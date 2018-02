"El cine clásico es nuestra baza ganadora"

el bigote de Chaplin y el robot de Metrópolis no saludan nada más entrar estamos en ficciones uno de los últimos videoclubs que quedan en Madrid Marcia su dueña cree que la apuesta de este videoclub por el cine clásico es lo que le mantiene vivo

Voz 3

00:39

en este videoclub en particular encuentras películas que que no hay una parte al cabo de de coger una película francesa sobre el May de sesenta y ocho