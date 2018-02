Sucedió una Noche (4/2/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:51 qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche hace unas horas terminó la gala de los Goya y el programa de La Script ya dio buena cuenta de todos los premios y premiados nuestra aportación a la causa va a ser un reportaje que hemos preparado sobre la ganadora del Goya de Honor de este año un Marisa Paredes otro nombre propio el del director Joseph Mankiewicz también se escuchará bastante en el programa de hoy ya que se cumplen veinticinco años de su fallecimiento charlaremos con la actriz Verónica Echegui que este viernes ha estrenado su nueva película déjate llevar también podemos ver en la serie apaches de Antena tres y en nuestra serio de terror hablaremos de Terror en Amityville precisamente esta semana que se ha estrenado otra entrega de esta saga de películas que nació a finales de los años setenta pero lo primero es lo primero un vistazo a la programación de TCM para los próximos días comienza así sucedió una noche

Voz 10 01:50 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrevista

Voz 11 02:00 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Jara

Voz 0295 02:04 dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 02:06 la película de TCM íbamos con nuestra apuesta de esta semana mañana lunes TCM emite el Lone Star estrella solitaria una película del año mil novecientos noventa y seis dirigida por John Sayles

Voz 0544 02:22 así se conoce como el estado de la estrella solitaria es el único de los Estados Unidos que conoció un periodo de independencia plena su historia está salpicada de acontecimientos que han marcado su personalidad su hecho diferencial que dirían por aquí como el episodio de la Alhambra

Voz 12 02:37 los hombres que fundaron este estado tienen derecho a contar la historia como ocurrió no como algunos querían que los y en acciones de este estado se separaron de México porque querían que la esclavitud fuera legal para enriquecerse con el algodón seguro que en el otro lado tienen su versión del Álamo pero nosotros está

Voz 0544 02:50 Tejas y los tejanos forman un mundo aparte dentro de la Unión y uno de los factores que acentúan ese hecho es la frontera con México desde siempre los mexicanos han intentado cruzar ilegalmente esa línea imaginaria y pasar a la tierra prometida

Voz 0295 03:04 la bajar al que vuelan al Sor cree que ver esta línea las serpientes los jabalíes cree que a mitad de esta línea piensan de forma diferente su Gobierno siempre estaré encantado de tener esa línea el único problema era donde trazar las de gobierno puede irse a la mierda y también el suyo estoy hablando de personas

Voz 0544 03:23 Lone Star cuenta varias historias que tienen su epicentro en un pequeño pueblo justo en la línea que separa a estas dos naciones

Voz 0295 03:29 un periodista le preguntó al gobernador de nuestro querido estado de la estrella solitaria Coll es para usted el ideal de la auténticos dejamos el gobernador contexto es muy fácil acércate al condado de Río fíjate en el sheriff Buddy

Voz 0544 03:46 es un ser el mítico muy querido por sus paisanos va a ser homenajeado sin embargo la aparición de los restos de un crimen cometido hace cuarenta años abrirá una sombra de duda en la memoria de ese personaje reverenciado y es precisamente su hijo actual sede quién debe investigar el caso

Voz 0295 04:02 por el homenaje de mañana es mal momento para sacar trapos sucios la gente ha montado un gran tinglado entorno mi padre sí está basado en un crimen tienen derecho a saberlo aunque entiendo que quieras creer que no lo hizo

Voz 0544 04:14 hay otras historias que se entremezclan con la principal el pasado de la familia mexicana de la maestra del pueblo o el reencuentro entre el comandante de la base militar cercana y su padre que le abandonó cuando era un niño

Voz 0229 04:25 he estado oyendo hablar del nuevo comandante desde hace un par de semanas los chicos dicen que es un auténtico hueso seguro que jamás pensaste que volvería hasta aquí el Ejército que destinan puesto y tú es voy a conocer a tu familia porque quieres hacerlo porque soy tu padre

Voz 13 04:44 no no como Acuña en mi pensamiento

Voz 0544 04:51 John Sayles autor de películas como limbo o el secreto de la isla de las focas es uno de los cineastas más atípicos del cine americano es escritor autor teatral y un hombre de izquierdas durante años financiaba sus propias películas con lo que ganaba como escritor actor algo así como reparador o mejor autor de guiones para grandes producciones comerciales de Hollywood el elemento latino está muy presente en Lone Star como también lo está en otras películas de John Sayles como casa de los Davis un hombres armados rodadas

Voz 7 05:21 español con Federico Luppi de protagonista tengo que pasarme al otro lado

Voz 0295 05:26 los republicanos no a México

Voz 0544 05:28 contaba John Sayles que la película nació de una simple imagen que tenía en la cabeza una placa de sheriff un casquillo de bala y los huesos de un cadáver por medio enterradas en el desierto

Voz 14 05:46 ah pero cuando escribí el guión

Voz 14 05:50 no sabía quién es él

Voz 0544 05:54 el principal protagonista de Lone Star la es Chris Cooper al que acompañan en papeles secundarios actores como Frances Mc Dormand Kris Kristofferson un joven Matthew Mc Conaughey en la que fue una de sus primeras películas con GEIS da vida al mítico SER Diz en su juventud y Kristofferson a su jefe un serio corrupto al que se sospecha que es asesinó en el coche

Voz 0295 06:18 cómo te Patito siempre ACAIP un trato Charlie deja tu placa encima de la mesa Ivette si no te va este denunciará el proyecto de la carretera del condado dos tercios del dinero fueron a parar a tu bolsillo debería tener más cuidado con lo que dice su hijo

Voz 0544 06:36 yo es que la película toca diferentes temas corrupción policial secretos del pasado o conflictos raciales

Voz 0295 06:42 bastante es que los nombres de todas las calles sean español llegaron aquí primero entonces llamémosle como el gran jefe cara de caca de los tonta agua llegaron aquí siglos antes de los mexicano ya el noventa por ciento de este pueblo son mexicanos FEM

Voz 15 07:09 vale no te preocupes está aquí con nosotros como te llame

Voz 0295 07:17 Billy Ray me llamo en Layos bienvenida

Voz 0229 07:47 el momento de recordar otros títulos que también emite TCM la semana que viene lo hacemos con nuestro juego semanal

Voz 17 07:53 su casa su coche su esposa y su hija ya no tiene ningún parón Katie escuchen a usted se lo ha buscado lo tenía merecido hicieron Se marcha les fue está muy equivocados y confía en que me marché llorando de su esposa

Voz 0295 08:08 tengo un plan que preparado cuidadosamente lo que tengo pensado su esposa hija lo recordarán mientras vivan

Voz 18 08:46 hijos sólo te pido que estudios en Lleida y luego si aún quieres casarte con la hija de los luego mis web es aquí Oscar Saiz conviven dieciocho niños pagaré una luna de miel en Europa

Voz 19 08:57 va de espera por favor no es que no sé si pones

Voz 0295 09:00 el Papa lo que hiciese falta por ahora es otro tipo de chica liberar tensión

Voz 15 09:09 a mí sólo me gustaría

Voz 14 09:42 Nuestra Señora de la actual lo he visto en los periódicos al salir de la ciencia

Voz 22 09:48 a los médicos que tengan que prestar declaración en ese caso porque El hombre que mata esas mujeres es un criminal sexual un psicópata la ley nunca ha sabido cómo tratar a esos individuos a los llamados inadaptado social

Voz 0295 10:36 el insistir saber qué pasa con los americanos como son esos americanos son muy cool la verdad son en qué sentido un fondo especulativo brutal creo que su plan es convertir Phoenix americana han mencionado su desorganización les gusta París demasiadas leyes sociales

Voz 0229 11:18 pues éstas son sólo cuatro de las cerca de cien películas que TCM emite todas las semanas la primera era El cabo del terror con Gregory Peck Robert Mitchum música de Bernard Herrmann en la segunda el pan S de Warren Beatty trataba de evitar que éste se casará con Natalie Wood en Esplendor en la hierba de Elia Kazan la banda sonora era de David en la tercera el asesino de la corbata del que hablaban era el de Frenesí de Alfred Hitchcock y para terminar quizá la más difícil el capital una película francesa del año dos mil doce de Costa Gavras que tenía esta banda sonora que aún suena de fondo obra de Arman ama

Voz 0295 11:55 TCM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 24 12:01 lo que él define lo mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 12:08 mañana lunes se cumplen veinticinco años de la muerte de Joseph Mankiewicz uno de los directores fundamentales de la historia del cine cortamos méritos hablamos de su cine

Voz 0229 12:29 más inglés de todos los directores americanos prototipo de hombre culto con formación clásica en su cine la palabra era lo principal no es que las imágenes no tuvieran importancia pero eran los diálogos los que marcaban el ritmo de las escenas cuatro de hecho Mankiewicz nunca distinguió entre cine y teatro para él todo formaba parte del arte inmortal de la representación

Voz 0295 12:56 o de Londres o París Oviedo quiere saber lo que es culpa una ópera un rodeo

Voz 25 13:04 es bailes de tribus indias marionetas un hombre orquesta todo eso de haya ficción y un auditorio

Voz 0229 13:12 Mankiewicz dirigía casi siempre sus propios guiones podía pasarse horas hasta encontrar el ritmo justo de cada frase Nos extrañó que esos guiones sean considerados hoy en día modelos en muchas escuelas de cine

Voz 0229 13:34 nunca en mil novecientos noventa y dos fue homenajeado en el Festival de San Sebastián allí se quejó con amargura de la pérdida de importancia del guión en el cine actual

Voz 27 13:44 me han inglés

Voz 0295 13:48 hace muchos años

Voz 0544 13:49 Chris lidi elaborar un buen guión era esencial hoy en día el guión brilla por su ausencia prácticamente todo está dibujado por los diseñadores de producción las películas se limitan a fotografiar de esas tres asesinatos violaciones guerras armas ese es el estado del cine pollo día

Voz 28 14:08 claro

Voz 0229 14:15 Joseph Mankiewicz empezó su carrera en Hollywood como rupturista para películas mudas su hermano Germán el guionista de Ciudadano Kane fue quién le introdujo en el cine pronto ascendió a dialogó vista hay poco después se convirtió en guionista su pluma comenzó a ser materia Delfina de grandes directores como Lubitsch of future también hizo labores de productor en clásicos como Historias de Filadelfia o furia pero Mankiewicz quería algo más

Voz 26 14:39 cuando uno se decide escribir para los demás pueda dirigir les es porque tiene la ventaja sobre los demás de poseer un sexto sentido o cree tenerlo

Voz 0229 14:48 como las brumas él estaba convencido de tenerlo tan sólo le faltaba la oportunidad para poder demostrarlo Ésta llegó en mil novecientos cuarenta y tres

Voz 10 14:58 no resulta un dato que cardiacos a veces me ataca el corazón no no no no estamos aforado peligroso te preocupes importantes ahora la película estaba estuvo a punto de rodar le he dicho he preguntado quién podría hacerlo y me ha dicho que lo haga Mankiewicz tú te atreves

Voz 0229 15:11 el castillo de dragón Week fue su primera película después vendrían otras como El fantasma y la señora Muir con res Harrison y la bellísima Gene Tir ni qué le pasa

Voz 9 15:21 le da miedo dejarse ver lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres pues a mí no me asusta entiendo

Voz 10 15:30 vamos entiendan como podían serlo

Voz 0229 15:32 verlas y sigue apagando me las cerillas pero su consagración definitiva le llegó con Carta a tres esposas con la que Mankiewicz ganó dos Oscar al mejor director y al mejor guión y al año siguiente repitió ilustres miembro

Voz 25 15:44 señoras y caballeros por su distinguir actuación en el teatro el Trofeo SAR asilo

Voz 7 15:53 poquita Eva Harrington se llevaba al pleno

Voz 0229 15:55 Ellos y Mankiewicz subí al escenario para recoger dos nuevas estatuillas otra vez por el guión y la dirección se concedían por Eva al desnudo posiblemente su mejor obra y una de las películas indispensables de la historia del cine

Voz 30 16:09 tienes talento fama dinero miles de personas esperan noche tras noche para verte aunque haga frío o llueva cazadores de autógrafos no son personas son animalito que acuden en tropel como los coyotes

Voz 31 16:22 ah

Voz 0229 16:27 con cuatro Oscar en casa y considerado ya como uno de los grandes Mankiewicz inició los años cincuenta una fructífera etapa comodidad

Voz 32 16:34 por ello era una niña igual que muchas otras no podían comprarme zapatos que acostumbrar a mirar los escaparates de las zapaterías de los gritos de mi madrastra y soñaba que cuando fueran también yo llevaría zapatos desde entonces o habría gatos me los pongo para bailar pero temo hacerlo

Voz 0229 16:57 este es un fragmento de La condesa descalza otro de sus grandes títulos como también lo fueron ellos y ellas de repente el último verano o Julio César

Voz 13 17:08 pero no sobrevive bien pero frecuentemente sepultados con el honorable brutos ha visto que Sara era ambicioso los juegos las Jaume una falta grave gravemente ha pagado su ambición con la venia de Bruto y los demás puesto que bruto es un hombre honrado como honrado son todos los demás vengo hablaros en el funeral de exceso

Voz 0229 17:31 todas las películas tienen su sello personal nada de efectos de cámara nada de trucos sólo la palabra como motor de la acción a veces de grandes dramaturgos como respiro Tennessee Williams otras fruto de su imaginación películas siempre inteligentes emocionantes con garantía de cine de calidad

Voz 26 17:48 de vez en cuando la vida actúa como si hubiera visto demasiadas películas malas esas en las que todos rebusca principio tras desenlace desde que empiezan a que terminan

Voz 0229 17:58 Mankiewicz estaba considerado también un gran director de actores capaz de sacar de ellos las mejores interpretaciones

Voz 26 18:04 podría hacerme actriz si ha nacido actriz yo la ayudaré

Voz 0229 18:09 abren su cine no arrasaba en las taquillas pero siempre conectaba bien con la crítica y el público curiosamente su mayor éxito comercial le llegó en mil novecientos sesenta y tres con la película de la que siempre renegó

Voz 0295 18:21 saludemos a Cleopatra

Voz 33 18:23 de la estirpe de oro Sierra bien la masa del Sol y la Luna hija de

Voz 0229 18:29 Cleopatra resultó la gran pesadilla del director fue un proyecto que le cayó de rebote sin él desearlo constituyó uno de los rodajes más calamitoso de la historia del cine

Voz 0544 18:40 dame el parte de esas tres D

Voz 34 18:41 en el segundo servicio metereológicas las lluvias torrenciales acabarán en domingo la semana que viene habrá heladas hoy empieza la huelga de iluminadores Amber sin la maquilladora dice que no puede ocultar la cicatriz de la traqueotomía del DIS habrá que ponerle un grande Lis parece que está recuperada de la neumonía Burton me preocupa más que un bebé a todas horas y pone unos quinientos paparazi hacen guardia fuera se han enterado del romance sí sí sí la Force dice que no se gastará un solo dólar más en presupuesto

Voz 33 19:13 el presidente Nasser señala a ducharnos a una cita por la Marina judía animal

Voz 10 19:17 pero bueno no estaba al suicidio de Cleopatra llegador puesto que a lo mejor lo necesito yo antes

Voz 0229 19:24 tras casi dos años de quebraderos de cabeza Mankiewicz acabó la película El estudio La remontó enteras sin su permiso y el director no quiso saber nada más de ella de hecho siempre se refería a Cleopatra como la película de la que nunca hablo

Voz 0295 19:39 mrs renunciaría a su lugar en el cielo por tu belleza no deberías poder contemplar nadie lo hace desde mi posición

Voz 0229 19:55 Mankiewicz salió tan tocado de Cleopatra que sólo dirigiría tres películas más la última fue la huella en mil novecientos setenta y dos era como un resumen de toda su carrera con ella el teatro se hacía cine más que nunca

Voz 25 20:07 así es que ustedes y yo soy yo

Voz 0295 20:10 bienvenido a Merino gratis

Voz 0229 20:12 sólo dos actores en un duelo interpretativo magistral entre Laurence Olivier y Michael Caine con el guión como padrino

Voz 27 20:18 no porque ya sabemos lo que puede dar juego entre ustedes pero apasionada usted y yo somos diferentes mundos entro en el mío no hay tiempo para ingeniosas diversiones infelices intentos

Voz 0229 20:34 los dos actores fueron nominados al Oscar y Mankiewicz también como director Hollywood seguía reconociendo al viejo maestro pero el director había tomado ya una decisión que

Voz 0295 20:43 siendo yo de

Voz 0229 20:44 además soy un simple humanista un hombre de pensamientos palabras dio un portazo al cine y se marchó para siempre

Voz 0544 21:04 yo me retiré por dos razones el cine ya no me quería y yo tampoco quería al cine ya era consciente de que los estábamos aproximando hoy ese cine películas de Stallone oso hacen Ever guerras Inter galácticas efectos especiales yo no quería ni sabía hacer ese tipo de películas porque todo en ellas sus trucos de cámara

Voz 37 21:28 cinco meses después de pronunciar estas palabras en el Festival de San Sebastián Joseph Mankiewicz padecía el cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres en su casa de Nueva York víctima de un ataque al corazón

Voz 7 21:40 tenía ochenta y tres años

Voz 41 22:08 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:21 Verónica Echegui acaba de estrenar este fin de semana la comedia italiana déjate llevar en la que comparte cartel con el actor Toni Servillo el protagonista de la gran belleza hace unas semanas le veíamos en un film mexicano

Voz 7 22:34 cuando Susana junto a Gael García Bernal hito

Voz 0544 22:37 las semanas la tenemos en la tele en la sería apaches un gran momento profesional que hemos querido que nos comente

Voz 42 22:43 eh yo veía

Voz 9 23:01 estaba bastante obsesionada con contar historias como que me sale de una forma natural no yo lo que quiero es

Voz 33 23:08 será que no piensa conseguida y cómo no

Voz 9 23:11 no tenía clases de teatro no iba a clases de música pues era algo que yo por mi cuenta me ocupaba no de hacer inventarme en casa con cualquier cosa contarme me compré un organismo todo entonces siempre han dado pues más bien con las musas de paseo

Voz 33 23:30 el Málaga está Jaime a entonces pues algo deleguen desánimo que te crees que me quiero estar aquí hace ahora está la vida

Voz 9 23:40 no era nada terrenal no estaba el clase estudiaba estudia aprobar pero todo iba dirigido a algún día quiero ser actriz algún día yo hacer un curso Iber perdón de Pyro dedicarme a esto y no veía otra cosa no la veía de verdad

Voz 33 23:57 bueno y tú que debe contar cuál yo quiero ser actriz actriz

Voz 43 24:01 algo entraremos

Voz 9 24:13 con nueve años yo me escondía para ver películas que mis padres no me dejaban ver incluso al cuando era adolescente lucía ayer sexo mi madre me echó del salón y no me dejó ver cómo y me enfadé muchísimo Imet ir en el suelo me puso no es cojines fuera eso del salón abre un poco la puerta desde fuera elegido harían

Voz 33 24:31 sí claro sí me han hablado por dentro y no

Voz 9 24:35 CSKA porque no todas las películas que veía todas me llevaban hacia el mismo lugar no necesito hacer este necesito meterme en estos mundos y y la verdad muchas veces de no quiero volver porque me lo paso también en ese otro lado

Voz 33 24:54 no

Voz 9 24:57 Kobe Bryant me ocurre no esa yo estoy muy contenta de tener mi vida propia vida personal pero sí es verdad que es una forma maravillosa de estar en el mundo de entender visiones puntos de vista ajenos que a actuar en teatros de verdad siendo más grande que su son firmando a todos

Voz 44 25:18 todo el mundo viendo como los directores Pete han por tener perros comiendo lo mejor es esta obrante muchos caviar en muchos otros

Voz 9 25:27 conectar de uno mismo que al final creo que es lo que en el fondo deseamos en tantas ocasiones no darle al stop a la mente y poder trascender te un tu ego un ratito y estar en otro lado hoy ya sea que hay quién medita no pues yo a través de la interpretación lo lo hago pues a algunos personajes que han venido han nacido de personas que ya conozco me he puesto a imitar la observarlas y otros han sido más abstractos por ejemplo en el caso del patio de mi cárcel fui a buscar un referente concretos de estar ahí entre sí

Voz 33 26:16 la costumbre el momento me de agosto más bien en la misma cama y las otras habláramos con Familia al megáfono puntos partes todo esto no está perdida

Voz 9 26:29 entonces fui conociendo a diferentes mujeres que habían estado en la cárcel lo que habían estado enganchado a la heroína y había una en concreto que que me sirvió mucho estuve observando la mucho o a veces me vienen cosas como si fueran regalos de repente que caen así cuando me justo me estoy preparando algo no y alguien me hace un comentario yo os voy a alguien en la calle o o leo un libro o un cuadro algo que de repente me sirve

Voz 45 26:52 es una casa dejar de compuertas ante como una cría iba a volver al taller tenemos una función increíble por escribir Arana puede dejar colgada como me voy a quedar la mejor actriz compañía

Voz 9 27:08 yo es que tengo un rato y me de una película o leo un libro pero sobre todo me veo películas sobre todo intento rescatar las míticas que no he visto que se me acumulan tengo listas en el teléfono de películas tengo cientos de películas que no he visto que me has voy apuntando en cuando tengo un rato buscó una y me me la veo hace poco he visto descuelga Rubinos no es fascinante este señor

Voz 10 27:34 bienvenidos todos para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones por un lado si confías en la gente yp por otros sí desconfías ustedes

Voz 9 27:46 el el autor de la caza Binter esté director me me me canta a veces soy muy y me alegro de ser como público que no no estoy poniendo el ojo crítico ningún lado simplemente me estoy dejando llevar y hay otras que me lo tomo como algo técnico pero para aprender como que las paro Rebordinos observo como han hecho los planos como han conseguido contar algo con ese plano que es lo que ha ocurrido realmente para que yo conecte así y eso también me hace valorar las más

Voz 33 28:16 cosas como sombras una muy buena actriz va ya para siempre gracias

Voz 9 28:19 sí yo echo un corto lo sabe lo dirigió hace un mes que todavía no lo he montado es el primer corto que hago una cosa es muy sencilla pero tenía muchas ganas de empezar a a probarme porque realmente no es que tenga la ambición de de de llegar a ser directora de comerte una directora conocida o simplemente es que el como si llevo mucho tiempo necesitando contar cosas como yo las imagino es de mi propia visión no bueno cuando la monte ya veré lo mismo es una patata pero historias escritas tengo unas cuantas sea tres que a mí me gustaría contar ahora no sé a mí me ha gustado muchísimo la experiencia pero no ser realmente cómo le voy a dar forma esto o por dónde voy a ir

Voz 0295 29:00 creo que tienes que hacer apunta a una escuela de interpretación y machacar inglés

Voz 9 29:04 a ver

Voz 47 29:07 el inglés no ha aprobado nunca ha además que yo no necesito que yo yo quiero ser actriz yo quiero sacar lo que tengo dentro me entiendes

Voz 9 29:15 yo quiero aprender idiomas cuantos más mejor por poder poder trabajar con directores diferentes por poder conseguir buenos proyectos pues ahora tengo un mes descansa en marzo vuelvo a kamikaze al teatro Pavón con el amantes del diecisiete de marzo al diecisiete de abril me impone una barbaridad iguales por la falta de costumbre pero desde luego que es como un salto al vacío sin red total

Voz 49 30:18 qué tal

Voz 0229 30:53 seguimos en Sucedió una noche en esta segunda parte del programa la abierto quimio Dawson la que fuera cantante de los molde Peaches con una canción de la banda sonora de Lluna aquella película del año dos mil ocho que lanzó la carrera de Elena P y ahora cómo os contábamos al principio vamos a rendirle homenaje nosotros también a la ganadora del Goya de Honor de este año

Voz 33 31:17 es que con tanta españolidad ahí por tanto Trabuco sombrero

Voz 0295 31:23 sucedió en el cine español persona española David y que se supone que debemos hacer en alguien España animadas si con gradas americana de la historia de nuestro cine en los próximos minutos queremos recordar la trayectoria vital de

Voz 0229 31:41 una gran actriz

Voz 50 31:42 Marisa Paredes no

Voz 0544 31:51 a pesar de ese aire tan aristocrático suyo ese aire tan de diva Marisa Paredes no tiene sangre azul nació y se crió en el semisótano de una casa de la madrileña Plaza de Santana plaza en la que está situado

Voz 7 32:03 el teatro Español digan antigua porque Elizabeth

Voz 0295 32:09 serán los porteros

Voz 19 32:12 así es era hija de la señora Petra la portera del inmueble como te estás desarrollando guapa toca de Ducati Jaime Gil

Voz 26 32:18 todo era que las hubo el carpaccio señaló

Voz 0544 32:22 Marisa dejó el colegio a los doce años fue aprendiz de costurera ya los catorce empezó con las mentiras en casa decía que iba a clases de Mecano grafía pero en realidad eran de arte dramático su debut en el teatro llegó con un la sustitución de urgencia en la compañía de Conchita Montes

Voz 19 32:38 se les puso Málaga dama joven y tenían dos sostiene

Voz 0544 32:41 allí estaba Marisa para ofrecerse con dieciséis años ya hacía giras teatrales por toda España un personaje fundamental para ella en esta etapa de juventud fue Fernando Fernán Gómez Él le enseñó el oficio fue también su maestro de vida

Voz 51 32:57 muy bien en ese caso que va a tomar un informe de los hechos

Voz 0544 33:03 sí Fernán Gómez también le dio un papelito en la que sería una de las primeras películas de la actriz el mundo sigue Marisa hacía de criada amiga de la protagonista Lina Canalejas

Voz 26 33:14 es una pena que tengas hijos sí que esto es así y no podía ser tarde doncella en cualquier caso flores y no hablarás tanto no dirías muchas inconveniente pues hablando como se entera una heló ha sido mis maravillas y regla de la belleza de Madrid la pobre ya ves ahora tiene que venir aquí de Asís tensas es la vida

Voz 0544 33:30 durante los años sesenta y setenta Marisa se dedicó sobre todo al teatro en los escenarios y en la tele se convirtió en una habitual de los televisivos Estudio uno al tiempo que intervenía como secundaria en spaghetti westerns comedias de Marisol un día conoció al director Antonio Isasi misas Mendi que leí un papel de guerrillera en su película al perro al que el director se convirtió en su pareja y con él tendría a su hija la futura actriz María Isasi Marisa abandonó su trabajo durante cinco años para cuidarla de esa época le viene también la delgadez que define su físico porque dijo Ben Marisa además gordita y fue en cambio de metabolismo radical lo que le dio el aspecto con el que hoy identificamos lo contaba el autor de su biografía Juan Francia

Voz 52 34:17 el fue hacer una pequeña María si quedarse completamente en versión espárrago de la que no sea peor que tiene una creciente iba hacia yo estaba preparándose para tacones que suponen que tenía que hacer una diva pretendía entrar un poco más en Carmen pues su madre la señora que es un personaje encantador y digo le preparan planes de esos tres segundos donde se compensada cocida que se supone que engordan aún Sarmiento bueno pues en ella una absolutamente ningún efecto

Voz 33 34:47 no no hace falta te encuentra muy estropeado

Voz 0544 34:52 a su regreso al cine en mil novecientos ochenta con ópera prima de Fernando Trueba marcó un cambio de tendencia en su filmografía

Voz 53 34:59 bueno está buenísimo te gusta Kissinger es el cóctel sexo el que preparaba gente Miller cuando estaba Carmona si ahora está hecho un asco pero en sus buenos tiempos era un maestro yo hubiera dado cualquier cosa por tiran no

Voz 0544 35:13 los directores de la nueva generación empezaron a contar con ella trabajó con Emilio Martínez Lázaro en sus años dorados sobretodo aterrizó en el convento de Entre tinieblas haciendo de estiércol para Pedro Almodóvar

Voz 54 35:28 llevaba poco tiempo en Madrid Mateo nombres en silla de ella declaró una mentira

Voz 0544 35:36 que Almodóvar iba a ser también quién consiguiese que dejara de ser una eterna actriz de reparto dándole su primer gran protagonista en Tacones lejanos buenas noches

Voz 27 35:47 ha sido muy duro llegar hoy hasta aquí

Voz 15 35:50 pero ahora

Voz 55 35:53 uno

Voz 0544 35:59 y fue así como Marisa Paredes a pesar de llevar en el Tajo desde los quince años consiguió a los cuarenta

Voz 7 36:06 la aceptación total del público puede seguir siendo una cantante pop ambigüedad

Voz 33 36:10 pero el tiempo me he convertido en una gran dama de la canción

Voz 0544 36:14 Pedro Almodóvar la convirtió en una de sus chicas iría de Madrid a Penélope Toñín con él repetiría en otras películas como Todo sobre mi madre Hable con ella La piel que habito o La flor de mi secreto por la que Marisa Paredes consiguió una nominación al Goya a la mejor actriz

Voz 0295 36:33 Leo tienes que salir de casa cosas no puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco me gustaría pues sí sola no puedes buscaremos ayuda especializada no necesito ayuda especializada lo que necesito

Voz 0544 36:44 gracias a Pedro Almodóvar también el público descubrió la fuerza dramática que había en ella el escritor Guillermo Cabrera Infante llegó a bautizar la como la Joan Crawford del cine español

Voz 27 36:54 padecía un elogio excesivo de gran Cabrera porque bueno tendría que hacer yo muchas cosas para poder ser la KFOR divida no de todas formas lo que entraña eso es decir el cariño y el y el homenaje que eso entraña eso sí estoy de acuerdo con una cuestión muy clara además porque yo creo que Guillermo es completamente sincero además en eso porque yo siempre he sido una actriz que he tenido pocas posibilidades de hacer trabajos pero que siempre he ido más bien por ese tipo de de trabajo de de tía dura o decía con problemas

Voz 0544 37:38 en los últimos veinticinco años Marisa Paredes ha paseado su delgadez su melena a veces gana ABC rubia por películas como La reina anónima leo El espinazo del diablo reinas o Frío sol de invierno de Pablo Malo

Voz 57 37:52 yo no iría esa como es de color de pelo mejoró no aquí no hay nadie Rubio eh porque esta es una película oscura sin que sea fea pero estas era una película oscura dije bueno pues ves que teñir de negro llame teñido de veinte colonos sillas y luego lo que me cuesta volverán al rubio no y entonces es cuando pensamos buscamos de hecho una peluca estoy con peluca no hace falta que lo contéis pero es una peluca notas seno tampoco bañan entre los

Voz 0544 38:16 en dos mil tres fue presidenta de la Academia del Cine Español haciendo frente a la época más controvertida de esta incluyendo la gala del No a la guerra época también en la que Marisa le dio un fuerte impulso para que los premios ganaran Ingla y popularidad al estilo Hollywood

Voz 57 38:30 pues y son los Oscar por decir los más así reconocidos no pues lo preparan con

Voz 0229 38:35 eso sea quiere decir nosotros tenemos una semana escasa tenemos ensayo general el viernes

Voz 57 38:40 es el único día que tenemos eso quiere decir que con eso todos

Voz 0544 38:44 con los Goya a ella en particular no ha tenido mucha suerte que digamos hasta el premio de esta noche sólo había sido nominada dos veces una por La flor de mi secreto como decíamos antes la otra como actriz de reparto en mil novecientos ochenta y ocho por cara de acelgas

Voz 51 38:58 me pone triste que la gente sea la vieja hay que saber dejar que las cosas pasen ya lo mejor como decimos Mi amigo el conserje yo casi siempre está

Voz 0544 39:08 en cambio Seeley ha ido bastante bien en el cine internacional

Voz 33 39:11 miraba pero vamos un tú me dejas ir a México hacer una película muy bonita cuando vuelva ya no no se pararemos más

Voz 0544 39:22 nato como en México por ejemplo trabajó con el director Arturo Ripstein en películas como Profundo carmesí o El coronel no tiene quien le escriba

Voz 57 39:30 claro un aviso el último plazo sectores el veinticuatro de India más porque le contra Cano

Voz 0544 39:39 ya rodado en otros muchos países Francia donde es muy popular Portugal Venezuela Italia fue por ejemplo la madre de la Príncipe esa de Roberto Benigni en La vida es bella

Voz 9 39:50 esto da Silva tu mamá le dices que es de parte

Voz 32 39:53 la abuela

Voz 58 39:54 yo

Voz 32 39:57 te gustaría conocerlas

Voz 0544 39:59 en total setenta y cinco películas tiene saber como actriz cinematográfica lo que le ha valido además del Goya de Honor el Premio Nacional de Cinematografía la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Espiga de Honor del festival de Valladolid tiene aún pendientes dos películas por estrenar el sueño del califa una producción marroquí Petra de Jaime Rosales Un pasado en definitiva de actriz grande y un futuro en el que estamos seguros de que se irá ofreciéndonos detalles de su arte

Voz 57 40:28 quién te crees tú que eres para hablar de mi pasado le perdona guapo pero el futuro espera a los que no tiene nada que hacer y a mí siempre me ha pillado entrando un coche saliendo de otro

Voz 1490 41:09 Juan Kiev

Voz 1490 41:32 mi ciudad una vez el poderlos Ana no está ahí ya la OIM un gen pues yo no qué tal

Voz 0229 42:19 cantaba When en este tema de la película Malditos Yankees que está Alidón Eni George Abbott dirigieron en mil novecientos cincuenta y ocho Whatever Lola Wants se llama la canción y ahora turno para Jack Bourbon o grupo presenta tío Santo

Voz 0295 42:46 mi terapia

Voz 0544 42:57 qué tal amigos este viernes se ha estrenado en España la película Amityville el despertar que recupera una saga que nació en mil novecientos setenta y nueve ya ha dado varias películas al cine de terror por eso me ha parecido una buena excusa para traerla a esta sección PA

Voz 19 43:14 las tenemos la original de mil noveno

Voz 0544 43:17 ciento setenta y nueve protagonizadas

Voz 19 43:21 por si acaso he traído la segunda que técnicamente es una precuela no sé si os gustaría ir por supuesto está el rímel ni hablar son una mierda es cierto ganador original

Voz 0544 43:36 Terror en Amityville es una película del subgénero casas encantadas del que ya hemos hablado en este espacio parte del ya clásico argumento de casa construidas sobre terreno maldito y familia que se muda a ella y comienza

Voz 19 43:50 a ser acosada por fuerzas paranormales John que expulsaron de handling pan no

Voz 51 43:57 Trillo su casa también que donde está la tuya estás viviendo sobre la pieza preferida de los demonios

Voz 0544 44:03 siendo bastante peor que ellas la película tiene muchos elementos de títulos como Poltergeist al final de la escalera o El resplandor incluso comparte algunas escenas similares como la de Nacha en el resplandor pero hay un dato importante a tener en cuenta Terror en Amityville Se estrenó antes que todas estas películas

Voz 61 44:30 el trece de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro a las tres y cuarto de la madre

Voz 0229 44:34 cada Ronald de feo dijo asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos en Amityville un tranquilo pueblo del condado de Suffolk en Nueva York

Voz 62 44:42 no

Voz 7 44:48 un joven de veintitrés años tiroteó a toda su familia mientras dormía

Voz 15 44:54 correr asesinado se es un caso sin precedentes

Voz 0229 44:59 en el juicio posterior de feo argumentó que lo hizo motivado por unas voces espectrales que se ordenaban la mitad de los asesinos suelen disculparse los buques me obligaron un año después una nueva familia los looks compró la casa pero al mudarse a ella comenzaron a sufrir una serie de fenómenos paranormales que llegaron incluso a poner en peligro sus vidas sólo pudieron aguantar cuatro semanas en la casa después la abandonaron para siempre la noticia publicada en el periódico atrajo la atención del dramaturgo oye Anson

Voz 0295 45:34 pero en cierto modo soy un tipo bastante fríos

Voz 0229 45:37 eso forma parte de mi trabajo el escritor se entrevistó con la familia y a partir de sus revelaciones escribió el libro Terror en Amityville que se convirtió en un brutal éxito de ventas en mil novecientos setenta y siete dos años después sería llevado al cine la casa de Amityville se convirtió de esta forma en una de las mansiones más populares de los Estados Unidos

Voz 51 46:00 no hay otra igual en los alrededores sobretodo a este presta

Voz 0229 46:04 desde entonces la casa ha tenido varios inquilinos y ninguno ha confesado haber vivido nada parecido a lo que sufrieron los looks de ahí que la veracidad de su historia se haya puesto en duda eso sí los actuales inquilinos han cambiado las ventanas de medio semicírculo

Voz 10 46:19 tenía la casa que le hacía parecer tener ojo

Voz 0229 46:22 nos por unas ventanas rectangulares norma

Voz 10 46:24 les

Voz 37 46:29 el Terror en Amityville La película vemos como Ginsburg y sus tres hijos compran la casa aprovechando el bajo precio que tiene debido a los asesinatos cometidos allí un año antes

Voz 19 46:40 la que ciento veinte mil personas

Voz 14 46:43 Is y pongo mi casita de jardinero el alquiler del embarcadero

Voz 51 46:48 hombre ojalá no hubiera muerto más espantoso pero las clases no guardan recuerdos

Voz 7 46:55 el protagonista pronto se dará cuenta de que es equívoca

Voz 51 46:59 hace un rato estaba peor pero ahora se puede aguantar veintidós grados parece que estemos acero

Voz 0229 47:06 la casa no dejan de suceder cosas extrañas ese frío inexplicable amigos invisibles que sólo puede ver la hija pequeña

Voz 51 47:13 vi cómo se me habla mucho de niño que viví antes cuarto

Voz 37 47:20 puertas que se cierran solas sin ningún motivo

Voz 35 47:24 el rapero madre me el amor de Dios

Voz 0229 47:35 todo un catálogo de fenómenos paranormales ocurren cosas

Voz 51 47:39 de pronto las ventanas se abren solas esa habitaciones se llenan de moscas que este noche la puerta ventanas arrancadas arrancada sus bisagras

Voz 37 47:50 Stuart Rosenberg realizador de títulos como La leyenda del indomable Obrum Baker fue el elegido para dirigir la película en su haber tenía haber dirigido varios capítulos de la mítica serie de televisión

Voz 7 48:01 los límites de la realidad Fuentes

Voz 51 48:04 que se lo que es el miedo lo he visto lo experimenta

Voz 0229 48:08 ceder la actriz que hacía de Lois Lane en Superman James Brolin padre delator Josh Brolin marido de Barbra Streisand y recordado en España sobretodo por la serie Hotel interpretan a los dos protagonistas principales

Voz 14 48:20 si no voy a hacerlo

Voz 51 48:23 sobre todo si tengo un hacha en la mano una broma cariño no te pongas así espero momento que termine esto termine con ellos quiénes leña suficiente para calentar una ciudad entera

Voz 0229 48:33 la paulatina transformación de Brolin hasta convertirse en un loco tal y como ocurría con Jack Nicholson en El resplandor es una de las bazas fundamentales en las que se asienta el terror de la película que apuestan mucho más por el suspense y la atmósfera inquietante o que por los sustos también tiene un papel destacado el actor Rod Steiger que interpreta a un sacerdote que parece remitir nuevos a otro clásico El exorcista

Voz 14 48:56 no sé si es producto de mi imaginación pero investigado los homicidios y la vida de chicos de veinte años que mató a sus padres y esos cuatro hermanos cuanta el juicio de Claret que había un doce se precisa

Voz 63 49:08 de esas voces la empujaron a hacerlo ha ido a esta casa y sentido como la presencia de algo sobrehumano por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa

Voz 0229 49:23 error en Amityville tiene un estilo sobrio y carente de efectismos se encuadra en el cine de terror realista de los años setenta al estilo de La profecía o El exorcista

Voz 64 49:32 todo tendrá una explicación lógica no debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible lo esto es inexplicable quizás se ha dejado llevar de su imaginación pero no cree que esto suena a Edad Media

Voz 0229 49:41 la secuencia que hemos elegido para la terapia de terror de Jack Bourbon es muy parecida a la famosa escena de Nacha de Jack Nicholson en El resplandor pero como decíamos no se le puede acusar de copia ya que Terror en Amityville Se estrenó un año antes que la película de Kubrick

Voz 51 49:56 que que este nosotros dejándonos en paz es nuestra casa

Voz 0229 50:00 a lo largo de la película hemos ido asistiendo a la progresiva locura del personaje de James Brolin

Voz 0295 50:05 me estoy volviendo loco

Voz 35 50:08 yo estoy perdiendo al juicio

Voz 0229 50:11 previamente también su mujer ha tenido una pesadilla en la que le veía asesinando con un hacha a sus hijos ya descubierto en la hemeroteca el asombroso parecido sufrido con el joven que asesinó su familia un año antes ahora le veo horrorizada desde una ventana dirigiéndose a la casa con un hacha en la mano

Voz 15 50:28 ya

Voz 7 50:31 sin entrar en la casa y buscan a sus hijos y a su mujer por todas las habitaciones finalmente los encuentra encerrados en el baño

Voz 15 50:43 la pieza destrozar

Voz 7 50:55 padre rompe la puerta y cuando está a punto de descargar su sobre los niños la madre salta sobre su cuello ducha reduce el va a golpearla con el hacha de repente sus ojos de loco cambia

Voz 51 51:14 yo me sigo Cate

Voz 65 51:17 sí

Voz 51 51:21 he visto tu un periódico

Voz 66 51:25 los papás querían año él no permite casa así las paredes empiezan a sangrar saltan por los aires puertas y ventanas

Voz 7 51:37 finalmente consiguen salir incluyen en su coche mientras la casa seguir Guede bajo la tormenta con un ente vivo y amenazan

Voz 59 51:44 sí

Voz 0544 51:47 la película tuvo un éxito descomunal tanto que llegó incluso a aparecer en el top ten de las películas más taquilleras de toda la historia hasta aquel momento el mayor beneficiado fue James Brolin que había aceptado un salario bastante bajo a cambio de un diez por ciento de los beneficios de la taquilla el actor ganó diecisiete millones de dólares de la época que actualizado a la inflación actual serían cuatro veces más hoy en día el éxito claro está también

Voz 19 52:17 trajo las secuelas Rosón parientes de la familia que vivía antes aquí se parecen a ellos no pueden negarlo otras familias visitaría en la casa de Amityville en los años siguientes

Voz 0544 52:27 tuvo dos secuelas cinematográficas Amityville dos la posesión y el pozo del infierno que era una precuela además se rodaron cinco secuelas directamente para el vídeo y en dos mil cinco se hizo un make protagonizado por el actor Ryan Reynolds una última curiosidad la película tiene también relación con dos películas modernas de terror Expediente Warren de contagio orín y Anabel ya que el matrimonio corren participó en la investigación de los sucesos reales que inspiraron la película

Voz 19 52:58 y luego está la muñeca hay que verla con niño se están durmiendo juntar la muñeca de la niña de la película es una Reggie Vian la misma marca que fabricaba la de Anabel en fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 0229 53:21 pues hemos terminado por hoy la próxima semana más si queréis volver a oír el programa o alguno de sus reportajes ya sabéis que podéis recurrir a los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com Nos vamos y lo hacemos como siempre con música desde hoy y hasta el próximo cuatro de marzo en que se celebra la ceremonia de los Oscar vamos a ir escuchando en cada programa las cinco canciones nominadas este año al premio a la mejor canción hoy comenzamos con la canción de la película el gran showman interpreta a la cantante y actriz hawaiana que ala Sete se titula la canción feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

