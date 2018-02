Voz 0099

00:00

no es frecuente que en la actualidad política no enfrente con nuestros hábitos de personas corrientes pero al ver los mensajes de Puigdemont en el móvil de Comín pensé en mí antes que en ellos por eso no me creo que una cámara de televisión captar aplazar esa pantalla con cinco mensajes angustiados y ninguna respuesta sí un amigo me escribiera que todo ha terminado porque los nuestros nos han sacrificado no les daría la oportunidad de enviaron un segundo mensaje Si no pudiera llamarles es lo explicaría intentaría tranquilizarle y le promete sería una llamada inminente la única explicación verosímil de que en ese móvil no pueda leerse Ni una sola palabra de su dueño es que él mismo las borró para componer una bonita historia se convirtió así en un traidor más aquello