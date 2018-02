Especial | El vértigo del Goya revelación

Voz 1 00:00 eh

Voz 3 00:42 bueno pues esta semana empezamos con los compañeros de la tele de las series los jóvenes compañeros de la tele que son José Manuel Romero y Dani Garrán que han dicho que quieren desbordarse ir a hablar de las promesas de las como uno de los actores y actriz revelación este año que

Voz 2 01:01 cómo estáis estamos hacemos a todo ya sabes hay que ser versátil

Voz 4 01:06 Creed porque el futuro hacia mito este

Voz 2 01:09 hola es muy peligroso acabas cristales y se lo digo yo

Voz 5 01:15 acabas haciendo de todo bueno he a Pepa Blanes la tenemos en el en el control porque tenemos muchos invitados en la mesa algunos están llegando como Sandra Esca cena qué es la protagonista de Verónica ahí vamos hemos hecho una mesa redonda quedó con los actores con actrices nominados en la categoría de actor y actriz revelación ya aquí a mi vera tengo a Castro por fieles qué tal Itziar o la qué tal también está con nosotros Bruna Cusí de verano mil novecientos noventa y tres qué tal tal bueno bienvenida tenemos en su casa a Eneko Sagardoy día qué tal Eneko

Voz 6 01:54 con la qué tal pues muy a gusto muy a gusto

Voz 7 01:56 estamos diciendo fuera Antena que jamás de pero sabemos que se te había olvidado que la cita era en carne

Voz 5 02:03 presente mucho lío mucho mucho lío y yo me imagino que no sé es el que que estáis de los nervios está claro

Voz 6 02:11 previos se negó es que yo soy acerca hoy si estoy de los nervios ya así sí sí estaba bastante tranquilo pero ya es como que es verdad no que es el sábado ya ya es decir pasado mañana y pasado mañana es muy cerca ya

Voz 5 02:24 pues sí la verdad es que vosotros habéis dormido bien dice Ariño Bruna

Voz 1597 02:28 sí Joyce y a ver qué tal

Voz 8 02:31 mañana a ver qué tal mañana yo mal en general quiero decir que duermo poco soy como un bebé cada tres horas me despierto o en el baño pero siempre siempre entonces soy muy activa de noche lo que está muy cansada así que más activada a las redes que estoy un poco desbordada de tanta entrevista tanto todo pero me encanta ajeno a yo voy a seguir yendo a todo mira que hemos tengo

Voz 5 02:55 sí espero que no te hace cantar en la ceremonia

Voz 9 02:58 ya hay no sabían no

Voz 5 03:01 ya no ya habíamos número musical

Voz 8 03:05 sí

Voz 5 03:05 día Eneko con o decían que había no sé tú tienes que hacer algo especial Eneko

Voz 10 03:11 en no me llamaron pero no no no me anime no me animé a mí me ha presentado ya hay ya paro

Voz 1597 03:21 buen que también estar nominado si tener que hacer cosas yo estar solo nominada ya sea una sola como una cosa ya suficiente lo entiendo pero a nervioso

Voz 5 03:30 sí eso me parece bueno es Jose iraní han preparado un poco vuestros perfiles para para los oyentes para bueno porcino han visto las películas para presentarnos a ver adelante

Voz 1084 03:43 bueno vamos a empezar presentando abre una acusada esperemos que no no se equivoque hemos sino unos corriges actriz barcelonesa con una larga carrera en teatro que también hemos visto en series como pulseras rojas au CITES verano mil novecientos noventa y tres parte con ocho nominaciones y una de ellas es para ella la película de Carla Simón Bruna interpreta amarga una joven que se encarga de cuidar de su sobrina tras la muerte de sus padres una relación complicada hay especial en la que tienen durante toda la película

Voz 11 04:10 como siendo yo misma de antes de tu madre tenía un virus es como un bicho pequeña que está dentro del cuerpo

Voz 12 04:19 de Juana no dijo nada de mí no

Voz 11 04:24 pero estaba triste porque quería cuidarte el todavía poner enferma no no tengo ninguna intención de ponerme mala

Voz 5 04:32 gol que raro escucharte en castellano no sí bueno este es el doblaje que hicimos y lo hicimos

Voz 1597 04:38 al cabo de un año ese hizo para que pudiera llegar a otros cines pero en realidad yo era bastante contraria alumbrar

Voz 5 04:47 claro eso es es que claro es una suplantación bueno vamos a seguir con la más joven de las nominadas que todavía no ha llegado porque es una bueno está en el Bachillerato sea que imaginamos que que aquí la vida es claro

Voz 2 05:00 claro allí ha salido es esclarecer salir de Sandra escarceo

Voz 0457 05:05 que tiene diecisiete años y como dices está viniendo de directamente de clase Verónica de Paco Plaza es su primera película llegó a ella después de unas cuantas pruebas de casting está basada en el escalofriante expediente Vallecas e interpreta a una joven que hace la hija con sus amigas y empieza a vivir fenómenos muy extraños a su alrededor hay alguien aquí con con

Voz 12 05:28 nosotros nos hemos reunido aquí

Voz 13 05:31 para despedirte tienes que irte de aquí del orden Amos repetirlo niñas ordenan sus fuera de aquí

Voz 14 05:39 esta no es tu casa fuera de aquí estamos tu casa

Voz 5 05:46 bueno y yo me he pasado toda la adolescencia haciendo

Voz 2 05:51 también es una cosa viajó en memoria del

Voz 8 05:56 pueblo

Voz 2 05:59 el caso es abandonadas no

Voz 5 06:05 bueno vamos con Eneko vale

Voz 1084 06:08 tardó hoy que interpreta Joaquín era la película más nominada de estos premios con trece candidaturas la cinta de Aitor Arregui Jon Garai año se basa en la historia real de un hombre que sufría gigantismo en el siglo XIX tiene también Eneko trayectoria en teatro y cine y hay que decir por la parte será la que siempre nos toca que participó en la serie Gwen cale que sino nos fallan los datos es la serie más longeva de la televisión en España con casi cuatro mil capítulos emitidos no nos resistimos Eneko aunque tú no hablas mucho a poner este corte porque es uno de los favoritos de La Script

Voz 9 06:38 tiene cuando le hablo

Voz 15 06:40 no no entiende atrasado a podría decirme algo vasco como no

Voz 16 06:49 es deja si es veraz

Voz 8 06:54 le gusta

Voz 16 06:54 a nuestro espectáculo no abriría las puertas de viajar al extranjero ya insiste totalmente proporcionado

Voz 15 07:00 se podría desnudar para mí es no desea

Voz 5 07:03 Eneko esta además este dialogo está en castellano en la versión original que es maravilloso el el irte además los productores lo pasaron a la prensa al principio porque que es una película que tiene pues eso es muy será muy emocional pero luego también tiene estos destellos de hala va va ir de este humor tremendo eh qué tal dime

Voz 6 07:28 a mí me encanta la señora Reina comiendo compota y haciéndose es desnudar a cambio Miguel Joaquín me encanta decía

Voz 5 07:37 por último vamos con Itziar Castro

Voz 0457 07:39 sí Itziar Castro que ha conseguido su primera nominación después de veinte años de carrera es por su papel en pieles la opera prima de Eduardo Casanova una película que no ha dejado indiferente a nadie que no habla sobre los prejuicios la tiranía de la belleza el físico y el maltrato al diferente hiciera ha trabajado bajo las órdenes de Pablo Verger Paco Plaza o Álex de la Iglesia y este año ha llegado su oportunidad en los premios del cine español por escenas como ésta con Macarena Gómez

Voz 4 08:06 hagamos un trato que es late con los llama ante esa cantidad que me dejes conocerte me costó cartel necesitas ese dinero por qué nunca quieres que te esto no les gusta tanto a las personas como yo a mí sí me gusta estar blandir me tocado mucho David pero sólo veto esto Canijo

Voz 5 08:36 bueno pues estos son los papeles de de nuestros invitados yo no sé si lo que queréis es que que pasen ya los Goya sea no sé si en estos momentos estáis como deseando ya a empezar una una nueva etapa no que pasen

Voz 1597 08:52 sino que ocurra llevamos tantos tantas semanas esperándolo que yo tengo ganas de que ahora ahora garantía de poder celebrarlo luego se claro que sí

Voz 7 09:01 oye es que los de verano sin dicen que que son muy fiestero se lo dice digo porque ya se lo pasó muy bien en las fiestas eso sí día también se dijo que vaya

Voz 5 09:14 con mucho en los Forqué eco bueno tú cómo estás

Voz 10 09:18 a ver yo estoy recuperando me todavía de Zaragoza estamos como huyendo de todos los clichés hombre que bailamos bailamos bien además andaluz la película intimismo y luego sabremos sabemos movernos el puesto y hacer esas cosas

Voz 8 09:39 yo estoy disfrutando tanto el proceso de de previó que me gustaría que duran poco más si mira yo no estoy disfrutando mucho

Voz 5 09:48 pero bueno también esto está notáis porque es que claro las películas sea se han hecho hace ya mucho tiempo chao cuando habéis hecho la esta estas esta película por ejemplo Jandía cuando se rodó

Voz 6 10:00 claro es que es es todo muy raro es lo que tiene el cine no que es como casi no me acuerdo de lo que rompe cuando ves una película la rodamos dos mil dieciséis entre abril y junio pero luego esperamos ocho meses hasta rodar en la nieve que la rodamos en en Cataluña en Val d'Aran que es el la final de la película no entonces era una cosa muy rara recuperar el personaje luego al de ocho meses ver la película en nueve meses más tarde algo así en en el Festival de Donostia

Voz 5 10:29 que es que claro es todo un etapa os ha pasado casi una vida Bruna bueno

Voz 1597 10:34 verano en realidad fue todo muy deprisa porque rodamos el dos mil dieciséis el verano también pero a los seis meses bueno al en febrero ya estábamos estrenando en Berlín is de hecho llevamos casi un año de promoción con la película yendo a festivales has ido como el viaje más largo para mí de una película también era mi segunda película así que

Voz 8 10:57 quién les ha hecho exactamente el mismo recogerla porque si no se han hecho nocivos nos hemos ido persiguiendo siempre gana verano

Voz 9 11:05 Berlín pero pero sí no me da un poco creo nada sabes que te

Voz 8 11:11 marisco lo hacemos mucho hemos trabajado juntas al contrario pero nosotros hemos da más color porque íbamos Pedrosa el trajín que es ir a cada lugar durante un año de Rosa pasar es muy difícil

Voz 5 11:25 bueno es verdad dijo el rato todo el rato

Voz 8 11:27 entonces Rosa de chicos ahí va

Voz 1084 11:30 vértigo al al día después de del Goya a actor revelación actriz a lo que pueda pasar no se lo dan o no sino que viene después entiendo que hay ilusión pero entiendo que también puede haber

Voz 8 11:40 qué

Voz 1084 11:40 qué lleva un proceso muy bonito que es acabe hice que de todo un poco a lo mejor

Voz 1597 11:46 por una parte yo yo llevo días preparándome por lo que no puede ser es que la vida acabe después de los juicios sobre todo preparándome en en que en los proyectos que tengo para después no en yo lo que quiero hacer y lo que como quiero seguir mi carrera gane o no gane y sobretodo un trabajo psicológico de entender que sino ganas no se acaba el mundo no es un fracaso no pasa nada al contrario ya es bonito estar nominado ya es bonito haber llegado hasta aquí yo creo que todos pues un poco no se iría Ari Eneko como lo habéis llevado pero yo he tenido que hacer bastante estas reflexiones

Voz 5 12:18 tú necesitas un coche un es que yo considero que es muy difícil seguir vuestro trabajo de esa exposición personal

Voz 6 12:27 estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bruna y me siento muy identificado además porque cuando se dio la nominación automáticamente mi cuerpo y mi cabeza iban a a tope no a decir a un foco enorme en el premio ganar en que iba a suponer más trabajo y es lo que a mí me salía porque es una cosa construida no que tenemos con lo de los premios entonces sí que ha sido un trabajo he disfrutado pero he estado como intentando estar muy presente está relacionada con lo que decidió hacer una antes de de que no pase el sábado no que ocurra ir recordar vivía en ese momento y sobre todo que no sé es dispar en las expectativas afortunadamente yo creo que me ayuda a tener ya proyectos aprobados para el lujo en el sentido de bueno es que no se acaba el mundo pero yo querría ir más allá no hay decidir incluso cuando no tenga trabajos a la vista no pasa nada ya eras tú ya vendrán pero es que es muy difícil es una exposición tan tan grande que cuesta la verdad

Voz 1597 13:20 también yo creo no sé qué también que de hecho ayer lo pensábamos que en los que estamos nominados excepto Sandra somos día llevamos unos cuantos años ya en esta profesión entonces yo creo que al menos yo tengo la cabeza mejor amueblada que hace diez años no entonces todo esto lo pues te lo puedes tomar de otra manera respirar lo distinto Isabel que pues que nuestra profesión es inestable y es una montaña rusa yo un día estás en un lado y otro día en otro

Voz 8 13:46 sí es verdad Touré una revelación con veinte años

Voz 5 13:49 Nos de experiencia en buena miras a María Galiana

Voz 8 13:51 ya sesenta años no más y ahí Saturnino García si ha habido o no Lita no quiere decir que no yo agradezco también que sea ahora con cuarenta años que tengo hoy veinte profesión si lo hubiese hecho lo comentábamos no con con Sandra que si yo me me pasa con su edad yo no hubiese bueno estaría que sería insufrible ya está todas Serena parece que no tenía dieciséis años yo con dieciséis años me pasa esto y arde Troya pero ahora claro ya tengo una edad ya vengo de todo vengo de tantos no de tantos fracaso de tantas dificultades sea que no hay vida vaya si hay vida no creo en absoluto en la maldición del señor Goya el cabezazo

Voz 5 14:38 o sea igual y la maldición del señor Goya estarán pensar

Voz 8 14:41 son los que dicen que si te dan el Goya se todas revelación que ya no

Voz 1597 14:44 bajas nunca más pero eso no es verdad es verdad eso no hubiera a ir yo siendo además mujeres en realidad hay muchas mujeres actrices tenemos muchas épocas de no trabajo tengo un voy o no lo tenga Alexa

Voz 8 14:55 es porque no hay trabajo no hay gente que maravillosa por desgracia como Marieta Orozco que tiene un Goya y que ahora mismo trabajando de camarera en un bar en Barcelona que reivindico que vuelva al cine por favor como tantos hasta Marieta Orozco vuelve vuelve igual que ha pasado con con Nuria Prince que ha ganado ahora el Gaudí también estuvo mucho tiempo parada

Voz 1597 15:18 entonces comentar lo que insertar Gloria ha sido la olvidada de los Goya enfocó yo también estaba en la película me sabe muy mal que Nuria Prince no esté nominada porque está más y más

Voz 1084 15:27 pero cómo es esa esa lucha vuestra porque lo lo estabais comentando el trabajo tan inestable no a nivel de de que puede vivir un actor cuando tiene esos periodos de inestabilidad irá a nivel de autoestima vuestro o no sé cómo seguir para adelante iraquí

Voz 5 15:44 te vamos a Koke que no

Voz 1597 15:47 pero cuenta con cuando todo

Voz 5 15:49 he estado sin trabajo o eres de los que has enlazando o Curro concurra

Voz 6 15:55 mira yo ha sido un año que he hecho cuatro películas lleva ahora dos meses cobrando el paro y en teoría está de esto así hasta mayo excepto en unas funciones que tengo de dos obras de teatro con las que estoy entonces es bueno a mí sí me pasó unos a vosotras a Bruna pero cuando salió la noticia de la nominación eh salté mucho al principio muchísimo muchísimo como inconscientemente no que Félix pero luego me pasó que volvió a trabajar estaba haciendo una obra de teatro en Bilbao y derepente veía las felicitaciones de mis amigas de mis amigos de mis familiares me parecía desmedidos y creo que aunque no lo identifique me daba tanto miedo la expectativa que se estaba creando que de repente me frustre conmigo mismo por no estar tan contento como debería no hay tantos como debería en en nuestro oficio

Voz 5 16:48 sigue vivo jóvenes si él no

Voz 6 16:50 estate días yo siempre creo o quiero creer en en que contestamos con nuestro curro no yo escucharle a hay que lleva veinte años trabajando llega esta es la tranquilidad con la que habla seguramente de la conciencia que tiene yo estoy

Voz 8 17:05 cuando a trazar un poco este sábado voy a ser podía ser un flan ya te lo digo no hubiera reconoce uno voy a ver a nadie porque me pongo muy nerviosa también evidentemente porque sobre todo por por por el hecho de de a mí me sorprende aún estar nominada lo digo no por el trabajo sino pues la película tan difícil porque hay muchos académicos que no lo han visto y lo sé

Voz 5 17:30 además es una película que también la parte novedosa es que es a esta Netflix que también este ha sido un poco el año Net Flix y por un lado es bueno pero a lo mejor también por otro lado

Voz 8 17:42 la industrial la Lea Mis pues es que es una película tan difícil que es lo que digo que hay gente que no la ha podido ver ignora visto porque no puede porque le tira para atrás por el la deformidad porque tiene porque empieza que te pega un puñetazo en el estómago entonces bueno ese entonces está nominada con esto me parece ya no sé se un logro impresionante es pues bueno en estos veinte años hay momentos en los que no haces nada yo he hecho hasta de directora de cásting me publicidad durante años y he visto pasar todos los actores de Cataluña ayer extranjero para hacer el anuncio sí hecho castings para Coca Cola por ejemplo

Voz 5 18:19 o sea que tú ya no te pones no no te vas nervioso en los casinos

Voz 8 18:22 no porque los hechos detrás claro estoy detrás ya aprendido muchísimo haciendo eso pero lo cuando también he montado espectáculos echó espectáculos hasta en refugios antiaéreos Assam es cuestión de buscarse la vida de todo pero debo decir una cosa en Meco tienes suerte que tú puedes cobrar el paro porque hay algunos que sí

Voz 5 18:38 pese a todo lo hemos no podemos total

Voz 8 18:40 no estoy casada con los factores que sin ser autónomos

Voz 6 18:43 poco pueden porque la exacto han acumulado todo todo hablando es el privilegio que hay en el País Vasco ochenta por ciento de nuestro oficio que no se puede dedicarse plenamente entonces mirar el levantar un poco la mira a mí me relaja mucho porque digo hostia tiene usted suerte tienes no pues aprovecha sin no pasa pues no pasa nada es levantar la mirada un poquito

Voz 5 19:02 bueno claro como llevas en los momentos de de de no trabajo porque es normal también en la parte en la vida de los intérpretes trabajar hacer un hueco un alto

Voz 1597 19:12 pues bueno yo para empezar desde estos últimos tres años me siento una privilegiada no es lo que dice no hay tanta gente tengo tantos compañeros que no pueden vivir de esto yo empecé a poder vivir económicamente de esto hace tres años y medio cuatro como mucho no entonces las lo que sí que me ha servido mucho a mí es hacer mis propios mis propios proyectos en buscarme la vida rodar muchos cortos muchos videoclips muchas cosas de que te con los venga monjas

Voz 8 19:40 por con lo que esté hacer mucho teatro el teatro

Voz 1597 19:43 salvo un poco a veces no no cobras pero te siendo un poco yo hay Liga claro final uno se busca la vida yo creo que aquí somos todos muy buscavidas si nos hemos ido espabilado no pero sí que estos dos últimos años me siento muy muy privilegiada

Voz 8 19:59 luego hay una cosa que eso quiero recordar que Adriana tiene tres Ariel por su tanto ante México es una actriz nada de revelación sino muy consolidada y aquí en España pues las están a punto descubriendo si la estábamos aquí es es curiosa también la del Ter

Voz 1597 20:15 otra de las revelaciones lo que al final lo lo de estar nominada yo lo veo como una forma de que te dan como los profesionales no la gente que que trabaja contigo con la que quiero trabajar si compañeros te dan como una palmadita de vas bien por aquí no es una especie de guía no te te ayuda decidirá bueno pues no lo estoy haciendo tan mal quizá no acabado

Voz 5 20:33 incorporar Sandra es la protagonista de Verónica qué tal Sandra hola muy bien que estábamos hablando de tiro de tu de tu vida claro

Voz 17 20:42 que Eneko que está en está por teléfono y

Voz 5 20:46 Bruna Etxeberria en que claro es que el tu experiencias completamente diferente en todo en en este en este momento el proyecto de futuro bueno es felicidades para empezar muchas gracias si ni experiencia es inexistente porque no tengo nada

Voz 18 21:03 Verónica sayo hecho teatro desde los ocho pero a modo de hobby profesional no hecho nada aparte de la peli

Voz 5 21:11 ahí estás en primero de Bachillerato y te apetecería seguir cediendo actriz o ves que todo lo que dicen es mucho hongo y yo me voy a cambiar de carrera

Voz 9 21:21 yo sí quiero ser actriz pero también quiero terminar Bachillerato

Voz 5 21:26 la semana pasada yo escuché que querías también pensabas a echar derecho veo yo quiénes

Voz 9 21:30 esta semana abandono a ver es que son muchas cosas yo sí quiero ir a la universidad estudiar Derecho porque es algo que siempre he querido hacer Iberia como puedo compaginarlo iba a las fiestas de la universidad claro luego interfiera

Voz 5 21:45 claro que lo de las fiestas de la universidad también tiene su encanto porque lo de las fiestas del cine es yo os veo que Weise pasando frío con esos tacones para las fiestas del cine muy bien no pero es que

Voz 1597 21:57 todos los tacones pero yo voy a llevar

Voz 9 22:00 es un par de fiestas ya sabes lo de bolsita con

Voz 8 22:03 deportiva yo voy plana ven soy la más lista

Voz 9 22:05 muy bien bueno como esta

Voz 5 22:08 la sección la han propuesto nuestros compañeros eh

Voz 17 22:12 ah y Junior también la sección revelación pues lo que les parece que queda

Voz 5 22:19 vuestros perfiles no sea vuestro perfil que bueno es una exposición digital la vuestro también

Voz 1084 22:25 hemos hecho una pequeña investigación ya ves tú a través de las redes sociales a ver cómo manejar Rice entonces hemos trazado un poco vuestro perfil os vamos a hacer un poco de cásting a ver si estáis preparados para entrar en La Script o no normalmente compartir fotos derrota

Voz 2 22:42 pero es que no

Voz 1084 22:47 podemos fichar normalmente compartir compartir fotos de rodajes de photocall salvó un selfie viaje pero nos interesa pues adivinar vuestros gustos como decía claro nos hemos fijado en las series Bruna entendemos que eres fan de Piqué irlandés si de Transparent Vanessa

Voz 2 23:05 también

Voz 1084 23:07 Transparent también es una muy buenas

Voz 1597 23:09 sería si es buen fichaje para las

Voz 1084 23:12 sí porque son de nuestras series preferidas y Sandra tu pedía recomendaciones el otro día en Twitter para ver series estás estás viendo diez nov de fracking

Voz 18 23:21 a ya la terminen el avión un día luego Main Hunter que también terminado ya la primera temporada pero es que

Voz 2 23:26 moría eso

Voz 1084 23:34 les recomiendo a serias hasta Pablo Iglesias porque

Voz 5 23:37 vendo si Pablo Iglesias le puso que que podía

Voz 1084 23:39 a ver Piqué Blair antes en Twitter no sé si lo has visto eso no que el otro día me me felicitó por verónicas pues luego te puso que podías ver Piqué Ibrahim dels o cualquier sería de Eivissa

Voz 18 23:50 bueno bueno bueno a punto de vista

Voz 0457 23:53 sea estáis preparadas de serios para para

Voz 1084 23:56 CRIT

Voz 0457 23:57 sí vamos con Eneko porque nosotros en tu redes hemos visto muchos selfie una foto de la cena de nominados una aprendiendo a nadar

Voz 2 24:05 cree pero eso hay muchas muchas cosas

Voz 0457 24:10 desde la playa algunas fotos de Pedro

Voz 2 24:12 si vemos que te gusta mucho la pintura dejó pero

Voz 0457 24:15 eso puntúa pero no encontramos series no les mucho de series no te gusta la tele qué pasa ahí

Voz 6 24:20 la tele no la de la deuda y a seres queridos las veo por Netflix normalmente no suelo acabar ninguna

Voz 5 24:27 el cadáver fue TVI

Voz 6 24:30 que que bueno me divirtió mucho la verdad y ahora ha empezado a ver la cuarta temporada directamente de Piqué y Blazers porque a mi hermano le encanta ha explicado las tres temporadas

Voz 2 24:40 resumiendo tienes que ver terapia

Voz 1084 24:43 imagínate ya pero bueno yo les da Silva

Voz 10 24:45 está ya me lo resume

Voz 0457 24:49 ahora sí bueno tenemos que decir que viene con algún punto de ventaja porque estuvo con nosotros ya en las los de oro está rodando vis a vis pero en redes pues lo mismo muchas fotos de rodajes de photocall sean estos últimos meses mucha fiesta que eso también nos gusta cómo no muchas fotos con el micro de la Ser eso puntúa doble estuviste muy pendiente de los semi celebrase el Watchmen lo que has visto últimamente impactado cuatro inspira

Voz 1084 25:17 qué nos puedes contar a últimamente no

Voz 8 25:19 según mucho tiempo de ver nada por desgracia pero las es bueno he visto las chicas del cable entero estoy volviendo a compañeros básicamente entonces veo todas estas compañeros internacionales estoy ya he visto empezaba B The Big Little Lies este ahí esperando este bueno aclarar de delantera pero aun yo

Voz 5 25:43 bueno ya veis muy serio de mujeres mujeres hilo de lo de que de pues por ejemplo eso Sandra que Desire Julio Iglesias

Voz 9 25:54 no vengas también con Julio Iglesias que me dice como que yo canté con Julio Iglesias por favor te este consenso Cocker también ya invitado a Pablo Iglesias en Cracovia los Venga Monjas con humor

Voz 1597 26:10 estas de Youtube

Voz 5 26:11 para que veas pero bueno tengo pero que vidas que vidas tan tremendas yo os sentís decía el otro día Anna Castillo que que él se sentía como bueno que siempre había sido claro digital porque sois jóvenes de repente que que que su vida estaba muy expuesta Sandra tú te sientes mal no

Voz 18 26:32 como lo que dice Ana yo desde pequeña he temido bueno

Voz 9 26:35 messenger y todas estas cosas pero sí es cierto que me choca que algo que yo yo utilizaba para mi vida personal que yo no tenía yo tenía setecientos seguidores no era

Voz 8 26:46 la me llama no era aquí popular con miles de seguidores y de repente que me

Voz 18 26:51 digan tienes que darle actividad a tus redes es muy importante es una herramienta de trabajo sube más cosas digo yo no sé ya no tengo fotos mías no sé yo

Voz 1597 27:00 tampoco como Sandra eh y sobre todo intento mantener cierta que mi vida privada sea mi vida privada no conservar un poco en la intimidad y entonces compartir en redes pues lo que es más trabajo cosas que me puedan parecer a me interesa que tú ya no haría

Voz 5 27:16 es como Eneko que porque se ha puesto nadando en una playa que han pensado que no sabía nada de Eneko

Voz 10 27:21 ya bueno normal pues yo hice un intento como de

Voz 6 27:25 el de metáfora de este año no porque así sido ofrecería os días que a veces era como uy esto cómo se hace no pero no van mal porque yo aprendí a tirarme de cabeza tenía dieciséis años una cosa así

Voz 2 27:37 así que este de País Vasco con la no que los vascos tienen fama de Kenny bailan y ligan y luego mira la si es bueno a Borja

Voz 5 27:57 ha habido muchas leyendas han corrido muchas leyendas por por Madrid por lo menos del de la vida de lo bueno

Voz 9 28:05 Zaragoza no importa

Voz 5 28:08 vamos a Artur yo

Voz 8 28:10 eh yo empecé a tener ordenador con veinte años ya si yo soy de la época en que la televisión tenía dos canales hola qué tal

Voz 9 28:22 también yo soy mucho chicos no saben de qué hablamos ya que esa sí yo pero Casimiro para ir a la cama

Voz 2 28:30 a ver si es la primera que no legislar veo lógica pero como mi madre que aprendió a conducir mayor

Voz 8 28:38 por como la película de Coixet de conductores ahí pues ya igual cuando aprendes mayor como que todo te repartirla más yo lo hago todo yo soy súper extrovertida pero porque me gusta mucho comparte esa yo en sí mismas una red social de hecho nuestro muy habitual ciudadano tengo grupo pues de Xavi conectó unos con otros es como hay tú conoces a todo el mundo y así voy entonces Agus de un fotógrafo yo soy una red social en mí misma entonces las redes sociales me gustan porque es que es eso conectarse eres es maravillosa

Voz 5 29:06 eh tú lo llevas bien que te te fin ligas bastante no llevas bien que te

Voz 10 29:11 pero oye por favor no no no no no de verdad que no he notado nada

Voz 6 29:18 verdad yo lo que pasa es que en el en el País Vasco siempre decimos es que no tenemos Celebrity Center los actores y el el teatro no es mi mi prestigioso ni conocido ni famoso menos los que aparecen en en España en televisión normalmente la gente no se apunta ahora me habrán subido seguidores me han subido por por lo de los Goya pero sin no yo diría que hay un desinterés bastante grande a los artistas en general y sus redes sociales en el País Vasco bueno

Voz 5 29:49 pues ahí te animamos muchísimo a que a que te sigan a que te contrate a que no sobre todo

Voz 6 29:57 que me contratara que te contraten esa

Voz 5 30:00 la Seguridad Social que eso es súper importante

Voz 6 30:03 hemos con los privilegios no no es verdad

Voz 2 30:06 echamos te quepa Pepa Blanes vamos a votar un sindicato creo que necesita Represa

Voz 5 30:13 entonces sindicales los compañeros han preparado

Voz 9 30:17 pues venga precisamente en mil novecientos setenta ochenta

Voz 2 30:27 no decimos

Voz 1084 30:28 si vais contestando bueno como

Voz 2 30:30 está ausente no está en estudio lo primero un vicio confesables

Voz 6 30:37 sí es cierto estoy fumando más bien hay no podría fumar así que esto

Voz 8 30:40 lo cual mente yo un Biz vicio confesables hacer el amor bien morderse las uñas pero bueno

Voz 9 30:53 maravilloso ya has tienes pinta Dimas de plateado bueno como que bueno son acrílicos como pintura de coches

Voz 5 31:02 no si no es que ahora vengo de unas fotos me han puesto

Voz 9 31:05 estás me he dicho bueno vale cuando era pequeño yo me ponía ex es tóxico

Voz 2 31:14 estamos aprendiendo chicos una manía que tengáis que hay soportable

Voz 10 31:22 uy no

Voz 6 31:24 no tengo manías yo creo así muy fuertes y y si me rayo mucho cuando salgo de casa con que haya cerrado la puerta o no yo hago como empujar y tirar otra vez

Voz 2 31:35 hombre eso es una manía eh

Voz 10 31:37 sí pues ya yo lo tengo igual como muy normalizado

Voz 8 31:40 es Jack Nicholson atrás porque soy muy mayor y yo dejar siempre bajo la tapa del váter este donde esté un cuadro torcido pues lo lo pongo en su lugar y no dejar el bolso en el suelo pero no soy supersticiosa en absoluto

Voz 1597 31:57 sí verdad no estaba sobre lo Bruna yo soy un poco Eneko en eso de volver a entrar en casa para comprobar que todo está bien pero soy ordenada en general me gusta de vez en cuando me entran como arranques de orden pero no no obsesivo es sólo de vez en cuando poco necesitó organizar me casa para organizar mi cabeza

Voz 18 32:15 yo lo que hacen eco con con las puertas yo lo hago con los grifos sea antes de salir de un baño hasta pasó la mano por debajo porque yo sigo pensando que que lo he dejado mal cerrado

Voz 2 32:26 la verdad es que bueno

Voz 1084 32:29 la siguiente lo que menos os gusta de vuestra película una cosa al menos

Voz 15 32:35 Eneko

Voz 6 32:38 pues que compromiso esto de algo

Voz 5 32:42 no porque si no quieres contestar no puedo pues perfectamente no tenga lo que menos

Voz 6 32:47 me gusta a mí mis dientes puede ser mis dientes venga me gustan mucho pero entonces no me gustan pero al al personaje me gusta para mí también es una novedosa

Voz 15 33:03 a meter un berenjenal

Voz 8 33:07 ah y Edwin hizo un primer montaje de dos horas que nunca he visto

Voz 15 33:12 sí que me gustaría mucho ver hasta ahí

Voz 5 33:15 hasta ahí pues Juanjo

Voz 8 33:17 maravilloso montador lo adoro ha sacado un partidazo a la peli pero a mí me hizo corta la primera vez que la vi una hora fue como eh hay tantas cosas que me gustaría que algún día salga el corte decir el corto el director el primero para ver esas es ahora restante Bruna

Voz 1597 33:36 es que no se me ocurre es uno desde que habéis preguntado si así como hay alguna secuencia osea que no ha sufrido viendo la película no de hecho me sorprendió mucho que no me olvido de que es algo que la película también es verdad que la Cámara está todo el rato con Frida yo entonces yo en inserta Gloria hay más peso en esta tengo peso pero estoy como más discreta no detrás Hinault no sufro viendo me no no para nada yo solo

Voz 18 34:03 pues yo me tapó los ojos cada vez que veo que me voy a levantar con la boca esa provoca

Voz 9 34:12 pero por fea por pues porque muy agraciada los algo más que yo creo que me han abierto más la boca abogado ya no

Voz 2 34:19 no

Voz 9 34:23 me abre la boca

Voz 1597 34:24 no

Voz 9 34:25 hombre el cartel hay una el el placer culpable a ver

Voz 5 34:35 qué película o serie os encanta ver que no se puede decir Eneko que os cuesta reconocer

Voz 10 34:43 eh a ver venga voy a contestar el último vale

Voz 8 34:47 a mí yo es que no me cuesta reconocer nada quieren si eres súper de OT

Voz 9 34:52 yo sí yo es que perdona nosotros seis

Voz 8 34:54 de OT os voy a contar más yo di una yo pues el primer año segundo año hice dos Master Class de la Academia ha sido Coró lleva a los coros gospel de todas las ediciones de Telecinco este año han pedido hacer una master class que no ha podido ser osea atea muerte declara a muerte Bruna

Voz 1597 35:11 es que voy a quedar pocos no fueron no te miro y yo que sé Juego de Tronos pero Juego de Tronos no es un placer culpable no está bien no sea la autoriza a Pablo Iglesias y ya está yo no soy de ves

Voz 8 35:23 eso

Voz 18 35:24 no sangra pues así que sea un poco friki Dora Imma a veces comen mal

Voz 2 35:34 yo lo veo también bueno

Voz 6 35:37 sí pues no no no se me ocurre