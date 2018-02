SH472 Cien años de la gripe española

Voz 1 00:00 en primavera de mil novecientos dieciocho El Mundo están ya en el este de Francia el ejército alemán continúa con la ofensiva a finales de mayo caminan sobre la inquietud se apodera de las filas salía pero los soldados alemanes se atascan el mar las tropas americanas llegan al frente y prestan su apoyo a las tropas francesas

Voz 2 00:32 los ánimos renace

Voz 1 00:42 entonces fue cuando apareció una invitada en la que nadie esperaba

Voz 2 00:45 la gripe

Voz 1 00:49 a unos meses más tarde millones de hombres y de mujeres morirán por esta enfermedad

Voz 2 00:56 por qué fue tan violenta epidemia porque se propagó tan deprisa pregunta así

Voz 0772 01:23 así se introducía en el que se en el tema que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia la gripe española de la que vamos a celebrar ahora cien años cien años de de una realidad pero que tiene de nombre un absoluto mito por qué iba a decir que era gripe española efectivamente sí que era gripe pero no era no era española no pues millones de personas y millones de muertos justo casi al mismo tiempo del final de los últimos años de la

Voz 6 01:51 de la Primera Guerra Mundial ir desde luego

Voz 0772 01:53 es una una lacra que se sobrepuso a ese momento tan convulso de nuestra historia en esos primeros años de del siglo XX pues como una suerte de casi de maldición divina no no habíamos apenas ha leído de la Primera Guerra Mundial con esos millones de muertos

Voz 6 02:09 sí la verdad es que la gripe

Voz 0772 02:12 pues contribuyó a oscurecer todavía más el el panorama de de aquella época Javier Gregory bienvenido a Ser Historia hola qué tal un placer estar aquí gente Javier Gregori ex compañero de la Cadena Ser el es el encargado de todos aquellos temas relacionados con la ciencia con el mundo de lo científico él me propuso además recordó que estábamos celebrando entre comillas por lo menos acordando Nos de de esos cien años de la de la gripe de la gripe española aseguró que muchos de los que nos están escuchando ahora estarán bien abrigados encara al quiero hechos en con con gripe pero no es eh

Voz 0882 02:44 el famoso H1 N1 crecen

Voz 0772 02:47 qué es exactamente a la gripe española científicamente hablando aparece de bueno pues casi después de la Primera Guerra Mundial como una nueva lacra no es así

Voz 0882 02:55 si realmente tendría que haberse tú lo has dicho tendría que haberse llamado gripe estadounidense porque el primer brote aparece el cuatro de marzo de mil novecientos dieciocho en Estados Unidos en Fort Ridley son los soldados americanos que vía

Voz 7 03:08 a los desplazados mejor dicho ha

Voz 0882 03:12 a Europa para combatir a finales de la primera Guerra Mundial los que traen la gripe a Europa en concreto en verano de el veintidós de agosto ya hay un brote muy importante en Brest en Francia que es el puerto por el que pasaba la mitad de la tropa estadounidense no que es lo que pasó es lo que hizo de esta cepa H I N uno la mayor pandemia en la historia de la humanidad la mayor pandemia murieron los cálculos más conservadores son cincuenta millones de personas pero hay autores que hablan incluso de cien millones eso significa que el veinte por ciento de los infectados murieron pero es que por ejemplo en China llegaron a morir hasta cuarenta por ciento de de la población infectada y bueno en España ocho millones infectados trescientos mil muertos las últimas cifras más o menos en España llegó ya ya en mayo que tuvo especial este virus pues

Voz 7 04:08 atacó más a los jóvenes y a los adultos que a los niños y a los demás digamos al unas mayores que es lo habitual no en estos casos se cebó los jóvenes y adultos

Voz 0882 04:17 Ike claro y que coincidió además con el final de la primera guerra mundial la gente desnutrida muchísimos tres que baja sistema inmunitario ir muchísimo movimiento de gente muchísimo muy movimiento de tropas con lo cual se

Voz 0772 04:31 yo iba de aquí para allá todo muy rápidamente pero claro

Voz 0882 04:34 qué es lo que hace a un virus de la gripe letal como este pues dos son dos circunstancias uno que sea muy patogénicos que eso es una especie de lotería pero Iwo que sea muy transmisible si se juntan las dos patitas entonces ya las dos partes de la moneda entonces tenemos un virus letal y una gran pandemia que podría haberse repetido con la gripe A famosa gripe A pero por suerte digamos el virus de la gripe A fue muy infeccioso es decir que pasaba muy rápidamente de persona a persona pero no fue muy patogénicos afortunadamente se dio síntomas leves y por eso no ocurrió una pandemia que podría volver a ocurrir

Voz 0772 05:13 además estaba escuchando te ahora dices que comienza se extiende por por el continente europeo a partir de de marzo de mil novecientos dieciocho

Voz 0882 05:20 no a marzo es Estados Unidos y en verano el virus muta digamos hace mucho más peligroso en Francia en empresa cuando se encuentra el primer brote eh

Voz 8 05:31 dado peligroso no hay lo lo lo llamativo es que identificamos gripe con invierno y aquí tenemos gripe con Verano Primavera Verano en Europa

Voz 0882 05:39 claro es que el el ámbitos muy muy amplio no además el desatado normalmente es desde no o bien mire a abril es el es el caso pero éste es que este virus fue un poco un poco especial no hubo otros virus de la gripe pero éste fue incluso en el mismo año otras cepas de hecho por ejemplo la vacuna que tenemos actualmente tiene tres cepas de diferentes sea no sólo hay un pero éste fue predominante ya te digo las primeras muertes que científicamente se pueden achacar a este H1 N1 la mal llamada gripe española fueron el cuatro de marzo en abril

Voz 0772 06:18 Estados Unidos y además has comentado en China en América aseguró paga una pandemia global balada legal de bueno pues con con un extremo muy muy grande has hablado de entre cincuenta millones y cien millones de muertos y además corrígeme si me

Voz 8 06:32 tampoco hoy hablamos de la gripe como algo muy normal muy

Voz 0772 06:36 está absolutamente normalizado pero creo que es la primera causa segunda causa de muerte en España porque no tiene curación

Voz 0882 06:42 es la primera causa de muerte infecciosa mucho más allá que el ébola o que la escasas o que otro tipo de de virus no sí me sobre todo el problema que tiene la gripe es que de baja al sistema inmunitario entonces hay bacterias por ejemplo que causa la neumonía que entonces aprovechar la ocasión dicen estar la mía invitado el cuerpo no por eso son afecta a las personas mayores y a las cosas que tienen complicaciones

Voz 0772 07:09 el respiratorias no muchos de los que nos escuchan dirá bueno es que en mil novecientos dieciocho no había penicilina es quién nos los da igual si los sirve de los béticos no sirven para

Voz 0882 07:19 aunque ahora hay antivirales que no son antibióticos es otro tipo de producto pero los antivirales y no sólo funcionaron en las primeras cuarenta y ocho horas muchas veces la gripe en las primeras cuarenta y ocho horas no da síntomas con lo cual el antiviral bueno pues habría que tenerlo hecho cuando la gripe A se compraron millones de toneladas antivirales por si acaso pero bueno muchos dudan de que hoy podrían funcionar tuviera una eficacia grande no

Voz 1 07:50 no cabe duda de que la mezcla permanente de los regimientos de soldados de todo el mundo así como las condiciones de vida en el interior del campamento fueron factores

Voz 9 08:00 sí sí

Voz 1 08:03 en efecto los soldados vivían en unas condiciones de una total falta de higiene las tiendas eran compartidas por diez o quince soldados y a menudo se plantaban cerca de los animales que se crían en el interior del campamento como cerdos Boeing con la perspectiva que te confiere la ciencia sabemos que se reunían todas las condiciones para que la gripe se propagara a gran escala

Voz 4 08:34 tú

Voz 0772 08:36 que escuchábamos un nuevo fragmento que creo que no lo he dicho al principio de Un reportaje un documental de Televisión Española La noche temática dedicada precisamente a la a la gripe española en donde se nos hablaba a Javier Gregori de pues de esa falta de higiene sobre todo entre los militares quiera pues al final de la primera guerra mundial lo que hizo extender de una manera extraordinaria la esta pandemia cuyo origen está en Estados Unidos pero se acabó llamando gripe españoles como una nueva leyenda negra no saltamos del siglo XVI XVII

Voz 0882 09:07 pero tiene un cómodo pues la razón es que los países en guerra como Estados Unidos Francia Alemania censuran las informaciones sobre la gripe sobre esta pandemia para no desmoralizar a las tropas no con lo cual los periódicos no pueden publicar prácticamente noticias sobre la gripe pero en cambio España como un país neutral la prensa sí que es un poco más libre pública casos todos los días están los periódicos casos de muertes por eso se le llamó gripe española porque realmente los únicos que informaron sobre la gripe fueron los periódicos españoles de la época

Voz 0772 09:44 ya queda como esa etiqueta de unas nuevas viviendas

Voz 0882 09:46 pero que apareció en España que tuvimos algo que ver pues no tuvimos la que ver fueron soldados americanos a los que la trajeron aquí aunque realmente el virus mutó en Francia no en en el portón de desembarcaba realmente científicamente el virus de la gripe no muta esto está mal dicho lo que hace es que como toda células ese replica entonces al replicarse Se produce una serie de errores entonces esos errores pueden hacer que el virus una cepa sea más letal o menos entonces realmente lo que hace es replicarse continuamente no el virus no mutar sino replicarse y entonces los errores pues de repente te toca la lotería el premio gordo premio lo gordos que esa réplica ese error que se ha producido en el virus pues es súper letal no esto no puede seguir tocando y puede volver a ocurrir de una pandemia de de este tipo de hablando de gripe osea que hay que tocar madera

Voz 0772 10:41 hay que hay que contextualizar lo históricamente lo decíamos al principio lo escuchábamos o sea reiteraba un poco en este nuevo corte no de de la noche temática de Televisión Española de las condiciones higiénicas después de la Primera Guerra Mundial pues no eran las mejores aunque no hubiera habido Primera Guerra Mundial tampoco las condiciones higiénicas de el primer tercio del siglo XX

Voz 0882 11:00 alimentación Horacio no no era como tal

Voz 0772 11:03 sofisticada como como ahora no los avances en la medicina de la farmacéutica no estaban tan sofisticados como ahora desde luego que todo eso contribuyó a una expansión desde Bull por todos los continentes los cinco continentes no practicamente de de la de la gripe Espanyol yo creo que una de las pandemias

Voz 0882 11:20 no es la mayor para mayor es la mayor pandemia conoció a la historia muy muy por encima

Voz 0772 11:25 vale la pena teniendo agravan el siglo III se eso sí

Voz 0882 11:28 que creo que fueron quince millones de muertos que era casi la mitad de la población entonces Europa no pero sí es la mayor pandemia conocida científicamente hablando desde luego a ser gente mal nutrida y tal pero es que también murió por ejemplo Eric El Príncipe de Suecia no sea no creo que tuviera problemas de nutrición pero a lo mejor es que era muy chico pero murió también porque está gripe Gustav Klimt el el pintor austriaco Apollinaire el escritor en Monroe están el autor de Cyrano de Bergerac es decir que es que afectó a todos los estamentos sociales no realmente el virus fue muy muy hoy le llamarían patogénicos no muy malo muy malo

Voz 0772 12:08 la la gripe española que iba a decir otra vez celebramos los tienen ellos no recordamos los cien años conmemoramos conmemoramos de esta ocurrir para que no recordaba algo menos

Voz 0882 12:18 las pilas no y que sobre todo es muy importante que me la he dicho sobre ayer una científica cuando cuando se enteró de quiero hablar contigo mejor sobre todo recuerda que la gente tiene que vacunarse a todos los anti vacunas que no que hay que hay que vacunarse sobre todo los grupos de riesgo porque como tú decías la gripe aún hoy sigue matando en el mundo sino recuerdo mal a un medio millón

Voz 0772 12:37 de personas al año pues fíjate yo soy yo estoy dentro de esos grupos de riesgo porque eso sublime dependientes soy diabético y jamás me he vacunado el hizo lo decía antes a nuestra compañera Ana Caballero yo desde los quince años yo vivido en León y en Valladolid me ducho con agua fría entonces yo creo que eso jamás desde los quince años me vuelta coger ni un resfriado ni nada bien y bueno así sigo estando creó en el grupo de riesgo pero tampoco creo que me

Voz 0882 13:06 pues hay que vacunarse hay que vacunarse porque no menos caso hay vacune la gripe va a estar con nosotros yo creo que que hasta que exista el ser humano

Voz 0772 13:13 que es algo inherente a la propia historia del ser humano que es precisamente la razón por la que hemos la hemos traído aquí a recordar esos cien años de la gripe española junto con nuestro compañero Javier Gregori Javier muchísimas gracias a vosotros dado un plazo de un poquito más de historia

Voz 0882 13:29 placer ahora

