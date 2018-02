La Script Matinal | Todo lo que tienes que saber de los Goya 2018 (03/02/2018)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 3 00:21 esta noche se celebra la trigésimo segunda edición de los Goya una gala que estará marcada por la reivindicación feminista Isabel Coixet es una de las favoritas con su película la librería y cree que hay mucho que cambiar

Voz 4 00:34 bueno qué es esa cultura de de UGT el gluten tú te los chicos no es que yo el club de los chicos estén lo he visto aquí lo he visto aquí lo he visto en Bulgaria de los visto en parte una yo he visto a señores de nuestro cine que no se dan cuenta de yo escuchaba con conversaciones de un nivel qué pensaba joder no tengo el puto teléfono sino lo grababa

Voz 1463 00:55 los cómicos Ernesto Sevilla Joaquín Reyes serán los presentadores de una gala en la que se esperan puyas para todos

Voz 3 01:02 no me deja hablar

Voz 2 01:04 esto es una represa de Letizia y el Príncipe acordó

Voz 3 01:08 y Letizia desatada estos Goya tienen una cosecha joven diversa también estarán marcados por el fallecimiento el pasado jueves del gran director de efectos especiales Reyes Abades tenía nueve goyas y esta noche aspiraba a dos aunque hubo uno que se le resistió el de El Dorado de Carlos Saura Goya

Voz 5 01:29 las que creo reconocen en la que no que no me lo merecía sin engaño en esa película fue una gran decepción

Voz 1463 01:37 hablaremos de los estrenos de la semana como el hilo invisible la última película de Paul Thomas Anderson con Daniel de Luis en el papel de un modisto obsesionado déspota porque estás casada

Voz 6 01:48 hago castizas no puedes estar casado entonces vestidas

Voz 3 01:52 el estreno español de la semana es el cuaderno de Sara un thriller con Belén Rueda que viaja a África a buscar a su hermana secuestrada por las mafias del coltán

Voz 5 02:02 es lo que tiene

Voz 7 02:05 su modus operandi es reclutar a sus hombres cuando aún son niños en las aldeas entre más pequeños esas sumando los guardias asesinados esa ese pensar que habla con los espíritus que esto le dan poder

Voz 9 02:20 eh

Voz 3 02:34 pues eh

Voz 10 02:44 yo yo yo

Voz 11 02:58 ah

Voz 3 03:29 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script en el día de los Goya Pepa Blanes buenos días hola qué tal guerra buenos días este año se cumplen quince de la edición del No a la guerra y esta noche Pepa la consigna es feminismo

Voz 1463 03:43 si ese va a ser el tema de la noche siguiendo la estela del movimiento americano las mujeres de la industria del cine español proponen la iniciativa con hijastra más mujeres para que la industria también aquí sea más igualitaria sirva de espejo a la sociedad y la Asociación cima que agrupa a las mujeres de la audiovisual han propuesto a los nominados y las nominadas a los invitados y las invitadas a esta gala que llevan abanicos rojos con lemas a favor de esta causa un gesto que explicaba así Virginia Yagüe guionista y presidenta de Cima rojos para captar la

Voz 12 04:13 tensión rojos también de cierto bochorno porque tenemos que seguir reclamando más mujeres más mujeres en nuestro cine más mujeres en los distintos departamentos tenemos que conseguir alterar una situación declaro claro desequilibrio segundo tema muy importante los compañeros tienen que estar ahí tienen que hacer este mismo reclamo

Voz 3 04:36 nosotras seguiremos este has ta más mujeres pero también tenemos en nuestro after Goyas vamos a estar en directo después de los Goya a partir de la una de la madrugada esta tarde vamos a entrar en Carrusel Pepa que es el mayor éxito radiofónico jamás bueno yo jamás jamás visto yo no sé si es por nuestra condición de mujeres que nos aleja de la dirección del Carrusel la verdad es que el cine español los datos sobre la presencia de mujeres también es baja

Voz 1463 05:04 sí según un estudio de Aisge y la Unión de actores y actrices sólo un veintisiete por ciento de los papeles en el cine y un cuarenta y cuatro en la tele son femeninos y en la dirección sólo un dieciséis por ciento de las películas dirigidas en dos mil dieciséis lo fueron por mujeres en estos premios Goya a las mujeres sólo un veintisiete por ciento de los nominados totales frente al setenta y tres por ciento que son hombres en las categorías de dirección este año hay dos mujeres frente a ocho hombres son Isabel Coixet con la librería y Carla Simón con Verano mil novecientos noventa y tres en dirección novel pocas como explicaba Carla Simón que pedía medidas políticas para equilibrar esta éxito

Voz 13 05:40 que cuando miras y ves que hay tan me tantas menos no te das cuenta de que hay que hay que trabajar un poco que es importante que tengamos referentes de otras mujeres que hacen películas que presentemos los proyectos y que y que políticamente hay habría que acompañar un poco también ese esa necesidad de cambio al menos durante un tiempo

Voz 3 06:00 en la categoría de actriz EEES pues parece que va a ser el año de Nathalie Poza es una categoría llena de veteranas con Maribel Verdú Emily Mortimer por la librería Penélope Cruz con Robin Pablo y Nathalie Poza pues se lo ha llevado todo hasta ahora en los premios anteriores y en sus discursos ha defendido la importancia de que haya papeles femeninos pero también movilizaciones

Voz 14 06:21 prácticas también es verdad que estamos viviendo un momento ya de ahora que se habla de tanta igualdad hay tanta reivindicación donde habría que reivindicar menos y posiblemente hermanar unos más y generar más proyectos porque es verdad que yo he trabajado mucho esperando que me llamen y a veces así no no es la manera habrá que cambiar las cosas

Voz 2 06:43 también desde nuestra parte pues hablamos ahora de los favoritos de la noche

Voz 15 06:50 un juez

Voz 3 06:51 con estos Goya como la canción de Perales también tienen un aroma azaroso nadie lo tiene claro están muy abiertos mucho más que en los últimos años no hay una clara favorita cada uno parece que los premios han ido por su lado no los Forqué los de los productores los ganaron Axel la librería y el autor los Feroz dos de la prensa verano mil novecientos noventa y tres y en los Goya la cinta esta noche con más nominaciones con trece es a día el drama del gigante de Al son personaje real de la época de Isabel II me entiende cuando le hablo

Voz 2 07:27 no no entiende atrasado a podría decirme algo más como no

Voz 16 07:36 al deja año sus Grace Si a Su Alteza le estar a nuestro espectáculo no abriría las puertas de viajar al extranjero ya insiste totalmente proporcionado se podría desnuda a mí te suelte sí

Voz 1463 07:50 es una película de los creadores de Lorea cañón Garaña Aitor Arregui que nos decía que les parece muy interesante la cosecha de este año la selección de la Academia

Voz 17 07:59 lo que sí me cuesta un poco una madurez por parte la Academia Finnair que ya lo sabía yo ya lo sabía pero pero de alguna manera es tomen confirma porque sobre todo sea votado lo que era gustado no será independientemente de que sean enorme una lengua en otra

Voz 3 08:15 entre los finalistas hay una película en catalán verano mil novecientos noventa y tres día en euskera la librería en inglés Verónica el autor en español precisamente en la categoría de actor también hay un cuarteto muy puntero Javier Bardem por lo bien Pablo Antonio de la Torre habrá Andres Gertrudis ir Javier Gutiérrez que nos decía que a pesar de ser todos muy veteranos desde luego él estaba muerto de nervios a mí me pasa como el teatro yo estoy tranquilo hasta que escucho

Voz 18 08:43 el runrún el público y aquí cuando me siente y les atinó además voy con mi madre que me podrá más nervios otra cosa que de verdad que no hay nada yo creo que no hay nada dado y mucho menos extraño

Voz 1463 08:57 desde cuarteto el único que no tiene Goya a esa

Voz 19 09:00 Andres Gertrudis en nominado por morir que decía que tiene a su familia en vilo mi madre fue a verla de joyas

Voz 20 09:07 mamá que claro que el nominado al niño hijo de abuelas dijo

Voz 2 09:10 cómo iban a echar el cine

Voz 21 09:13 no sé si de las teles que que está todo el día ahí está nominado está nominado al el cine a este me han echado del cine

Voz 20 09:24 al final la familia una profesión para nuestra sufre mucho

Voz 3 09:27 otra característica de esta edición es la renovación generacional la presencia de comedias

Voz 1463 09:48 la comedia musical de Los Javis la llamada ha levantado pasiones entre el público más joven y esta noche será la ganadora en las redes sociales donde en un estudio de la agencia de publicidad Shackleton pues dice que es la película que más menciones tiene la favorita de los usuarios de redes sociales así que estaremos muy pendientes de ellos toda la noche también de la acogida que tienen los presentadores Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla que avanzaron ya que va a haber compromiso feminista en sus monólogo

Voz 22 10:14 sí que me mucha presencia femenina ya si así es una de las inquietudes que tenía la Academia

Voz 23 10:21 yo creo que

Voz 22 10:23 la haber mucha presencia para mucha presencia de los temas que

Voz 2 10:27 el nuestros monólogos no

Voz 24 10:30 siempre vamos a hacer nuestro particular homenaje a la mujer

Voz 2 10:34 por donde quiera que no

Voz 3 10:36 pues si nosotros estaremos también haciendo un particular homenaje a sus monólogos y son acertados o no lo contaremos donde quiera que que esté donde

Voz 1463 10:47 quiera que estés no a la una de la madrugada

Voz 25 10:49 en directo en la cadena SER bueno y mientras tanto también puedes escuchar el podcast de La Script donde hemos hecho una entrevista a cuatro de las actrices y actores nominados en el apartado revelación todos muy diverso muy diferentes muy diversos empezando por Itziar Castro por pieles que es una actriz veterana yo agradezco

Voz 26 11:10 bien que sea ahora con cuarenta años que tengo hoy veinte profesión si lo hubiese hecho lo comentábamos no con con Sandra que si yo me he pasado con tu edad yo no hubiese bueno estaría que sería insufrible ya está todas

Voz 3 11:25 Serena parece que tenía dieciséis años yo con dieciséis años me pasa esto

Voz 1463 11:30 y arde Troya en efecto también candidata Sandra cena la protagonista de Verónica con sólo dieciséis años nos decía que no sabe qué va a hacer en el futuro pero hay actores como étnico Sagardoy protagonista de Andilla que decía que esto todas las nominaciones no siempre significa tener

Voz 27 11:44 la baja yo ha sido un año que he hecho cuatro películas lleva ahora dos meses cobrando el paro y esquí en teoría esta esto así hasta mayo excepto unas funciones que tengo de dos obras de teatro con las que estoy cuando salió la noticia de la nominación eh sal te mucho al principio muchísimo muchísimo como Begin conscientemente no que feliz pero luego me pasó que volvía a trabajar estaba haciendo una obra de teatro en Bilbao y derepente veía las felicitaciones de Mis amigas de mis amigos de mis familiares y me parecía desmedidos y creo que aunque no lo identifique me daba tanto miedo la expectativa que se estaba creando que de repente me frustre conmigo mismo por no estar tan contento como debería no

Voz 3 12:26 bueno pues suerte a todos esta noche vamos ya con los estrenos de la semana vamos a empezar por el hilo invisible es la última película del director de Magnolia o Pozos de ambición Paul Thomas Anderson con Daniel Day Lewis como protagonista

Voz 28 12:42 a mí

Voz 29 13:05 Paul Thomas Anderson nunca se había fijado en la moda hasta un comentario de su músico habitual Jonny Greenwood Radiohead que le comparó con un modisto la broma despertó el interés del director que empezó a buscar información descubrió la existencia de Cristóbal Valente

Voz 1463 13:19 sí haga un modisto español clave en la historia de la moda

Voz 7 13:24 diecisiete el año sesenta y la atención ver

Voz 1463 13:36 y ahí comenzó el guión del hilo invisible inspirado en la biografía de Balenciaga un hombre obsesionado con la costura contando con uno de sus actores favoritos Daniel de Luis con quien ya trabajó en Pozos de ambición Ike anunciaba que después de esta película se retiraría el actor británico es además diseñador de zapatos lo que ayudó a meterse en este papel a un intérprete con fama de obsesivo de alguien que no deja a sus personajes hasta el final del rodaje como explicaba asombrado el propio director

Voz 30 14:02 ya hay cinco frase que va de año desde la primera impresión que la gente tiene de Daniel Day Lewis es que es muy serio nada de eso es verdad que hay algo de extraño en su manera de vivir en interpretar a los personajes de la mañana a la noche se convierte en ellos ruinosa como ellos y hace las bromas que habían cuyos mentó el nombre de este modisto

Voz 1463 14:24 Ojén quemó Paul Thomas Anderson director de títulos como Magnolia buena ha hecho puro vicio rueda su primera película fuera de Estados Unidos la acción se sitúa en mil novecientos cincuenta y cinco en el Londres de la posguerra con una sociedad que empieza a reponerse de la tragedia mediante el lujo de fiestas eventos sociales vestidos de encajes y brocados de ahí el auge de la casa de costuras que tiene el protagonista en la que elevemos enamorado de esos vestidos que crea de su oficio

Voz 31 14:49 lista que podrías levantar el que en eso

Voz 2 15:03 arreglarlo como es debido

Voz 1463 15:08 la cinta cuenta la historia de amor de este modisto con una mujer que encuentra en el campo papel que interpreta la actriz Vicky Critics a la que convierte en su musa y que acaba condicionando la vida de este hombre rudo con las personas y meticuloso con los tejidos porque

Voz 6 15:22 hago castizos no puedes estar casados si haces vestidas el convencidas de químicas tiran las casas su acción soltera empatar pido sois incorregibles

Voz 1463 15:33 otro personaje importantes el de la actriz Leslie Mann Bill es la hermana del modisto que controla y vigila que la autoestima de este no ceder

Voz 6 15:40 hombre no sí que le tienes mucho cariño pienso en ese caso no le Tonys conmigo no quiero limpiar caballos que el asesino Katia Tito es una pelea sabes que no saldría ex vivo te haría pedazos y acabaría estirado en el suelo entendida

Voz 1463 15:56 decía Hitchcock que las escenas de asesinato había que rodar las como si fueran de amor y las de amor como si fueran de crimen es lo que hace Paul Thomas Anderson rodar una historia doble de amor la del modisto sus creaciones del modisto con su musa como si fuera un thriller acompañado por la música de Greenwood y el diseño de vestuario dio otro habitual en su cine Bridges y con un personaje femenino que a diferencia del de Rebeca quiere decir

Voz 3 16:18 esta Alves algún día te gusta

Voz 32 16:23 caldo

Voz 12 16:24 eh

Voz 2 16:28 a este mito piejos está

Voz 7 16:33 lo suficiente para evitar problemas

Voz 1463 16:37 tanto que en el hilo invisible es como todas las películas de Paul Thomas Anderson perversa oscura pero tremendamente divertida Anderson saca hacia el final un humor cínico y juega invertirlos arquetipos románticos del cine convirtiendo esta historia de amor en un thriller

Voz 3 17:16 y otro estreno de la semana es el cuaderno de Sara con Belén Rueda y Marian Álvarez que son protagonistas de un thriller ambientado en las guerras del coltán en África

Voz 1463 17:32 cuando África aparece en el cine siempre o casi siempre detrás una superproducción de Hollywood desde Memorias de África Mogán voz o la reciente diamantes de sangre la película protagonizada por Leonardo Di Caprio bienvenido afirmó Laura

Voz 7 17:45 mucho gusto Sergio Rojas para ser dote aquí

Voz 1463 17:48 con un argumento similar pero con mirada nuestra están al cuaderno de Sara una película que dirige Norberto Díaz director de Los ojos de Julia de series de televisión como el incidente o Mar de plástico el guiones de Jorge Guerricaechevarría y la protagonista es Belén Rueda

Voz 33 18:05 en esta zona fueran de los periodistas que en la foto donde aparece tu hermana

Voz 7 18:09 la vislumbrar una de las zonas más peligrosas

Voz 33 18:12 entre Goma igual Calais

Voz 7 18:14 ha salido hablar de coltán supongo la actriz

Voz 1463 18:16 ETA a una mujer que busca a su hermana una cooperante secuestrada en el Congo en plena guerra por controlar las minas del coltán mineral codiciado con y que se hacen los teléfonos móviles tabletas entre otras muchas cosas

Voz 7 18:27 bueno sabes que ese nuevo oro negro como le dicen los minerales de sangre el problema es que para fabricar estos aparatitos hace falta diferentes materiales alguno de ellos bastantes escasos como la casi tirita o el coltán del Congo a escasos trescientos kilómetros de aquí máximo está el ochenta por ciento de las reservas mundiales IESA es la razón por la que la mayoría de los hijos de puta más cabrones del como estén Kaká en la selva llenándose los bolsillos de dinero pero aquí hay más de cinco mil soldados listos para atacar

Voz 12 18:57 hace poco se estrenó perfectos desconocidos que uno de los protagonistas el móvil y ahora estamos hablando era una comedia horas sale el cuaderno de Sara que es para mí una una aventura emocional así la definiría yo qué hablar de un material de un mineral que es necesario para para que los nombres andar Pekín los móviles las tablas lo tienen todos

Voz 1463 19:21 la cinta cuenta con denuncia social del coltán y la explotación que Europa y Estados Unidos hacen del continente africano con páginas de denuncia con el cine de aventuras y acción con una Belén Rueda en plan Lara Croft española pero mucho

Voz 5 19:33 más natural

Voz 1463 19:37 esta dos mujeres protagonistas de esta historia que produce Tele cinco y en la que también

Voz 5 19:42 la baja Marián Álvarez en un papel más pequeño es la hermana cooperante perdidas

Voz 1463 19:46 Sara a la que busca al personaje principal

Voz 5 19:49 es el hombre que tiene

Voz 7 19:51 sin su modus operandi es reclutar a sus hombres cuando aún son niños en las aldeas entre más pequeños esas sumando los guardias asesinos les hace pensar que habla con los espíritus que esto le dan poder

Voz 1463 20:03 dos actrices que siguen teniendo trabajo a pesar de la desigualdad de la mujer en el sector como reconocían ambas por ejemplo Fernando Franco

Voz 12 20:09 siempre cuenta sus historias de lado femenino es un tío pero una sensibilidad especial interés al mundo femenino entonces también está bien que todos los que mandan los que dirigen los que escribe les empiecen Teresa el mundo femenino en unos papeles de la madre la hija la novia la Diagonal a amargada nombre por favor somos más que es entonces falta interés

Voz 1463 20:31 el cuaderno estará reflexiona sobre la identidad a la familia también sube el oficio del cooperante en un continente África que pocas veces aparece en las noticias

Voz 34 20:42 el enorme

Voz 10 20:48 eh

Voz 3 20:56 y por último hablamos de la comedia italiana déjate llevar que ha visto himnos cuenta Cristina Domínguez vamos andamos

Voz 10 21:07 así se viste con tanta ropa corre el peligro tener

Voz 35 21:09 te testigo dice una que entran las a una vestida

Voz 2 21:13 madre

Voz 36 21:15 una lista con el mundo patas arriba por una joven monitora de gimnasio es el eje central de la última comedia de Francesco Mato para déjate llevar el director italiano ha contado con Toni Servillo el actor fetiche de Paolo Sorrentino y la española Verónica Echegui

Voz 10 21:29 a ustedes los de la policía no yo

Voz 2 21:33 los curas al gimnasio

Voz 10 21:35 bueno contra los mandamientos

Voz 2 21:39 soy psicoanalista

Voz 10 21:42 yo entiendo elija aunque el verte sin los debería ya no estudiamos han disculpa es que yo a los clientes siempre les esto forma parte del tenemos que quitarnos amigos y no no funciona

Voz 35 21:56 prefiero que nuestra relación se limite a lo estrictamente profesional te importa

Voz 36 21:59 no es exactamente una película romántica pero hay pinceladas de amor y comprensión entre dos personas diametralmente opuestas el es un viejo tacaño incívico y ella una joven alocada en ella el punto de vista década

Voz 10 22:11 no ayudar al otro que el ser humano es como un edificio está la terraza para controlar desde arriba que es la parte de nosotros que está al mando y luego está toda la casa que es lo que somos

Voz 35 22:24 luego está el inconsciente que es una especie de eso optan no

Voz 1463 22:28 dónde cuartas las costas de TI

Voz 10 22:30 no quieres mostrar los instintos entonces pensar que tú y yo tenemos la misma estructura tú ella que yo el cuerpo

Voz 36 22:46 en los últimos meses hemos visto a Verónica Echegui en películas extranjeras rodando en los idiomas originales en la versión original de déjate llevar hablan italiano y nos cuenta qué le parece el enfoque de esta comedia

Voz 1463 22:58 creo que no es convencional en el sentido de que no es una historia de de este hombre mayor que se enamora de una chica

Voz 37 23:06 eh para nada es lo que esperas es el encuentro de dos personas un encuentro casi imposible de una extraña pareja que se forma entre estos dos porque la vida los ha cruzado y en la que pasa de todo ella le meten unos líos tremendos Si a base de hecho Cary de todo vivir toda esa locura que hoy viven se ayudan se cambian el uno al otro y se crea una amistad que es muy

Voz 36 23:30 muy bonita déjate llevar resulta una historia amable y sin aristas con pequeños toques de libro de autoayuda

Voz 10 23:36 Eli cariño principal es la postura que he visto lastrado tienes que creerte mejor que pido que me Burris esas sandeces piensa que cada movimiento

Voz 1463 24:02 y fuera de la actualidad del cine español vamos a hablar de lo que has hecho en Los Ángeles Guerra porque esta semana pasada pues has tenido la desfachatez de dejarme aquí tú te has sido a entrevistar allí aquí mis

Voz 25 24:14 bueno vamos a ver Pepa Bueno que ha sido ir y volver además

Voz 3 24:18 el club está a punto de cumplir ochenta y ocho años lo cual es bueno en efecto es una suerte porque es conocer a una leyenda ya presentado en Los Ángeles su trigésimo sexto largometraje como director que es quince diecisiete tren a París que se va a estrenar la semana que viene es la recreación del intento de atentado yihadista que impidieron tres americanos en un tren de alta velocidad en dos mil quince y que se interpretan a sí mismos el cineasta que tiene a su disposición estrellas como Tom Hanks o Leonardo Di Caprio nos aseguró que no dudó ni un solo minuto en contratar a estos tres chicos de veintidós años eh lo que bueno pues lo que suele ser lo que le gusta el vamos un homenaje a los héroes ciudadanos

Voz 35 25:17 en fin es un tributo a la gente corriente nadie sabe lo que va a hacer en un momento determinado ante un ataque terrorista nadie sabe cómo puede reaccionar creo que el destino es un componente determinante marca el dónde y el cuarto

Voz 39 25:32 el hombre Videnov FEIL de no guardadas en el juez a ETA

Voz 3 25:40 la película reconstruye las decisiones personales de los protagonistas amigos desde la infancia dos de ellos ex militares que en unas vacaciones de por Europa pues enfrentaron a un yihadista armado hasta los dientes en un tren de alta velocidad que venía de Ámsterdam la película se centra en los minutos del ataque pero sobretodo en la infancia de estos chicos que crecieron jugando con pistolas y ametralladoras de juguete y que soñaban continuamente con ser soldados y con ir a la guerra claro le preguntábamos si esta película es una glorificación de las armas de la guerra

Voz 39 26:15 hay dos décadas de de venta

Voz 35 26:21 no creo que haya glorificación de las armas esta es una película sobre hechos que ocurrieron en una milésima de segundo cientos de personas podrían haber muerto creo que se trata de un hecho heroico de gente modesta normal y corriente chicos que crecieron en una pequeña ciudad de California tipo

Voz 39 26:40 exclaman vean reprobado peras Motta on en la nieve

Voz 3 26:49 es boom de cerca es impresionante mide un metro noventa está ágil enjuto ir resulta muchísimo más amable que sus personajes en las películas es un reconocido republicano partidario de la posesión de armas un tema que además es que ni se molestan

Voz 35 27:07 mira ese el me da yo las apoyo bueno no quiero que me apunten a mí lamentablemente las armas existe antes de ellas había espada si antes se usaban las garras las armas forman parte de la historia y es interesante saber USA

Voz 3 27:25 las eh

Voz 35 27:28 se sancione ver ya evidente

Voz 3 27:30 ante hablando de héroes actuales le preguntábamos a is good su opinión sobre el movimiento de mujeres que han denunciado el acoso sexual en honor

Voz 39 27:40 la lección Aizoon eh

Voz 35 27:48 no sé mucho de este movimiento tengo sentimientos encontrados creo que es una vergüenza y una pena creo que todos hombres y mujeres merecen tener oportunidades en la vida hay también creo que los seres humanos no somos perfectos y a veces no hacemos lo correcto

Voz 3 28:03 hay que lidiar con ella

Voz 39 28:05 el puente

Voz 19 28:09 bueno pues la semana que viene como diría típico hablaremos de la película

Voz 40 28:34 no es nada

Voz 2 28:44 la Streep matinal actúan Aranaz ha vuelto no se ha escapado

Voz 41 28:49 como siempre en la realización Pepa Blanes y Cristina Domínguez en las redes sociales y la web y volvemos esta noche a partir de la una

Voz 3 28:57 acto desde los premios Goya con La Ser

Voz 41 28:59 entrevistas de los ganadores y la crónica de la gala les vamos a dejar con una de las grandes reflexiones de Fernando Fernán Gómez fue es el ganador del primer Goya aunque no apareció a recogerlo precisamente vamos a escuchar una reflexión sobre la patria que hacía en ese gran documental titulado La silla de Fernando

Voz 42 29:21 yo recuerdo haber oído a Gil la mía tira de la que él no era patriota

Voz 24 29:28 que el CIS sabía que el patriotismo era un invento de las clases poderosas para que las clases inferiores defendieran los intereses de los poderosos jugando debido decir eso

Voz 42 29:38 vestido con traje negro y una camisa roja con que espantado investigación por él creció muchísimo