SH472 Huellas leonesas y judías en El Quijote

Voz 1 00:00 en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme

Voz 2 00:07 no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero

Voz 3 00:10 a Darren antigua Rossini

Voz 2 00:13 Lacko ir al paro tenía en su casa una qué pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo que lo mismo de silla va Rocío que tomaba la poda de era

Voz 0772 00:54 quién no recuerda este comienzo de una serie de televisión magistral del año setenta y nueve de Televisión Española con Cruz Delgado que ya lo tuvimos a nuestro programa en el programa trescientos setenta y cuatro en los que quieran con él con conectarse a los podcast de de Ser Historia hay vayan a ese programa de la temporada pasada el trescientos setenta y cuatro encontrará la entrevista con Cruz Delgado el creador dibujante esa serie de Don Quijote de la Mancha con con ella crecimos muchos con ella aprendimos mucho es la historia de esta obra universal de Miguel de Cervantes y un poco el escenario histórico que que rodeaba a ese Siglo de Oro comienzos del siglo XVII donde la España de Felipe III de Felipe IV bueno pues ofrecía un poco a caballo entre esa gloria que en ocasiones brillaba con las tomas de de lugares de los Países Bajos y luego tenía sus valles o con las bancarrotas durante sobre todo el reinado de Felipe IV que hablábamos de una crisis económica y bueno pues ya ya quisiéramos hablar ahora cuando decimos de crisis económica ahora la que vivieron en aquella época en el siglo XVII todo este marco histórico es el que como digo en en recoge la obra de El Quijote y también una serie de huellas que han quedado quizás un poco olvidadas perdidas sí que tenemos que intentar poder leer conocer entre entre líneas ese es un poco el trabajo de nuestro próximo invitado Santiago TRAM con Pérez el ex leonés como yo su libro huellas judías y leonesas en el en el Quijote

Voz 0772 02:36 atención sobre muchas de estas posibles reinterpretaciones que se pueden hacer de del Quijote Santiago bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 02:56 la verdad que el tema es polémico el tema polémico hay que decirlo porque no yo tengo que reconocer también John John no estoy muy de acuerdo también con muchas interpretaciones pero bueno yo estoy abierto a todo tipo de de de posibilidades yo creo que la que la ciencia avanza un poco con con con esa con esa mentalidad abierta no de porque cuando hablamos de de la Mancha no secamos en en la idea de que sea precisamente un lugar de La Mancha de lo que hoy conocemos la mancha no esté haciendo una alegoría una metáfora de de de algo que luego sí que podemos ver no en leyendo entre líneas en en otros pasajes de de algunos pasajes del Quijote porque tú focalizas muchos de esos lugares no tanto en en la mansas

Voz 8 03:37 no lo que era del antiguo Reino de León León Zamora ahora

Voz 7 03:49 sí ya que has empezado la alusión al a ese dibujante entre esos esa serie estupenda ente Pizzo haciendo una pequeña consideración uno de los ilustradores más famosos del Quijote es Gustave Doré pues si uno observa que ha hecho Gustave Doré que no estaba lleno de prejuicios manchegos vemos que el espacio El escenario que dibuja Gustave Doré nada tiene que ver con la mancha o sea no hay que forzar las cosas vemos que hay altas montañas nubes los riscos Valles en fin el el entorno paisajístico que es el primero que se nos viene a la mente no podemos en ningún modo situarlo en en La Mancha esa es una primera llamada de atención que podría hacernos pensar qué pasa aquí

Voz 0772 04:36 porque Cervantes es muy muy descriptivo

Voz 7 04:39 es hacer es suficientemente suficientemente descriptivo como para crear un entorno que difícilmente podemos imaginarnos la mancha los primeros ocho capítulos que pueden coincidir con el primer boceto de un Quijote que era una novela corta más o menos lo puede situar en una mancha clásica hombre es decir tierra más o menos yerma pero a parte del capítulo octavo ese espacio le resulta absolutamente pobre no puede no puede desarrolla el ahí lo que su imaginación esta pieza trasladará Don Quijote a sitios que ya nada tiene que ver con la mancha para mantener esa su verosimilitud El hecha de vez en cuando se acuerda coloca tiran poco Habbo Leo nombres manchegos El Toboso Miguelturra no sé qué pero vemos que no tienen ninguna coherencia no es no es un geógrafo no está haciendo toponimia está haciendo verosímil una ficción lo primero que hay que tener en cuenta es que es ficción El Quijote que parece algo tan elemental tener que repetir que es el Quijote ficción novela claro es novela es ficción no ficción que toma el punto de vista de la realidad para hacerlo lo más verosímil posible pero que no está describiendo la realidad resulta realmente sorprendente que un equipo de de investigadores de la Universidad Autónoma creyó doce que les han pagado un dinero para hacer un estudio extraordinario sobre dónde está el lugar de la Mancha in concluyen después de hacer infinidad de combinaciones está la teoría de sistemas geógrafos fisco de todo hice no es bien Villanueva de los caballos de los infantes centralita claro yo he mirado por encima sólo es estudio y cuando me encuentro por ejemplo hice pero calculamos por ejemplo las distancias que podía recorrer Don Quijote y Sancho en un día pues no sé tantos kilómetros hice en invierno serían pues cinco seis menos yo cuando oigo lo de invierno pero habrán leído el Quijote alguna vez dónde está el invierno en el Quijote no existe limpiaron el Quijote es siempre verano caen cuatro gotas quién un Barbero se tapa con la vacía no hay más lluvia ni siquiera en todo el Quijote con lo cual quiere decir que ese estudio carece el rigor más elemental si está utilizando una variable de algo de una recorrían en invierno Don Quijote y Sancho dice bueno por favor dónde está usted claro

Voz 0772 06:57 Nos han ocasiones buscar pues es es elemento de verosimilitud yo no he leído tampoco el informe este que comentas de la de la universidad pero quizás partiendo de la base de que es una ficción pues no no sé

Voz 7 07:10 es lo que han olvidado todos qué necesidad hay que es ficción incluso si les la ficción sin prejuicios como yo digo a manchado sin orejeras manchegas no estoy hablando nada en contra de la Mancha porque me parece estupendo lo que hacen y que sigue al turismo y que sí a todo esto estamos en el terreno de la literatura no estamos en otro y entonces es es legítimo todo lo que se ha hecho pero también es legítimo hacer unas un estudio más riguroso sobre todo para enriquecer el Quijote no se trata de ir en contra en el Quijote aquí era una dimensión extraordinaria sin enfocar desde el punto de vista de la tradición judía de la herencia judía de su condición de converso ID la influencia de un entorno paisajístico que encaja infinitamente mejor en la zona de las montañas de León Riberas de Leslie de los ríos y zonas de Tierra de Campos ahí la infinidad de alusiones que están veladas en el texto encajan perfectamente con lo cual pues bueno si estamos dentro la afición podemos decir una hipótesis no está describiendo una realidad se está creando un una ficción segundo él se pudo inspirar ya aquí es donde yo digo que él tuvo que tener cierto conocimiento bastante cercano de realidades como las Lagunas de Villafáfila o de Ana como para hablar de que las a las Lagunas de Ruidera sólo crean una especies de peces burdos y desabrido es que son las empresas cosa que en las Lagunas de Ruidera no es verosímil eso como eso infinidad de detalles pequeños que que lo sitúan en ese entorno lo que sí que es cierto es que el el el Quijote

Voz 0772 08:44 cuenta con infinidad de de elementos ocultos por así decirlo los no que hay que leer leer un poco entre líneas no no no no no eres tú el primero que que lo ha dicho lo han hecho ya otros muchos investigadores que hay unas huellas judías en y en la en la obra de Miguel de Cervantes en el en el Quijote que aparecen como una suerte de guiños que solamente Si estás bueno si tienes un conocimiento previo puedes puedes interpretarlos no puedes decir a pues mira hay una tradición judía pueda haber un poco en estas líneas de lo que está contando hacer Miguel de Cervantes en estas líneas no pero eso ha dicho que el que el podía venir de una familia de judíos conversos o incluso él mismo ser un cuyo con

Voz 7 09:23 eso sí Cervantes ten en cuenta que en esta época él juega mucho a a despistar entre otras cosas porque la censura y la Inquisición estaba presente en todo y la gran habilidad suya ha sido en no renunciar a su pensamiento a su modo de entender la vida pero de tal manera que no les supusiera ningún riesgo y esa es la enorme grandeza del Quijote precisamente porque se vio obligado a actuar y escribir así salió esa esa obra magnífica es el Quijote ahora los lectores de hoy tenemos suficiente información y capacidad como para releer redescubrir todo lo que está insinuado oculto o simplemente que no se le al pide la ley

Voz 0295 10:34 señor no me fío nada de este encantamiento esos que llevan más parece nombres de carne y hueso disfrazado de fantasma que con cada uno de ellos sin que se diera cuenta Invest de humo sino que tiene el cuerpo como cualquier hijo de vecino

Voz 10 10:53 hay muchas maneras de campaña bien profanos mucho aunque te parezca que esos fantasmas son corpore como nosotros no lo crean que sólo son apariencia y nada más si vuestra merced lo dije yo sé que estoy en tanto que si pensase que no lo estoy no me quedaría enjaulado dejando de socorrer menesterosos que necesitan

Voz 0295 11:21 maneras pruebe vuestra se ha sabido que yo la ayudaré suma sobre no sin antes que también parece el día de lo triste que vayamos a buscar más aventuras

Voz 0772 11:39 genial como siempre este nuevo fragmento de la serie de televisión española y El Quijote esa serie de de Cruz Delgado del año setenta y nueve con la que crecimos muchos de bueno no solamente mi generación sí en generaciones posteriores los ha repuesto en varias ocasiones en en televisión Santiago Tarancón autor de este libro huellas judías y leonesas en el Quijote escuchábamos un fragmento con con el inefable Sancho Panza que que es también uno de esos arquetipos que aparece proyectado en la imagen del del Quijote como referente de de cristiano viejo de hombre también muy muy dada a la superstición al al pensamiento quizás más más frívolo podríamos definir lo hacía también en contraposición con otros con otras formas de P esa miento como decíamos ante más vinculadas a a la tradición judía hay que podemos ver en el Quijote

Voz 7 12:31 sí es Cervantes plantea ahí la posibilidad de convivencia Hay fructífera entre un cristiano viejo y un cristiano nuevo este nuevo sería Cervantes dice poco del Quijote hay un solo producir una pequeña referencia el nombre de Don Quijote de la Mancha si interpretado de muchas maneras pero hay que reconocer que en la época de Cervantes y el famoso romance de El Piñero dice un Piñero portugués recién venido de Castilla etcétera En un lugar de La Mancha que no les saldrá en su vida se enamoró muy despacio de una bella casa di el el segundo verso de autos y luego famoso con el que empieza el Quijote dice mancha que no les saldrá en su vida no hace falta ser muy fin muy locos en interpretar ni tener ningún delirio para pensar que no está hablando de la Mancha geográfica o no sólo de la Mancha geográfico porque qué es eso de que no les saldrá en su vida y esto era un romance popularice como en la época de Cervantes que lo tomó sin duda alguna para el inicio del Quijote entonces vemos que hay ahí más y más detrás cuando la Pícara Justina se llama a sí misma manchego sabemos que es la nuestra de Mansilla de las Mulas dice manchega se llama asimismo manchega o a su pluma le llama manchega porque le ha hecho una mancha un borrón en su prólogo del libro que está escribiendo o llama manchego al propio Herodes el que tiene más de manchego que me inmortal Dios bueno ahí la palabra manchego también plantea qué pasión Siero tengo cierto interrogante no puede ser simplemente la referencia aparte que la mancha en la época de Cervantes eran diecinueve pueblito del común de la Mancha dependiendo de la Orden de Santiago creo que tenía muy poca relevancia incluso en las relaciones de Felipe II que habla de esa zona dice que es un topónimo de escasa fortuna luego se ha creado la mancha Cervantes realmente es el que crea la mancha no al revés no porque claro si dice por ejemplo que el ese lugar de La Mancha de que no quiere acordarse dice vi dicen momentos Sancho que está cerca de su pueblo cerca de de de su pueblo cerca no dice que está cerca de El Toboso cerca de Miguelturra son dos pueblos que están entre sí a más de ciento cincuenta kilómetros como en estar los dos próximos al pueblo es se está jugando con la geografía no no está haciendo una descripción topográfica entonces todo esto lo que hace yo digo es sí Clemente enriquecer el sentido profundo que tiene el Quijote verle en un entorno que tiene que ver mucho más con el entorno idílico de la diana de Jorge de Montemayor que sabían se desarrolla en nuestra tierra a orillas del Esla en Coyanza en Valencia de Don Juan y qué influye muchísimo en Cervantes es ese entorno idílico geográfico de la novela pastoril el que él retoma ilegal a vuelta pero al mismo tiempo con una nostalgia de ese de ese tiempo pasado fantástico que estaba en que es expresar el discurso era dorada Don Quijote todas todas esas claves van creando un una interpretación mucho más rica y es lo que yo intento intento sin no demostrar porque en esto estamos hablando de interpretaciones de una obra de ficción pero si abrir la mente como para que todo eso que está ahí no es llegue de una manera mucho más directa no muchísimo más apasionante yo me lo he pasado muy bien descubriendo infame unidad de de guiños de claves perdidos en cada una en cada línea que realmente lo hacen una obra deslumbrante desde todo punto de vista

Voz 0772 16:06 una obra magnífica y una obra que que si los quiénes de los que nos están escuchando todavía no la han leído aunque sean dos volúmenes muy gruesos invito a que lo hagan yo leí en el en el colegio en el instituto y realmente es una obra muy entretenida muy divertida que te ayuda a conocernos solamente la historia del momento sino muchas de las tradiciones muchos de los dichos populares que hoy todavía tenemos casi en boca en nuestro pueblo en nuestro propio sigo Siglo XXI es antigua

Voz 7 16:39 te quiero verlo porque el acuerda también la propia cita de Cervantes cuando dice que los que realmente entienden anti CERA el ahora son los viejos dicen los niños la malo sea los jóvenes la le en los hombres la entienden y los viejos la celebran

Voz 0772 16:54 hacemos la exige incluso incluso él

Voz 7 16:57 esto es agravación de los posibles receptores de su obra con esa agudiza enorme realmente para celebrar la disfrutarla fondo hay que releerla con cierta capacidad ya adulta no yp puede apadrinar a un niño pero el que de verdad va a disfrutar de ella es una persona que tenga todas estas claves que te animo a que la vuelvas a releer verás tú qué cantidad de cosas nuevas descubres ahí sobre todo libre de prejuicios es lo más importa claro que sí

Voz 0772 17:23 así lo haré Santiago Tarancón autor de este huellas judías leoneses y leonesas en el Quijote publicado por Punto Rojo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poco más de Historia