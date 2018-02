Play Segunda: el derbi asturiano y el mercado de fichajes (01/02/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento treinta y nueve de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada XXV de la Liga un dos tres una jornada que arranca con la mayor ventaja sobre el segundo que ha tenido hasta ahora el Huesca ocho puntos sobre el Cádiz es un equipo fuerte en casa ya que los de Rubi llevan un año sin perder ante su gente en El Alcoraz lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa hoy ha continuado es el legado de Anquela lo ha mejorado lo ha evolucionado es el segundo equipo menos goleado con dieciocho catorce ha encajado el Cádiz y es el tercer máximo goleador con treinta y ocho goles por detrás de los cuarenta y dos del Valladolid y los XXXIX del Rayo Vallecano el Huesca cumple lo de ser fuerte en defensa tener pegada arriba es decir domina las dos áreas así que tiene los dos ingredientes necesarios para subir este verano a primera bueno se puede decir que tiene todo lo necesario para jugar en Primera la próxima temporada lo conseguirá no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com don de todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Hernández de los mandos arranca a Play Segunda a mi derecha subdirector del programa Alejandro Rodríguez muy buena muy buenas tardes Óscar Egido alias el semifinalista de Copa a ver si el Leganés finalista quién sabe vamos a ver dentro de menos de una semana ya EMI Izquierda llevó a saludar a Paco Hernández pero Alex empieza a ser habitual que grandes no esté no usted lo maquillan Mondo pues he querido borrar normal aparte pero aún la gente a pensar que lo hemos echado a hombre no como ha hecho al va a nuestro Paco o ninguno a pesar que que está que me izquierda había trepado claro o que me había Pichardo o que tengo hoy decenas de países y además acaba el mercado de fichajes lo que quiere decir que si hemos fichado a duro va a ser muy difícil recuperar la ficha de Paco se queda una libre a lo mejor es dejar a vez piensa pues entonces no se comunitario que Toledo fuera saudí Portillo estaba fecha seguro José Antonio Duro muy buena

Voz 2 02:19 estamos salvando Lainz la insustituible baja de eso

Voz 1643 02:22 crecí yo iba a decir la infidelidad de Paco digo puede ser que ayer va al programa bueno entre Alex si duro que tenemos para el programa ciento treinta y nueve pues mejor

finalmente en la llamada el ascenso con Alberto Toril vamos a analizar el Real Oviedo Sporting la fiesta del derbi asturiano el partido de la jornada y también hablaremos del Sevilla Atlético Huesca el derbi que se la juega contra uno de los peores equipos de la categoría del Osasuna Rayo con previsión de nieve otra vez en el esa hablaremos desde el derbi asturiano evidentemente con dos históricos uno el Real Oviedo y otro más del Sporting de Gijón íbamos a escuchar a los dos entrenadores que estuvieron el miércoles en el larguero es que escuchar es importante eso vamos a escuchar de la mano de José Antonio Duro la última hora del mercado de fichajes estos último fichaje que llegaron a todos los equipos de la Liga Un dos tres con especial atención al Córdoba is su locura de último día os contaremos también la detención de Quique Pina la ejecución de Rodri la vuelta de Nano

Voz 2 03:10 vamos a terminar con el consultorio a nuestro compañero de Movistar

Voz 0699 03:12 Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y el cierre con Jaume en Irak que pone la firma a una Segunda de Primera pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número veinticinco en la Liga Un dos tres una jornada que arranca si la nieve lo permite el viernes

Voz 3 03:28 a las nueve de la noche en el con el Osasuna Rayo Vallecano ya para el sábado cuatro de la tarde Nástic Cádiz para las seis de la tarde dos partidos Valladolid cultural derbi castellanoleonés y Alcorcón Zaragoza ya a las ocho de la tarde Lorca Almería ocho y media de la tarde Granada Tenerife Domingo doce de la mañana en la matinal en el Anxo Carro Lugo Albacete cuatro de la tarde Sevilla Huesca las seis Numancia Reus y Oviedo Sporting ocho de la tarde cerrar la jornada número veinticinco del Córdoba

Voz 2 03:56 veinticuatro jornadas después el Huesca está líder tiene cuarenta y nueve puntos seis por detrás también en ascenso el Cádiz cuarenta y tres cuarenta y uno en Oviedo uno menos el Rayo Vallecano y el Lugo con cuarenta uno menos en Osasuna con XXXVIII está séptimo con la misma puntuación el Numancia por abajo veintinueve la leonesa decimosexto también misma puntuación en Alcorcón veintiocho el Nàstic y veintisiete el Barça B en descenso Veintisiete para Almería Córdoba diecinueve cierran el grupo de Segunda División el filial del Sevilla Lorca con dieciséis

Voz 1643 04:25 así lo la jornada veinticinco en la Liga un dos tres uno jornada que vamos a analizar desde ya en Play Segunda eres de Asturias vas a disfrutar si no lo eres te vas a matar asturiano

Voz 1 04:50 a todos

Voz 1643 04:54 veinte tantos seis de ellos en la goleada del Rayo por cinco uno al Lorca que es por cierto el nuevo colista sólo hubo un tema jornada tres goles visitantes ese de Lorca y uno del Lugo y otro del Sevilla Atlético sólo el Lugo sirvió para sumar un puntito en Cádiz el Huesca abre un hueco de ocho puntos con el tercero tras ganar a Osasuna llevan un año invictos en el Alcoraz once jornadas ya de líderes de Segunda empataron Cádiz Oviedo ante Lugo Reus respectivamente en Lugo empató in extremis en Cádiz gaditanos mejoran su mala imagen de la semana pasada en Alcorcón a pesar de no gran Reus el Oviedo de Anquela lleva ahora mismo nueve jornadas sin perder el Granada salió goleado del Miniestadi por tres cero ante el Barça B Sporting suma cuatro victorias seguidas en el Molinón la última ese dos cero ante el Nàstic una derrota que ha provocado la destitución de Rodri ida vuelta de enano al banquillo de Tarragona además Tenerife Valladolid empataron sin goles el Zaragoza ganó al Córdoba que sigue sin ver la luz el Albacete otra vez bien en casa ganando a uno Alcorcón que no vence fuera de Santo Domingo eso sí en Santo Domingo lleva tres meses sin perder la Cultural ganó al Sevilla Atlético lleva ocho partidos sin perder en el Reino de León el Barcelona B sale del descenso lo hace cinco jornadas después ya descenso vuelve a Almería tras ese empate a cero con el Numancia ya así llegamos a la jornada veinticinco de la Liga un dos tres que como cada semana Ana estamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera

Voz 6 06:15 Alberto hay muy buenas hola muy buenas tardes te Pedro Cavadas

Voz 1643 06:18 nada en veinticuatro lo que vemos es que el Huesca y abre un hueco de ocho puntos con el segundo en un momento yo creo importantísimo de la temporada

Voz 1329 06:27 sí como cada semana siempre hablamos del Huesca no de su funeral regularidad de momento su rendimiento cada semana lo baja el Tito absolutamente nada hay Isidro no lo número pues asusta no vemos que tiene cuarenta y nueve puntos en la jornada veinticuatro muy mal muy mal lo tiene que hacer para para no estar en eso en el ascenso directo sobre todos con esa ventaja de ocho puntos sobre sobre el Oviedo yo creo que si sigue la misma línea practicamente siendo e invicto en casa hay sacando puntos fuera pues practicamente bastar ahí los supuestos

Voz 1643 06:59 habrá que ver ahora que sin el Kuchma enero los próximo casi dos meses como función al equipo de Anquela porque escucho además tiene mucho gol

Voz 1329 07:06 sí hombre puede ser una baja importante pero hasta ahora no se ha notado mucho las dos se hunde en momento determinado no yo creo que tiene una plantilla amplia bueno vamos a ver cómo cómo afronta central de darlo además un paso adelante unos Ferreiro era ya Melero seguir en su línea yo creo que con la aportación de todo pues se tiene plantilla suficiente como para que no se note la ausencia

Voz 1643 07:28 me preguntó el otro día sí debe notable dijese es que tiene Aguilera en el centro del campo tiene a Sastre tiene a Melero yo creo que al menos porque aporta sobre todo gol pero cuesta tiene plantilla de sobra uno de los partido Garang desde este fin de semana o una de las mejores fiestas del fútbol que podemos vivir en segunda ese ese Derby asturiano entre Real Oviedo hoy Real Sporting de Gijón no acabe acaba el partido sin duda va a ser un partido bonito tanto antes durante como después

Voz 1329 07:53 sí efectivamente un derbi es un derbi siempre sobretodo este Oviedo Sporting pues que iba a tocar la sensibilidad de los aficionados que va a haber un una afición por parte de los dos pues con ganas de animar a sus equipos y luego dos equipo que que llegan con racha diferentes no hay un denominador común en esta categoría que que este año con los equipos locales están siendo muy puerta eh en sacar puntos fuera no me lo quiero está siendo muy fiable en su estadio con esas seis victorias seguidas que que lleva hasta ahora y un Sporting que le cuesta mucho trabajo ganar fuera no pesar de de esa dificultad de ganar fuera pues está Arribas no está poco puntos del play off pero si quieres realmente meterse arriba tiene que tiene que mejorar su rendimiento fuera de casa no está siendo muy bueno pero va a ser un partido de mucha intensidad de muchas ganas yo creo que vamos vamos a ver buen fútbol y lo aficionados que el derbi normalmente la gente va predispuesto a pasarlo bien

Voz 1643 08:50 ya parte de la jornada ayer se cerraba el mercado de fichajes y invernal en la Liga Un dos tres sorprendente lo el Córdoba no en la de fichajes que anunció último día Reyes Aythami Araújo Quintanilla Jesú Valentín barroca yo no sé si tanto fichaje para una entrada es muy muy bueno o difícil tener que acoplar los ahora deprisa y corriendo para un equipo que lo está pasando muy mal

Voz 1329 09:08 bueno en realidad que está en una situación dramática Hay y bueno muy mala no por lo tanto tienes que intentará agitar un poco la situación genera nuevas ilusiones que unir te un poco con los aficionados para para intentar sacarlo de ahí abajo y eso pues conlleva que haya mucho movimiento no yo creo que el Córdoba lo que quiere es eso aparte es reforzar la plantilla porque haya movimiento activarlas ilusione que tiene que que está refrendado con con victoria indudablemente sino sino ganas a corto plazo pues lógicamente todas las ilusiones se vienen abajo sobre todo con la con la distancia de puntos que hay pero bueno vamos a ver qué tal se acoplan todos estos jugadores indudablemente van a intentar subir el nivel de la plantilla hay Si el partido del fin de semana son capaces de sacarlo adelante que jugar contra el Barcelona B que es es el equipo que marca el descenso a ahora mismo pues estarán cerca igual se le da ilusión para seguir compitiendo bien

Voz 1643 10:01 es uno de los partidos importantes en este fin de semana se que comentas además de lo Oviedo Sporting que hemos dicho y algún otro partido que has dicho este no hago planes esto adelante en la tele y hay que verlo

Voz 1329 10:10 no no yo voy a ver Osasuna Rayo Vallecano el viernes a las nueve creo que es un buen partido dos equipos que están metidos

Voz 6 10:16 en playoff

Voz 1329 10:17 Osasuna que bueno pues es un equipo que le cuesta trabajo hacer hacer goles es un equipo sólido nivel defensivo que Caja poco pero le está costando trabajo a hacer goles incomprensiblemente con con los jugadores ofensivos que tienen y tiene sí pues muy bueno delantero en la categoría ahora la incorporación de de Borja Lasso Roberto Torres es decir jugadores con un gran talento ofensivo pero es un equipo que le cuesta trabajo hacer goles y eso te lleva a la victoria no y el Rayo pues todo lo contrario un equipo más goleador de la categoría con una una racha muy muy buena muy difícil de batir es verdad que ahora la victoria del otro día porque permitió romper una pequeña chica de de resultado no era capaz de ganar en enero con nosotros un empate y una derrota pero pero es un equipo con muchos recursos con mucho efectivo yo creo que que los dos equipos carácter arriba al final por eso va a ser un buen partido

Voz 1643 11:08 me daron consejos si te dicen de a cenar el viernes a las nueve ahora unos contará Laquidain hay previsión de nieve en Pamplona cuando cuando seis Mieres últimamente suspende

Voz 1329 11:19 el libro peligro de tsunami llevan ya varios partido ya con con Riesgo algo me alguna aplazado yo tratado cerca por lo tanto cuidado que cuando su partido

Voz 1643 11:28 pues por si acaso conocer la agenda que lo vimos todos acaban jugando al muchas gracias

Voz 6 11:35 el jueves el segundo muy bien gracias un abrazo

Voz 1643 11:39 pues vamos a conocer la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana empezando cómo no por la visita del Huesca al Sevilla Atlético el domingo a las cuatro de la tarde juega el primero en casa del penúltimo Huesca hubiese vaya muy buenas

Voz 1384 11:51 qué tal Óscar buenas tardes llega el líder

Voz 1643 11:53 más líder que nunca si Icon

Voz 1384 11:56 esos ricos y retos que estaba haciendo el equipo de de Rubio este año le queda uno

Voz 1643 12:01 que es que todavía no ha sido capaz de sumar cuatro

Voz 1384 12:03 titular de forma consecutiva y mira que lleva buenos resultados en esta temporada tiene lo

Voz 1643 12:08 todo chiíes por tercera vez tiene esta oportunidad

Voz 1384 12:11 la primera ya la fallo cuando consiguió ganar

Voz 7 12:14 en aquella etapa al Rayo Vallecano al vallado

Voz 1384 12:17 el y luego también perdió con el reggae empató con el Reus más concretamente y luego la siguiente vez fue cuando ganó al Zaragoza le ganó al Barça B le ganó al Tenerife pues fue a Granada y perdió entonces

Voz 0699 12:27 es la tercera vez en la que el busca podría encadenar cuatro

Voz 1384 12:29 Soria seguidas eso sí desde aquí ya se ve ese peligro que tiene esta serie de partidos y que el búsqueda lo comprobó en Lorca que consiguió al final es salvar el encuentro llevarse los tres puntos pero le costó muchísimo de ahí que tampoco se fía de los de Tevenet que por cierto se va a volver a cruzar en el camino de la Sociedad Deportiva Huesca Luis García que fue el entrenador con el que los hace ganar consiguieron el ascenso no está el cuchillo para siete semanas en el dedo pequeñito del pie para que no se tiene en el pie izquierdo ir

Voz 1643 12:59 contra lo que llaman el quinto metatarsiano pero hay que me entienda

Voz 1384 13:02 dices el dedo pequeño del pie y hasta de la pierna izquierda además también está Sastre sancionado llegado Moi Gómez casi dos sin duda yo creo que una de las sorpresas en este mercado invernal porque nadie pensamos que puede llegar a un futbolista que estaba jugando en otro equipo además de titular pues el Huesca ha hecho con servicios Ruby lo conoce bien ya ha llegado también Roberto Santamaría para reforzar la portería ya que Bardají está lesionado para todo lo que queda de temporada acompañar a remo

Voz 0480 13:26 no son las únicas novedades que ha hecho el Huesca

Voz 1384 13:29 sí veremos a ver qué novedades incluye Rubi que no les gusta mucho cambiar aunque sí que es posible que algún jugador sobretodo muy pueda tener ya sus primeros minutos con la camiseta del Huesca en un partido del que no se fía para nada el equipo azulgrana pero en el que sabe que ganando daría otro pasito más en esa lucha que está manteniendo no solamente por ampliar diferencias sino por estar lo antes posible bien posicionado para en la recta final luchar por el ascenso

Voz 1643 13:53 pues sin el escucho Hernández que es una baja importante en el equipo de rugby buscando la cuarta victoria consecutiva yo recuerdo hace dos años cuando subió el Leganés que en dos ocasiones consiguieron enlazar cuatro partidos seguidos ganando así que al final que claro que enganchar una racha de doce puntos de doce acaba sumando una cantidad de puntos tal que tiene más fácil y mira

Voz 1384 14:13 aquí se habla mucho de Leganés y ese paralelismo que puede haber con estos dos equipos porque recordarás que Leganés todo el mundo decía ya caerá Jackass

Voz 1643 14:21 era no cayó dentro del Huesca también

Voz 1384 14:24 puede que les suceda lo mismo que todo el mundo piensa que va a llegar un momento en el que va a perder partidos que posiblemente va a ser así pero que si le coge con una ventaja importante pues lógicamente la situación cambia porque fíjate si miramos la temporada pasada que todos nos maravilla vamos de ese gran levante el Huesca solamente lleva tres puntos menos todavía otra vez pues sí que está prácticamente números muy similares yo creo que el Huesca no

Voz 1643 14:47 va a caer ISIS tiene una mala racha es que fíjate les saca ocho puntos al segundo aunque pierda tres partidos seguidos los de atrás ten que ganar todos para podernos superarles sino igualarlo no nos cuentas ese partido es Sevilla Atlético Huesca el próximo fin de semana en el carrusel de Huesca Luis muchas gracias

Voz 1384 15:02 muy bien hasta luego el partidazo el fin de semana Abbas

Voz 1643 15:04 ser la fiesta sin duda del fútbol asturiano tenemos derbi en el Tartiere ese Real Oviedo Sporting de Gijón que se juega el domingo a las seis de la tarde en ABC hasta Cali González Sola Cali muy buenas

Voz 8 15:15 buenas tardes Óscar Anquela pendiente de

Voz 1643 15:17 Aaron Ñíguez un entrenamiento de la semana que por lo que he visto he tienen gran cantidad de gran presencia de aficionados arropando al equipo al máximo

Voz 8 15:25 sí se notan en una semana distinta que es una semana especial pero al margen de eso la verdad que bastante tranquila en lo que es el vestuario del conjunto azul en lo que es el día a día siguiendo con la rutina ayer incluso bueno la plantilla que es algo habitual durante bueno al menos durante estas últimas semanas una vez al menos a la semana pues se fue de comida a una especie de conjura ya de tradición hoy partidillo contra el filial nada más lejos de lo que estamos viendo cada semana en la actualidad del Real Oviedo va a haber lleno segura en el Carlos Tartiere que no se no se llenaba desde el playoff ascenso a Segunda División contra el Cádiz en el año dos mil quince agotadas las ocho mil localidades de acompañante los abonados que no tienen que pagar el Ayuntamiento incluso de la ciudad pues ya tienen una pancarta enorme con el lema vamos Oviedo va a ser pasado por agua eso sí cuatro grados además fresquito que volverá a esa hora y luego pues en cuanto al once que comentabas espera que sea el de gala con la duda de saber si va a estar arriba Linares Soto Che llegaron que no se ha ejercitado durante estos días pero en principio se cuenta con él el Oviedo que llega con una buena dinámica nueve partidos sin conocer la derrota ya a pesar de que se puede considerar o ese ha sido el mensaje durante estos días de que son tres puntos más hombres son tres puntos que ganas a tu máximo rival que encima no suma ninguno ya además de tener el golaverage particular a favor después del uno uno de la ida

Voz 1643 16:46 el Oviedo nueve partidos sin perder si fueran el Molinón yo Case tenía claro lo que iba en la quiniela porque es que el Sporting lleva cuatro victorias seguidas en casa con Rubén Baraja en el banquillo pero se juega en el Tartiere no sumaban el Molinón David González que dejó muy buenas o la Óscar muy buenas lo que no se sitúa el Tartiere porque es persona non grata allí no hombre deporte deportividad ante todo y ahí estaremos para para contarle lo que además

Voz 0480 17:10 no no es un derbi cualquiera y que estará ahí después de casi quince años sin que el primer equipo del Sporting visite el tartán

Voz 1643 17:17 así que habrá foto entre los González de la Cadena SER Cali y David que no vamos a entrar queremos ver esa foto en Carrusel Baraja David que no sé si podrá contar con alguno de los nuevos porque ha recibido también corporaciones en los últimos días

Voz 0480 17:29 sí unas cuantas y la verdad es que evidentemente el derbi es noticia en Gijón pero claro ha sido tal el trajín del último día las últimas horas y en concreto Ximo día de mercado de fichajes que ha quedado un poco solapado ese partido además de que bueno que el hecho de que el escenario sea el Tartiere no El Molinón en las últimas horas pues todo el mundo estado pendiente de las salidas la marcha de Scepanovic la de San da o la llegada de Nano Message de Di Tian e hizo una revolución en la plantilla hombre John iba a jugar seguro este ya lleva más tiempo de los desde el mercado de invierno en los otros ven hemos van a tener el entrenamiento de hoy bueno Hernán Santana ya tuvo el de ayer y el de mañana que además va a ser diferente va a ser en El Molinón con puertas abiertas espera mucha afluencia de público y claro como Sadín futbolistas aunque tiene baraja toda la plantilla disponible bueno Michael Santos un poco tocado entrenado por una sobrecarga pero todos están disponibles es posible que en la convocatoria al margen de Johnny alguno más pueda entrar para un partido que bueno es diferente lo decía baraja también en El Larguero todas las semanas está viviendo ese ambiente diferente con un punto de Pique y sobre todo también cruzando los dedos para que haya mucha rivalidad deportiva y en las gradas pero nada más

Voz 1643 18:32 o sea que me vas a decir a a esta semana que hay en Oviedo Sporting un Getafe Leganés en primera división que también un derbi con mucha rivalidad entre dos ciudades que están muy cercanas hablaba de Cali de que se va a llenar el Tartiere de que estaba tuvo vendido que desplazamiento sportinguista haya al Molinón pues el máximo que

Voz 0480 18:51 que se permite por la capacidad del Tartiere quizás había mucha gente seguro que hubiera ido pero son mil doscientas las entradas que enviado el Oviedo a a Gijón desde luego se agotaron un sorteo se inscribieron en ese sorteo cerca de siete mil personas evidentemente la inmensa mayoría se quedaron sin ellas iban a tener que viajar de una forma que bueno es lo que toca en el fútbol moderno y desgraciadamente por estas circunstancias que están produciendo y en concreto también ha habido capítulos muy desagradables con algunos a los del Sporting pagan justos por pecadores pero va a tocar como les tocó a los del Oviedo venir a Gijón pues tendrán que estar cuatro horas antes del partido en un punto de encuentro en el Molinón veinte autobuses escoltados por la policía lo que sí se va a evitar es que se tengan que pasar hora y pico después como sucedió con los aficionados del Oviedo después del partido esperando para salir del Molinón van agilizar los trámites entre otras cosas porque como decía Cali va a haber cuatro grados igual alguno menos y una sensación térmica menor en el Tartiere cuando acabe el partido así que se espera que veinte minutos después esos mil doscientos seguidores que van a la zona reservada para la afición visitante ya estén montando su autobuses para regresar a Gijón va a haber alguno más que ha conseguido alguna entrada de alguna forma hay que va a estar un poco más de tapadillo en otras zonas del del estadio y el resto viviendo ese partido desde la distancia con la esperanza además de que suceda algo como lo de la primera vuelta pero al revés porque ese partido llegó el Sporting parecía que muy por encima muy sobrado en la clase

Voz 1384 20:12 la ficción llegó el Oviedo le empató lo voy

Voz 0480 20:15 se fue para arriba y el Sporting empezó a caer en picado y quedó muy tocado desde entonces ahora el Sporting espera que el efecto sea

Voz 1643 20:21 contrario hubo un cambio de dinámica mira que me extraña que con lo calentito que son los derbis vaya a tener fin algún aficionado del Sporting el Oviedo Cali González David González González de la SER que nos contáis el domingo en Carrusel ese pedazo de derbi que dos esperamos que sea lo que tiene que ser una pedazo y una gran fiesta del fútbol muchas gracias buenas adiós ojalá que sea así un abrazo hasta luego el último partido del que vamos a hablar es el primero porque es el que abre la jornada el viernes a las nueve de la noche en El Sadar se enfrentan Osasuna Rayo Vallecano un partido con puesto de play juego hasta Javier Laquidain hola Lucky muy buenas

Voz 0888 20:56 qué tal Óscar muy buenas se enfrentan además dos Clay

Voz 1643 20:59 los candidatos a las primeras muy optimista te veo

Voz 0888 21:01 si con eso de que mañana en El Sadar se vaya a ver el partido de la jornada y es que aquí estamos más pendientes todavía de los partes meteorológicos de las previsiones de nieve que de lo meramente futbolístico y sería la tercera vez esta temporada nada en apenas dos meses que Osasuna y en este caso contra el republicano tuviera que poder aplazar un partido hay previsión de nieve no parece que sea lo suficiente como para que se aplace este partido por lo tanto pues vamos a esperar que mañana hayan juego esos tres puntos entre dos rivales como dices directos Osasuna con treinta y ocho puntos en puestos de playoff dos por encima el Rayo Vallecano y el conjunto rojillo que quiere hacerse fuerte en El Sadar eso sí va a tener Diego Martínez pues tres bajas importantes sobre todo la del goleador Xisco el pichichi de Osasuna esta temporada que con una rotura muscular vamos a ver cuántos partidos se pierde además de la de Klerk el único lateral barra carrilero zurdo que tiene el equipo que por sanción fue expulsado en Huesca no va a poder estar y uno de los fichajes de invierno Rober Ibáñez

Voz 1643 21:58 sí

Voz 0888 21:59 que por lesión tampoco va a poder contar Diego Martínez con conel bueno e al respecto de la plantilla de la confianza que tienen la misma hoy Diego Martínez además de bromear con la nieve que no sabía que venía al Borussia Dortmund porque con esto de que nieva tanto en Pamplona pues está un poquito alucinado ha dicho que aludiendo al presidente que en su día dijo que no iba a haber más fichajes salvo que Messi se pusiera a tiro pues no ha llegado Messi

Voz 1384 22:22 dice Diego Martínez entre bromas que es por

Voz 0888 22:25 que no tiene hueco aquí en Osasuna

Voz 1384 22:27 tenemos la confianza sentimos que queremos estar ahí luchando con los mejores y además hay una cosa importante en el fútbol y en la vida de la la la autoestima autoconfianza creo que es bueno pero más importante que eso es combinar Luck también con la humildad saber que hay equipos con potencial deportivo similar al tuyo partiendo de la base yo siento que los míos son los mejores del mundo creo en ello ciegamente vi además ha cerrado el periodo de mercado Messi aquí no tiene sitio creemos en los nuestros que luchar cada partido como si fuese el último no pero por supuesto que estamos en toda la pelea y tenemos la ilusión de allá por el mes de junio pues puede celebrar algo todos juntos no ojalá

Voz 0888 23:01 pues ese es el deseo por lo menos aquí en Pamplona en Osasuna de que el próximo mes de junio pues una pueda estar celebrando algo de momento la primera cita mañana si la nieve lo permite a las ocho de la noche en El Sadar Osasuna frente a un rival directo como es el Rayo Vallecano

Voz 1643 23:15 es curioso porque el primer partido de la jornada puede acabar siendo el último Yes que decir el partido viernes si es como decir partido suspendido no sería la tercera esta temporada la que muchas gracias y abriga de un abrazo así era la jornada veinticinco en la Liga es una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena SER y lo vamos a seguir hablando del derbi asturiano pero esta vez no con en Cali con David sino con otros dos protagonistas porque anoche disfrutamos en El Larguero con dos ex entrenadores de Play Segunda que curiosamente Rubén Baraja Juan Antonio Anquela son los técnicos ahora del Sporting de Gijón del Real Oviedo los dos estuvieron en El Larguero y hablaron de la fiesta de fútbol que se avecina este fin de semana en Novi pero bueno lo primero es absoluto

Voz 6 24:20 no yo estoy hablando yo creo que lo has yo me callo a Baraja que todo vuestro antena

Voz 10 24:25 vamos a darle un saludo muy grande para fans

Voz 11 24:28 no tengo el pasivo de del

Voz 10 24:32 siempre es un con una historia es bueno mi admiración por por su trayectoria Hay bueno desearle es pues que como acaba de decir que sea una fiesta de pueblo asturiano que era lo sancione vayan a disfrutar con con su equipo que seamos ejemplo un poco para para lo que el resto España va va a haber en este partido en cuanto a comportamiento en cuanto a a que no suceda nada nada extraño y sobre todo que se hable de fútbol no se lo más cómo es importante bueno yo

Voz 11 25:04 no se anular lo mismo el míster y darle la enhorabuena por lo bien que lo está haciendo de que ha cogido el equipo y sobre todo bueno y al Domingo de hablaremos hablaremos si es que podemos

Voz 1329 25:19 sí sí que disfrutemos todos

Voz 11 25:21 también te lo que ha hecho que oye que el fútbol es para disfrutarlo vivirlo hay cada uno con sus colores y luego ya estás termina el partido y unos con tantos otros su seguramente que no pero

Voz 1329 25:38 pero el tenemos que darle una lección

Voz 11 25:41 de civismo y sobre todo de de saber estar que yo creo que que los asturianos de eso saben mucho

Voz 6 25:48 las dos últimas y os dejo que ahora que no nos oye nadie Anquela que es lo que más te preocupa de este Sporting de Rubén Baraja

Voz 11 25:55 bueno es un equipo tremendo es un equipo tremendo menos mal que ha clavado el mercado sino sí que sigue reforzándose porque porque la verdad que están trayendo futbolista muy buenos si hiciera eso lo une a lo que había pues forman un equipo un equipo muy muy difícil yo no tengo la menor duda que el Sporting va a estar va a estar arriba al final de temporada lo que pasa que el fútbol que traerá una te te depara una una sorpresa tremenda pero

Voz 1329 26:27 pero yo creo que el Sporting estar ahí arriba

Voz 11 26:29 nosotros pues a ver si somos capaces de aguantar ahí seguir peleando nada más

Voz 6 26:34 ahora mismo es tercero del Oviedo noveno el Sporting pero separan a sólo cinco puntos que es lo que más preocupa a Rubén de del Oviedo ven que la

Voz 10 26:41 bueno yo creo que es un equipo que ha demostrado que que con el paso de de la competición se ha convertido un equipo muy muy sólido muy fuerte muy incentivos sobre todo en su campo suele ha sacado casi todos los partidos adelante es un equipo muy competitivo muy del estilo de el míster que sabe perfectamente hacer competir a un equipo es una edición es bueno nosotros sabemos que ellos tienen una buena racha pero nosotros también lo que queremos es que este partido no sirve para darle un cambio a estos resultados fracasar esos vamos a tratar de hacernos competir siempre desde la desde la humildad de lo difícil que es ganar un partido son una división pero pero pensando en que podemos tener nuestras posibilidades

Voz 6 27:24 pues nada le deseo mucha suerte a los dos Si como se que vaya a estar mucho tiempo los banquillos sean en el Oviedo en el Sporting donde sea no hace falta que os digamos que las puertas de Play Segunda están abiertas pero si acaba de salir había quién aquí estaremos encantados de acoger dos tanto a unos como a otros Rubén y Anquela Anquela hay Rubén muchísima suerte y gracias por este ejemplo que aunque alguno de vuestros directivos a veces le cuesta Le cuesta esta y yo creo que es muy bueno lo que habéis hecho y lo que hacéis mandar este mensaje de tranquilidad de deportividad a los aficionados y que vean que el entrenador del Sporting pueden estar juntos igual que los jugadores y los directivos que esto es fútbol nada más y nada menos que fútbol Anquela hay Rubén pues muchas gracias que así sea muchas gracias un abrazo adiós amigo adiós Rubén hasta luego Anquela un abrazo a los dos y hasta luego hasta luego

Voz 1643 28:08 ya hemos escuchado a los dos técnicos de Oviedo Sporting a Juan Antonio Anquela ya Rubén Baraja pero queremos hacer algo más todavía de este derbi asturiano que se juega este fin de semana ya que hemos encontrado a dos jugadores que derbis entre Oviedo y Sporting saben un rato por el Real Oviedo tenemos a Iván Ania que jugó con el Oviedo incluso en Segunda B en el dos mil ocho Iván Ania muy buenas

Voz 11 28:29 hola buenas tardes

Voz 1643 28:32 Álvarez que jugó cinco temporadas en el Sporting de Gijón hola Pablo buenas tardes

Voz 12 28:37 hola buenas tardes me pasa aquí vale lo dato

Voz 1643 28:39 desde el perfil de cada uno los dos había nacido en Oviedo Pamplona Oviedo y ha sido ídolo del Sporting

Voz 12 28:45 sí sí sí nacido en Oviedo el Oviedo Mi padre de Mieres pero bueno que sí en Galicia estos dieciocho sin luz

Voz 1643 28:54 y al final jugando en el Sporting de Gijón y siendo un juego histórico igual que lo es Iván Ania en el Oviedo iban además tú debutante en Primera con el Oviedo contra quién

Voz 6 29:06 contra el Sporting precisamente lo que y cuánto cuánto queda si ganamos uno cero con gol de bueno pues es una anécdota que tiene Iván Ania en su vida debutó con el obviamente les por De Gaulle y Pablo yo creo que tú tienes otra porque qué pasó en el último derbi que jugaste entre de deportivo

Voz 12 29:24 pues en el último que hace quince años

Voz 6 29:28 perdimos dos uno

Voz 12 29:30 me expulsaron cuando al final del partido cuando estábamos empatados me expulsaron Ny bueno y en gran parte pues la remontada lo veo porque supieron aprovechar

Voz 1643 29:44 fíjate qué prepotente ir a la remontada lo Oviedo vino porque me expulsaron pero claro si sé que tengo que Dastis con diez lo consiguió ganar el partido a dos jugadores que tiene anécdota uno en el primer partido de su vida en un derbi y el otro en el último que ha jugado Iván cuanto derbis ha jugado tú

Voz 11 30:03 bueno con el primer equipo yo creo que se porque estuve varios años en el primer equipo del Oviedo antes de ser traspasado cero coincidió con el descenso el Sporting ni al final no fueron tantos derbis como como se podría pensar a pesar de estar muchos años en el pelo Diego nótese es decir exactamente pero tres temporadas creo que son con la vuelta de los seis derbis posiblemente

Voz 1643 30:33 lo que recuerdo tienes aparte

Voz 13 30:36 de ese de búsqueda no ha juntado y que recuerdo bueno o malo tienes de los derbis

Voz 11 30:41 bueno son todos positivos porque realmente creemos que siempre los derbis siempre ganamos entonces son recuerdos positivos creo que son parte unas especiales partidos que tiene mucha trascendencia tanto para lo bueno y una trascendencia positiva como para lo malo que suelen traer consecuencias negativas no creo que son parte de una manera especial que ya mucho antes de la semana previa viviendo oí y creo que al final tiene tantas connotaciones esos partidos que da igual cómo vaya clasificados los equipos siempre suelen ser parte

Voz 6 31:25 los muy igualados partidos muy disputados tu Pablo

Voz 1643 31:29 cuánto derbis ha jugado o te acuerdas

Voz 12 31:32 pues no no estaba pensando que se van porque cuatro-cinco porque se puede porque yo vencidos temporales con el Oviedo en Segunda cuando uno de Copa pero no sé si aún no me lo perdí por lesión pero por otro cinco jugaría

Voz 1643 31:50 alguno contra Iván Ania te has enfrentado te acuerdas

Voz 12 31:54 pues igual si es que conllevan una jugado bastantes veces pero pero claro no sé si digo bueno sin el Oviedo igual lo con el Cádiz

Voz 6 32:03 con el Nàstic es que ya llevábamos un poco más allá de eso sí que parte

Voz 13 32:09 sí sí por ahí a ver si te llega la memoria con qué te quedas de los derbis ha jugado

Voz 12 32:15 hombre sobre todo con el primero porque el primero fue de Copa Hay Yeremi pretende que tenía veintiún años que no sale un partido muy bueno ganamos cuatro años Irak ese término sale muy bien y luego últimos evidentemente

Voz 6 32:31 es por prepotencia simplemente porque hay que conste ya es porque

Voz 12 32:36 pues te queda mal sabor culpas y el partido bien estoy haciendo un buen partido por cometer un error pues al final pues pero es un derbi que son partidos que que dejan huella que son muy importantes

Voz 1643 32:51 el relato de broma que luego llegan los afilado de no y nos crujen Iván bien el Oviedo de nueve partidos sin perder y sobre todo juega en casa que lo más importante cuánto pesa el Tartiere en un partido así

Voz 11 33:06 bueno para el Oviedo más que pesar es todo lo contrario es un aliciente más seguramente el campo va a estar lleno la afición del Oviedo es una afición exigente pero sale apoyar al equipo cuando cuando lo necio cita creo que el domingo es el día que llevan esperando muchos años y que van a estar volcados en ayudar al equipo a llevarlo en volandas a intentar conseguir esa esa victoria ya apoyaron muchísimo en el partido de ida en el derbi de El Molinón se desplazaron muchos aficionados y hicieron ruido suele ser

Voz 12 33:47 yo espero que

Voz 11 33:49 el domingo pues el campo esté lleno oí hice viva un ambiente especial como el de las grandes citas cuando el Tartiere responde

Voz 1643 33:59 seguro que el Sporting Pablo preferiría que ese Derby se jugará en el Tartiere sino que se jugará en El Molinón porque es que viene este Sporting de Baraja de conseguir cuatro victorias consecutivas en casa

Voz 12 34:09 se reparte en no sólo cuatro partidos sino que a lo largo de la temporada pues ha demostrado suelen que son más fuerte pero bueno sí está claro que lo objetivos luchar puedo a primera división y eso hay que hay que empezar a sacar puntos fuera de casa hay ir este partido pues es que pues es importantísimo pueden Sporting porque si consiguen ganar la inyección de moral es extremeño al que al final de temporada que que podrían aspirar a todo

Voz 6 34:39 más veces Iván Toché o Michael Santos ojalá que sea Toché ojalá que si tu no sé si

Voz 11 34:46 si va a jugar se juega Linares bueno el que salga seguro que lo va a hacer bien porque son jugadores con Carlos mucha experiencia que no les va a asustar el ambiente ni mucho menos tiene ya muchas tablas mucho menos derbi seguramente en otras comunidades y aquí estoy seguro que juega desde los dos fueron los dos juntos pueden ser determinantes para el Oviedo y ojalá que así así no sea

Voz 1643 35:14 y tú Pablo si tuvieras que jugar por un jugador

Voz 6 35:16 cuál dirías

Voz 12 35:18 bueno me lo diría por Michael Santos Pedro

Voz 6 35:21 bueno creo que ella tú

Voz 12 35:23 es una buena opción allí metió gol del empate pero realmente no hay Crisanto usted una temporada tremenda y es un jugador muy importante porque es porque ir jugadores que tienen como esa personalidad que gusta aquí en El Molinón que que es un jugador muy guerrillero que que no se achica ahí puesto partidos pues puede ser determinante

Voz 6 35:45 Iván cuanto darías tú puedes irte de corto jugar ese Derby este fin de semana

Voz 11 35:52 bueno ahora soy entrenador pero sigo pensando muchos momentos como como jugador daría todo por poder volver a no solo este partido por gol por puede volver a ser jugador eh me encantaría poder volver a jugar más hecho en el conocimiento que que tengo ahora que lo ves todo desde un poco la la distancia desde otro prisma no sabía yo creo que es muchísimo mejor jugador de lo que fuimos en su día me daría lo que fuera por qué por poder jugar este partido incluye por volver atrás y poder volver a ser futbolistas

Voz 1643 36:31 no se conforma con banquillo porque estaba entrenando oí ante actualmente entrena al Villanovense tiene manera cuarenta años eh Escuadrón cuarenta años que siguen jugando pero tu Pablo tienes incluso menos tienes XXXVII cuanto harías tú por quitarte tres o cuatro añitos estar ahí en el Tartiere el fin de semana

Voz 12 36:48 hombre yo ahora juego jugando pero ya a nivel amateur no tiene nada que ver en la verdad que el pueblos sistemas mucho de menos jugar ese tipo de partido el jugar en estadios llenos cuando desde pequeños lo que ha soñado y luego lo consigues es impresionante y luego cuando dejas de de hacerlo pues se echan mucho de menos porque porque este pasión y es lo que ella sensación en el campo de pelear contra un rival eso es lo más bonito para alguien que buen fútbol

Voz 1643 37:19 pues va a ser sin duda una fiesta del fútbol este fin de semana ese Real Oviedo Sporting de Gijón en la ida quedaron uno uno no quedan entrada va a haber tres en mil quinientas personas en el Tartiere vuelve el derbi al estadio del Oviedo quince años después iba en la grada mil doscientos aficionados del Sporting y quién mejor para hablarnos de derbi que Iván Ania Pablo Álvarez dos históricos uno de cada equipo que ha jugado además cinco derbis y que cada uno tiene una anécdota distinta en esos partidos esa rivalidad histórica entre ovetense Si gijoneses iba en Ania Pablo Álvarez muchas gracias pueblo este ratito en Play Segunda nada en el derbi que gane el mejor a disfrutarlo muchas gracias

Voz 4 37:56 gracias a vosotros toda la Segunda División en Play Segunda

Voz 1643 38:05 Córdoba Lorca son los equipos que más han fichado en este mercado de invierno pero lo del último día del Córdoba ha sido de traca porque prácticamente anunciaron siete de sus nueve fichajes en las últimas veinticuatro horas de mercado una locura buscando Lalo Rodríguez la salvación muy buenas hola qué tal muy muy buenas tardes en

Voz 0697 38:21 Córdoba Club de Fútbol ha destrozado el mercado de invierno y mira que no era un equipo de los que solía ir a este mercado para reforzar la plantilla pero tras la venta del paquete accionarial de Carlo González a Jesús León de la mano evidentemente de Luis Oliver la película ha cambiado bastante el conjunto blanquiverde finalmente ha cerrado el mercado de invierno con diez no nuevas incorporaciones prácticamente bueno pues un equipo nuevo el cincuenta por ciento de la plantilla es total mente nueva hasta la entidad acordes Iza han llegado jugadores como José Antonio Reyes que llegaba libre además de Juanjo Narváez a modo de cesión por parte del Real Betis Aythami Artiles de Las Palmas Alberto Quílez que estaba haces con el UCAM Murcia y que el conjunto blanquiverde ha cerrado esa cesión por lo que el jugador recala de nuevo en la entidad blanquiverde viene Eneko Jáuregui cedido del caddie además de Keane Araújo al ex Quintanilla Jesús Valentín Bruno Montelongo y en último momento ha llegado van bajo procedente del Sparta de Rotterdam a su vez también ha dado una serie de baja como la de Jaime Romero cedido al hubo juega Mejía cedido al Cádiz João Afonso que finaliza su cesión por Vitoria de Guimaraes saca Dani Pinillos a Caballero a Marco Markovic llamar

Voz 1384 39:34 a Vito el conjunto blanquiverde busca

Voz 0697 39:37 ya a la desesperada L quedarse en la categoría de momento los números dicen que el conjunto que exista es equipo de Segunda División B pero ante la de gala de Jesús León de Luis Oliver la situación ha cambiado enormemente del Córdoba se quiere salvar han puesto toda la carne en el asador para formar un gran equipo y a partir del domingo a las ocho de la tarde ante el Barcelona se verá las intenciones de este nuevo Córdoba Club de Fútbol porque ahora sí que sí es un equipo prácticamente nuevo

el miércoles se cerró el mercado de fichajes de invierno un cierre que fue frenético porque hubo hasta veintitrés fichajes en el último día del mercado todos los datos los nombres los ha recuperado como cada jueves de mercado nuestro mejor fichaje

Voz 6 40:17 entreno duro a menudo

Voz 14 40:19 la final de mercado nos ha brindado a nuestra segunda división Ejido porque revoluciones aparte lo de Córdoba ha sido una locura tenemos que dar bienvenidas en hasta trece plazas que han sido reforzadas en las últimas horas de este mercado invernal hay movimientos entre duda por ejemplo de Play Segunda casos de que cambia Vallecas por Almería Araújo que llega a Córdoba procedente Albacete José Carlos que cambia de objetivo hoy de cesión Lorca por Lugo Fali que vuelve a Tarragona Margarita de Nano Mesa que sea deshojando finalmente llevada a Gijón precisamente desde Gijón llega el jugador Moi Gómez aún Skype perdones que ya tenía conocidos viejo

Voz 2 40:58 conocidos en Zaragoza

Voz 15 41:00 la pequeña en Brasil en me Koldo mucho bien calabozo jugando en Primera y con un amigo Álvaro que jugó aquí en Zaragoza y les siempre hablaba de algo eso para mí como un equipo grande invitases todos conocen esto yo yo estoy seguro que el equipo el equipo Santa

Voz 14 41:21 ahora hay muchos jugadores que van a conocer otras ciudades del panorama nacional porque Hull Soccer llega a Granada Mula hace lo mismo en Tenerife Fede Vega procede Murcia llega al conjunto en Lorca y Ontiveros por ejemplo refuerza al Real Valladolid Cifu desde Malaga también ha llegado Albacete y por cierto a Valladolid ha llegado Toni Martínez el fichaje que se anunciaba a última hora fue el último en llegar este miércoles a un club de Segunda División a Valladolid entre los desconocidos un croata él llega a Lorca desde ríe y también Brown un jamaicano que procede

Voz 1384 41:54 Washington refuerza al equipo de fábrica ya dijo el otro día

Voz 14 41:57 Vallecas que a ver si se podía sacar la cosa de Lorca adelante dicho lo cual Egido es sacado otro mercado con solvencia en las últimas horas han sido de bastante altura la verdad y si te parece tras el derbi asturiano me voy a tomar unos días de asueto me centro en el pulmón hoy a ver si de aquí a verano soy capaz de recolocar a todos los movimientos de este mercado de invierno que nos ha dejado Play seguro

Voz 1643 42:18 y aparte de fichajes y de llegadas también hubo salidas algunas al nada como por ejemplo la salida de Roberto Trashorras del Rayo Vallecano una salida que para algunos es muy discutida que otro piensa José Palacio que al menos el gran capitán de los últimos años debería haber tenido una despedida como se merece con discurso la sala de prensa

Voz 0480 42:37 qué tal muy buenas Oscar pues si yo creo que lo que

Voz 16 42:39 vivimos anoche es una situación

Voz 0480 42:42 estas que hace un club con nocturnidad y alevosía

Voz 16 42:44 día porque el planning que tú

Voz 0480 42:47 bueno anoche el Rayo Vallecano para decir adiós a uno de sus capitanes estos estas siete últimas temporadas es convocar a su representante a las once de la noche es verdad que hubo conversaciones ante en semanas anteriores para ver si podían rescindir el contrato de Roberto Trashorras que le quedaba la mitad de esta temporada y la siguiente no hubo acuerdo pero ayer le llamaron de urgencia va a Manuel García Quilón a su representante lagunas cuando emitía ese comunicado escueto y la verdad es que bastante triste que un club se despide así de uno de sus capitanes diciendo que dejaba de ser jugador del Rayo Vallecano no podemos

Voz 1384 43:18 en una restricción de contrato de mutuo acuerdo

Voz 0480 43:21 porque no llegaron a ningún acuerdo en las reuniones anteriores ni anoche Le dijo el club que le tenía que dar la baja federativa que iba a ser en teoría por motivos de lesión lo cual es mentira pero bueno Trashorras no ha querido poner ningún problema como nunca se lo ha puesto al Rayo Vallecano en estas últimas siete temporadas y aceptó que le dieran la baja fuera en cierta forma podemos llamarlo ser despedido del del club llama mucho la atención que se despida a un jugador que ha estado seis temporadas y media doscientos diecinueve partidos con el Rayo noveno con más partidos en la historia del club en Primera si nos fijamos es el tercer jugador con más partidos con ciento setenta y hay que decir que suena extraño porque a principio de temporada el cuerpo técnico lo quería por lo que me cuenta ahora ni la dirección debe la dirección deportiva

Voz 1643 44:05 la única que se oponen porque incluso el consejo de amigo

Voz 0480 44:07 el club también lo quiere extraña también un poco como se ha referido hoy Michel a su capitán a Roberto Trashorras

Voz 17 44:15 bueno ha sido un tema deportivo e incluso lo ha decidido así yo siempre digo que cuando pasan las cosas te tienes que quedar en el pasado con lo con lo positivo este año en cuenta menos en lo deportivo oí y ha habido una solución yo como rayista agradecerles todo el trabajo que han hecho aquí los los grandes momentos que han que han vivido que hemos vivido con ellos Si bueno que tenga muchísima suerte en su en su futuro

Voz 0480 44:46 te decía que suena raro mojar porque es que mete en el mismo saco a ras van Rat al jugador que apenas ha estado dos temporadas y media tampoco ha tenido en la actitud tan profesional como ha tenido Roberto Trashorras como a uno de los jugadores no te diría

Voz 1643 44:59 a lo mejor más importantes de toda la historia pero sí sin duda