"Ir a clase con 88 años es como una medicina"

Voz 1

00:00

me llamo Victoria ahora en mayo hago una de año voy a clase y no ponen va ha hecho lo que nosotros podemos desenvolver escribí no no sabemos cuenta Le cuenta sencillitas porque es nuestra idea ya no coge la cabeza mucho mareo lo mono cuando fue niña no se preocupa mucho de la escuela pues mi madre enfermo que tenía once años y nació una niña también tuvo un tiempo de muchísimos reposo entonces yo como