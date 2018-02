Hora 25 Deportes: Cuatro años sin 'El Sabio' (01/02/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias hombre veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes había hay Copa del no cazo campar a Valencia Barça Valencia a las nueve y media sabes quién entrenó a estos dos equipos uno Luis Aragonés es aragoneses que hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Valencia bueno entrenó a mira al Atlético al Barça al Valencia al Betis al español al Oviedo casi todos hace cuatro años murió Luis Aragón

Voz 0919 00:35 les tenía entonces setenta y seis años ya era ya una leyenda de nuestro fútbol como jugador una leyenda del Atlético de Madrid y como entrenador una leyenda de todos porque aparte de entrenar a todos esos equipos que ya he dicho entrenó a la selección española IF fue el padre de esa generación que nos trajo la Eurocopa de dos mil ocho en Austria y Suiza y cambió el rumbo del fútbol español un personaje que nos dejó en aquella Eurocopa la charla El día antes de la final cuando Iniesta Casillas Xavi y compañía

Voz 1 01:11 escuchaban a Luis decirles esto no se acuerda

Voz 3 01:22 es un acuerdo que si echamos que si hacemos fiesta que hacemos fiestas ilegal somos somos me

Voz 1 01:36 qué subcampeón y otros muchos momentos gloriosos de Luis Aragonés

Voz 0919 01:41 como he Raúl sí Raúl no Raúl sí Raúl no el de La Peineta el de la lesión de Martín Esperanza el de el pelo de la gamba en tal sitio o esa definición de lo que es el fútbol que no se puede rebatir

Voz 4 02:01 volver a ganar y ganar

Voz 0919 02:07 eso es el fútbol ganar ganar ganar y volver a ganar Luis Aragonés el próximo domingo en el Wanda Metropolitano en el partido que va a jugar el Atlético de Madrid y el Valencia dos de los equipos que él entrenó Se volverá a corear su nombre allá donde estemos todos los que amamos el fútbol cantaremos un poquito lo de Luis Aragonés grande el Zapatones de Hortaleza Luis Aragonés enseguida estamos en el Camp Nou para ver cómo van a salir en esa semifinal el Barça y el Valencia antes os cuento que es jornada de Euroliga han terminado ya a dos partidos el Real Madrid ha perdido en Moscú noventa y tres ochenta y siete con el CSKA iba perdiendo de paliza al final casi casi remonta también ha perdido el Valencia en Turquía ante el Anadolu Efes ochenta y dos A66 y ahora mismo se juegan el Palau el partido entre el Barça y el Milán allí estamos Xavi Saisó cómo va

Voz 0684 03:05 qué tal saludos como en el alambre esto al Barça porque está perdiendo dos setenta y dos setenta y cuatro quedan cuatro minutos y cuatro segundos pareciera en la primera parte que lo tenía hecho pero sí ha complicado la vida cuatro minutos para el final todos abajo el Barça ante el Armani Milán como siempre en el arranque del

Voz 0919 03:22 programa vuestros mensajes de Whatsapp viva

Voz 5 03:26 buenas noches señor Gallego cuando usted en su programa habla del Fútbol Club Barcelona o de sus jugadores Messi Suárez y compañía la imparcialidad brilla por su ausencia Si después escuchamos una retransmisión o las tertulias los programas del Larguero del señor Carreño donde están el señor Jordi Martí el señor Suárez el señor Iturriaga usted mismo entonces apaga y vámonos a muchas gracias

Voz 0919 04:04 hombre Iturriaga Iturriaga en el larguero no entra mucho será Iturralde será Iturralde pero ahora te digo una cosa Iturriaga no lo haría mal

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:29 veinticinco Salvador Gallego and Company Vega que como siempre exacto gasolina hombre Gerardo Gerardo

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1 04:46 exprésate

Voz 8 04:49 hola

Voz 9 04:50 empezamos

Voz 0919 04:57 qué partidazo nueve y media Camp no lo vamos a contar en Carrusel desde las nueve pero nos damos una primera vuelta para conocer cómo salen los equipos el Barça de Valverde que tiene creo alguna novedad en la alineación y el Valencia de Marcelino que tiene muchísimas bajas para este partido Adriá Albets muy buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas tardes desde el

Voz 11 05:18 Camp Nou pues si tenemos ya confirmados los onces de los dos equipos de Barça y de Valencia en el Barça efectivamente hay sorpresa porque es titular Aleix Vidal no juegan y Coutinho ni Paulinho sale el Barça

Voz 0919 05:31 hoy con Cillessen en portería sí

Voz 11 05:34 Sergi Roberto Piqué Umtiti Jordi Alba en defensa Busquets Rakitic y Andrés Iniesta en el centro del campo y arriba Aleix Vidal por la derecha acompañando a Leo Messi Luis Suárez y el Valencia formará con Jaume en la portería Montoya Gabriel Paulista Rubén Vietto Gaya en defensa con limit Parejo en el doble pivote por la banda derecha Carlos le por la izquierda Andreas Pereira y arriba Vietto ir trigo se acaban de abrir las puertas del Camp Nou ahora mismo está lloviendo ya hace bastante frío en Barcelona así que veremos si finalmente hay buena entrada para este partidazo que como decías contaremos a partir de las nueve en Carrusel Deportivo

Voz 0919 06:17 que alguna novedad en la alineación del Barça Aleix Vidal titular Coutinho suplente y Marcelino que saca más o menos lo que tiene el Barça que por cierto juega el próximo domingo en Cornellà con el Espanyol hoy tenemos una buena noticia porque el Espanyol ha identificado finalmente

Voz 11 06:35 el al

Voz 0919 06:36 al bueno le vaya mal aficionado no al impresentable que en el partido de Copa ante el Barça lanzó una bola de papel metálico que impactó en el rostro de Cillessen muy cerquita del ojo izquierdo del portero azulgrana Joan Torres buenas tardes buenas tardes Gallego los Mossos d'Esquadra

Voz 12 06:52 puesto nombre y apellidos al rostro que tenía identificado al español resulta que es

Voz 0919 06:56 sí que es socio del club por lo tanto además de la denuncia

Voz 12 06:58 la de la policía catalana el Espanyol lo juzgará de forma interna a través de la comisión de disciplina que será quién decidirá si le priva de la condición de socio y el acceso al estadio de forma temporal un máximo de cinco años que dice el Código Disciplinario o de forma permanente su mensaje más de cara al domingo el mismo día que el Espanyol ha agradecido en público que haya personalidades del Barça que han hecho un llamamiento a la paz en la grada

Voz 0919 07:18 como tiene que ser porque ese partido en Cornellà Espanyol Barcelona es un partido desgraciadamente de alto riesgo ojalá dentro de unos años siempre que juego con estos dos equipos sea un día normal de fútbol y nada más ocho y treinta y siete Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1825 09:38 hola qué tal Gallego muy buenas que no la que Menezes tampoco la tiren que vayan a cualquier tienda de la Real Sociedad que la Real Sociedad ha tomado la iniciativa de que les va a regalar una camiseta nueva de esta temporada con la publicidad en el frontal actualizada con el nombre y el número en la parte trasera que ellos deseen entrega el número seis con el nombre de Íñigo ellos verán una camiseta nueva Aperribay que es porque han recibido muchas solicitudes sabiendo que no quieren llevar el nombre de Íñigo en la camiseta de la Real continúa el resquemor si por la marcha de Íñigo al Athletic de Bilbao tanto que fíjate Loren el director deportivo de la Real fue el primero que hizo el paso de la ocho de Donosti a Bilbao hace muchos años y hoy ha sorprendido diciendo que se equivocó

Voz 17 10:25 el motivo de por qué se adopta el traspaso sólo lo sabe las personas que estaban en aquel momento yo mismo tiro que sí te puedo decir es que posiblemente no fue una buena decisión sin estar mal pero sí creo que a nivel deportivo no fue la mejor decisión que pueda tomar

Voz 0919 10:41 pero bueno luego volvió a la Real Sociedad a la Real que por cierto tiene ya sustituto para Íñigo Roberto

Voz 1825 10:48 ha presentado esta tarde a Héctor Moreno central mexicano de treinta años capitán de la selección va a llevar el número

Voz 0919 10:54 de cinco cláusula de rescisión de seis meses

Voz 1825 10:56 en ese euro la Real para final seis millones a la Roma en su presentación dice que no viene a sustituir a Iñigo Martínez

Voz 18 11:03 hace lo que ha sido Íñigo porque de mi tiempo en el español ya él era joven con con muchísimo futuro que ha hecho lejos todo bastante bien aquí pero para nada pienso venir a a suplir yo yo vengo a hacer mi trabajo o vengo a aportar lo que yo esté ya no es ningún peso ni mucho menos

Voz 0919 11:22 ya veremos si juega mañana el partido que abre la jornada precisamente Real Sociedad Deportivo de la Coruña en Anoeta y no sé si es un partido de ultimátum para el entrenador de la Real Sociedad Eusebio Sacristán que se dice Roberto

Voz 1825 11:37 pues sí sí que lo es la verdad es que si mañana la Real pierde frente al Deportivo de la Coruña Eusebio Sacristán dejará de ser técnico del conjunto realista es un ultimátum en toda regla lo va afrontar con Rudy de nuevo la portería por Moreno no está ni siquiera convocado mañana no jugará pero sobre su ultimátum el técnico de la Real dice que eso no es lo prioritario es secundario

Voz 19 11:56 que no es tan importante mi mi situación en estos momentos lo importante es que la Real consiga una victoria mañana consigamos cambiar esta dinámica

Voz 0919 12:07 ya partido porque el Deportivo de la Coruña llega también con Cristóbal cuestionado aunque parece que la directiva le refuerza a Fran Hermida buenas tardes

Voz 20 12:19 qué tal muy buenas gallego efectivamente esta mañana ha comparecido el estallido forman para abandonar ese mercado de si trajes los desde ha conseguido tres jugadores Krohn Dehli Poveda y el portero como van se quedó sin un cuarto el medio centro defensivo y pese eso está contento con los movimientos del mercado confía en la plantilla para sacar el proyecto adelante como dices la tirado un capote al técnico Cristóbal Parralo de quién dice su futuro no depende de lo que pase mañana ídolos

Voz 21 12:45 nosotros es una cuestión que ni nos planteamos estamos contentos con el entrenador pensamos que está haciendo un trabajo bueno y serio pero no estamos eso no está en cuestión planteado otra cosa que no siga Cristóbal el banquillo pase lo que pase mañana

Voz 0919 12:57 la buena noticia para Eusebi hoy para Cristóbal es que mañana los dos no pueden perder pierde perderá unos y el otro ganara además en Sevilla y en Leganés todavía hay resaca del partido ayer empate a uno en la ida en Butarque en esta semifinal de Copa la próxima semana se decidirá el finalista Sevilla va a tener para el siguiente partido tres nuevos futbolistas vaya presentación multitud qué Dinara hoy en el Pizjuán Santi Ortega buenas tardes

Voz 22 13:26 qué tal Gallego muy buenas tres en un mismo acto ha presentado efectivamente el Sevilla Roque Mesa al Aaiún ya Sandro que han sido los últimos fichajes esta misma tarde por cierto han conocido algunos detalles de la de ficha ya interesantes gansos sale de la lista de las Champions Illa y un noventa porque juego con el Oporto y los recién llegados siguen transita veintitrés jugadores inscrito para jugar con el Mancheter pensando ya la próxima semana el Leganés in la el sonido el día lo ha puesto Roque Mesa que ha reconocido que Quique Setién el entrenador el Betis le llamó en las últimas horas para que no firmará con el Sevilla se fuera con él este es el momento

Voz 1 13:57 siendo sinceros si es cierto que me quería convencer de que el Sevilla ahora mismo era un paso importante para mi carrera que que tenían que entender que que que yo quería venir aquí come respetó mi media exigió hoy en el Sevilla

Voz 0919 14:16 como movimiento con estos temas entre Sevilla Betis futbolistas como la Ayun interesados con unos acordados con otros y en Leganés después del empate a uno de ayer que deja abierta la eliminatoria como está Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 14:28 pues alegre Gallego buenas tardes a de satisfacción la pasar desempate de que se recibió un gol que puedo hacer mucho daño de cara a la vuelta pero reconocen que el Sevilla fue mejor y que a pesar de todo el Leganés no perdió y consiguió lo que quería que era llegar vivo a la vuelta y que la eliminatoria se decidan en el Sánchez Pizjuán esta mañana han vuelto a entrenar pensando solo en el derbi contra el Getafe el próximo domingo ha entrenado sin Gabriel Issing estar Iker entrenado yacía al Sherry en Nuevo fichajes obvio de Leganés al que luego han presentado en la sala de prensa de Butarque el fichaje que no vídeo Asier Garitano El curioso porque nadie del club ha comparecido en la sala de prensa a Santa o directamente al césped yo nunca anotó para los medios en la zona

Voz 0919 15:04 pero nadie del club jefe de prensa al menos ahora acompañado al jugador no

Voz 1643 15:08 el jefe de prensa y moja al traductor que ha traducido del inglés y del avión español lo que decía el fichajes obvio de la

Voz 1 15:14 bueno algo pues francamente todo es un poco triste porque la verdad es que ha sido gracias Óscar

Voz 0919 15:23 que no ha sido triste ha sido la renovación de Fabián el centro campista del Betis uno de los que dicen puede tener un mejor futuro en el fútbol español lo está haciendo francamente bien en el equipo de Quique Setién y Florencio Ordóñez no quería no quería que se lo llevaran por poquito dinero este verano le ha subido la cláusula la ficha todo felicidad hoy en el Real Betis Balompié buenas tardes

Voz 23 15:46 hola muy buenas gallego no quería otro caso de fuera como se les fue Ceballos en verano y por eso ha conseguido ya esa renovación mejore y ampliación de Conthe trato de Fabián hasta el año dos mil veintitrés con una cláusula de rescisión como avanzamos haya ya aquí en Hora veinticinco Deportes en treinta millones de euros que ya habrá tiempo si el futbolista sigue dinámica evolución de volver a sentarse mejorarlo aún más el contrato y subir esa cláusula de rescisión que ahora mismo también se puede estar eh a disposición puede ser asequible para los principales clubes españoles o europeos en cualquier caso Fabrice Szabo y felicitó Ximo acompañando acompañado de su representante sí de su familia su madre su hermano sumar por cierto que una de la persona encargada de la limpieza en la ciudad deportiva Iker va a seguir desempeñando su labor a pesar de que podría retirarse perfectamente con el nuevo contrato de su hijo Fabián digo estaba así de feliz hoy en la sala de prensa del Villamarín

Voz 1 16:38 para mí creo que algún día que que nunca olvidaré porque estoy muy contento de poder de amplia mi contrato hasta dos mil veintitrés pero seguir creciendo con con hecha con este club porque creo que no lo merecemos tanto ellos como nosotros y también a la afición que siempre está con nosotros sí sí

Voz 0919 16:55 le han subido a la cláusula pero como Guardiola volver a tres o cuatro partido buenos la cláusula da igual porque viene el City ITA Katusha es que tiene bueno éste no tiene cláusula Neymar se habla mucho de si saldrá del París Saint Germaine el próximo verano cuando no lleva ni un año en el equipo francés hoy José David Palacio ha hablado de su futuro Neymar en los medios del equipo francés buenas tardes

Voz 24 17:19 qué tal muy buena Gallego la televisión del París Saint Germaine para hacer una valoración de estos primeros seis meses en el conjunto parisino veintiséis goles en veinticuatro partidos en todas las competiciones diecisiete de ellos en la liga francesa clasificado ya para la final de la Copa la Liga con el PSC y el líder con once puntos de ventaja respecto al segundo llaman Neymar elegido en este mes de diciembre como mejor jugador de la liga francesa marcó ante el Montpellier gol dominio en la historia el club pero para Neymar no ha venido solo por esto ojo es sólo el inicio

Voz 25 17:47 con beso en números aquí todos todos París Restoy Raffaele de esto extra gran legado parisina no

Voz 0919 17:59 lo el inicio vine para hacer historia lo está haciendo por ahora ni ya veremos dónde están Neymar el año que viene y queremos fuera del fútbol destacar una noticia hoy en ciclismo Borja el grado ha vuelto a ganar Alejandro Valverde gran noticia gallego recordemos el uno de julio se rompía la rodilla en el Tour de Francia y siete meses después ya está ganando lo ha hecho en la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana se ha impuesto además a su amigo murciano también Luis León Sánchez Valverde tienen muy buena pinta para esta temporada esto es lo que decía en meta tras su triunfo

Voz 26 18:26 en Mallorca me quedé un poco sorprendido de mi estado de forma porque iba muy muy rápido no pasa aquí con mucha precaución porque la carretera estaba muy malas y entonces vi que aquí podría tener opciones a conseguir una victoria de etapa y mira lo hemos esperado más adelante cuanto

Voz 0919 18:42 es mejor Valverde que se colocó con cuatro segundos de ventaja sobre Luis León mañana crono por equipos de veintidós kilómetros son las ocho y cuarenta y nueve Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 27 20:08 eh

Voz 0919 20:13 la Euroliga de baloncesto acaba de terminar en el Palau el partido entre el Barça y el Milan como Saisó

Voz 0684 20:21 a drama en el Palau Blaugrana ha perdido el Barça frente al Milán ochenta y uno ochenta y tres gallego o lo que es lo mismo prácticamente virtualmente no matemáticamente pero como digo virtualmente eliminado de la Euroliga el Barcelona llegado tarde doce puntos pero se ha hundido inexplicablemente en el segundo y tercer cuarto y al final no lo han podido arreglar final del partido en el Palau Barça ochenta y uno a Armani de Milán ochenta y tres

Voz 0919 20:47 ya como viene el día de derrotas en la Euroliga el Barça casi fuera de los de la siguiente fase el Madrid ha perdido lo que pasa es que en Madrid la tiene mejor la clasificación en Moscú con el CSKA en un partido loco José la derrota del Real Madrid barrio bastante duro a Moscú ante el CSKA la verdad que el primer cuarto a treinta y tres once ha lastrado bastante al Real Madrid que como digo se ha ido perdiendo de veintidós en el primero de veintitrés al descanso ante el máximo anotador de Europa este CSKA que dirigió además un conocido Sergio Rodríguez ha mantenido ventajas con el conjunto de Laso dieciocho puntos cinco asistencias para él a pesar de todo el Madrid que comandado por Doncic veintitrés de valoración lo ha intentado hasta el final pero la remontada se ha quedado en el camino en el último cuarto en Madrid que ha llevado a poner hasta de seis puntos y precisamente así es como ha acabado el partido noventa y tres ochenta y siete los blancos eso sí salvan el basket Ángel Madrid que está casi en la siguiente fase a pesar de la derrota el Valencia perdió en Turquía con el Anadolu Efes Carlo Martínez como ha sido buenas tardes hola Gallego

Voz 28 21:44 dar sí ha perdido de dieciséis ochenta y dos sesenta y seis Si bueno acusado en exceso las bajas de jugadores hay catorce jugadores en la primera plantilla de Valencia Basket siete estaban jugando esta tarde en Estambul y los otros siete estaban aquí en Valencia lesionados así que así es muy difícil muy difícil competir en la máxima competición del continente y lo ha acusado el equipo de Txus Vidorreta se ha llegado a poner a cinco puntos cuando quedaban siete minutos pero luego ha sido imposible y como decía antes avisó del Barça Valencia Basket se queda ya sin opciones prácticamente de poder clasificarse entre los ocho primeros cuando consiga cuando concluya esta fase regular

Voz 0919 22:17 es una lástima mañana otros dos partidos el Unicaja juega en la cancha del Khimki con qué novedades y aspiraciones Enrique apareció hola

Voz 29 22:24 hola muy buenas con la semana de las posiciones de play off es un partido ante un rival directo por cierto en Moscú ha cogido con el Real Madrid pero además a ver el partido quedado en el hotel dos pájaro negro Vic y Bruce el otro es un problema en el tobillo eso quiere decir que van a tener más minutos ha sido dicho Joan Plaza de Ibi o o el partido mañana a las seis de la tarde

Voz 0919 22:44 ya a las ocho y media mañana juega Baskonia con el Estrella Roja en Vitoria Kevin Fernández novedades

Voz 1264 22:52 hola Gallego buenas tardes selva suene que quiere ganar a Estrella Roja para no desfallecer en la pelea que mantiene para entrar entre los ocho primeros clasificados para la cita de mañana ya no estará Kevin Jones que el lunes no aceptó la oferta de renovación del Baskonia sí que entoces jugadores a disposición de un Pedro Martínez que tiene claro cómo debe salir su equipo mañana si quiere ganar el partido a que salir duro

Voz 1 23:12 no hay que no puede ser que nos cojan a ventajas que luego bueno con esfuerzo con mucho esfuerzo

Voz 1264 23:20 de Niro al límite durante muchos minutos así que mañana a las ocho y media Baskonia se enfrentaron rival al que nunca ha ganado en el Buesa Arena

Voz 0919 23:27 hacia sí ahora más Baloncesto NBA Jan el Blancos buenas tardes Gallego muy buena termina el culebrón de Mirotic es cuestión de horas ayer

Voz 1017 23:34 Nikola Mirotic iba a dejar los Bulls si se va a marchar a los Pelicans de Nueva Orleans hace unas tres horas publicada Mirotic mensajes de Twitter la actitud que traigas al día es lo que el día te traerá granate Dutt gran día un tuit que sin duda es el preludio de su traspaso Nueva Orleans y sin duda un gran destino para el hispano montenegrino porque deja unos alicaídos Bulls que son décimo terceros del Este para fichar por unos Pelicans que ahora mismo son séptimos del oeste y que cuentan con dos jugadores realmente dominantes en la NBA como son Anthony Davis si Da Marcus Cousins lo malo es que Gaucín se rompió el tendón de Aquiles hace una semana Innova volver a jugar en lo que queda de temporada pero bueno seguramente es una lesión que ha acelerado ese fichaje de Nikola Mirotic en lo deportivo gran partido de Marc Gasol esta noche con veintitrés puntos y nueve rebotes pero nueva derrota de Memphis esta vez contra Indiana tres puntos y dos rebotes débil Hernangómez en la derrota de los Knicks ante Boston Victoria de Cleveland frente a Miami sin minutos de nuevo para Calde y derrota de los Bulls contra los Blazers y Mirotic que estaba apartado mientras resolvía su futuro en ese encuentro por cierto Maktoum firmó cincuenta puntos

Voz 0919 24:36 en sólo veintinueve minutos para esta noche cuatro partidos

Voz 1017 24:39 a la una Menfis Detroit también a la una Toronto Washington

Voz 0919 24:41 los Houston San Antonio y a las cuatro y media duelo de españoles Abrines contra Juancho en el Oklahoma Denver gran hacia así ahora fútbol sala ha comenzado en el Europeo comenzó ayer para las Selección española con un pinchazo porque que el fútbol sala español empate con el francés Tony no López no es un buen resultado y nos jugamos el domingo la clasificación nones un buen resultado normal

Voz 30 25:03 la llego a priori y Francia es una selección menor sí que es cierto que está creciendo mucho los últimos años pero como te digo a priori es una selección menor a la que España tendría que haber goleado empató a cuatro Noone

Voz 0919 25:11 estuvo por delante marcador jugó bastante buenas

Voz 30 25:13 tenía española para lo que nos tiene acostumbrados hay que estar pendientes a partir del viernes entre Francia y hacer Buddy y Azerbayán que el otro grupo el domingo no jugamos todo contra selección azerí dependes misma España sí para ser el líder y para pasar a la siguiente ronda y eso es lo que tiene claro uno referente a la selección Miguel Sayago Miguelín hay que mirar a parte

Voz 31 25:30 positiva queremos ir dando cuatro veces la vuelta al marcador por lo menos hemos bueno mejor delante que eso no hubiese dado más tranquilidad pero luego nuestra sino que esto sí que esto acaba de empezar su partido el campeonato y que al final siempre tienen mucha dificultad la paz

Voz 30 25:45 por qué les doy en este torneo aunque hoy Kazajistán ha ganado cinco uno a Polonia ya pasé de tormenta cuartos por ahora Italia otra favorita hasta empatando a cero contra Serbia

Voz 0919 25:53 y en tenis este fin de semana mucha actividad Copa Davis

Voz 1 25:57 jugamos en Marbella

Voz 0919 26:00 ante Inglaterra se ha sorteado los emparejamientos como son Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 20 26:05 hola muy buenas sus bueno yo que luego vuelos porque si Lucía Yeste son los británicos como a lo podamos bajo el nombre de autista con nueve eso joder el ranking y luego con el doble López Carreño contra los muy bonito esto es más al en principio el domingo once de la mañana vamos a Bautista favoritos claros Cimadevilla dos cero segundo podías esto es lo que fue uno

Voz 0919 26:33 gracias Miguel Ángel y lo último del programa recordar que ya está en la web de la Cadena Ser el Play Segunda de esta semana Alejandro Rodríguez hola hola Gallego qué tal pues tenemos un Play Segunda muy asturiano porque este domingo tenemos derbi entre Oviedo y Sporting Nico Nos hemos a última hora de los dos equipos ambos con dos jugadores que han disfrutado de este tipo de derbis Iván Ania ir Pablo Álvarez y por supuesto no podemos olvidarnos del mercado de fichajes que se cerraba ayer miércoles y tenemos una parada especial en Córdoba que ha firmado a diez jugadores este mes les será suficiente para salvar la categoría lo analizamos en el programa hay muchas más cosas en una hora de segunda división que ya tienes disponible en Cadena Ser punto com luego vino el triunfo gracias Alejandro esta semana cerramos el programa con Maryland la banda de Vigo que ha sacado nuevo disco y suena así de bien aquí lo dejamos a las nueve Carrusel con el partido entre el Barcelona y el Valencia desde el Camp Nou once y media El Larguero mañana

Voz 1 27:32 volvemos en Hora veinticinco Deportes a las ocho y media gracias por escucharnos

Voz 4 27:44 mira nadie

Voz 1 27:46 eh