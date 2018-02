Augusto Fernández, sobre su marcha: "El Cholo fue el primero que me entendió"

Voz 1404 00:00 qué tal buenas noches así que te así que te vas a China se ha notado nada y bueno el diecinueve veinte esa viajaremos a a veinticinco el equipo

Voz 1375 00:17 por qué te vas a China

Voz 1 00:20 el vi que ahora es el momento de la verdad que vi que era el momento para tomar las decisiones apresuradas Mi por impulso sino que se de charlar todo ambiente con vigente lleva la verdad que me haber no voy a seguir porque sí de decirte que él oferta económica no era importantes para mí para mi familia porque está claro que sí pero también para un jugador como yo que hace un año y medio que no juega los partidos hijos que tuvo una lesión unánime yo fuerte es importante también volver a sentirse jugador volver a sentirse importante volver a jugar a lo que en definitiva en la China España o Argentina el frío les echa él mismo así que es un poco el combo de todo sumado lo que me han hablado maravillas de la ciudad rehicieron nada con todo esto tomamos la decisión junto a mi mujer y ahí tengo mi familia

Voz 1404 01:21 de darle para para adelante qué te dijo el Cholo cuando se lo dijiste

Voz 1 01:26 él es el primero que que me entendiera lo después jugador el ir y él sabe que que suena buenísima tenían de la continuidad que a mi edad y después de la lucha porque todo está claro que el Atlético de Madrid es un club Yeste planteles un plantel que no no tenemos margen para para romper te lo ligamentos saben ya tienes Martin porque cuando vuelves a es hacer esta serie de partidos seguidos que necesitas para para ponerte bien en forma el ritmo Iker pasan constantemente Stahl subiendo o las dos pasos adelante jugadores que en su momento quizá no lo no lo habían dado en caso en el medio campo la verdad que estaban muy bien Thomas dio un paso adelante se le veía con con posibilidad de INAR el primero que se hoy el en definitiva veía lo mismo que que soy una persona que fue todo fue todo el término no sólo con él sino a nivel dirigencia al campeón

Voz 1375 02:32 la verdad es que fue el el Si alguien se empeñó en que venir al Atlético fue fue el propio Cholo pero es verdad que te rompes la la rodilla en septiembre de dos mil dieciséis que estás un año practicamente sin jugar ahí es verdad todo todo lo que viene luego no lo has explicado perfectamente ahora empieza una etapa nueva pero de todo lo que llevas recorrido ya en el fútbol ha sido el Cholo el mejor entrenador que has tenido

Voz 1404 02:55 es que he tenido muchísimo y muy bueno entrenado la verdad que no a haber no te puedo no puedo elegir uno sino que haber detenido a Luis Enrique detenido en Argentina hablaré K

Voz 1 03:08 que está en Perú que hizo algo milagroso en Perú he tenido alto Toto Berizzo he tenido gracias a Dios es grande entrenadores hay sí que lo que hago y lo que hice es tratar de absorber de cada uno lo máximo posible no sabe el día de mañana lo que haré pero pero sí que que me siento un privilegiado no sólo por haberlo como acá sino que también como te dije Enrique el Toto Berizzo como te marqué muchos entrenadores que marca

Voz 1375 03:45 imagino que lo que más echarles de menos además de la familia atlética hay de los compañeros es sobretodo esa banda del mate de la que tú formas parte no entre argentinos uruguayos bueno Griezmann que también medio es francés pero el medio argentino me dice uruguayo con el mate

Voz 1 03:58 setenta por ciento

Voz 1375 04:01 el treinta por ciento de Francia es setenta suelo americano no sé si un nuevo equipo en en el Beijing rehenes hay algo parecido a algún integrante hoy va a echar mucho de menos la banda el mate

Voz 1 04:12 a echar de mera pues realmente que uno es así que he disfrutado de cada cosa vestuario disfruta de todo si bien está claro que quiere jugar y hacer jugar y disfrutar el momento del grupo El Vestuario y vestuario espectacular vestuario Bárbara ahí sobre todo no estaba admita el mate que estaba bien integrada en la verdad que les voy

Voz 1404 04:37 lo voy a extrañar muchísimo es lo que era quien más aquí en va a echar más de menos

Voz 1 04:42 a todo la era era mía porque porque estaba si el primero en Jimena carrito Correa comentar cuando estuvieron Kranevitter estuvieron también mucho viento pero pero bueno las etapa hace se termina hay que entrenar mucho el desapego y aceptar las cosas que se viene acá por el momento no

Voz 1404 05:06 estoy tomando mate solo en la habitación

Voz 1 05:10 tengo que ecuatoriano ya llevaban brasilero que que a ver si les gusta los meto

Voz 1375 05:17 exacto no les contagió oye tienes a estos compañeros que dices tienes a Luis García Plaza que es un técnico español gran entrenador que también se ha marchado allí ya que lleva años en esa aventura china te llamó él o alguien te hablo de él como fue el contacto con el equipo de Luis

Voz 1 05:36 sí sí está Luis todo su cuarto son como siete electas que eso también era sube siete españoles hice el interés sea ese representante y melón lo manifestó suele manifestado no hay a él directamente del club sí bueno una vez sea avanzar en la negociación avalen con esta a punto de concretarse en echamos para para expresarle su su intención y su lugar de que sea acá me contó un poco todo tanto deportivo como como él había sí verdad que que se lo ve buena gente tenía muy bueno muy buenos conciertos y mucha gente que que no ha tenido mucho compañero mismo que tenía Atlético de Madrid no han tenido nada Fernando Torres mucho que los conoce aquí y me han hablado muy muy bien no sólo como profesional chica como persona

Voz 1375 06:36 la verdad que buen buena gente muy muy buen entrenador y muy buen muy buen tío Luis García Plaza que va a ser tu entrenador durante dos años que es lo que ha afirmado hay alguna opción de que después vuelva a gusto a España o lo descarta

Voz 1 06:47 no Augusto vuelve España Selur a a su casa en Madrid sino en Madrid

Voz 1375 06:53 a su embajada Honda

Voz 1 06:56 adusto que cuando termine todo el área ya obviamente de familia con dos hijos y en su momento echado cuando finalice mi contrato acá cuando sea sea volveremos a Madrid está ahí

Voz 1375 07:14 pero pero a jugar a jugar en la Liga o eso sí que ya no no te lo planteas

Voz 1 07:18 no no soy muy a vivir el momento está claro que es la mejor liga española así y me encanta así en su momento cuando finalice el contrato acá valorar las opciones que pueden llegar a tener porque voy a tener te tres años Bayern haré las autoridades que puedo hacer ahora a tener y ahí como dice ahora decir en familia pero sí

Voz 1404 07:40 igual hace dos años tres o cuatro

Voz 1 07:43 cuando me retire Madrid será iba a hacer

Voz 1375 07:46 oye igual en dos años y que el Cholo te llaman y te vienes otra eh

Voz 1404 07:51 no pero mi madre no lo veo muy lejos pero eso no sabe ahora

Voz 1 08:01 Hereu

Voz 1404 08:02 un llama haciendo fuerza por por eso

Voz 1375 08:07 pues que te deseamos toda la suerte del mundo que te vaya muy bien no sé si te vas si te vas a China por un lado con toda la ilusión con con un proyecto nuevo pero te vas con la espina clavada de que con la sensación de que los atléticos no han podido ver al verdadero Augusto Fernández

Voz 1 08:22 a ver yo creo no me lo mejor momento había momento de la Copa América el Atlético había sido bueno con Champions con final de Champions me voy a la Copa América con Argentina y al retorno arranca campeonato me rompo eso creo estar en mi mejor momento sí bueno es fácil o para atrás y si no hubiese pasado está claro que que eso me condicionaron esa lesión me condicionaba y como te digo en ese club el Atlético así pero

Voz 1404 08:55 lo acepto eso las cosas

Voz 1 08:57 gracias a eso he comprobado y Beat que bueno ha sido el valor humano que hay en el club yo conocí a grandes personas que han estado en ese momento que era el peor momento de carrera y nada me quiero un poco con eso aunque cada vez que entre a la cancha de todo no hay un partido en que en que no me haya tirado de cabeza lo mejor dos mil así trato de crear de quedarme con eso más que con que con esa espinita que que siempre va a estar ahí

Voz 1375 09:34 que te vaya muy bien a gusto ya nos contaras qué tal la vida en China en Pekín y qué tal el rollito de primavera en vez del asado en Madrid todas las cosas

Voz 1404 09:43 me fui me fui a mi casa de mi pueblo me voy problemas pero la paz y trato de pasarla bien

Voz 1375 09:52 te irá muy bien seguramente mucha suerte en su aventura hay gracias por estar en el Larguero agusto