Especialistas Secundarios | La increíble transformación de un guion

Voz 0779 00:00 Especialistas secundarios al ruedo pero vamos a hablar de guionista

Voz 1 00:09 pero ya sí se dice que que el guionista es el último Bono en cualquier producción audiovisual y eso no es cierto bueno sí sí que es cierto sí que es cierto está áspera buscando argumentos para para esto para esta delegación pero no encontró ninguno es verdad de las cosas más pesadas de este trabajo de guionista es de reescribir un guión una y otra vez presentas uno y empiezan a exigir te cambios y más cambios y más cambios un ejemplo eso nos lo trae Pedro J Haider guionista hola qué tal Pedro J a la mala hasta Ras se permitió una ventana Pedro J tú tenías un guión propio al que tenía mucho cariño

Voz 0779 00:40 se escrita hasta manitas de que iba era una película épica ambientada en el Egipto de los faraones en la época de cuando te tenían guerras con los extraterrestres en esa época si arranca con con la construcción de la última pirámide por parte de los aliens ya hay una ola bestial de calor que en el desierto clara criminal no nota esa ola de calor funde las naves de los extraterrestres hilos los egipcios hay aprovechan para Carles

Voz 1 01:07 pintadas mala INTA de Mely pero este guión

Voz 0779 01:11 pasa por muchas manos nada así lo de siempre no la presentamos a varios sitio hasta la productora bueno se muestra interesada no da luz verde o ámbar verde verde verde vale lo primero es buscar localizaciones pero pasa que la hija del productor estuvo de vacaciones en Islandia sí iba a Islandia ir querían rodar allí sí pero para una película de faraones no bueno lamentaba en invierno me dicen dice vale si la productora afanaban es el invierno ya digo pero digo la la la ola de calor es importante para la trama señora productores hice por la convierte en ola de frío vale me dice la desde la productora ahí tienes que os reescribir el guión no claro pero nadie se creería que los faraones iban en trineo así lo que lo cambiamos por jefes vikingos jefes vikingos contra contra extraterrestres no porque no era creíble me dicen caga K T que no era creíble así que los vikingos enfrentan a otras vikingos vikingos contradiga

Voz 1 02:06 tengo se vale pasamos de faraones esta terrestre piquero contra el un cambio de guión

Voz 0779 02:11 de nuevo se suscita espero cuando ha presentado la nueva versión él me dice que que que ya no está interesado que lo lo lo de los faraones te lo dijo él que lo cambiara me callo porno a partir la cara en ese momento el Barça es la lengua clase así que otra vez el guión dando vueltas durante meses por varias productoras no hasta que una productora independiente se muestra interesada

Voz 1 02:31 mira qué guay ir y me dice que quiere mantener el tema de conflicto el conflicto mantiene

Voz 0779 02:35 pero en vez de entre vikingos entre un pintor y su cuadro por su cuadro tiene el París de los años treinta Mahler estamos el pintor y sus movidas no ir tienes que no lo suyo claro qué remedio hablo y el conflicto entre un pintor y su cuadro la angustia de el creador vale en el vacío del lienzo en blanco has a mierda Hay Ivonne les encanta

Voz 1 02:56 pues una independiente suele flipa loco entonces luz verde no

Voz 0779 02:59 bueno aparecía ámbar pero al final no verde verde y empezamos la producción pero contratan de director Spike Lee es Spike más pide cada cuadro cosilla de cambio

Voz 1 03:08 otra cosa es que Parisi a Detroit

Voz 0779 03:11 los años treinta años noventa El pintor que sea negro vale no es pintores profesor de Primaria y el conflicto no es con un cuadro sino con la educación de los chavales de bajos recursos a ver cómo tengo ya el culo pelado vale hago los cambios recordemos que veníamos de Faraones Egipto y extraterrestres mira a las pocas semanas me llaman y dicen que Spike Lee le ofrecen hacer el nuevo anuncio de Carolina Herrera y abandona el proyecto total Albert Espinosa eso sí no está Spike Lee la productora dice que no le interesa

Voz 1 03:39 es lo bueno de de esta odisea que no estaba contando aquí el amigo Pedro es que a pesar de todas estas vicisitudes el guión por fin por fin

Voz 2 03:47 hasta luego gracias a Agra

Voz 0779 03:50 pesaría gusto a ciertas personas hicimos cambia pero podemos mantener el espíritu original ya sale el tema del combate el conflicto la idea inicial de una ola de calor como detonante para la trama como cuajado al final la cosa mira saben la campaña anual del Gobierno para combatir el calor en verano y por eso Emilio

Voz 2 04:06 bueno yo iba mucho a los Beatles horas centrales del día

Voz 0779 04:12 tratarse suyo sí sí de mi puño y letra no

Voz 2 04:17 maravillosa pues al final final feliz feliz así Happy Valley estirpe