El Larguero: La victoria del Barça y charlamos con Augusto (01/02/2018)

deporte que arrancó con el Carrusel deportivo con esta segunda semifinal de la Copa del Rey Inti hasta el jueves a esta hora más o menos no vamos a conocer a los finalistas porque ni la semifinal de ayer ni la de hoy deja nada en claro así que miércoles que viene en el Pizjuán la vuelta del Sevilla Leganés después del empate a uno de ayer jueves que viene no y media en Mestalla todo se decidirá también después de que hoy el Barça le haya ganado uno cero al Valencia ha marcado Luis Suárez que lleva nueve goles en lo que llevamos de dos mil dieciocho más que cualquier jugador de la Liga en todas las competiciones eso sí en un Camp Nou que amigo y me ha sorprendido a cincuenta y un mil personas la segunda peor entrada de la temporada eh sobre los noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro de aforo casi la mitad del Camp Nou hoy estaba vacío eran butacas vacías primera que ha llovido de que hacía frío y que lo daba Telecinco en directo pero me ha sorprendido cincuenta y un mil personas en una temporada que ya de por sí está siendo pobre en ese aspecto está para Lluís Flaquer sí que ha narrado el partido en el Carrusel de la SER hola qué tal hola Manu vetado

com Coutinho por cierto y con Paulinho suplente en los dos han entrado en la segunda parte luego enseguida lo vamos a analizar en el tiempo es sanedrín con Jordi Martí con Santi Cañizares con Marcos López Icon Ramón Besa y además va a estar aquí Pedro Morata analizando esta semifinal de la Copa del Rey no sé si me imagino que también hoy nadie por ahí pero sí están ya Adriá Albets y Sique Rodríguez todavía en jugadores hola así que ahora Adrián muy buenas hola Manu y de momento no ha salido nadie porque el partido ha terminado hace muy poquito supo que aún y sean de todos los jugadores

pues yo creo que ahora con la sala de prensa hago Marcelino que está en directo dando explicaciones de un partido que ha planteado claramente a ciento ochenta minutos y más y con todo lo que tenía hoy de de baja no con un centro del campo que tantas veces han comentado Cañete Morata que estaba siendo el mejor de de la Liga hoy faltaban dos piezas ex en ese centro del campo pero ha sabido aguantar y plantear muy bien el partido Marcelino y el Barça ha madurado o una y otra vez esperando que cayese la fruta de de madura precisamente hasta esa jugada de de Messi de Messi con Suárez también han notado mucho la entrada de Coutinho y de Paulinho pero viene el Barça a mí me ha gustado lo que se echa en falta más ocasiones de de el claras no pero es que el Valencia está muy bien atrás Jordi Marcos

sí bueno pues que yo creo que siempre cuando vas a Barcelona lo normal es que la iniciativa en la allí del Barça históricamente no estoy hablando de hoy obviamente pues tú te tienes que replegar tienes que estar muy junto tienes que intentar y bueno pues es cerrar las líneas de pase que no hayan juego interior también por banda tienen que llegar muchas ayudas es decir al final es el Barça tiene la pelota puesto está sufriendo esto ha pasado históricamente pero ha habido otros años me traslado años muchos años atrás los de tu robadas la pelota hay tenías mucho campo por delante para correr y entonces si tenías gente rápida pues aquellos años del piojo proteger los vehículos disfrutamos mucho porque había gente rápida hay espacio para correr el Barça ha mejorado mucho en el aspecto sin valor porque ahí es donde yo creo que está la clave de que te phishing no porque no puedes no tienes nunca un respiro no tienes la posibilidad como decía Barcelina la primera parte el Valencia no ha podido te iniciar el juego no ha podido tener iniciación dos tres pases seguidos bueno alargar la pelota de su portería que el Barça tuviera que replegarse y que se pudiera estival Valentí puede tener un respiro no lo ha podido hacer esto de alguna forma es lo que dificulta últimamente jugará en el Camp Nou que cuando el Barça no tiene la pelota también está sobre el campo perfectamente colocado anticipando todos los pases siempre en superioridad sobre los rivales y obviamente pues esto es apta FISA mucho ante esa situación el valenciano ocho