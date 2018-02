Torpes, plastas, testarudos

Voz 1

bien de esta mañana buenos días qué tal buenos días un poco confuso por la polémica generada en España el artículo que publicó el diario británico The Sunday Times el veintidós de enero y que se Titi volaba como ser español con un artículo satírico obviamente que recreaba todos los tópicos sobre los españoles no se les olvidó ni uno nos dibujaba como maleducados Tones ir vividores y que te confunde querido explica detuvo a español lo ofendido lo que es la sátira eh a todos vive tu Deloitte grito tú fíjate tú fíjate en el deporte de riesgo más practicado en España es darle importancia a lo que la prensa extranjera dice de nosotros y entre eso que se dice de nosotros distinguir lo que está diciendo sede broma eso de realidad que lo habitual es enfadarse porque además nunca el enfado tuvo tanto prestigio como hasta ahora ya lo sabe usted el estereotipo habitual con que nos mira a los extranjeros suele ser el de la siesta los toros el flamenco fíjate que que los que se ofenden con ese retrato son los mismos que cuando tienen que recordar la puso Monti Forcadell que son españoles los dibujan de torero bailaora para que descuenta de lo que ha hecho The Times ha sido una aportación propia que sólo puede entenderse desde desde la sátira y además desde el disparate bueno pues había comprenderse porque entre los ofendidos el que más destaca además en esa su familias el ofendido patriótico vivimos en un tiempo en el que sirvan despertó una hora no te ha dolido algo en el alma no eres persona antes nuevas personas y lo tomamos un café te acuerdas aquellos tiempos horas ahora se necesita