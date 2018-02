SH472 Decimoséptima campaña del Proyecto Djehuty en marcha

Voz 2 00:00 ah

Voz 0772 00:14 dejamos atrás la historia de la de la gripe española viajamos al continente africano a Egipto a un lugar mucho más caluroso que desde luego nada tiene que ver con esos ambientes gélidos que rodean a las Célebes rimas gripes manos corrillo

Voz 5 00:39 fui yo quién lo registro por escrito porque el Rey consideraba que yo era eficaz mis favores eran constantes en su presencia y no cesaban me distinguía o por encima de todos los que estaban en su entorno todo esto ocurrió de verdad sin exagerar por contra le he estado atento y mi corazón ha sido eficiente para mí Señor para que yo pudiera descansar en paz en la tierra de los nobles los que están en la necrópolis que mi buen nombre este delante de la gente de quienes vengan después de los años y que ellos me dirijan oraciones en cada ocasión con los favores del Dios de la ciudad

hace un par de semanas comenzaba la decimoséptima temporada de excavación del proyecto Yehudi acabamos de escuchar uno de esos textos autobiográficos del protagonista de toda esta historia de Guti uno de los altos funcionarios el reinado de la de la reina Hatshepsut más o menos estamos hacia el siglo XV antes de nuestra era el proyecto Djehuty comiencen el año dos mil dos en realidad es un poquito antes pero lo que son las campañas arqueológicas de excavación de este lugar de la época faraónica comienza en el año dos mil dos hay una página web que yo recomiendo desde aquí que es excavación Egipto punto com donde vais encontrar todos los diarios de trabajo desde esa primera campaña en dos mil dos hasta la la que están viviendo ahora mismo en estas mismas horas en estos mismos días en la zona de Abu el-Naga en la orilla oeste de Luxor hemos hablado antes de comenzar ese viaje con José Manuel Galán investigador del CSIC qué es el director de esta misión arqueológica esto es lo que nos ha contado sobre las novedades que van a intentar abordar en estas semanas de trabajo en Egipto y sobre todo cuáles son esos nuevos objetivos que sean marcado para intentar continuar reconstruyendo la historia de este fascinante momento de la historia de los faraones

Voz 1 02:54 José Manuel Galán

Voz 0772 02:54 bienvenido de nuevo a Ser Historia hola qué tal Nacho qué compañía esto ya parece una especie de clásico comenzó una campaña nueva en este caso la décimo séptima ya ahí los sois los veteranos de la montaña te van a en en Luxor cómo afronta esta nueva campaña

Voz 6 03:10 bueno pues sí la verdad es que echando la vista atrás llevamos diecisiete años ya trabajando en Luxor somos los veteranos hay pocas misiones que lleven tantos años ininterrumpidamente trabajando ahí en Luxor no pero las las ilusiones y los sueños y las esperanzas no ha menguado sino todo lo contrario no el año pasado en enero febrero dos mil diecisiete hicimos un descubrimiento muy singular que era un jardín un jardín funerario construido en la entrada una tumba del año dos mil antes de Cristo es decir cuatro hace cuatro mil años que que por distintas circunstancias se conservaban muy bien las semillas incluso el polen en la tierra de jardín este año entonces hemos incorporado al equipo arqueo botánicos especialistas en polen

Voz 7 03:58 y el jardín Se es

Voz 6 04:02 el centro de atención de de esta campaña no además de los que botánicos ahí vienen geólogos que van a estudiar el registro de lluvias torrenciales no consecuencia de una de ellas el jardín quedó enterrado capa de arena fina de playa me dio y eso es lo que permitió que se conservara también no pues vienen geólogos que botánicos también vienen empezó arqueólogos para estudiar las momias de animales que tenemos a cientos de todo tipo de Ibis de halcones águilas buitres también serpientes musarañas viene un especialista en momias de de roedores para para estudiarlas con detenimiento entre otras razones porque los roedores y refleja muy bien el cambio climático no y entonces lo que estamos es dándole vueltas a a la tratar de reconstruir en la medida lo posible el medio ambiente en la antigua Tebas no a través de la información que recojamos en el jardín los geólogos en el registro pluviometría perfil arqueológico los arqueólogos con las momias de animales no así que bueno la excavación se ha convertido en un pequeño laboratorio científico del pasado no pero bueno vamos a seguir también excavando en otros sitios a seguir restaurando las tumbas de Geri el equipo somos más de treinta especialistas sobre todo españoles pero no sólo españoles a los que se van a sumar hay en Egipto pues más de un centenar de trabajadores egipcios no así que a lo grande como siempre

Voz 0772 05:33 a lo grande y haciendo un trabajo extraordinario comenzamos este bloque hablando contigo escuchando una recreación de esa biografía de de Yehudi el protagonista en definitiva de todo este proyecto del que lleváis como digo casi casi dos décadas estamos en el siglo XV antes de nuestra era más o menos quién era yo

Voz 6 05:50 bueno era el

Voz 8 05:52 el supervisor del Tesoro

Voz 6 05:54 de una de las pocas mujeres que Reino como faraón en el antiguo Egipto que fue la reina Hatshepsut Él era el encargado por un lado de recaudar los impuestos locales de también registrar por escrito las especias y materias primas que llegaba en Egipto del exterior in de además de recaudar estas materias primas valiosas luego redistribuir los metales y las piedras preciosas a los templos de alguna forma era el supervisor de la decoración del templo de Hatshepsut en del bajaría de los Obelisco del templo de Karnak levantó la reina era un poco el que manejaba digamos la el oro hoy las como digo y las piedras preciosas no lo que ocurre es el interés de este personaje radica en que además de ser un burócrata administrativo y el ministro de la Reina a él se veía a sí mismo en su monumento funerario proyectado sus contemporáneos hacia el futuro su imagen de intelectual el y al menos dice no sabemos si es verdad o no pero él siempre dice que ese interés va por los textos más antiguos que acudía a los archivos a ver cómo se escribía los textos funerarios más arcaicos en su en las inscripciones de su monumento trata de reproducir hubo evocar estos textos más antiguos de tal forma que es un monumento funerario se convierte en un monumento a las letras escritas es lo interesante no desde la propia fachada hasta la cámara sepulcral está el monumento enteramente descrito tratando de demostrar sus conocimientos de la lengua y la escritura egipcia no

Voz 0772 07:27 es precisamente ese detalle el que os llamó la atención a vosotros para ir a trabajar allí no los textos no solamente a la arqueología los objetos materiales los objetos móviles sino los textos a partir de los cuales reconstruir la historia y en ese texto que escuche vamos al principio eh hablaba Yibuti de su señor mi señor en masculino ya estamos hablando de Hatshepsut su reina en femenino esto es quizá uno de los aspectos más llamativos no esa contrariedad que hay aparente entre la faraona Hatshepsut que siempre se presentaba como un Rey no lo hemos escuchado muchas veces ha sido entendida como adalid del feminismo en la Antigüedad etcétera y realmente no hay nada que ver no es una visión totalmente diferente el concepto de género que se tenía en aquella época sobretodo en el en el estado de de de la realeza del faraón

Voz 6 08:14 bueno el caso de Hatcher es un caso muy interesante no por un lado hay que tener en cuenta que la información de que disponemos es parcial Hay en todos los sentidos primero porque la produce la propia Corte de la Reina y luego porque no nos llegan todas las fuentes no pero teniendo en cuenta todo la información que tenemos de esta época parece ser que la Reina como mujer no era bien recibida era relativamente normal dentro de la corte que la jefa digamos fueron a mujeres a no no no se percibe en un choque de género entre rejas

Voz 0772 08:51 Sud y sus ministros pero

Voz 6 08:54 por otro lado y toda la ideología de la monarquía egipcia es masculina fundamentalmente tanto la iconografía la representación plástica del faraón en pinturas relieves estatuas como la en los textos la fraseología día de que expresa el poder del faraón está todo digamos construido con base masculina no entonces qué ocurre cuando la reina Hatshepsut se corona rey del Alto y el Bajo Egipto tiene que adoptar necesariamente la fraseología de los hombres la iconografía de los hombres en la representa cuando antes de ser coronada Rey será representa como mujer pero en el momento en que es coronado Rey Suu digamos forma de presentarse a los demás de a los dioses ya el futuro es masculino entonces es la reina femenino pero la lengua Le el pronombre por ejemplo el programa hay personales masculino la fraseología es masculina lo relieves estaba todos que se empiezan a producir a partir de que escorada Reyes masculino entonces claro ahí hay un problema pobre Yehudi cuando compone su biografía pues tiene a se refiere a la reina Hatshepsut pero cuando tiene que decir Su Majestad utiliza el pronombre masculino no siempre me decir ella me dijo ella me pidió ella me ordenó está todo el rato diciendo el el él a pesar de que se refiere a la reina Hatshepsut bueno un caso peculiar de problema de género en el siglo en el año mil cuatrocientos setenta antes de Cristo

Voz 9 10:25 oye Teruel andamos Hariri deseando las sirio breve tener una honra hija del patrón que aquellos que Grübel el dulce aliento de la vida para el noble líder portada Jolie Bimbo único hombre de confianza eficientes ahora el señor en las dos tierras que del buen Dios el supervisor del Tesoro diez

Voz 0772 10:55 José Manuel Galán director del Proyecto Djehuty acabamos de escuchar salmodia yo una canción Un canto que aparece grabado en la en la propia tumba no creo que ese así de unas mujeres cantando en honor de de Guti las tumbas en esta época que a lo largo de la historia de Egipto al igual que sucede desde las primeras dinastías hasta el cambio de era en a lo largo de esos tres mil años de historia es una suerte de máquina de Resurrección además los Egipto los lo han denominado así no una suerte de de espacio que está destinado con todas sus fórmulas con los textos los objetos la propia eh intención con la que se construye en la montaña tema para dar ese paso no final a una vida de

Voz 6 11:34 si la tumba los egipcios la perciben como una casa para la eternidad no es humorada Il la decoración los textos están diseñados para otorgarle al difunto esa capacidad de de vivir después de la muerte física no desde la los textos la decoración de la fachada que puede aludir a la faceta más terrenal y corporal el difunto a la decoración de la cámara sepulcral que estuviera decorada gol o la sala más interna que alude más a los ritos funerarios era la visión del más allá es un digamos un espacio de tránsito de la vida sobre la tierra a la vida debajo de la tierra como la definió no Si bueno son monumentos funerarios pero que curiosamente no sólo aluden a las creencias funerarias va a los rituales funerarios sino también a la vida cotidiana sobre la tierra que ellos quieren de alguna forma reproducir eternamente en el más allá por eso la tumba de los altos dignatarios en Luxor en la antigua Tebas donde trabajamos nosotros son unos documentos maravilloso sobre la vida sobre la Tierra está siendo tumbas en realidad la información que podemos extraer de ellas de la vida cotidiana es fabulosa tanto de las representaciones como también de la cultura material todos los objetos que acompañan difunto pues muchas veces son espejos son material de aseo son Quinteros de escribas y es que describe como o instrumentos musicales es decir muchísimo del ajuar funerario de la decoración en las tumbas nos da información riquísima sobre la vida cotidiana no

Voz 0772 13:08 además un casas para la eternidad casas también en una pequeña ciudad no porque la propia estructura del colocación y ubicación de las tumbas en la propia montaña parece que recrean una pues un espacio urbanístico dentro de lo que es la ese concepto no del más allá

Voz 6 13:23 claro el lo interesante es que en la en la necrópolis de la antigua Tebas de hoy Luxor las más son tan tan tan espectaculares y tienen tanta información de todo tipo en las paredes de su interior que los egiptólogos desde los comienzos de la egiptología hasta casi hoy en día han despreciado o lo que es el exterior las tumbas se han estudiado durante muchísimos años como si fueran islas no y sin conexión unas con otras nosotros trabajando en la colina de Abu el-Naga hemos hecho empezamos haciendo una excavación extensiva

Voz 0772 14:00 hemos ido descubriendo un astur

Voz 6 14:02 Mas habló de otras sobre todo lo más interesante son las calles que comunican unas con otras como se accede a las tumbas que están ubicadas más arriba en la falda de la colina comer antes Caleras como se baja con otras escalera otros peldaños que bajan a a un patio más enterrado es decir en nuestro proyecto en los dieciséis años que de recorrido que llevamos hasta ahora creo que hemos aportado entre otras cosas el información sobre la relación de unas tumbas con otros cómo se organiza el espacio y cómo se comunican unas con otras no y en un aspecto muy bonito que todavía queda mucho por por

Voz 8 14:38 conocer bueno mucho por conocer

Voz 0772 14:41 sí de alguna forma es un poco el el sentido de de vuestro trabajo no el el otro día con unos compañeros aquí en la en la radio al ver los regalos que habíais enviado por haber participado en el cargo de la de la misión eh yo les comentaba uno pues llevan ya más de quince años trabajando inseguro cantaban un poco de tanto tiempo trabajando en un mismo lugar una excavación es un proyecto al al a muy largo plazo es casi un proyecto vital

Voz 6 15:08 sí sí bueno esto tiene pros y contras no has mencionado den a mí me gustaría hablar un poquito de ellos sobre todo agradecer a los mecenas que que han contribuido para que esta próxima campaña sea posible algunos con poco dinero otros con poquito más la cantidad al final es lo de menos lo bonito esto ha sido el que esta campaña número diecisiete haya sido posible entre otros gracias a la pequeña contribución de más de trescientas personas que nos han dado su pequeña ayudita para que nosotros seamos capaces y de esa forma el proyecto Djehuty digamos que sea social el izado que sea abierto a mucha gente que Llanos ha pasado de ser espectador a ser parte del equipo no les estamos enorme más agradecidos a mucha gente le llama la atención de un proyecto con este recorrido hoy los éxitos de descubrimientos que hemos tenido como puede ser que que esté justo de financiación no bueno cuál la ciencia y a veces es así la ciencia en España a veces no es tan fácil au sencilla o o o de color de rosa como algunas veces se presenta a todo a muchos proyectos les cuesta conseguir financiación mantener los equipos

Voz 7 16:22 pero bueno

Voz 6 16:24 nadie dijo que fuera fácil hay que luchar hay que también ser original ser innovador buscar soluciones a los problemas en vez de quejarse el crowdfunding la verdad es que ha sido una experiencia fantástica que como digo estamos muy agradecidos además hemos recibido un poco de dinero de la Secretaría de Estado de Educación Cultura Deportes

Voz 7 16:42 de de de

Voz 6 16:45 también de Indra Técnicas Reunidas de la Fundación Palau Ark pero bueno el crowdfunding está muy muy bien plantado en nuestro corazón y esperamos estar a la altura de la confianza de toda la gente que nos ha apoyado

Voz 0772 17:00 muy bien José Manuel Galán director del Proyecto Djehuty lleváis diecisiete años esperamos que sean muchísimos más y que siguen pues contando los aquí en Ser Historia muchísima suerte para esta nueva campaña José Manuel

Voz 6 17:11 gracias Nacho por por apoyarnos y seguirnos desde hace tantos años y a todos los oyentes animaros a visitar la página web excavación Egipto punto com que tenemos un diario de excavación que vamos contando todo lo que hacemos vi algunos de los descubrimientos que vamos haciendo durante la excavación que creo que que merece la pena así que bueno gracias por todo y hasta pronto

