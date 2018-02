Los Pasos Perdidos: "Sobrinos Nietos"

Voz 1 00:00 ahí está también aquí José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 00:02 qué tal buenas noches bueno Donald Trump ha dado su primer discurso sobre el estado de la Unión y los demócratas han escogido a un congresista desconocido para que le diera la réplica al presidente de los Estados Unidos han escogido a Joe Kennedy III que es nieto de Bob Kennedy sobrino nieto de John Fitzgerald Kennedy las sagas la herencia el relevo en fin el apellido a otro Watson la mini absolutos víctima ustedes han parten tenemos relevo en política acostumbra hacerse a largo plazo los improvisa salvo en algunos casos como por ejemplo el de jamón en fin se produce dan a largo plazo que no dejan de pensar en ello en política hacia años que se habla en el PP por ejemplo del relevo de Rajoy y cada vez que pasa por Madrid Núñez Feijóo pongamos un nombre le preguntan por el mismo asunto si no se hablara del relevo cada vez que se habla de cualquier cosa no se entendería la pelea que arrastran Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría que esta misma semana ha pedido al independentismo lo que ella bueno el Gobierno ya le pidió al Tribunal Constitucional que el Parlament de Cataluña invita a quién sea pero que quién sea investido no sea Carles Puigdemont

Voz 2 01:06 no me puedo creer que entre los más de cien diputados a cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo del consenso

Voz 1071 01:15 quién ahí es la pregunta el asunto importante aquí es el relevo por eso han empezado a hablar de traición en el partido de Puigdemont Esquerra Republicana hablan de sacrificio si hay que sacrificar a alguien dijo Tardà antes de que Rusia Torrent frenar a la investidura de Puigdemont hice leyeran el teléfono del republicano Toni Comín esta frase del ex president esto se ha acabado

Voz 3 01:36 que les den veía un Gubern capullos Anxo Un plan amén las oportunidades que te perdonan o nuestro país rehén ha insistido

Voz 1071 01:46 hoy en que sus candidatos cuyo Bonn pero mientras insistía en eso pedía a la vez generosidad como relevo implica retiros intenta endulzar siempre por eso a los expresidentes les nombran presidentes de honor como le ocurrió a José María Aznar Oriol Junqueras ha propuesto algo que en realidad ya circulaba en los corrillos del Parlament estas últimas semanas que haya una presidencia de verdad ellos lo llaman efectiva y otras simbólica tiene su lógica si en el proceso ha sido simbólico sin ningún proceso como este ha trabajado tanto la imagen la emoción y lo simbólico la presidencia también puede tener esa característica ser un cuadro al que mirar

Voz 4 02:21 un título que tener parda monta todo pactar y a la voluntad popular Ramón da Touch la soberanía

Voz 1071 02:30 en el partido de Puigdemont aquí lo recordaba el Sartori insisten en que no hay alternativas pero ha empezado escucharse un clamor para que digan en público lo que parece que están diciendo en privado que no haya que esperar a que una cámara en desgracia hubiera sido hoy un buen ejercicio preguntar cuántos diputados se han comprado esas pantallas especiales que venden para que no se pueda leer lo que describen en el teléfono pero eso es otro asunto como el aire lleva una mezcla de novela de espías y superagente ochenta y seis ahora el asunto principales el relevo se habla tanto del relevo que en el independentismo evitan de todas las maneras posibles utilizar esa palabra por mucho que del Supremo ya hayan salido señales inequívocas bueno del Supremo y del Gobierno

Voz 5 03:08 así es hoy de interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por delitos graves o personas e rebeldes en ese momento antes de esperar incluso a la sentencia ya hay una inhabilitación

Voz 1071 03:22 Artur Mas ha dado ya dos pasos Salado señaló el camino Puigdemont pero mientras el ex president escribo unas cosas en privado expresa otras en público de momento aguanta porque el relevo es el gran tema político tan apasionante como su pareja la resistencia en esa pulsión vivimos entre el relevo en la resistencia y ahora la carrera andan buscando sobrinos

Voz 1 03:43 estos gracias Sastre buenas noches