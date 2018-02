La Script: El hilo invisible, una historia de terror 02/02/2018

Voz 1 00:00 de ahí yo eh Stemm quien ya oh eh

Voz 5 00:49 bueno pues dejamos ya los Goya ya abordamos otras novedades de la semana con Elio Castro que se incorpora nuestra trifulca que tal Helio hola aquí también bueno Pepa es que ahora hasta o disimulando pero lleva toda la semana sin hablarme porque me he tenido que ir a a los

Voz 1463 01:07 exactamente a entrevistar a

Voz 6 01:09 no hagamos que culpa a Teconsa

Voz 7 01:12 por California pero sin yo Boston pero vamos a ver si es una cosa horrorosa tener que pero bueno no es maravilloso está putos

Voz 8 01:23 cumplido ochenta y ocho en mayo Ia presentó este que es su trigésimo y trigésimo sexto largometraje como director se titula quince diecisiete tren a París hice va a estrenar el viernes que viene es la recreación de la T

Voz 6 01:47 sentado yihadista que impidieron tres

Voz 8 01:49 es quiénes tres héroes como siempre él es su súper de los héroes y tres héroes americanos tres jóvenes tienen ahora veintidós años en un al tren de alta velocidad en dos mil quince pues pues pararon el ataque de un yihadista en el tren que iba desde Amsterdam a París lo más impresionante es que ellos interpretan asimismo osea que Clint Eastwood que puede tener a su disposición

Voz 6 02:18 y Caprio nos dijo que no había dudó un solo minuto en contratar a estos tres chicos de veintidós años en lo que él considera que es un homenaje a los a los héroes ciudadanos

Voz 9 02:34 en fin es un tributo a la gente

Voz 10 02:37 cliente

Voz 9 02:37 nadie sabe lo que va a hacer en un momento determinado

Voz 10 02:40 de un ataque terrorista nadie sabe cómo puede reaccionar creo que el destino es un componente determinante marca el dónde y el cuándo

Voz 9 02:49 en nombre de se estrenó en no no eran mujer dispuesto a ETA

Voz 6 02:58 bueno pues es encantado tengo que decir

Voz 1463 03:00 no sacas de la escopeta no nos saque no

Voz 6 03:03 saque la escopeta para nada porque ése es mide un metro noventa es altísimo y además está maza o no

Voz 7 03:11 a jugando al golf parece Xavi sordo no

Voz 6 03:18 hay que hablarle con un cierto brío pero como ha roto

Voz 7 03:21 no somos nosotros los españoles seguro que saben muy alto

Voz 6 03:27 pues eran a perfectamente esta película reconstruye las vidas de estos tres amigos desde la infancia dos de ellos son ex militares que estaban de vacaciones en Europa cuando pues pues como decía kleenex Good pues en ese momento reaccionaron de esa manera se echaron encima del yihadista que iba armado hasta los dientes y la verdad es que la película se centra en los minutos de la ataque pero sobre todo en la infancia de estos chavales que crecieron jugando pues con juguetes muy bélicos no que y además querían ser soldados querían ir a la guerra les preguntábamos le preguntábamos a Clint Eastwood ahí sí que sacamos un poco a la claro la recortada le Davos que si esta película era una glorificación de las armas

Voz 9 04:11 hay dos décadas desde que no creo que haya glorificación de la

Voz 10 04:19 es armas en esta es una película sobre hechos que ocurrieron en una milésima de segundo cientos de personas podrían haber muerto creo que se trata de un hecho heroico de gente modesta normal y corriente chicos que crecieron en una pequeña ciudad de California ambos tipo

Voz 9 04:38 vean óperas Mota a Honda

Voz 6 04:44 como él que ese de Carmel bueno él siempre ha dicho que la peli bien la peli no se puede comentar

Voz 7 04:51 esta semana es que sea que estás en Marga este embarga la emoción

Voz 11 04:58 no iba a embargar la vivienda pero muy valorado indies

Voz 6 05:03 hasta la semana que viene que además es cuando comentario seis visto y también comenta David nosotros bueno pues le preguntábamos precisamente a Clint Eastwood que es un republicano absoluto nunca además él no le importa nada hablar de política

Voz 7 05:18 Pussy Obama quiere decir claro ese gesto no tiene ningún problema en nada en la convención baile honra mucho a los americanos jamás han boicoteado jamás a pesar de sus

Voz 6 05:30 totalmente ya era a pesar de que él es partidario de la posesión de armas es responsable eso sí que lo dice también imames manos es un tema en el que no no se molesta en negar

Voz 9 05:42 ese porque me da cuenta apoyo a este género como usted te lo exige a través de ella sabía chupado las armas forman parte de la historia madre

Voz 7 06:03 bueno pues el uso responsable que decía otro aspecto uso excesivo uso yo bien siglos a los demás

Voz 6 06:11 así lo hace a mí no me interesan y luego te quiero decir decir que también está en la entrevista está colgada en nuestra página que es un vídeo muy corto porque en estas estas entrevistas de televisión que en este caso eran ocho minutos y medio lo cual

Voz 7 06:26 algo para lo que es muy largos

Voz 6 06:29 al mente una una conversación pues larga para lo que es este estándar irse evidentemente hablábamos de héroes y yo les tuve que preguntar sobre su opinión sobre el movimiento de mujeres en Hollywood que han denunciado el acoso

Voz 9 06:43 cuál era dada de tíquets que a caro

Voz 10 06:55 no sé mucho de este movimiento tengo sentimientos encontrados creo que es una vergüenza y una pena creo que todos hombres y mujeres merecen tener oportunidades en la vida hay también creo que los seres humanos no somos perfectos y a veces no hacemos lo correcto y hay que lidiar con ello

Voz 9 07:12 Nàstic fuente

Voz 8 07:17 bueno pues exactamente pues también vago en Sudán

Voz 7 07:21 en esto sí que claro frío ha dicho quién él ha dicho que bueno en el pasado tuvo algunos episodios de acoso pero relaciones que acabó francamente

Voz 6 07:33 si en los noventa tuvo sí exactamente tuvo su sus problemas y entonces bueno pues eso ha sido muy muy muy discreto no queriendo tener hay unas respuestas definitivas bueno también esto ya se hizo se dijo después va a interpretar una nueva película el año que viene y también la va a dirigir es interpreta a un preso va a interpretar a un preso de noventa años que le pillaron con droga un poco

Voz 7 07:59 me estuvo tres años en la cárcel entonces estaba claro lógicamente son cosas que las distribuidoras sacan cuando ya los periodistas se han ido de de Los Ángeles has golpeado volaba raca te sacan la rotura hay algún técnico después

Voz 12 08:13 no película pero bueno por lo menos lo pudimos preguntar por todos

Voz 7 08:17 que había libertad libertad de prensa es cierto que fíjate dijo que se retiraba ya de la actuación con Gran Torino cero

Voz 13 08:25 yo le dije digo digo digo

Voz 0544 08:27 llegó dotado al revés no pues claro es que

Voz 7 08:30 eso es que lo tome en cuenta Daniel Day Lewis nunca jamás hacíamos porque vamos a hablar de las películas que ya se pueden ver esta semana

Voz 14 08:51 que nunca

Voz 5 09:07 ah bueno así que vamos a hablar de los estrenos empezamos

Voz 15 09:14 por el hilo invisible que decía Icex la última película de Paul Thomas Anderson el de Magnolia Pozos de ambición ir recurre a uno de sus actores favoritos Daniel Day Lewis que es un POM Curro Romero no se está activado el que dice que te vas siempre la retirada que nunca llegue la retirada afortunadamente porque es magnífico es el protagonista de este drama sobre un modisto en el Londres de los años cincuenta encargado de vestir a la alta sociedad británica pero con un carácter pues muy maniático se enamora de una joven y mantienen una relación tortuosa en medio del taller de costura porque estás casada

Voz 16 09:54 hago castizas no puedes estar casada si haces vestidas estoy convencido de que Midas tira no es casarme acción soltero empedernido

Voz 8 10:11 bueno pues decían que sabía en España

Voz 6 10:14 dado en en Balenciaga que también

Voz 8 10:17 para un soltero empedernido y también tenía un carácter

Voz 12 10:21 más complicado bueno qué os ha parecido a mí me ha gustado mucho la película me gusta mucho por supuesto pero

Voz 0544 10:26 acción de Daniel Day Lewis creo que conecta con otras películas de Paul Thomas Anderson que retrata a estos hombres carismáticos llenos de poder que tienen un círculo alrededor que les venera no lo vimos en The Master que estaba más centrado bien en las sectas en Pozos de ambición y luego pues te la película además de tratar eso como un modisto un modista una modista usan

Voz 7 10:51 con María Lorenzo Caprile revalorizó caprino

Voz 0544 10:53 lo que bueno pues es la creación artística como quiere hacer como una serie de vestidos intemporales que permanezcan a lo largo de todos los tiempos los odia las modas un poco las modas obvia los cambios de época tampoco enclaustrado pero también se tocan temas como es el del creador maltratador el creador mala persona el creador un poco dictador no ir también se puede hablar un poco de eso de de cómo los hombres tratan a las mujeres que tiene alrededor puede ver en la película o sea que yo yo creo que es una película a diferencia de otras de Paul Thomas Anderson en la queremos muchos exteriores aquí todo se concentra Basile atrás Berna si dentro del taller de costura hay otros cuatro encuentros interiores e hija hablan muchísimo de lo que llevamos dentro y a mí hay una cosa que me gusta para terminar que es que la película parece que hay una serie de derroteros pero da un giro que le daba un cierto atractivo himno a posibles

Voz 1463 11:50 sí porque es verdad que al principio parece una como una cosa muy clásica y te desconcierta porque no es un director que que tiene siempre todas sus historias tienen un montón de de planos y un montón de de complejidades que está a priori parece no tener no parece ser simplemente la historia de un modisto OO déspota con sus trabajadoras con su hermana con las mujeres de las que se va enamorando y sin embargo tiene mucho más a mí me me gusta porque es es p está rodeada de una manera tan delicada como como COCEM es como se como él como como rueda no que el diseñadas como rueda perdón como cómo interpreta el es el actor Daniel de Luis que es un loco total que se mete los papeles y no sale nunca de ellos IS además diseña Zapata estos entonces lo meticuloso que es la puesta en escena de la película La banda sonora El Vestuario y luego esta relación tortuosa kits que sí que no podemos decir mucho pero tiene un giro final y la verdad es que de que el cine de Paul Thomas Anderson que a mí me encanta pero tiene un punto o quizá no donde los personajes femeninos son siempre

Voz 17 12:53 eh odiosas no Amy Adams que está

Voz 1463 12:56 la espectaculares de máster pero era una Lady Macbeth y aquí el personaje femenino me parece que es la primera vez en en sus películas que tiene más aristas que que que en otras

Voz 6 13:05 no a mí me encanta no me gusta mucho el final pero me gusta muchísimo el el viaje y la verdad es que yo creo que es que Daniel Day Lewis es está magistral osea es capaz de meterse en la piel del diablo Isère y quedarse a vivir

Voz 0544 13:20 es que yo creo que tiene este papel mucho que ver con el mismo no porque también es eso un actor que sufre mucho a la hora de interpretar sus papeles de aquí vemos el sufrimiento de diseñador de a quién va a ir destinado el vestido y luego tiene eso el proceso de elaboración también las cosas ocultas que tiene no porque el personaje pues ya lo verán los oyentes en las cosas que hace con determinadas cosas en los vestidos yo creo que él como actor también tiene ese proceso muy similar a la hora de de crear sus personal

Voz 1463 13:49 el propio Paul Thomas Anderson que decía que no le interesaba nada al mundo de la moda y que de repente el músico que es el músico de Radiohead que es el que ha compuesto ya a varias bandas sonoras con él le le le dio hoy vio como iba vestido que además va siempre con unos jerséis medios rotos

Voz 6 14:05 sí pero vamos no sé no sé como de Prada rotos

Voz 1463 14:08 no él no sabe que son de Prada entonces le dijo el nombre de algún diseñador que ahora no recuerdo y entonces él dijo no tengo ni idea de quiénes buscó y fue buscando cuando encontró una biografía de Balenciaga y ahí empezó a montar toda esta historia pero que también tiene mucho de la creación cinematográfica no de ir ese sentido el sí que es un creador como muy tormentoso que da unas entrevistas horrible es pero que luego a la a veces es un tío tan brillante las películas que haces me parece que es una película que tiene más de lo que a priori parece y luego precisamente vamos a entrevistas horribles porque nunca habla de los de de lo que significan sus películas pero sí que hablaba mucho del propio Daniel de Luis decía que era un tipo muy divertido Ike por rarísimo porque se metía con sus personajes siempre

Voz 8 14:51 de Flushing que va a tener

Voz 0544 14:55 yo creo que la primera impresión que la gente tiene de Daniel Day Lewis es que es muy serio a mí nada de eso es verdad que hay algo extraño en su manera de vivir interpretar a los personajes de la mañana a la noche se convierte en ellos piensa como ellos ya hace las bromas ya harían ellos si hasta se inventó el el nombre de este modisto hoy

Voz 6 15:15 es bueno es realmente brutal como cómo se mete a mi me parece que me sorprende que le dieran el el Globo de Oro a María a Gary Oldman por un personaje cuenta con un empleo en la cara no me parece que que vamos que sea el mejor Charlie Sheen que entiendo que pueden estar cansados no porque bueno es otra vez Daniel de Luis metiéndose en la piel de alguien de una manera e inmensa yo no sabía nada de Balenciaga inmediatamente me puse a leer de Balenciaga en la película el el el personaje éste es aparece en casa con alpargatas de bertsolaris

Voz 7 15:52 está claro es que dice está entonces hay como pequeños detalles que que yo que no tengo ni idea de moda puede posiblemente la gente que cosa pues disfrute dice

Voz 6 16:04 te mucho esta película que además ha entrado en las nominaciones Mejor Director también

Voz 1463 16:10 el director Mejor Película Mejor actor tiene seis

Voz 7 16:13 me voy podría ganar el su cuarto Oscar cosa que no ha hecho ningún otro actor en la vida saque que saber

Voz 6 16:19 ahora estamos el récord para si esa sacan ya apuntábamos el récord para la noche de los de los Oscar y seguimos con otra película es un estreno español de Telecinco es el cuaderno de Sara protagonizado por Belén Rueda y Marián Álvarez son dos hermanas una de ellas Belén Rueda busca a la otra es una cooperante de esa parecida en Congo en medio de las guerras el coltán este material con el que se fabrican las los móviles las baterías eh que por que no sentimos tan horrible gente culpables cada vez que vemos si subimos la los ojos que Juan Aranaz pero ahí seguimos con el móvil bueno el guion es de Jorge vas leerlo tú Pepa

Voz 1463 17:00 pica Echevarría Guerricaechevarría

Voz 6 17:04 la película está dirigida por Norberto López Amado que es el director de la decisión de Julia también con Belén Rueda de series como el Mar de plástico

Voz 18 17:13 es una de las zonas más peligrosas del Congo entre

Voz 19 17:16 igual y Calais has oído hablar de coltán supongo sí bueno sabes que es el nuevo negro como Le dicen los minerales de sangre el problema es que para fabricar estos aparatitos hace falta diferentes materiales algunos de ellos bastante escasos como la casita o el coltán pero en el Congo a escasos trescientos kilómetros de aquí máximo está el ochenta por ciento de las reservas mundiales y esa es la razón por la que la mayoría de los hijos de puta más cabrones del como estén acá en la selva llenándose los bolsillos y menos

Voz 10 17:46 bueno pues que has aparecido en la verdad que la películas tocar un tema muy muy interesante muy polémico

Voz 0544 17:55 yo yo le decía Belén Rueda es curioso que tengas una película como perfectos desconocidos con el móvil de protagonista está también de alguna manera nos lleva a través también ha al móviles es seguir aquí pero en camión me parece que está un poco irregular me parece que la duración excesiva que se podría haber contado la historia en menos tiempo Don dura dos horas podría ser hora y media perfectamente se concentra más toda la acción todo lo que quiere contar y hubiera ganado intensidad pero a mí me gusta la historia porque de alguna manera también representa a las dos miradas que ahí no accidente sobre este tema no el Marián Álvarez CC de una hermana comprometida que viaja a África que quiere ser cooperante ayudar dejarse la piel la sangría allí y la otra hermana que es Belén Rueda pues está un poco pues bueno sí lo sabe lo conoce lo ve pero lo ve a distancia como hacemos muchos occidentales muchos europeos no entonces esa toma de realidad de Belén Rueda hacia ese mundo que lo tiene en segundo plano pues me parece muy muy muy atractivo

Voz 1463 18:53 a mí me parece una película bastante correcta que tiene un poco o esa historia íntima entre las dos hermanas de búsqueda a dos personajes femeninos que están muy bien construidos y con ellas dos que son estupendas y luego de una parte de aventuras de acción Belén Rueda podría ser una Lara Croft perfectamente e ir luego tiene toda esa parte de denuncia social en la que es aplican muy muy muy muy explicativas a muy pedagógica no en la que te explican que es el coltán y cuál es la realidad africana con con la tragedia que conlleva de de de los habitantes del Congo la verdad es que me parece que que sí quizá fallos de de haberlo hecho más corta eh a lo mejor algún poquito más incisivo pero bueno como parece que va a funcionar perfectamente icono como ella ya lo apretado con perfectos desconocidos es Telecinco es una peli que sede de bastante bien pues podemos estar ante una peli que haga una buena taquilla ojalá

Voz 6 19:43 Alá has hablado con Belén Rueda también Pepa

Voz 1463 19:46 hay que te ha contado pues mira precisamente le cogió el discurso Elio porque lo dicho producto de consumo Pedro Coín

Voz 1847 19:52 hace poco se estrenó perfectos desconocidos que uno de los protagonistas era el móvil y ahora estamos hablando era una comedia y ahora sale el cuaderno de Sara que es para mí una una aventura emocionales así la definiría yo qué la de de un material de un mineral que es necesario para para que los móviles andan Pekín los móviles las tablas lo tienen todos

Voz 6 20:16 bueno pues qué mal rollo ya vamos a seguir con el móvil hasta que sea un patógeno ella es un personaje femenino protagonista es una actriz de cincuenta años pero pero no tiene ningún tópico no

Voz 7 20:29 no la verdad es que lo bueno del personaje yo se lo decía es que es un personaje que va a buscar a su hermana son dos personajes osea pasa Altés en esta película perfectamente porque no hablan de hombres sólo hablan de

Voz 1463 20:39 coltán de África del padre cuando el paro

Voz 7 20:42 no no se considera hombre no

Voz 11 20:47 quiere decir que no es un drama de ese Chaila corrida de no la veía

Voz 1463 20:52 es que tienen son personajes muy bien construidos en ese sentido igual que ya era consciente de que eran las dos Mariana Álvarez ella pues dos privilegiadas que en este momento en el que las actrices están tan reivindicativas pues si has tenían esto

Voz 20 21:05 papeles pero en esas películas en las que participa

Voz 1847 21:08 vamos el público va Isidora quiere decir que interesan cuando tú cuentas esa misma historia a través de los ojos de una mujer en vez de en vez de un hombre y y se tendrían que reconciliar muchas cosas porque también esto parte de una base hay menos mujeres guionistas menos mujeres directoras hay muchas veces que es que es muy difícil de conciliar la vida laboral con la vida familiar hasta que no pensemos que tienen la misma responsabilidad tanto unos como otros va a ser bastante complicado porque hay determinadas profesiones serán nuestras una de ellas en las que requieren muchísimas horas de dedicación muchísimas horas fuera alguien saturado que que lo entienda y que se los vaya de la cabeza el decir es que me ayuda mucho es que cuando tienes una familia bien a los dos porque pasión ahí mucha hay muchas mujeres que tengan ese una pasión por por dirigí o por hacer guiones

Voz 1463 22:05 a su lado estaba Mariano Álvarez que decía pues Mariana Álvarez decía más o menos lo mismo decía que que sí que ya ha tenido mucha suerte con Fernando Franco hoy con los dos papeles que le ha dado pero que era complicado encontrar esos personajes decía algo que que le preocupaba que ya lo estaba pasando en los castings a los que

Voz 20 22:23 yo he hecho Castells o me han ofrecido cosas a los que no al final no he hecho Cousins que hecho el personaje ponía XXXV de treinta y cinco cuarenta más o menos mi edad así de XXXVII lo ponían el guión fulanito treinta y siete años que no han hecho tías diez años más pequeñas que yo actrices más pequeña cuando empieza a pasar eso dice esos tras qué difícil lo voy a tener porque se es de mi ya no puedo optar que voy a hacer pues se hirió estamos hablando es sesenta años estamos hablando en una horquilla de treinta y cinco ha ido hace treinta años y además están hablando de de de problemas generacionales de personas de treinta y cinco cuarenta en la XX lo hace una actriz pues eso de veinticinco que no nos que no ha llegado dijo Linda rabia e insistió hablando de esto ha pasado y me ha pasado con IU con pasó con una película por una mujer antes de nada raro sería decir que hay un mal en que está en estado incrustado y que piensa cambiar todo eso que en la mano personajes bueno pues lo vamos a dejar

