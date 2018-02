Nerea: "Tengo 21 años y mi pareja 54. En el amor nada importa"

Voz 1 00:00 al novecientos caso Nerea desde Barcelona buenas noches hola buenas noches qué tal Nerea

Voz 2 00:07 pues un poquito nerviosa verdad

Voz 1 00:10 no se preocupe intentaremos que se pasen los nervios a medida que vamos hablando

Voz 2 00:15 bueno yo quería hablar un poco de Cómo conocí conocía mi pareja ha sido el me han enseñado este valoraba nosotros siempre escuchamos el programa del día ante Dios sea estando Chus escuchado el de ayer porque él madruga mucho y entonces nos gustó mucho escuchar el programa hizo como que ya no nos podemos dormir sin escuchar tu voz

Voz 1 00:35 así que lo escuchan más temprano irle el día anterior

Voz 2 00:40 sí es verdad que hoy me quedaba despierta la cama super nerviosa diciendo va hoy sí que ya o hoy ya de aquí ya no pasa Iyad pues me yo hayamos quería contaros que mi pareja tiene cincuenta y cuatro años yo tengo veintiuno así llevamos juntos casi un año cuando nos conocimos él tenía mujer y él ha dejado a su mujer y a su familia para estar conmigo y ahora vive conmigo mi casa bueno esto quiero que sea con una pequeña sorpresa para él porque como sé que mañana va a escuchar el programa

Voz 1 01:18 si juega usted con la ventaja del tiempo un poquito claro

Voz 2 01:23 han estado durmiendo en la cama en el piso de arriba estoy hablando muy bajito porque no quiero que me oiga para no despertar IUN yo sólo quería decir que que que no hay que tener perjuicios que el amor es el amor no importa la edad ni la raza ni nada sólo importa el sentimiento y lo que tú quieras dar por esa persona porque para mí conocerlo y estar con él nacido lo mejor que me ha podido pasar en la vida de verdad

Voz 1 01:54 había dicho al comienzo Nerea que nos quería contar cómo se conocieron

Voz 2 01:59 sí bueno pues yo trabajaba en un bar donde sus primos eran los jefes el bienio bonhomía hablábamos y eso ir un día se dio cuenta de que yo le había dado me gustó a un tatuaje que él se había hecho entonces me dijo ostras las dado me gustan tatuajes te lo dije yo claro porque este tatuaje para hecho mi hermana porque mi hermana tatuada en aquel entonces entonces se lo había hecho mi hermano resulta que tres o cuatro días antes o unas semanas antes él había estado en mi casa tatuando se no no sabíamos ni cruzado ni nada ni ninguno desde aquel entonces ya empecemos a hablar bien tuvimos una relación y todo él decidió separarse Innova y ahora pues aquí estamos

Voz 1 02:47 así que poco a poco notó Nerea que se sentía atraída por él

Voz 2 02:53 sí porque empezamos a hablar tanto por el móvil tantas horas creo hasta las cuatro de la mañana que hablar y nos dimos cuenta de que teníamos tantas pueblos en encomiable que no se era fue muy especial fue muy bonito no fue nada intencionado y ha buscado por parte de él porque muchos pensarán aseguró que como es una crío aseguró que él pues le ha tocado la lotería no puede sino justo lo contrario es que no fue nada intencionado fue algo que

Voz 1 03:26 su si hace poco realmente surgió

Voz 2 03:29 poco a poco sin buscarlo minada oí al final bueno con una serie de cosas que pasaron el decidió dejar a su mujer beneficia aquí a vivir conmigo yo sé que él lo ha pasado mal por eso

Voz 1 03:43 quién no ha tenido que pasa mismo

Voz 2 03:46 pero bueno yo ahora la verdad es que somos muy felices estamos muy bien sólo quería que que él mañana escuché que es lo mejor que me ha pasado y que lo quiero con todo mi corazón

Voz 1 04:00 llevan juntos un año sí marzo va a ser un años ya viven juntos sí claro

Voz 2 04:07 porque las circunstancias también como que no es empujaron un poco a que se tuviera que venir a vivir a casa porque vivía con su mujer y continúa con sus padres con los padres de él y entonces él se tuvo que marchar ella también se acabó marchando no pero él se tuvo que marchar por las circunstancias porque sus hijos al principio no lo aceptaron bien porque claro él tiene un hijo que tiene treinta y dos años entonces es un poquito difícil de de de asimilar que tu padre tengo una pareja es más joven

Voz 1 04:39 si tú no quieres tu hijo le costó un poco la nueva situación no sí sí la verdad es que sólo tienes e hijo tiene más

Voz 2 04:47 bueno tiene tres tiene uno tiene una niña que diría que tiene unos treinta y cuatro o así me parece que a otro que tienes treinta y dos y otro que tiene mi misma edad que tiene veintiuno

Voz 1 05:04 ya habrá sido complicado para todos Nerea por los instancias no

Voz 2 05:11 sí más por por su parte no por parte de de mi mi familia a mi madre y mis hermanas lo aceptaron bastante bien si no hiló acogieron muy bien a la familia y entonces eso también a él lo ayudó a a seguir para adelante y supongo que a luchar un poco más al ver que se sentía tan querido pues imagino que se le hizo más fácil

Voz 1 05:36 tiene buena relación ahora Nerea con sus hijos

Voz 2 05:40 bueno digamos que cada uno vive su vida ir feliz a su manera y eso es lo importante creo que ellos saben que siempre gana teniendo a su padre ahí porque aunque mi pareja se llama Luis aunque sea muy testarudo yo sé que si sus hijos lo van a buscar el va a estar ahí siempre porque así es todo corazón y entonces se que va a estar ahí pero de momento la cosa está como un poco tensa

Voz 1 06:06 ya claro es relativamente reciente no

Voz 2 06:10 bastantes que supongo que la separación de

Voz 1 06:12 habrá sido costosa igual que usted tenía pareja Nerea

Voz 2 06:21 no yo en aquel entonces no hacía poco que que lo había dejado comentarios pareja pero entonces no tenía pareja

Voz 1 06:33 que hay diferentes no

Voz 2 06:36 no lo sé es que están diferente a todas las personas que he conocido que están incumpliendo recibo cariñoso tolerante es que lo da todo por mí es que siempre lo da todo sea así se quita de él para dárselo para darme a mí o a los demás es que él es acciones todo corazones y creo que eso fue una de las cosas que me hizo enamorarme de y también ver que que lo había pasado tan mal que sí que lo habían valorado tan poco no se habían dado cuenta de la gran persona que que tenían en su caso eso no lo entendí no no no me cabía en la cabeza y entonces yo no puedo comportarme de otra manera que que dándole cariño en el amor porque es que no podía hacer otra cosa fue para mí la verdad es que fue muy bonito muchas veces lo hablamos iremos fotos del común pensábamos que parece que hace mucho osea parece que hace mucho tiempo para nosotros no porque han pasado muchas cosas pero finalmente ha sido menos de un año yo no puedo pensar otra cosa que que ha sido el destino que no ha querido juntar muy muy feliz de estar con él y ojalá pueda estar todo el tiempo del mundo con él todo el tiempo

Voz 1 08:02 cree entonces en el destino

Voz 2 08:05 sí ya creían antes porque soy soy una persona que que creo mucho en el destino en las causó habilidades no que nos buscamos nosotros mismos Itzik creo que esta situación ha sido una de esas que dice que no puede haber sido otra cosa que el destino porque es que fue muy extraño él él aquí en mi casa tatuando si yo y mi amiga sin haberlo visto sin sin casi haber cruzado palabra donde yo trabajaba ni nada hay no se fue muy bonito y muestran Olave y nada sólo quería decir eso que que se que mañana me va a escuchar Si me dejas que Le dije las palabras desde

Voz 1 08:51 luego Nerea adelante

Voz 2 08:53 ese cariño sólo quiero decirte que eres lo mejor que me ha pasado que me da igual que venga miles de personas que tú siempre vamos a estar delante porque es único y estoy muy enamorada de Tim muchos no te cambiaría por nada por no

Voz 1 09:14 ahora sabemos lo que siente usted por Luis sabemos lo que ha encontrado O'Neal pero que es lo que usted cree que Luis encontró Medea

Voz 2 09:24 no lo sé yo soy una persona bastante insegura no siempre creo que él puede encontrar algo mejor porque él es un hombre yo soy una cría siempre puede haber una mujer mejor que yo pero él con sus gestos y con sus miradas con sus palabras me hace entender que que él no necesita a nadie que que no se ha yo que yo se lo doy todo incluso hace poco estuvimos hablando y él me dijo que que sí

Voz 3 09:55 no fuera todo lo que el busco hubiera dejado

Voz 2 09:58 toda su familia o claro desde luego y eso pues me hace sentir que realmente me quiere que realmente está conmigo pues la persona que soy por por ser una niña o por ser más joven no por ser y mucha gente se que no lo va a entender porque esto son cosas que que no se entienden no

Voz 1 10:18 por los prejuicios que hay mucho cliché todavía no

Voz 2 10:21 sí mucho mucho incluso a veces paseamos por la calle y él ve conocidos ostras no sabía que tenía una hija más juvenil es como ostrás has metido la pata sabes que no es mi hija es mi pareja es como que a él yo también otro que que les cuesta un poquito decirlo porque sé que para él tiene que ser muy difícil pero eso me preocupa porque yo sé que él me quiere muchísimo y me lo demuestra día

Voz 1 10:55 Nerea y cuando van a escuchar esto entonces pues

Voz 2 10:59 si no me así no me puedo aguantar más seguramente mañana les diga que lo escuchen mientras trabaja pero si no van en la noche

Voz 1 11:09 sobre las dicen los da un poquito la cobertura Nerea a ver si nos escuchamos ahora me oye si ahora sí ahora sí que decía a qué hora

Voz 2 11:22 sobre las nueve y media las diez de la noche

Voz 1 11:25 sí suelen escuchando un poquito

Voz 2 11:27 más tarde a lo mejor ya lo hemos tenerle expuesto

Voz 1 11:32 entonces lo escuchan todas las noches

Voz 2 11:34 sí siempre escuchamos el cava del día anterior que es que ahora mismo estaba escuchando el programa de ayer intentando no quedarme dormida para poder llamar a ti yo les decía voy tantos años que te has tirado escuchando este programa y nunca hacía Amado amado y decía no ir de decía un día llamaré hay que darle una sorpresa

Voz 1 11:56 eh

Voz 2 11:58 creo que para estas cosas también es muy vergonzoso y como que no se cree que yo pueda llegar a llamar también quería decir que ponía música espectaculares tienes una voz tú imagino espectaculares sois lo más de verdad yo ya no voy a dormir me sin escuchados sobre todo la frase esta mítica que dices tú del inventor de la radio quién y mentor del teléfono me parece una frase tan bonito

Voz 1 12:29 que lo mejor de todo es que es real es increíble es que yo lo busqué

Voz 2 12:35 por Internet a que si pensaba pues tras a lo mejor se lo han sacado de la manga pero no sé dónde estás bonito que habéis hecho un programa donde la gente pueda expresarse donde no se sienta juzgado donde puedan decir realmente lo que piensan si de verdad muchas gracias por la faena ya sois todo el equipo espectacular espectaculares porque vivo en Barcelona sino iría a ver la obra de teatro mañana mismo

Voz 1 13:02 ojalá que que vayan bien las cosas y la obra de teatro gire por España para que la pueda berrea

Voz 2 13:08 ojalá de verdad porque os merecéis estar veinte treinta y cuarenta años más de verdad

Voz 1 13:15 muchísimas gracias gracias por compartir su historia y a lo mejor lo que podríamos hacer si convence a Luis es que después de que escuche el podcast mañana la semana que viene Nos llamé él nos cuente el otro lado

Voz 2 13:30 pues y ojalá pueda convencerle un poquito

Voz 1 13:33 que sino al menos nos manda un whatsapp apuntó hito nos llamó para decirnos qué qué le ha parecido la conversación

Voz 2 13:40 pues sí a ver si puedo cometerlo para quedaba porque sería muy bonito guardar esto para la aquí

Voz 3 13:46 tras cinco años poder excavar