Marisa Paredes, Goya de honor

Voz 0544 00:08 a pesar de ese aire tan aristocrático suyo ese aire tan de diva Marisa Paredes no tiene sangre azul nació y se crió en el semisótano de una casa de la madrileña Plaza de Santana plaza en la que está situado

Voz 2 00:20 el teatro Español Estrela que vivan una antigua portería verdad

Voz 3 00:24 esperamos Estados serán los porteros yo no

Voz 4 00:29 así es era hija de la señora

Voz 5 00:30 tras la portera del inmueble como te estás desarrollando guapa toca de tu tía imbécil

Voz 6 00:35 todo era que los hubo el carpaccio señal Eloísa hija

Voz 0544 00:39 Marisa dejó el colegio a los doce años fue aprendiz de costurera ya los catorce empezó con las mentiras en casa decía que iba a clases de Mecano grafía pero en realidad eran de arte dramático su debut en el teatro llegó con una sustitución de urgencia en la compañía de Conchita Montes

Voz 5 00:55 se les puso Málaga dama joven y tenían que suspende

Voz 0544 00:58 allí estaba Marisa para ofrecerse con dieciséis años ya hacía giras teatrales por toda España un personaje fundamental para ella en esta etapa de juventud fue Fernando Fernán Gómez Él le enseñó el oficio fue también su maestro de vida

Voz 5 01:14 muy bien en ese caso que un ronco Angelo

Voz 0544 01:19 se Fernán Gómez también le dio un papelito en la que sería una de las primeras películas de la actriz el mundo sigue Marisa hacía de criada amiga de la protagonista Lina Canalejas

Voz 6 01:31 es una pena que tengas hijos sí que esto es así que si no podía faltar doncella en cualquier buena casi tú flores y no hablarás tanto no vivías muchas inconvenientes pues hablando como Center a una heló ha sido mis maravillas y reglada la belleza de Madrid la pobre ya ves ahora tiene que venir aquí de más es la vida

Voz 0544 01:47 durante los años sesenta y setenta Marisa se dedicó sobre todo al teatro en los escenarios y en la tele se convirtió en un habitual de los televisivos Estudio uno al tiempo que intervenía como secundaria en spaghetti westerns comedias de Marisol un día conoció al director Antonio Isasi misas Mendi que leí un papel de guerrillera en su película el perro que el director se convirtió en su pareja y con él tendría a su hija la futura actriz María Isasi Marisa abandonó su trabajo durante cinco años para cuidarla de esa época Levine viene también la delgadez que define su físico porque dijo Ben Marisa era más gordita y fue en cambio de metabolismo radical lo que le dio el aspecto con el que hoy la identificamos lo contaba el autor de su biografía Juan Francia

Voz 7 02:34 el fue nacer la pequeña María y quedarse completamente en versiones para luego de la que no se ha pegado esta encima que lo he intentado porque iba hacia ha estaba preparándose para tacones que suponen que tenía que hacer una diva pretendía entrar un poco más en Carmen pues su madre la señora petrarquismo un personaje encantador y fantástico le prepara planes de esos tres segundos de leche condensada cocida que se supone que engordan aún Sarmiento bueno pues en ella una absolutamente ningún efecto

Voz 3 03:04 no pero treinta pero no hace falta te encuentras

Voz 0544 03:09 a su regreso al cine en mil novecientos ochenta con ópera prima de Fernando Trueba marcó un cambio de tendencia en su filmografía

Voz 8 03:16 gusta está te gusta Kissinger es el cóctel en el que preparaba gente Miller cuando estaba Carmona si ahora está hecho un asco pero en sus buenos tiempos era un maestro yo hubiera dado cualquier cosa por no

Voz 0544 03:30 los directores de la nueva generación empezaron a contar con ella trabajó con Emilio Martínez Lázaro en sus años dorados sobretodo aterrizó en el convento de Entre tinieblas haciendo de estiércol para Pedro Almodóvar

Voz 9 03:45 llevaba poco tiempo en Madrid Mateo nombres sillería

Voz 0544 03:49 ya Almodóvar iba a ser también quién consiguiese que dejara de ser una eterna actriz de reparto dándole su primer gran protagonista en Tacones lejanos buenas noches

Voz 3 04:04 ha sido muy duro llegar hoy hasta aquí

Voz 10 04:07 pero ahora

Voz 3 04:11 no

Voz 0544 04:16 y fue así como Marisa Paredes a pesar de llevar en el Tajo desde los quince años consiguió a los cuarenta la aceptación total

Voz 2 04:24 público no se puede seguir siendo una cantante pop a mi edad pero el tiempo me he convertido en una gran dama de la canción

Voz 0544 04:31 Pedro Almodóvar la convirtió en una de sus chicas vivía en Madrid a Penélope nieta con él repetiría en otras películas como Todo sobre mi madre Hable con ella La piel que habito o La flor de mi secreto por la que Marisa Paredes consiguió una nominación al Goya a la mejor actriz

Voz 11 04:49 lo tienes que salir de casa hacer cosas no puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco me gustaría pero lo puedes pues sí sola no puedes buscaremos ayuda especializada no necesito ayuda especializada en lo que necesite

Voz 0544 05:01 gracias a Pedro Almodóvar también el público descubrió la fuerza dramática que había en ella el escritor Guillermo Cabrera Infante llegó a bautizar la como la Joan Crawford del cine español

Voz 3 05:11 padecido eh elogio excesivo de el gran Cabrera porque bueno tendría que hacer dio muchas cosas para poder ser la yo acá Fauré divida no de todas formas lo que entraña eso es decir el cariño y el y el homenaje que su entraña eso sí estoy de acuerdo por una cuestión muy clara además porque yo creo que Guillermo es completamente sincero además el eso porque yo siempre he sido una actriz que he tenido pocas posibilidades de hacer trabajos pero que siempre he ido más bien por ese tipo de de trabajo de de tía dura

Voz 12 05:46 decía con problemas

Voz 0544 05:55 en los últimos veinticinco años Marisa Paredes ha paseado su delgadez y su melena a veces a ABC rubia por películas como La reina anónima leo El espinazo del diablo reinas o Frío sol de invierno de Pablo Malo

Voz 4 06:09 Pablo Pablo ya está como es de color depende me dijo no no aquí no hay nadie Rubio eh porque esta es una película oscura sin que sea fea pero esta será una película oscura bueno pues de es que teñirse de negro y dame tenido veinte colonos y luego lo que me cuesta volverá al rubio no y entonces es cuando pensamos buscamos de hecho una peluca de con peluca no hace falta que lo contéis pero es una peluca notas Se no tampoco baña entre los

Voz 0544 06:32 en dos mil tres fue presidenta de la Academia del Cine Español haciendo frente a la época más controvertida de esta incluyendo la gala del No a la guerra época también en la que Marisa le dio un fuerte impulso para que los premios ganaran Ingla y popularidad al estilo Hollywood

Voz 4 06:47 pues eso los Oscar por decir los más así conocidos no pues lo preparan con eso sea quiero decir nosotros tenemos una semana escasa tenemos ensayo general el viernes es el único día que tenemos quiero decir que con eso todos

Voz 0544 07:00 con los Goya a ella en particular no ha tenido mucha suerte que digamos hasta el premio de esta noche sólo había sido nominada dos veces una por La flor de mi secreto como decíamos antes y la otra como actriz de reparto en mil novecientos ochenta y ocho por qué

Voz 5 07:15 ahora de acelgas te pone triste que la gente sea lo había que saber dejar que las cosas pasen ya lo mejor como decimos Mi amigo el conserje yo casi siempre está

Voz 0544 07:24 en cambio sí le ha ido bastante bien en el cine internacional

Voz 2 07:28 miraba más a esperaban Ahmet esto ahora vamos haciendo tú me dejas ir a México hacer una película muy bonita cuando vuelva ya no separarles alemanas

Voz 0544 07:38 el nato como en México por ejemplo trabajó con el director Arturo Ripstein en películas como Profundo carmesí o El coronel no tiene quien le escriba

Voz 14 07:47 era un aviso el último plazos octubre el veinticuatro de octubre día más donde se aplazado sine pensión sea plaza no creo porque le contra Cano

Voz 0544 07:56 ya rodado en otros muchos países Francia donde es muy popular Portugal Venezuela Italia fue por ejemplo la madre de la Príncipe de Roberto Benigni en La vida es bella esto

Voz 3 08:07 das en la tu mamá le dices que es de parte de la buena

Voz 15 08:10 ya lo desconoce

Voz 3 08:13 está loca y te gustaría conocerla

Voz 0544 08:16 en total setenta y cinco películas tiene saber como actriz cinematográfica lo que le ha valido además del Goya de Honor el Premio Nacional de Cinematografía la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Espiga de Honor del festival de Valladolid tiene aún pendientes dos películas por estrenar el sueño del califa una producción marroquí Petra de Jaime Rosales Un pasado en definitiva de actriz grande y un futuro en el que estamos seguros de que tiraba ofreciéndonos detalles de su arte

Voz 4 08:45 te crees tú que eres para hablar de mi pasado perdona guapo pero el futuro es para los que no tienen nada que hacer y a mí siempre me ha pillado entrando un coche saliendo de otro

