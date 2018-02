Actualidad (02/02) | Cómo decir a un paciente que tiene cáncer

Voz 1 00:00 aquí estamos en La Ventana como cada tarde con Roberto con Isaías hoy tomamos buenas tardes compañeros hoy café con el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca que está en Radio Mallorca Matías Vallés hola buenas tardes Carles Matías cómo va eso él ahora es lo único que tenemos

Voz 2 00:14 es que venderemos estarías en esa lista que decía yo de no seguro sino absolutamente convencido de que hoy ayer la semana pasada hace un mes a alguien de tu entorno recibe ha recibido esa noticia tienes cáncer fulanito fulanito miraré han detectado un cáncer de esto de lo que sea

Voz 3 00:30 sin duda siempre se personas próximas que además ese momento parecen más vivas que nunca no y con esta cosa que usan son tarde decía que debíamos evitar con el cáncer que da la enfermedad como metáfora no que había ocurrido por algo que se debía algo que había una causa que había una culpa no ya lo decía además porque había había padecido el el cáncer y sin embargo pese a esto llueve o con esto luchó hasta el final con la esperanza yo que yo que no se sin y si un enfermo terminal puede vivir este ahora de que habla canción sin sin una esperanza yo creo y esto es lo difícil claro al médico se le pide que tenga la distancia porque sino se distancia moriría por decirlo así a cada paciente pero al mismo tiempo que sea humano como decías tú muy bien en la presentación declara Perera que hubiera pero

Voz 4 01:12 cómo se consigue sí desde luego

Voz 3 01:14 la clave siempre ha de ser la la comunicación y quizá lo que no sabemos es si se les forma en la carrera de Medicina para esto para esta curación holísticas completa en lo humano y lo espiritual y lo físico o tendría que haber vamos a decirlo así dos clases de médico no unos médicos más técnicos más ingenieros más especializados y otros más encargados de la comunicación

Voz 0827 01:34 yo no sé si los humanos pero la naturaleza yo creo que sí que sabia in por lo menos por mi experiencia personal de gente que he visto con esta enfermedad de gente que ha muerto esta enfermedad al final el equilibrio se encuentra al final el equilibrio se encuentra

Voz 3 01:47 hay hay el punto efectivamente de de la de la aceptación pero yo creo que el ser humano es luchador por naturaleza problemas pues yo a veces en la comunicación de información creo que siempre se tiene que dar este grado de que el médico por supuesto querido sino que la ciencia no lo sabe todo y creo que es muy importante que que plantees estoy Carles porque hay una ha hoy muy fuerte de marcas muy poderosas como Google Microsoft que hablan nada menos que de resolver el cáncer y están en eso

Voz 0313 02:14 tú decías el momento al abrir la ventana que cuando de esta noticia caen un grupo por ejemplo que está conversando sobre lo que sea

Voz 5 02:21 sí silencios se generan mira

Voz 0313 02:23 dadas pero al final lo más importante es la palabra cómo utilizamos la palabra Sonia Ballesteros buenas tardes hola estar dudas pues mira

Voz 1913 02:31 precisamente de eso de lo importante que es la palabra de lo importante que es saber comunicar cosas difíciles y la cuestión es como decirle a un enfermo que tiene cáncer suponemos que no hay un protocolo que depende del médico así que formen puede haber infinitas pero con sus matices podríamos resumir las en tres Se puede hacer mal le pasó a Valentín

Voz 1328 02:51 me lo comunicaron en la UCI cuando todavía estaba medio semi inconsciente me lo dijeron de una forma directa me dijeron Valentín cáncer de pulmón duro desagradable mujer cayó al suelo cuando se lo comunicaron

Voz 1913 03:12 se puede informar casi con miedo sin mirar a los ojos del enfermo

Voz 4 03:22 a los crímenes más Torres

yo diría que esto no tiene que ver Varela Dama

Voz 1913 03:26 vamos a ver si encontramos ese ese miedo confirmó lo que yo ya sabía si es cierto

Voz 7 03:33 estoy mirando bastante tiempo yo creo que no se atrevería

Voz 1913 03:36 miraron a la cara y el resultado y simplemente puede hacerse bien

Voz 8 03:42 nunca olvidaré el día que me dieron la noticia el hijo me discos tienes un cante yo en este momento me eché a llorar me dejó desahogarme explicó lo que tenía Pere todo mirándome a la cara me dio fuerzas el que me mirara el que me acarreará de la mano tuve un doctor muy bueno

Voz 0313 04:03 Sony esta mujer he dicho algo que a mí me parece muy importante nunca olvidaré el día obvio por lo tanto nunca olvidará tampoco cómo se lo dijeron posiblemente porque eso es lo que comentaba antes también ha marcado todo el proceso que se desencadena después de escuchar las palabras tiene cáncer pues si por lo menos es lo que los internos con los que los hablando no

Voz 1913 04:20 han transmitido lo que echa día echa u una mujer que ha tenido dos veces cáncer de mama explica de forma muy clara

Voz 9 04:26 ese trece de noviembre de dos mil ocho cuando dentro es una fecha que es igual que la fecha de un nacimiento para mí es es una fecha que nunca se olvida entonces la forma de la cual se te va a dar la noticia tiene un impacto paciente el paciente suscite me que pueda un bajón brusco y puedan Ferraz puede caer una depresión

Voz 1913 04:50 os quiero hablar dicha día porque ella se ha marcado un objetivo muy concreto concienciar al personal sanitario de lo importante que es humanizar el trato con el enfermo de cáncer que se convierte muchas veces en un enfermo crónico que tiene que enfrentarse a la idea de la muerte que entra de repente como le pasó a ella en un universo desconocido hizo empeño no se ha quedado en una idea lo está haciendo da charlas en los hospitales y les cuenta

Voz 9 05:12 enseguida les pongo en escena ese primer día cuando yo el hospital llevo dice constancia congela nunca he pisado un un hospital en España aunque a veinte y pico años llego a un hospital donde no conduzco pasillos muy grande para mí llegó sin saber con un sobre que ponen urgente

Voz 0313 05:33 hoy alguien esas charlas les propone alguna de alguna manera algún alguna forma concreta para que el médico de la noticia de los presidentes cosas

Voz 1913 05:40 es que sí pero que es algo muy simple les dice esto es ver la tenía poco tiempo es verdad es una rutina es verdad pero imagínate que tienes a tu hermana enfrentar con esto noticias la primera charra la dio en el hospital de La Paz donde él había tratado su médico el doctor José Ignacio Sánchez Méndez

Voz 9 06:00 me acuerdo me llamó por mi nombre me cogió la mano me tranquilizó yo sentía que de ahí Bazán

Voz 1913 06:07 salió con la idea de más de que habían muchas cosas por hacer no sólo en los hospitales también sobre todo en el ámbito laboral romper el silencio para cambiar actitudes sobretodo en las empresas para que éstas se impliquen como hizo la suya

Voz 9 06:19 yo cuando me lo dijo el médico lleva seis meses en la empresa Gas Natural Fenosa recuerdo mi jefe iba de camino corriendo al hospital en mi fecha día te pasa algo quieres que te acompañe bueno fue una un archivo el que mi jefe y yo ese momento me acuerdo de trece novio en un frío pero esa frase esa forma de me dio mucho calor mucho calor y mucha tranquilidad y luego el jefe para decirme mi jefe me dijo a lo que sea lo que sea te apoyamos iba a seis meses

Voz 1913 06:52 el continúa en la misma empresa Sade que es una privilegiada porque la relación cáncer trabajo es un binomio en el que queda mucho por hacer

Voz 9 06:59 trabajó muy poco hace falta mucho y yo conozco a situaciones muy difíciles y de personas pues que pierden su trabajo o no se le fundieron contrato o no es aparta es una situación muy muy común todavía hay

Voz 1913 07:20 hay que acabar con ello nosotros también vamos acabando lo hacemos con unas palabras de Chad día sobre su vida después del cáncer

Voz 9 07:26 pues sí he aprendido primero que estoy inmortal porque es un absorbida en el día a día que somos mortales parece que vamos a vivir eternamente que el tiempo es finito y que y que por eso os voy a aprovechar cada momento no no voy a perder ningún segundo o no sino voy a exprimir cada momento no nuestro concepto de tiempo cambia totalmente

Voz 1913 07:51 y sólo una cosa más Xavi escribió un libro se titula corredora de la vida dos recoge su experiencia donde nos habla siempre bien de su médico del doctor José Ignacio Sánchez

Voz 0313 08:00 doctor Sánchez Méndez buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal como son

Voz 4 08:04 hay que dar cuerpo bueno estado oyendo con atención todo lo que ese estado hablando y creo que en estos pocos minutos han salido todos los puntos clave puntos clave que son los pacientes los que en este mundo dos punto cero tenemos retorno dentro que nosotros hacemos hasta hasta hace pocos años los médicos actúa vamos no teníamos en referencia referencias retorno de que como estaba influyendo en el paciente porque no nos lo decidan y les mirábamos a lo mejor ICREA consideramos que su opinión pudiera ser importante pero es verdad que cada vez más los médicos los pacientes nos dicen a los a los médicos cómo reciben ellos lo que nosotros les decimos y lo que nosotros lo hacemos y esto es clave fundamental no da ni nadie les enseña ustedes que nadie les ha enseñado salas de mi generación no no claramente no

Voz 0313 08:51 a usted cuánto tiempo lleva dedicado al al cáncer de mama

Voz 4 08:54 yo de veinticinco años veinticinco años y en ese tiempo habrá tenido que dar muchas malas noticias haces oficio ibas aprendiendo a decir las cosas es verdad que siempre ha médicos que ha sabido hacer bien las cosas aprendido de mis maestros de es es médicos y que me enseña pero poco a poco vas aprendiendo a cómo decir las cosas porque de entrada cuando sales de la facultad cuando empiezas a la medicina no es fácil enfrentarte a tener un diagnóstico como el de cáncer no

Voz 0313 09:22 qué es lo más importante la claridad y la sinceridad y el respeto algún silencio entremedias para que la persona que tienes delante pueda empezar a digerir

Voz 4 09:32 todo es importante lo importante es ver al paciente como paciente único como paciente que está en la sala de espera que va a pasar que pruebas a dar una noticia que como decían ahora le va a cambiar esa noticia debe condicionar muchas cosas pues hay que hacerlo en un entorno adecuado en una consulta no de pie en los pasillos con prisa ha sonado teléfonos en el Kirov

Voz 0313 09:51 no seguro que no cómodo que seguro

Voz 4 09:55 que no no entonces todo solamente hemos metido la pata ya hemos ido aprendiendo a otra cosa es mirando al paciente tocando al paciente estando atento a pequeños gestos pequeños cambios que puede haber su rostro empieza a contarle la noticia y se puede decir de muchas maneras noventa y nueve décimos tienes cáncer no sino bueno pues en el caso mio domingo a a cáncer de mama normalmente la manera en la noticia es tenemos que operar T entonces eso gente que ya viene con una sospecha viene pensando algo ya está dando una información de cómo responda o como yo vea que que recibe esa información pues las concretando más lo que tiene ya la pregunta directa entonces tengo cáncer mucho otras muchas veces no te hace una pregunta directa porque no quieren oir esa palabra en esa primera día no a lo mejor

Voz 3 10:39 en esta en esta gradación que que usted establece doctor vuelo lo primero que está claro es cómo se dice uno de los últimos grandes libros de divulgación sobre el cáncer es que es el emperador de las enfermedades no es la enfermedad que yo creo que más que más obsesiona pero estamos hablando la comunicación pero también existe la la la o o la opción de no comunicar de no decirlo aquella conspiración del silencio que se hacía ante el médico los familiares para que el paciente en cuestión no se enterara esto existe todavía la sanidad

Voz 4 11:03 el uno por fuerte ponernos entre adultos está esta situación ya no se da ningún ahora habitualmente que los pacientes quieren saber los médicos se lo decimos

Voz 3 11:12 pero todo todo o puede haber está gradación decirle decimos hasta donde usted quiera saber

Voz 4 11:18 vemos hasta donde quiere saber esa pacientes de persona pero el paciente no sus familiares no se lo diga pero ya vamos viendo lo que se paciente quiere oír y los pacientes aceptan de mucho mejor de lo que podemos pensar todos nosotros aceptamos saber lo que lo la la enfermedad que tiene el la situación concreta que tiene

Voz 0827 11:36 incluso lo aceptan mejor que las familias en boca de Jorge

Voz 4 11:38 las familias no como me como ya sabes la respuesta es que hay tú puedes sacar los temas que todo el mundo tiene una sensación por lo menos el cáncer de mama que es mucho peor de lo que es realmente entonces bueno haces cuando te dicen si tú lo dices tienes cáncer para esa persona puede significar tengo cáncer me voy a morir bueno pues no necesariamente el a pero eso hay que hay que aclarar las situaciones peores que hay que está viendo a pacientes cuando le dice pero doctor no tendré cáncer no cuando no lo sé si lo tienen no lo tiene ahora yo si lo supiera no te pediría estas pruebas pero diría hay que piensa pruebas para saber si lo tienes son lo tienes

Voz 3 12:17 en en esta porque parecen poco estamos dando la preparación para el caso de que los puede ocurrir que como se ha indicado estadísticamente es muy frecuente pero en esta preparación digamos para la mortalidad cuando el que sufre el la esta enfermedad cancerosa es un médico personal sanitario está preparado o el shock es el mismo que en una en una persona ajena a la medicina

Voz 4 12:36 pues se suele decir que los médicos somos malos pacientes yo creo que es verdad realmente nos cuesta también no porque vimos un entorno donde vemos los pacientes que van bien pero también los pacientes que va mal y depende también de la manera de ser de cada persona el cómo enfocar la enfermedad también los pacientes necesitamos ayuda que nuestros compañeros de la información adecuada en ese momento

Voz 0827 13:00 después la importancia del equipo también no porque si el doctor a la doctora es una persona entrañable que sabe coger la mano y comunicar bien pero después el resto del equipo no o al contrario aquello no funcionan no es decir la voz tiene que ser única

Voz 4 13:14 y la sensibilidad tiene que ser única especialmente en cáncer ya ya no existe el médico que me trata sino en todos los cánceres Quirpe existen equipos el equipo que estamos más o menos coordinados para que el paciente precisamente no vaya de médico en médico como una peonza oyendo un comentario sino que haya una información congruente coherente y a cada uno el momento adecuado

Voz 0313 13:34 doctor cuando ha tenido que dar la última mala noticia

Voz 4 13:36 este tipo pues justo antes de venir a que Jassé a una compañera médico osea que si a una compañía californiana médicos se antes os preguntabais Si bueno pues se habían dicho ya otro compañero que me decía pues es que estoy acostumbrado a estas noticias y que bueno pues que le había costado seis

Voz 0313 13:54 me ha costado pues que su trabajo no no hay hay allá pero claro es que antes de última noticia aclarado claro no así pero no es lo mismo pero no es lo mismo yo cuando destacado al principio que una un vínculo de confianza que es establezca desde el inicio cuando se detecta un cáncer por todo lo que viene detrás es muy importante haber me gustaría que lo concretara doctor hasta donde es importante igual alguna persona está pensando hoy a las palabras no curan bueno las palabras no curan pero los los climas y los contextos ayudan a muchas cosas no no no no no no le no le demos menos valor del que tiene eso

Voz 4 14:30 efectivamente de los médicos podemos antes a día palabra podemos saber y cada vez por suerte más tecnología hay más ayudas a formas para atender poder curar a los pacientes pero no puede ser solo eso porque eso probablemente en unos años antes salía no sé si Google Microsoft pero eso a lo mejor lo empieza a ser mejor que nosotros entonces el médico sí que tiene que estar en este aspecto y aquí pienso que seremos insiste tu insustituible en las personas no entonces es clave lo que se dice pero por supuesto como se dice con qué cara se dice mirando al paciente tocando al paciente y estando atento a sus a sus respuesta a lo que nosotros estamos diciendo no

Voz 3 15:11 usted se una a mi juicio desde luego una una lesión de comunicación pero sigue existiendo el médico en España y el extranjero lo que llamamos el doctor House yo soy un excelente técnico yo hago excelentemente en mi trabajo y no tengo porqué ser simpático llevarme bien con los pacientes existe

Voz 4 15:25 este ha existe

Voz 0313 15:27 pero no les queda poco tiempo eh

Voz 0827 15:31 ha llegado hablemos hablemos de los Veinticinco años no solamente de experiencia personal sino de lo que se ha avanzado en esta materia si no aunque el nivel de malas noticias que daban sus maestros al nivel de malas noticias queda usted ha cambiado un montón no

Voz 4 15:45 por suerte el cáncer en general el cáncer de mama en particular que es a lo que me dedico ha habido cambios desde todos los puntos de vista no tanto en el diagnóstico ahora hay capacidad cada vez es más pequeñas con lo cual los tratamientos son menos agresivos y el pronóstico por supuesto es mejor en los tratamientos cada vez son también menos agresivos la idea que une todo ahora es que menos es más claro entonces hacer tantos menos agresivos no solamente es igual que hace los más agresivos que no sino que es incluso mejor entonces en cirugía quatre mama prácticamente hace veinte años era un arma me quitan los ganglios auxiliares esto primero empezó no quitándose la mama haciendo cirugías conservadoras en la axila ahora se quita casi siempre sólo el primer ganglio primero segundo ganglio para ver si está afectado no está afectado los tratamientos posteriores pues en oncología de tratamientos donde casi los criterios eran muy estándar pues si cumple estos criterios es te daba quimioterapia ahora se se reflexiona mucho más se piensa mucho más antes de dar quimioterapia radioterapia de terapias muy agresivas tecnológicamente es pero también es cada vez más localizadas en la zona del tumor dije hilos los tratamientos médicos de la quimioterapia dormido terapia cada vez son más eficaces y con efectos colaterales o menores o mejor controlado

Voz 3 17:09 ese hecho especialidad de cáncer de mama la situación se complica con lo que ahora llaman la medicina prohibitiva no es el caso que todos conocemos de Angelina Jolie que que qué opina

Voz 4 17:17 desde este caso esto es algo que está empezando entonces bueno el caso de que entrenaba Se conoce pero en pocos años y de hecho ya existe y se puede hacer nos van a leer el genoma nos van a poder predecir un montón de enfermedades y no sé si vamos a querer saber o no acto qué hacer mama pues es es un poco la punta del iceberg de todo este mundo que desconocemos y no sabemos cómo vamos a saber enfrentarnos a él no entonces decía Pere lleva no quiere decir que va que vaya a ocurrir sino que bueno es algo que te puede ocurrir en mayor o menor probabilidad y hay que afrontarlo desde punto de vista positivo saber qué puedo hacer para que esta posibilidad no

Voz 0313 17:55 doctor acudimos al protocolo y a las preguntas básicas aprovechando lo del Día Mundial contra el Cáncer del próximo domingo

Voz 5 18:01 detección precoz

Voz 4 18:03 de factores de riesgo consejos de vida

Voz 0313 18:06 de vida saludable qué tanto por ciento por

Voz 4 18:08 de evitar de casos esta suma de factores que acabo de decir

Voz 0313 18:11 qué tanto por ciento aire azar genético que no se conoce

Voz 4 18:14 cada o del tipo que sea un cáncer Fahmi ha agrupado en familias más o menos es el veinte por ciento el ochenta por ciento es pues por un conjunto de factores pero que no hay un agrupación familia pero familia no quiere decir genético o por lo menos que podamos medir qué que es factor genético tiene eso hay un cinco por ciento esto es muy importante porque la sensación de que casi todos los cánceres son genético mi madre tuvo cáncer de mama yo tengo voy a ser mamá la mayor parte de pacientes que tienen cáncer de mama ningún familiar directo lo ha tenido la mayor parte de pacientes con un familiar directo con Katrina no lo van a tener cuál es dice una década ocho coma siete de cada ocho no lo va a tener la sensación de que todo el mundo batea el cáncer de mama a la prevención primaria es difícil pero todos los hábitos de salud que conocemos es seguro que influyen influya alimentación influye determinados Avi David en hábitos de vida que podamos tener tabaco tabaco también salen el cáncer de mama no mucho pero también sale pero el alcohol sabe que si puedo influir algo vamos a tener tampoco puede estar por la vida sin sin cometido en casi sin hacer nada no pero hay que saber determinados factores todo lo que sea estrogénica como tener hijos tarde es un factor que la sociedad en la que estamos es lo habitual pero sabemos que eso influye en el que haya más cáncer de mama por ejemplo no digo que hay que tener hijos a los veinte años todo el mudo para pedir cancelado porque algunas mujeres también lo tendría pero sabemos que eso está influir influyendo no con un ambiente hiper estrogénica con el que estamos en el fin muchas cosas de la alimentación pues también puede estar influyendo ahora aunque manejamos todo esto no tenemos la clave para decir si haces todo esto no va a tener cáncer que también hay personas que lo piense dice Si yo hago todo esto bien porque me han salido cáncer bueno esto va a disminuir tu riesgo pero no al cero

Voz 0827 20:02 on ha señalado una cosa que es fundamental que es la detección precoz seguramente lo voy a hacer una pregunta que le parezca dando pero es un poco absurdo que en este país tengamos que hacer nuestro coche cada cinco años y que no haya una ITV obligatoria de de nuestro cuerpo

Voz 8 20:18 es decir que igual

Voz 0827 20:19 lo apuntamos a los niños a determinadas edades hombres mujeres se puedan hacer una prueba para intentar detectar si lo hay ese cáncer prematuramente

Voz 4 20:28 o lo que sea en el caso del cáncer de mama hay dos cantes que está empezando a ver no en caso de cáncer de mama hay una sede Un un rango de edad en el que sí que se hace una prueba que es la mamografía que general en casi toda España es de entre los cincuenta y los setenta años cada dos años se hacen una mamografía no es obligatorio hacerla pero es recomendable a mejor Basque obligar habría que educar en lo importante que es hacer esta prueba no en otros cánceres como el de colon pues está empezando a hacer tabaco ha influido mucho pues la esas campañas que ha habido para para disminuir en los fumadores todo esto ha dicho sin duda ha contribuido en diagnóstico más precoz mejor pronóstico