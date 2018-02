Estartapeando: viajes e informática

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en eh

Voz 1733 00:17 hablamos ahora de empresas nuevas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches nos centramos en los viajes siempre

Voz 3 00:22 dentro de rodajes aunque hoy el tema no va a ser ni el medio de transporte ni el lugar de la estancia que lo de los temas estrella no normalmente de el del emprendimiento y el turismo no esta vez hablamos de lo que uno hace cuando llega a su destino David Rebollo CEO de cola buenas noches muy buenas noches que es con la buque por ciertos escribe con Conca y con dos goles al final

Voz 4 00:39 con la UE es el primer comparador de Tulsi actividades turísticas no básicamente ayudamos a la gente a comparar el precio de las distintas alternativas que de tus de actividades que tienen en el destino que visitan igual que hacen cuando comparan el precio de los vuelos sobre los hoteles la gente compara está muy acostumbrada no cuando viaja a comparar el precio de los aviones el precio de los hoteles queremos que también comparen el precio de todas las opciones que pueden hacer en la ciudad que visitan esto es pues visitas guiadas excursiones en las entradas a las principales atracciones a museos a monumentos etcétera entonces nosotros buscamos entre toda la oferta disponible entre todas las páginas webs disponibles que venden ese tipo de actividades comparamos toda la oferta entre entre esas páginas y así ayudamos a la gente a encontrar la mejor opción al mejor precio

Voz 1733 01:23 de dónde nace la idea que acaba convirtiéndose en Colombo

Voz 4 01:26 sí bueno nosotros nacimos con otro concepto ligeramente distinto

Voz 5 01:30 a principios de dos mil dieciséis pero bueno vimos que que el mal

Voz 4 01:33 no no estaba contestando como nosotros esperábamos entonces pívot vamos básicamente Nos enfocados más en este en este concepto en el de los tus las actividades porque vimos que es el mercado que más lo necesita

Voz 5 01:43 el mercado de de los vuelos

Voz 4 01:45 transporte el mercado al alojamiento de los hoteles los apartamentos están muy saturados hay mucha gente ya inequidad entonces vimos que donde realmente hacía falta alguien que pusiese orden que aportase transparencia a la gente para saber si lo que están compra cuando es la mejor alternativa eran los tus y las actividades turísticas no entra desde ahí nació la idea lo probamos vimos que tenía muy buena respuesta que a la gente realmente le interesaba él el que les ayudamos a encontrar de qué manera es visitar mejor las ciudades no si tienen alternativas mejores eh eh a lo que están comprando en cuando van a una ciudad entonces bueno pues nos lanzamos con ello

Voz 6 02:20 cómo funciona la cola porque como lo habéis diseñado para que sea útil bueno el el funcionamiento de agua

Voz 4 02:24 básicamente es cuando la gente entra hacen una búsqueda vale entonces lo que más les gusta es que nosotros les damos acceso a toda la oferta disponible en unas solas en una sola busca en una sola página web es decir no tienen que estar eh buscando en distintos foros en Google en las guías de viaje no tienen que estar buscando en todo en distintos sitios sino que con una sola búsqueda en una sola página web pueden encontrar todo lo que pueden hacer no entonces sí que es verdad que donde más estamos ahora actualmente vendiéndose en las grandes ciudades se abuse puede buscar eh actividades en cualquier parte del mundo mal es decir para cualquier persona que se vaya sobre todo tiene sentido en las grandes ciudades no grandes capitales europeas por ejemplo entonces eh bueno pues la gente principalmente donde está comprando más ahora mismo es en esas grandes capitales Europa

Voz 1733 03:07 qué es lo que más interesa a las personas que usan colaboró porque me imagino que habrá algunos planes que destaquen no

Voz 4 03:12 nosotros bueno como somos un un buscador un comparador hagamos todas la oferta disponible no entonces sí que es verdad que lo que más se vende son los los sospechosos habituales no el Vaticano el coliseo para saltarse la cola porque al final bueno si lo comparas con antelación pues mejor no las visitas guiadas por París etc pero sí que es verdad que hemos encontrado al al al hacer búsquedas entre toda la oferta disponible hemos encontrado cosas muy curiosas como por ejemplo estas empresas que te ayudan a a visitar la ciudad con alguien local vale que puedes visitar por ejemplo yo que sé en Madrid de la mano de un fotógrafo o puedes incluso irte a comer a casa de gente particular no entonces todo eso también se puede encontrar en colaboró porque tenemos toda la oferta disponible desde los Tours más habituales desde los autobuses turísticos he visitas guiadas excursiones etcétera A también las actividades más de nicho o más de experiencia

Voz 7 04:00 ya digamos más de para gente que ya conoce la ciudad por ejemplo de paz entre particulares etcétera también ofrecemos eso no entonces nos llama mucho la atención ese tipo de experiencia más de

Voz 4 04:08 más de nicho no pero sí que es verdad que al final lo que más se vende son son los sospechosos habituales no como decíamos cuando nace este proyecto que es una primera experiencia emprendedora teníais a bagaje como va

Voz 5 04:19 sí es mi socio Emilio Gómez y yo

Voz 4 04:22 Nos conocimos en otras tarta anteriormente trabajando trabajamos en otra startup del mundo viajes también Booking Se llamaba que la compra agrupan al final entonces allí descubrimos no el el mundo emprendedor y se nos metió el germen este de de montar una empresa por nuestra cuenta

Voz 5 04:38 bueno pues desde allí ya teníamos varias ideas no de de

Voz 4 04:41 que queríamos montar no que queríamos lanzar porque bueno pues que se te ocurren muchas cosas de de de mejorar cosas que ya existe no y al final optamos por este concepto por seguir dentro del mundo los viajes pero esta vez en los tus y las actividades

Voz 1733 04:54 bueno pues así es como como nos lanzamos no con otra experiencia previa en en otras tardó anterior David Rebollo CEO de cola muchas gracias por estar esta noche con nosotros muchísimas gracias a vosotros

Voz 1733 05:39 vamos a ver Rafa con un proyecto en el que es que la informática funcione bien de esta quema todos tenemos alguna historia de Rolling ganador te borra todo bueno en fin ni pensarlo me vais a en como él muchas empresas que no pueden o no les sale a cuenta tener un servicio infame cinco propio para hacer frente a este tipo de problemas pues contratan a otros que se dedican a esto no a velar por los servicios informáticos de los demás es el caso de imán con y griega en la empresa de la que es gerente Carlos Vicente Córdoba Carlos qué tal buenas noches buenas noches

Voz 10 06:07 es bueno Calais animan pues Nyman y podemos diferenciados será de negocio y el otro principal con el que nació estoy entendiendo a empresas nos convertimos el departamento informático de nuestros clientes

Voz 11 06:20 o o viendo su tuvimos

Voz 10 06:22 o bien colaboramos con las empresas con los departamentos que tengan ya marcó el otro era de negocio como tenemos servicios a nivel nacional tenemos cobertura legal nacional recientemente estamos cubriendo también el resto de Europa nos convertimos o colaboramos con empresas grande multinacionales y empresas de de publicidad multimedia para atender incidencias en en en toda España en toda Europa

Voz 1733 06:46 las un poco más de servicio Clay sobre todo a las pequeñas y medianas empresas cuál es el pulso en lo tocante a la importancia de la informática dentro de las pymes españolas

Voz 10 06:55 ahora mismo cualquier empresa depende bastante de la informática hasta no hay empresa que no tenga ordenador servidores entonces en España sí que es cierto que hasta ahora había una cultura de todo gratis la informática gratuita y poco a poco se va tomando conciencia de que la información que tienen sus equipos es importante y qué tienen que proteger la que tiene que tener a todo buenas condiciones para poder trabajar entonces simplemente esa concienciado de lo que está haciendo es que las empresas analizando es muy complicado tener una persona en en octubre el departamento de informática interno que pueda cubrir todas las necesidades entonces a externalizar bolsillos tendrían diferentes perfiles y puede abarcar todas las necesidades informáticas adelante

Voz 1733 07:34 y cómo se organiza una empresa queda un servicio como el vuestro porque entiendo que hay que estar siempre listos dentro

Voz 10 07:39 de punto ciento sesenta y cinco días estos al final son turnos de trabajo son guardias así que la gente vaya tengo capacidad de monitorizar todo para poder hacer implica mantener más preventivo poder estar siempre disponibles

Voz 11 07:54 hice consigue bajón gente con rotaciones Si

Voz 10 07:57 sí con paciencia próximos pasos

Voz 1733 07:59 Hayman sobre todo fuera de España donde estáis a dónde vais pues llevamos

Voz 10 08:03 escaños dando servicios en en España unos ocho años también en Portugal este año dos mil diecisiete a finales hemos empezado a dar servicios en en Europa al final es una red de de técnicos de colaboradores que tenemos bastante afianzada en España Portugal y ahora arremete relaciones y colaboraciones con especias va a nuestra estamos dando servicios también fuera de España al final lo que hacemos es un cliente español que necesita tener servicios también fuera de España o viceversa empresas lo mejor de Estados Unidos de Inglaterra de Francia que nos contratan para tratar de sus servicios nuestros servicios

Voz 1733 08:35 payo Carlos Vicente Córdoba en gerente de imán muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros

Voz 6 08:39 de emprendedor a emprendedor y antes de razón Consejo de emprendimiento las lo da una de las invitadas que han pasado por estartapeando en este caso Mónica Muñoz directora del espacio de Word

Voz 12 08:49 en el Molí La pues bueno yo igual es por deformación profesional porque vengo del mundo del marketing y la comunicación pero bueno yo pienso que la mayoría de los proyectos dedican mucho tiempo a pensar en el producto poco a conseguir clientes de formas hable y para eso es necesario comunicar y la labor como

Voz 13 09:05 decía entonces el tema de comunicar

Voz 12 09:08 hay promocionar de

Voz 14 09:10 un proyecto muy bueno pero lo tienes que comunica de tienes que que llega sí que ese sería y luego el foco hay que hay que tener mucho foco que saber donde dos a tenemos las energías que tenemos y a llegamos donde llegamos a que hay que

Voz 1733 09:24 muchas pues despedimos por hoy estartapeando volveremos aquí ahora veinticinco el lunes pero siempre les escuchamos en Twitter en Facebook en al correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el lunes

