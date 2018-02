Manu Carreño: "Con la cantidad de burradas... ahora nos ponemos a investigar esto"

Voz 2

01:38

eso Terry es el tercero el español quedó eliminado de la Copa tuvo su opción en la ida perdió la Vuelta pero hacía ese a veces analizamos lo que dicen los jugadores la respuesta de los clubs ya frío también me parece algo sorprendente sobre todo en el caso de búsqueda no entiendo nada lo que ha hecho el español porque luego es lo típico no yo sólo he pedido que se investigue no oiga usted a ser usted denunció al Comité de Competición y a partir de ahí porque esa denuncia abrir una investigación raro a a partir esa denuncia ya tienes el tema el el el tema aliado y el el tema realmente complicado y además con todo el gran aún con todo lo que ha ocurrido en los Barça Espanyol Espanyol Barça en los últimos años tanto Montjuïc como Cornellà como en el Camp Nou en los en los dos estadios