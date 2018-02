SER Aventureros: Internet, fuente de consejos para ir de vacaciones (03/02/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 3 00:53 sí

Voz 1025 01:21 qué tal aventurero buenos días bienvenidos a obreros una vez más bienvenidos al panorama este que generamos aquí generados

Voz 4 01:30 vamos ahora mismo hoy en Madrid

Voz 1025 01:33 España para la Cadena hacer tanto en la Península como en Canarias pero que también se genera a través de la voz de sesenta para Radio Caracol en la costa este de Estados Unidos muy buenas tardes porque un nos escucháis el domingo por la tarde aquí estamos la tropa de Ser aventureros esta semana con alguna noticia triste luego ampliaremos con carros por ejemplo la persona la mujer os acordáis que controlaba quién ascendía a un ocho mil Si realmente había ascendido ese ochomil era un personaje que ha visitado por todos nuestros alpinistas y malaguistas Carlos Soria no sabía habla muchas veces de ella bueno pues esta semana leamos la noticia que nos había dejado habido también un lío en el Nanga Parbat tremendo en donde se ha podido rescatar a una montañera francesa pero su compañero ha dejado la vida ya perdido en esa abstención al Nanga Parbat en invierno porque hicieron cima pero en el descenso perdieron la vida luego lo contamos todo esto es por parte de montaña equipo médico habitual José Luis Angulo qué tal está muy buena

Voz 5 02:35 Díaz qué tal muy bien te un libro que tiene una pinta espectacular leído dos libros el de arriba tiene le y otro para ver bueno pues el de arriba que es el que tiene una pinta espectacular como si ya ves arriba diarios de un biblioteca

Voz 1055 02:49 en Tombuctú un relato apasionante la sin razón de la guerra en la sinrazón de

Voz 1 02:54 bueno personaje que hoy en el en el mundo

Voz 5 02:57 está absolutamente la cabeza y que bueno pues

Voz 1 02:59 Ximo

Voz 1055 03:00 atractivo para ellos es acabar con la cultura así que hablaremos de un lugar mítico Tombuctú en el que creo que

Voz 5 03:05 todos hemos estado lo da todo y esa maravillosa Biblioteca que a punto ha estado de ser bueno pues acabada destruida por la sordera todos hemos estado pero hace estaba intentando hacer memoria ahora todos hacen muchísimos sí mismo tiempo diría yo creo que el último que esto fue fuistes Chema qué tal estás Chema Rodríguez tú sí que es verdad cuando estuviste tú la última esta acuerdas pero yo creo que fuiste tú lo último nosotros se lo Diego no estuve yo me de vale venga dos mil cuatro si bien ya se ninguna gana yo no yo yo yo en el dos mil Nos tu vendó mutó Ángel Colina estás vivo

Voz 1025 03:40 buenos días qué tal buenos días si este este medio

Voz 6 03:42 estaba al borde del abismo pero estoy estoy vivo estás bien no es de la gripe que le ha tenido apartado de lo que quiero decir no que has ido a la Cadena ser donante algunas en Limia importantes te crees que eres me las tuyas dice luchar a mí me preocupo coincidió con el estreno de la peste en donde verde y a ver si de les digo oye por cierto hablando del yo estuve en el noventa yo misma curiosidad primero con tu lo dijo Ángel directamente lo construyó

Voz 1025 04:15 bueno dicho eso tú tienes sección hoy no sí señor para que les voy a pedir a Hacienda técnico que por favor no nos pongas no no la cabecera sintonía sino la música Esam porque ya sabes que Chema siempre empieza drama nos da un momento mágico de de lo que él va a aportar al programa en sí su sección

Voz 6 04:34 ahí está la música la sintonía

Voz 5 04:37 sólo te digo nada si no que no habla nadie la sintonía es verdad entonces que era la sintonía de fondo a vengamos a dejarlas entender centra suban poco la sintonía a pesar de esto es la sintonía que está de fondo no venga habla ya aquí no digo nada si ahora de que vas a hablar bueno pues hoy vamos

Voz 0412 04:54 a irnos Aznar tierra muy muy muy lejana

Voz 5 04:57 si cuando voy a tener un colaborador creo muy muy especial una parte acuérdate de que tú me gustó mi equipo va saliendo es como dirá luego cuando vean la cabeceras Chema Rodríguez y todo su equipo bueno pues oye bien y ante la semana pasa muy bien

Voz 1025 05:09 ya colaboradores pues eso solo

Voz 0412 05:12 deciros que el titular es el asesino de mochileros

Voz 1025 05:16 en las sesiones no venga vamos afincado hoy en Ser aventureros el asesina de mochileros en la sección de es muy especial con colaborador muy especial pero sabemos quiénes no

Voz 0412 05:32 no ponen yo sí sé quién es lo que no sabemos si podrá estar

Voz 1025 05:35 vale le vamos a pedir a Rebeca estará llamando a Barrabés entre otros no gracias el Rebeca Revilla está conectando con Carlos Barrabés esta semana sabéis que hemos tenido hoy les seguimos lesionado fue una entrada fea dura la rodilla ha el chiquitín a Fermín Agustí le tenemos todavía lesionado pero bueno es lo que pasa por ir conduciendo por estas carreteras de Dios afortunadamente cada día está mejor en el segundo libro voy con Theo pero quieres es decir algo segundo le voy

Voz 1055 06:05 decía el editorial paga todo el mundo piensa que este de cachondeo no Lonely Planet Lonely Planet son una editorial de referencia ha sacado a Gades sacar una guía de váteres

Voz 1025 06:14 del mundo vale hasta aquí porque luego ampliarlas ampliará sobre hay cómodo y todos los mucho ha dicho de Tombuctú y otro par

Voz 6 06:22 a ver porque son fotos con gente

Voz 1025 06:24 a hablar luego de ello son váteres limpios Toché todas toda buenos días buenos días encantado de saludarte oye lo primero que se me vas a matar porque no recuerdo el nombre de la mujer que controlaba que hubiésemos

Voz 0322 06:39 el examen nos ha dejado en

Voz 1025 06:42 estos días que ya no está entre nosotros no

Voz 0322 06:44 pues fíjate al noventa y cuatro años es increíble lo que ha hecho esta mujer muchas veces piensas en cuál es el propósito de la vida de la gente que esta señora encontró propósito en informar de todo lo que pasaba en los ciclos de ocho mil metros es alucinante si no sólo informados no documentarlo es decir una metodología una manera de saber si la gente había llegado ya había hecho la ruta que decía o no está data esta base de datos tan grande sobre el Himalaya pues se puede consultar en Internet

Voz 1025 07:22 ya ya ahora es pero escúchame carros ya ahora que porque si esta mujer era quién hacía este curro hay alguien detrás de ella que lo haga o no

Voz 0322 07:31 sí ahora mismo si ya

Voz 1025 07:33 o sea que eso ya no solo ella sino que ya hay un equipo que está detrás de ella

Voz 0322 07:37 así que ya tiene herederos si ya se ha convertido en algo importante no os a lo esta señora pues imagínate eh era de Chicago no fíjate nación en mil novecientos veintitrés es que a veces te quedas impresionado te cuando nació la gente

Voz 1025 07:51 si hace unos cuatro años claro

Voz 0322 07:54 es increíble vienen el sesenta imaginados una señora en mil novecientos sesenta se va a Nepal hice va de reportera de la agencia Reuters van a cubrir las expediciones que empezaba a ver ahí Malaya que era debía hacer no sé cómo cubrirá ahora imaginado no en algo rarísimo una cosa que que no le importaba mucha gente por decirlo así no si esto se queda monta todo esto y ahora pues básicamente pues parece ser que sí que es un legado que da bastante cubierto que que va a haber gente que lo siga y qué padres bueno desde luego dentro del gremio yo creo que era de las personas más importantes del mundo

Voz 1025 08:35 es la curiosidad esta esta señal cobraba de alguien o si quién quién quién la además como como de que vivía

Voz 0322 08:43 bueno esto es una de estas cosas extrañas no probablemente había muchas donaciones había pero en realidad no era alguien que te cobrará por hacer esto

Voz 7 08:54 esta señora se hace oficial es decir lo que que ella diga sí o no esto esto es válido no es válido como él consigue ya que que su criterio o sea el se imponga no

Voz 0322 09:04 eh esto esta es una pregunta súper importante no porque si es verdad

Voz 6 09:09 así

Voz 0322 09:11 yo eh porque en un momento dado se reconoce su autoridad que esto me encanta porque alguien es súper importante pues porque muchos lo reconocen así no y esto es yo creo que el mayor valor que que ha tenido esta señora lo que que al final ella montó una metodología en la metodología fue aceptada porque realmente era una metodología que no dejaba lugar a no ir realmente todo el mundo sabía que es lo que ella decía hasta el último segundo lo estabas descubriendo y que tú tenías que decir exactamente que ellas desde una cumbre donde estaba la luna y que ya había se encontró por el camino se has visto no sé qué piedra pasea realmente era

Voz 5 10:01 tú te has trampa lo permita esperaba lo curioso es que ya daba fe

Voz 0412 10:04 se de que la gente había estado en un lugar en la que

Voz 5 10:07 ella nunca había estado

Voz 0322 10:09 exactamente esas deslizante es es ahora que estamos con todo el mundo de la creación de confianza no de los consensos esta esta señora que el bitcoins una tontería ayer lo Chen con esta así esta señora es una fuerza magnética de otro a nivel porque era capaz exactamente como debilidad extrema de decir que todavía se está en un sitio no Gianni había estado nominada Ny Titi no sólo eso será capaz de que toda la comunidad mundial aceptara eso no de hecho si tú no estás certificó esta señora no ha subido dijo que te quede claro

Voz 1025 10:44 que fuerte bueno es más ella incluso descubrió no situaciones que no eran ciertas de gente que decía que había subido a no sé dónde a cualquiera de los ochomiles y que ya había dicho pues mira la foto que me estás mandando no para nada eh la cima que tu dices si bien bastantes

Voz 0322 11:03 en ocasiones de hecho llegó en cierta medida se llegó a tener tanto respeto a lo que decía que mucha gente que llegaba a cimas como el Siza Palma o lugares donde hay varias cimas hay que hubiera piedra más alta no llegó un momento que todo el mundo decía que había estado en la pido era más alta o no habiendo esto a la cima hasta hace que que realmente bueno

Voz 1025 11:29 a uno también había como

Voz 0322 11:31 osea puso digamos creó un modelo realmente yo creo que bastante seguro no

Voz 1025 11:36 oye me he dicho esto ya ha hablado de ella déjame que haga un pequeño paréntesis porque estás manda también ha sido noticia una vez más el Nanga Parbat en invierno un rescate que yo creo que es absolutamente histórico lo que han hecho con la chica francesa queda han sacado de ese lío pero pero su compañero sí que ha perdido la vida porque no han encontrado y se supone que a pesar de que hicieron no salió vivo de esta no

Voz 0322 12:01 sí a ver aquí ahí como toda gran historia no pues tiene tiene todos los componentes no cosa de repente se rompe el mundo no se imagina o no esto es como Matrix no se desgarra el código no hay una perturbación en el Código igual hay una alarma de una de que se han perdido esta gente en se han quedado atrapados en el Nanga Parbat inmediata

Voz 1025 12:25 también le he visto que llevaba siete intentos

Voz 0322 12:29 el intento escala me los polacos y lo hemos hablado aquí en varias ocasiones tienen como una obsesión por las invernal sale

Voz 1025 12:38 ya

Voz 0322 12:39 porque tienen siempre les encantan las iban a San especializado no pero las invernales tienen un riesgo extremo sea extremo extremo es una cosa que es casi imposible entonces bueno pues esta gente tienen un problema intentaban descender son gente de mi nivel enorme pues buenos pero se quedan atrapados así que el equipo del K2 directamente coge envió cuatro expedicionarios para los envían con oxígeno que esta es una clave importante es decir los envían como equipo de rescate no sea preparados para rescatar imaginar lo que significa eso es jugarte la vida de verdad podría rescatar a Viena unos niveles alucinantes sea ese hecho de Sort Lleida es increíble así que coger un helicóptero cambian de de campo así eso es alucinante ya partía entonces pues bueno lo organizan Iván al final lo que pasa es que esta gente que llevan tantos años intentando pues conocía muy bien la montaña mal pero en realidad y en realidad final no lo pueden sacar porque es prácticamente imposible que juegan tanto la vida pues que van pagando pero pues rescatan a que al final es una historia muy agridulce muy triste muchos casos pero que tiene una parte increíble que es como puede ser que alguien que esté montando algo calcados que es como la ilusión de la vida de alguien que se dejó toda la vida abandonen sin dudarlo hice vaya al otro lado a jugarse la vida no por una cima sino por rescatar es alucinante es es una cosa increíble es todo todo es para una película

Voz 1025 14:16 jolín pero la verdad es que para una película tremendo además porque el el rescate es heroico ella sigue caminando en condiciones absolutamente dantescas y eso es lo que les amaba les salva la vida porque realmente con ella se cruzan cuando está descendiendo sola ya al compañero no lo han encontrado claro

Voz 0322 14:36 que con ceguera de sabes que cuando en un glaciar pierde la gafas e prueba yo no sé si las perdió pero es probable Volvo la saco rato si te quedas con ceguera glaciar eso es algo bastante bastante tremendo de habitual Is y bueno pues con unas congelaciones tremenda has imaginado las condiciones no sea que realmente el objetivo del rescate en primera fase se cumple no hizo lo que pasa que luego claro imaginados no en esa mantener tan compleja con ese frío tan descomunal con esas condiciones increíbles es alucinante no es que que realmente es lo normal es lo que ha pasado pues que no puedan encontrar desgraciadamente es así pero afortunadamente pues bueno a ella así que la ayudan la historia tiene esa esa doble parten eso es una es una epopeya es alucinante

Voz 1025 15:30 madre mía bueno puede da la historia por cierto de que quería es hablar hoy o eso hará parte del que alguien lo jaleó

Voz 8 15:37 tomo nota de moda Chanel sección nosotros macarra

Voz 1025 15:41 te preguntas di sección hecha pero quería aportar esto quería aportar algo

Voz 0322 15:46 aquí hay que venir preparado esto es la bomba pues no la verdad es que me parece bien

Voz 1025 15:53 a Bengala oye por cierto carros para que tuvo agenda que es complicada en la vida Bette apuntando el uno de marzo jueves qué vamos a estar haciendo el programa no estará o programa tradicional en Benasque osea el arcén elude en marzo de vamos hasta luego marzo va estar el uno tú si no te importa vale en marzo en Benasque por cierto que ese fin de semana hay una carrera hay una atrae la y en la montaña otra adiós ahí

Voz 0322 16:26 qué maravilla pues miran es justo después de de lo que es allí el Carnaval cinta nada de la nieve que es la última semana si es una época muy bonitas esta semana una semana de familias va mucha familia mucho turismo de familia es una semana realmente bonitas y luego tenemos una cosa medible es que esa noche la el dos de marzo si es luna llena luna llena en Benasque

Voz 1025 16:51 que por qué podemos hacer salir a la montaña luna llena esas salidas qué hago yo con chocolate y churros no

Voz 0322 16:56 en esta Hipatia eran Si me dejas lleva pasaran yo

Voz 1025 16:59 pero yo te dejo llevar para echaran porque es una tradición que hacemos nosotros salimos a caminar normalmente si hay nieve con raquetas a fondo árabe surta ya hacemos ahí no estoy chocolate con churros a Nacha que lo sepáis para que vengáis ya con la raqueta llama es

Voz 5 17:13 la salida de familia pues ahí está la familia

Voz 1025 17:15 Amelia Ser aventureros anda la semana que viene Carlo no talón de Astún más humano Moscú Carlos Barrameda acompañando a estar preparado a tu ahí estarás no preparadísimo oye si sabes qué vamos a hacer este año el uno de marzo aparte hacer nosotros el programa hemos engañado gente de un millón de elefantes para que antes de que entremos nosotros como media horita antes que ellos estarán luego nosotros hagan una proyección ahí de diapositivas eh para que nos cuenten sus viajes y todo este año vamos a hacer un montaje ahí yo pongo los en el choque

Voz 8 17:48 late y el perro ir para echarme la bronca

Voz 1025 17:54 marchas del padre se oye perdóname cada año lleva de arriba pero no lo traemos para acá sanitarios que entré en la rueda estrella decía que demanda Olson comenzó bien qué te pasa Alfonso Ojea buenas ideas

Voz 5 18:08 buenos días estoy viendo aquí que me han mandado un Memento bien estaría yo mi fíjate lo que dice el me me sitio porque no no porque Ali portería donde lanzaron el último penalti en contra del Barcelona en la Liga y es un dolmen

Voz 9 18:22 a decir

Voz 5 18:25 sacándole Dolmen

Voz 9 18:28 el pacto vendieron

Voz 5 18:31 nada menos que el se marzo creo que estaremos bien bien después de haber terminado ya

Voz 0510 18:36 Juegos Olímpicos de invierno y que lo digo Gordó por

Voz 5 18:39 que hemos tenido en pistas Blancas para todo aquel que lo quiera escuchar yo puede descargar en Cadena Ser punto com la entrevista con quién va a ser el abanderado del equipo olímpico español iraquí Lucas

Voz 0510 18:49 Líbar nuestro snow board Ercros Number One in nos ha contado que en este caso el circuito la que tiene que completar para conseguir metal bueno pues que está totalmente adaptado a lo que a él le gusta surfear es un circuito muy rápido con pocos saltos con mucho

Voz 5 19:05 la velocidad con unas curvas pero dadas

Voz 0510 19:07 donde los Hess se notan mucho cuando cuando se entra por el interior de la curva y que es un circuito que él ya Kato compitió hace dos temporadas ya estaba preparado entonces por lo tanto pues deciros que estamos encantados de ver a un equipo olímpico español de deportes de invierno que jamás en la historia ha acudido con tantas posibilidades de medalla como vamos en esta ocasión a Corea del Sur

Voz 5 19:30 poquitas pero aseguró tenemos la posibilidad en pay per a la gente que no es el Snow barro de pegar a esta prueba de medio campo de medio tu voz es claro yo también estoy viendo yo que no solamente se enseñaba inglés en la Logse tan

Voz 8 19:48 no que quiso que te lo diga lo puedo no empezaba

Voz 1055 19:56 eso

Voz 0510 19:57 aparte el el medio tubo tenemos a Queralt Castellet que tiene muchas posibilidades hemos al Lucas el IVA

Voz 7 20:03 Hernández también a Regino Hernández pero perdón en en

Voz 0510 20:06 snow board también tienen posibilidades evidentes sobre todo sobre todo Lucas seguí bar cómo no el que más posibilidades tiene no es una especialidad de Nieves una especie de especialidad de hielo es Javier Fernández

Voz 5 20:18 a los madrileños tenemos cuatro ya ganarlo pues y seis me europeos ya nadie lo había hecho y que les queda por ganar Ponseti restó compañeros solamente una medalla en los Juegos Olímpicos de oro

Voz 6 20:30 o sea que tenemos porque es importante porque yo creo que todavía

Voz 5 20:32 no se ha dado cuenta de la sociedad española no me las posibilidades que tenemos

Voz 1025 20:36 varias cosas el día nueve ves la ceremonia exacto y nosotros en el fin de semana de el dieciocho creo que es más o menos estaremos hablando porque somos el otro día lo conocí no lo sabía el médico de la expedición española un tío alucinante y que además puede dar muy buenos consejos para todo el mundo que le apetece hacer deporte de invierno para que vaya con cuidado lo llamaremos a Corea cambio horario será un avispado

Voz 8 20:59 a unas ocho horas yo creo no sé si cosas así no vale

Voz 5 21:04 el snow board España se la juega por los metales verás no o sea quince de

Voz 8 21:11 oye me febrero no Chema aquí

Voz 5 21:14 no me da me da pena por los Paralímpicos ruso

Voz 1621 21:16 no que no pueden participar o no pero porque les han pero es que ha sido vetada en el fondo les han jodido

Voz 1025 21:23 el ya no estabas enfermo en la cama pues deja bien claro

Voz 5 21:25 había pues no es el el Comité Olímpico Internacional del Mundial Antidopaje que ya lo sé pero parece que han demostrado fehacientemente que trabaje más sí sí masivo en todas las especialidades

Voz 6 21:37 claro limpio y entonces ya nada ya lo decía pensando en que seguramente había alguno te había caído en esa trampa

Voz 5 21:46 no lo cual me vais a ver ha dejado claro el gran montaje que fuese Sochi donde unos Juegos Olímpicos donde la ni adulterado adulterado estuvo guardada durante un año en una en una especie de neveras gigantes donde

Voz 0510 22:01 bueno pues se vio que solamente el poderío económico ruso era el que puso en marcha unos Juegos Olímpicos bastante sui generis desde luego unos no Juegos Olímpicos que no que tuvieron muy poco de Inma

Voz 8 22:10 el ojo al Mundial de fútbol a verlo

Voz 10 22:19 no hemos quedado no

Voz 8 22:23 es la primera vez que se lo hacen Álvaro Mundial de fútbol no van a dejar participar al país que lo organiza a lo vimos

Voz 11 22:36 pero nunca

Voz 15 23:54 aquí hemos de esta mañana José Luis Angulo haber venga va a ver el libro de los

Voz 1025 23:59 esta estás probando tu sección Chema porque vas a ahora en un minuto la Cabalgata siempre lo tengo la cabeza si si yo te contara lo que tú tienes la cabeza a ver los libros tuyos cuál quiere ser

Voz 1055 24:10 industrial es de los váteres volver al poder

Voz 1025 24:13 los váteres que se puede ver a ver si lo va a tener antes

Voz 1055 24:15 ha recordado a Chema lo tenido también la cabeza recordar que yo creo que el libro más vendido por la editorial desnivel y del que hablamos aquí hace años era como cagar en el monte

Voz 5 24:24 bueno pues en este complemento pues éste es un libro

Voz 1055 24:26 fotográfico lo Plan E la verdad que

Voz 16 24:29 es una preciosidad y hay un montón de váteres en lugares en creíble increíbles de Canadá de Al

Voz 8 24:34 a la gana por goleada

Voz 1055 24:36 bastantes sitios la verdad

Voz 8 24:39 el voto noruego diferentes apretó las que comida

Voz 1055 24:45 este la da que ninja con una vista espectacular hay al Himalaya yo era ideas para montar y luego aquí uno muy curioso en en en el desierto de Libia donde solamente existe un una señal que pone baño y no hay nada alrededor algunos encargue alguno pues extraño los aseos cítricos de Tel Aviv que parece más un mundo

Voz 6 25:05 eres un par de la sección de

Voz 1055 25:07 a Gori casi a algunos pues espectacular ahora no lo es

Voz 6 25:10 porque ahí gracias uno preciosa que es una cabaña en en este veten Alaska

Voz 1055 25:16 sí bueno ese interés si no sales ya estén lo que podía pensar dónde donde realmente hizo sus cositas

Voz 6 25:22 London no sé yo yo en ese baño me qué pasa una temporada ahí bueno es el adiós conocido lugar eso sí peculiar yo siguiendo esto yo creo que fue Mongolia Mongolia ella sí durmiendo con con la familia aquella que de mongol es que el año el baño era la calle osea que te os cuento

Voz 8 25:44 no no es que no había baño pero yo salgo

Voz 6 25:49 eso de las no se ocho nueve de la noche que aquí es como si fueran la madrugada negro todo un frío que te mueres me pongo y me tarda Estepa a treinta metros de la tierra para hacerlo al lado me pongo a hacer

Voz 7 26:00 como de repente veo dos cosas que brilla y que se van acercando dos ojos que verán dos ojos evidentemente brillantes en la noche y que se van a hacer caso

Voz 6 26:09 debajo del frontal lo que yo no era ya estaba del ya ha

Voz 7 26:14 ah y allí dijo de allí estaba cojo no has visto que es lo sabía lo que era claro claro y entonces oigo acerca Viggo

Voz 6 26:22 eso que en una respiración de cómo de una vaca de tal era barriendo al vertedero que venía puso a chupar la la orina en la nieve nasal bueno ya me quede más tranquilo no a lo que pasa

Voz 8 26:41 eh

Voz 1025 26:44 a ver hasta foto la isla Alabau

Voz 1055 26:48 a Placencia en Belice es una isla pequeñita

Voz 8 26:53 como aquí es una isla debaten cómo llega la ir al baño sí pues es de la India enfrente quiero que te

Voz 1055 27:06 lleva y luego hay un aquí la fuente de los aseos en China que está hecha construida con ni más ni menos que diez mil váteres que han sido bueno pero es una fuente es una fuente que bueno son váteres que no esto es una la quedaron la Ciudad de la Cerámica en China lleva todos estos retretes pues parece que tiene un defecto de fábricas en los abrazo

Voz 0412 27:23 está en la foto saber cómo van sabiendo los choques

Voz 1055 27:25 entonces yo no conozco la la fuente pero para que es una fue

Voz 6 27:28 es que diez mil retrete

Voz 1055 27:30 yo no sé si se si o no pero como digo una un curioso y mira otra quien en Chandler en la India en un lugar maravilloso los váteres quizás sea mejor hacerlo fuera que dentro pero realmente el espectáculo

Voz 1025 27:43 bueno pues ya sabéis Se llama bate

Voz 1055 27:45 dada la naturaleza nunca tuvo una respuesta tan bella

Voz 1025 27:49 lo hizo el otro libro o los cuentan luego hacemos hoy dejamos

Voz 6 27:54 sí sí no no por favor

Voz 1025 27:58 novia que remate remake pues decíamos todas están Tombuctú hay una afortunada tanto hay mucha gente que nosotros Ashton

Voz 1055 28:09 tampoco lo hemos comentado antes y bueno pues hay una tremenda biblioteca que a punto ha estado de ser destruida por una panda de enajenados un grupo que buscaban la liberación de de bueno un grupo separatista y en dos mil doce invaden Tombuctú y bueno pues una de las cosas que era la la destrucción de esta biblioteca de de siglos bueno pues uno de los bibliotecarios pues se empeñan en salvarlas la clave hipoteca te aquí bueno pues este es el diario de de ese salvamentos el le casi como una novela es por supuesto sí

Voz 8 28:41 historia real y la Biblioteca está declarada

Voz 1055 28:44 a Patrimonio de la Humanidad te queda donde donde se reseña absolutamente todo cuentas de de lo que costaba pues el grano las caravanas la cuando se construya la casa es bueno eso es la historia viva de Tombuctú de todas las caravanas que atraviesan

Voz 0412 28:59 desde el siglo XVI del siglo XV

Voz 1055 29:01 a este este esto sería esto pero sí tocando Ismael es contemporáneo nuestro nació en mil novecientos cincuenta y siete coma de Ismael

Voz 6 29:10 ya de Haidar coronó tuya

Voz 1025 29:14 claro que sí te digo una cosa tampoco tanto él

Voz 6 29:17 la historia Tombuctú siempre

Voz 16 29:19 diecisiete de las idas y venidas de tu madre vez de de asalto Sabah Ciudad de de la ciudad

Voz 6 29:25 vender se tú lo que raro es que ha viva la biblioteca claro con todo lo que sabes que realmente con el Dakar tú pasábamos por ahí siempre y me acuerdo claro el choque que que era todo lo que era el Dakar en Irán

Voz 1621 29:41 estamos hablando el año noventa y lo que es esa ciudad lo que era esa ciudad era impresionante size una ciudad impresionante

Voz 1055 29:46 yo no sé yo ahora maravilloso que lo que es de Pep Subirós la de Ci tanto efectivamente cita en su libro antiguo pero de eso que tú también hay que decirlo mucho más veces la ensoñación como llegar a Tombuctú y luego hay veces que quizás el propio Tombuctú desilusionado un poco pero ese camino ese desierto sí además por el río la verdad es que sea de esos viajes míticos que yo creo que va a tardar Ontañón es complicado no

Voz 8 30:09 esto no está bien general

Voz 1055 30:13 Ángela aunque curiosamente con estudió terminó curiosamente en Mali ha traído están a Fitur esa quieren bueno no estaba así ya estaba de países raro estaba Siria estaba Palestina estaba Bosnia Herzegovina estaba Mali ya es sino yo alucina Siria en Fitur yo alucina

Voz 1025 30:32 señoras señores nada lo vais a nadie todavía

Voz 1055 30:35 sólo a diario de un bibliotecario Tombuctú editorial Almuzara como digo es es casi una novela y afortunadamente está biblioteca se se ha salvado

Voz 1025 30:44 es el momento ha llegado el instante en Ser aventureros

viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 31:08 pues preparada el equipo de Chema Rodríguez preparado Chema Rodríguez preparado el asesino de los el chileno es como se llamaba eso el asesino de mochilero a él asesine mochileros muy bien pues tú tiras

Voz 0412 31:19 pues el sino de mochilero de esta historia surge cuando hace unos días ve una noticia en el por Internet que dice que la agencia de viajes gol bunkers ofrece a sus clientes y un tour por los bosques unos bosques en Australia

Voz 5 31:37 sí me llaman el lo el bosque de Belang los dos

Voz 0412 31:39 de actuó uno de los asesinos en serie más famoso de Australia y entonces empiezan

Voz 5 31:48 la noticia resulta que sabía montó un gran pollo

Voz 0412 31:50 porque claro los familiares de las víctimas había Se sabían que how tal como había convertido en una gran polémica en en Australia de convertir en atracción una

Voz 1025 32:01 dónde a matar gente claro un tío sí

Voz 0412 32:03 yo piensa una cosa que en en Australia yo hay hay cifras que que desde que me quedé flipado resulta que que en Australia hay más de treinta y cinco mil desapariciones al año de personas de las cuales mil seiscientas desaparecen para siempre treinta y un montón un montón se hizo esas esas personas que desaparecen al parecer muchas de ellas son viajeros mochileros tanto extranjeros como nacionales Australia es uno de los países del mundo el país de los mochileros por autónomos

Voz 1025 32:39 claro que tal parece que sea un sitio súper seguro veo que no tanto

Voz 0412 32:43 es uno de los de los mitos que existían en Australia que que han que han exigió durante muchos años era el hecho de que los mochilero los viajeros que iban por la carretera autostop o van a las zonas perdidas de la muchas zonas industriales parecían parecía que era un mito hasta que de repente empezaron a aparecer cadáveres empezamos descubrir cadáveres lo primero aparecieron dos chicas luego apareció una de ellas apuñalada XXXV veces otra con nueve tiros en la cabeza luego aparece una cabeza sola hice iban de cuento que todos estos eran extranjero mochileros que iban viajando por crean viajando por el país

Voz 1025 33:26 la me en diferentes zonas no

Voz 0412 33:28 todas todas aparecían en este bosque en este en este en este monje que está relativamente cerca de designe creo que es Iker

Voz 1025 33:37 sí que es un punto entiendo atracción claro claro

Voz 5 33:39 eso fue antes de la llegada de bis pero después eso fue yo creo que en en la en la primera etapa de vísperas

Voz 8 33:44 no no no

Voz 0412 33:48 en todo caso el caso que esta empresa organizaba rutas por cien por cien ciento cincuenta dólares al día tal ese montó porque porque en aquel entonces estamos hablando de de mediados de los años noventa en aquel entonces cuando empezaron a aparecer esto estos cadáveres en en Australia se fue la gran gran noticia incluso a nivel internacional

Voz 1025 34:10 fíjate cómo te puede afectar al al turismo

Voz 0412 34:13 empezaron caro empezaron a aparecer cadáveres cadáveres investigar no conseguían ninguna en una pista hasta que un turista inglés resulta que contó que él tiene una experiencia que precisamente haciendo autostop un tipo le había asaltado en el camión en el que en la que él había recogido lo había saltado lo había puesto una pistola en la cabeza el había conseguido el había forcejeó con él había conseguido huir finalmente una chica en una moto Le Le Le acompañó a poner una denuncia puso fue del país cuando vio la noticia de estos de estos viajeros eso sí no asesinados fueron asesinados él llamó a usted le digo a mi me ocurrió esto lo trajeron lo trajeron de vuelta a Australia ir tipo por la reconoció a el encontraron los papeles de la denuncia que había sido como ocho diez años antes

Voz 5 35:10 no había sido como bastante tiempo antes Aus

Voz 1025 35:13 que no era una cosa inmediata no voy a la semana le mal

Voz 0412 35:16 no no no estamos hablando de algo que hacía bastante tiempo que había puesto la denuncia de hecho los papeles estaban las luces no se encontró pero sí encontraron en parte de esa denuncia a parecerse trabajó un poco ya hilar relacionaron ese atraco con una familia ese asalto con una familia una familia tipo es que debían en medio de la montaña en medio del medio del del gente que vivía en en en en formas semillas

Voz 8 35:38 no lo era más claro lo deja claro

Voz 0412 35:41 esta de esta familia empezaron a investigar en particular a un tipo que se llamaba Iván Milani entonces en el y el inglés reconoció iban Milán como el tipo que lo había que la Audi asaltado por cincuenta agentes australianos fueron a a ver quién era iban Mila y encontraron en la casa en la cabaña donde vivía iban Mila

Voz 1025 36:03 sí

Voz 0412 36:04 encontraron las pertenencias de un montón de de siete en este caso de siete turistas que había cuyos cuerpos habían sido allí

Voz 5 36:12 a lo largo de esta en el en el en los tiempos que quedaba cosas de el tipo se quedó el tipo se quedaba

Voz 17 36:18 va a cosas de cosas de estas

Voz 0412 36:21 los personales esos canales

Voz 1025 36:24 y entonces cuentan una cosa a golpe que de falta porque no

Voz 5 36:27 no lo entiendo aquí que pinta

Voz 1025 36:29 colaborador te vas entonces entonces aquel

Voz 5 36:32 Carlos Cala yo tengo siempre es es Chema Rodríguez y todo su equipo lo tengo yo tengo una parte de mi equipo hoy ha participado en la sección va a participar lo tengo ahí madre mía

Voz 1241 36:44 hola hola Chema que acojonado eh

Voz 1025 36:47 verdad la historia y tú qué tiene que ver con la sección David de echemos sí

Voz 1241 36:53 nada nada pero yo estoy escuchando y hoy seguro que no me duermo Ny vamos no me voy a dormir ella ni de coña son las adecuadas son las dos de la mañana ahí está el pico así que

Voz 1025 37:07 fuertes no te de Chema vi p qué quieres que haga para que has invitado a ver

Voz 5 37:14 bueno pues que corroboren algunas de las cosas que yo he dicho si ve que el el bosque acerca de si para empezar te suena como atento a ocho que se bosque debe el ángulo de velando

Voz 6 37:27 yo suena o no te voy a que

Voz 5 37:30 ileso el esto era todavía soy lo del asesino esto en serio tampoco

Voz 8 37:34 tampoco no no no no me extraña que la pregunta Rossi sabe Chema

Voz 1055 37:47 no porque mataba especialmente a a mochila

Voz 1621 37:50 pero

Voz 0412 37:51 el bueno porque resulta porque él era una él era esencialmente un asesino iraquí los mochileros eran fáciles de era una en un país como Australia donde hay tantos chavales que tanta gente viajando por Camino pillarlo en los en autostop era una presa fácil

Voz 1055 38:08 sí pero eso me suena un poco a lo de Matanza de Texas no

Voz 0412 38:11 Elia típica esta que envía aislada como un plan medio salvaje Italia de repente el turista puede allí inocente que pasa por ahí y es la presa pues éste les llegaron a decir

Voz 5 38:20 dando cuando cuando lo condenaron lo pillaron

Voz 1025 38:23 está al sudoeste de Sidney perfecto sepa para que si hay un kart y digo yo tú dónde vives sus oye pero bueno no no no vayas a currar con mochila tío Jack hay una poda que se llama velando Goes eso sí todo

Voz 5 38:47 hecho de hecho a lo condenaron lo condenar no lo han condenado es lo que una perpetua a día de hoy día a día hoy

Voz 0412 38:52 ya en la cárcel es un tipo es un preso bastante peculiar porque hace unos años en el año dos mil once Se de cabrón huelga de hambre porque quería que les dieran una Play Station entonces no no no les dieron una Play Station y se cortó un dedo

Voz 8 39:09 a ahora vive otra cosa

Voz 7 39:12 para él el índice de delincuencia es muy importante nuestra

Voz 6 39:17 está muy mal de la cabeza que creo que la gente está muy mal de la cabeza por si acaso se preguntaba va contestar cuál es la pregunta que si la gente está muy mal yo quisiera no delincuencia

Voz 5 39:32 este delincuencia es muy alto en Australia

Voz 6 39:38 eso te digamos que no selecciones

Voz 18 39:41 el prestigioso que pasan cosas pasan cosas

Voz 6 39:43 claro no pasan cosas muy raras

Voz 18 39:46 sí sí muy extrañas muy raras

Voz 6 39:48 de la gente está muy mal ejemplo

Voz 1055 39:51 sí de verdad

Voz 6 39:54 nos pones las noticias si te aparece cada caso

Voz 1055 39:58 ya está bien

Voz 19 40:01 eh

Voz 1241 40:02 no no no pero que aquí son cosas que no me que que no son son cosas inverosímiles son cosas muy raras muy desagradables que que es que yo no quiero ni

Voz 6 40:14 ni con Tardi contra que estás ya las yo

Voz 8 40:22 Montoro dando mochilero

Voz 1055 40:27 hombre yo yo yo tenía o no perdona no que me tenía la idea de que nuestro era un país como muy seguro para viajar vete vete para allá que hubiera seguro seguro no

Voz 6 40:39 la demanda de los mochileros

Voz 1241 40:43 pues pasen algunas cosas no pero realmente la gente viaja yo realmente los datos cada Chema me sorprenden moco

Voz 6 40:51 John pero por qué hago aquí ese tipo de noticias

Voz 1241 40:56 no salen no sale ninguna desapariciones ni

Voz 6 41:00 las ocultan sorprende sorprende país ahí no sé a lo mejor no interesa contar lo las noticias aquí

Voz 0412 41:09 pues mira eso eso son esa esos datos estadísticos se lo de los tres las treinta y cinco mil desapariciones al año eso son estadístico se reportan que es lo que pasa que luego la gran mayoría de la gente aparece pero mil seiscientas personas al año desaparecen sin dejar rastro es un dato estadístico en fin mil setenta

Voz 5 41:27 por qué población tiene Australia

Voz 6 41:30 a preguntas no

Voz 8 41:32 mañana

Voz 6 41:35 si el colaborador no sé

Voz 1241 41:36 se once doce millones la mitad de España

Voz 0412 41:42 estoy bien mil seiscientos doce concentran

Voz 6 41:44 costó cuánto has dicho yo creo que me enteré veinte tenerme a mí me está hablando la mitad de Australia

Voz 8 41:57 son lo

Voz 6 42:03 lo dicho bien porque he dicho no a España España somos cuarenta Italia había Mercadona no tiene nada está bien sí pero eso no más más salvado José Luis más pues estamos para ayudarnos

Voz 0412 42:15 pues sí van al parecer es un personaje bastante

Voz 6 42:18 que he conocido y en Australia porque dicha es si lo preguntaré mañana mi mujer pregunta le pregunta

Voz 1025 42:25 no merecía paredes Del Bosque a partir

Voz 20 42:29 tiene ahora mismo tiene setenta y tres años me parece que tiene IU está en la cárcel que ya te digo que no estando dentro de la cárcel eh

Voz 0412 42:41 aparte de que se cortó el dedo él entró en la cárcel y al día siguiente se cabreó con uno terminando éste y al otro día apareció muerto en lo que es el tipo de la cadena perpetua igual

Voz 6 42:51 es un tío contigo en el conviene discutir de todo pronto

Voz 1025 42:56 el padre me bueno John te vamos a dejar dormir que quiere sumar alguna cosa

Voz 6 43:02 no puedo no puedo pero comenta te documenta ten Si quieres algún momento te no oye entrevista seis a Miguel Maestre si Pío o te gustó la entrevista

Voz 1025 43:13 también fue muy bien muy bien me ha dicho que no me voy a escucha escucha en el podcast que es que tiene la opción de descargar ante el podcast de aventureros

Voz 6 43:22 pusiste el mensaje que te mande Botero

Voz 8 43:25 me entero tío Falcó se reía las lágrimas

Voz 6 43:30 masaje muy sentido muy bonito encanto ella le como Rebeca me ha pasado el teléfono

Voz 1025 43:36 mal gesto un mensaje claro mensaje

Voz 6 43:39 no no no le pensando que no me contestaría pero me ha contestado nadie ha contestado que está ahora mismo

Voz 1241 43:47 porque está empezado a agravando y que cuando llega así a mí me contactará

Voz 1025 43:53 fuerte tío pues eso eso tendría que hacer un pequeño Vivien lo colgamos poco igual me equivoco

Voz 1055 43:58 lo que te iba a invitar a comer a un voces o algo así

Voz 6 44:00 sí no no sacáis chiita dado que no sé

Voz 1241 44:11 la gente famosa no suele contestar

Voz 6 44:14 este sí es buena gente sí sí sí parece que sí yo hablé yo del ídolo

Voz 1025 44:23 pues se graba tengo unas imágenes con el cuando quede decía ahí charla hizo un poco lo colgamos

Voz 8 44:29 ahora de discusión a un restaurante no vaya

Voz 1055 44:34 así te así abierto

Voz 6 44:35 no no vayas al bosque no me voy a Newcastle el domingo el domingo me voy a Newcastle no yo estaba allí

Voz 1025 44:43 a él se ok donde

Voz 1241 44:48 y luego me volveré a Sidney

Voz 6 44:51 muy buen estado en Melbourne por cierto sí

Voz 1025 44:53 lo vimos porque entonces todo con la selección

Voz 6 44:56 Selección Española de de a siete en Iowa ahí voy bien lo bien

Voz 21 45:01 eh no no fenomenal fenomenal un agente una gente extraordinaria están ahora al Hamilton el niño Nueva Zelanda

Voz 1241 45:09 la verdad es que bueno

Voz 6 45:11 he estado con gente pero súper más

Voz 1025 45:13 vale pues te vamos a dejar ahí es porque no tenemos tiempo para hacer de interés sí que me interesa por favor gordos pero para la semana que viene que te vamos a para un proyecto de Chema Antón además de colaborador de colaborador de la sección de generosidad

Voz 6 45:30 en todos los no no no no lo estoy como Chema

Voz 1241 45:33 más más más dejaba acojonado yo ahora como para dormir estuve bueno gente cuidaros

Voz 8 45:39 venga haremos

Voz 1025 45:42 ella lo vais por cierto que aquí me he leído un poco esto

Voz 6 45:46 que que lo encontrarán porque de orientación de chavales dentro del bosque empezarán a encontrar

Voz 5 45:52 Barrios uno detrás de otro tipo

Voz 6 45:54 estoy yo estoy yo estoy aquí un trozo ya cuenta con este tipo de demora Ser aventureros si es que el deporte es muy malo en el deporte

Ser aventureros está en Twitter Facebook Twitter arroba a ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 1025 47:14 no queríamos darnos una vuelta por Google hoy nunca mejor dicho porque queríamos saber cómo es el perfil de las características del viajero español porque han hecho estos chicos de Google en un estudio le llaman Minerva travel dos mil diecisiete de eso va ese estudio ITER voy a Manresa al otro lado de la línea yo no sé si a nadie Wall nunca porque yo creo que no en XXV Años de programa no les daba cuando días buenos días como los de Google seis igual que nosotros tenéis orejas ojos Si todo no sois de normal vale muy normal señala Google como es jurídico

Voz 1621 47:52 no pero es vosotros mucha risa y tal pero ella sabe dónde estamos en cada momento

Voz 1025 47:56 a nosotros nos donde de la cuéntame cómo es el perfil como es este estudio que habéis hecho cómo es el perfil y características del viajero español pues mira cómo somos vamos al final todos los somos

Voz 0809 48:08 totalmente pues mira una actividad que más echó a finales del dos mil diecisiete en Google

Voz 1025 48:13 sí la verdad es que arroja

Voz 0809 48:16 datos muy interesantes el primero yo creo que que todos nos demos un poco reflejados y es que los viajeros somos cada vez más exigente que no demandamos le rapidez que todos lo tengamos al alcance de la mano y además queremos que las experiencias que tanto las cadenas hoteleras como las aerolíneas como las agencias de viajes nos ven estén personalizadas estén basados en poco en las cosas que nos gustan en las nuestras aficiones en los viajes que hemos hecho los que queremos hacer con lo cual se complica todo bastante la verdad

Voz 25 48:46 sí no sí sí no no perdona

Voz 1025 48:48 sigue sigue

Voz 0809 48:49 y luego hay una parte que para nosotros es muy importante y es como de digitales este viajero y la verdad es que tenemos algún dato que me gustaría compartir con vosotros y es que fijaros más del sesenta por ciento de los viajeros reserva no el vuelo hotel

Voz 1025 49:04 o no porque esto ha cambiado totalmente todo cuanto

Voz 0809 49:07 te vas más del sesenta por ciento sí

Voz 1025 49:11 pero qué es porque tras en busca

Voz 25 49:13 Dani y al final

Voz 1025 49:16 cien directamente hacer esa operación

Voz 0809 49:18 exacto es lo que estamos viendo es que hay una primera parte que es como ya llevamos nosotros la fase de inspiración no donde te quieres ir de vacaciones quería este primer medio indie fijaros aquí también es un dato muy relevante y es que casi el setenta por ciento de todos los viajeros buscan inspiración donde viajar en Internet entonces esa primer paso de inspiración que hasta hace muy poco tiempo pues realmente pensábamos donde irnos de vacaciones pues a lo mejor preguntando amigos o viendo programas de televisión no o leyendo magacín muy relacionados con viajes esa parte inspiración cada vez más la hacemos en Internet

Voz 1025 49:51 o ataque a ver si te entiendo eso quiere decir también Sandra que probablemente vemos vídeos en Internet osea pero directamente a través de de la red

Voz 0322 50:02 sí de hecho aquí ya un poco dinero a no

Voz 0809 50:05 es una de las herramientas que los viajeros más usamos para tener esta primera inspiración donde buscamos justo vídeo de eso no pues imagínate que me quiero ir a ver las auroras boreales pues pues me entro en Youtube

Voz 0322 50:17 pues entran redes sociales sin busco vídeo así

Voz 0809 50:19 busco gente que ha estado y que me den de los mejores hoteles lo que puedo comer lo que excursiones puedo hacer entonces toda la parte de inspiración empieza ya en digital

Voz 1055 50:29 Molin es tanto tanto inspiración de hacer de abogado expiración o quitar la capacidad de sorprenderse

Voz 0809 50:37 yo creo que sí que es verdad que que sí que estamos viviendo lo que decía al principio no que cada vez esa capacidad de sorpresa a lo mejor estamos perdiendo no porque muchas veces queremos ir a los sitios con todo ya preparado o no con todavía muy planificado con con las experiencias de compradas con los restaurantes de queremos ir pero yo creo que todavía es jamás un par una parte no de prensa que va a pasar a los vecinos nuevos

Voz 1025 51:02 bueno oye la gente que nos está escuchando el que quiera ver todo lo que estás contando donde te lo puede hacer

Voz 0809 51:07 pues de siempre dicen cinco mismo Ugal que es la plataforma donde nosotros normalmente colgamos toda esa información Themis ahí el estudio del viajero entero con datos mucho tiempo fotografías dibujos que tenemos y la verdad es que estamos bien

Voz 1025 51:19 pues estamos encantados de escuchar una voz Google en el programa Un beso es muy fuerte si seguimos sí bueno señoras y señores nos vamos al espacio exterior

Voz 27 51:35 el espacio la última frontera

Voz 28 51:40 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido ya

Voz 1025 51:48 hola buenos días del punto final al probamos los dos Minuto de Gloria tú me dirás dónde me llevara

Voz 1621 51:54 la noticia positiva el próximo martes ordenación porque salimos al espacio con el cohete más potente de la historia después del mítico Saturno cinco que llevó a los astronautas a la Luna se llama Falcon

Voz 6 52:04 vi el señor Javi lo han enseñado Tesla

Voz 1621 52:08 la gran idea es que lo que ha hecho es unir tres cohetes con lo cual la potencia es máxima es un cohete con el cual van podrían lanzar una nave con destino a Marte

Voz 1025 52:17 todavía no hay nave lo que diría el sobrino pequeño Chema un pepino de cohete no son tres pepinos él

Voz 1621 52:26 la unión hace la fuerza no como los tres mosqueteros entonces como no puede mandar una nave con astronautas a Marte porque no hay nadie que se haya presenta voluntario a mandar un coche que es la de estos Electric Co que pues sí pero no volvió en coche

Voz 1025 52:38 en este momento estamos mandando un un Alavés la Marta no

Voz 1621 52:42 el día seis el martes y lanza el cohete vamos a Marte martes y cuánto tarda pues una buena pregunta a ver primero vamos a ver que salga y luego ya te quedas

Voz 8 52:54 o de la velocidad tiene no

Voz 1621 52:58 pero la pelota no ha quedado depende de la velocidad de la órbita pero no te preocupes es la semana que viene

Voz 0412 53:06 sí pero la hora en Marte también hay que sacar el papelito

Voz 6 53:09 aparte de cargas allí donde recargas nada pero puede no

Voz 8 53:12 Colbert

Voz 1025 53:15 el coche que es que pretende aplicarlo en Marte

Voz 1621 53:19 evita marciana

Voz 1025 53:20 dejarlo cómodo habrá nosotros no lo vamos a aterrizar

Voz 1621 53:23 es como la M con la M treinta no va a aterrizar va va a estar dando vueltas eh

Voz 1025 53:31 por si empata a alguien que me estoy flipando que lo sepa