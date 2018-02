Axel Torres: "En estos momentos se aprecia el juego táctico y Coutinho es un jugador con talento"

Voz 1 00:00 Axel Torres buenas noches qué tal buenas noches mano pues mira te hago la pregunta que está

Voz 0267 00:05 vamos viendo en el debate dice Romero asegura que es lo ficharía pues te lo pregunto tú crees que el Madrid haría bien fichando a un hombre sí puede Cid por supuesto es decir que si si el jugador quiere ir a París acepta en dárselo pues pues por supuesto es decir será no debería el Madrid querer ficharlo ir a intentar ficharlo si sin duda creo la respuesta es sí sí sí hombre sí el jugador que que si no va a ser el sucesor de Messi Cristiano el primero que gane un Balón de oro cuando se retiren estos pues va a estar en la terna seguro no va a ser uno de los dominadores del fútbol mundial y el Madrid está claro que lo que es y por las aspiraciones que tiene y por sobre todo el modelo de club que que es que ha construido últimamente pues necesita de este tipo

Voz 0319 00:55 bueno cómo ha ido el mercado de fichajes ya contábamos anoche cómo había ido en la Liga española perdón es lo que tiene la radio en directo a estas hay muchas gracias hombre en están diciendo salud equipo los casco perdóname un estornudo tranquila tranquila que contener dijo que ya sabemos como yo el mercado de fichajes de las últimas horas en el fútbol español pero lo más destacado de la Premier que sigue dilapidando los millones de semi multimillonario contrato con la televisión británica en en unas últimas horas donde abrió también algún traspaso a tres bandas Chelsea Arsenal Dortmund donde sigue la la la la locura por el por el precio de de de los centrales sobre todo con Manchester City a la cabeza que es lo que más te llama la atención

Voz 0267 01:34 bueno yo creo que el el fichaje de Jean por parte del Arsenal por el precio me parece que va en contra de la tendencia que estábamos viendo es decir un traspaso que viendo el dinero pues está manejando podría hasta considerarse barato para para para lo que es el mercado ahora mismo es decir que el Arsenal saque del Dortmund es verdad que presiona mucho Bamiyán para salir pero al final el delantero lo que más se paga es el gol está probado en un primer nivel europeo porque ha jugado Champions con el Dortmund muy lo ha hecho bien en Champions así que que conseguir un jugador como ese

Voz 2 02:13 por por la cifra

Voz 0267 02:16 a que se ha ido al al Arsenal es decir más baratos que da por por ejemplo que un central para el Manchester City bueno pues creo que eso es una muy buena ópera operación luego el culebrón Alexis Sánchez pues pues ha tenido su morbo por porque se lo disputan Mourinho Guardiola a los dos equipos de Manchester porque se iba a tan buen nivel perdona estaba jugando a Alexis para que para que los dos equipos más poderosos deportiva y económicamente se pelearán por el chileno se está haciendo una de las figuras de la Premier quizá no tanto este año pero desde que llegó a Inglaterra sí sí que que la sensación que tenía en en en la premien en entre la gente decidiera premien en el entorno era que era uno de los juegos dominantes de unos Juegos que marcan diferencias en la Liga no este año ya era un año en el que todo no sabía que era el último en el Arsenal que él no quería renovar que se iba a marchar en verano que ya se había querido marchar el pasado verano y además que en El Vestuario del Arsenal no acababa de ser un jugador muy apreciado medio vestuario estaba en contra de sus gestito cuando no será pasaban justitos cuando fue el equipo perdía ahí yeso había buenos había filtrado en la prensa eh que a muchos jugadores cuando marcaba Alexis Sánchez ni iban a celebrar el gol con él entonces bueno yo creo que todo es eso Un poquito hizo que el rendimiento fuera algo inferior este año pero que es un jugador dominante y que desde que llegó a Inglaterra está marcando diferencias no había dudas oye precio central no te llama la atención que al margen de la locura de los equipos ingleses que están pues con con los bolsillos llenos de millones pero a cómo está el kilo de central si es que no hay un centro que baje ya de cincuenta millones no si a ver sobre todo depende de quién vale vale la por sesenta y cinco millones de euros no yo creo que aquí el tema siempre es quién es el que el que lo ficha cuánto dinero tiene el que lo ficha qué necesidad tiene que lo ficha y a partir de ahí el precio se encarece yo creo que estamos en un momento en el que los súper clubes ya no van a poder firmar a nadie por cantidades bajas salvo que paguen una cláusula es decir salvo que vayan a que estén quince veinte millones porque así está estipulado en su contrato a partir de ahora o de hace ya un año o dos cuando un súper club y cuando hablo de súper club me refiero a Barcelona Real Madrid y Manchester City Manchester United París Saint Germain Juventus Bayern Munich cuando estos clubes va vayan a a alguien les van a pedir por encima de cuarenta sea quien sea el jugador evidentemente más Margi van a buscar nivel van a buscar siempre nivel pero se va a encarecer el el el precio en este caso por qué cuesta lo que ha costado bueno de entrada porque el Athletic todo el mundo sabe que no negocia o le pagas cláusula o no le no le firmas al jugador entonces si tú quieres yo sí al jugador Guardiola decide que lo quiere porque porque es zurdo de entrada quería un central zurdo no no tenían central zurdo que que le convenciera en la plantilla que saque bien el balón y esto ya es más difícil central zurdo de saque bien el balón que pueda tener un nivel para jugar ahí en en Champions y además que pueda jugar Champions porque no está en un equipo que haya jugado Champions hasta ahora no era tan sencillo reduce mucho se dice mucho de sí sí sí entonces bueno a ver si tú me preguntas cuesta eso vale eso hombre yo creo que no pero es que estamos en un momento en el que ya no se ya ya no se puede juzgar y valorar los precios como lo hacíamos hasta hasta hace pocos años totalmente hasta el verano pasado con lo con lo cambia todo pero por ejemplo

Voz 0319 05:59 qué es más escandaloso pagar ciento sesenta

Voz 0267 06:01 Coutinho o sesenta y cinco por la Port hombre Coutinho te gana más partidos seguro a Coutinho te marca más diferencias Coutinho son de primer nivel que que que era figura en el Liverpool os ahí yo antes pagaría lo claro es que tengo que tener el dinero no soy y estoy muy lejos estoy muy lejos de ponerme en la piel de alguien que puede replantearse incluso de un dirigente de un club no me me me me cuesta tu al frente del Sabadell es me cuesta menos ponerme en la piel de un club con limitaciones pero es que yo la abundancia no la conozco entonces no pero yo yo yo creo que que mejor como Coutinho al final el fútbol todos los jueves son importantes un deporte de equipo etc etcétera pero lo que ha marcado siempre diferencias lo que se ha pagado más lo que ha ido más buscados el gol el gol te desequilibra partidos parejos partidos bloqueados poder bloquear emparejar partidos cada vez está más al alcance de los equipos porque hay muy buenos entrenadores sistemas tácticos sofisticados etcétera como se rompe eso con talento y al final four de mucho talento

Voz 2 07:18 te imaginas lo que

Voz 0267 07:20 puede acabar gastando el Real Madrid este verano si quiere a tres jugadores sabes que claro ahora mismo pedirle al Madrid que el Madrid pide precio un futbolista a ser ciento cincuenta por el jugador de medio campo hacia delante sea tres futbolistas ahora mismo en el mercado tal y como está igual te suponen cuatrocientos quinientos millones estamos hablando H sí sí ya te digo que que estamos en esa época en la que si eres uno de esos clubes sobre todo si vas a buscar gente ataque te van a pedir los nombres que están sonando bonos que estamos antes hablaba de Neymar Neymar si lo quieres París te dirá pagaba más de doscientos

Voz 2 07:56 a en fin

Voz 0319 07:58 tremendo tremendo oye que más que más Trapani este año la atención en estas últimas horas en el fútbol inglés y también en el en el fútbol

Voz 0267 08:05 bueno lo es ir al Chelsea que estaba dentro de esa operación a tres a tres bandas sorprendido e si es yo creo que mejora el nivel del suplente de Morata es decir es mejor que va Shuai para mí creo que es mejor que por lo tanto tienen un una alternativa ahí que que les hace crecer en cuanto a la segunda opción bueno para el Arsenal digamos venderlo valoraba bastante no lo no lo dejó salir en en verano pero entendía que claramente lo de Obama Yang dependía de eso o sea que para que el Dortmund soltara Obama Illán necesitaba firmar a uno le ofreció el propio Giroud Giroud no quería moverse Londres entonces dentro el Chelsea en la ecuación no dijeron bueno pues pues que vaya mandamos allí brutal Chelsea que el Chelsea mande a a Bach Why a Dortmund y así se hizo un poquito esa esa operación el qué sale perdiendo desde los el Dortmund creo que que se eleva el mejor de los tres que llega el peor de los tres que ahí

Voz 0319 09:09 veremos a ver qué tal en en la premios pues nada lo dejamos aquí un hay veintisiete casi ya hablaremos la semana que viene ya de la llegada inminente de la Champions de la Europa Ligue la hemos echado de menos en este mes y medio pero ya está ahí ya no queda nada

Voz 0267 09:22 no no queda vamos al vueltas de Copa el accidente ya ya es Champions no sea que que grandes partidos sobre todo mucho morbo en alguno de ellos sobre todo para los que están con urgencias no que que el esto también condicionó los fichajes Manuel el que tiene pánico el que tiene pánico aquí Arsène blanco no clasificarse para Europa etc eso encarece los fichajes también

Voz 0319 09:47 pues vaya eliminatorias que nos vienen eh en unos días y con ese United Sevilla al Chelsea Barça y el Paris Saint Germain