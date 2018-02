"Hay que visibilizar a víctimas que hasta ahora no lo estaban"

Siruela en otros nosotros como como Consejo General de Poder Judicial les materiales de formaciones como procedente el fuerte vamos a seguir haciendo es sin duda alguna desde luego el hecho de contemplar in intentar extraer estadísticas sobre cuántas mujeres denuncian a sexuales violaciones porque así luego en eso nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzos hace falta recursos para para poner en marcha el plano el pacto de Estado que es un pacto muy muy generoso alguna nosotros estábamos muy esperanzados porque en el propio Pacto de Estado te contiene las una previsión presupuestaria económica de de cuánto va a cortar por lo menos tal al inicio no

Voz 1727

03:57

debe memoria económica porque si no no hablamos de nada una última cosa señora Carmona me imagino que está al corriente de la noticia que hemos contado que venimos contando en los medios desde ayer una denuncia de una soldado de una presunta violación grupal en un cuartel de Antequera nos ha llamado la atención el dato de que durante una década once años en realidad el Observatorio de de la justicia militar dice que de todas las denuncias por acoso que se presentaron el setenta y seis por ciento acabaron o bien absoluciones o bien archivadas archivadas un porcentaje elevadísimo el cuarenta y seis por ciento de resulta llamativa esta proporción entre denuncias absoluciones y archivos