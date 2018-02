Especialistas Secundarios | Seguros de vida de muerte segura

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 bueno pues me decía lista secundarios que ha salido el perdón de entrada a hacer mis cosas personales ahora mi en medio del todo con la radio pues que ayer me llamaron al otro día de una compañía para venderme un seguro seguro de deceso si estoy que devolver la llamada Valley como se cumple el plazo no estoy viendo permiso eh voy a llamar igualmente para intentar con la orquesta personal en este seguro hola buenas tardes

Voz 3 00:29 ha llevado a la compañía de seguros de desechos o defunciones viva tú daños convencidos de que nuestros clientes la Habana Palmar le atiende Errol en que pueda ayudarle

Voz 2 00:40 Ruth hola buenas tardes a ver hay que den llamaros porque el otro día me llamaste a las doce de la noche para informarles sobre las cuotas que debería pagar para sus Guillerme uno de nuestros seguro si bien su nombre y apellidos estaba ella Arman te salió el nombre Arman Lucía Frantino Martínez

Voz 4 00:59 el acosador mi nombre pero el fenómeno no está hablando con mi secretaria Susan Rice

Voz 3 01:04 mire armas Lucía Francino Martínez debería saber algunos datos personales para introducir en el simulador si le parece bien la edad suya por favor

Voz 4 01:15 ocho años

Voz 3 01:16 a cuarenta y ocho años ya señor Francino Martine vale vale

Voz 4 01:20 eh

Voz 3 01:24 bueno pues que más de la mitad de la vida la tenemos ya echan a la sí

Voz 4 01:33 es socialmente un poquito

Voz 3 01:35 vale si no fuera pues ya más de tres cuartas partes de la vida que ha hecho esto era un poquito el precio pero no se preocupe hacia este deporte señoras mama Esther

Voz 4 01:44 no mucho paseos valen como deporte claro de esa sala me verano básicamente

Voz 2 01:52 ah sí sí muy sano muy sano evito las frito bollería mucho pescado a la plancha mucha mucha mucho

Voz 3 01:58 va tan bueno está llena de de plomo mercurio y la me encanta tienes hijo señora a amigos con pequeñín en la familia qué bien qué bien que cómo se llama

Voz 2 02:07 es necesario si en todo el mundo

Voz 4 02:12 sí sí

Voz 3 02:15 pues no señor Francino aquel pequeño Iñaki de la Torre cuando supo romper su cerdito hucha para tener que pagar el entierro de su padre rácano ahí responsable que no quiso ocuparse de su muerte siendo un fumador gordo

Voz 4 02:31 eh Francino ha metido he perdón en el medio radio ratios de radio lo tiene todo a la radio profesión de riesgo la radio es una profesión de riesgo

Voz 3 02:51 me espacios de todos moqueta micrófonos con las babas todos en una mina de carbón amigos pestes y el Francino que tres décadas bonistas adquirirán antes de llegar a los cincuenta la Malaria

Voz 4 03:03 tifos o Correa simulador un poquito

Voz 5 03:11 Oh My God digo eso es malo eso es malo

Voz 3 03:14 le paso con el supervisor Antonio tres catorce la para

Voz 5 03:20 hola buenas tardes hola hola buenas tardes

Voz 2 03:25 que no Martínez y si uno en tres catorce eso es bueno o es malo

Voz 3 03:29 no no es bueno a ver es usted lo que se conoce en el mundo de las aseguradoras como un carca carca cabrón de Alto Riesgo capaz de arruinar nos

Voz 2 03:37 entonces no me va a hacer seguro no

Voz 6 03:39 ah mira

Voz 3 03:42 no no no yo por el teléfono de carpintero y hace unos ataúdes por treinta euros