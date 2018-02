Especialistas Secundarios | “Los elefantes vienen a morir a mi casa”

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 2 00:09 tú

Voz 3 00:18 está poniendo melodía de Carla ya sabes que si se desea está debía tenemos en el estudio a nuestro experto en animales que bonita música viva bueno así es te pone hacía cantar estas como alegre pero hemos estado muy enfadada bueno Hezbolá porque lastrado patadas a la silla patadas a Manu con la gira tu encogía tuvieron una basura Illes entera tranquiliza te qué pasará Basta ya basta de verdad en que eso te vivimos que su día escapado me pregunto de aceptar esto sin salir a la calle y quemar contenedores instituciones serán las de cuenta en el agente un poquito ver qué es lo que te indignas

Voz 4 00:58 evidente amigo en serio si él se otro año sin ningún animal nominado a los Oscars electo normal de indignada en serio un año más discriminación a los animales en el mundo a define el puesto con optimismo lamentable para me estoy acordando dejarme que me acuerdo ahora por ejemplo

Voz 1 01:16 ejemplo de la siempre encantadora de flipper de ficha

Voz 4 01:22 la mona Chita derrumbo de El Vaquilla de revocó de niebla del Cuco Ziganda del Pato Donald Potro de Vallecas de Tiger Woods Paloma San Basilio del pollo de Francino de la cinco muchos animales vale que merecieron un premio visibles negó por discriminación creada

Voz 5 01:39 bueno un poquito de todo eh hay animales ahí dibujo animado boxeadores golfista cantante mucosidad futbolista ya está robots claro otro poquito extremando

Voz 4 01:46 soy muy aficionado tiene la verdad pero bueno da igual es una vergüenza para vosotros seguir así mirando para otro lado es igual Altair traigo hoy para cambiar de tema una historia bastante bastante interesante sabe que no se pueden poner diques al mar puertas al bosque nunca la naturaleza al final siempre se abre camino bien tenemos otro ejemplo en la historia personal que no trae nuestro invitado se llama amuleto y lo tenemos al teléfono ya veréis qué interesante hola amuleto

Voz 6 02:13 os ha Antonio qué tal vez tener de Narón Sisi

Voz 4 02:17 es un pueblecito precioso bueno si de al lado de Ferrol vive ser un pisito pequeño verdad

Voz 7 02:24 así hace setenta y cinco metros cuadrados reales pero habitable son veinticinco porque hicieron es un poquito gruesas y yo soy bastante grueso también hay en poco espacio

Voz 4 02:33 Juan Pablo II y de haber vive en una quinta planta

Voz 7 02:36 no está pero con entresuelo pisito

Voz 4 02:39 para narrar sí cuarto el tu pisito decíamos que la naturaleza lo que contábamos no se ha abierto camino verdad

Voz 7 02:45 sí puedo mi historia es que desde hace unas semanas fue me está viniendo de vez en cuando elefantes viejos a morir a mi piso

Voz 4 02:52 bueno pues seguramente tu piso y se construyó encima de un cementerio de elefantes y claro claro siguen considerando tu pisito de Narón el lugar donde los elementos más viejo de cada manada a morir para no ser una carga para el resto del grupo no eso te acarrea problemas verdad amuletos lo queremos

Voz 7 03:08 bueno más problemas haylos no porque tardan bastante días desde que desde que yo tenía claro estos días hemos de convivir pacíficamente y servidor no irá convivencia

Voz 6 03:20 no no es bueno es buena con elefanta que son los elefantes viejos claro Mané morir cabe tienen mil manías

Voz 7 03:27 yo por ejemplo el que está ahora mismo dice que él come siempre a las doce y veintitrés alados de veintitrés años junto a mí ya me estoy diciendo aquello secano que Narón no comemos aquí o que que ha ganado siempre hicieron además con las persianas bajadas todo aviso podcast absurda elefantes bueno pero lo peor fue ayer que tuve que te Garvey que a mí no me gusta Operación Triunfo pero hable gusta mucho tuve que tragar entera como está con Amaya al tío

Voz 6 03:56 yo de Yao fue a mayo fue madre de mí

Voz 7 04:00 cuando campo no digo que esto está llorando le falte llorando yo sé que no puedo estaba como me dijo

Voz 6 04:06 a la Moreno entiendo es una ella respeta hombre claro que lo enturbió

Voz 7 04:15 escucharme que esté pasando mal momento ahora dentro elefante yo no cabemos en los pisos escucha

Voz 6 04:20 gracias gracias

Voz 4 04:22 la Ventana La Ventana bueno ya lo ven la naturaleza no conoce fronteras ya era me permitido tengo que dejar porque me llaman de una asociación que tiene un pájaro con la patita rota me gustan