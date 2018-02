Unidad de Vigilancia Lingüística (02/02) | "Tras litigiar, prasó el restró del día en Estramburgo"

Voz 2 00:00 se habla mal

Voz 3 00:11 la foto con dio la vez siento verdadera una mezcla de de de de DNI de rave Penney de rabia

Voz 4 00:19 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy fin de semana de Rajoy de reyes perdón Rambo

Voz 5 00:26 el gran Isaías Unicaja Real Madrid

Voz 6 00:29 el Unicaja después de tres derrotas seguida no quiere alejarse

Voz 0827 00:31 los ocho primeros quiera alejarse de los ocho primeros

Voz 7 00:34 hay otros que suenan raros croquetas como ya lo han está

Voz 8 00:36 no sea te está diciendo come May no puedes no comerla no sé

Voz 7 00:39 noticia de atracción no yo creo que la croqueta de cocidos

Voz 8 00:43 la la la croqueta osa Magna animarla

Voz 0827 00:45 croqueta Osama magnánima la matan

Voz 4 00:48 por lo tanto a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son flautas al perro flaco todo son pulgas

Voz 9 00:54 cosa que son divertidas que son mediáticamente muy divertidas que ese Pito flauta afrontan pito flauta

Voz 0827 01:01 el autor podemos cometer errores

Voz 10 01:04 iban los errores

Voz 11 01:05 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 12 01:14 Tears in de humildad de vigilancia

Voz 14 01:23 como sufriendo estamos el informe número quinientos XXXIII silla

Voz 0827 01:27 hemos hablado tanto esta semana de retractación es nosotros también queremos rectificar en nombre de Cañizares desear lo mejor al futbolista del Valencia Guedes al que el pasado sábado tras sufrir una lesión en el campo le deseamos lo mejor sí pero de una manera un tanto extraña nos dice Eduardo Martínez me preocupa mucho

Voz 15 01:46 no la lesión de Guedes le preocupa muchísimo sea tocado en el muslo entiendo que tiene un compromiso muscular espero que sea lo mayor lo menos leve posible espero que sea lo más por lo menos leve posible

Voz 0827 01:59 la intención es clara y conociendo a Cañizares es cristalina pero si deseas que la lesión de un jugador sea lo menos leve posible en realidad estás diciendo que desearía es que tuviera un pedazo de lesión bueno oye cosas que van pasando después de quinientos XXXIII informes nos llegan quejas de oyentes a través de dos compañeros de Carles Peña de Roberto Ramajo por usar en La Caleta nuestra sección la palabra dilatación en vez de dilación a su Gobierno

Voz 10 02:27 le podemos cometer errores iban los errores

Voz 11 02:31 rápido hay que emitir estatinas esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las de Neuer

Voz 0827 02:39 deben de ser nuevos oyentes que aún no han pillado el juego de palabras irónico pero en todo caso Francino Roberto es conveniente aclarar que aunque en desuso dilación dilatación son palabras sinónimas da si están recogidas en el Diccionario de la segunda acepción de la palabra dilación es extensión propagación ir atención dilatación así que error error no es aunque nosotros utilizamos en un tono irónico sucede algo parecido con el famoso candelabro

Voz 1628 03:10 está muy en el candelabro eh

Voz 16 03:12 el candelero candelabro que me gusta In Secure

Voz 5 03:15 este disco los Beatles acredita un mundo de la droga también lo proponen candelabro en el candelabro delante ante la actualidad mundial

Voz 14 03:24 sí sin duda ponerles en el candelabro no estos frikis ultra católicos que con la verdad es que yo he descubierto que existe

Voz 0827 03:33 no no bueno pues nada alguna es verdad que históricamente lo pronunció muy en serio creyendo que era así hay otros que lo usan con ironía pero recordamos también que un candelabro es un candelero de dos más brazo yo dirige gobernaron en Telecinco que llevaba ese título claro claro efectivamente y no estabas equivocado e así que la frase hecha casi podría haber hecho pues con una o con otra palabra pero eso sí la consolidada es estar en el candelero y no en el candelabro con una frase con la que señalamos pues esa circunstancia personal de poder fama o de éxito de alguien o un suceso noticia que tiene una extremada publicidad por cierto la frase tiene dos versiones estar en candelero o estar en el candelero y una cosa más candelero viene de Candela hoy es el día de las Candelas es fiesta en Palencia en un lugar tendría que colgarlo perdona

Voz 1628 04:22 EFE

Voz 5 04:25 no está mal no pasa nada

Voz 0827 04:25 Isaías bueno tenemos otras frases tras tocadas esta semana ya alguna habla de velas curiosamente nos la envía en Miguel González Juan Antonio Díaz y Alfonso Sanz es de Montserrat Domínguez que habla muy bien pero oye que cada uno que cada palo aguante su vela

Voz 14 04:40 ser el presidente que legalmente ilegítimamente convocó elecciones vosotros no me dejaste

Voz 0827 04:47 verlo ahora cada balón a Rambla con su vena y ahora cada balón a Rambla con su vela cada palo a Rambla con su vela el verbo no es arramblar no recuerdan estos vigilantes sino aguantar que cada palo aguante su vela es decir que cada uno cargue con las consecuencias de sus actos por ejemplo cuando se equivoca solemos tras tocar frases hechas por acumulación y cruce por ejemplo en este caso que nos envía José Antonio Barrionuevo en el que mezclamos algo de alto copete y algo de postín que son expresiones que usamos para referirnos a todos lo lujoso distinguido o noble el mestizaje vigilado quedó de esta manera

Voz 17 05:23 el director de intocable vuelve de nuevo junto a Eric Toledano con una comedia centrada en el montaje del banquete de una boda de alto postín de una boda de alto postín una bola de

Voz 0827 05:32 alto postín pues eso o una boda de postín o una boda de alto copete también es divertida esta versión que nos envía José Antonio sobre el dicho de las hostias y de los panes

Voz 7 05:43 sí es verdad que hay panes congelados extraordinarios y panes congelados espantosos como el David de todo claro tú defiende todo lo que vas a mí me leches como pan leche es como calentito

Voz 0827 05:58 a mí me caen leches como panes quiso ser fino para no usar la palabra hostia como sinónimo de leche pero claro la comparación en la frase hecha pues no cuadra muy bien con leche no mezclar leches con panes pues bueno eso en el vaso quizás pero bueno en fin un lío un lío lo que hoy publica ABC que el CNI y ha descifrado el código secreto que usaban Fernando el Católico y el gran capitán para comunicarse el gran capitán de dijesen un poco torpe porque parece que en algún el pie de página tradujo lo que decía el Rey nombre esas cosas no se hacen un documento secreto bueno esto está muy bien que el CNI y se ocupe de estas cosas lo raros que después haya policías y guardias civiles abriendo maleteros pero bueno corramos también un tupido velo sobre eso por cierto sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado un nuevo caso de dislexia que nos manda en este caso María de Pablo

Voz 18 06:53 hay una cosa muy importante una cosa muy importante la equiparación salarial de los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Voz 19 07:03 el repaso de muertos de seguridad del Estado que mira que es difícil y mira que se ha repetido lo hemos metido cuatro cinco veces por lo menos en esta comunidad Cuerpos y Fuerzas dónde está el sentido de ser muy bueno pues esto ya no lo explicó la propia los casi nunca los Fuerzas y Cuerpos por qué bueno sí es decir Cuerpos de Seguridad del Estado eh espera por el Cuerpo Nacional de Policía por eso la denominación aseguran

Voz 0827 07:27 gente bueno por cierto al y le mandaremos también este corte de Montoro ya que ha terminado la investigación del Gran Capitán y de Fernando el Católico el corte de Montoro sobre las servidumbres de hablar en público a ver si ellos porcina son capaces de descifrar lo la servidumbre de intervenir en público no hace nada nada nada confiamos en el CNI y eso solamente cinco segunditos ves mucho trabajo bueno nosotros no somos el CNIO pero hacemos nuestras investigaciones ya hemos descubierto esta semana que el portavoz del PP Rafael Hernando se copia de Iñaki Gabilondo vaya si esto dijo Iñaki sobre de Puigdemont lo dijo el dieciséis de enero el riesgo de que el expresident quede flotando como el astronauta en el espacio me parece un riesgo alto la comparación con el astronauta en el espacio y Puigdemont pues resulta que quince días después los escuchar en algún polcas Rafael Hernando dijo esto ayer el portavoz del Partido Popular en el Congreso

Voz 20 08:24 en estos momentos yo señor es cómo se astronauta que está fuera de la nave en el espacio exterior que está unido por un tubo al señor Torrent y lo que le pido al señor Torrent es que ya definitivamente corté el tuvo que pueda instalase la normalidad en el Parlament

Voz 0827 08:43 cuando se quedó con la copla lleva la metáfora mucho más les bastante lejos pero la idea se parece mucho y no es la única vigilancia política que tenemos Moisés Rodríguez por ejemplo invita a Pablo Iglesias del que duda si tiene claro lo que es una rima

Voz 21 08:56 sin embargo las palabras no se han convertido en hechos estos cuatro años nos han hecho ser escépticos y creo que la palabra que mejor rima con un PSOE que mejor rima con PSOE es decepción

Voz 0827 09:07 toma ya RIM arrimar José Pablo Iglesias re no es ni rima a sonante decepción y PSOE yo creo que no Rickman otras cosas se podrían decir y Albert Rivera también está entre invitado por nuestra compañera Lorena Ruano por este nuevo verbo que cimentó hablando sobre los bienes de Sijena

Voz 22 09:26 todos esos bienes no se van Ucrania están en España el que al final la batalla se están esta provincia o la otra yo como español lo único que veo es patrimonio español de verdad en de de litigiosidad lo no podemos acordar de verdad en de de litigiosidad no podemos acordar

Voz 0827 09:40 árbol litigio que no está en el vecindario ni de momento se le espera eh es verdad que un pleito es un litigio pero pleitear es litigar litigar no es litigioso es una palabra que está bien construida también hay que decir de verdad de litigio el que hace un litigio bueno pues dijeron pero es un verbo que en esta ha recogido hoy por cierto la semana pasada incluía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por lo de la libertad de ambulatoria aunque no tiene un derecho

Voz 23 10:07 toda la libertad de ambulatoria carece por tanto del derecho de libertad de Ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia

Voz 0827 10:15 porque de nuestra Constitución pues hablaba no de libertad de ambulatoria sino de libertad de circulación pero José Alarcón un vigilante me dice en Twitter que libertad de ambulatoria es un concepto es una expresión con un significado jurídico preciso y que se recogen sentencias por ejemplo en sentencias del Tribunal Constitucional él me envía una en dónde queda con estancia de esa utilización así que dejamos constancia de esta llamada de atención la verdad es que no somos expertos en leyes tampoco somos expertos en nubes pero recogemos también esta vigilancia que nos envían Nuria y Carlos sobre unas nubes que en Televisión Española denominaron fila mentales cuando en realidad son dicen ellos filamento esas nubes

Voz 24 10:59 sin despeinada sabía Circus ese tipo de nubes que son común muy fila mentales que son como muy fila mentales son las que aparecen esas nubes altas teñidas de rojo a última hora el día en abril

Voz 0827 11:11 la mentales bueno en nuestros vigilantes dicen que son filamento saber la verdad es que si uno teclea en Google lo único que aparece son filamentos ha referido a nubes pero lo dejamos en las nubes la consulta por si hay algún meteorólogo de cabecera que nos pueda echar una mano la verdad es que recibiera políticos en esta unidad de vigilancia ya no es una sorpresa sobre sorpresas tampoco sabe muy bien Diego Valladares sí puede ser una sorpresa algo que contamos ya previamente en la radio lo dice por este paradójico momento en Carrusel

Voz 25 11:43 que el jueves justo antes del partido ante la español también podrá despedirse de de la afición en el al derbi se podrá despedir de la afición desde el centro del campo y se le obsequiará con un vídeo sorpresa preferidos sorpresa en el que compañeros actuales y antiguos el suerte bien llamas contaba por lo que van a decir en ese vídeo sorpresa eh falta que diga la música en el que

Voz 0827 12:03 el único hombre yo creo que sorpresa sorpresa e dado que sorprender es pillar desprevenido a alguien o con moverlo maravillara lo con algo imprevisto no sé yo si estamos ante una sorpresa si antes lo hemos contado a toda voz en la radio

Voz 26 12:16 cuando nos encontrábamos la la CEDA

Voz 0827 12:23 y mañana sábado se entregan los Goya habrá una reivindicación sobre la brecha no sólo salarial sino de presencia de mujeres en el cine español algo que se refleja en el porcentaje denominadas por ejemplo en esta misma edición aunque el porcentaje seguro que no es el mismo que dimos aquí en la Cadena Ser esto no me lo envía a través de Twitter de Twitter Borja García de Haro también Marta Zamora

Voz 1463 12:48 por eso cima la Asociación de Mujeres Cineastas va a repartir abanicos rojos con el hashtag más mujeres de esta manera quieren denunciar el desequilibrio en las nominaciones y en general en el cine por ejemplo en esta edición sólo hay un veintisiete por ciento de mujeres nominadas frente al ochenta y tres por ciento de hombres sólo hay un veintisiete por ciento de mujeres nominadas frente al ochenta y tres por ciento de hombres

Voz 0827 13:07 pues va a ser que no eh no sabemos si el error está en el porcentaje de hombres o en el de mujeres pero la suma del veintisiete de mujeres del ochenta y tres Nos da ciento día diez unos cien qué es lo que exigiría el porcentaje bueno tropezamos con estas cifras que son pequeñas como no con las grandes cifras sobre todo si además de ser grandes tenemos que traducir por ejemplo de pesetas a euros esto no lo corrige de orina Yurena

Voz 14 13:32 pero que en el solar donde se iba a ubicar hay un cartel en el que aparece la cantidad que iba a costar según los últimos cálculos porque hubo muchos aparecen pesetas tras claro ciento dieciocho millones cuatrocientos noventa y un mil ochenta y seis llama claro como unos uno coma tres millones de euros ciento dieciocho millones cuatrocientos noventa y un mil ochenta y seis llama claro hacía unos uno coma tres millones de euros

Voz 0827 13:53 pues también va a ser que no eh esos ciento dieciocho millones y medio de pesetas serían setecientos doce mil euros Hinault uno coma tres millones de euros oye Se comprende Ana Alonso nos habla día sí día no de tantos proyectos hinchado económicamente por los políticos que ella misma acaba haciendo lo mismo

Voz 13 14:15 esto

Voz 0827 14:16 no hemos tenido una semana pues erre que erre ese nos han colado erres intrusa es por todas las esquinas y Mario Suárez por ejemplo erre que erre pues nos envía tres muestras se pregunta por ejemplo que nos pasó con este paso

Voz 28 14:31 lesiones de los gobiernos de los gobiernos sobre los magistrados sobre los presidentes del Tribunal Constitucional pasó siempre pasó probablemente la sentencia de Rumasa pasó para soportar una sentencia de Rumasa hace

Voz 0827 14:45 Colo pasó y quedó ese paso pero nos ha pasado o nos ha pasado por seguir con la tendencia más veces todos la valoraron vía peso dentro del Parlamento en la calle Federico a esta hora ya no queda ni rastro ya no quedan y restauró de ni rastro de la concentración no queda ni rastro de sería una nueva muestra entre rastro raro he otro nuevo cruce de cables y entonces queda al final lo del registro llena más porque el error sí que ocupa lugar o lucrar

Voz 29 15:11 no parece en estos tiempos de finesa sino de obcecación de frivolidad y de cobardía electoral y dos notas al margen la primera un Parlamento es el lugar es el lugar sagrado de la democracia

Voz 0827 15:24 es el lograr Jr que se coló buen oye es Pepa Bueno Si hubiera sido Miguel de Cervantes hubiera sido un poquito más problemático en un lugar de La Mancha

Voz 30 15:32 corren la seca llevan vuelve a ver en las que juzga

Voz 5 15:40 un hijo

Voz 0827 15:43 pero sobre letras intrusa has yo no puedo decir mucho cuando soy capaz de decir Estrasburgo en vez de Estrasburgo metí yo mismo me pillas seis en directo pero también me pilló y me escuchó Diego de orador con opiniones reaccionaria sobre homosexuales y transexuales firmadas por quién será nuestra representante en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de Estrasburgo Estrasburgo es conveniente recordar que aún tenemos mucho trabajo por hacer la visita mía Nos cuesta estrambótica y si esos días burdo hubiera homenajea esto lo había pillado necesitaría un piedra ya te has hecho Piedrahita aquí hubo risitas en el estudio imagino también risitas en La Moncloa

Voz 5 16:23 caramba el gran Isaías

Voz 0827 16:26 Hamburgo así señor presidente bueno es verdad que la norma dice que delante de la B bala AM pero cuando corresponde sólo cuando corresponde el vigilante Isaías bueno también se aquí poco Juanjo Millás con la localidad madrileña en la que Amazon tiene uno de sus grandes almacenes de distribución lo escuchó Laura la Lamata lo sabe ha venido de Alemania

Voz 5 16:46 ya de América o de otros del centro de San José de Nares no de San José de Henares no

Voz 0827 16:56 es bueno literalmente se le fue el santo al cielo porque el Santos les José sino Fernando Hernández San Fernando de Henares renovamos ciudades también renombrados personas Rafael Urturi nos envía hace unas semanas este cambio de nombre de Ramón García nuestro compañero el presentador de televisión española lo convertimos en Contigo Dentro en el cantante del último de la fila

Voz 16 17:15 delante de la tele con quién se me acabo de acordar de de Manolo García con la capa de imagen García polaca padeciendo la campana

Voz 0827 17:23 más yate estarán dando estaban empotrar bueno lo del empadronamiento no podemos confirmarlo pero sí que podemos confirmar en esta unidad gel que da las campanadas en Televisión Española con su capa es Ramón Ramón Salomón el otro Manolo es el cantante bueno ya para muchos más mano los Garcías en España tenemos otros cambios de nombres en este caso con presuntos delincuentes o con imputados Emilia elevó ni nos envía este Francisco Correa transformado en expresidente ecuatoriano Vigo tanto en el juzgado sobre sí

Voz 31 17:53 corrupción del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y ahora Rafael Correa llora Rafael Correa que su colega digamos ofrecido el Bigotes no

Voz 0827 18:02 muchos amigos y no descartamos que Rafael Correa ex presidente de Ecuador también lo sea pero su compañero de andanzas y ahora de banquillo es Francisco Correa y otro imputado rebautizado Ricardo Costa por ejemplo que se ve que Ricardo nos dice Teresa Colomer y sin embargo lo llamamos de otra manera

Voz 32 18:19 ahora que ya veremos veremos incluso Rafael Costas lusos Rafael Costa ex secretario general del PP valenciano imputado dice recibir llamadas de Camps

Voz 0827 18:29 la faz del derecho Savic bueno claro lo único malo es que el juez haga caso a Javier del Pino que es un hombre muy creíble y acabe condenando al pobre Rafael ir Ricardo Costa se vaya de rositas y claro empieza el jefe a tropezar la cosa se contagia ya a vivir que son dos días termina siendo A vivir que es hoy por hoy nos dice Arturo Obregón los Lancho buenos días hola buenos días ahí para cuando un vídeo de cómo vivimos cómo vivimos hablar bien el A vivir

Voz 32 18:57 sí es fallido Ferenc tomar esto como un ángel no hay opción

Voz 0827 19:02 al acto fallido con Javier del Pino de su manto fallidos pero no un acto de alta traición pobre Lourdes

Voz 33 19:15 yo no sé

Voz 0827 19:17 y una más sobre nombres en el magnífico reportaje que hizo Pepe Rubio sobre las cuatro décadas de Interviú Un reportaje maravilloso Interviú que tristemente ha cerrado sendos coló una mujer que se desnudo para esta revista y a la que no teníamos controlada Rafael Urturi sí que nos controlo

Voz 34 19:33 sería ridículo negarlo los que pintan más canas a Marisol dius USCA Tita Cervera a Bárbara Rey o María Jesús Cantur o María Jesús Cantudo entre ocho

Voz 0827 19:42 las María Jesús Cantudo que quizás era hermana de María José Cantudo que sí que fue la que se desnudó cuando ya sabe que la familia que se desnuda unida permanece unida esta semana hay gente en España muy enfadada con un artículo el diario The Times en el que oye tono irónico pero se nos tacha de mal hablados de gritó Ness o de vividores Odín puntual que va en esto último la verdad es que tiene razón porque empezamos a darnos nueve días después de su publicación en el Reino Unido pero bueno lo traemos aquí porque en materia de tópicos hirientes Nos aplicamos bien aquí en España e lo hace por ejemplo alguien tan principal como Baltasar Garzón hablando de diálogo de sordos como si los sordos no dialogaron que el diálogo no forma parte

Voz 35 20:33 te saquen las conversaciones

Voz 0827 20:36 lograr tratar de entender al otro sentarse

Voz 14 20:39 luchar dar un punto de vista

Voz 35 20:41 no está en los titulares de hoy

Voz 0827 20:44 el divo no parece no hay diálogo ahí

Voz 36 20:46 sé que se Gemma diálogo de sordos feo dialogo de mudos también no estamos en

Voz 0827 20:53 esa fase bueno diálogo de sordos au diálogo de mudos que siempre hemos identificado no con eso con no querer hablar no que les escuchara al otro pero no es lo que sucede en y con sordos ni con mudos otra cosa es que no entendamos su lengua y también lo ha hecho Albert Rivera cuando ha pedido a los independentistas que dejen de hacer el indio como si todos los indios hicieran el tonto

Voz 37 21:14 también tiene que parar de hacer el indio para hacer el indio tiene que volver a la realidad hay dejar que gobierne Cataluña que un presidente de una presidenta que cumplas leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 0827 21:27 diálogo de sordos hacer el indio no son más que el comienzo de una larga larguísima lista de frases hechas que identifican tópicos con colectivos concretos y casi siempre de manera insultante una lista en la que ha trabajado como una negra esta semana Marta Valderrama

Voz 1628 21:43 en nuestras conversaciones cotidianas incorporamos expresiones en darnos cuenta de lo despectivas que pueden llegar a ser nos valemos de una profesión tan digna valiente y necesaria como es la de los bomberos para usarla como sinónimo de absurdo como la define el diccionario no me negarán que han utilizado la frase ballenas bombero tienes en más de una ocasión pero tenemos frases para todos los colectivos con los negros los ensayamos y es que aunque lo intentemos no evitamos frases tan racistas como trabajas un negro para referirse a que trabajas demasiado o estos una merienda de negros como alusión a que es una concesión un desorden en el que nadie sentían te llaman judío gitano están llamando tacaños también te pueden engañar como chino o decirte que no hay moros en la costa todas ellas igual de racistas pero no nos cortamos tenemos expresiones para todas las consideradas minorías un diálogo de sordos es una conversación en la que los interlocutores Nos están prestando atención estas Priego como sinónimo de estar borracho llamar a alguien miope para referirse que está corto de miras como si unas gafas unas lentillas te hicieran ser menos inteligente pasas más hambre que el perro ciego hasta donde yo sé muchos ciegos incluso cocina a las mujeres por supuesto no podíamos salvarnos que vivimos en una sociedad machista no es ninguna novedad y como tal tenemos expresiones para ello yo como una nena juegas como una nena aparece una mujer eres una amenaza y mi favorita llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre estas se la dijo la Sultan a Aisha a su hijo el rey Boabdil el dos de enero de mil cuatrocientos noventa y dos cuando entregó las llaves de la Alhambra a los Reyes Católicos hoy en día continuamos usando la seguiremos siendo la princesa en apuros esperando que un príncipe no rescate

Voz 13 23:38 hoy de hoy te va a querer como nadie el querer Amira pararan entre Kepa tralla Terol vio bastante una mujer valiente una mujer sonrían tanto pasamos hoy lo hará pueden a dos sin jugadores tacones para personas fracaso

Voz 0827 24:11 pues nada bien ya que el error les hacemos un montón de frases hechas a ver si también vamos apartando este tipo de frases hechas en nuestras conversaciones yo ya me voy con los señores sin no lo permiten

Voz 5 24:24 me voy a ir pues soy un poquillo cansado está unida

Voz 0827 24:27 la de vigilancia será hasta la próxima semana pero nuestro buzón que no buceo me dicen desde Twitter pívot bolsillo sigue abierto estaremos una semana de vacaciones pero el buceo de la Unidad de Vigilancia sigue abierto Jude V arroba Cadena Ser punto com pues esa esa es la verdad pero eso no pasa una oye así de felices que somos ya si podemos hacer la unidad semana tras semana ya saben sin algo me he equivocado que seguro que sí

Voz 5 24:55 yo Cowboy no volvieron con pala