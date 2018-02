Nadie Sabe Nada - ¡Que entre un dermatólogo de pelo!

Voz 1 00:00 que Berto que

Voz 2 00:03 o de quería comentar antes de empezar el programa el programa no ha empezado a todas

Voz 3 00:07 mira eh que pues echo de menos un poco esta sección cuál es el falso inicio

Voz 1 00:14 estás falso inicia que entonces eh

Voz 2 00:20 me gustaba porque no era programa había como más sinceridad entre tu yo yo te podría contar cosas que que me hubieran pasado pero pero ya desde otro desde otro tono y otro lugar desde otro lugar de mis sentimientos porque les voy a todos Comellas

Voz 3 00:37 aquí sabes me parecía más íntimo más sí

Voz 0057 00:40 más verdad había más verdad estaba claro

Voz 3 00:44 sabes hecha echas de menos que es echas de menos a lo que estamos haciendo ahora sí

Voz 2 00:54 con lo cual ya no lo ha hecho al menos por decirlo de alguna manera bueno a partir de de haberlo hecho ahora por ejemplo mañana ya no lo echaré de menos pero si no lo hacemos otro día lo volveré a echar de menos

Voz 3 01:05 entonces bueno quería comentar esto in

Voz 0057 01:08 pero ahora estás haciendo un falso inicio si sin contenidos sean no tienes si eso que que si me comentabas hace un momento no con muy buen criterio me gusta explicarte algunas cosas más íntimas antes de empezar sí exacto ahora estás haciéndolo pero sin explicarme nada exacto es como un nuevo formato que es el vacío de

Voz 2 01:27 el ente

Voz 0057 01:30 ante la Falls ya un falso inicio vacío exacto la carcasa pero tú sabes que la de la casa

Voz 2 01:38 la del huevo tú te das cuenta que en este caso

Voz 0057 01:40 vino de ir desnudando progresivamente sea primero quitarle al programa la sintonía todo ahora quitarle el contenido a lo que nos lleva es a la nada no pierde ni nada queda un paso que es no hablar

Voz 3 01:56 pero eso claro es la negación de la radio no si quieres lo probamos

Voz 0057 02:00 es como el el Ferrán Adriá de la radio no

Voz 1 02:04 vocals dejando mejor sí sí

Voz 0057 02:07 es adecuado para la radio que puedas sí sí

Voz 2 02:10 sí bueno gracias gracias me lo tomo como un elogio no pero al menos puedes tomarte lo de otra manera ya haya darse construyendo tu propia de construir la radio tu propio trabajo estar de construyendo tu esa carrera exacto exacto también una manera de hacer un Ferran Adrià sería en el boletín de noticias que acabamos de escuchar no no no no no eh hablar nosotros dentro del boletín de noticias o sea que el presentador dijera vámonos con internacionales otros no la

Voz 3 02:37 Internacional internacional ha es ponernos dentro de la gente son tontos Sonia que ya lo sabe

Voz 1 02:44 no que ya lo sabe pero como demostrarlo más me parece a mí me parece digno de elogio que hayas llegado hasta donde has llegado con eh

Voz 0057 02:54 esta actitud y estas ideas está muy

Voz 2 02:56 mal la comunicación en España es decir es

Voz 0057 02:59 referentes es un ejemplo vivo de la maldad no de cómo eso se puede acentuar durante durante cada

Voz 2 03:07 dedicada a peor que es más como como detalle contigo te digo que ahora cuando empiece el programa ya como tal te dejo que lo presente estuvo como le UAW muchas gracias que tú digas buenas tardes gas que preaviso que la gente aplaude no White en una costumbre muy buena por cierto me dejas que presente el programa que siento no el programa de los dos me dejas hoy que lo presente renuncio a mi cuota te lo doy todo no

Voz 0057 03:37 la no saber si me caes bien o te o te mataría él no lo sepa después de tantos años

Voz 2 03:45 no viene

Voz 3 03:47 porque sino me mataría a palos

Voz 4 03:50 siempre estamos a tiempo a la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 5 03:55 el programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 0684 04:08 gracias a todos por estar aquí bienvenidos a andar bien sabes con Andreu Buenafuente vuestro amigo el presentador del programa Berto Romero un programa con sintonía con contenido con público con todo lo que debe tener un mareo aquí no hacemos experimentos en las dos no hay chapuzón

Voz 1 04:39 estás no hay mierdas de quedarse callado esto es radio

Voz 0684 04:46 la Cadena SER un locutor poniendo a prueba su público cuántas veces más podréis aplaudir una frase ganaba en alto daríamos así toda la tarde

Voz 1 05:03 pues esto es lo que hacen los políticos primen cualquier miedo pero con el tono

Voz 6 05:11 la gente tiene que aplaudir ahora no ahora no hacer una prueba

Voz 2 05:16 es una prueba que fue Igor oye que público más bueno tenemos

Voz 7 05:22 esto es todo lo tú tú tú lo vas a hacer esto autor programas no te lo no te lo siguen no no no no sabes lo pruebas con hoy por hoy no te lo hace tampoco hay público no te quiero decir bueno ya

Voz 0057 05:37 sigue la línea del de la parte previa al programa El todavía no ha llegado pero lo esperamos estamos aquí esperando

Voz 2 05:42 bueno hoy mira te digo una cosa hoy estoy bastante abstracto a muy bien sabes si fuera un cuadro tendría un poco aquí y otro aquí ida nariz quiero hablar de narices contigo pero estoy como cubista entonces me voy a practicar el cubismo of Bourne con tu cubismo radiofónico sabemos pero yo soy muy fan de los de los motes de los sobrenombres no ir a mejor

Voz 1 06:14 esto lo abstracto no es como si hubiera dado un golpe en la cabeza is no no no me hagas esto portador muy nervioso no lo ha hecho nadie no lo ha hecho nadie la historia de la raya algo nadie ha hablado con algo será nadie ha hablado cubista no no no no no es esto lo haces luego sabe las universidades coste aquel día te iniciaron el cubismo en Radio estos delitos de Avignon una pica ni nos oye por favor no me hagas esto

Voz 2 06:48 más mismo no me hagas cubismo

Voz 1 06:52 intentar no intentaré hacer lo esto es no hacer o

Voz 2 07:00 usted es muy complicado ya está pero me está costando tú mismo te das cuentas me está costando no lo voy a hacer decía utilizando un lenguaje comprensible para todo el mundo que que yo soy muy fan de los de los sobrenombres de los motes

Voz 0057 07:15 a veces son muy creativos muy chulos y tengo un amigo que a su vez tenía otro amigo que según siempre me ha dicho y muy feo pero a unos niveles no de feo a esta persona fea eso eso min hable este tenía un ojo mapa arriba una oreja a otra otra era un boceto no Le llamaban cola

Voz 1 07:36 Piqué min mejor

Voz 2 07:42 como la cola además es bonito si está hecho a trozos con trozos de otra qué pasa con las tenía que haber sido francés porqué no se ha hablado el cubista que hayan mi ahora claro es un movimiento que si allí no te gusta un poco reconoce lo no no no no no no no ahí te gusta la innovación estará innovación a la del cubismo ni me es ni más ni me ha gustado que no me gusta no vamos a hacer radio normal si es que nosotros le ya lo hemos dicho alguna vez en mira vámonos a Don Benito siempre me encanta

Voz 8 08:23 pero me encanta pues lo que es como una persona en vez Benito es como entrar en esa persona

Voz 2 08:27 sí sí se hizo salir también lo dice siempre aprovechamos en lo posible llenará una bolsa de basura antes de sustituirla dónde está el límite entre no desperdiciar Isère un guarro hombre persona que la bolsa cierre redes que sacaba la broma sacaba cuando cierra es que también cuando no cierra software

Voz 0057 08:50 exacto y cómo se llama el gentilicio sin buscarlo en Google de la gente de Don Benito

Voz 6 09:01 Benito cálidos

Voz 1 09:10 recordando recalara si aullido de de la semana pasada

Voz 0057 09:16 no sino lo recordáis algo que ocurre aquí la semana pasada el otra gente con con

Voz 2 09:21 público diferente no tan bueno como vamos a otros no tan bueno pero oye por ciento creo recupera el tema de las bolsas de la basura tú desde el de los que cuando va a tirar la basura si es de tu casa no porque en casa ajena pues cada uno que haga lo que quiera si todo para aprovechar no no no compruebas que le das como un meneo para que baje más la basura en no no no no no no no esto yo es algo que no puedo evitar de trabajo eso yo siempre creo que no se aprovecha lo suficiente una bolsa de basura no trabajo tú cuando la ves llena

Voz 0057 09:51 no

Voz 3 09:52 le queda la mitad que me caso nosotros

Voz 2 09:58 cuando voy a tu casa tu basura pues venir cuando quieras a mirar en en mi basura no la aprietas un poquito para que gane gane fondo y gana espacio tiempo no es más no porque yo sé que esa basura

Voz 0057 10:09 va va va donde va no van a Pilar la mira

Voz 2 10:12 perdona en estos momentos nos está llamando Silvia Abril al teléfono a pues si te parece ser Silvia Sylvia Sylvia cuidado Silvia estoy haciendo el programa de radio

Voz 9 10:25 qué bien si estar escuchando sí perdona

Voz 7 10:38 vale que que debería saber libra no

Voz 2 10:42 me estoy librando Poor porque estamos en un tema doméstico de una mudanza no

Voz 9 10:47 es muy fácil de hacer muy agradable qué cosa es pues una mala

Voz 2 10:55 en concreto la moda danza bueno oye que debería saber que que estoy haciendo el programa que te lo he dicho esto quiere decir que no me escuchan mucho

Voz 9 11:03 es que no lo escucho nunca porque voy muy mal de tiempo Andreu

Voz 0057 11:07 claro pero si no tenemos rondaría

Voz 9 11:10 si querías de las de verso ellos partir la caja Wiseman casaca

Voz 0057 11:14 sí pues si no os pongáis aquí a hacer ahora el tontito pregunta de lo ibas a preguntar queremos mierda real

Voz 1 11:20 no

Voz 6 11:21 tenemos problemas de pareja ya lo sé Silvia

Voz 9 11:32 bueno sí que traslada llamando es que me están llamando es bueno les digo que en este momento no no André

Voz 2 11:41 Silvia siempre es así que se habla contigo pero en realidad está hablando con los todo eso a Brown y entonces tú eres uno más de los todos los que están allí sea sólo quería interrumpir menor que me me

Voz 9 11:53 la motu Emilio

Voz 6 11:56 oye oye me meto yo tu mujer que el bar

Voz 9 12:07 perdida tuya era simplemente por esos que necesita que soy

Voz 2 12:11 ya por muchas gracias te llamado porque no estábamos trabajando en ese momento yo ahora de hecho la bromitas ahí por eso te está escuchando tú lo que quería

Voz 9 12:20 el gran ahora sí sí sí sí sí venga vale eh que vaya muy bien

Voz 2 12:24 pues nada hombre apaga el teléfono que es lo que hace la gente cuando hace radio

Voz 9 12:30 yo Bellvey en Londres volviese igual no puedo y voy algo al holding tal vez comenta Silvia

Voz 2 12:37 perdona Silvia Abril nunca apaga el teléfono desde mil desde que salieron

Voz 9 12:42 por qué si luego lo defendemos mejor robe el código

Voz 6 12:44 cuatro Gracias a Dios gracias adiós cariño adiós adiós adiós adiós vamos para la música por favor

Voz 2 13:00 Andreo ahora está aquí conmigo

Voz 4 13:02 empezaba el coco pero pero dime

Voz 0057 13:05 te permitidos que desde que hemos empezado la el programa radio IS esta en nuestra cuarta quinta temporada quinta creo no quinta temporada te permitido todas las bromas posibles sobre mi mujer

Voz 1 13:16 las bromas

Voz 0057 13:18 no se lo dije a tu mujer

Voz 2 13:20 no te salen también bien

Voz 0057 13:23 ah perdón pero la broma que has hecho yo me meto yo me meto yo en tu mujer haya unas líneas

Voz 1 13:29 claro

Voz 2 13:31 es verdad eso eso es uno ojo no no no ni ojo lo normal es que no estoy contento que me he metido en de hablar no él me metió el estando con la mía está me has dicho

Voz 0057 13:47 me he metido yo en tu mujer y luego por lo bajini está grabado sí sí claro que sí no no era programa ensayó el aparatito sólo yo creo que lo estás llevando ya a un límite días perdió todo contacto con la realidad pues mira hablaré con ella escúchame

Voz 1 14:08 no no voy a decir te lo voy a decir es lo sabe y no podemos separa ya escúchame

Voz 0057 14:18 Eli el falso inicio sin contenido el cubismo el cubismo raro montado no apagar el sexto apagar el teléfono

Voz 2 14:27 eh

Voz 0057 14:28 tener el cuajo de coger una llamada personal que ponerla aquí que tenemos la suerte que tu mujer de Silvia bética lo hacemos gracias a todos

Voz 2 14:34 claro

Voz 0057 14:35 pero estamos encubriendo una falta de respeto al trabajo a la SER

Voz 10 14:39 ah sí

Voz 1 14:40 a España y al público y a la Constitución y encima

Voz 2 14:49 en medio de todo eso remozando te en esa mierda Sí con mi mujer pues si supieras que mientras estaba estuvo hablando me ha venido con una evento sida

Voz 6 15:01 aguanta no lo dos

Voz 1 15:09 ya tengo mi parte buena me has desatado tal como bajaba el aire yo he dicho arriba lo que es la crisis de los cincuenta que es es no he bombeado bombeado la parte baja del color de las contaminando el aire hecho asumido con un ascensor desde de hotel ese convertirá en bruto además además ahora

Voz 0057 15:31 entrando en terrenos que históricamente son miedo ya ya terrenos de lo grosero no tienen grosería quisieron pero siempre lo otro

Voz 2 15:38 qué puedo hacer tío que pueda como poder reconducir esto si necesitas

Voz 0057 15:42 estoy estar solo

Voz 2 15:44 pero yo quiero Leandro de siempre no remar traigo hoy bueno pues mira voy a voy a coger el micrófono me voy al rincón de pensar claro no que es la cortina estaría el probador este porque conecta con el sabes vamos a poner una una vez entré una vez entre bandos unos pantalones vamos a este de la radio dice no me he comprado los pantalones si Time Andreo tiene vete detrás yo tenía que el micro hombre ponemos una canción no no no nos vamos a la canción es lo que quieras pero yo haré mi reflexiones allí y la silla

Voz 3 16:20 creéis escucha escucha sino pues no os escucho

Voz 1 16:25 qué te has drogado diferente me tomaron café bueno me toma cuatro ya lo mejor esto explicaría o bueno me voy tienen pero ahora canción no pongas que es muy pronto

Voz 0057 16:39 sí

Voz 1 16:42 tiran venga venga

Voz 6 16:45 un poco uno y bueno para que veáis cómodo no es lo que ocurre cuando una

Voz 2 16:55 esa es la del público

Voz 6 17:01 vale vale tranquilo yo me voy a sentar aquí

Voz 1 17:09 voy a hacer acto de contradicciones y aproveche las fotos de carné tuvo dos fríos cuando cuando están cansados de empiezan atentamente días dime aquí

Voz 6 17:41 caído se ha escuchado un ruido nada nada todo lo que había escuchado ruidos

Voz 1 17:56 dime cómo te llama Laura Laura adelante

Voz 11 17:59 que él sólo quería preguntarle si va en busca de los directores

Voz 1 18:02 la mencionada todo el equipo de lacerante pero lo mira estará nada y menciona la misma que va habla va a reunir este esto perdona que quieren saber si no saber si va a hablar con los directores de la escena dentro

Voz 0057 18:13 no

Voz 1 18:14 gracias Laura

Voz 12 18:18 no recupera te poco

Voz 1 18:19 si tengo que contar con el público vamos es mi mochila mi mochila porque te vas mismo no mientras toma no piensa usted debe nadie hay cosas me la llevo en mi mochila

Voz 2 18:44 Arilla estas tú ya pensabas que no iba a ver a estas sé pero es de chicas no es de chicas amarilla que pasa no te chicos tienen que ser negro o marrón como a sus huevos pues mira antiguas eh pero bueno venga va bueno pues ya este mejor de verdad que no yo eh yo sé cuando cuando le sobrepasó voy yo a partir de ahora voy a ser muy muy correcto oí canónicos venga vamos a de alguna manera empieza aquí de nuevo una una sintonía perdone que que marque el inicio canónico soy venga

Voz 6 19:23 no

Voz 0057 19:29 queridos a nadie sabía nada en las buenas tardes Buenafuente y Berto Romero mil desde Barcelona dicen los dichos el amor es ciego y ojos que no ven corazón que no siente no son una paradoja entre sí

Voz 1 19:48 vamos a ver vamos a analizar esto iba a ser peor rodando no puedes dar normal no es que que es normal que es normal

Voz 2 20:01 dice boa de Tarrasa todo es legal si tienes el dinero suficiente

Voz 1 20:05 el día esté vive en España e Néstor desde un plan Bator un Bator capital de Malasia no es hongo de Mongolia Mong olía Angola Bator guau

Voz 0057 20:22 pero en estos desde Mongolia dice por qué cuando se está acabando la pasta de dientes si aprietas fuertes siempre sale lo suficiente para que no vayas a comprar más no hay prisa en responder aún me queda pasta de días

Voz 2 20:36 sino más cómodo hablando todo el culto dos instituciones hasta que no queda ya no que ve por el agujerito de la pasta es el fondo el tubo

Voz 3 20:45 no

Voz 2 20:46 ahí es como diciendo ya no hay más a mí no me ha pasado sí sí nos aprovecha un tubo hasta la última exhalación

Voz 0057 20:53 puede ser no puede ser pero no lo recuerdo no no no lo tengo en la carpeta de recuerdo

Voz 2 20:58 Santi mira escribe tu primo Miguel Romero de Twitter esa en prime time que cómo vivían los perros antes de ser mascotas la ve que es como tú así un poco de dice es como tú así un poco de MTV siempre es básico primario a yo estoy Barral es ancestral soy básico imprima en es muy sofisticado porque aplicar vanguardia de la pintura la radio pues más de chica tú lo has dicho yo no dice nada es como lo vos

Voz 1 21:34 no hay manera no hay ninguna que como vengo del cubismo me cuesta

Voz 2 21:41 dicho leal a la lectura en tradicional normal no imagino una manada de Yorkshire

Voz 0057 21:49 porque eran lobos antes sólo había lobos jugó los lobos empezaron a cruzar los entre sí hasta que salió uno medio raro y ese medio raro lo volvieron a cruzar para que se diera otro medio raro y venga medios raros con medio

Voz 2 22:00 se chiflado al final salió por la realeza de los

Voz 0057 22:03 perros que son los perros raros perros chihuahua pues como ha salido eso ha sido de Shanghai mucho con tu primo mucho mucho eche venga primo y claro los perros son todos vienen del de lo mismo

Voz 3 22:17 luego me tú imagínate que

Voz 0057 22:19 de un lobo te venga un

Voz 3 22:22 un dogo el lobo que gran tirón

Voz 0057 22:32 Yanira de Gran Canaria alguna vez mira no le gustarán novación dice Yanira de Gran Canaria alguna vez han hecho el programa mosqueados entre ustedes deben ser chungo no yo pues ha llegado la justo en el momento

Voz 7 22:50 yo no me enfada nunca no creo que te digo una cosa yo cuando me enfado no hablo

Voz 2 22:59 me ha gustado este está muy conceptual me gustan muchas veces son muy fino este es el Andreo que yo recuerdo y admiro de acuerdo de acuerdo por la mañana

Voz 1 23:11 Guillermo Bellver me llamo Guillermo Bellver

Voz 2 23:16 bueno como Guillermo pero la gente me llama Gustavo hay gente que tiene cara de algunos nombres si él mismo se considera que tiene que de Gustavo

Voz 0057 23:25 eh hay gente que tiene es que hay gente que tiene cara de cosas

Voz 2 23:29 quieres que juguemos a a un nuevo juego yo estoy desatado no puedo evitarlo que se llama

Voz 13 23:36 no tienen Imagine Amy eh

Voz 2 23:39 sí imaginar nombres madres que es que tuyo cogemos dos micrófonos sin alambre inalámbricos aquí vamos al público y sobre a a persona les proponemos nuestro nombre y haberse coincide con el suyo venga vamos venga vamos

Voz 1 24:02 en la Cadena Ser esto no de concurso en la Cadena SER Imaz dos contendientes verte

Voz 2 24:15 te iba a aplaudieran dos cortes en diez dos dos Corte corteinglés dos con dos contendientes iba girará no nombre cada bono alternativamente ahora tú ahora yo ahora tú

Voz 0057 24:24 yo el que lo acierte gana explicamos la mecánica es sencilla que es como si fueran idiota empiezas en yo empezaré por aquí vale venga

Voz 3 24:36 te va Ana Laura

Voz 2 24:39 José María

Voz 3 24:42 Rosa Marina si esa es la mía

Voz 1 24:58 mira

Voz 3 24:59 sí

Voz 1 25:00 ese es Pamela la enfermera dice bueno Pamela soy enfermera

Voz 7 25:06 Nos vamos de juego eh mira jugó muchísimo

Voz 3 25:11 Carmen pues Julia Laura Laura la rozado Patricia María José Romero tenía que haberlo

Voz 1 25:26 y es que me

Voz 0057 25:28 Carmen Laura

Voz 1 25:34 él levantar todas las Laura salió ya aquí por favor después levantar las Laura me lo han puesto todas de la misma sigo

Voz 2 25:47 España

Voz 15 25:48 a pie

Voz 3 25:50 Di María Ayna el última carta esto es el match point lo digo vencedor cero acierto Benzo yo como no estaba jugando

Voz 0057 26:03 el partido no no está bien no porque si si en tu mundo vive esto

Voz 3 26:10 te tengo un oyente que vamos a saber si me acuerdo ahora me la juego Marcos

Voz 0057 26:21 bueno pues hasta aquí hijo probablemente dejó más bajo negra de la historia de la radio

Voz 1 26:28 un programa que ya empieza mal Iker es cada vez peor

Voz 2 26:34 no Berto porque a veces hemos practicado a cosas así han salido bien y la gente ha vivido una experiencia prácticamente

Voz 16 26:42 a Pérez impresionante

Voz 2 26:46 y lo hemos celebrado cuando eso ha sucedido hoy no ha pasado pues la vida eso sí

Voz 0057 26:50 y tres es que te van a venir ahora como un bálsamo mucho publicidad vamos a ver

Voz 4 27:00 nadie nada chinos escuchas en directo bienvenido chinos escuchas por el podcast ojo con la batería

Voz 1 27:16 pues iniciamos la segunda parte del programa por así decirlo llevará hasta el final queda muy bien que de verdad no cara que es dar como suelto yo voy a hacer esto

Voz 2 27:33 la segunda parte del programa osea de aquí al final la hacerlas no sé que quiera seguir tu diez horas más eso sí claro

Voz 0057 27:39 que por otra parte ha sido muy lo acepte diluye a Jesús María torrente de Xirivella Valencia hice me molesta mucho la gente que tiene pelo afeita la cabeza creo que es un insulto hacia los que son calvos de verdad la ley debería castigar este acto de alguna forma

Voz 2 27:57 ya sí vamos a dejar ya

Voz 0057 28:00 Lake castigue todo ya

Voz 2 28:02 bueno al paso que vamos a ver si podemos dejar eso esté Calvo de verdad donde estaba el otro día que fue la peluquería sabes un interrogatorio

Voz 0057 28:10 pero si Calvo Faith que pase un

Voz 2 28:12 dermatólogo de pelo pasado ya me entienden no se pasan allí todos los pelos como dermatólogo de pelo mi mi veredicto es lo está lógicamente voy a usted se lo rapado por algo venga venga el traumatólogo en el culo hombre pero yo venía por el pelo cállate medir médicos inventadas cállate cadista de los ojos hay una población que se llama Le Chago hombre les Chago lo que no sabemos en nuestra ignorancia ya manifiesta es dónde está ni el gentilicio hay alguien del hecho algo hay algunos dicha que que que va no Paula Martínez Chago Holanda horas qué tal estáis dice la leche a quien se se ha dado el caso de un barra una cantante que cantando tenga una voz bonita pero quedó normal ésta sea muy desagradable al oído y la hemos entrevistado

Voz 1 29:16 Javier Casas desde Madrid me encanta inventarme palabra

Voz 0057 29:19 las para de escalafón a la gente con la que margine a un poco más trabajo que resulta produjo Dios no y luego terrible esto cuando te curas un chiste muchísimo esto no es pasa mucho a los que nos dedicamos te ocurra sentiste muchísimo y luego lo sueltas todo el mundo hace y luego te equivocas una palabra dice bueno tendría claro

Voz 1 29:46 gente

Voz 0057 29:50 pues sí eso pasa esto no era comedia era una reflexión casi amarga de la vida real

Voz 2 29:56 oye vamos a otra reflexión de la vida real dice Luis López de Santa Cruz

Voz 3 30:01 dice persona levantado la mano que así sea pero a ballet pues venga

Voz 2 30:06 les espera un poquito vale vale todo vas levanta la mano y que se paren esto es como el se está te coja torno y déjame que acabe esta porque los azulejos se llama Nancy interrumpa Sandro cuando Estalella

Voz 1 30:22 eh

Voz 2 30:22 qué le molesta mucho mira se me ponen los ojos como Mariano Rajoy cuando se pone nervioso a casa

Voz 1 30:29 visto lo que hacemos aquí he visto hacer Mariano Rajoy de repente cuando se pone nervioso hace un rictus como de desee millonada para luego recuperar

Voz 2 30:42 la normalidad es muy curioso que es curiosísimo sí si se ve que esto de claro está en Consejo de Ministros debe de provocar estas cosas no es bueno

Voz 0057 30:51 quieres que te diga la de López bueno si es que dice porque le digo que se calle para que no te interrumpa porque ya está leer ella levantando no

Voz 2 30:58 que es se dice porque se llama animal quince

Voz 1 31:02 Amman

Voz 2 31:04 los azulejos Seaman azulejos y son blancos no deberían llamarse Blanc

Voz 1 31:09 que hay azules le permita primero los azules de queda el nombre para todos

Voz 12 31:18 Berto con ese mal carácter que le ha cogido de repente se va a hablar con un seguidor del programa

Voz 1 31:24 aquí en la Cadena Ser que se llaman baldosas sino son Balda también se jugar a ese juego hola qué tal y como está querido o la muy bien cómo te llama yo David escarba regalo extra afectado es afeita Safin que pase pero yo creo que hay poco de toda jugando cuando Barajas a la pregunta era para Andreu hola muy bien

Voz 0057 31:57 me quería preguntar porqué mueve tanto mirar a mí también

Voz 2 32:01 a la espera que vengo aquí contigo

Voz 0057 32:05 no

Voz 1 32:05 te quería que pregunta que porque mueves tanto el micro que lo mueven mil veces en cambio Berto Romero no solo ha movido la primera del apuesto no ha vuelto a mover es porque con el youtuber quería preguntar pero ya lo sabe no eso no lo sé pero a You Tube a veces que era un paso por delante y no se ve tu mano y sólo se mueve el cable y parece que te estén tirando del cable alguien

Voz 0057 32:27 de la mesa

Voz 1 32:28 aquí no puedo Abidal al avistar eso entonces la porque así lo resuelto ya sé que no he podido pero ahora me falta pues has intentado escuchar el programa porque claro que he cogido por parte del programa ya estoy más pendiente de tu mano

Voz 13 32:44 no es el típico que tiene eso lo llamamos Miranda el PP Pitis Mike me encanta me encanta Micky Pitis Mickey más que Tiki ya se pide que es en la vida

Voz 1 32:58 la Real también no la vida Gasol sólo a vale

Voz 0057 33:02 no pero tiene tres como Amelie sabes Melilla que esto te Rato años me fijo y lo que no sé que es imposible vivir con esa tía

Voz 1 33:10 claro loca no es tu caso

Voz 2 33:13 no la conozco nada sabes que es de ficción

Voz 1 33:16 lo está eh

Voz 2 33:18 pues no sé soy muy inquieto me muevo tal como lo llevo tras el eso sí sí estoy muy nervioso tiene sabían que venía vio cómo se está viniendo arriba cómo se está viviendo arriba muchísimo pero me encanta que la gente se venga arriba hombre mejor que eso me gusta total

Voz 3 33:34 a qué te dedicas David yo trabajo en una empresa Tita soy torero de que de tinta habían tenido Tetita digo usted una empresa que fabrican tizas soy torero

Voz 2 33:46 el bombero Torrero torero torero carretilla era bombero bomberos lo que quiere ser bombero el bombero y empresa ah sí en serio lo que yo no he este tio no se acaba

Voz 1 34:00 este es el típico tío que todo lo que el tono de Carrete no lo que no pero pero

Voz 2 34:07 la empresa alarma puesto que yo los demás va

Voz 1 34:09 aforada calle pero yo me tengo que encargar de eso yo solo no más gente más bombero entonces el jefe jefe pero bueno lo que sí tengo es decir oye creo perdona

Voz 2 34:22 toda la vida no sé decirle

Voz 7 34:24 Villarreal esto ya

Voz 3 34:26 pero eso quiere decir que hay unas probabilidades

Voz 2 34:29 a estar inventando no no no no es verdad

Voz 3 34:31 las probabilidades de que haya incendios muy altas no bastante altas porque es peligroso casi amable no amable así hemos informado la tinta que Badalona entonces si tú estás allí por si pasa algo pum eres no llamáis a los bomberos profesionales

Voz 6 34:46 sí sí yo lo hago yo no quise vale madres sí

Voz 2 34:49 en El fuego y entonces se se rápidamente pues hace como un cálculo esto Gabi me dice este fuego se lo come solo entonces se deja vamos a los bomberos Javi dice a él entonces los bomberos echar una mano a David pero pero siempre como mandando él sea David porque ya ya ya ya te lo explico

Voz 0057 35:11 qué tienen que hacer más

Voz 2 35:14 hombre dice apagarlo por ejemplo no me lo dice él oye sabiendo que me voy a arrepentir de la pregunta como siempre repitiendo ya ya no como se fábrica la

Voz 3 35:24 tanta poesía hace con comprende con aceites con tinte un poco todo todos es muy dado es clara e muy cara sabes que es de los productos más caros que la tinta

Voz 0057 35:37 no sé si ellos sí lo sabía lo sabía por lo que sea nota no te parece que tuviera que ser sí sí

Voz 3 35:43 bueno pues David encantado tenía por muy bien has dicho también quiero es torero

Voz 2 35:48 sí me ha bajado el tono voy al incendio de torero de toro de de la máquina

Voz 1 35:53 ah vale ardía el niño Badalona sabes qué

Voz 6 35:59 que salía con traje de tinta de color eh

Voz 3 36:14 os queremos a todos igual pero cual por seguidores así es por lo que a veces es decir qué hacéis el programa con público porque a veces sabes ruido Life con con el público

Voz 0057 36:25 ese establecen pequeñas historias que resumen toda una vida en esta conversación con David y lo he vivido todo he empezado que lo que lo odiaba no no me caía bien Davis el cuarto

Voz 2 36:38 porque tú está siempre así con los suyos

Voz 0057 36:40 soy como la veces de una manera a veces otra pues el ser humano

Voz 2 36:43 eh

Voz 3 36:44 pero cuando llegas a David no no no quería no pensaba este tío no ir después de la conversación David es una persona a la que le confiaría Mis hijos

Voz 0057 37:00 bueno yo yo también tenía el número de los bomberos cerca sabes

Voz 1 37:03 lejos

Voz 0057 37:05 algún día tienen un problema con fuego contenta si os voy a pesar de haber qué bonito es un foco ya en casa que me está construyendo el mi mujer que le envía un whatsapp si lo sé lo sé con una de

Voz 2 37:17 se lusa

Voz 1 37:19 quiero decir que bueno en fin nada un poquito de música

Voz 4 37:38 nadie sabe nada con Andreu Buenafuente Berto Romero la gran apoteosis la ignorancia

Voz 18 37:46 también tienen podcast bien EEUU ya

Voz 2 39:01 sí así es como poco a poco va

Voz 18 39:03 avanzando el programa

Voz 20 39:05 no

Voz 2 39:08 mira mira ahora es con una llamada telefónica

Voz 20 39:16 venga venga Case

Voz 21 39:28 vale está a gusto con su nueva compañía

Voz 2 39:34 volar ya que tu compañía te llamaran sí cantando el tipo no

Voz 12 39:41 se lo compras todo eh

Voz 2 39:43 se ha compuesto eh bueno qué bien estamos qué gustito aquí en los medios días de los sábados o cualquier día donde en el que esto escucha este programa no estás bien estás relajado creo que me he relajado poco más vale que he bajado un poco el tono y ahora no no sé qué decir yo te recomiendo que hace que hace mucho

Voz 7 40:03 que hace el hombro

Voz 1 40:14 vamos a ir dejando la música recuperamos el desarrollo no

Voz 2 40:18 normal del pregón del programa del preguntas del Prado uy que me vuelvo loco visto atrás

Voz 0057 40:26 Raúl Rivera de Maçanet de la Selva dice esa costumbre barra manía de la gente mayor en llevar a toda la familia fotos en la cartera esa costumbre se llama cariño Raúl pasa con con por qué estoy tan tan enfadados molesta que la gente se quiera pues lleva fotos de la Familia a mira tengo una foto de carné que si no lo tengo aquí que lastimar a la tengo ahí habla

Voz 2 40:57 habla ahora Berto que siempre critica que yo a veces hago cosa no radiofónicas va

Voz 1 41:03 una la cartera de chica que lleva para para sacar una foto de carné para enseñarla por la radio y esto se ha hecho un muy pocas veces iba la sacan Herminio Vico eh pues ya que estás en un tour en el que un tren de frente no sé como ya estoy mal en persona en foto aún como el otro día lo pensé cómodo empeorar Si ya ya había

Voz 2 41:29 ha tocado fondo yo pues te diré una cosa que a lo mejor te tranquiliza o no la foto te mejora la oferta de mejora si en serio te mejora porque luego la fotos dos de tu eres tres D

Voz 7 41:43 no tutor no no no todos todos todos

Voz 0057 41:47 sí sí gracias ha molestado no no no que va me ayuda yo ahora afronta lo que queda de día ya mucho mejor bueno no mostró cree que es gratis meterse conmigo creéis que mi alma no recibe una muesca cada vez que

Voz 8 42:01 que os metáis conmigo entonces que soy soy vuestro payaso el saco de todos los golpes eso es lo que pensáis pensáis que porque sea rápido contestando brindando una respuesta ingeniosa mi corazón no sufre si me cortas pero lo qué pensáis pues esté muy equivocados

Voz 22 42:16 en lo personal

Voz 0057 42:22 pero si con pico y con una edad yo empezar un acabado pero es dramático vale intenta cambiarle la sintonía de poner un animada ya verdad

Voz 6 42:40 para que todo era falso vamos

Voz 0684 42:51 bueno me puedo echarle la guinda

Voz 2 42:54 sí voy Being emocional cómo maneja los hilos de las emociones Berto Romero en cinco dramaturgo y como Oscar Soriano de Dénia Alicante que dice cuando un cantante de heavy tiene dolor de cabeza

Voz 3 43:04 odia su propia música

Voz 2 43:06 las cambiantes que he visto tienen dolor de cabeza no se lo pueden permitir no que va claro Borja desde Pamplona quién es el genio que puso la

Voz 0057 43:13 sube al lado de la B en el teclado

Voz 2 43:16 sí un poquito cabrón pues si de verdad yo yo no tengo problema algo muy cómodo con dos dedos

Voz 0057 43:21 qué hace mis

Voz 2 43:22 el Oliva a cerrar el probador a escribir una novia probarse el vestido de novia oye que yo estimo con dos dedos eh con los dos índices de verdad es el halcón el aguilucho

Voz 21 43:34 de ahí dando vueltas

Voz 2 43:37 hasta que ven la la tecla entonces te tira no desarrolla una manera quizá con dos o con tres yo si eres vulgar yo siempre los pulgares eh pero claro no en el móvil a sí sí claro

Voz 10 43:49 no

Voz 1 43:54 es como que te das que escribiendo

Voz 0057 43:58 no escribo con lo que esto es lo que menos me gusta

Voz 2 44:02 Alfonso de Palma de Mallorca decía nosotros todos los chicos chinos nos parecen iguales gastamos chinos significa que a ojos de un chino yo soy indistinguibles de George Clooney eso pero si sigue Alfonso se se comenta mucho en China

Voz 0057 44:15 más has ido a China te vas a hartar de follar Jose Luis de Herder

Voz 8 44:19 la frontera como sigan aumentando la lista de productos cancerígenos al final nos tendremos que comer unos a otros no yo creo que la persona en los eh

Voz 2 44:28 claro porque lo lleva todo lleva todo mira qué pregunta más curiosa desde Pozuelo divino yo vivo por ahí cerca ahora Javier de Pozuelo por qué Movistar salís en traje en la SER Weise en pie

Voz 0057 44:40 Hama no hay uno

Voz 2 44:42 término medio preguntas era aquí a

Voz 0057 44:45 he visto a las muñecas que es el que vistiera muñecas yo quien me el viste muñecas que dices viste y te muñecas porque yo digo como hay que ir lo de los trajes cosa tuya siempre en todo el mundo pero para que te pones traje con qué te quedas

Voz 2 44:59 son un idiota ahí no no no no no yo pues porque me obliga Andreo quieres mi motivo

Voz 3 45:06 pues porque yo creo ir con traje en la televisión es una manera de respetar a todo espectador

Voz 0057 45:12 dado un espectador que está en casa medio pelo

Voz 1 45:15 no estado en pijama pero él hacen programa seguramente orina escotes también contexto contestarme

Voz 3 45:21 lo que hace él hace un programa altas creando

Voz 2 45:25 la distancia con esa persona él está de cara al público

Voz 3 45:27 no tú

Voz 1 45:29 tú eres tú y yo tengo un programa

Voz 2 45:33 es al público programa te vas a llegar al público pero me lo conoces no me contestado a las preguntas

Voz 1 45:38 pues bien

Voz 2 45:39 ya hemos resumido la situación política en este país decimos decir

Voz 1 45:42 pues bien muy bien ahora mejor momento me imagino

Voz 2 45:52 en una peli de esas judiciales que me encantan las de tribunales se sabes que son siguen el mismo patrón pero no poder dejar de verlas y me gustan mucho que que el abogado aquí da por ejemplo cuando está que abogado eh no

Voz 12 46:05 la

Voz 2 46:07 el testigo sólo contestó lo que lo que está claro es que tengo medio bajo yo no me han salido barata dos tres minuto ha salido pero has hecho hablaba del inicio del programa que has hecho tú puedes recriminar veo ahora pues el mío tenía una carga cultural más alta no yo estaba sí tenía una carga cultural así que nos den un un un Grammy un Ondas por esa parte que digo que un imagínate un juicio en el que el abogado preguntara el testigo también preguntará no se contuvo ustedes la noche del y es porque

Voz 7 46:42 vamos a ver claro ya horas pura es el abogado vale

Voz 0057 46:44 venga donde estuvo usted en la noche del veintitrés de febrero a las veintidós treinta y cuatro

Voz 3 46:50 horas quede pregunta es ahora porque tengo que hacerlo es mi trabajo mi usted porque no responde

Voz 2 46:57 aquí porque

Voz 10 47:01 porque

Voz 1 47:02 podido estoy Josep

Voz 0684 47:15 pues de momento mover

Voz 1 47:18 en teoría un momento momentos momento este era un juicio por fraude fiscal hostia ahora he pasado

Voz 0057 47:26 oye una cosa y otro día vi que me has hecho pensar con película de juicios Perry Mason Una rubia muy legal de Reese Witherspoon rubia muy legal y Blonde que es un juego de palabras porque había una fórmula en el en el en el sistema judicial americano que es legal y Blind es ciego que quiere decir bueno salvo porque si yo te entiendo que controla el inglés perfectamente que me ha asegurado que buenas noches apele sí pero es que ahora no desde hace años ya con la rubia muy legal que Borg que pelín más divertida es que Berto lo vemos eh no Una rubia muy legal no lo ha visto nadie una de las digo nada nadie perdona quiere ha visto aquí una rubia

Voz 2 48:08 es muy legal hostio Juan

Voz 0057 48:11 ha hecho una segunda parte creo que hay hasta un musical de Broadway con aquel muy buenas y muy divertida

Voz 1 48:19 el día bajo tierra tras Game

Voz 0057 48:23 yo tenía como una cierta prevención porque pensaba Nacho radica y David me gusto ya está Telephone saldré bajo la mesa hombre mira mucha manía estás ahí o a un palmo debe está muy cómodo es hacer radio debajo de la mesa ya claro

Voz 2 48:43 ahora entiendo porque todos los locutores están siempre encima

Voz 1 48:45 no

Voz 6 48:53 mira te voy a él que hay una cosa que

Voz 2 48:57 eh que quiero que va en sintonía con el programa primero que me cuesta un poco hablar porque la sangre me está regando el cráneo más de lo normal claro sabes bien a la gran sangre a la cabeza

Voz 1 49:06 y luego en mis treinta años de profesión no había hecho nunca radio debajo había hecho otras cosas pero Radio no bueno para las bien venga ya pasó

Voz 6 49:29 hay que explorar todos los caminos posibles

Voz 0057 49:31 T L J desde Twitter dice por qué se hicieron los botones de presión de las camisas fue

Voz 2 49:36 un invento de vago

Voz 23 49:38 venga sólo para Youtube

Voz 0684 49:48 para este hotel

Voz 6 49:50 Berto ha hecho un striptease como despedida de soltera señalan voto en Javier con la camiseta

Voz 0057 49:57 esta mañana os tengo que confesar que esta mañana me he puesto está camisa pensado me ha venido a por la mente abril

Voz 1 50:06 no lo vas a hacer nada

Voz 0057 50:09 estar todo el día con la camisa cerrada llego aquí

Voz 1 50:13 el destino le ha premiado el bingo

Voz 2 50:19 bien bien el día del me gusta ver cuando la vida te hace estas cosas pero sí sí también es pirata

Voz 1 50:27 pero a la plancha

Voz 2 50:30 con aceite perejil estamos en los últimos minutos del programa Nadie el último minuto escasos segundos lo último minuto vale ya para acabar hoy que hace un micrófono otra

Voz 1 50:41 me han dicho que hay una persona que viene de Méjico bien me gustaría preguntarle su nombre simplemente

Voz 0057 50:49 no espera voy a voy a hacer voy a jugar al juego voy a imaginar cómo llegamos a ver si coincide con con él ha jugado con Bale pero no lo voy a ver si

Voz 23 50:59 Gerardo correcto

Voz 0684 51:17 lo que acaba Berto

Voz 6 51:20 yo me mejor definición del programa de radio hecha a pecho descubierto gracias hasta la semana que viene

