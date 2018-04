Hortelano retrasa su vuelta: renuncia al mundial de pista cubierta en Birmingham

Voz 1 00:00 y nuestro invitado nuestro primer invitado de esta mañana tiene algo de anómalo

Voz 2 00:09 es un español que nació en Australia

Voz 1 00:12 que está en las antípodas es un velocista representando a un país que hasta su llegada sólo conocía triunfos a partir de los mil quinientos metros

Voz 3 00:21 que es un blanco en un mundo negros deportista cuando acabe la última carrera dejará otra otra que además será previsiblemente muy larga la de ingeniero biomédico tipo anómalo porque es un tipo muy humilde muy humilde que sabe lo que es correr al lado de un tal Usain Bolt es anómalo porque es el actual campeón de Europa de doscientos metros el hombre más rápido de España

Voz 4 00:47 a ver por la calle tres Bruno Hortelano es mi amigo

Voz 5 00:52 ahí está peleando de nuevo con las mejores bien en primera posición

Voz 4 00:56 que no no disponía políticos es bueno pues esto esto es otro récord de España si diez cero seis

Voz 6 01:04 bueno yo les digo es toda una anomalía

Voz 1 01:08 muy buenos días buenas ideas que no cumple es de los tópicos de los altas todo el macho ninguno eh mira que hemos burka o no tiene ninguno

Voz 7 01:18 no hago lo que puedo te sientes un caso anómalo dentro de la ley

Voz 1 01:23 es no no que va que va

Voz 7 01:25 lo intentamos todos llegar a a nuestro tope intentar aprovechar el potencial que tenemos cada uno

Voz 1 01:32 qué que estarías haciendo un día normal un viernes diez temas semanas radio en estudios sentado pero si estuvieras con nosotros tú qué haces un viernes a las diez y media de la mañana

Voz 0302 01:41 por la mañana estaría siendo sesión de fisio estaría haciendo entrenamiento en la pista esta mañana pues obviamente no estoy descansando esta tarde en vez de ahora

Voz 1 01:50 cuántas horas entrenas salía de pena

Voz 0302 01:53 depende de momento temporada ahora mismo estamos haciendo pues una unas cuatro horas al día algo así cuotas así al fin bueno cuatro horas entrenando en pista lo que pasa es que nuestro trabajo al final son de veinticuatro horas al día el descanso la comida la nutrición todo el tema psicológico todo lo que sea que es fue a la pista también es parte del entrenamiento somos profesionales

Voz 1 02:13 pero mira de todo lo que has dicho por alusiones cuando dices el descanso que cuando no madruga mucho empieza a ver la vida de otra manera y el sueño acaba siendo casi una obsesión recuerden que en Abu Ghraib torturaban privando el sueño lo siguen haciendo probablemente en cuenta pero tú entiendo que puedes forzar tu cuerpo a correr de forma voluntaria puedes limitar la alimentación no alimentar T de bayas silvestres puedes elegir cuál es la la alimentación pero cómo entrenas el descanso como descansas voluntariamente

Voz 0302 02:43 bueno cuando entramos en un momento de temporada a mí me conocen los mis compañeros que hago algo que ya es algo extraño que sigue bajo la pista y sino me siento al cien por cien bien en un momento que tenemos que hacer una sesión de velocidad a a tope ejemplo sino me siento bien pues paso a la tarde Easy tampoco me encuentro bien pues lo pasó al día siguiente eso no lo hacemos ahora mismo pero cuando llegue el verano pues suele ser lo que hago y en ese sentido pues paso muchas horas descansando las piernas que los velocistas en particular dependemos del del sistema nervioso muscular que tiene que estar bien descansado entonces para correr rendir mejor tengo que estar descansado en ese sentido

Voz 1 03:25 como descansar las piernas en alto lo típico de

Voz 0302 03:28 sí en la cama durmiendo duermo mucho oí y al final es parte del trabajo también

Voz 1 03:34 pero luego se es claro todos me voy a hacer queda muy mayor pero tú sabes que eso de dormir luego se va con el tiempo te haces mayor cada vez cuesta más dormir

Voz 0302 03:43 ya he bueno ya cuando llegue ese momento pues de qué pasa

Voz 1 03:47 paginas biomédico de detrás menos duerme ese tirón incluso aunque este año que viene dos dos importantes competiciones hablamos eso tú duerme ese tirón el día antes de una competición tú duermes es verdad

Voz 0302 04:00 sí sí sí además lo tengo muy en serio es una es una extraña que me tan en serio el sueño no pero de lo bello dos noches antes una competición es la noche más importante de dormir del tirón que seguir duro por lo menos nueve horas

Voz 1 04:16 dos noches antes si la noche antes

Voz 0302 04:20 también es importante ver un poco de menos importancia a dos noches antes basado que entiendo yo es la más importante para sentir bien recuperado para poder rendir

Voz 1 04:30 bueno decíamos que este año tiene ese importantes citas tienes el Mundial en pista cubierta en Birmingham Europeo al aire libre en Berlín son las dos citas importantes el año

Voz 0302 04:40 sí bueno vamos a ver en la cita de Berlín es sin duda la cita más importante del año ha sido mi objetivo desde el verano pasado que tuve que renunciar al Mundial de Londres es allí donde donde quiero repetir el oro que en Amsterdam hace dos años y ese es mi objetivo para eso estoy entrenando ahora ahora bien en diciembre tuve una lesión en la pubis que me estoy aquí en el CAR de San Cugat me lo están tratando aquí mi fisio Miquel Cos si la Federación y además tuve la mala suerte de hace un par de semanas tener la gripe creo que todo mundo tú ha tenido la gripe al final

Voz 1 05:18 todos en una semana en cama

Voz 0302 05:21 así que entre esas dos cosas más retrasado del entrenamiento Inés hemos encontrado ahora que hubiese estado compitiendo ahora mismo y en el mitin de Madrid de dentro de una semana pero tengo que recuperar de todo todo ese tiempo perdido digamos por eso pues no voy a competir en pista cubierta al final el Mundial de Birmingham era una una preparación para el Campeonato de Berlín ahora no puede ir pues no cambia nada en preparación para lo que es el objetivo real de esta temporada

Voz 1 05:53 no vas a estar en Birmingham ya o no estar en Birmingham eso no lo no lo sabíamos no no

Voz 0302 05:58 yo he dicho hasta ahora no lo había dicho tome la decisión ayer fue una decisión muy difícil retomaban porque bueno llevo ahora casi año y medio desde que tuvo el accidente después de los Juegos Olímpicos tanto tiempo queriendo competir yo vivo Puebla como puedo competir en el entrenamiento yo entreno para poder competir bien porque es mi sueño historia de lo que realmente disfruto

Voz 1 06:21 B alcista como tú tiene lo siento tú lo sabes bien tener una fecha de caducidad tienes una serie mundial es una de competiciones por delante de determinadas están contadas

Voz 0302 06:31 sí están contadas pero aún quedan años se haber no estoy pensando en acabar el año siguiente pero pero claro eso hay cierta urgencia en lo que no quiero es precipitar me de ninguna manera de de de tener otras lesiones ya después de una lesión gorda que tú ves en el accidente obviamente no tiene nada que ver con el deporte ahora por fin ya son problemillas deportivas el accidente ha quedado atrás completamente de atrás ya queda como un año y un poco el marrón de hace un año ya hemos visto lo hemos pasado y bueno me encontré noviembre muy muy bien muy listo para estar compitiendo ahora en estas fechas en la semana que viene pero ya te digo con con los con los obstáculos que tenido obstáculos pues hemos decidido hacer esta tomar esta decisión de de nacer pista voy hasta pues

Voz 1 07:24 tenemos una noticia un titular y es que no va a estar en Birmingham retrasando ya esté morirá de ganas de competir como tú dices es que tuyos para por ahí por la competición es decir es el objetivo no hay no hay más motor que ese

Voz 0302 07:39 claro ahora mismo Mi vida es esta idea el no hacerlo me duele mucho me frustra claro pero a la vez sigo siendo un atleta profesional las decisiones tienen que ser tomadas pues con cabeza Nos lo hemos pensado mucho pensamos que es mejor no precipitar y arriesgar lesiones mejor centrarnos en el objetivo real de esta temporada que llegara a a ver al Camerata Europa de Berlín defender el título de campeón de Europa

Voz 1 08:06 eso no de alguna manera eh no quiero poner más presión no nos redobla la presión en en lo que pueda ocurrir en Berlín

Voz 0302 08:13 para nada para nada y ya te digo yo vivo por competir el momento de competir eso lo tengo bien dominado no es que tenga que hacer mundial antes de llegar al Campeonato de Europa por tema de nervioso depresión depresiones cuando llega un momento yo estaré listo y no pienso llegar a a un campeonato competir sino voy a estar al cien por cien ciento diez por cien de lo que es en mi capacidad ahí para este verano pues hay tiempo de sobra para eso

Voz 1 08:42 cómo tienes a mano porque del accidente que tú comentabas que recuerdo te quedan

Voz 0302 08:48 de la mano ahora quedan comenta llena de cicatrices cicatrices que que ahí quedan como un recuerdo de un año difícil que tuve pero que lo he podido superar para mí es una imagen de superación personal que que ahora mismo me da motivación siempre que me miro la mano estoy pensando en cuándo voy a poder volver a correr demuestran a mí y al mundo de de lo que se capaz de lo que ha sido capaz durante el último año y medio

Voz 1 09:18 si es que vuelve a insistir toda esa palabra en positivo pero no pero lo tuyo es un poco anómalo no el año dos mil dieciséis es un año capitán en en en tu vida ganas la medalla de oro en los doscientos metros en el Europeo de Amsterdam te conviertes campeón mucho después de haber acabado la carrera escucha esto

Voz 8 09:35 oro como te sientes como puedas ganar ya ya o plata no haces no sabes de la calificación de hecho rendir no hay una descalificación mira no joder te lo juro no se alguna de descarga no no lo a lo por favor que no mira mira acabo de si bien es verdad así

Voz 1 10:06 este es el momento en el que tú te enteras cómo recuerdas esto cómo cómo recuerdas este es momento en el que tú realmente te enteras

Voz 0302 10:15 es que es tan tan bonito recuerdo tan bonito de ese momento porque es que yo creo que la meta segundo y sabía que era segundo y ella sí abrió los brazos Si bueno la portada fue que yo no pensaba que había quedado primero pero es que me llevabas a plata como si fuese logro de poder representar a España no ahí ha ganado una medalla y al final que fuese el oro y que sonase el himno en ese estadio fue un magnífico oí salvo quién que quiero repetir lo digo las chavales jóvenes que aún están por llegar a esos momentos que vale la pena todo el trabajo que estáis haciendo ahora es que vale la pena porque los sueños si se cumplen

Voz 1 10:57 porque claro ese mismo año tu competía al de Usain Bolt siempre vas a poder contar muchas cosas verás tú has competido con el tipo más rápido de todos los tiempos esas otra que te queda paladín

Voz 0302 11:09 sí competir con él en Londres en diamante de Londres que de creo que a tres décimas algo así como tres décimas del mejor de todos los tiempos nuestra más lo Pelé bastante batiendo récord de España muy satisfecho con esa carrera igualmente pues un recuerdo para siempre evidentemente es decir que

Voz 1 11:31 con el con grandes bueno y como igual que hablamos antes de del entrenamiento y tú eres capaz de claro para los demás es muy difícil pensar que pasa para usar tu vida la vida que tiene un chaval la tu edad con con tu edad de que debería estar no sé si asisten en el noventa y uno tienes veintiséis años pues normal no es concentrarse todos los días descansar las piernas esa rutina te pesa de alguna manera

Voz 0302 11:58 es una rutina que tarda tarda tiempo en en asimilarse uno a mí me tardó tiempo en en en poder llegar a ser algo normal porque yo estaba haciendo la carrera estuve cinco años estudiando en la Universidad de Cornell y acabé en dos mil catorce desde entonces quizás el dos mil quince fue un año de es asimilación de a un ritmo de vida nuevo por decir ya para el dos mil dieciséis estaba listo lo visteis la manera que estaba compitiendo yo siempre llevaba una una vía orientada hacia acá acá académicamente no intelectualmente me gusta tener pues estimulación y pienso en algún futuro pues continuar con mis estudios

Voz 1 12:38 pero cuando tú vuelvas cuando se acabe tu carrera que va a ser muy larga por más que que retrase la vuelta ahí seguramente con todo motivo hoy con todo el éxito el mundo cuando cuando te veamos correr en Berlín pero claro para cuando tú vuelvas a la ingeniería biomédica sí ya lo mismo ya es otra cosa gentes tienes que estar constantemente poniendo al día

Voz 0302 12:57 sí es verdad tiene razón incurso en ese sentido desde que me graduó eh llevo haciendo prácticas si aprendizaje de algunas otras formas no tan formal como entrar en un programa de universidad para intentar mantenerme al día lo que estaba intentando hacer el estado trabajando en laboratorio Si tal cual pero claro el la prioridad lo de siempre lo puesto bien en el entrenamiento de ahora este ciclo olímpico es muy importante para mí es especialmente después del accidente que me quedé con la sensación de que ya no tenía nada y que quería volver a sentirme como era antes ir del lograr mi sueño un gran sueño que tengo para llegar a Tokio que dentro de dos años y medio ya no queda nada bueno y después me plantearé pues que voy a hacer si compaginar con contrabajo con estudios o lo que sea pero lo que es seguro es que de aquí en los próximos dos años y medio me voy a centrar exclusivamente en en y pasión que ahora mismo es el atletismo quiero llegar en mi mejor estado de forma

Voz 1 13:56 muy bien y que nos gusta a todos de que que que nunca en ese territorio habido nadie de este país capaz de alcanzar lo que lo que tú has hecho lo que tenía relación y no con lo que escuchábamos hace un segundo de porque te enteras tras esa descalificación de que eres el campeón pero hoy en la prensa de nuevo aparece la sombra la alargada sombra de dopaje del doping en este caso dice el titular Elías FIFA tenían sustancias dopantes en su casa alguna vez acabaremos con esta lacra Bruno

Voz 0302 14:26 pues esto no lo sabía y me da mucha pena

Voz 1 14:31 se suspende cautelarmente el campeón de Europa de cinco metros aquí la policía halló en posesión de medicamentos prohibidos en un registro

Voz 0302 14:37 sí es el caso me da muchísima pena que españoles estén tomando sustancias prohibidas porque la verdad que lo hemos demostrado muchos que que somos capaz de llegar al tope y ser competitivos a nivel internacional sin tomar estas sustancias y al final como si no lo acabo de entender muy bien el porqué se toman estas sustancias al final porque a ver para mi es un sueño de infancia no al hacer trampas obviamente sino para que lo hacemos

Voz 1 15:08 viví con es además saber durante toda tu vida que tú ganaste algo injustamente aunque solamente lo sepas tu yo creo que eso debe de sea igual que tú tienes un recuerdo fabuloso cuando te enteras que has ganado por la descalificación de quién queda primero yo de eso te acompaña al resto de TVE diréis

Voz 10 15:25 pero esta vez tenemos la culpa todo todo el mundo porque exigimos es que si es un poco es un señor en este caso que elegida elegido lo pero detrás esta presión de público de exigir nuevos ecos continuamente también es verdad abre un hay que entenderlo un poco también

Voz 0302 15:40 el veo lo que estás diciendo yo como atleta una persona no como a los a los atletas así global hablamos de Estadística yo como una persona yo estoy intentando llegar a mi tope llegara a conseguir todo lo que puedo hacer yo trabajo día a día haciendo las cosas correctas descansando nutrición las veinticuatro horas al día durante años para yo poder demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar cuál es mi límite humano porque sé que hay un límite quiero buscarlo y me da igual lo que han a los demás y puede llegar hace una carrera fantástica Iván alguna carrera por ejemplo un campeonato del mundo o éxito el mundo está mucho mejor que yo ya hace la misma marca Ikeda pues octavo sin embargo yo yo tengo que estar satisfecho con el esfuerzo porque he hecho lo mismo para llegar a ese potencial a ese límite que que de lo que te digo

Voz 1 16:29 sin hacer trampas bueno hay mucha expectación con esa vuelta que se retrasa por lo que nos cuenta hoy un hortelano no serán Birmingham serán pelín ayer hablando con uno de los grandes previstas especializados de atletismo de este país decía Bruno es un corredor magnífico cuando estaba en lo más alto sigue teniendo un gran margen de mejora lo que no sabemos es cómo está después de de ese accidente así que la expectativa se va a alargar yo creo que podemos tranquilizar a los periodistas a los aficionados tu vuelta va a ser al cien por cien sino es en Birmingham esperemos un poquito más en Berlín

Voz 0302 17:00 será un poquito más tarde será antes de Berlín obviamente porque no puede llegar a a esa misma competencia a Sans a ser campeonato sin haber corrido antes pero así que será dentro de de de unas semanas unos meses bueno lo importante es que te usted