"Mi madre es mi heroína: si no fuera por ella no podría sostenerme"

trabajo cuando te diagnosticaron la enfermedad verdad si en ese momento estaba trabajando nuevo fue a posteriori cuando me despidieron en la segunda baja pues aquí tenía un trabajo en el que llevas tiempo siguieron trabajo estable era responsable de salón el salón de peluquería de peluquería estética sí estuve trabajando allí median Nos me llamaron para diagnosticar Carme el cáncer me operaron estuve trabajando hasta el día antes de la intervención a los cuatro meses y incorpore por qué la empresa lo necesitaba económicamente yo también necesitaba más ingresos hay estuve trabajando he de matizar que casi pedir el alta voluntaria porque mis doctores evidentemente en un cáncer de estómago yo ahora mismo estoy libre de cáncer mi problema son las secuelas no me no querían que trabajara como mucho me autorizaban a estar unas horas pero yo hacía mejor nada completa con el tiempo pues claro fue empeorando empeorando porque va forzando la máquina y hasta que el cuerpo dijo hasta aquí cogido un mes Hilla se plantaron los médicos dijeron hasta aquí hasta que no te ha matado un cáncer y te van a matar en trabajar así no vas a llegar a los cuarenta entonces ya un par de meses antes de que me despidieran empecé a tramitar la la incapacidad en un principio me la denegaron porque la persona que me valoro y consideraba que está bien fui cómo me ves ahora con lo cual no si no les los informes y me ves tal y como estoy pues no ves nada pero recurrir con esos mismos informes que tenía esa señora delante ese día sin volverme a valorar me concedieron una incapacidad total que me de es una pensión de cuatrocientos cincuenta y ocho euros así que te diagnostiquen el canje debe te opera vuelves a trabajar si tu cuerpo dice hasta aquí hemos llegado por lo tanto pierdes el empleo tramita es la incapacidad de la dan que son cuánto dinero al mes cuatrocientos cincuenta y ocho euros Tirso una niña de once años si esos son los ingresos que tú recibes ahora mismo sí sí sí sí porque eso les cite la discapacidad tengo un sesenta y cinco por ciento vi si podía solicitar una ayuda y me dijeron que me pasaba de ingresos y con esos cuatrocientos ochenta y cinco euros te puede Aspar porque qué gastos tiene una familia como la tuya bueno aparte que los gastos que tiene todo todas las personas que no además no tiene mi enfermedad el alquiler y todas las facturas que tienen a la medicación que yo tengo hay uso unos sensores para mi calidad de vida y a la suma es casi trescientos euros al mes porque necesito de vitaminas que hay muchísima meditación me la cubre la Seguridad Social pero hay otras que no como el sensor que es para la glucosa las vitaminas la glucosa en sí un parche unas enzimas la de la tasa y eso suma cuánto dinero pues aproximadamente doscientos ochenta depende de las bajadas que tenga diarias porque sí depende de una cosa u otra uso más glucosa o menos quién te ayuda a tu madre claro hombre mi heroína Carlos en la mejora sino para por ella no podría sostener me porque la niña va al colegio y quiénes los las doce once años sí de hecho yo la he tenido que advertir que cuando este una salido ella era consciente de lo que hay pero económicamente yo nunca le cuento los problemas entonces a lo mejor se enteraba de cosas si yo la he hecho de Paula cariño vas a oír cosas pero tú no te preocupes porque estamos respaldados fue la ya ya osea sea nunca no va a faltar nada siempre vamos a tener para comer y todo lo que necesites ella me dice siempre ya lo sé