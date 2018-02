Josele y Refree desde 'Transilvania'

Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 3 00:09 eh

Voz 4 00:12 son las seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho

Voz 0313 00:14 Canarias tarde de viernes ritual música en directo

Voz 0281 00:17 dudar a a Iñaki de la Torre a Benjamín Prado hoy están separados su gran pelea Roberto sabrán discutido con algo dice Iñaki yo que ojalá

Voz 5 00:24 no yo no he dicho nada

Voz 6 00:27 he dicho ya en las tardes al a mí déjame impar donde Anas amigo pues demasiado cerca todavía de de Iñaki pero vamos estoy en Barcelona en los estudios torea en la gala

Voz 0313 00:37 ya voy bien oye este fin de semana tienes en tenéis en Viladecans uno de esos espectáculos de música y poesía con quién lo haces esta vez

Voz 0281 00:45 pues lo hacemos esta tarde en el te en el Atrium teatro que es un sitio precioso en de Cannes con con su arma que es un figura conocemos y si hasta ella además están a punto de sacarme ha estado contando hemos estado comiendo juntos un disco nuevo van a hacer un lanzamiento muy potente la compañía así que un momento

Voz 0313 01:02 bonito para Eli poesía hay rock'n'roll siempre siempre bonito no muy bien oye qué os parece si hoy vamos desgranando canciones como si fueran pequeñas películas pequeñas novelas hoy vamos a hacer un máster porque pretendemos exprimir todo aquello que que pueden aportar las canciones que es mucho eh porque ella solita son capaces de crear o de evocar paisajes personajes mundos enteros empezando por los títulos por ejemplo un disco que se llame Transilvania como es el caso de hoy que no está en la cabeza esta joven obvio Drácula los vampiros la oscuridad el miedo

Voz 7 01:38 las victorias de Vigalondo Lasa son sino relatos que nada yo soy el que me di este sin sentido conmigo decía Carles

Voz 6 01:57 ya veremos si te perdona esto sería la película el Drácula de Brahms concretamente pero ya novela pues proponemos una muy concreta también de Julio Verne el castillo de los Cárpatos

Voz 8 02:10 sí sí

Voz 9 02:13 esto no es una narración fantástica es tan sólo una narración novelesco es preciso decir que dada su verosimilitud no sea verdadera suponer esto sería un error pertenecemos a una época donde todo puede suceder casi tenemos el derecho de decir que todo acontece si nuestra narración no es verosímil hoy puede serlo mañana gracias a los elementos científicos lote de El Porvenir Ignacio opinará

Voz 1938 02:42 que sea considerada como leyendo

Voz 10 02:45 es el

Voz 11 02:48 muy bien ya tenemos referendo

Voz 6 02:50 es horarios y cinematográficos pero yo creo sinceramente que el disco que presentamos hoy en La Ventana habla de habla de vampiros reales iré oscuridad real

Voz 0313 03:00 incluso de magia negra bueno una magia triste y que se puede bailar por qué no

Voz 12 03:05 sí

Voz 13 03:10 es que son ellos

Voz 7 03:22 eh

Voz 13 03:25 me actriz eh tras la lados cubrirla

Voz 6 03:51 hoy en La Ventana con su nuevo disco Transilvania Josele Santiago Josele buenas tardes amigo todos está nuestra costa coincidir porfía por fin lo conseguimos aquel amigo pues ya te cuento oye puedes añadir Transilvania lo de Tabarnia de Hernani ha de Broncano cimiento de paises huevo es una idea podemos localizar oye por Soria

Voz 5 04:17 ah

Voz 6 04:18 oye tú Transilvania es un es un universo es un país oscuro oscuro íntegramente

Voz 1938 04:23 claro oscuro bueno cara canciones de su padre su madre pero bueno echando un vistazo así generar el diagnóstico si Tirapo oscuro la cosa pero vamos a hacer como tan bateo magia negra Dios que aparecen en varias de las canciones bueno pero como Ángeles lo desconoce que evoca el mal lo del colegio de curas lo tenemos todos hay lo que hemos ido siempre nos deja un poso sí pero bueno Dios lo que es es un secundario estupendo al cual la cual recurrir de vez en cuando no como como principal pues pues tampoco pero como secundario es una maravilla

Voz 15 04:57 hablando de hablando de Ángeles y este disco tiene uno muy especial yo diría que muy cabrón también porque sí

Voz 1938 05:06 porque va arrancando se te presenta con unos acordes así muy suaves muy sosegado como el buen rollo de transmitir

Voz 0313 05:12 Air

Voz 1938 05:13 y luego el mensaje puñetazo en el estómago es como una hostia

Voz 16 05:21 una cosa así hasta que empieza a relatar lo que es lo que soy

Voz 17 05:36 no soy yo

Voz 13 05:40 Trail que nada los solo

Voz 16 06:10 un

Voz 13 06:11 tras la eh hacía sois la para eh

Voz 18 06:33 a lo tendrá una reacción

Voz 13 06:52 no

Voz 6 06:54 por decir y por lo demás bien bien claro bueno esta es una de las frases más coreadas dos bolos en directo del evento sabe todo el mundo ya tocaba la tonal allí el color el principio sobretodo parecía que era de que bueno son los Padres Escolapios es una que buenos aunque una canción trampas un poco sí

Voz 1938 07:15 bueno añade un plus de de a lo mejor de de mal lata la cosa pero bueno mi pueblo algún por algún motivo no sé por qué

Voz 0281 07:24 dar las letras alegres nunca me han entrado y las músicas tristes tampoco salen este tipo de de estrictos no a mi se me posa el ángel este en un árbol del patio y voy a por la escopeta

Voz 18 07:46 no

Voz 0313 07:47 la semana pasada aquí en La Ventana con con la pido y con Lagartija Nick nos acercamos a la historia de un estudio de grabación en Granada porque para nosotros es es fundamental acudir toquetear todos los rincones de un disco yo hoy nos apetecía muchísimo compartir charla también con el productor de de Transilvania que es uno de los más reconocidos en nuestro país es buen amigo de este programa Raül Fernández Refree buenas tardes

Voz 20 08:10 buenas tardes bona tarda cómo estás mueve qué tal

Voz 0313 08:12 oye oye cómo habéis coincidido por favor

Voz 21 08:15 bueno pues nos costó una barbaridad porque la verdad que he dado llevábamos hablando de algo juntos más de diez años de coincidimos en aquello de lo de luz sí estuvimos haciéndole tanto en el camerino y todo eso luego nos hemos ido cruzando poco a poco voy yo he seguido su carrera salida de la mía la verdad que me apetecía mucho trabajar con ella ahora que somos conciudadanos que hoy unos dos en Barcelona pues la cosa estaba como cantada estábamos a cinco seis paradas de metro bueno después de una previa charlas y todo esto pues la cosa estaba clarísimo

Voz 7 08:46 ah

Voz 21 08:46 nos lanzamos a trabajar a la semana

Voz 15 08:49 o de la primera reunión que tuvimos si la saco vaya si además ahora está pensando cuando

Voz 20 08:55 muchas de las canciones que no sé si tú tienes este recuerdo pero que hicimos el disco como se hacían antes sin sin prisa quedando pequeña éramos mañana por la mañana venga quedamos mañana de tocamos las canciones a esta lo hacemos así estaba hacemos Asa pero estuvimos haciendo preproducción mes y medio tranquilamente que esto hoy en día es una

Voz 6 09:15 no se hace pero no hay producción

Voz 20 09:17 hoy en día con los presupuestos que hay muchas veces a grabar directamente

Voz 0788 09:20 cuéntanos qué es preproducción que mucha gente no lo sabe es juntarse con la guitarra acústica los dos con la cosa básica hirviendo qué ritmo le pones y que arregle vas a poner como es si es básicamente sí

Voz 21 09:30 con el piano con todo lo que puedas pero bueno ir viendo por dónde pueden ir los tiros probar distintos trajes a la distintas canciones va en definitiva probar y probar y probar a ver

Voz 20 09:39 cobrar como pueden ser así no es bastante

Voz 0788 09:42 Carles cambiadas de ritmo de cómo la traída José Leo de decir estaba va a ser más eléctrica está más acústica

Voz 15 09:47 lo que pide no a ver qué piden porque las canciones están pidiendo cosas un poco difícil tiempo tiempo precisamente que es lo que no hay casi nunca para escucharlas tranquilamente que te piden y luego decir eso lo da sonó que a veces es conveniente dejar la cola ganas también

Voz 0281 10:03 presión escuchando el disco de que de que muchas veces la música parecía llevarle intencionadamente la contraria a la letra es decir son letras a veces de mensaje oscuro o por decirlo

Voz 6 10:13 el caso palmario bueno te llena déjame déjame sufrir muy bonita por cierto lo borda muchas

Voz 0281 10:19 es es una canción que me que me gusta mucho y sin embargo la música parece parece muy limpia parece muy cristalina de tales como una especie de de contrasentido que yo creo que le viene muy bien al disco no

Voz 15 10:30 sí bueno es que tampoco porque el mensaje sea oscuro que estás hablando de cosas muy serias a la muerte no tiene porqué pedir envuelta en un en un coche fúnebre

Voz 21 10:40 la cosa no puede esto a partir de risa con ella

Voz 0281 10:42 pero no es lo normal

Voz 6 10:45 es es lógico normal es una manera de crear el contraste es que también es no

Voz 1938 10:50 manera de llegar al al a la fibra del oyente no

Voz 23 11:16 eh a la red no huerto arrastra

Voz 6 12:15 por co oye Raúl he leído por algún lado eso de que José ha tenido que aprender a cantar otra vez que ha pasado con eso has dicho sí sí sí sí sí sí sí sí yo lo he leído con alguna entrevista

Voz 24 12:30 hablar

Voz 6 12:33 por lo tanto Qatar no tardamos tenido las voces yo creo no

Voz 1938 12:39 bueno tuve problemas de nosotros pero hace ya mucho tiempo cuando me escogió la grabación yo a lo que iba a Raúl es a la lata el tratamiento de las voces ha ido un poco más allá que otras veces va a a según qué cosas en Ángel por ejemplo estaba buscando una manera una actitud de retorcida una actitud que hablará de pues de lo que es la canción de este dominio absoluto de todo esto una una algún algún tipo de de manera de afrontarla el trabajo vocal distinto ir por ahí yo que hemos ido los coros de aquí por ejemplo también es una cosa yo nunca me había atrevido que somos erigió parecen negras pero no

Voz 0788 13:20 todas maneras es que es como si Josele Santiago fuese rock en los enemigos Iggy Pop cuando hace su propio repertorio que no sé si es premeditado y por lo tanto exige otro modo de canto

Voz 1938 13:32 no porque yo no no sólo pensara en estilos tampoco a la hora que se arroje hecha de lo que lo que decíamos antes de que lo que te pida la canción no lo que te pida pues pues buenamente eso lo intentamos van bien los un amigo generalmente pues viven poco más de de de desgarro más enérgicos

Voz 11 13:51 Raúl y las canciones de de Josele de este disco que que te pedían exactamente yo recuerdo que quieras o no yo soy fan de José L lo era antes recuerdo el día

Voz 20 14:03 Nos conocimos que tocamos juntos que yo tengo el recuerdo que tuvimos mucho feeling tocando y siempre habíamos hablado de tocar juntos hacer cosas además es fuerte que yo tengo una relación con sus canciones culmina especialmente con desde el Gergorin súper fuerte súper fuerte porque aparte que me gusta mucho la toqué con el la el cuando nos conocimos pero aparte la he tocado en un funeral de un amigo mío muy amigo y en la boda de mi hermana

Voz 15 14:26 no sea que esto es digo esta canción pero bueno cuando yo

Voz 20 14:33 quieras no siempre que alguien me dice me gustaría que produjera el disco digo bueno quiero escuchar las canciones primero porque es muy importante ver si me motivan Si puedo aportar pueden ser muy buenas pero al mejor puedo verme en ellas os puedo no poder aportar a lo que necesitan y me acuerdo que la primera que tocas te fue Bosquet la Guardia Civil guardias Guardia Civil y me quedé pero alucinado con la canción me quede todas las dos juntas seguidas me acuerdo que era conmigo suyo junto a expensas juntas yo quiero hola

Voz 15 15:05 pero hoy a las dos en directo eh a sí sí sí sí sí aquí no nada iba a decir que es que las escuché

Voz 20 15:12 bueno fue no sólo rotundo el sí sino que empecemos ya no quedaba como se se me ocurrió en mil ideas al momento escuchar afrontan buenas es lo que tienen las canciones buenas que te hagan muchas ideas enseguida

Voz 0788 15:23 a mí la canción que mejor me ha parecido de todo el disco pero también porque relata muy bien

Voz 20 15:27 quiénes Josele Santiago como letrista ICO

Voz 0788 15:29 como músico es esta es la de prestado

Voz 6 15:36 está

Voz 0788 16:02 es que Josele Santiago es un letrista extraños una cosa muy peculiar no porque tan pronto se dedica filosofar en en una canción que te suelta una frase como de una tasca de una tasca madrileña concretamente puede además que ese del que hacer mofa de cosa muy peculiares muy peregrinas es una especie de castizo surrealista pensar yo esta mañana para empezar por ejemplo no es raro que ponga ambiente

Voz 6 16:23 la cara de me encanta la cara Josele no soy nadie dio veo a mi padre era un poco raro no

Voz 0788 16:32 pero es muy peculiar porque esto ejemplo Estacas de Sama prestado ya hemos podido como todo el mundo se esmeran pronunciarse pero las palabras y José va directamente al modo en el que él de verdad hablando en este disco tiene este presta pero también en la anterior tenía otro que se llamaba loco encontrado

Voz 26 16:45 pues con está Paco

Voz 27 16:56 sí

Voz 0788 17:00 tumbaba agarrado perdió no solamente que lo que él lata es una cosa muy casera sino que lo relata de un modo muy casero le da igual es lo de el de hablar como en la calle a tiren yo te pasó algo con la de ahora pues está colocando destacan lo quedando para atacar entonces bueno

Voz 6 17:20 el taller de la de normalmente si es verdad ese mismo disco

Voz 0788 17:23 Josele tenía un tema que se llamaba siendo bueno

Voz 6 17:26 con Conget y luego conductores y siendo bueno para toda la vida el señor bueno bueno bueno bueno de siempre

Voz 0788 17:31 dices soy bueno nunca me Porto mal dice Si nos vamos a su vena surrealista que es otra cosa que me gusta mucho a él pues siempre el aplica además la cosa castiza con lo cual encontramos cosas como este

Voz 15 17:41 pan pintada no

Voz 28 17:47 con música de compás de es ganador

Voz 0788 17:56 red de pasividad resume a pintar tu casa aunque una de las locuras más recordadas de los fans de su grupo de los enemigos es una canción que dedicó a Florinda Chico a la actriz que decía pobres Florinda que gorda que está arrugada y luego se lo dedicaba sobretodo a lo bien que fregaba las escaleras Florinda en alusión aquellos papeles actriz desnutrida ama de casa te acuerdas que siempre le daban

Voz 6 18:21 pero

Voz 19 18:22 madre

Voz 0788 18:33 tanto prodigio que luminosidad que bien la Espiga y luego para rematar su surrealismo castizo que decía yo en otra canción de Los Enemigos Josele se ponía los cuernos asimismo

Voz 30 18:57 se ponía los cuernos asimismo con una mala mujer y desde luego que el se perdió el respeto en las relaciones en fin es un universo peculiares de la mente de rieles Se ríe

Voz 6 19:05 Paul

Voz 31 19:06 Se ríe Raúl es es que Josele realmente yo creo guías se va entendiendo como eso pues que es un narrador de la de El País digamos de los de la sociedad española cojo antes

Voz 6 19:18 bueno no hay más que escuchar la primera canción que abre su disco Transilvania y que va a tocar ahora en directo que es ni más ni menos que un guardia civil cuando quieras Josele

Voz 32 19:32 sí

Voz 33 19:42 ah

Voz 34 19:46 ah

Voz 35 19:49 de hace Bill me tira todas las China jazz de hambre las tengo aquí a mis

Voz 36 20:05 yo voy a el

Voz 13 20:10 Alce

Voz 36 20:14 IPI ir para ser feliz

Voz 13 20:18 estar

Voz 35 20:23 pero al guardia me apunta con sus sus dos camiones más negros que a solas está presidido es más de las ya brilla Ana

Voz 27 21:01 a más miramos las

Voz 35 21:07 imaginamos están ve por

Voz 37 21:10 a mí Alba

Voz 35 21:12 lo han hecho olvidar nunca

Voz 18 21:19 está va

Voz 35 21:36 esas dos El que aprecia tal Gat no todo son sus dudas que yo voy a rastras por

Voz 27 21:53 todo no

Voz 35 21:56 bueno los vivido he creído tú a unos tiran las tripas

Voz 18 22:13 toda no

Voz 19 22:29 eh

Voz 38 22:36 González Santiago en directo en La Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 2 22:45 la Ventana

Voz 23 22:49 es Francina

Voz 39 22:51 no

Voz 23 22:55 yo no lo vi el tiempo presente

Voz 36 23:07 pero pero

Voz 23 23:12 el sin par

Voz 11 23:30 aquí sí que La Ventana

Voz 6 23:31 aquí estamos con Josele Santiago y con Raúl Fernández presentando el nuevo disco de Josele Transilvania esta canción yo diría que es de la no sé si la más pero de las más particulares ovni viejo es el título Aubry viejo sería sinónimo de raro de cojones o no o no forzosamente bueno las yo puedo decir que si lo que describe no siempre traduce técnicamente su literatos

Voz 1938 23:53 bueno raros y ya te digo yo que mi padre ya te digo que era un poco raro pero bueno viejo es habla sobre todo de la intimidad lo más complicado que en mantenerla y a la vez hace un guiño con el lo único que para nosotros será nuestra generación al colmo de la modernidad y bueno me hacía gracia ni a boya oxidado renqueante haciendo ruidos raros el motor y todo eso y dar un paseo enero no completamente cerrado

Voz 0281 24:19 pero tiene gracia a empezar una canción diciendo yo no creo lo que veo porque en este mundo donde lo que nos dicen que pasase parece tampoco a lo que ocurre deberemos algunas veces protestamos

Voz 15 24:27 no no claro por este este este enclaustrado miento no entraron y creo que veo lo que llaman evidente ha perdido ni lo oye José Raúl

Voz 0313 24:39 planos de la banda emo estamos hablando de todo el proceso de elaboración del disco de las canciones que pedían que dejaban de pedir hablamos de la banda que ha estado ahí

Voz 1938 24:46 claro porque hay cómodo dos días de trabajo en la grabación que una pues somos Raúl Lillo encerrado

Voz 21 24:50 los en el estudio y como locos e ir probando y todo esto y la segunda nos trasladamos a

Voz 20 24:56 a Tarragona ya aquello empezamos en Barcelona salió áreas pues fuimos a si les ganamos la casa amurallada que está tirando hacia Baños

Voz 1938 25:07 bueno al sur de Cataluña en un en un estudio la casa amurallada de todo esto con la banda la banda este que es una banda de campanillas y este que es que es un artista pues pues yo desde lo más grande que me tomaran medida no sé si se escribe una canción canciones increíble

Voz 21 25:24 si acaba de sacar un disco oí el otro día se fue a su casa se encerró

Voz 0788 25:29 tres noches al teatro disco vaya si Álvaro cuánta gente de esas encontráis en la carrera a los dos jeta dices pero este tipos muy muy brillante no lo conoce nadie o que decir no al gran público pues no tanta no yo no

Voz 20 25:43 yo siempre digo que he tenido suerte de trabajar con gente increíble pero que no conozca nadie no eso es verdad pero es que yo empiezo a repasar un poco para atrás claro estamos hablando con Josele pues que si miro atrás gente con la que tiene la suerte de trabajar

Voz 15 25:56 es que es increíble yo me he aprendido mucho

Voz 20 25:59 Don yo ahí estuve con Kiko escuchan dos nuevas canción

Voz 15 26:02 sí clara tal Kiko Veneno Kiko es una pasa

Voz 20 26:04 la mente es muy conocido por un a lo largo de su carrera no ha llegado a tanta gente como debería posiblemente es nuevos grandes genios bajo

Voz 0313 26:12 oye José Luis cómo vas a defender Transilvania en los directos que por cierto próximo ocho de febrero Madrid jueves de la próxima semana dieciséis de febrero Granada como lo vas a defender Transilvania en directo

Voz 21 26:22 bueno estamos hay ya te digo por problemas de agenda no pude no pudimos

Voz 1938 26:28 hemos no puedo estar presentando las canciones no

Voz 21 26:30 con la banda que lo ha grabado que es lo suyo

Voz 1938 26:33 nada me encerró en una

Voz 21 26:36 la operación Blur Ader de esta de reunir a la viajaban y bueno al final resultó tengo a músicos que antes o después han trabajado conmigo y que ya nos conocíamos bien está Luca frase a los teclados salvaje poco que Santos a la batería y la guitarra bueno ya estamos muy rodados hemos estado todo el otoño y el invierno hasta hace poco dando dando vueltas por toda la península y las islas presentándolo Illa cosas que ya está la cosa engrasada yo creo que va a merecer la pena a Koke Santas por ejemplo

Voz 0788 27:07 el que no le ponga cara o baquetas mejor dicho les LB muchas veces por ejemplo al programa de Buenafuente como baterista como Pablo Novoa ya Luca fracase debe tocar con un montón de gente pero por Madrid por ejemplo en el Teatro del barrio hace unos asoma de vez en cuando por ejemplo os digo en el Café Berlín también en nuestros está en todas son de esos músicos que yo decía antes que nadie sabe que son grandes músicos castigos que os hacen trabajo a todo el mundo pero que no sabes gran nombre que uno les suena

Voz 0281 27:29 pero están por todas partes Nico Nieto yo lo he visto hacer largas giras clara Coque Malla ha estado grabando algo de las canciones del disco Amaia Montero en fin vas a mi me gusta muchos de los músicos que participan en cosas muy distintas que parecen no tener nada que ver entre sí iban dejando gotitas de su personalidad discos muy distintos para para artistas muy diferentes y es muy muy bonito no es descartable

Voz 1938 27:53 el equipo no sí sí lo que son música

Voz 0788 27:55 acaban de sesión esas eso es una cosa que yo siempre lo digo los discos de Elvis Presley no serían tan maravilloso sino la gente con la que lograba detrás de maravillosa pero si esos musical porque tenían como relojes detrás no funcionaban así es increíble y en cuanto lo que decía Benjamín de es gente que sabe cambiar de músicas eso una de las grandes méritos que es lo que tiene Raúl que produce músicas de muy diferentes estilos lo cual no sé cómo haces para cambiar tercer

Voz 6 28:16 pero tengo una serie muy valiente muy valiente una Silvia Pérez Cruz

Voz 0788 28:20 Josele no sé cómo haces va cambiar de cerebro es que Alfaro

Voz 20 28:23 Canal las canciones son las canciones si va solo es que no a veces me lo preguntan y no tengo uno hay un mecanismo la canción necesita una cosa y vamos a por ello no

Voz 21 28:32 pero lo que hablábamos antes de no pensar en estilos d'Esquerra

Voz 0788 28:34 Diego momento estoy lo piensas en canciones

Voz 0313 28:37 así le gusta mucho hablar del significado de las canciones ya sé que Josele tiene claro yo lo comparto mucho de que una canción habla de lo que aquí te de la gana al final uno hora escribe con por supuesto un contexto pero luego ya es propiedad de quién la la escucha pero es que en este disco hay algunas pistas muy concretas como para ignorarlos en saeta por ejemplo que es una de las canciones la fuente de inspiración fue una película Spotlight que todo el mundo recordará que cuenta el desastre la fin la basura aquella de los curas pederastas en EEUU

Voz 40 29:04 tenemos que centrarnos en la institución no en los curas en particular la practica isla política demostrarme que la iglesia manipuló el sistema para que no fueran imputados demostrarme que colocaron a esos mismos sacerdotes en otras parroquias una y otra vez demostrarme que era algo sistémico que iba de la cúpula hasta bajo

Voz 6 30:44 la canción cuando cuando conoces el el origen la pone muy mala leche a mí al menos cuando la escucho describiendo te dice te vienen a la cabeza cosas como lo que es como lo de Ángel no te viene a la cabeza cosas un poco de vaya tela dan ganas de

Voz 1938 30:59 sí de destruir hombre claro es que además habla en primera persona muy muy difícil cantar ponernos en la piel de este señor de este este hombre no porque es en primera persona el cura además en plena padece si en plena faena entonces no voy a manera de te acuerdas de dar con la el tratamiento adecuado de la voz no no una vez cantada sino a las

Voz 20 31:19 titula como vocalista la voz

Voz 0313 31:21 esta canción tiene un sonido muy claro

Voz 20 31:24 luego obviamente turbia vencido no te acuerdas que escuchamos un grupo británico que además le informó que son pum ser un dúo que uno le da al play el otro canta con una cerveza en la mano

Voz 0788 31:33 por pegando casi de golpe

Voz 20 31:36 es que tenía que tener esta mala leche la canción porque es tocarla en plan bonito no tenías

Voz 0788 31:39 ese es el tipo de cosas en las que tú te has metido más lo digo porque a mí me suena igual me estoy equivocando que este tipo de cosas así más tecnológicas son ocurrencia todo ya que Josele a lo mejor no habría sido tan agresivo en meter una distorsión al bajo meter ese aire turbio no lo sé

Voz 20 31:51 qué te vas retroalimentado el uno al otro yo creo no es al final la gente cree que la producciones direccional pues no lo es

Voz 6 31:57 mira es un poco de miedo así juntos y lo pasamos muy bien porque

Voz 0281 32:07 hay una canción que siguen necesitados dos lecturas que es el bosque no porque es una canción donde él dice que le hablan las hierbas yo no sé qué pensar cómo interpretar eso no pero dicen algunas hierbas que extraen su fuerza en la luz lunar dicen que en cada piedra de una puerta ya no dicen más claro este Mr me recuerda eso me contaban de Cortázar no la invitó un un amigo a pasar un fin de semana en el campo y dijo pero como si hay los animales están crudos entonces claro se fueron al campo les hablaron Bassi miraría canción más deliciosamente rara han hecho no

Voz 0313 32:35 luego nos cantará el el bosque José y hay otra que tiene también ha contado no otra otra película como fuente de inspiración que es y no se equivoca al mal en las canciones que mi más me gusta del disco por cierto y a la peli Allen vale no sé si mucha gente con Denzel Washington a ver si a los oyentes cinéfilos tienen memoria hay un detective persigue un criminal que acaba siendo una mujer de mediana edad bueno pues ahí eso que cantaban los Rolling yen da el tiempo en mi cara más o menos lo mismo

Voz 1938 33:06 claro el tronco central de lo que te cuenta aquí

Voz 43 33:11 es una película

Voz 6 33:13 a venido

Voz 44 33:15 digo

Voz 17 33:17 eso

Voz 44 33:21 yo

Voz 0788 33:24 no

Voz 45 33:36 otras PETA tarda

Voz 27 34:04 a era

Voz 37 34:08 sí

Voz 45 34:09 esta

Voz 17 34:13 ah

Voz 45 34:19 todo corte alta

Voz 37 34:51 de ETA

Voz 17 34:55 no claro a la

Voz 11 35:14 Josele cine cine y libro serían

Voz 1938 35:18 territorios que utilizas que pisas a menudo para para construir canciones claro cine libros pero también bares se se el momento ya que es una una obsesión no va a uno como como quien caza mariposas comer Kaká mariposas ahí a ver si pillas alguna canción por qué suelen estar ahí posadas en no existió más pero más insospechados a veces te equivocas pero sí dejan se deja algunas te dejan atrás y se dejan Tato que que resulta que te has equivocado otras cazar las no sé pero el caso es que a veces llega uno ya gráfica así a a rozar lo grosero no porque porque el Barça

Voz 11 35:58 hay pendiente de estoy no hacer mucho caso a lo demás

Voz 0788 36:01 de hecho yo creo que si si no recuerdo mal yo creo que en nombre de una película una banda sonora de los enemigos era tengo una casa no dicen en una película que llama tengo una casa como la canción de los enemigos por eso la música pero no era primero la canción y luego hicieron con el mando de la canción mesones

Voz 6 36:20 el acuerdo ahora mismo ahora mismo los acuerdos sido tantas cosas que lo pusimos la música

Voz 1938 36:26 ya aquella película me acuerdo en medio de una grabación va tenía terminábamos en la sesión Nos ponían el monitor nos poníamos a tocar en directo con un puesto que no se llama Maathai mira entonces será coronó

Voz 5 36:39 dentro

Voz 1938 36:41 cuando cuando estaba acabando ya pues no

Voz 46 36:44 Manolo fue una cosa muy la eh tengo una casa es una película del noventa y seis estaban encontrando ya aquí yo creo que cuesta canciones como del el ochenta y nueve noventa del segundo disco de ese día o Cannavaro primero estaba primero no en el primero en

Voz 6 36:57 Benjamín no aplaudir con lo del cronómetro eh no no pero estado aplaudiendo porque que sabe es que esas esas cosas me encantan que ese diga oye a mí antes lo comentaba quiero que a Benjamín también una de las canciones que más nos gusta de discos déjame sufrir sí sí a mí mucho seremos raro

Voz 13 37:17 de este día pero no aquí no deja de beca

Voz 6 37:52 es una mirada de la mirada de la de la pareja que una historia de pareja

Voz 11 37:57 de verdad no se ahogó diferente a mí me parece distinta menos

Voz 1938 38:01 sí bueno es una caricatura esto hay que tomarla tampoco quiere sentar cátedra pero sí es un poco el regodeo en el sufrimiento no al momento pero bueno por favor muchacha las iras es una caricatura de esto tanto cruel y un tanto pero bueno no deja de ser una caricatura como hay que tomarla es una canción muy bonita

Voz 11 38:26 sí eso eso eso es así

Voz 1938 38:31 yo estoy muy me encantan está a mí me me me mueve mucho Randy Newman es por ejemplo va en ese en ese estilo de Carmo

Voz 11 38:39 cruel y sin poco bestia pero a la vez

Voz 0281 38:44 además tiene la idea de sufrir para hacerte el interesante que venga arrastrándose a consolar de la persona

Voz 6 38:49 exacto esa es la cosa nostalgia del infierno

Voz 13 39:03 ya quien

Voz 17 39:19 era

Voz 36 39:24 pues bien

Voz 13 39:28 no

Voz 17 39:29 ver si era mi eh a las estrellas

Voz 13 39:39 la eh

Voz 17 39:41 no

Voz 36 39:51 eh

Voz 13 39:55 eh

Voz 47 39:59 eh

Voz 0788 40:08 es decir yo antes que José era ha sido y sigue siendo mientras ellas lo en queriendo el cantante de Los Enemigos el que conoce muchísima gente a parte de su carrera no yo decía esta mañana de broma a un amigo que José le era un enemigo de las versiones porque cuando lo hace una versión de una canción la revienta en el mejor sentido sea hace locuras también de esas castizas que decía yo antes por ejemplo le llaman para hacer una versión de un tema de Serrat así muy armonioso muy cariñoso y les sale esto con los enemigos muy bonito como cambia el tenor de una canción dependiendo de ciudad es el macarra con Serrat lo haces todo me dado ha cerrado el funky que siempre ha llevado dentro

Voz 6 41:05 pues si de alguna manera lo vez lo que hablábamos antes de las canciones después

Voz 21 41:11 son ellas no no no vienen marcadas por ningún estilo las puedes llevar si la canción es lo suficientemente buena ahí está desde luego que lo es

Voz 0788 41:17 de acuerdo por ejemplo a cambio de estilo también le hiciste a esta muy buena es un tema de soul clásico que se llama show Mike es un tipo que hablaba de que decía enseña me un tío que tenga una buena mujer enseñan

Voz 48 41:32 yo

Voz 0788 41:37 y entonces llegó a José le consoló cosa castiza que hacía yo antes hice donde un muchacho te con una buena novia donde

Voz 19 41:43 la chiquita con bueno muchachos

Voz 0788 41:52 la verdad es que todo ese primer disco de los enemigos como les pasa a muchos grupos del mundo está lleno de lesiones hay muchas versiones no tiene una muy pintoresca muy bonita que se llama Please Please Me in que es la de los Beatles prescrita tal cual Please please mi

Voz 49 42:08 instrumental

Voz 30 42:09 las Jose a les llama Un poema mío pintoresco hice a la lío

Voz 0788 42:21 y luego para rematarlo tenían una versión de una versión porque los años sesenta salió una canción que se mal Train que Rowling queda un clásico norteamericano y entonces los ex hicieron su propia versión

Voz 50 42:33 Perera explica es que

Voz 0788 42:53 aunque José Moreno el cambió la letra le pareció demasiado inocente el sabor de la canción dijo enemigos aquí un poquito más de Garbo igual que con Serrat son lo que creo que estará cantaba Artemio el batería no creo que no era Josele que la cantaba a Roberto el bajista entonces el ex bajista

Voz 21 43:20 bueno ya no está con nosotros antes que vamos para que viniera

Voz 6 43:39 ha sido un placer compartir esta hora de radio con Josele Santiago con Raül Fernández Refree voces trepado casi todo enterito el en Transilvania íbamos a cerrar con otro regalo en directo con Del Bosque Josele Raúl hasta siempre amigo se muchísimas gracias eh

Voz 19 43:55 Del Bosque

Voz 13 44:18 vida Pitt Fran A

Voz 35 44:34 no hijo se aunque nadie

Voz 17 44:39 eh

Voz 13 44:45 luego

Voz 35 44:48 en el a los que si en cada Hardy Fred más pueril cita

Voz 52 45:13 sin saber que he

Voz 18 45:21 unas no la

Voz 13 45:25 no sé nada

Voz 45 45:33 bueno

Voz 35 45:38 por

Voz 7 45:45 yo tríada

Voz 35 45:50 miras sabes cuánto luego anoche en

Voz 45 46:09 no

Voz 35 46:15 venga ya Hardy Linda a ver qué sin ir a

Voz 16 46:54 sí