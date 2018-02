Una competición de disparates

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa hay que ver cuánto dado de sí el conflicto catalán altamente nocivo para el comedimiento la prudencia y en definitiva para la inteligencia como algunas drogas au diversas sustancias químicas el independentismo pero también su contrario el españolismo cañí suelta la lengua de respetable hasta llegar a la loca carrera de despropósitos en la que nos encontramos ayer oímos por ejemplo al muy honorable Oriol Junqueras allá preso en a defender la posibilidad de combinar en Cataluña una simbólica presidencia de la Generalitat con otra efectiva la verdad que no hace falta comentar el desvarío salte al PSOE en yo tapado en este conflicto pase de mí este cáliz pues ayer su portavoz el alcalde de Valladolid Óscar Puente no estará ladrón los oídos y el sentido común comparando a Puigdemont con Charles Manson aquel loco de los nueve salvajes asesinatos no es el portavoz socialista quiero ser exceso sólo conducen al ridículo pero vayamos hasta un escenario tan solemne como el Tribunal Supremo para escuchar la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos el responsable del dispositivo de seguridad del uno de octubre en Cataluña ha dicho un alto mando de la Benemérita que el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana conviene digerir tan elaborada teorías filosófico política para entender el porqué de aquel este reputado su fracaso la porra argumento supremo