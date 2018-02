¿Debe el Real Madrid fichar a Neymar?

Voz 1 00:00 Don Antonio Romero muy buenas Brian qué tal muy buenas

Voz 1623 00:04 está por ahí Jesús Gallego hola Gaye qué tal buenas noches a todos está Jordi Martí qué tal Jordi señor sigo aquí también Manolete hola don Manuel hola hombre

Voz 1372 00:15 no desea el desafiarlo escucharlo porque hoy os voy a quitar todas las mascotas vuestro

Voz 1623 00:23 pues venga desenmascara a los impostores con ellas que el Real Madrid debería fichar a Neymar con todo lo que incluyen el pack Neymar sí o no Romero Gallego Jordi Manolete puedan empezar como abuelo cebolleta pero por favor no nos Romero Gallego ha tiene ha dicho el último de déjame empezar

Voz 1372 00:41 yo yo voy a demostraron que valoro mucho más al Madrid que vosotros yo por el abuelo cebolleta he tenido la oportunidad el placer de conocer a Santiago Bernabéu sobre todo otro no Alfredo Di Stefano el Madrid es algo mucho más bonito

Voz 0239 01:00 sí a Manu Carreño del Real Madrid

Voz 1372 01:04 es mucho más importante está yendo y los no no que los buenos jugadores el Real Madrid es una institución seria una institución que se ha ganado a pulso ser la más importante del mundo ha ido de las patochada la señorito Neymar hace tiempo que sobraron yo nunca seré un mérito como habéis sido vosotros de las actitudes que ha hecho Cristina

Voz 1623 01:29 el fichaje ya Manolo no yo no lo es

Voz 1372 01:31 dado a mí lo que intenten hacer para las intoxicaciones de Florentino Pérez

Voz 2 01:37 hay ahora para claro

Voz 1623 01:41 al mundo

Voz 2 01:43 después en el plazo

Voz 3 01:46 pero esas acusan a Jordi Martínez después de que el Real Madrid la institución más importante del mundo iba a su equipo

Voz 1623 01:50 sí me pareció ir a Jordi masculino como dos toros en el borde y

Voz 1372 01:58 que aparece también pueden malo Manuel dais a jugar un poquito al fútbol los periodistas que co Briz la información del Barcelona que el español los han metido cuatro todo eso

Voz 0985 02:09 bueno perdón a este último

Voz 1372 02:12 los cuatro Lodosa usar metido que Jordi

Voz 3 02:14 la contiguo Manolete alguien en la redacción se ha olvidado de con quién vas Eden que vale vale

Voz 1623 02:20 barato es para para todos

Voz 1372 02:23 aquellos Romero tout ni Chaves que quiere decir repasa el Espasa Calpe

Voz 1623 02:28 opta a mí también me gustaría que como ha dicho Manolete una pequeña previa no digamos antes de entrar en el debate de si mira a ver si no dale dale la pequeña previa

Voz 0985 02:40 no es que se está montando un castillo en el aire yo ha pasado algo de fondo no se escucha un ruido

Voz 1623 02:50 aporta Manolete cierra por no yo no toco

Voz 0985 02:52 entonces yo creo Manu que se está montando un castillo en el aire porque me parece que lo razonable es que enfría hemos un poco las expectativas de que

Voz 3 03:03 no pero vamos que aquí el debate cuál es el debate cuáles

Voz 0985 03:06 a ver Jesule me he tenido he tenido he pedido permiso antes de entrar a fondo que es el núcleo duro debate usted esta pequeña previa a Jesús haríamos bien todos en evitar la frustración IN enfriar las expectativas de un fichaje porque te puedo asegurar que nacerá Kelati cuando dice que Neymar seguirá en el PSC al dos mil por cien no está diciendo una cosa frívola a él considera que Neymar es suyo a Daniel Jesús perdona a cabo ha hecho una inversión de casi quinientos millones de euros no lo ha hecho para para soltarlo a las primeras de cambio por lo tanto creo que nuestros oyentes tienen que retener este mensaje el free en ustedes sus expectativas deberán animan vestido de blanco

Voz 3 03:47 a ver a mí me han dicho que el debate es debe el Madrid fichar a Neymar da pero sólo queda se pueden hacer la pregunta debe fichar el Madrid a Neymar la respuesta aclara es si el Madrid este año tiene que ir al mercado el Madrid tiene que ir a por los mejores jugadores que en el mundo Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo es un tío que que que que lo rompen el marketing que

Voz 4 04:07 lo rompen el campo que lo rompe mediáticamente el oro

Voz 1372 04:09 rompe un campo parecían a todos los compañeros

Voz 1623 04:14 la gente toma la pastilla aceptará

Voz 0985 04:18 su si aceptará subordinar se ahorró de Cristiano pues claro que sí

Voz 3 04:23 ya no volver a Messi que no jugó en el Barcelona unas cuantas temporadas como la Champions y ganó la Liga tengan ese es su mejor jugador del mundo pacto era fútbol cuál es más es que tiene que ser la base de los próximos diez años en el Real Madrid el Madrid necesita un jugador como Neymar un jugador bandera del mundo así que Florentino tiene que irse a por él

Voz 1623 04:44 es la noche rematar y menos gente no quiere decir que me dejáis un segundo por favor a ver Romero no gracias porque es que están desatados

Voz 0239 04:55 estos dos hoy no yo sólo quiero decir que esa es la pregunta Jordi es exactamente al revés Cristiano Ronaldo que tiene treinta y tres para XXXIV es el que tiene que aceptar el rol de que va a venir un futbolista más joven que él no sé igual de bueno que él pero con la misma proyección evidentemente de ser estrella mundial que va a sostener la bandera que él ha tenido en el club durante los próximos años detenido como como no sería Neymar no sería Neymar el que tuviera que aceptar el rol de Cristiano Ronaldo es exactamente lo contrario

Voz 1623 05:24 tú crees que tienes

Voz 0239 05:26 déjame terminar Cristiano tiene que este verano eh Cristiano tiene que asumir que este ver este verano vendrá algún futbolista con la capacidad y la calidad suficiente

Voz 1623 05:39 como decía Jordi Jordi la última vez que tiras del cable de Romero turno para acá

Voz 0985 05:45 qué aprieto el botón cuando veo que se dicen tantas inexactitudes aprieto botón rojo y toda dinamitado la intervención que realmente pensar que el señor Cristiano hace tras el rol de sube

Voz 1623 05:55 coordinarse animar me parece que es muy precipitado

Voz 0985 05:58 yo te quiero decir una cosa ojo con Aimar ojo es más Neymar es

Voz 3 06:03 bueno él no dices

Voz 0985 06:05 dar la la el talento Nivariense les aporta por otra parte eh que era falso tardaba Jesús Temps ten por seguro que el padre de Neymar le está haciendo mucho daño hasta el punto que Neymar es más una industrial

Voz 1623 06:18 que un jugador de fútbol el padre

Voz 3 06:21 ese a Messi en el lío que la metido no te quiero ni contar nos da igual donde el caso de igual todo aquí lo que importa es fichar a un gran jugador Neymar lo es el Madrid este año se tiene que pasarle Cardona ha fichado en diciembre por la cabezonería del entrenador y en el mes de junio se abre las puertas hay que ir a por un gran jugador Neymar lo es si es que es que va va a arrasar todo que los romeros por dio que ha hecho bien

Voz 1372 06:53 ya con que no valora feliz por Dios que ahí está loca de pasos con el Athletic ahí está loca le pasó el otro día que en Sol Madrid no lo puede consentir es marketing jets dejar al Madrid a la altura del betún

Voz 3 07:07 es el fútbol es es es imaginación

Voz 1623 07:13 bueno bueno

Voz 5 07:15 no pero por favor

Voz 1372 07:19 has de dónde está la deportividad

Voz 0985 07:22 tal le ponen hasta setenta Antonio si te escuchan recortado mientras lo arreglas me gustaría decir algo

Voz 1623 07:27 no esto no vale Jesús ver Jesús

Voz 0985 07:30 el Real Madrid ya intentó fichar a Neymar fracasó el Real Madrid ya intentó fichar al mismo tiempo

Voz 1623 07:35 no no no no vale no pero conviene no mentir Jordi pero quiero mentir pero perdóname

Voz 0239 07:42 con el Real Madrid fue a firmar a Neymar

Voz 1623 07:45 no quiso fichar a Neymar para no comerse el marrón que se está comiendo el Barcelona cuyo presidente tuvo que dimitir por firmar animar en las condiciones que quería Neymar está la historia conviene no mentir porque esto es Motta

Voz 0985 07:57 hacia eh osezno que Florentino no

Voz 1623 08:00 Nos una entrevista contando Florens tuvimos estuviste contando todos uno millones de euros si tienes Florentino

Voz 0985 08:06 desechó fichar animar

Voz 1623 08:08 Florentino no quiso entrar en la operación en la que hizo en las condiciones que Neymar y su padre querían cuando firmó por el Barcelona Romero sólo se yo hoy toda España

Voz 1372 08:18 en dos El Vestuario duda hasta que Sergio Ramos que es uno de los pesos pesados le apetezca un pimiento jugar al no

Voz 1623 08:26 a escuchar El Larguero para gente porque tiene Manolete conviene escuchar El Larguero porqué este melón como tú dices lo abrió Sergio Ramos en el Larguero que fue el primer futbolista del Real Madrid abrió ante la pero ante la pregunta de Manu Carreño le abrió la puerta de lo de Manolete todos los días yo le parece que sé que te ha tocado yo sé que tocó un compañero hoy complicado Manolete pero conviene venir estudiaba el debate el codo tú Tino nunca lleva tres años al que vamos a los oyentes muy encima de Jordi Manu

Voz 0985 08:56 fracasó en el fichaje de Neymar fracasó en el fichaje de Mbappé fracasó en el fichaje de su de Luis Suárez fracasó en el fichaje de Messi lleva tres años ahorrando pero insisto creo que hay que enfriar las expectativas de que Neymar puede aterrizar en el en el Madrid

Voz 1372 09:09 eso aunque ganar al Madrid Neymar

Voz 3 09:11 es un jugador para el Real Madrid ha nacido para jugar en el Real Madrid no se pudo hacer hace unos años se vio que fue una mala decisión y ahora es el momento

Voz 1372 09:20 hala a cenar y a conocer la noche de Madrid antes de la llegada de Juande

Voz 1623 09:27 Romero y Gallego Jordi Manolete treinta segundos vamos con las llamadas de los oyentes este viernes

Voz 1623 11:45 el Larguero

Voz 0985 11:47 con Manu Carreño

Voz 1623 11:56 bueno pues han escuchado muy atentamente a Romero a Gallego a Jordi a Manolete así que turno para los siguientes no he dicho ni una palabra eh yo no he dicho nada muy bien muy bien voy a ver cómo debe así como debe ser exactamente exactamente voy a decir enseguida el dato de los votos por Internet pero primero las llama

Voz 1 12:14 hola Ana buenas noches hola buenas noches del verano sea Massana eh e sea más de Barcelona Barcelona ha llovido mucho no chuta yo vendo si has ido al cambio uno no no has visto por la tele un honor visto al Barça no no lo veo has visto no Madrid o del Barça yo del Barça no lo he visto porque estaba haciendo otra cosa podía

Voz 0985 12:40 bueno pues el Barça Ana ha estado muy bien eh

Voz 1623 12:43 yo no he escrito eh eso sí sí un Barça ambicioso un Barça que siempre ha querido ganar ha tenido ha tenido un buen resultado sí claro de cero Padilla no hagas caso a Jordi tú crees que haría bien el Real Madrid en fichar a Neymar Ana no

Voz 1 12:58 claro no es un carro un despilfarro

Voz 14 13:02 lo tenían los jugadores común tiene como con Isco y otros jugadores jóvenes que no aprovecha

Voz 1623 13:08 Havel del fútbol estamos es una voz sensata saque no es necesario que se gasten ese dineral en en fichar animal

Voz 14 13:14 no porque ahora han vendido el Barça lo vendió por doscientos veinte en Madrid que tiene que gastarse trescientos

Voz 1 13:19 los más más por ahí bueno para decir algo

Voz 1623 13:23 sí sí por decir algo si se

Voz 1 13:25 que alguien no el Madrid no debería ficharlo no no creo no lo mejor fichar a Dembélé bueno por favor respetemos a los oyentes

Voz 1623 13:36 para Manolete para Jordi pues estaban

Voz 1 13:38 de ahí el voto vamos a una cosa sí dime

Voz 14 13:41 y que tendré que hacer más paridad con las mujeres y los hombres que sacáis muchos no

Voz 1623 13:47 sí mira pues para empezar en el debate a ver si mida veinte una noche al debate y nos cargamos

Voz 14 13:52 pero no no no no me refiero todos vosotros me refiero lo de los oyentes va de los oyentes sábado pues siguen porque la semana pasada no hombre si la anterior me parece yo también pues mira hoy hoy creo que está solo atún mientras los hombres generalmente una mujer solo

Voz 1623 14:09 sí sí pues tiene razón nosotros hombre

Voz 14 14:13 pues tres mujeres otra otra semana tres hombres

Voz 1 14:16 nosotros seres lo llevas la cuenta a reparo si está bien está bien si eso le tomamos nota eres tomamos nota de Joana Ali parida para gracias

Voz 1623 14:28 vale eso no lo buenos Patti mano eh muy bien esto si es acabaron además de Manolete Jordi uno cero segunda llamada Asier buenas noches

Voz 1 14:39 buenas noches Manolo vendernos llamas hombre bueno adiós al baloncesto esa no

Voz 1834 14:47 se que Calderón no poder ser Cleveland

Voz 1 14:50 bueno sí señor ahí está de Isco

Voz 1623 14:53 el señor y también como en Barcelona ha llovido o no

Voz 1834 14:58 no aquí muy frío es bastante frío pero bueno no me deprime

Voz 1623 15:03 da miedo salir ahora que tú eres

Voz 15 15:06 el Madrid el Barça futbolero de ninguno como

Voz 1834 15:09 vamos a ver yo soy futbolero pero yo le voy a dar el dos cero a Jordi ya Manolete muy bien así porqué yo creo que me miman no encajaría Madrid sobre todo ahora en el Madrid de Cristiano yo creo que ahora mismo un delantero centro por ejemplo como Hardy Quini Se puede ser de la mano de Pochettino muchísimo mejor

Voz 1372 15:29 el van los pero yo

Voz 1834 15:31 creo que ahora mismo cortar la trayectoria de Asensio yo creo que el sustituto de Cristiano es galés de ir no me queda otra puestas ya pasado

Voz 1 15:41 tras gastarse trescientos y doscientos por Harry Caine tú prefieres doscientos fabrique

Voz 1834 15:46 yo prefiero doscientos así un defensa central

Voz 1623 15:50 pero bueno bueno pues ya está así de claro la explicado así es que no hay que darle más vueltas bien clarito explicado gracias por el voto dos cero para Manolete y para Jordi que vaya bien la noche Asier un abrazo de su manita gracias venga que remontar a ver si viene la remontada de Romero Gallego FRA muy buenas muy buenas noches medios ya más por ello sí señor humor Thierry Omeyer que pueblo es tres cero

Voz 1834 16:20 sí ha

Voz 1623 16:22 pueblo de Coruña está cerquita A Coruña o no

Voz 1 16:25 hay veces que lo bueno

Voz 1623 16:27 no damos hiciera manuscrito claro de Frank del Barça ya no nos va a notar rápidamente cuando nos

Voz 5 16:40 sí creo que aquí hay que no Juan la paridad en los oye

Voz 1623 16:43 el nuestro tiene pinta que fue como para la este tu voto remontada d'Honor

Voz 3 16:53 al escuchar a Fran he dicho tres pero que basa la isla cama calentito

Voz 1834 16:57 no yo echarlo porque no que en el programa en el programa serbia de hecho Romero ha dicho muchas veces que que es un marrullero otro sabor sí ahora Andra pidiendo el voto de que

Voz 5 17:13 es que lo fichó el Madrid no marrullero no pero que sería otros lo primero Fran que he dicho de él es que es un futbolista maravilloso y luego es verdad que tiene el campo actitudes que cambiarían el Real Madrid seguro

Voz 1834 17:26 seguro lo cambió en el Barça no cambio durante el parto

Voz 5 17:30 es diferente es cómo tan cazó diferentes

Voz 1834 17:34 no me con Sergio Ramos al lado Cristiano Ronaldo Bale no creo que Camps que de hecho es que hoy tienen que pienso que fue al a al silencio de él otro jugador del mundo ya tú pero tienen que tiene

Voz 1623 17:52 tienen calados a todos no estoy nunca vamos a todos pues nada Fran voto para Jordi para Manolete entonces era si tiene hay remontar el tres cero no un abrazo gran saludo a la gente de A Coruña la gente del Barça no quiere que Neymar ven al Madrid

Voz 1 18:09 buena noticia para el Madrid puede ser quedan dos llamadas hola Jesús hola la noche de donde nos llamas Algeciras ya en casita o trabajando Morais de momento en la casa de momento en casa no pero te vas de tomar ahora en un rato vamos paso ya ha regresado de una dura jornada al que te dedica Jesús

Voz 15 18:36 pues hoy no nada nada yo estoy jubilado ya

Voz 1623 18:41 claro bueno hombre perfecto pues mira pues estupendo tranquilito tranquilito en casa claro que sí

Voz 15 18:48 demostrado de ahí hemos llegado tarde pero vamos yo confío mucho

Voz 1623 18:55 cómo es cómo es que corridos tanto a Jesús porque he estando

Voz 15 18:58 decir he visto veinte años

Voz 0985 19:02 hoy Jesús hoy ha dicho Iturralde que los árbitros en el terreno de juego pueden correr hasta doce trece kilómetros corren más que los demás

Voz 1 19:09 sí

Voz 15 19:11 yo entiendo orbitando e esta gente años del delegado de campo de un equipo de fútbol de la Fira cuando Polley juego que bueno buen arbitró Jesús pero es buena árbitro compré yo también me no lo que pasa que ya me había había otra otra vamos a ver cómo se lo digo otra opción otra ilusión porque yo he sido árbitro ya lo que me ha pitado y venció hasta dónde ha llegado pitando pero el árbitro ante iba a primera división de la primera después de línea a Segunda íbamos

Voz 1 19:59 ya es más complicado

Voz 15 20:01 no es que al ya ex me hoy no puedo desearle

Voz 1 20:07 porque tú Iturralde te parecía buen arbitro pues si no es la que mejor comentarios mentalista no mejor

Voz 15 20:18 tengo cuarenta años Richey hombre comentaristas cosas también en el campo

Voz 1623 20:25 sus aquí tiene das el voto a Jordi a Manolete au a Robert gallego crees que Air Madrid debería fichar a Neymar

Voz 15 20:30 sí yo creo yo soy yo ya son Gallego y Antonio Romero porque los jugadores tienen que estar es lo mejor equipo y el mejor equipo del mundo a Madrid

Voz 0239 20:44 no he visto nunca mejor que hay

Voz 15 20:48 ya hay una al mal hemos demostrado demostraba hoy demostrado y bueno en una una pregunta una pregunta que yo hago porque me lo que defienda al Madrid y Manolete retira al Madrid

Voz 1372 21:01 porque yo lo que he tenido la suerte de conocer a don Alfredo Di Stéfano de Santiago Bernabéu ha tenido la suerte de saber porque el Madrid está donde está gracias a personas como esta gente como Neymar nunca se vosotros

Voz 1623 21:20 eso es lo que me da vida ya pues nada Jesús que gracias por el voto

Voz 1 21:29 no

Voz 15 21:30 pues no pueden luchar puedan no sea todo eh

Voz 1623 21:32 ahora todo lleva ya bien el voto del juez es de calidad dos dos vale más ante el Madrid como ha dicho que es venga hoy doble última llamada Saturnino buenas noches qué tal cómo va el día de la noche dónde llamas bien en casa también que yo viendo sí

Voz 1834 21:53 casa

Voz 1623 21:55 yo viendo la tele que es algo que de la misma Barcelona

Voz 1834 22:00 bueno no soy soy gallego

Voz 1623 22:03 sí yo pero Virgen Barcelona Barcelona o por ejemplo en Cornellá en Barcelona mismo pueblo no han pueblo muy bien muy bien muy bien pues nada el voto para Jordi Manolete o para Romero Gallego

Voz 1834 22:15 bueno yo digo botellas del

Voz 1623 22:19 el Madrid de Taoro ávida el director deportivo que van a una cosa sabes por Neymar

Voz 1834 22:28 con lo cual es una opinión como jugadores son genio pero como como comportamiento en el campo y con los rivales dejan mucho que desear pero bueno si así fuera lo Fischer ya está vamos para allá porque ya no está no no era es que no faltan los goles de Cristiano este

Voz 1623 22:50 sí señor sí señor sino el Madrid no hay día como

Voz 1834 22:52 a arrastrándose por la Liga

Voz 16 22:55 que es hoy de Madrid y me da en algunos partidos

Voz 1834 22:58 el segundo tiempo era para

Voz 1 23:00 pues se saque crees que el Madrid sí que debería fichar a Neymar

Voz 1834 23:06 sí animaron a si pudiera

Voz 1372 23:12 es es el tiene más huele bastante mal si yo sí

Voz 1834 23:17 casi lo prefiero Hurricane porque ya digo Aimar es muy bueno pero

Voz 1372 23:21 lo que hacen

Voz 1834 23:24 lo que le he visto el otro día hacia él como un compañero y con todo eso no se puede permitir un jugador

Voz 1623 23:30 en el Madrid de estás Saturnino estás con Romero que es muy marrullero no ya he dicho que no ficharía cambiaré estoy bien pero al final acaba saliendo no pasa nada olvida o permíteme permíteme que para cerrar el boxeo tuvo clara la respuesta concisa y clara crees que el Real Madrid debería fichar a Neymar

Voz 1834 23:53 yo creo que ya digo esto Eugenio oí como el que está en el mejor equipo del mundo

Voz 1372 24:00 ya el padre de el padre mal acá

Voz 1834 24:04 sí bueno bicha no podemos hombre

Voz 16 24:06 el Madrid este creyera no puede Terol

Voz 1834 24:09 se gaste propia nueva que

Voz 1623 24:12 pues gracias por la llamada Saturnino que vaya una noche

Voz 1834 24:14 muchas gracias por el programa

Voz 1623 24:17 Manolete a puntito me queda otra buscaron a pareja que él la paridad en el que acoge los teléfonos también honor Manu la paridad lo aplicaría en la extraña pareja porque eh a ver si son más veo cuarenta y cinco por ciento dice que si cincuenta y cinco por ciento dice que no después de casi seis mil votos es la pregunta a través de Internet es mucho así que edifico si modifica uno muy repartido en Internet y aquí tres dos hay que hacer este debate después de la eliminatoria ya veréis como tú y a ver lo que pasa que bueno está se debate me voy con Axel Torres que está por ahí esperando un abrazo a los cuatro Romero Gallego ha dicho Axel un abrazo hasta luego para los negocios