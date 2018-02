Verónica Echegui¸el cine de su vida

Voz 2 00:00 mi Dios guía

Voz 1628 00:18 estaba bastante obsesionada con contar historias como que me salía de una forma natural no yo lo que quiero es

Voz 3 00:25 será actriz y pienso conseguirlo y cómo no

Voz 1628 00:28 no tenía clases de teatro no iba a clases de música pues era algo que yo por mi cuenta me ocupaba no de hacer inventarme en casa con cualquier cosa montar me me compré un órgano todo entonces siempre han dado pues más bien con las musas de paseo vosotros

Voz 3 00:47 la madre está voy a ir pues algo tendrá que empezar como es que te crees que me quiero estar aquí hace dime cuál es el ahora está la vida

Voz 1628 00:57 no era nada terrenal no estaba el clase estudiaba por estudia aprobar pero todo iba dirigido a algún día quiero ser actriz algún día quiero hacer un curso Iber cordón de Pyro dedicarme a esto no veía otra cosa no la veía de verdad

Voz 3 01:13 yo bueno cuando yo quiero ser actriz actriz

Voz 4 01:18 hay algo encontraremos

Voz 1628 01:30 con nueve años yo me escondía para ver películas que mis padres no me dejaban ver incluso cuando era adolescente lucía ayer sexo mi madre me echó el salón y no me dejó ver conciliamos me enfadé muchísimo Imet en el suelo me puse un es cojines fuera eso del salón abre un poco la puerta me la avidez de fuera elegido que lo haría

Voz 3 01:48 es decir que no se me ha pasado por dentro y no

Voz 1628 01:53 está porque todas las películas que veía todas me llevaban hacia el mismo lugar no necesito hacer este necesito meterme en estos mundos y la verdad muchas veces hay no quiero volver porque me lo paso también en ese otro lado

Voz 3 02:09 con estos fines

Voz 1628 02:14 creo que ahora ya no me ocurre nos ahí estoy muy contenta de tener mi vida propia vida personal pero sí es verdad que es una forma maravillosa de estar en el mundo de entender visiones puntos de vista ajenos que voy a actuar en teatros de verdad sino más grande que su son

Voz 3 02:32 el mandato dejando todo el mundo

Voz 5 02:36 viendo como los directores Pedro Ortega en el tren comiendo lo mejor es este obrante mucho Javier en muchos hoteles

Voz 1628 02:44 desconectar de uno mismo que al final creo que es lo que en el fondo deseamos en tantas ocasiones no darle al stop a la mente y poder trascender te un tu ego un ratito y estar en otro lado hoy ya sea que hay quién medita no pues yo a través de la interpretación lo lo hago pues a algunos personajes que han venido han nacido de personas que ya conozco y me he puesto a imitar las a a observarlas y otros han sido más abstractos por ejemplo en el caso de El patio de mi cárcel fui a buscar un referente concretos

Voz 3 03:33 la costumbre el momento me de agosto una y el contamine la misma y las otras hablar con Familia al megáfono puntos partes dentro y todo esto lo es no está perdida

Voz 1628 03:46 entonces fui conociendo a diferentes mujeres que habían estado en la cárcel lo que habían estado enganchado a la heroína y había una en concreto que que me sirvió mucho estuve observando la mucho o a veces me vienen cosas como si fueran regalos de repente que caen así cuando lo justo me estoy preparando algo y alguien me hace un comentario

Voz 6 04:03 yo hubiera alguien en la calle o o un libro o un cuadro algo que

Voz 7 04:08 de repente me sirve me funciona pasa dejar de comportarse como una cría iba a volver al taller tenemos una función increíble por escribir eran me puede dejar colgada como me voy a la mejor actriz de la compañía

Voz 8 04:21 hoy

Voz 1628 04:25 yo es que tengo un rato a una película o un libro pero sobre todo me veo películas sobre todo intento rescatar las míticas que no bebí no he visto que se me acumulan tengo listas en el teléfono de películas tengo cientos de películas que no he visto que me has voy apuntando in cuando tengo un rato buscó una y me me la veo hace poco he visto de Square Rubens es fascinante este señor

Voz 9 04:51 bienvenidos todos para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones por un lado si confías en la gente ir por otros sí desconfías de la ustedes ya claro

Voz 6 05:03 el el autor de la caza Binter

Voz 1628 05:07 este director me me me encanta a veces soy muy y me alegro de ser como público que no no estoy poniendo el ojo crítico ningún lado simplemente me estoy dejando llevar y hay otras que me las tomo como algo técnico pero para aprender como que las paro Rebordinos observo como han hecho los planos cómo han conseguido contar algo con ese plano que es lo que ha ocurrido realmente para que yo conecte así y eso también me hace valorar las más

Voz 3 05:33 las cosas como son los muy bueno siempre que podía

Voz 1628 05:36 sí yo echo un corto lo sabe lo dirigió hace un mes que todavía no lo he montado es el primer corto que hago una cosa es muy sencilla pero tenía muchas ganas de empezar a a probarme porque realmente no es que tenga la ambición de de llegar a ser directora de convertir una directora conocida o simplemente es que el como si llevo mucho tiempo necesitando contar cosas como yo las imagino es de mi propia visión no bueno cuando la monte de haber es lo mismo es una patata pero tres escritas tengo unas cuantas seis tres que a mí me gustaría contar ahora no sé a mí me ha gustado muchísimo la experiencia pero no ser realmente cómo le voy a dar forma esto o por dónde voy a ir

Voz 3 06:17 progres que hacerle apuntar tú la escuela de interpretación y machacar tele inglés

Voz 10 06:21 a ver a mí no no a mí en inglés la me da ignorar aprobado nunca respecto a más que yo no necesito que yo yo quiero ser actriz yo quiero sacar lo que tengo dentro mentían

Voz 1628 06:32 yo quiero aprender idiomas cuantos más mejor puro poder puede trabajar con directores diferentes por poder conseguir buenos proyectos pues ahora tengo un mes de descansa en marzo vuelvo a kamikaze al teatro Pavón con el amantes del diecisiete de marzo al diecisiete de abril me impone una barbaridad igual es por la falta de costumbre pero desde luego que es como un salto al vacío sin red total

Voz 11 06:59 en Sucedió una noche

Voz 12 07:06 a un programa de la Cadena Ser el canal de Tele