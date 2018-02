Voz 1 00:00 en la sala de prensa ha comparecido alguno de los técnicos la aquí todavía

Voz 1296 00:07 Nos estamos esperando no creo que tarde ya demasiado Marcelino García Toral el técnico del Valencia que será el primero en comparecer después de este partido de ida de semifinales de Copa

Voz 1375 00:15 pues vamos a ir mezclando como siempre en estos partidos que acaban a esta hora de la noche la el sonido de los protagonistas en directo en este primer tramo del Larguero con la opinó yo ni con el Sanedrín porque ya están por allí Jordi Martí Marcos López ya estaba Carrusel hola Jordi qué tal buenas noches qué tal buenas noches Manu hola Marcos buena ni qué tal buena lid como estamos buenas noches

Voz 2 00:33 bueno

Voz 1375 00:34 está por ahí también en Valencia a Santi Cañizares hola portero qué tal qué tal buenas noches enseguida llega Ramon Besa creo que está bien Pedro Morata por ahí o la Pedró

Voz 3 00:42 hola qué tal buenas noches

Voz 1375 00:45 está nuestro Árbitro Iturralde González tu muy buenas

Voz 4 00:47 hola muy buenas noches empieza

Voz 1375 00:49 contigo para que me pregunta muchas por la algunas jugadas polémicas que no sé lo que has dicho en Carrusel tengo tres de la primera se le escucha lo estaba haciendo cosas está lo estaba haciendo ya sabes tú que yo eso no es cierto hoy da más difícil pero estamos oyendo hoy hay codazos de Gabriel Paulista a Luis Suárez en la primera parte

Voz 4 01:12 es que no da una repetición yo creo que que les lanza el codo no sé con qué claro

Voz 1375 01:17 vas a meter ahora con la repetición de la tele no no no

Voz 5 01:20 no no que no hay una bala como ahí en octubre

Voz 4 01:23 con la repetición de primeros planos porque el barco va por la derecha y no hay una que veas nítida para decir que es expulsión yo creo que le mete el cuerpo y creo que sí que puedo hacer pero no te lo puedo decir

Voz 1375 01:33 el cien por cien fijo vale parece que sí pero no está al cien por cien con la imagen que se ha visto en la tele también en la primera parte sí patada de Luis Suárez a Rubén Vezo y tú

Voz 4 01:45 si hay una zancadilla clara no llega al balón y les zancadillas y les tenía que haber estado de estas hace mucha Luis Suárez y eso es amonestación

Voz 1375 01:52 se fue de rositas y Luis Suárez en esa jugada en la primera parte también la entrada de Sergi Roberto sobre Andreas pérdida es amarilla

Voz 4 01:59 un roja roja roja roja roja roja por la acción del juego por cómo le mete la plancha roja en juego brusco grave él quiere y cree que puede llegar al balón no llega irme de toda la plancha en el muslo de hecho luego pues fíjate acaba lesionado Serge roja

Voz 1375 02:14 antes serlo excepciones sí soy yo

Voz 4 02:17 el fútbol en el fútbol no se ve no es hablar de cómo entras no puedes ir a entrenar jugar un balón de esa manera

Voz 1375 02:24 el Cadí yo no tenía intención

Voz 4 02:26 pero es a ver tú cuando has Fórum poblado sientes no tiene intención de matar a nadie pero si vas a doscientos lo más seguro es con quién

Voz 1375 02:33 no si basado ciertos tienes un problema

Voz 4 02:35 cada García garceta

Voz 1375 02:38 no motes a nadie y luego creo que es copia Andreas pérdida el que hace una entrada dura Messi me parece también antes de irse al descanso

Voz 4 02:45 abajo si si estoy bien amonestado amarilla no es está hacer correcto

Voz 1375 02:52 en la segunda parte sino me fallan las cuentas y no me corregir ninguno yo tengo apuntada la de Gayá que le da con la mano en el gol de Suárez pero cuando el balón acaba entrando ya no

Voz 4 03:01 correcto sí pero eso es eso es eso es fíjate eso sí que es un error técnico porque es amonestación eso no es interpretación aunque en tenía gol la intención de tocar no la intención poca intención de tocar el balón con la mano nunca amonestación a tocar el balón con la mano aun si lo libra ser roja insinuarlo lo libras como esta es jugar muy buena sino lo lo trastoca va de la mano iba gol eso amonestación

Voz 1375 03:25 pues bien aclarado todo sino me olvido de ninguna ha sido la la polémica de este partido Barça uno Valencia

Voz 4 03:31 luego sí luego si me gustaría resaltar una jugada para que veis cómo son los jugadores el amarilla Vietto por por protestar es decir la falta a su favor les hagan amonestación a un jugador que el ámbito la falta a favor

Voz 1375 03:44 vela amarilla por protestar al árbitro sí sí pero

Voz 4 03:47 L pista en la falta a favor es que ya estoy donde dije sí

Voz 1375 03:49 sí está molesto

Voz 4 03:52 te pitan a favor

Voz 1375 03:53 no sabemos lo que le reclamaría pero es curioso era falta a favor del Valencia se llegó al amarilla abierto es verdad por por la protesta pues aquí lo dejó y tuvo un abrazo grande que ha habido trabajo en las semifinales de Copa me voy a la sala de prensa que está por ahí Marcelino un abrazo Iturralde hasta luego está Marcelino una sala de prensa FLA aquí

Voz 1296 04:09 crea una primera reflexión diciendo que no es un buen resultado ese uno cero pero que al menos han competido muy bien ante el favorito de la competición y que al menos se lleva una eliminatoria abierta aunque muy complicada de cara al partido de vuelta segunda reflexión de Marcelino

Voz 8 04:22 no que en el primer tiempo el rival no sometió muchísimo nosotros tenemos muchas dificultades para salir de la recuperación en salir con iniciación de juego pero a pesar de ello de tener muchísimo el balón creo que no es generar una oportunidad se podría decirse en todo este es quiere decir que el trabajo defensivo de del equipo prácticamente sino fue perfecto fue casi porque contener a un equipo como como el Barça y contener a Messi creo que hemos hecho un gran trabajo nos ha faltado eso quizás iniciar juego conmover al Barça ahí en la recuperación de balón pues pues bueno ser capaces de sacar un primer pase que desbordar a la primera línea de presión en el segundo tiempo creo que el partido Sanz pierdo la sensación de ser más parejo de nosotros tener oportunidades de tener iniciativa de generales problemas ahora al Barça y bueno pero ellos también unas generan oí en una grandísima acción individual pues nos metieron un gol que nos pone la eliminatoria

Voz 1296 05:26 Cyril insiste con lo de la eliminatoria que límite aficionados obliga igual que generó el gol de B de Luis Suárez tras asistencia de vestir hoy de actuar por lesión si cree usted y quién que llega alguno para el partido de vuelta y la segunda los jugadores que le falten lo suple Mestalla

Voz 8 05:46 Mestalla nos va a ayudar indudablemente se va a volcar con su equipo porque has sabido como veníamos hoy aquí a jugar este partido e incluso luego con con con Ximo que tampoco estaba disponible por por qué se puso enfermo hay vio a su equipo competir contra todo un Barça con bueno sin sin parte de del potencial que que tenemos y que nos hubiera gustado contar con él nos va a ayudar todo pero jugamos contra un equipo dificilísimo en en nuestra liga pues lleva de calle creo sino digo mal que solamente en dos partidos no metido gol fuera de casa

Voz 1296 06:34 si hay un tercero de esta resignado e Marcelino ante Nadal

Voz 2 06:38 es real del del Barça ir con esto vocero que evidentemente

Voz 1296 06:41 es el Barça marcara en Mestalla sería comprometido ya Andrés

Voz 1375 06:45 es una más Marcelino en directo de fuera de recuperar

Voz 1296 06:48 algunos de los jugadores que ha sido baja a esta racha ha habido muy difícil como es majo fuera seguimos con respuestas de Marcelino insistimos reconociendo que el resultado se le complica la vuelta al Valencia aunque Mestalla le va a ayudar llenando el campo como hoy no se llevaba el el Camp Nou vamos preguntas para el técnico

Voz 1375 07:05 pues yo creo que ahora a la sala de prensa como Marcelino está en directo dando explicaciones de un partido que ha planteado claramente a ciento ochenta minutos y más y con todo tenía hoy de de baja no con un centro del campo que tantas veces han comentado Cañete y Morata que estaba siendo el mejor de la liga hoy faltaban dos piezas vitales en ese centro del campo pero ha sabido aguantar y plantear muy bien el partido Marcelino y el Barça ha madurado una y otra vez esperando que cayese la fruta de de madura precisamente hasta esa jugada de de Messi de Messi con Suárez también han notado mucho la entrada de Coutinho de Paulinho pero viene el Barça me gusta que se ha hecho aún falta más ocasiones de de gol claras no pero es que el Valencia está muy bien atrás Jordi

Voz 0985 07:43 a mí también me ha gustado Barcelona Manu yo creo que el Barça siempre atacó ha sido un Barça ambicioso en la primera parte ha tocado cocción lenta y es verdad que ha habido poca precisión pero en la segunda fue de nuevo por el partido incluso le vino bien que el Valencia dieron paso adelante incluso estuvo buscando los acero para encarrilar la eliminatoria lo que pasa es que además tiene a Messi excelso eh hoy Messi fabrica el gol y Luis Suárez acierta tiene un tándem brutal pero a mí el Barça me ha gustado por su ambición porque siempre siempre siempre estuvo al ataque contra un Valencia al que es muy difícil atacarle porque te deja muy pocos espacios

Voz 1375 08:22 eh es que ha sabido a poco el resultado Marcos

Voz 9 08:25 por lo que ha generado el Barça yo creo que es un resultado más o menos adecuado no es que haya generado grandísimas ocasiones de gol

Voz 1375 08:31 pero no lo ha sabido no no pero lo que ha generado de juego

Voz 9 08:34 me parece insuficiente es evidente que también le doy mérito extraordinario al al plan defensivo del Valencia aunque como ahora que hemos escuchado Marcelino en la primera parte el plan practicante no existió porque ha quedado encerrado bajo bajo el larguero de de Yoma Domènech

Voz 1375 08:48 el Barça curiosamente la faltado lo que más tiene contundencia ofensiva le falta lo que más tiene último pase

Voz 9 08:53 lucidez frescura chispa ingenio pero es muy difícil derrotar a este Barça lo acaba de decir Marcelino es un equipo el rocoso un equipo que se resiste incluso en días que está está poco afortunado en el disparo poco afortunado en el remate es un día es un día que se agarra al campo hemos visto en la segunda parte Un Tití es un escándalo es este

Voz 1375 09:13 pero segunda parte ha hecho la segunda parte se ha llevado tres o cuatro ovaciones de la grada coreando su nombre rapidísimos está

Voz 9 09:20 es curioso porque aparte son todavía le veíamos que estaba como resintiendo se o

Voz 1375 09:25 o más precavido después de esa lesión muscular pero

Voz 9 09:27 ha visto que el partido merecía un paso adelante y un Titín dado curiosamente hoy te acaba ganando el desequilibro individual de Messi en esa jugada y el cabezazo de Suárez pero el Barcelona ha generado mucho más fútbol y muy pocas ocasiones algo que no es nada habitual y por eso creo que no está tan precavido en el partido de vuelta

Voz 1375 09:46 bien es verdad que también el el Barça concede poco atrás tenía claro es que es que fíjate es otro partido que acaba con la portería a cero Santi ahora te pregunto por por el ataque del Valencia no pero y como planteó el partido Marcelino pero fíjate la defensa del Barça es que ha vivido también muy tranquila hoy el partido de Valencia no tenía más remedio que este pero que como cuesta hacerle un gol al Barça no

Voz 2 10:06 sí bueno pues que yo creo que siempre cuando vas a Barcelona lo normal es que la iniciativa en la que el Barça históricamente no estoy hablando de hoy y obviamente pues tú te tienes que replegar tienes que estar muy junto tienes que intentar y bueno pues cerrar las líneas de pase que no hayan juego interior también por banda tienen que llegar muchas ayudas es decir al final es el Barça tiene la pelota puesto está sufriendo esto ha pasado históricamente perdido tras años de traslado años muchos años atrás lo de tú robar la pelota hay tenías mucho campo por delante para correr y entonces si tenías gente rápida pues aquellos años del piojo y los disfrutamos mucho porque había gente rápida hay espacio para correr el Barça ha mejorado mucho en el aspecto sin balón porque ahí es donde yo creo que está la clave de que te ha fisio no porque no puedes no tienes nunca un respiro no tienes la posibilidad como Marcelino primera parte el Valencia no ha podido te iniciar el juego no ha podido tener iniciación dos tres pases seguidos bueno alargar la pelota de su portería que el Barça tuviera que replegarse y que se pudiera estival Valentí puede tener un respiro no lo ha podido hacer esto de alguna forma es lo que dificulta últimamente jugará en el Camp Nou que cuando el Barça no tiene la pelota también está sobre el campo perfectamente colocado anticipando todos los pases siempre en superioridad sobre los rivales y obviamente pues esto es apta FISA mucho ante esa situación el valenciano ocho día

Voz 10 11:23 de no volverse loco no

Voz 2 11:26 bueno pues desmoralizar se juntarse si cabe más esperando pues alguna posibilidad que llegó luego la segunda parte que ya fue otro partido distinto toda la lectura que ha hecho Marcelino es perfecta incluso la lectura del resultado y la lectura de los dos tiempos Cacho el Valencia

Voz 1375 11:39 Moltó Morata voy con flaco pero termina precisamente flaquea está ahí termina la rueda de prensa de Marcelino

Voz 1296 11:45 bueno todavía no todavía dos así que vende finos de de Marcelino que que dice que siempre el Barça es favorito y más cuando llega un partido de vuelta con con un uno cero favorable

Voz 1375 11:53 pues nada está a punto de terminar Marcelino y apuntó que comparecer Valverde tiramos la Copa Ausàs rapidísima y seguimos en el Sanedrín esperando a los protagonistas de este Barça uno Valencia cero seis

Voz 21 15:04 con Manu Carreño seguimos en pos partido de este Barça uno Valencia cero en el Larguero analizando la victoria de los de Valverde con ese gol de de Luis Suárez

Voz 22 15:20 te recuerdo el número del debate que como todos los jueves tenemos debate estarán ya Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí y Manolete junto contigo debatiendo en el nueve cero dos

Voz 1375 15:30 dos catorce sesenta sesenta la pregunta de este jueves si crees que el Real Madrid debería fichar a Neymar haría bien el Madrid en fichar animar sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta llama hay enseguida participas en el debate de los jueves como cada semana por siga termina Marcelino aquí

Voz 1296 15:47 está haciendo las últimas frases dice que el primero toca pensar en el Atlético partido de liga el próximo fin de semana y luego pensar el Barça insistiendo que lo van a intentar hacer todo lo posible hecho Marcelino todo lo que esté en nuestras

Voz 2 16:02 pies para pasar aunque es obvio que jugar contra

Voz 1296 16:04 un gran un gran equipo pero todavía nacional que a pregunta marcianos está alargando esta comparecencia del técnico del Valencia

Voz 1375 16:10 igual engancha con la vuelta hizo uso de última pregunta enseguida comparte también Valverde Morata te ha gustado el Valencia hoy

Voz 3 16:20 hola buenas si a mi mano me parece que no es un mal resultado a pesar de la derrota no es un mal resultado en las circunstancias en las que el Valencia se ha presentado hoy a jugar en el Nou Camp eh sin Garay sin Murillos sin con ahí sin Guedes es como si al Fútbol Club Barcelona hoy no jugaran Rakitic Messi Jordi Alba Busquets por ejemplo el Valencia para mí eh a pesar de esa circunstancias negativas para el Valencia que le condiciona iré limitan mucho sale más o menos vivo del Camp Nou sin esos cuatro jugadores y luego además Pereira que no ha podido jugar la segunda parte y encima no ha tenido entrecomilla la suerte del Valencia de que el árbitro expulse que debía haberlo hecho no es lo mismo el partido desde el minuto treinta y cinco de la primera parte el Barça con

Voz 2 17:04 a menos que te es lo que tenía que haber sucedido con

Voz 3 17:06 cesión de Sergi Roberto a que no lo haya expulsado entonces dentro de todas esas dificultades que el Valencia ha sufrido creo que el Valencia sale vivo no es un mal resultado

Voz 1375 17:16 yo resumo resultado para para los dos la verdad porque el uno cero es muy bueno para el Barça también para el mejor para el Barça si si no está claro pero veo que que es un buen resultado aunque sea aunque suene a corto me parece que es un muy buen resultado para el Barça que Barça de marca uno en Mestalla que es muy difícil que no hagan Wall el Barça viendo cómo estamos viéndole en lo que llevamos de temporada Hay me parece que no encajar en casa puede ser vital está por ahí a Ramon Besa compañero del país y comentarista de La Ser hola Ramón muy buenas

Voz 1785 17:41 hola buenas noches

Voz 1375 17:42 te gusta el Barça en el en el partido de hoy

Voz 1785 17:45 me ha gustado el Barça y me ha gustado mucho el Valencia porque creo que ha optimizado todos los recursos que tenía haya hecho como son los equipos de Marcelino a equipos que defensivamente se arman bien ha cerrado muy bien el juego interior del Barça el Barça sudado mucho lo ha pasado muy mal para meter un gol que es ese gol que no tiene antídoto Messi Luis Suárez es una fórmula que funciona incluso los partidos tan ásperos como como de hoy yo creo que el gran mérito del Barça estado entre otras cosas en que no hay un partido que os recuerde que haya cometido un error de bulto es decir hoy es un partido de estos que sabes que que cuesta mucho ha tenido prácticamente una ocasión en la primera parte la segunda tenido pocas ha metido el gol cuando ha sido exigido las transiciones au unas cuantas jugadas que atendió a este repasando partidos de la temporada al Barça no es un equipo que conceda diferencia lo que ocurría en otras temporadas y eso habla bien también de Valverde que seguramente no tiene la estrategia de Marcelino porque es otra plantillas otro Mané convence de de jugar pero creo que hay que valorar también el mérito que tiene Valverde cuando ha armado un equipo que sólo lo miramos como atacaba y nunca lo mirábamos como defendía qué os ha parecido lo de Coutinho Marcos A

Voz 1375 19:02 ha salido por la derecha luego la izquierda luego pasa a ser centrocampistas a jugar en tres posiciones diferentes

Voz 9 19:07 sí y además hemos visto donde se siente como de verdad hace falta que que venir al Camp Nou para saberlo porque donde él se donde se expresa mejor es la posición de interior izquierda de Interior falso extremo porque viene hemos visto que ha hecho la jugada típica de Liverpool a jugada típica con la selección brasileña de Twitter el regate disparo envenenado desde fuera del área con una buena parada la ILE va a costar en el sentido de que aquí la izquierda está Iniesta de que de que hoy hemos visto que en la elección Valverde ha preferido percutir primero con Álex Vidal que yo creo que personalmente no ha salido bien esa puesta luego en el desequilibrio en el regate y en la asociación novia creo y es normal es normal conduce demasiado el balón en un equipo como el Barcelona conduce demasiado y eso claro tiene que aprender lleva como aquel que dice dos rato

Voz 23 19:55 bueno entre ratos aquí en el Camp Nou necesita soltar el balón antes y soltarlo pero como este equipo como de siempre y cerramos están fines tan preciso cuando aguantas el balón cinco segundos au una milésima de segundo más quedas muy quedan muy en evidencia

Voz 1375 20:10 ha sorprendido que no jugara de inicio eh perdón perdóname Jordi me dice empieza a Valverde no

Voz 1296 20:14 a Valverde primera reflexión de valor dice que el objetivo y más allá de intentar atacar bien era no permitir ninguna contra del Valencia que eso parece que ha conseguido dar

Voz 0588 20:23 porque los pasillos interiores observamos muy cerrados para el juego interior aquí por fuera es por donde en algún centro podíamos solucionar el partido y de ahí ha venido un poco el el gol no es una renta excesiva pero es verdad que hemos que hemos ganado que al final ganar siempre es complicado y que luego pues unos han hecho All pero todavía queda mucha eliminatoria

Voz 1296 20:47 para mí tratamiento pregunta para verde me preguntan si para repartir el juego desplegado por el equipo y el resultado ha quedado corto

Voz 0588 20:56 la edad equipo dio garantías a Dolores desde su punto de vista hombre nosotros no hemos trabajado para para poder a a hacer más goles y tener una renta mayor yo creo que hemos dominado el juego pero bueno yo estoy en un plan el plan de de no oirse oirse con un marcador que les permita tener bien la eliminatoria abierta han defendido bien tenían bajas importante el Si bueno queda o aquí pues a su trabajo bueno nos hubiese gustado llevar más renta hemos trabajado para ello no ha podido ser pues solicitaremos a general

Voz 1296 21:33 es más preguntas para Valverde satisfecho aunque sabe que le queda mucho todavía por hacer al Barça en esta eliminatoria le preguntan por aquel equipo que ha sido practicamente de hala sí con eliminatoria abierta han vuelto a ser parecida si hay opciones hacer rotaciones en el domingo en el derbi ante el Espanyol

Voz 0588 21:54 bueno llevamos muchos partidos en este mes es el y se nota el paso del tiempo porque apenas hay hay espacio entre un partido y otro en este caso bueno estamos a viernes partidos el domingo por la tarde realmente tenemos que hacer algunos cambios lógicamente en esos dos partidos ya veremos todavía no lo he pensado bien tengo que ver a ver también cómo están los jugadores mañana pero pero bueno lo tenemos que valorar no selección desde luego es intentar superar la eliminatoria los fue el jueves que viene muy bueno tenemos un partido importante el domingo un derbi con mucha tensión también hola aquí

Voz 1296 22:39 en aquí detrás de las cámaras Lluís Flaquer en directo para el larguero de la de hacer semifinal ayer pedías el apoyo del público finalmente han venido cincuenta mil personas la segunda peor entrada de la temporada nos están a punto te preocupa qué más se puede hacer para incentivar a la gente a vender ha venido al camino bueno

Voz 0588 22:58 no lo sé no lo sé la verdad es que el supongo que el horario tampoco ayuda a las nueve y media que el partido termina tarde la gente tiene trabajar supongo que todo ese invierno no lo sé no pero bueno para los que vengan nosotros intentamos hacer lo mejor posible para que disfruten bueno Ernesto Valverde

Voz 1296 23:18 la cuestión es uno de los que más que más preocupa en el grupo y la baja asistencia no sólo de hoy sino de la tendencia que se está tomando en los últimos tiempos

Voz 1375 23:25 en el Cambrón así en la rueda de prensa de Valverde estábamos hablando de lo de Coutinho Jordi que ibas a decir algo de del brasileño

Voz 0985 23:32 ah sí que yo creo que la sensación que hay con Coutinho ya está instalada en el Camp Nou es que es un jugador que cuando coge el balón ya se instalan un run run de que algo va a pasar entonces fíjate en su debut contra el español su primera jugada sino recuerdo mal fue una ruleta una cola de vaca o hoy un caño hoy primera jugada

Voz 1375 23:49 el año no encañonaron a falta que hicieron daño que le hicieron luego

Voz 0985 23:52 hoy la primera jugada un disparo desde fuera nos cuenta las estadísticas que en Inglaterra disparaba de promedio hasta tres veces desde fuera del área por lo tanto es un jugador que en la segunda parte acertado va a haber de con los cambios porque ha servido para agitar el partido darle al Barça perfiles y matices nuevos

Voz 1785 24:08 el problema para mí es que el juega mejor por la izquierda y al equipo le conviene más que juegue por la derecha y ahora mismo con Jordi con Iniesta casi cerrar por eso y hay que eso tiene solución bueno supongo que sí tampoco es fácil a presentarse en el Camp Nou después de marcar las diferencias en Anfield con el Liverpool y saber que aquí las sociedades están muy marcadas hay una sociedad que funciona por el lado derecho que es la de Sergi Roberto con Luis Suárez hay una que funcionan la izquierda como decíais Jordi Alba y Messi y luego a Iniesta sabe coser esas sociedades porque a nací pero aquí tiene un juego muy especial que lo pueda hacer Coutinho por la banda derecha no es fácil pero creo que la gente está dispuesta a tener paciencia y él también lo único que preocupa un poco es que él tiene que dar fe de que juega hay que necesita jugar con jugadas individuales no como decíais el caño para que se vea el chutó y que por primera vez ha acogido portería y es un proceso que puede lo tiene

Voz 1375 25:06 el G el gen brasileño lo tienen de de de de del túnel la fantasía de la jugada de acabará siendo jugador porque no es un jugador fantástico pero es verdad que le puede va a ser un poco como en la selección de Brasil lo que la izquierda no tiene sitio porque ahí están Mari Mar y en la selección de Brasil juega en la derecha aunque en su club en el Liverpool jugó casi siempre casi siempre por la por la izquierda y luego un detalle más de de de este Barça no como se nota que que que está mucho más arropado Busquets no que corre menos que el año pasado os pregunto a todos no quiero como pollo sin cabeza porque el equipo era una constante Séptimo de caballería todos arriba iba a la derecha la izquierda apagando fuegos por todos lados este año sobre todo con un Rakitic que está haciéndolo muy bien se vean Busquet más bueno dosificando se mucho más y físicamente bastante mejor no

Voz 9 25:49 porque el equipo es corto el equipo desordenado el equipo tiene una estructura muy las piernas de Busquets no sufre porque antes las piernas de la sensación de que se iban a desgarrar literalmente porque no podía llegar a todos los sitios Iberia que tiene unas largas piernas a los tentáculos pero su fútbol es es es mentales cerebral y en eso para mí es un jugador que no tiene que no tiene como diría Ramón propaganda y publicidad Rakitic que está haciendo una temporada extraordinaria a Rakitic que está siendo uno de los pilares que sostienen el equipo en el centro del campo busques lo agradece porque el equipo se articula en torno al veinticinco cuarenta metros entre central útil y Piqué y el delantero centro que Suárez a partir de ahí busques desarrolla su juego con una naturalidad y con una autoridad espectacular nada que ver con el sufrimiento que supone el que suponía para él y para Iniesta muchos partidos de la pasa

Voz 1785 26:36 además desde que hemos pasado del tridente como decía Marcos de de que el equipo jugaba para tres a delanteros ahora ya no son tres son dos porque a lo mejor se liberan a se liberan Messi Luis Suárez pero el tercero yo no hoy por ejemplo ha jugado Aleix Vidal pero muchos partidos juegan cuarto centrocampista y me gusta

Voz 1375 26:55 quería recordar que la palabra en la pretemporada que más recuerdo de de Valverde era compactar

Voz 1785 27:00 osea el equipo tenía la sensación de que tenía que juntar si tenía que unir creo que en ese paso de Busquets le ha ido perfecto pero también ha sido vital la aportación de los centrales Bike está siempre pero tanto Umtiti como Vermaelen han jugado muy bien y luego Suárez es agresivo quizá como como se decía en el carrusel a veces en exceso por por las jugadas que tiene y por la manera de ser pero es un equipo mucho más consistente y sólido que el de la temporada pasada menos artístico es posible que el tercero de la etapa de Luis Enrique no me voy a referir al primero en el segundo porque ese día obvio pero es verdad que los ocho jugadores que jugaban para el tridente acabaron destrozados porque el eran prácticamente camareros de los tres de arriba

Voz 24 27:44 sí sí sí sí

Voz 1375 27:47 ayer Rivera Grohl hemos visto todavía como sigan así Piqué hay un Tití les vamos a ver poco pero pero de momento no será Vittorio minuto al colombiano que hemos visto hoy en el en el banquillo pues deberá que están impecables ahora mismo la pareja Viqueira un partidazo un día más el el francés

Voz 0985 28:01 es que si hacemos un repaso de todas la defensa Manu Piqué

Voz 1375 28:05 sí sí sí muy bien los cuatros de Jordi Alba

Voz 0985 28:07 en la versión que está ofreciendo Jordi Alba tanto ofensiva como defensiva con este motor que parece que lleva incrustado asociándose con Messi con Iniesta bueno es espectacular de Sergio Roberto no digamos

Voz 1785 28:19 es que fíjate no ha jugado ni ha sido convocado hoy Semedo que es un jugador que físicamente es un portento corrige bien pero todavía no aspira al juego posicional no va a hacer ninguna concesión a Yerry Mina en eso es sagrado la Valverde eso de que bueno que llevan toda la prensa colombiana como es lógico esperando el estreno de Yerry Mina y minan y calienta porque esto es muy serio esto no es un partido

Voz 2 28:44 me va a dar las últimas

Voz 1375 28:46 es la justa Flaqué eleva a darlas

Voz 2 28:48 a últimas jornadas de Liga porque ya será campeón el Barça llega mina cual chico claro pero es que además tal y como está claro

Voz 9 28:56 se defensivamente si cometes un error queda retratado tal tal y como está de de engrasada esa estructura defensiva fíjate que el Valencia sólo ha tenido la aparición de de Montoya

Voz 2 29:06 yo creo fíjate lo que te digo barcos que la clave está en el centro el campo yo creo que el campo para mí es fundamental que tiene está haciendo la mejor temporada de su carrera sin ninguna duda Sanguino aquello que nadie valora Iker bueno empezamos a mucha gente que ya le valoramos a nadie yo ya llevo diciendo hace tiempo programas que que está haciendo un trabajo fantasma Xicoy yo creo que el centro de la defensa siempre se tiene que encontrar el auxilio del centro el campo para para poder brillar

Voz 10 29:32 mi hija mira por ejemplo te pongas

Voz 2 29:35 el Valencia y el Valencia en los primeros meses de campeonato tuvo un centro campo fantástico los cuatro funcionó en fantásticamente bien a un nivel espectacular rodando el cien por cien de sus de sus posibilidades y la B y la defensa vivió muy cómoda parecía daba la sensación de que el sistema defensivo estaba Apra perfecto bueno cuando no ha sucedido esto ya bueno segundo que esto

Voz 0741 29:54 aquí al espiral que haga empezar a responder las preguntas de los medios

Voz 6 29:58 de comunicación e así la sorpresa en el once vamos a escucharle bueno he pensado en ningún momento no sea lo que decía antes yo lo único que he hecho hacer desde el primer día que llegue es trabajar al final pues bueno pero por unas cosas otras sí que es verdad que que bueno al final puedes tomar alguna decisión pero bueno como he dicho antes yo nunca he dicho de mi boca que que me quiero ir así que estoy estoy tranquilo no porque no era una cosa que habría había dicho en ningún momento así que bueno contento de poder seguir aquí por lo menos hasta final de temporada con mis compañeros se habló mucho de tipo Alex en el mercado de invierno creo que hubo posibilidades de salir al Sevilla a la Roma no sé qué puedes decir bueno al final posibilidades hay mucho si no pero la realidad es que este aquí si estoy aquí es porque ningún equipo ha hecho realmente refuerzo para qué para que yo pueda ir allí y bueno también el club ha ha hecho también el esfuerzo para que me pueda quedar ahí se lo agradezco no a usted hablar con Valverde no

Voz 1296 30:54 bueno parece que más de extremo que de lateral que es tu posición natural de toda la vida

Voz 6 30:59 es decía también que que dentro de lo malo no jugar de lateral es verdad que prefiero jugar de extremo porque la posición donde jugó siempre pero bueno siempre trabajando y teniendo en la cabeza que el día que me pueden necesitar ahí también voy a estar preparado

Voz 25 31:13 vale que eliminatoria uno cero

Voz 1296 31:15 eh no está cerrada pero tienen que marcar y ganar de dos goles en en Valencia no sé si ahora mismo está un poquito más hacia agosto al hacerlo

Voz 6 31:23 el día a ver si nos fijamos en el resultado evidentemente está más de nuestro lado que el suyo pero bueno siempre es importante en las eliminatorias a doble partido de de ganar en en casa ahí intentar que no que no encaja en el Valencia es un equipo muy muy fuerte que ha venido aquí ya aprovechó prácticamente dos líneas de cuatro había intentado defenderse de todos los ataques que que estábamos haciendo no sé veremos a ver cómo cómo planteará el próximo partido y bueno contentos porque bueno siempre es importante ganar y no encajar

Voz 26 31:53 tú eres ex jugador del Español que te parece que Competición le haya abierto expediente a Piqué y a Busquets por sus declaraciones tras el derbi Nos esperas un partido caliente en Liga

Voz 6 32:03 vengo con muchas cosas de mi vida ya que el último que que me faltaba nada no voy a no voy a opinar pero siempre está claro que voy a estar de parte de mis compañeros

Voz 2 32:14 pero sancionar puedo decir que lo españoles de Cornellà

Voz 6 32:16 bueno yo no lo haría pero es que no mando yo ya no me voy a meter porque cualquier cosa que pueda decir au si digo mi opinión puede puede parecer a alguna alguna cosa que no que no gusta prefiero no no hablar del tema

Voz 0741 32:29 notoria sirve como un poco de de simulacro para el Chelsea es un equipo muy defensivo Lines alta

Voz 6 32:35 las al final es lo que hacen prácticamente todos los equipos cuando vienen al uno no sea está claro que si a nosotros nos dan espacios aún somos más más peligroso de lo normal era mucho más difícil que que el otro día porque el español sí que que jugaba un poco un poco más más atrevido que el Valencia hoy pero bueno está claro que bueno los equipos vienen hay que encerrarse oír Valencia pues era lógico también que que viniera a intentar mantener un resultado corto si era si era negativo para ellos lo han conseguido pero bueno estamos contentos porque siempre es bueno he dicho con un con un resultado positivo bueno al final en todos los partidos sirven no cuando las cosas van bien siempre eh el ánimo es es diferente no está claro qué es lo que te decía el Chelsea es un equipo también muy duro que me imagino que que aquí vendrá hacer un partido para intentar aguantar el resultado y luego luego poder poder pasar pero bueno ya veremos el día a día va a ir va marcando todos

Voz 0741 33:33 esas de Paulista de Le Valencia sobre el partido si está contento no que sea el resultado estoy contento poco que hicimos un gran partido de defensivamente trabajaron trabajamos mucho en no solamente yo beso les yo creo que todos desde Rodrigo hoy Vietto unos ayudó mucho en inglés estuvieron en una ocasión clara de gol en la primera parte con un poquito de dificultades salí con balón pero la segunda parte un poco mejor salimos un poco más hicimos alguna ocasión de peligro no no llegamos a portería pero que podemos llega con más paciencia pagamos algún pase el último pase fallamos cero sacamos opinó que es muy difícil de jugar aquí he visto que tenía S palabras de cariño con Luis Suárez durante el partido que que os habéis Suárez cuado puede delantero muy pesado muy peleado oí yo también soy un defensor que que me gusta pelear amigos de jugar ayer en Mestalla también a la liga lo mismo me hablaba cosas ya igual pero fue cuando de partido yo también él me hablaba cosas malas yo diría que él era mejor delantero del mundo bueno yo solamente tengo que has si mi trabajo ayudó a mi equipo ha habido una expulsión de Sergi de Sergi

Voz 6 35:15 muerto que que el árbitro no apreciado de las Pereira también se le ha perdonado probablemente alguna cartulina a Luis Suárez sobre todo una primera parte en esa es otra sobre Vezo

Voz 0741 35:28 bueno pisaba la de arbitraje yo yo no tuve la imagen pero mis compañeros dice que la de Sergio Roberto fue un bar bueno estamos en el camino aquí sabemos que es difícil tenemos que jugar contra soy contra arbitraje difícil

Voz 1375 35:48 palabras de Gabriel Bautista de haber paulista tenemos que jugar contra el Barça contra el arbitraje preguntaban por esa expulsión que según Iturralde en debió producirse de Sergi Roberto son los protagonistas en directo a las doce y diecisiete todavía en la zona mixta del Camp Nou después ese Barça uno Valencia cero ya termina también ya Valverde la rueda de prensa

Voz 1296 36:06 sí sí acabado Valverde hablando de Coutinho de esta bueno esa capacidad de jugar en varias posiciones porque la idea oyera que jugar a principio de de derechas después hoy con la salida de de Iniesta se fue hacia la izquierda dice que el Valencia quizás es posiblemente el equipo que mejor defiende al Barça en estos momentos en el fútbol español y que sabe que la vuelta será un partido muy complicado ante un gran ambiente ante un Valencia que les puede hacer daño tanto por su capacidad defensiva como por su capacidad para sorprenderle a la contra

Voz 1375 36:33 bueno vamos encerrando el sanedrín creo estaba hablando Cañete que decías la clave está en el centro del campo y compraba supongo con el centro digamos Valín

Voz 2 36:41 bueno cuando centro Campos está bien auxilio al a la defensa y además eh provoque que haya también acciones de vuelos defensa defensas de atacantes se nutre mucho el centro el campo entonces es cero en campo del Barça con cuatro hombres este año pues es no deja de ser un hombre más y además está siendo muy generoso muy generoso muy preciso y es buen momento de forma no hablamos hemos elegido puede Rakitic qué pasa esto lógicamente lo agradecen todos todos los de arriba y los de abajo no es verdad que luego el buen momento de los centrales en en los lances individuales pues es necesario también no pues como lo sabe en este partido los va a haber siempre pero no es lo mismo que tú trabajas con la confianza de la gente que está ayudando que está trabajando bien en el sistema defensivo que te está auxiliando que tienes coberturas que tiene pues todo esto te ayuda luego a tu también tener muchísima más confianza en tu juego en tu fútbol no es pasa algo parecido con un portero de una buena defensa resulta que el portero mejor claro porque es que me gusta estar aquí con esto guerreros que están trabajando muy bien que no me crezco no

Voz 1375 37:39 la última para timorata va a estar Guedes crees en el partido de vuelta

Voz 3 37:44 creo más que no que que si eh

Voz 1375 37:47 en el Valencia va a tratar por todos los medios

Voz 3 37:50 de que esté pero si lo fuerza o cree que hay riesgo para que se pueda romper más no lo van a forzar yo ahora mismo estaría más a que no va a estar que ha que si lo que sí que va a estar mano es Mestalla reventar porque han vendido

Voz 1296 38:03 veintisiete mil veintisiete mil entradas a abonados de los que

Voz 3 38:06 han pagado un poco no eh a han aflojado te refieres

Voz 2 38:12 que hay rebajado los preclaros y sí al principio

Voz 3 38:14 el Consejo bueno consejera del presidente del Valencia en ciento general entiendo con su conocimiento habían puesto entradas para los abonados entre treinta y cinco y setenta euros porque no les entra no les entra a los abonados el año pasado les entraba la semifinal pero este año no ido montó una revolución en las redes sociales y en el partido ante el Real Madrid y la iraquí bueno se asustaron decidieron bajar a la mitad entre diecisiete y treinta y cinco euros de esos abonados que han pagado entre diecisiete y treinta y cinco euros que tenían tiempo para sacar la entrada hasta antes de comenzar el partido de hoy sea no no querían que se vea el resultado ha habido veintisiete mil abonados que han sacado la entrada yo estoy prácticamente seguro que Mestalla se va a llenar el resto será público en general

Voz 1375 38:55 vamos que va a ver más gente en Mestalla el jueves que viene

Voz 1296 38:58 Merino pagar quinientos invitados va hoy había cincuenta

Voz 3 39:00 hasta ahí un mil en en el en el campo en Mestalla significará que sabrá habrá llenado ahora para público en general Manu el cambiazo tremendo en las entradas son entre setenta y ciento setenta euros

Voz 1375 39:12 pues nada la semana que viene se solucionará todo el público en el Camp Nou ya lo han comentado en Carrusel y lo lo comentábamos abriendo el Larguero también hoy irá última ya estábamos oyendo también Aleix Vidal cree preguntaban por por las palabras de Busquets y de ir que estamos en la previa de otro español Barça en Cornellà que va a ser el último de la temporada viene muy calentito el ánimo ojalá nos equivoquemos pero viene muy caliente el el tema después de lo que ha pasado y hay que intentar evitarlo tienen que dar ejemplo los jugadores los entrenadores los directivos y todos también nuestros nuestra responsabilidad desde desde los que estamos haciendo esto que llamamos periodismo con un micrófono delante pero que tampoco se la pinza porque de verdad con todo lo que se oye con todo lo que pasa en los campos de fútbol que ahora Antiviolencia diga que va a estudiar si hay que denunciar a Busquets por decir que el español parecía que lo había celebrado en la ida como si hubieran clase como si se hubieran clasificado Terra vais a denunciar que por eso de breves estudiar si hay que denunciar a Busquets por decir pues el español lo celebra la ida clasifica ya hasta que no pasan cosas y que luego se sancionan y la mitad de la que de las que pasan y ahora se detienen en las Busquets o en Piqué que ya hemos contado que la UDIMA limitada de de de Jaimito que que dice que en el Espanyol de Cornellà el español de Cornellà español de Cornellà con la cantidad de burradas que pasen en un terreno dejó que la mayoría se van de rositas ahora no podemos investigar esto dicho lo dicho marco Ramón y Jordi ojalá que hablemos solo de fútbol el domingo eh sí es muy tanto que va a estar difícil intuyo eh pero es muy importante porque luego

Voz 27 40:44 eh hay haya posibilidad de arrepentirse por favor antes de aquí al al al domingo

Voz 9 40:50 eso es el tercero el español quedó eliminado de la Copa tuvo su opción en la ida perdió la Vuelta

Voz 27 40:56 pero decía

Voz 9 40:58 veces analizamos lo que dicen los jugadores la respuesta de los clubs ya frío también me parece algo sorprendente sobre todo en el caso Busquets no entiendo nada lo que ha hecho el español porque luego es lo típico no yo sólo he pedido que se investigue no oiga usted

Voz 1375 41:12 a usted denuncia el Comité López

Voz 9 41:15 a partir de ahí porque esa denuncia

Voz 1375 41:17 pues abre una investigación Haro a a partir

Voz 9 41:20 esta denuncia ya tiene es el tema el el el tema aliados

Voz 25 41:23 el tema realmente complicado y además

Voz 9 41:26 con todo el background con todo lo que ha ocurrido en los Barça Espanyol Espanyol Barça en los últimos años tanto Montjuïc como

Voz 0985 41:32 Cornellà como en el Camp Nou en los en los dos estadios a mi a mi me parece de un cinismo extraordinario que el español haya denunciado los cánticos eh de la grada de Animación de el Camp Nou contra sus jugadores y contó su afición y sin embargo en Cornellà se producen también cánticos corales es invasivos con insultos gravísimos a Piqué a Shakira y a su propio hijo por lo tanto me parece que el español en esto es un despropósito pero me gustaría hacer una reflexión más genérica me temo mano que en su momento hubo una un consenso muy grande sobre erradicar insultos violentos in me temo que de un tiempo a esta parte estamos bajando un poco el pie del acelerador creo que hay una cierta involución creo que hay una regresión veo a hinchas perdón hinchas no veo radicales acompañando a los equipos en sus entrenamientos veo incidentes en las gradas se multiplican los insultos yo porque aquí tienen responsabilidad por supuesto Antiviolencia también los árbitros o es que algún día todos quizá nos tenemos que dar cuenta de que hay según qué partidos que no se pueden celebrar hice tienen que parar cuando de forma coral masiva una grada insulta de forma xenófoba o racista o denigrante yo creo que esto no podemos dar un paso atrás y me temo que hay un punto de relajación eh

Voz 1375 42:55 total por lo que respecta sí perdona

Voz 1785 42:58 por lo que respecta a Busquets creo que estuvo en la misma línea de Granero Granero fue el primero que cuando tocó el choque tocó al Barça en la Copa dijo que estaban preparados que al partido que esperaban todos en el Vestuario y le dio lo que tiene que ser el derbi rivalidad la respuesta de Busquets fue en esa línea de decir bueno pensaba que mejor que nos tocara el Barça pues ya habéis visto que no eso me parece que forma parte el juego y no entiendo a qué obedece la intervención de solicité competición lo de Piqué yo creo que no es clasista como se ha dicho o como se ha interpretado es una interpretación personal es decir no lo dice porque los de Cornellà no sean igual que los de Puigcerdà o los que puedan ser los de Mataró no sé creo que lo dice simplemente por una cuestión geográfica ahora espero que el domingo si juega o Alcampo roto haré porque estaría bien dada la tormenta que ha provocado su su definición para que explique qué significa con lo de Cornellà que además no es lo mismo que lo del Joventut de Badalona por el Joventut siempre ha estado en Badalona por lo tanto el símil que pone de desacreditan desacredita en esa porción una fórmula de esto y luego perdona yo acabo en la línea que dice Jordi que estoy muy de acuerdo ojo con esas gradas de animación que han empezado promovidas por la propia Liga para decir que la gente va al estadio porque las galas de animación en el Camp Nou hay una experiencia reciente que fue muy dura que fue la de los Boixos Nois Perseo los Boixos Nois no eran un grupo peligroso era un grupo de animación hasta que fue dominado por los Casuals porque estos grupos son tan heterogéneos que al final acaban mandando los fuertes los radicales y los que van a hostias con perdón de la expresión eh y eso es lo que está pasando cada vez están radicalizando más porque cuando se juntan los que mandan son los que tienen más fuerza y eso ocurre en el Camp Nou y está ocurriendo en Cornellà

Voz 1375 44:40 totalmente y ocurre en muchos campos no hay mano dura no se expulsa a esos ultras y no se cierran gradas y no se sanciona a nadie y ahora nos ponemos a investigar a busqué porque ha dicho que el español lo celebró en el partido de ida como si se hubieran clasificado pero es que no se puede hacer el ridículo vamos a ponernos a lo que nos tenemos que poner y vamos a dejarnos de

Voz 24 44:57 iba a decir un taco bueno

Voz 1375 45:00 demasiados minutos les hemos dedicado ojalá que hablemos de fútbol en el domingo en Cornellà en ese Español Barça cerramos en el Camp Nou FRA aquí sí que Adrià ya no queda nadie por ahí no

Voz 1296 45:11 en sala de prensa evidentemente ano comparecieron Marcelino Valverde todos pendientes ya de ese partido de vuelta el jueves en en Mestalla

Voz 0741 45:19 tampoco los cuadros del Barça ya se ha marchado ya no quedan protagonista así en todo

Voz 6 45:23 es amistad el Valencia también se han marchado a

Voz 0741 45:26 he salido como hemos escuchado a Paulista también Vezo y por cierto Manu sobre lo que comentabas de Piqué déjame apuntar en la rueda de prensa de hoy del nuevo fichaje del español el vicepresidente primero del club del español que ha denunciado a Piqué por eso del español de Cornellà ha dicho textual del propietario del español el presidente chino pero no es tonto con el debido respeto a los chinos