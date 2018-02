Radio Lindo esta semana es politemática

Voz 2 00:00 radio lindo una mirada

Voz 3 00:07 particular para observar con Elvira Lindo no ahora no que va entonces

Voz 0313 00:46 hombre he dejado alargar un poquito más esta canción porque Elvira Lindo buenas tardes

Voz 0545 00:50 hola buenas tardes cada semana cada jueves cuando

Voz 0313 00:53 cerramos Radio lindo pero vamos imperdonable mente en el teléfono de la redacción de La Ventana pueden sonar cuatro cinco seis siete ocho diez llamadas de personas que preguntan la canción como se llama esta canción quién es quién canta como sea la canción se llama fortuna y es de un cantante portugués que se llama Antonio Araujo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión pero merece la pena que lo repita

Voz 0545 01:14 sí sí sí y además cada cada semana

Voz 0313 01:16 no nos pasa lo mismo y además me alegro muchísimo porque

Voz 0545 01:19 eso quiere decir que podemos recomendar cosas de calidad de música popular está mezclada con el fado y el poco tal y que a la gente le gustan y preguntan bueno cómo puedo escuchar esa canción en mi caso no yo como soy tan canción era nevó voy escuchando canciones todos los días y procuro compartirla así

Voz 0313 01:40 osea no es verdad que sólo podamos recomendar el mercado el concepto mercados muy etéreo no es verdad que sólo se puede recomendar música lo que más suena lo que más pega está muy bien Bruno Mars está fantástico que duda de Bruno Mars

Voz 0545 01:51 hoy hay un montón de cosas pero hay que merecen la pena hola en los conciertos de Antonio zambulló en Madrid están llenando ahora no con lo cual quiere decir que hay mucha gente a la que le gusta la buena música las buenas letras porque esta canción tiene una letra que parece un clásico ya no de

Voz 0623 02:10 no

Voz 3 02:15 no

Voz 0313 02:21 es que además las canciones que forman parte de de la banda sonora de nuestras vidas entran por caminos muy distintos por puertas ventanas que a lo mejor no podemos imaginar no a ti Elvira por ejemplo últimamente que te ha sorprendido en música algo que hayas escuchado que hayas dicho esto no me lo espero

Voz 0545 02:38 pues mira a mi me sorprende por ejemplo que el de los cantantes que nos pueden parecer más comerciales americanos cuando te parece que bueno es en realidad no cantan porque es una música súper comercial si da igual no tú escuchas Lady Gaga y piensas pero como cantara en realidad resulta que la vez cantando musicales de Broadway con Tony Bennett y los cantado maravillosamente bien y entonces te das cuenta de la voz que tiene bueno pues por ejemplo estos días iba yo escuchando por la calle a a Miley Cyrus sí que bueno pues es una

Voz 0313 03:13 quién es es quién es quién es exactamente pero de

Voz 0545 03:16 pero ante la escuche nada con poco acompañamiento musical cantando música country cantando en especial esta canción de Dolly Parton que a mi me gusta muchísimo es un clásico de la música cante y fíjate que guíen la cara

Voz 5 03:44 yo yo

Voz 6 04:02 además le le viene de casta no porque el padre de Miley Cyrus es Billy Ray Cyrus que es un cantante de country conocidísima es decir que esta es la música que ella

Voz 0545 04:12 a partir de esa con la que se crío hoy que sabe cantar casi desde niña Llum vida yo precioso que recomiendan los que quieran entrar en Youtube haberlo que es de pronto aparece Miley Cyrus en el metro de Nueva York con una peluca aquí con el cantan con con el presentador este de un show de noche que se llama

Voz 0313 04:33 Letterman no Fallon sí sí sí

Voz 0545 04:37 los dos aparecen dos pelucas y se ponen a cantar esta canción la gente no lo reconoce pero todo el mundo empieza a bailar al son de estas cosas que tú en tu casa aquí en Madrid por eso bailar también

Voz 5 04:56 yo

Voz 0313 05:04 hoy estamos en un radio yo diría que porque hemos arrancado con la con la música pero bueno ya es lo que nos interesa de esas secciones la mirada que tiene Elvira sobre la vida de las cosas que ocurren no hace unos días te leímos en el en el país el recomendando como imprescindible la lectura de un libro Letizia o el fin de los hombres de un historiador y sociólogo que se llama Iván Chaves Conca bueno es un libro que no es nuevo y que es la crónica de un asesinato brutal qué ocurrió en Francia en Nantes en el año hace tiempo en el año dos mil once el asesinato de Letizia PR que te llevó a leer este libro porque lo recomiendas con tanta vehemencia Elvira

Voz 0545 05:39 pues la verdad es que no había visto sobre las mesas de novedades y es lo que pasa hay tantos libros hay tantas novedades ha habido exactamente a mí no me da la vida para leer tantos los como me apetece pero como se cuestionó una vez más como se había dado a la información de Diana Acker en los meses claro si esto ahora sí especulación esta era una chica bien joven guapa etcétera no lo que provocaba si cabe más atención dicen que hay un que hay una especial atención cuando se trata una chica joven y que en fin parece que nos Hadid es algo que nos parte el corazón nos pone en el lugar de los padres entonces fue eso lo que me llamó mi atención de este libro que realmente no iba a leer no es ir cuando leí la contraportada es que de alguna manera recordaba al adversario ese libro de Carrer donde también se da cuenta de un asesinato de un hombre que se hace pasar por un hombre que se inventa su biografía de de su familia etc entonces al como ellos a apelaban al libro de Carrer para ricos mandar este pues pensé bueno de esto tiene que tener mucha calidad y es yo creo que desde la primera página me di cuenta de que se trataba de algo distinto que yo no había leído hasta el momento es poner a la víctima en primer lugar es decir que no sea el asesino el que nos fascina el que el que no sea la creación de la biografía del asesino la que nos lleve a leer un libro sino al contrario la la el recrear la vida de la víctima una chica de dieciséis años de dieciocho años melliza de otra que se cría porque sus padres eran más que un desastre en su padre estuvo la cárcel suma debe tenía problemas mentales no se podían hacer cargo de ellas ellas acabaron pues esa cosa de los niños que están en manos de los servicios sociales ahora están en el colegio que ahora les dan a una casa de acogida etc bueno parece que a los dieciocho años estas dos chicas estaban empezando a labrarse una vida digamos normal a trabajar para los demás a servir etcétera no y entonces es cuando fue asesinada es curioso que este asesinato que provocará saque conmocionó a todo un país primero por el caso que le hicieron los medios yo creo que de forma más seria tengo que decir por lo que he leído que en España pero aparte de eso porque Sarkozy el presidente de la República en ese momento utilizó el asesinato para pedir que se endurecerán las penas y habló de que los de los asesinos de índole sexual no podía salir de Hamás en las cárceles del caso es que el asesino no era un reincidente sexual era un hombre violento te podías ponerle todos los adjetivos que quisieras pero no era exactamente el prototipo de un delincuente sexual pero Sarkozy lo utilizó para hacer su propia campaña en el caso de Francia esto

Voz 0313 08:38 estamos en lo mismo sí sí pero pero

Voz 0545 08:41 en el caso de Francia en el propio presidente de la República el que pide además por un lado está recortando dinero no a la justicia y por otro lado está señalando a los jueces diciendo os estáis equivocando cuando dejáis que salga un tipo de estos a lacayos a estar rindiendo reconvirtiendo lado a los jueces y por otro lado recortando dinero pero

Voz 0313 09:03 acuerdo como terminó esto Elvira esto les favoreció Le perjudicó a Sarkozy el uso que intentó hacerlo

Voz 0545 09:08 en el caso en este caso yo creo que lo perjudicó porque fue una cosa rarísima en la la Justicia en Huelva se puso en huelga protestando por un presidente que decían esto es la República atentando contra la República no estaba separado dando palos exactamente

Voz 0313 09:27 sobre esto que que decías de de qué es lo que lleva a que un caso de una chica o de un chico desaparecido habitualmente son las chicas jóvenes etcétera llamen más la atención de los medios está muy estudiado en nuestro país y la conclusión es que no se sabe nada quiero decir hay catorce desapariciones catorce desapariciones se denuncian cada día nuestro país puede que el mismo día que desapareciera Diana Quer una chica de sus características iguales o incluso de él de la misma clase espectro social desaparece

Voz 0545 09:55 pero sin embargo de todas formas ya Blanca dice una cosa interesante dice Sarkozy está poniéndose como padre de la República protegiendo a los franceses diciendo no os preocupéis vamos a endurecer las penas todos esos asesinos que quieren asaltar a las chicas por las esquinas nunca van a salir de la cárcel pero lo que él lo que lo que hice ya blanca es vamos a ver si vemos los porcentajes hay muy pocos asesinos ya salten a las chicas a las esquinas generalmente los abusos sexuales triste de esas hice dan dentro de la Academia

Voz 0313 10:27 el ámbito familiar si efectivamente con lo cual

Voz 0545 10:29 en un poco el discurso de Sarkozy que cogió el micrófono y se puso a defender a los franceses de los propios juez desde la propia justicia francesa y luego ya el la vuelta de tuerca increíble en este asunto es que el padre de acogida de las chicas el padre de acogida que también había cogido el micrófono para decir los delincuentes sexuales no pueden salir a la calle luego está en la cárcel ahora mismo por haber abusado de las chicas

Voz 8 11:14 Prades

Voz 9 11:26 vale

Voz 10 11:29 un poquito de música para siempre va de otro

Voz 0545 11:34 no había escuchado nunca cantando en francés

Voz 9 11:38 sí

Voz 0545 11:44 no

Voz 0313 11:47 no

Voz 0545 11:54 no no porque venga me cojo un taxi por quién soy tache como y entonces me he ido poner Yell este hombre estaba escuchando la radio otra emisora no te está escuchando y entonces me pongo música y se me ha olvidado ponerle los auriculares y entonces pegada sonar como yo tan alto Poveda en todo el taxi y me dice eso vuelve el taxista hice pero a usted le gusta muchísimo hice pues es que nunca lo dicho por la pinta que usted tiene bueno pues me gusta muchísimo dice le importa que compartamos la canción que lleva digo poesía me he puesto el móvil así como si fuera la radio el transistor hace años hemos ganado escuchando bulerías alegrías etcétera y cuando ya me bajada aquí en la radio y me he dicho me ha hecho esté feliz estatal

Voz 0313 12:42 bien además es al revés no solamente tú escuchas la música que lleva

Voz 0545 12:45 de te tienes que tragar muchas cosas

Voz 0313 12:49 bueno Elvira Lindo venido hoy muy preocupada por por uno de los que sin duda es yo creo que a su pesar uno de los personajes de la semana que es la que hace la Infanta no la princesa la princesa Leonor por la sobre exposición por por por eso pido a familiares comiendo la sopa repasando la tabla de valores y luego con la entrega del Toisón de Oro y El Mundo Today de buena noticia de que la Princesa de oro no cree que haya roto todavía por qué te preocupa lo que está ocurrido esta semana con ella

Voz 0545 13:16 bueno precisamente creo que el mundo Mundo Today ha hecho muy buenos páginas con el vídeo iraní también hay que acostumbrarse a que hagan bromas claro son que el sabes que sobre la Familia Real hubo mucho tiempo

Voz 0313 13:29 sí pero eso ya ya chapas has sido

Voz 0545 13:31 qué ha pasado se hacen bromas sobre soy tan lo que pasa que a mí lo que me preocupa es la parte infantil fíjate osea yo de lo que lo que puedan sobreponerse de los reyes lo que eso les beneficie o no perjudique realmente no me importa yo creo que tienen que estar sometidos a crítica sobre todo por el cargo que ocupan ahora yo cuando escuchaba las palabras de el Rey siempre voy a decir el Príncipe pero cuando escuchaba las palabras del Rey Felipe A a su hija diciendo que a partir de ese momento debería regirse por la Constitución

Voz 11 14:08 mira como un escalofrío

Voz 0623 14:11 hoy Leonor das un paso simbólico muy significativo para tu preparación tu futuro en ese camino que comenzó el diecinueve de junio de dos mil catorce cuando siguiendo con la previsión constitucional fuiste llamada a asumir la dignidad de Princesa de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España porque este Toisón que te acabo de entregar y que se que recibes con alegría y consciente de su importancia aparece en él aparece el escudo de armas como un símbolo que te recordará las exigencias que impone ser

Voz 0545 14:55 la prensa Sarah hombre en Puerto sea no sé yo yo lo sé yo

Voz 0313 15:00 los El Mundo Today han dicho esta tarde que ha roto ya

Voz 0545 15:04 doce años yo recibí un premio literario que daba la Dirección General me acompañaron en mis padres sí me acuerdo que llevaba un vestido de lunares que no tenía manga no mira te voy a lo visto el taxista te lo voy a usted le gusta usted lo lleva en la sangre bueno fíjate mi preocupación me voy a contar una tontería muy grande pero mi preocupación era que me habían salido dos pelos las axilas cada así entonces mi preocupación era así me daban el premio desde muy alto tenía tenía que ha subido el brazo se me iban a ver los dos pelos esa Mi gran preocupación ese día una preocupación como muy de Manolito Gafotas es como lo que tiene en la cabeza una mente doce años yo cuando veía con esa formalidad porque además una niña que se anima guapísima etcétera con un es como a mí me apareció incluso más pequeña de los doce años que tiene cuando veía palabras tan solemnes están públicas un discurso político de expone claramente que te marca un futuro un destino que que te dice esto es lo que va a ser y lo que va a ser Tubinga no cosa que ninguno de nosotros sabemos no sabemos lo que vas en España dentro de treinta años no los tú lo sabes no son yo no lo sé ni cinco exactamente yo yo no lo sé entonces

Voz 12 16:31 a mí me preocupa es decir psicológicamente

Voz 0545 16:38 sabe que es muy pequeño es muy lo tanto pienso por qué esa sobreexposición ahora porque dicen bueno su porque es tradición claro si eso eso te dicen como respuesta porque es porque es tradición en los que no me lo creo del todo quiero decir que es verdad que su padre dice no de la misma edad me parece que es un había aparecido por sí sí sí es en nuestro país no es lo mismo pero no en tampoco igual el concepto de la exposición de los niños ante la opinión pública no a mí no me gusta mucho que se respondo a a los New fíjate que yo sé el éxito que tiene Masterchef no me hay cosas de ese programa que me chirrían no me gustan no pero bueno al fin y al cabo dices bueno es un concurso de niños etcétera y tal como ha habido siempre aunque todos los niños que se han hecho famosos han tenido luego una biografía complicada hay una vida complicada pero es que en este caso además se une a la política que que es como cargar sobre los hombros de una niña una responsabilidad te pueden decir extradición y es lo que le toca ella me dice que le tiene que tocar claro ya no claro

Voz 0313 18:09 lo último doy de radio lindo es una denuncia en toda regla y una reflexión también vamos a ver hasta dónde llegamos resulta que en una galería de arte de Manchester han retirado un cuadro y las ninfas cuado de de Waterhouse donde aparecen unas ninfas desnudas en el problema no parece tanto la desnudez o eso han explicado sino que la mujer se representa como un sujeto pasivo decorativo

Voz 0545 18:33 estamos hablando de un cuadro del siglo XIX habrá dicho ahora han dicho que se trata esto se trata de un experimento de un artista para ver cómo reacciona como reacciona la gente desde diré como reacción estuve por ejemplo no claro yo yo he reaccionado por un lado con asombro pero por otro lado tampoco me asombra porque fíjate que en estos días ha habido una ha habido una retirada de la National Gallery de Washington que estamos hablando no es una galería ningún Manchester es la Nacional Gallery de Washington ha habido una retirada de una exposición que estaba prevista pues no sé para dentro para esta temporada de un artista que se llama Chuck Close famoso sí Simón retratista famosísimo americano por que ha tenido dos o tres acusaciones de naturaleza sexual por varias de las modelos que posaron para él ellas le acusa por un lado dicen que no esperaban que él les pidiera que ese que posaran desnudas y luego que les hizo comentarios como subidos de tono etcétera no a mí me me entristece todo esto porque yo creo que al final estamos hablando de cosas a las que las mujeres podemos decir no que sí que sí claramente y estamos obviando cosas que son muchísimo más importantes que ésta ahí es que con esta música tan buena no se teme la olla pocos días que se frenada no cuidado con pasarse de frenada hay un hay un concurso literario ahora en en Inglaterra que también se denunciaba que es para obras de ficción he de serie negra en la que Nino en las que no se puede maltratar a las mujeres ni violar a las mujeres me a mujeres y dices ya pero es que ya en la novela negra de ida suspense etcétera siempre existen crímenes que hacemos Ivor Ramos sí sí Iborra más lo que ha y aparte que esa reflexión el una novela nos puede llevar a una reflexión que no nos lleva por ejemplo una noticia de un periodo

Voz 0313 20:41 sin ninguna duda

Voz 0545 20:42 a Elvira Lindo placer como siempre un placer para niños la próxima semana hasta luego