Joseph Mankiewicz, 25 aniversario

Voz 0229 00:00 fue el más inglés de todos los directores americanos prototipo de hombre culto con formación clásica en su cine la palabra era lo principal no es que las imágenes no tuvieran importancia pero eran los diálogos los que marcaban el ritmo de las escenas Teatro de hecho Mankiewicz nunca distinguió entre cine y teatro para él todo formaba parte del arte inmortal de la representación

Voz 1 00:32 qué normas obligan a que el teatro esté concentrado en unos feos edificios situados en unas calles determinadas de Nueva York o de Londres París Viena quiere saber lo que éste culpas una ópera un rodeo es es bailes de tribus indias marioneta es un hombre orquesta todo eso

Voz 2 00:50 de haya magia ficción y un auditorio a día

Voz 0229 00:54 Mankiewicz dirigía casi siempre sus propios guiones podía pasarse horas hasta encontrar el ritmo justo de cada frase Nos extrañó que esos guiones sean considerados hoy en día modelos en muchas escuelas de cine

Voz 3 01:06 he escrito siempre que los que escriben algo Izar en dirigir vale mucho más que los hombres que tienen solamente dinero si alguna vez llega a ser famoso no Picasso

Voz 0229 01:16 nunca se sabe que en mil novecientos noventa y dos fue homenajeado en el Festival de San Sebastián allí se quejó con amargura de la pérdida de importancia del guión en el cine actual

Voz 0544 01:26 en inglés

Voz 4 01:29 no hace muchos años

Voz 0544 01:31 tras escribir y elaborar un buen Tuñón era esencial hoy en día el guión brilla por su ausencia prácticamente todo está dibujado por los diseñadores de producción las películas se limitan a fotografiar de esas tres asesinatos violaciones guerras armas ese listado del cine hoy en día

Voz 5 01:52 eh

Voz 0229 01:57 Joseph Mankiewicz empezó su carrera en Hollywood como rupturista para películas mudas su hermano Germán el guionista de Ciudadano Kane fue quien le introdujo en el cine pronto ascendió a Diallo vista hay poco después se convirtió en guionista su pluma comenzó a ser materia Delfina de grandes directores como Lubitsch of future también hizo labores de productor en clásicos como Historias de Filadelfia o furia pero Mankiewicz quería algo más

Voz 3 02:22 cuando uno se decide a escribir para los demás o a dirigir es porque tiene la ventaja sobre los demás de poseer un sexto sentido o cree tenerlo

Voz 0229 02:31 como las brumas él estaba convencido de tenerlo tan sólo le faltaba la oportunidad para poder demostrarlo Llesta llegó en mil novecientos cuarenta y tres

Voz 6 02:38 Doña Charo Mankell dicha la aparato Mankiewicz sus ZANU os resulta un dato que cardíacos fabes Lula con corazón no no no no estamos tan peligroso te preocupa importantes ahora la película estaba estuvo a punto de rodar le he dicho le he preguntado quién podría hacerlo y me ha dicho que lo haga Mankiewicz tú te atreves

Voz 0229 02:54 el castillo de dragón Week fue su primera película después vendrían otras como el fantasma y la señora Muir con res Harrison y la bellísima Gene ni aniquile pasa

Voz 7 03:03 le da miedo dejarse ver lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres pues a mí no me asusta entiendo

Voz 0229 03:12 vamos entienda cómo voy a encender las si sigue apagando me las cerillas pero su consagración definitiva le llegó con Carta a tres esposas con la que Mankiewicz ganó dos Oscar al mejor director y al mejor guión y al año siguiente repitió ilustres miembros

Voz 1 03:27 a quién por su distinguir actuación en el teatro el Trofeo SAR asilo

Voz 8 03:35 toquita eh baja

Voz 0229 03:36 Clinton se llevaba el premio Sara Mankiewicz subí al escenario para recoger dos nuevas estatuillas otra vez por el guión y la dirección se concedían por Eva al desnudo posiblemente su mejor obra y una de las películas indispensables de la historia del cine

Voz 9 03:51 tienes talento fama dinero miles de personas esperan noche tras noche para verte aunque haga frío o llueva cazadores de autógrafos no son personas son animalito esté acuden en tropel como los coyotes

Voz 0229 04:10 con cuatro Oscar en casa y considerado ya como uno de los grandes Mankiewicz inició en los años cincuenta una fructífera etapa comodidad

Voz 11 04:16 por ello era una niña igual que muchas otras no podía encontrarme zapatos que acostumbrar a mirar los escaparates de las zapaterías de los gritos a mi madrastra y soñaba que cuando fueran también Jordi llevarían a Paco

Voz 3 04:32 este entonces los tantos

Voz 11 04:35 me los pongo para bailar pero temo hacerlo cuando me descalzo me siento más elaborado

Voz 0229 04:40 este es un fragmento de La condesa descalza a otro de sus grandes títulos como también lo fueron ellos y ellas de repente el último verano o Julio César

Voz 0684 04:48 vengo aquí la inhumar a César pero no a glorificar el mal que hacen los hombres les sobrevive el bien queda frecuentemente sepultado con huesos el honorable brutos ha dicho que César era ambicioso si lo fuera la suya una falta grave gravemente apagado su ambición con la venia de Bruto y los demás puesto que bruto es un hombre honrado como honrado son todos los demás vengo hablaros en el funeral de Cesare

Voz 0229 05:13 todas las películas tienen su sello personal nada de efectos de cámara nada de trucos sólo la palabra como motor de la acción a veces de grandes dramaturgos como se respiro Tennessee Williams otras fruto de su imaginación películas siempre inteligentes emocionantes con garantía de cine de calidad

Voz 3 05:31 pero en cuanto la vida actúa como si hubiera visto demasiadas películas malas esas en las que todos rebuscado principio tras desenlace desde que empiezan hasta que terminan

Voz 0229 05:41 Mankiewicz estaba considerado también un gran director de actores capaz de sacar de ellos las mejores interpretaciones Soria

Voz 3 05:49 sí ha nacido actriz yo la ayudaré el arte no se aparentes en años

Voz 0229 05:52 su cine no arrasaba en las taquillas pero siempre conectaba bien con la crítica y el público curiosamente su mayor éxito comercial le llegó en mil novecientos sesenta y tres con la película de la que siempre renegó

Voz 12 06:03 saludemos a Cleopatra de la estirpe de oro Sierra bien sí

Voz 13 06:08 por de la luna hija de crisis procedimental

Voz 0229 06:11 de Cleopatra resultó la gran pesadilla del director fue un proyecto que le cayó de rebote sin él desearlo constituyó uno de los rodajes más calamitoso de la historia

Voz 14 06:20 del cine dame el parte de desastres de Diana

Voz 0419 06:24 o sea cuando servicio metereológicas las lluvias torrenciales acabarán el domingo la semana que viene habrá heladas hoy empieza la huelga de iluminadores a sin la maquilladora dice que no puede ocultar la cicatriz de la traqueotomía del Lisa habrá que ponerle un grande Lis parece que está recuperada de la neumonía Burton me preocupa más que un bebé a todas horas se pone unos quinientos paparazi hacen guardia fuera se han enterado del romance me querían sí sí sí la Fox dice que no se gastarán un solo dólar más en presupuesto el presidente Nasser se niega a dejarnos dar Egipto por la de marido judío

Voz 14 07:00 bueno bueno no está mal para el suicidio de Cleopatra pues la Guardia es que a lo mejor lo necesito yo antes

Voz 0229 07:07 tras casi dos años de quebraderos de cabeza Mankiewicz acabó la película El estudio La remontó entera sin su permiso y el director no quiso saber nada más de ella de hecho siempre se refería a Cleopatra como la película de la que nunca hablo

Voz 13 07:21 renunciaría a su lugar en el cielo por tu belleza no poder mina nadie lo hace desde mi posición

Voz 0229 07:37 Mankiewicz salió tan tocado de Cleopatra que sólo dirigiría tres películas más la última fue la huella en mil novecientos setenta y dos era como un resumen de toda su carrera con ella al teatro se hacía cine más que nunca

Voz 2 07:49 así que ustedes y yo soy white bienvenido al rededor gratis

Voz 0229 07:54 sólo dos actores en un duelo interpretativo magistral entre Laurence Olivier y Michael Caine con el guión como padrino

Voz 15 08:01 esto no Gorriz ya sabemos lo que puede dar juego entre usted y apasionada usted y yo somos diferentes mundos entro en el mío no hay tiempo para ingeniosas diversiones infelices inventos

Voz 0229 08:16 los dos actores fueron nominados al Oscar Mankiewicz también como director Hollywood seguía reconociendo al viejo maestro pero el director había tomado ya una decisión que entiendo yo

Voz 13 08:26 además soy un simple humanista un hombre de pensamientos palabras

Voz 0229 08:31 dio un portazo al cine y se marchó para siempre

Voz 0544 08:47 yo me retiré por dos razones el cine ya no me quería y yo tampoco quería al cine ya era consciente de que los estábamos aproximando a lo que hoy es el cine películas de Stallone osó hacerle ver guerras Inter galácticas efectos especiales yo no quería ni sabía hacer ese tipo de películas porque todo en ellas solo trucos de cámara

Voz 16 09:11 cinco meses después de pronunciar estas palabras en el Festival de San Sebastián Joseph Mankiewicz padecía el cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres en su casa de Nueva York víctima de un ataque al corazón

Voz 17 09:22 tenía ochenta y tres años

