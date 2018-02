Hora 25 Deportes: Que reine la paz (02/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 entre cinco deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes lo hace frío me llevan muchos sitios afecta al fútbol eso

Voz 0919 00:17 ese jugando partidos en el norte uno en primera división y otro en Segunda División en San Sebastián y en Pamplona en Pamplona hace un rato estaba nevando cristiana puede jugar vamos allá creo que sí pero vamos a preguntar lo primero en San Sebastián a las nueve juegan la Real Sociedad y el Deportivo de la Coruña un duelo por todo lo bajo de la clasificación cómo está la meteoro GEA novedades de los equipos Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 00:38 hola qué tal Gallego se juega el partido aquí en San Sebastián hace mucho frío cinco grados es verdad que ha garantizado durante toda la tarde tiempo muy desapacible pero el césped en perfectas condiciones para que se juegue este Real Sociedad Deportivo ambos conjuntos ya ejercitándose sobre el césped de Anoeta novedades importantes en ambos equipos porque el Deportivo de la Coruña entra en el equipo titular el último fichaje de invierno entra Krohn Dehli Fede Cartabia junto a Lucas y junto a Adrián

Voz 0684 01:09 van a formar la niña ataque a la Real Sociedad

Voz 1825 01:12 cambios en el once inicial porque Eusebio será juega esta noche si pierde frente al Depor podría dejar de ser técnico del conjunto realista vuelve rule la portería Aritz Elustondo al centro la defensa de la bella a la banda izquierda y arriba la principal novedad la presencia de Malagueño Juanmi Jiménez arranca a las nueve poquito público ahora mismo era noventa mucho frío arbitra el navarro Undiano Mallenco

Voz 0919 01:35 esa hora también se juega en Segunda División en Pamplona el Osasuna Rayo Vallecano dos de los que aspiran al ascenso a la Primera División del fútbol español estaba hace un rato nevando en Pamplona Uxue Martine de Zúñiga Se va a poder jugar el partido buenas tardes

Voz 4 01:50 hola buenas tardes te va a poder jugar sin ningún tipo de problema ahora cae algún copo está nevando muy ligeramente sobre la capital navarra pero no bajar los siquiera el césped del Sadar vamos a decir en condiciones aceptables de los después de todo lo que ha sufrido durante este invierno y cómo no va a haber ningún problema a no ser que la costa empeore muchos frente a frente dos equipos que quieren aferrarse al playoff el Rayo con cuarenta puntos y Osasuna

Voz 0919 02:17 el tenis también es noticia de la tarde ha comenzado la eliminatoria de Copa Davis entre España e Inglaterra que se está jugando en Marbella empate a uno después de la primera jornada Albert Ramos ganó su partido sorprendentemente Roberto Bautista ha perdido el segundo para España ante el ciento catorce del mundo mañana se juega la eliminatoria de dobles hoy también tenemos Euroliga de baloncesto ha terminado ya un partido Unicaja perdido sí en la cancha del GIC y sesenta y ocho A66 ya está en juego en Vitoria el Baskonia Estrella Roja como estaba Kevin Fernández buenas tardes

Voz 0684 02:50 a Gallego buenas tardes acaba de arrancar y con un triple lazo de Janis timo en los primeros cinco segundos de partido es un partido clave fundamental en la carrera del Baskonia a los cuartos de final y quiere demostrar que está en su casa desde el primer instante ha salido con Granger poco a cima mal MANES Iván Sam Poitier primeros cuarenta segundos de partido Baskonia tres Estrella Roja de Belgrado dos

Voz 0919 03:11 Leire repasamos las noticias de la jornada de mañana en primera división vamos a tener el escáner con Kiko Narváez y con Antonio Romero pero como siempre en el programa vuestros mensajes de guasa gallego

Voz 3 03:25 hoy me gustaría habla del jugador del Barcelona que vaya por delante un tío que juega impresionante vende bien pero que es de lo más guarro haga lo que haga pero de verdad e indignante indignante indignante el Tribune y además yo no quiero meter la pata pero me parece que a PP lo Juncker algún psicólogo cuando aquellos protegerle daban al chaval por qué no lo íbamos a ver si creció creemos que lo tienen que recibir los del Barça porque esto es verdad eh Charles Begoñia aparte qué tío más guapo

Voz 5 04:09 la dejaremos se marrullero dejad vuestros mensajes eh

Voz 6 04:14 queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:28 distinto Olga aquí yo la recién llegó lo primero que veo al Jordi Jordi hablando de forma de Isco que se metan sus conocí tarde Vicente eh que se en su cosita que deje de hablar de sentimientos de cómo se puede encontrar el señor inmiscuirlo como la ella que hable de y da que habita en el olimpo de llevar lona eh llamado Camp Nou que a que hable de eso de esa de ida que no hable de los ven más por favor no no no son o no

Voz 6 05:17 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 05:40 esta jornada hacen juega un par

Voz 0919 05:42 pido de alto riesgo en Barcelona entre el Espanyol de Barcelona el Barça partido caliente por los últimos enfrentamientos por lo que ha pasado por lo impresentable que son algunos ultras insultando gravemente a jugadores desde la grada por algunas declaraciones irresponsables de jugadores hoy ha hablado Gerard Moreno en el Real Club Deportivo Espanyol y le han preguntado por las declaraciones de Piqué donde se refiere a al Espanyol de Barcelona como el español de Cornellà escuchando a Gerard Moreno Se ve que esas cosas no ayudan a que haya deportividad

Voz 9 06:22 nosotros estamos orgullosos de jugar en Cornellà El Prat que no son los tomé todo el mundo también sabe dónde Segundo nuestro grupo al que tenga dudas que mire el escudo que hay lo ponen clarito

Voz 0919 06:34 en el escudo pone Español de Barcelona así que vamos a confiar que a pesar de ser tildado de alto riesgo el partido transcurra por los cauces normales el ambiente a cuarenta y ocho horas como es en Barcelona Joan Tejedor buenas tardes buenas tardes

Voz 10 06:50 gallego pues los clubes se esfuerzan por que sea de cordialidad mañana habrá foto de entrenadores en el estadio sobre las dos del mediodía ya el domingo antes del partido habrá comida entre directivas en el mismo estadio también en la sala de presidentes durante la semana no han hablado entre ellas de los expedientes abiertos por Competición eso ha dicho hoy el portavoz del Barça Josep Vives que ha justificado porque el club azulgrana no denuncia los cánticos mide la Copa ni de ningún estadio ya ha anunciado que van a defender a Piqué

Voz 11 07:14 que si el Barça no denunció esos cánticos es porque tiene mecanismos la propia Federación Española de Fútbol para actuar de oficio si que nosotros vamos a defender a nuestros jugadores porque entendemos que sus declaraciones no constituyen nada que pueda sustentar víctima uno incitación a la violencia el momento que se abra el plazo para poderlo llevar a cabo vamos a formular las alegaciones oportunas

Voz 10 07:33 el partido dices es de alto riesgo el español ha pedido públicamente a los Mossos que velen para que no se cuelen ningún grupo identificado como el que entró en el Camp Nou o el que intentó meterse en el campo del Espanyol ya en Copa de momento no hay indicios de que esto se pueda repetir e incluso se espera que la entrada no llegue ni siquiera a los treinta mil espectador generar declara

Voz 0919 07:49 tienes de Piqué no contribuyen a la violencia no animan a la violencia está claro pero a la cordialidad tampoco eso está clarísimo el Barça jugó ayer con el Valencia la ida de la semifinal de la Copa del Rey ganó uno cero de cara ese partido de resaca de lo de ayer es que contamos anti Ovalle hola qué tal muy buenas

Voz 5 08:09 es que fue un partido duro para el Barça al final se decidió con un gol de Suárez existe la sensación en el vestuario que fue un resultado corto para lo que merecieron pero al final victoria por la mínima que permite acercarse un poco a la final de Copa y una mala noticia que deja el partido fue la asistencia al Camp Nou cincuenta mil novecientos cincuenta y nueve personas ayer en el estadio del Barça segunda entrada más baja de la temporada Joy Josep Vives ha explicado que lo achacan a muchos factores a la televisión a la bajada del turismo en el caso de ayer también al clima al frío a la lluvia y al día laborable e Ile quiere quitar importancia la baja asistencia al portavoz del Barça Josep iba Vives

Voz 11 08:48 las circunstancias por las que la asistencia quizá es menor en algunos partidos es un digamos que es Muti factoría yo estaba comparando los datos de los últimos años en semifinales de Copa del Rey como por ejemplo el partido que jugamos ayer había diferencias en algunos casos pero en otros no incluso había partidos en los que había venido a menos gente

Voz 0919 09:06 eso sí hace un llamamiento Vives a llenar el Camp Nou para disfrutar del equipo del fútbol de Leo Messi con el Barça líder jugando el mejor jugador del mundo como Leo Messi

Voz 8 09:16 casi ni media entrada ayer para una semifinal de Copa del Rey la vuelta en Mestalla en Mestalla se va a haber un estadio

Voz 0919 09:26 tan vacío como el del Camp Nou cómo va la venta de entradas para la vuelta de la Copa Ximo Mariano

Voz 12 09:31 hola muy buenas en gallego pues ya te digo yo que en Hoy no me hace falta ser un futuro luego para decirte que si no está lleno lo va a rozar de momento ya se han garantizado la entrada

Voz 0962 09:41 presencia de más de treinta mil personas antes de que arrancara el partido de ida fíjate que le podría haber metido siete el Barcelona el Valencia como hace un par de años pero veintisiete mil abonados ya habían retirado su entrada ya habían pagado entre diecisiete y treinta y cinco euros desde el PAR pido de anoche haya casi cinco mil personas entre abonados hay gente que ha comprado entradas sueltas que han pagado los abonados entre treinta y cinco y setenta a esto ya les cuesta más después del parto tío de ida y no haber arriesgado y el resto pagan entre setenta y ciento ochenta euros los que no son abonados y quieren ver este partido y aún así ya te digo que son más de treinta y dos mil entradas retiradas así que en Valencia hay ganas de ver un partidazo y creo que va a ser una olla a presión Mestalla decía antes Ovalle que la mala noticia en el Barcelona la secuela es la baja asistencia al público la mala noticia que deja el partido ayer en el Valencia es la lesión de Pereira entre tres y cuatro semanas de baja con una rotura fibrilar tras la entrada terrorífica de Sergi Roberto

Voz 0919 10:44 ocho y cuarenta hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:57 rápidamente los partidos de mañana en el Real Madrid que juegan Valencia que contamos decidan Antón Meana bueno estar qué tal buenas tardes que recupera a todos

Voz 17 12:05 hemos ok Isco Cake Cristiano o viajan mañana ya han preguntado hoy si la liga sirve para preparar el partido contra el PSG

Voz 18 12:12 al final y nosotros pensamos que que tú vas a jugadores de más si nos equivocamos y los jugadores no pienso eso piensa que sabemos que nosotros tenemos que tener los partido antes recuperar nuestra

Voz 0919 12:28 vamos en el escáner si hay más BBC o no en el Levante José Manuel Alemán novedades

Voz 19 12:33 pues que te presenta con las bajas de hay campaña cosas además de Peña por lesión y con incertidumbre saber qué fichajes de los que han llegado en las últimas horas del mercado va a entrar en una convocatoria que mañana por la mañana va a facilitar Muñiz de los nuevos sólo el delantero italiano para Affinity nociones de formar parte de la lista de dieciocho porque Rochina Charlie Cui fajas todavía no tienen la mejor condición física se va a llenar el Ciudad de Valencia se ha colgado el cartel de no hay billetes

Voz 0919 12:54 Se partidos a las nueve menos cuarto a la una en Ipurua Eibar Sevilla novedades del Eibar Jorge Beristain

Voz 20 12:59 muy buenas ha convocado Mendilibar a veinte jugadores disponibles entre ellos el último fichaje el serbio Vuk Asín sin Jovanovic junto al portero Yoel serán los dos descartados en la lista se espera que vuelvan al once titular hombres como capaz Dani García hijo Adam cómo llega el Sevilla Manolo Aguilar

Voz 21 13:15 ha convocado a los toros último refuerzo de la que me seis Sandro están en la convocatoria incluso podría jugar cambios en el equipo titular pensando en el Leganés Banega por ejemplo es un nada van a descansar Sergio Rico sigue teniendo la confianza

Voz 19 13:29 venga a las cuatro y cuarto en el Villamarín

Voz 0919 13:31 Betis Villarreal Florencio Ordóñez novedades del equipo de Setién

Voz 22 13:35 Marc Bartra y Loren delantero del filial que desde esta semana forma parte ya de la primera plantilla novedades en la convocatoria que dado hace un par de horas esta tarde el técnico Quique Setién que ha dado a entender este mediodía que Bartra estará centrado inicialmente en el banquillo partido complicadísimo dicho el técnico seis jornadas sin perder lleva el Villarreal in la baja de Kwan-Jin es la principal novedad en el Betis la duda es saber cómo va a suplir el Betis Joaquín podría haber cambio en la forma

Voz 0919 14:02 jugar cómo llega el Villarreal Xavi Isidro

Voz 23 14:05 qué tal Gallego muy buenas pues con la intención de asaltar puestos de Liga de Campeones esos y con siete bajas por lesión lo bueno lo positivos que vuelve el central Álvaro también siguen la convocatoria a entra Javi Fuego uno de los últimos fichajes pero se queda fuera el saudí sale más a usar y que no está todavía listo para jugar

Voz 17 14:22 desde el Alavés Celta que se juega a las seis y media Lecuona que contamos bueno en el Deportivo Alavés son baja por sanción Duarte y Wakaso por lesión Héctor y Bourdais por cláusula del miedo Guidetti en el Celta baja de última hora de Hugo Mallo con problemas en el Leo gordo del pie derecho Mazón podría entrar en el once inicial da gusto tener

Voz 8 14:40 los compañeros que saben concretar la información así ahora el escáner

Voz 0919 14:52 hoy en el escáner Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todo y Kiko Narváez la Kiko buenas tardes qué pasa Gallego vamos a empezar por lo de mañana en Valencia Levante Real Madrid la BBC ya de aquí al final de temporada o al menos hasta el París Saint Germain yo creo que no hay que es demasiado atrevido para Sarkozy así no yo creo que salvo lesión o algo

Voz 0239 15:11 una sanción hasta el Paris san Germain de París san Germain yo creo que también independientemente del resultado la BBC es algo que sea la a lo que se agarra ahora mismo Zinedine Zidane sabe Zidane que es otra de alguna consecuencia en el vestuario como que futbolistas como Isco Asensio se terminen de de enganchar de aquí a final de temporada que es incluso injusto con algunos futbolistas como Lucas Vázquez que podría mañana tener una oportunidad el equipo inicial pero sabe que estando Benzema no va a jugar nunca pero es la apuesta de Zidane y mañana en Valencia una vez más se lo merezca no no vamos

Voz 1266 15:40 habrá la BBC toda la pinta que va a morir con lo suyo no hay ningún tipo de duda sobre todo porque Benzema no está al cien por cien y sin embargo las seguido dando confía Lanza al que es de cara al futuro yo creo que lo más importante muchas veces detectar el problema en partido no determinado a la hora de hacer cambios un poco tardío siempre por parte Zidane porque tiene que meter frescura y con gente sí la tiene contenta como Lucas Isco o Asensio te pueden da pues esos veinticinco minutos en lo que puede ser determinante de cara al final del partido

Voz 0919 16:09 de mañana en el Betis Villarreal el Betis de Quique Setién espectáculo siempre garantizado si el Villarreal gana mañana momentáneamente ese pondría en puesto de Champions muchos goles

Voz 1266 16:19 Kiko toda la pinta de toda la pinta por parte del Real Betis Balompié que te te juega partido muy abierto Quique Setién es fiel y leal a su forma de dejó y enfrente va a tener a uno de los equipo que siempre suelen ser muy competitivo el que hay un jugador que está destacando que de cara al futuro pues mira sería una sorpresa en el que Castillejo pueda estar en uno de los próximo partido de la selección porque me parece de los jugadores calle gol que están en mejor forma de la Liga

Voz 0239 16:44 yo espero espectáculo espero muchos goles y espero que el Villarreal asustó un poco en esa en esa lucha por la cuarta plaza

Voz 0919 16:51 el domingo en Cornellà Espanyol Barça derbi de la ciudad condal un partido caliente quizá el partido o uno de los partidos más complicados que tiene el el Barça de que a final de temporada yo creo que se por la rivalidad porque el español ha demostrado que se le hace bola

Voz 0239 17:06 Fútbol Club Barcelona que les sabe competir yo creo que las declaraciones de Piqué no han hecho ningún bien en el vestuario azulgrana y eso lo sabe Valverde los han sus compañeros pero si hablamos de lo estrictamente futbolístico muchos se tendría que

Voz 1266 17:17 dejar el Barcelona mirando por el retrovisor todas las

Voz 0239 17:20 aventaja quién defiende en el campeonato nacional de Liga como para no

Voz 1266 17:23 en los tres puntos y esa ventaja que dice Romero y algún que otro capricho se puede permitir entre comillas capricho a la hora de darle descanso algún que otro titular no es un partido que está con el tema de de Piqué en el que hay mucho bueno hay mucha calentura por parte de la afición y de los jugadores mucha gana pudo el una gallego Le estoy pendiente de algún que otro cambio fíjate que si yo fuese Valverde lo que haría lo mejor es meter a Coutinho darle descanso a a Leo Messi pero llevarlo convocado una vez que baje esa tensión que baje el físico y esa última media hora si el resultado no es acorde a lo que quiere Valverde y el Barça fue darles a media horita a Messi cuando ya el físico del equipo contrario bajó

Voz 0919 18:01 sin duda si hay alguien que puede dar descanso y relajarse con la ventaja que tiene ese es el Barça Atlético de Madrid Valencia el domingo nueve menos cuarto una lucha por la segunda plaza por por Europa una lucha de dos grandes equipos

Voz 1266 18:14 pues aunque el Valencia tiene la Copa a tres días vista pues yo lo que espero un Atlético Madrid que me meto a ritmo que le meta presión intensidad hay que vaya desde el principio a por el encuentro es obvio que el equipo de Marcelino no sabemos si va a recuperar algún que otro jugador importante yo creo imagino que alguno que tenga duda pueblo Barreda el bar para ardía del Fútbol Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid con Diego Costa así lo recupera jugador junto con Griezmann imprescindible no me extrañaría que le diese minuto porque los último partido Carrasco está como un mayor compromiso y la duda de Koke en el campo si puede jugar jugaré lo tomas porque después de los último partido el bajón del internacional es obvio

Voz 0919 18:58 está encima de la mesa del Atlético de Madrid en la lucha por la segunda plaza si le gana el domingo en el último partido Álvarez

Voz 0239 19:03 ya puede ser prácticamente definitivo como tendrá que estar Koke reflexionando sobre lo que ha dicho Kiko para que la duda en el centro del campo sea entre para mí el futbolista que tiene más calidad en ese centro del campo de la plantilla como Koke aunque es evidente que no está bien hito más todos pendiente de Diego Costa yo creo que va a estar el domingo y eso en subieron no sólo para la plantilla para el cuerpo técnico sino también un subidón para la afición que acuda al Wanda Metropolitano decíais que el Valencia va a pensar es lógico en el partido de vuelta de la final de la Copa del Rey pero que Marcelino tiene mucho más pero un partido a diferencia del Betis Villarreal con poco goles un partido muy táctico para mí el favorito es claramente el Atlético de Madrid

Voz 0919 19:40 lo vamos a disfrutar señores hasta que en escáner Romero un abrazo muchas gracias

Voz 3 19:44 esperamos un abrazo

Voz 0919 19:46 de muchos

Voz 0239 19:47 Nueva York igualmente

Voz 3 19:50 Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 25 20:38 no

Voz 0919 20:45 la Super Bowl Bernal José Palacio buenas qué tal muy buena gallego tenemos ya algunos partidos en juego que destacamos de fin de semana

Voz 11 20:56 sí vamos a destacar sobre todo la Premier League

Voz 1038 20:59 jornada número veintiséis que arranca mañana con el partido el líder el Manchester City que visita la cancha del Bali a la una y media de la mañana de la tarde en este caso eh tiene quince puntos de ventaja a los de Pep Guardiola sobre

Voz 0919 21:11 yo no voy a Guardiola jugando a la una y media mañana bueno

Voz 1038 21:14 Hari se dejaría seguro quince puntos de ventaja Guardiola sobre Mourinho sobre el segundo que es el United y hoy ha habido piques las ruedas de prensa previa porque Mourinho decía que el primer puesto ya está asignado el que tiene que luchar pues segundo criticaba Guardiola decía que todavía no

Voz 26 21:29 el mismo fondo bands espérate clic Pons to play

Voz 17 21:42 tu hija pequeñitas de azules no todo no States

Voz 1038 21:47 nadie debe a Guardiola con Guardiola a las cuatro de la tarde el Manchester United Haider Phil el recién ascendido que ya le ganó al United de octubre a las seis y media Arsenal Ewerthon veremos si debuta en el conjunto gunner el gran partidos el domingo cinco y media Liverpool Tottenham tercero contra quinto con sólo dos puntos de separación el lunes es el partido el rival del Barça en la Champions el Chelsea que juega a las nueve la noche ante el Watford lo nuevo galáctico gallego juegan mañana sábado a las cinco de la tarde en la jornada número veinticuatro de la ligan ante el Lille con la baja del sancionado Idi por lesiones importantes rabioso Drac Blair va a jugar Neymar podría aprobar ya Emery a Lass Diarra como titular de cara a ese partido ante el Real Madrid en el Bernabéu aunque el gran partido de la jornada en Francia va a ser el Mónaco Lyon a las nueve la noche ahora mismo tenemos el partido Olympique de Marsella que es el segundo clasificado que ya le gana uno cero al Metz a los siete minutos de partido y también tenemos un partido en juego en Alemania en la Bundesliga Colonia Borussia Dortmund arrancado a las ocho y media veinte minutos ahora mismo cero cero el gran partido mañana es el Mainz vayan a las tres y media de la tarde con dieciséis puntos de ventaja para el conjunto de hockey

Voz 0919 22:52 gracias Palacio tenis no ha empezado muy bien la Copa Davis empate a uno ante el equipo de Gran Bretaña Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 1566 23:03 hola buenas tardes pues sí la verdad es que eso sea complicado de la tarde había empezado bien bienes días Ramos le ganó a Roddick seis tres seis cuatro siete seis con alguno de ellos luego Bautista que estaba ganando seis cuatro seis tres crisis esas crisis les llevó a tener problemas en una pierna yo creo que lo más que pueda erosionar que no es también tenía el miedo metido en el cuerpo y al final perdió seis dos hitos los los últimos con lo cual cuatro bueno ha asumido esto mañana después del empate a uno doble López Carreño inglés muy by puede haber variaciones no creemos así que que las nadie ese punto porque si no el domingo estaríamos con dos partidos de individuales a ganar y con algún jugador quizá un tantito asentados

Voz 0919 23:45 todavía no nos vamos a asustar pero vamos a ganar mañana el doble gracias Miguel Ángel Torres Euroliga está siendo terrible ayer perdieron los tres equipos españoles que participaban hoy ha perdido el Unicaja ante el Khimki por apenas dos puntos como ha sido Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 27 24:06 hola muy buenas tardes lamentable porque ha perdido la Junta pero es va ganando durante todo el encuentro usted es el único momento donde iba abajo en el marcador ha sido en el último minuto del partido firmaban el empate a sesenta y seis sin opción de alcanzar Farra y encajó una canasta de equipo así que Khimki sesenta y ocho Unicaja sesenta y seis se queda con ocho victorias el equipo malagueño y ahora a pensar en encaramarse entraría porque ya lo tiene complicado

Voz 0919 24:30 gracias nos queda el Baskonia que está jugando ahora con el Estrella Roja como pinta Kevin pues Pina Gallego

Voz 0684 24:37 hasta que el Baskonia va arreglar la jornada para los españoles porque está mandón está dominador está demostrando en el Estrella Roja que está en su casa y que quiere eliminar de la carrera hacia el Top ocho y meterse en esos cuartos de final está ahora mismo con la máxima ventaja en el marcador dominando en las dos canastas el equipo vitoriano ganando por quince puntos Baskonia faltan ocho minutos para el descanso marcador de Baskonia treinta y cuatro Estrella Roja de Belgrado diecinueve

Voz 8 25:01 en la NBA tampoco ha sido una buena

Voz 0919 25:04 jornada la pasada para los españoles

Voz 28 25:07 el ni una victoria Héctor González buenas tardes qué tal Gallego cayeron por ejemplo los Memphis de Marc Gasol en Detroit Pistons el Caffarel debut de Blake Griffin con su nuevo equipo diecinueve puntos y catorce rebotes para el catalán además del resto de partidos los Raptors de Ibaka cayeron ante Suiza a pesar de sus dieciséis puntos San Antonio perdió en casa contra Houston con seis puntos y siete rebotes de Pau Gasol yo que la Juanma City Thunder cayó en Denver pesa a los trece puntos de Abrines hilos cuarenta y tres de Paul George en la próxima madrugada a las tres precisamente en Oklahoma puede llegar el debut de Mirotic con los Pelicans además con el lesión de Cousins apunta a titular como pareja

Voz 0919 25:42 la de baile en la pintura de Anthony Davis recordemos que este fin de semana empieza el Seis Naciones de rugby con los primeros partidos que son cual el José Antonio Vela buenas tardes

Voz 19 25:53 hola Gallego muy buenas tardes pues mañana tenemos prohibido Torné dejo Un Gales Escocia luego tendremos también que os contra carro ser Fúnez tras el domingo una Inglaterra si quieren meter a pasé unos efectos en Roma favorita Inglaterra puede ser la federal Sergio que consiga tres títulos consecutivos nadie lo conseguido hasta la fecha Irlanda Zlatan reciba y ojito con el coste que es la grande es elección que ha realizado más de los últimos años la grandes esperanza europea ir amenaza para Inglaterra Irlanda

Voz 0919 26:19 sí dice Vera que ojito con Escocia ojito con Escocia pero la gran favorita Inglaterra esta semana estamos cerrando hora25 de morte

Voz 3 26:33 con este grupo vigués que se llama Maryland

Voz 0919 26:36 qué ha sacado nuevo disco Ike no

Voz 3 26:46 Toni López que nos dejamos de

Voz 29 26:49 otro día más de europeo nuestro grupo Azerbayán ha ganado a Francia cinco tres así que el domingo en el España Azerbayán Nos vale con empatar para pasar de ronda Icon ganar para ser primeros que es el objetivo de la selección ahora están jugando nuestro posible rival vaya

Voz 0919 27:02 sino no ganamos a Francia que están ahí

Voz 29 27:04 del eh ahora está jugando muy buena otros posibles rivales en cuartos Ucrania cero Rumanía cero ni de bádminton teníamos dos españolas en el cuadro del abierto de la India ya han quede eliminadas hoy las dos en cuartos de final Viena Marin contra Chung Yi Beatriz Corrales contra usarlas sin primera tiempo una más en balonmano después de Europa vuelve la liga Asobal AMS jornada dieciséis jugándose ahora el Huesca nueve Bidasoa Irún nueve y La Rioja trece Granollers gracias Toni

Voz 0919 27:28 aquí lo dejamos ahora sigue hora25 con Ángels Barceló y luego a las once y media El Larguero con Yago de Vega nosotros volvemos el lunes todo el fin de semana ya sabéis carrusel un saludo gallego gracias adiós

Voz 7 27:43 ha habido chiquitos que me voy para el sur ya