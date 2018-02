Voz 1727

00:00

buenos días hicieron falta muchas mujeres asesinadas por sus maridos novios parejas o ex parejas para que se le pusiera nombre a este horror violencia de género para que las autoridades se dieran por aludidas y elaborar una ley para que la sociedad dejara de considerar aquello un asunto privado entendiera que es un asunto de todos la Ley Integral contra la Violencia de género del año dos mil cuatro consideraba crimen machista aquel en que el autor era el marido o ex marido de la víctima han hecho falta muchas mujeres más asesinadas por el simple hecho de serlo muchas acosadas muchas agredidas y sobre todo ha hecho falta el empuje de un movimiento imparable gritando ni una más para que por fin se considere también violencia de género el asesinato cuando el autor no ex marido ni pareja ni expareja y que incluyan este concepto las otras violencias psicológicas sexuales en la calle la oficina en la fábrica el matrimonio forzado la mutilación genital el Consejo General del Poder Judicial anuncia que aplica ya el pacto de Estado recientemente firmado en el Congreso en España y que empezará a incluir en sus estadísticas los asesinatos y violencias de todo tipo en los que se de una prevalencia de dominación machista un desprecio de género sea cual sea la relación entre víctima y verdugo sea cual sea el escenario es un paso muy importante porque empezará a dar la dimensión real de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo es ser mujeres porque sólo lo que se nombra existe para que existan mención hemos dos casos muy concretos de hoy mismo la denuncia de una soldado sobre una violación en grupo en el cuartel de Antequera habrá que esperar lo que digan los jueces la denuncia acaba de ponerse pero ojo a este dato de las ciento setenta y cuatro denuncias por distintos tipos de acoso presentadas en diez años ante tribunales militares en España se archivó o absolvió el setenta y seis por ciento dos A estas alturas ha habido que explicarle a los responsables de una discoteca de Cornellá en Barcelona que no es una gracieta anunciarse con un cartel que dice únete a la manada Iker remite inmediatamente al juicio por presunta violación en los Sanfermines qué difícil resulta explicar lo evidente Pepa Bueno