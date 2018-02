La polémica del día (02/02) | ¿Derogar la prisión permanente revisable?

Voz 0827

la prisión permanente permanente permanente revisable no ha cumplido todavía los tres años en nuestro Código Penal y se mueve en aguas turbulentas está recurrida ante el Tribunal Constitucional el pasado octubre el Congreso acepto una proposición de ley que pide anularla y que aún no se ha debatido ante estos movimientos y en plena conmoción por la aparición del cadáver de Diana que su padre ha lanzado una petición en Change punto org para su mantenimiento que ya ha recogido casi dos millones de firmas y el Partido Popular va a reunir mañana el próximo domingo una convención en apoyo a esta pena quiénes se oponen a ella consideran que es una cadena perpetua maquillada contraria el fin de reinserción que marca la Constitución para las penas de cárcel quienes la apoyan consideran que es proporcional a la crueldad de determinados crímenes señalan que otros países de la tienen y que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la considera ajustada a los convenios internacionales europeos que los regulan si el Tribunal Constitucional declarase esta pena inconstitucional el debate se cerraría pero sino convendría reabrir la discusión sobre una ley que ser recordemos desde la mayoría absoluta sin apoyos de la oposición y en plena extensión de ataques yihadistas en Europa circunstancias que no son el mejor marco para legislar cuando como se reitera según conviene no se pueden hacer leyes en caliente