El primer evento que reúne blogueros y marcas en Barcelona

Voz 0313 00:00 aquí estamos un día más en La Ventana con Roberto Sánchez con Isaías Lafuente buenas tardes compañeros

Voz 0827 00:09 desde luego hoy van a influir sí

Voz 0313 00:12 sí o no es una buena máxima esa Luz Sánchez Mellado qué tal

Voz 1362 00:16 hola cómo está ahí estaba aquí estoy que me estaba a punto de San a bailar sola eh

Voz 0485 00:22 con esta música deliciosa exótica pasó por quedarte en el país y luego estaba de sacar a bailar a mis compañeros de infografía que me está mirando como si estuviera en fin tras esta jornada París oye como primer

Voz 0313 00:34 como primera toma de contacto con el tema hallara saludamos a nuestros invitados

Voz 1 00:38 en tema influencer todavía es todavía incipiente sobre todo en España el fenómeno en tú crees que en el que en el futuro más pronto que tarde habrá que que pensárselo no digo regular con una ley pero sí sí esto sea acota de alguna manera qué opinas de esto luz

Voz 1362 00:54 por yo creo que ahora está en plena efervescencia como en toda ebullición pues al final el sedimento será lo lo que quede lo que realmente bueno tengan visos de continuidad yo creo que ahora hay mucho intrusismo hay mucho advenedizo hay mucha Getxo postureo mucho o Ron que utiliza su pretendida influencia

Voz 2 01:14 para para bueno presionar a las marcas para contratar

Voz 1362 01:17 sus servicios os simplemente para dejarse invitar en los sitios pero creo que sí desde luego lo que es un hecho es que las agencias de publicidad y los anunciantes confían cada vez más en ellos incluso las centrales de medios tradicionales lo saben muy bien nuestros medios de comunicación e como como prescriptor sí hay algunos que realmente marcan tendencia porque son gente real sobre todo yo creo que eso es la diferencia es verdad si solo o bueno o por lo menos lo pretenden de todas formas yo creo que deberíamos empezar por de media llamarle influencer Isaías llamamos es influyentes y bueno

Voz 0827 01:47 pero empiezan a ver si te

Voz 3 01:50 un poquito tarde es que hay una tontería

Voz 1826 01:53 en eso no luz porque no fue así que no fue una de tus hijas la que dijo mira mamá si yo estuviera en Barcelona sirvió un influencer aquí en Madrid de momento soy una entera de mierda

Voz 1362 02:01 exactamente el seis y también bueno tenemos que reconocer nuestra parte de culpa que no es poca en el encumbramiento de algunos de estos clubs que los hay pero también es verdad que hay gente seria trabajando y que bueno al final nos están dando sopas con honda a los de siempre claro

Voz 0313 02:15 hoy tenía que estar en La Ventana sido si nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco Pilar buenas tardes tarde como esta es una primera intervención para aproximarnos al tema desde tu mirada desde desde tu visión desde tu experiencia

Voz 4 02:26 sí yo como se ha seguido ahora importa

Voz 0313 02:29 la pregunta que me planteaba al final somos más

Voz 5 02:31 libres con todo este lío con todo este fenómeno en general Generale somos libres son menos Tuc tú tú qué crees

Voz 4 02:37 veo un punto positivo por lo que dice Luz de del postureo del aparentar veo por otro lado lo veo positivo porque somos más libres porque cada uno está incluye encontrando su público sin intermediarios un influencer cuelgan sus cosas e Internet llega a sus editores directamente y maneja todo el proceso

Voz 0313 02:55 se ha se ha democratizado la influencia también sí

Voz 4 02:58 el propio público Itu diseñar tu imagen tu empresa sin intermediarios de autor digamos un poco como hace dulce era hace toda esta gente que es como influenza es muchas provincias en una todo es tu propio fotógrafo tu propio estilista tu propia maquilladora entonces tú dominas todo el proceso lleva tupper

Voz 5 03:17 Ana Aleida bueno Barcelona como decíamos acoge esta tarde concretamente un un un evento que reúne pues eso a blogueros y a marcas hemos invitado a José Pablo García que es bloguero profesional periodista director del primer Master para influenza es blogueros España José Pablo buenas

Voz 0313 03:33 pues bienvenido a la venta hoy por cierto en dice un evento lo de Barcelona que es un congreso un seminario o le llamamos evento evento directamente

Voz 6 03:42 es un elemento porque esto es la el Post futuro algo algo que que va a unir a marca que va a unir agencias amiga influencer bueno que está patrocinado por Renfe sensatez y que y que bueno hay que echarle muy poco oí intentemos un poco la base de lo que viene hay dos

Voz 0313 04:03 yo creo que hay por lo menos dos terrenos y análisis en esta conversación sobre este fenómeno uno el de la figura propia del influencer que yo creo que ya se ha convertido sin ninguna duda con todo el respeto en un oficio por otra parte Bono la los condicionar los efectos que tiene su trabajo en en el resto de los mortales empecemos por el primero José Pablo en es un oficio ya hoy ser influencer verdad o hay alguna duda en eso

Voz 6 04:26 no no yo no tengo ninguna duda es un oficio de hecho bueno estamos en el programa de radio más influyentes de de la radiodifusión en España estamos hablando de influencia de guste más o menos a la gente lo que está claro es que es una realidad y esa realidad como todas en la vida no son ni buena animales depende el uso que se le

Voz 1584 04:44 claro que entonces precisamente

Voz 6 04:46 esa profesión que poseer incipiente como han comentado en la mesa de debate pues está marcando ahora las pautas y está está marcando el terreno habrá que regularlo probablemente habrá que marcar las líneas rojas que no se pueden pasar seguro pero que una profesión de la que mucha gente ya está ganando dinero

Voz 0313 05:03 sí sí que otra mucha gente que no se nos olvide también

Voz 6 05:05 Ana dinero me refiero la agencia a la marca y que es de hace falta dedicación exclusiva pues también todas esas cosas que él lo que equivaldría a ser un profesional yo creo que muchísimo influencer de lo bueno vale lo tienen

Voz 0313 05:18 por ejemplo el máster que tú diriges que se enseña qué qué materias están ahí

Voz 6 05:23 claro que es enseña pues enseña lo que yo hace cinco años cuando empecé con el blog junto con María José a tomar punto com a tomar todo el mundo el nombre que le puso a todo una larga historia pero lo que yo no tuve lo que yo hubiera querido que me hubiera ahorrado mucho dinero muchísimo tiempo si hubiera tenido la más quería que que no que no conseguí aprender o que nadie me podía preñada en esa época y esas son pues contenido digital hoy en día hay que escribir para Google ya lo sabemos también hay contenido SEO también por supuesto el marketing digital herramientas para profesionalizar es que hay cosas que dan por sentadas pero no muchísima gente da por sentada conocimiento básico que hay que tener de imagen de fotografía a nivel empresarial calidad legalidad hay gente que dentro de muy poquito tiempo paga recibir algunas multas o acabarán bastante mal por no conocer la legalidad o no hacen las cosas bien

Voz 0313 06:15 Kiki quién se interesa por un máster como el vuestro qué qué perfil de de demandantes tenéis

Voz 6 06:20 pues mira te eso es una cosa muy curiosa porque es muy muy transversal no es podrían pensar la gente son periodistas que se quieren reconvertir o gente relacionada con el mundo la comunicación la publicidad nada que ver una parte sí pero sin embargo es bastante Draper sal por qué porque este esta profesión puede llegar a cualquiera ha dicho su persona que transmiten que pueden tener valor y que pueden conectar con otras personas entonces los perfiles son por un lado a personas que quieren ser el influencer que todo el mundo tenemos en la cabeza de una marca

Voz 1584 06:50 eh representar productos

Voz 6 06:53 cien empresas que están apostando por la transformación digital y creen que a través del marketing de influencer pueden llegar a más gente y sobre todo tener más beneficios por lo tanto hay esa esa bipolaridad de del que está delante de cámaras y el que sabes

Voz 1584 07:07 lo ponen para resumir José Pablo

Voz 1362 07:10 eh lo de transformación digital y tal es el que es el es un perfil que se que se requiere muchísimo ahora en todo tipo de empresas no solamente medios de comunicación marcas gente que vende cosas hasta hasta en la tienda de la esquina necesita una transformación digital y tal yo digo siempre lo digo lo digital

Voz 2 07:25 tal por por bueno pero hacer un poco la la liberación pero es verdad es verdad

Voz 1362 07:30 que esto qué cuentas eh lo estáis haciendo os estáis aprendiendo a la vez que lo estáis creando pero el el el influencer nas nace osea jugosa hablo de todas esas herramientas pero yo creo que el talento sala chispa ayer un sistema tan democrático ose compra o no se compra esos esos enseña

Voz 6 07:49 eh claro esta pregunta es muy importante que es clave yo la comparo para que todo el mundo lo entienda todo el mundo no entiende la figura del influencer entonces para que todos los oyentes no entiendan lo lo comparo con el mundo de los actores de las actrices todo el mundo puede puede ser buena toro buena actriz pues probablemente puede llegar a serlo pero todo el mundo puede ser una estrella de Hollywood probablemente no para para ser el mejor para estar en la cumbre hace falta tener además de todo lo que los pimiento tener tener madera tener alma tener chispa tener Puig pero lo que está claro es que para llegar a ser actor actriz en este caso usando el paralelismo influencer claro que se pueda hacer usando herramientas teniendo el conocido pero es necesario echándole eso sí muchas horas dejando de lado otras cosas que la gente no sabe qué muy bonito la foto el postureo es muy bonito todos lo sabemos pero yo siempre me me como lo plato frío que hace hacer la foto me acuesto de la foto y un largo etcétera que que yo robo a la familia a los amigos etc etc como yo otra muchísimas personas entonces creo que se puede conseguir hacer un profesional pues como de todas las profesiones se puede hacer un buen profesional del periodismo probablemente el que tenga mejor pluma el que escriba mejor lo tenga más fácil pero todo el mundo puede llegar a serlo

Voz 4 09:06 una profesión nueva sea por ejemplo yo la comparo pues no habrá catador de sopas de la Infanta Sofía una proyección que hemos descubierto naciste no lo saben adiestrador es enano robots vosotros es el desconocido todavía de ver está creciendo esa haciéndose tú por ejemplo lo que sí veo muchos influencias que triunfan que escogen muy buenas marcas con las que trabajan es decir que no también es importante pasan en este enclave

Voz 6 09:30 es vital evitar influencer el mal influencer sinvergüenza vive al día vive precisamente de de de ese de esos pagos en especies pero no no tiene planificación no tiene un plan de comunicación un plan de marketing al final no pude pensar que que los influencer no dejan de ser medios de comunicación del siglo en ti uno marcas personales que están trabajando y facturando ello sólo por lo tanto es tan importante saber decir que sí como saber decir que no porque una campaña errónea o una marca equivocaba te puede puede acabar con lo más preciado que tiene un influencer que su reputación

Voz 1584 10:03 sin reputación en influencer no hace absolutamente nada

Voz 4 10:06 también ve una cosa con vosotros con los influencer por ejemplo muchas cosas positivas que se vende personalidad por ejemplo leí dulce y hemos invoca desfilaron hace poco en ochenta y siete vamos a verla ellas ID ya sé todo distintos tipos de belleza no es esos cánones del físico todas no tienen que ser M H de metro ochenta cincuenta kilos eran cada una pues había bellas diversidad que es un poco de transmitido influencia de su personalidad pero luego te veo que es un poco esclava personalidad porque mucha gente puede ejemplo cuenta cosa en su vida personal que por eso Etoo por demandas sus seguidores de que conocer a tu pareja Cuéntame cosas de enseño me tu casa como si se mide esto estos límites

Voz 6 10:45 eso eso súper complicado vivir realmente yo en clase lo lo lo comento Marco y lo intentó marcará a los alumnos y a la persona que con las que trabajamos la diferencia entre la persona y el personaje eso es fundamental ya al final no la gente no debe dejar de entender que aunque tú seas tú y tú tramitan lo más cercano a la naturalidad posible pero tienes que crear una especie decoradas raro una especie de personaje para salvaguardar tu vida personal no puedes puedes contar las cosas limitarla mente entonces ahora somos precisamente en eso no marcando estas líneas rojas que no se deben pasar que están creando muchos problemas grandes influencer porque en su vida personal ya hay seguidores que le están exigiendo están pidiendo más allá de lo normal entonces ojo ha hecho que que que como bien decía al principio hay que hay que charlar hablar y marcar estamos hablando de una profesión de futuro con mucho presente pero que es muchísimo futuro por lo tanto dentro de de volveríamos a hablar las cosas cambiarían

Voz 0827 11:37 José Pablo estamos hablando de la democratización de la influencia pero cuando todos seamos influencer a quién vamos a influir

Voz 6 11:44 bueno pues eso es una buena pregunta Cava ve la tendencia es que cada vez está teniendo más al micro incluían ser porqué porque ese mismo influencer es el que tiene la potestad o influencia sobre tipos de forma más cercana los grandes influencer están perdiendo muchísimo poder decisión porque se está diluyendo en la en la maraña en de enorme pero son micro influencer que van a estar en tu barrio que van a estar en tu calle van haces lo que te hagan decidirse por una panadería en vez de por otra ahí es donde se está atendiendo y eso es lo que de alguna manera tú te estás planteando ya incluso el mundo anglosajón va más allá y el tema micro influir se lo está trabajando muchísimo

Voz 1826 12:20 son micro cada vez más especializados como decías tú también transversales porque luz yo no sé si tú te encaste pero en una presentación de un libro en el que coincidimos no hace mucho los que estaban en realidad las que estaban en primera fila eran mujeres todas ellas bloguera que tienen cuentas diferentes especializadas en literatura libros etcétera estaban ellas presentes más que los medios de comunicación tradicional

Voz 1362 12:42 yo creo además que el tema porque estamos hablando mucho de moda de dulzaina etc pero yo creo que que la la influencia no solamente en el terreno de la imagen que que tiene un campo ahí muy muy vistoso valga la redundancia pero los viajes el consumo la cocina y la lectura en particular de a mano que las las grandes editoriales y las pequeñas confían a veces mucho más en las Islas los macro y micro influencer que los medios de comunicación radial Canales de de toda la vida lo cual por una parte nos lleva a espabilar no a los medios tradicionales estará de toda la vida o igual tenemos que convertirnos hito lo preguntó José Pablo los periodistas en influencer cero nuestra marca personal y ahí y ahí bueno por ejemplo Isaías tiene decenas de miles de seguidores en Twitter podría ser un informe en SER

Voz 0485 13:29 es sí es más hoy se preguntaba por qué no le han propuesto aún cerca de un influencer ya te hago influencia Isaías a también la merienda

Voz 6 13:42 toda una clase al máster por supuesto como influencer caso de éxito de de de bueno de saber de bueno por reinventarse yo soy periodista mío origen periodistas yo era prioritaria hay sigo siéndolo y al final de claro muchos compañero hace muchos años me han llamado loco me llamaron desertores algunas cosas y hoy en día me llaman para preguntar cómo se abre a Facebook cumpla

Voz 0485 14:06 claro pero ahí entramos ya hay ahí entramos en otro en otro comilón en otra templos por más

Voz 0313 14:11 déjame en segundo lugar que has mencionado lo de lo de los influencer el terreno de la cocina ya has tocado as tocando un beso en sí fibra sensible porque es que un titular de estos días que además me imagino que todos habéis visto y muchos oyentes seguramente también que que nos ha generado no diré discusión pero sí muchos comentarios es el titular es el mensaje del el regreso triunfal torrezno que dices vamos a ver si hay quiere decir el el torrezno desapareció alguna vez en nuestras vidas es que ha habido un fenómeno de resurrección porque había muerto antes no o es que realmente somos víctimas somos fruto somos producto de esas cositas de blogueros influyentes como por ejemplo el comunista Mikel Iturriaga

Voz 7 14:55 más tarde Weller Mick del todo estás

Voz 1584 14:59 sí es muy bien pero no te voy a perdonar nunca

Voz 3 15:04 pero lo eres muy poquito que

Voz 0313 15:08 pero no eres influencer de oficio pero ejerce es esa influencia que los que se dedican a esto quieren ejercer no oye déjame preguntarte por el torrezno antes de que me te mientras en eso el toreándose había ido alguna vez

Voz 1584 15:19 no pero en realidad nunca nunca a ver es una manera de hablar pero el regreso evidentemente se perseguiría comiendo todo lo que pasa que sí que es una cosa que ha vuelto en el sentido de que el sea de repente ha vuelto a poner de moda no bueno no sé si bien no sé si no hubo momentos estuvo de pero el hecho es que ahora vamos a ver si ahora está en en en toda esta tendencia que estamos metidos a cocinada de reivindicación de ciertos platos que estaba en lo cierto

Voz 0313 15:51 Miquel pasó hace poco con el chopo con las piernas con las bravas con las croquetas lo hará con los Torrent en fin

Voz 1584 15:59 yo creo que hemos vivido una época en la década pasaba sobre todo cómodo mucha mucha vanguardia y de repente ahora estamos en una época más de cómo desde reivindicación de de este tipo de cosas un poco antiguas obvio una eso o incluso sienta como puede ser el reto a la gente como que bueno pues legal ha visto que esto tiene un valor ahí bueno pues lo está lo está reivindicando habaneras gestionar basamos moderna

Voz 0313 16:29 no te digo que estuvimos en Soria hace un par de semanas o tres haciendo La ventana y el torrezno no ha desaparecido eh es decir que lo sepas porque tenías algún adjudique el níquel

Voz 0827 16:38 creo que también es una reacción albergan mismo no es decir cuando hay una corriente que te empuja hacia un lado dices ahora el Torrent

Voz 1584 16:44 también también puede ser no también es este tipo de cosas así muy contundente otros sardo

Voz 7 16:51 bueno un poco mal

Voz 1584 16:55 entonces ellos se hicimos estudios en nutrición dicen que todo lo contrario no con las animales que habían estado muy condenadas pues parece ser que no son tan malas como García

Voz 0313 17:06 oye José Pablo déjame preguntarte el comité dista el comunista se parece más a un influencer aún gurú

Voz 8 17:13 aún prescriptor o a un líder

Voz 6 17:16 bueno mal que les pese mal que me parece porque las connotaciones yo te llamo influencer pero con toda la palabra casi me gusta más

Voz 1584 17:29 se a ver si no no

Voz 0485 17:31 hombre compra hizo un hombre ha hermanado influencer por lo menos

Voz 1584 17:35 yo me considero periodista no que pueda tener una influencia pues hombre sí porque el paso dado que le mucha gente claro si nosotros recomendamos un producto recomendado antes pues no influye pero claro yo no soy profesional de la influencia Chan Mi profesional al periodismo hay una comunicación del siglo XXI

Voz 6 17:56 va a atender al final ahí se donde está la gente que la red social

Voz 1584 18:00 eso sí lo que pasa que yo con los influyó esos tengo un problema que es cuando se ponen a hacer publicidad encubierta y no dije nada gente que están cobrando de algo cuando lo están recomendando

Voz 0313 18:12 a eso a eso me refiero cuando habla de límites de vale todo eso ahora

Voz 1584 18:18 eso para los periodistas está prohibido o de es decir dotarlo digo porque es una norma

Voz 0313 18:22 debería

Voz 1584 18:25 para hacer una recomendación y caro esto en el mundo de la influencia la influencia en Instagram pagarán las redes sociales no hay ningún tipo de control sobre esto

Voz 6 18:33 ya me lo que me chirría un poco a mí me encanta

Voz 1584 18:35 que haya gente que esto se ha democratizado hoy algo recomiendan los y no tengo ningún problema no es de la vieja escuela de que lo bueno es el periodismo filo manos son los blogueros el nada pero me parece que hay hay un tema que es un poco más al señor pues a no engañar a la gente no no decir que este producto es guay que coches fantástico o este restaurante es maravilloso cuando el restaurante que están pagando a

Voz 0827 19:05 yo te mando muy muy buena nota de todo lo que decís llegados a dos conclusiones primero a lo que hemos llegado porque antes éramos el cuarto poder los periodistas y ahora tenemos remilgos en identificarnos como influencer y en segundo lugar José Pablo yo creo que por todo lo que sea dicha aquí digamos que el influencer es ese buen amigo digital esa persona de la que decías

Voz 9 19:27 y digamos con la que te dirías

Voz 0827 19:29 va a tomar unas cañas las que te recomienda

Voz 6 19:33 sí exactamente eso realmente es es el bueno pues oye que es que nadie se moleste pero en la radio con la que te he despertado ahí creía a pies pero ya o la T

Voz 7 19:43 que habla en pasado muy mal porque no no para nada para nada la revista más gente que nunca

Voz 6 19:55 pero pero sí es el amigo que siempre es ahí al siempre después pregunta en el que mucha gente en este mundo lo con el que vivimos obviamente y al final pues si es ese amigo está claro y dicho muy de acuerdo con que la regulación es normal no sólo la regulación sino enseñarle a todo este tipo de gente que llega ahora es nuevo oficio cuáles son las normas que no se pueden pasar noches proceso con final todo se resume en educación y formación y tener criterio y sentido crítico

Voz 0313 20:22 muy bien oye Miquel antes es que cerremos esta conversación tenía interesante antes cuando decías lo de los productos de cerdo mal vistos gitanos llegue hoy no estarán nadie pensando hacer torreznos comenzó grasa no como cerveza sin alcohol o tú sabes algo de lo que haya por ahí

Voz 0485 20:37 a ver

Voz 1584 20:38 sí que se intentar que que bueno pues por ejemplo los cocineros así un poco más con más formación que tratan este producto se que intentan que sea lo más posar lo menos hombre si hay maneras hay maneras de hacerlo más crujiente más viendo bueno que no sea una cosa tan pesada hito en contundente no pero bueno efectivamente Torres no es lo que es un no hay pues es que no estaría o tal vez no sea

Voz 0485 21:09 bueno acuérdate Francino una vez que paramos en Landa nos pusieron un carpaccio Crunch de panceta que era Giralt Torrente dos

Voz 6 21:17 sí sí sí sí pero bueno él influencer que me está entrando de Torrent

Voz 1584 21:25 me parece una maravilla que el terreno se reivindiquen sonaba a piadosas tienes sabrosa tiene ese punto crujiente bueno viendo que vamos no me parece increíble es que fuera una cosa considerada como cuando en realidad no

Voz 0313 21:42 mucho pijos lo que por ahí ve que Long di di que sí Mikel Iturriaga José Pablo García muchísimas gracias a los dos amigos

Voz 7 21:49 venga de Francisco cuya te gustó gracias pronta