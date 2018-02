Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 3 00:08 sin matizar enteros si se lo propusiera con esos ojos gracias a Dios mi querido amigo Alexei lleva dos días con una fiebre altísima y no hay forma de hacer que elevar

Voz 1 00:16 no tienes de qué preocuparse Dios me ha concedido el poder de castigar también de curar

Voz 0716 00:22 es mi impresión no está borracho

Voz 1 00:24 por favor no les ha costado tengo que hacerlo no te preocupas pasarán a Alexei Alexei Alex se cómo te encuentras me han dicho que llevas días preguntando por mí estoy muy contento de que estéis aquí mi móvil siempre que tú quieras verme vendré quieres que te cuente más Historias de Siberia quiero que Mesquida entonces los que estás ya fuerte y no te pasa nada si hacemos si no es ahora mismo anexo incorporé si tienes que descansar

Voz 4 01:14 dicho

Voz 5 01:18 bienvenidos a Ser

Voz 0772 01:19 Historia escuchábamos un fragmento de una nueva crono ficción una dramatización en este programa aquí en la Cadena Ser que va a estar dedicado en la primera hora en esa crono en ese Cronovisor junto con Jesús Callejo a la figura de Rasputín uno de los personajes más siniestros de la historia de Rusia en los primeros años del del siglo XX una mezcla de de evidente de místico de Mago de absolutamente todo que ha cautivado a muchas generaciones de de investigadores hasta nuestros días eso cómo lo digo será la primera hora de nuestro programa pero la segunda tendremos muchos contenidos más hablaremos del saqueo del museo de Bagdad hablaremos de la construcción de los grandes rascacielos en la ciudad de Nueva York por parte de una tribu los Oaks y en el último bloque hablaremos de la historia de los bufones grandes protagonistas de la historia del Siglo de Oro en nuestro país soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a hacer un poquito más de Historia comenzamos Jesús Callejo bienvenido una semana más a esta máquina del tiempo al Cronovisor

Voz 6 02:28 hacías Nacho Ares iba iba haber hecho como la semana

Voz 0772 02:30 pasada bienvenido a Ser Historia bienvenido esa guerra de bienvenidos no

Voz 6 02:35 hago muy bien

Voz 0772 02:37 bueno en esta ocasión vamos a viajar al al siglo XX estamos viajando muchas veces al al siglo XX en en nuestro Cronovisor en esta máquina del tiempo y lo vamos a hacer a un lugar gélido la parte oriental del continente europeo a Rusia para descubrir a un persona

Voz 7 02:54 G E de mucho pelo de mucho pelo de mucho carisma de mirada hipnótica

Voz 6 03:02 es verdad que ejerce una influencia tremenda en la última etapa de los Romanov vamos a Rusia casi mejor decir que todas las Rusia porque sabes que empezar de definía así el Zar de todas las Rusias en aumento clave en un momento clave porque estamos en plena Primera Guerra Mundial por lo tanto un momento convulso para Rusia para el resto de Europa y para el resto del mundo mira tú por dónde surge una persona con mucha influencia en la Corte ya esa influencia al final le va a traer malas consecuencias pero sí es cierto que son de esos personajes que se merece no sólo Cronovisor una película porque no es normal que alguien que procedía de las clases más bajas se codea codearse con las clases más altas tuviera tanta influencia

Voz 0772 03:45 estamos hablando de que no lo hemos dicho todavía Gregory Yeti móvil Rasputín nacido en mil ochocientos sesenta y nueve y fallecido en mil ochocientos dieciséis Un personaje de origen siberiano siempre acabamos de de Siberia en pensamos en en ese mundo gélido no del continente europeo pues vamos a escuchar si te parece Jesús la crono ficción que hemos preparado bueno que ha preparado nuestra compañera eh Mona León Siminiani acerca de la figura de este personaje tan carismático con unos ojazos azules que cautiva van a todas las velas y caballeros de esa Rusia de comienzos del siglo XX vamos a escucharlo

Voz 7 04:24 la no ficciones de Ser Historia

Voz 8 04:26 no

Voz 1594 05:00 mientras seguimos tratando de dilucidar si la realidad supera a la ficción o es al contrario hay una cosa que parece cierta a la realidad le ayuda mucho la leyenda unos ojos poderosos un pasado oscuro una presencia imponente y la astucia y una sola persona es capaz de cambiar el rumbo de un país de un imperio al completo al hablar de Rasputín es difícil diferenciar lo verdadero de lo falso el mito creado por él mismo del creado por los otros o las habladurías obedientes a la M

Voz 2 05:31 iría de los rumores inflamados por él mismo para infundir temor o confusión en todo un pueblo

Voz 1594 05:38 sea como sea pocos personajes han sido tan beneficiarios o víctimas de la cara oculta de la publicidad de la fama lo que es cierto es que mientras seguimos tratando de dilucidar si la realidad en este caso supera a la ficción o es al revés el mundo entero como aquellos rusos de principios de siglo XX sigue sintiendo la misma fascinación o el mismo rechazo por su figura

Voz 10 06:09 el ir que podría escapar al guión topless Ale todas quieren estar con Rasputín antes de que me den la vuelta quiere acercar sea Dios a través de mi no hay novedad también con la que nadie puede acercarse a Dios sin no es humillante

Voz 11 06:38 el hombre que oyen hablar es Rasputín lo crean no y a pesar de las apariencias es un hombre santo pero hasta los Santa son humano se arrodilló

Voz 10 06:50 que ninguna mujer se resiste Rasputín o Ambrós como habéis oído hablar en todo San Petersburgo de J

Voz 11 07:00 según se contaba era un maestro en el brandy y una costumbre de taberna muy extendida en la Rusia zarista que consiste en hacer alarde de los escarceos sexuales para entretener a su audiencia Rasputín era un maestro en esto dos yo vivía insiste

Voz 10 07:16 tenía muchas admirado muchas de ellas damas de la corte uno ve se reunieron más de veinte una gran fiesta donde yo era el único varón invita venían conmigo al baño a veces Safari yo les ordenaba que se Unidos desnudaba también ilesos ordenaba que no me la va se quedaban petrificados Albert viniendo

Voz 12 07:41 y sólo con eso bastaba para seducir sin ayer un mensaje con usted de palacio la hecho que en coche esperándole

Voz 10 07:52 el de Bérriz

Voz 13 07:54 el deber o alguno de tus da más ansiosas por acercarse a Dios los olvidé niguna mujer se resiste Rasputín así que tener cuidado con las vuestras

Voz 14 08:07 porque pronto caerán

Voz 10 08:09 no sé

Voz 11 08:11 los humano ya habían caído en la web de Rasputín hacía o sino para el pueblo en Riad y Rasputín guía a la familia imperial con más que su encanto un secreto inconfesable

Voz 9 08:28 el coche que espera a nuestra Mollina es un vehículo

Voz 13 08:30 pero a ver si vas a la Farina que está buscando adiós deliberadamente

Voz 12 08:40 un secreto

Voz 1594 08:42 que iban a acabar con un imperio y con una dinastía de casi trescientos años

Voz 15 08:50 muy bien

Voz 10 08:55 qué astuto

Voz 2 09:08 ya estoy aquí al están a menos el ilustrador no

Voz 16 09:12 sí dormir tranquilo mamá está aquí no te iba a pasarme con los paños fríos para que pronto se le pasa la fiebre señora conseguía dar con Putin cuánto va a tardar en llegar está en camino señora ya a que en cuanto llegue bajan la fiebre y los dolores ahora está tranquilo no sé cómo no me voy a preocupar el niño lleva casi dos días con la Fever altísima se está quedando sin fuerzas

Voz 1 09:35 señora Rasputín hasta aquí en fin

Voz 2 09:37 a Gales pasar

Voz 1 09:40 Alessandro lleva Alessandra Anna Lladó

Voz 3 09:49 esos ojos podría hipnotizar al imperio enteros y se lo propusiera con esos

Voz 1 09:53 gracias a Dios mi querido amigo Alexei de baterías como una fiebre altísima y no hay forma de hacer que le baje no tienes de qué preocuparse Dios me ha concedido el poder de castigar también es mi impresión no está borracho por favor Molero ha gustado mucho que tengo

Voz 16 10:11 Alex sabe

Voz 1 10:17 venido cómo te encuentras me han dicho que lleva días preguntando por estoy muy contento PIN que estáis aquí en mil quieres que te cuente más historias de Siberia que me quieres hacemos cientos ahora mismo Alexei incorpore exijo tienes que descansa tranquilo Alexei yo te llevara señora no está frío abona cierto es verdaderamente milagroso como lo hace lo consigue cada vez a ver es verdad eres el hombre más alto que he conocido la Virgen sabía lo que hacía cuando se te aparece yo he venido curar a tu hijo cuál otra vamos a estar tranquila ahora es descanso mañana te contaré una historia que te va a encantar si me duermo Mela con nota a ninguna parte ahora descansa Rasputín no sé cómo otra de todo lo alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma buenas para afuera Ana acompaña el señor por favor

Voz 2 11:21 con la con la que puedes estar segura de lo que va contando por ahí con nuestra borrachín Vaestro yo sé que no soy nadie para reprocharle nada pero el niño no parece preguntar por usted y hoy me ha costado Dios y ayuda encontrarle desde cuándo ese es un problema tú siempre ha sabido dónde encontrarlo precisamente padre

Voz 16 11:40 que un coche de la Corte acuda a semejante tipo de club

Voz 2 11:43 entenderá que no da muy buena imagen las habladurías son cosa de gente mezquina te tengo hemos estima que no yo Lasa no es un asunto de vital importancia ya yo no momento buscándole por gusto seguro seguro pues qué pena Gregory

Voz 0772 12:02 le veo él futuro

Voz 16 12:05 hace falta que diga el estado de salud del saber debe tomarse como un secreto de Estado sigue para saberse las calles que el heredero a la Corona sufren Cilia no sé qué música

Voz 2 12:16 no sé si te pasa esta noche llevo cuidando este preciado secreto y salvando así la vida más de diez años a casos dudas de mi lealtad no parece jamás usaría entonces qué te preocupa huir de estas metiendo un jardín

Voz 16 12:29 defendemos cosas ahí anda como seno guías y que por su lecho han pasado la mitad de las mujeres de la nobleza rusa

Voz 2 12:38 no estaremos ante un caso de en verdad

Voz 9 12:41 porque si es así no tienes nada que hacer

Voz 2 12:44 es una mujer muy hermosa AMISOM esos ojos es imposible resistirse miran a los hosteleros el pensamiento negra escúchame bien soy yo suelo le rindo cuentas quién manche el nombre está sentenciado me compra si quieres algo mí como sospecho no tengo que eso ocultándose entre rumores temían quieres algo de mi boca no no si no te crees pero cada criatura de Dios necesita su tiempo para asimilar su verdad cuando me requiebros estaré aquí buenas noches

Voz 10 13:28 siempre era así

Voz 18 13:29 siempre unas que Zappa con la duda de obra última noticia Rasputín decía que dejó en había visto a la Virgen y aquí Georgia había salvado lo que fuera que ver así había quedado grabado en sus ojos para muchos era un santo

Voz 2 13:45 pero la Corte no son lugar de Santos es más bien un lugar de secretos e intrigas

Voz 19 13:53 sobrepase cualquiera después del atentado de esa ya no son Rusia que supo necesitamos que tú eso es Federer defiende que no hay en estos momentos tenemos el han sido los el momento posicionarse Elia no estoy tan seguro revela que es la sería la solución para tendremos problemas más acción pueblo esto precisamente nuestra asignación que quieren y un antiguo

Voz 1 14:28 que ha de Sanidad cambiada

Voz 2 14:31 su alteza espera de esa puerta inmediatez algo nada señora estaba esperando por si el zar necesita hacia les traiga algo de almorzar tengo orden de que nadie interrumpa ya de con quién está con el Príncipe You supo mi señora no ha escuchado las noticias son alarmantes y por otro lado ya te ha pillado hablan de atentado del archiduque en Sarajevo vamos entre ha dicho que no se le moleste bajo ningún concepto soy la zarina no soy ningún

Voz 1 15:03 Beto

Voz 2 15:03 además ha llegado un telegrama de Rasputín que tiene que leer antes de que esas ser puente de Youssou pop siga extendiendo su veneno en los metan una batalla vamos crezca concreta sorpresa

Voz 20 15:16 lamento la interrupción señores pero es preciso que hable con mi marido te dije que nadie unos molestara Ana no tiene nada que ver tregua información importante ha llegado esta tarde gran mates de Siberia es de nuestro amigo sigue en el hospital no

Voz 9 15:28 no quisiera molesta me pues no se marcha de Príncipe

Voz 21 15:31 leeré el telegrama más tal como de seis

Voz 2 15:34 cómo está su Rasputín mi señora se recupera con lentitud pero vivirá por suerte Dios tiene sus propios planes y no ha dejado que Muela bueno los caminos del Señor son inescrutables no me gusta su tono Príncipe ya me gustaría ver recuperarse de una herida que hubiera abierto las entrañas

Voz 9 15:51 claro que eso llegue a ocurrir yo no tengo un reguero de amantes despechados esperando me en callejones oscuros para abrirme en Canal

Voz 1594 15:59 madre mía quién quiera afilar un cuchillo que entra en esto

Voz 21 16:01 habitación podéis dejar vuestras retórica de corte francesa para otro momento me da dolor de cabeza no es retórica alteza

Voz 9 16:08 si no recuerdo mal no es la primera vez que intentan matar a vuestro amigo no le dice eso no sé qué Rasputín no es una persona querida entrara nobleza a eso no es ninguna novedad pero si quiere decir algo más Príncipe les ruego que lo haga directamente sólo me gustaría resaltar lo evidente cuando usted entra Downey zarina en contra de las órdenes expresas del zar

Voz 1594 16:26 eso aporte gana ha interrumpido una reunión

Voz 9 16:28 no calado para el futuro de Rusia sin embargo Un simple telegrama de ese santo suyo es suficiente razón para que el imperio enteros se paralice es demasiada influencia de un simple fuelle ni el pueblo ni la Duma acaban de entender por qué entra y sale de Palacio con semejante confianza a alguien como Rasputín a usted no le interesa

Voz 21 16:46 al fin y al cabo usted también ha venido a dar su opinión sobre cómo debe comportarse la Corte verdad señor You supongo

Voz 9 16:52 no es lo mismo alteza yo creo en Rusia y creo en los romano y el pueblo ruso también pero cuando un campesino se coloca junto a alzar a su mismo nivel los otros campesinos pierde en respeto por estar quién dice que Rasputín no cree en Rusia abre el telegrama Nikolai creo que lo leas delante

Voz 2 17:08 Nuestro súbdito veremos quién quiere más a su imperio

Voz 21 17:12 la guerra no es algo bueno pero los cristianos van derechos a ella los rusos deberíamos evitar la guerra y construir un monumento de verdad para aquellos que trabajan por la paz firma

Voz 1594 17:23 todo Rasputín esto no le gusta el príncipe tampoco le va a gustar a la nobleza

Voz 9 17:27 entonces debo entender que no entramos en guerra Alteza por qué obedecer las órdenes de no sea impertinentes que supo su imaginación y la del resto de los nobles es excesiva Rasputín no tiene ninguna influencia política en esta corte y usted lo sabe hará con respecto a la guerra entraremos en ella o nos quedaremos fuera observando cómo el mundo lucha evoluciona al margen nuestro

Voz 2 17:51 no te precipitó Nicola la guerra no es la solución para nosotros no necesitó más datos Dios mio entonces estamos en guerra

Voz 21 18:01 voy a dar mi autorización íbamos a actuar como el gran país

Voz 2 18:05 es que somos espero que no tengamos que arrepentir unos de esto por Dios que los pero

Voz 18 18:12 si Rusia trapo oficialmente en guerra en contra de lo que la zarina Rasputín habían recomendado las cosas se pusieron cada vez peor las te se sucedían en el frentes el Ejército sufrió miles de bajas en San Petersburgo empezaron a escasear los alimentos incluso en la guerras la vida así Rasputín volvió de Siberia sufría de fuertes dolores tras el intento de asesinato nunca ser pero del todo para calmar los empezó a beber más que nunca a llevar una vida descaradamente disoluta el odio hacia el iba creciendo en un pueblo que sufría en Palacio no sé hasta qué punto eran conscientes de ello

Voz 1594 18:56 sí

Voz 2 18:57 se te ocurre Nicolae las noticias del Frente son muy desalentador que dije que la guerra no era la solución no

Voz 21 19:04 no hacer nada no es la solución Alexandra no vamos a conseguir nada sino avanzamos en el frente y no paramos de Londres los alemanes han de adivinar nuestra estrategia no está funcionando no puedo quedarme más tiempo en San Petersburgo recibiendo más telegramas con malas noticias lo que hace un emperador de estar en el frente

Voz 2 19:24 si te vas a ir al frente nos vas a dejar aquí con las cosas como están estamos recibiendo constantes ataques de los bolcheviques el pueblo se nos viene encima tú te vas corremos peligro Nikolai me voy precisamente

Voz 21 19:38 para que dejemos de correr peligro mira lo que dice el periódico escribió ese tal Trotsky el otro día la miseria del pueblo crece se hace profunda cada vez más auguran un resultado natural de la guerra multiplicada por la criminal anarquía del Raso

Voz 2 19:51 Putin Faris no hagas caso Nikolai necesitan un culpable para ellos el Rasputín pero tú y yo sabemos que no es así

Voz 21 20:00 pero ellos no Alexandra tengo que demostrarles que se equivocan mañana mismo me desplazó frente a Rusia necesitan por favor Nicolae M Alexandra sin tu ayuda ayúdanos los Resistiré Stalin

Voz 2 20:13 prometo escribirte todos los día haz lo que tengas que hacer que El Zhar puso rumbo al frente del pueblo aprovechó para arremeter más que nunca contra Rasputín

Voz 18 20:25 las visitas a la zarina se sucedían y eso no hacía más que aumentar las habladurías de que era él quien gobernaba Rusia en ausencia del zar entonces el pueblo y la nobleza recordaron la recomendación de Rasputín alzar de oponerse a la guerra porque lo había hecho por qué se había opuesto en un principio llegaron a una conclusión Rasputín tenía que ser un espía alemán

Voz 2 20:51 cuando el cazador busca su preso tarde o temprano sea como sea la encontrar

Voz 0772 21:02 está claro señores

Voz 9 21:03 quien tiene todavía alguna duda Rasputín el gran consejero de la Corte es un espía si los alemanes no olvidéis su profunda amistad con nuestra zarina que aunque reniegue es alemana y lo será siempre quién los dice que no se han puesto de acuerdo si creemos que efectivamente no son amantes ALE Rasputín de Palacio como si fuese uno más de los romanos porque le han defendido siempre a pesar de sus desmanes acaso los tiene hipnotizados Style pueblos ruso en manos de unos emperadores hipnotizados por un charlatán queden estamos en manos de un campesino estafador señores el pueblo se está preparando para la revolución triunfarán a no ser que hagamos algo la credibilidad del zar no tiene remedio pero nuestros privilegios si cuál es su propuesta la única posible muerto el perro se acabó la Rasputín debemos bien

Voz 18 22:09 las leyes de la naturaleza así lo dice cuando las palabras son expresadas cuando un sentimiento toma cuerpo a través de ellas entonces empiezan a hacerse realidad lo que hasta entonces no era sino una mera idea conjurada ahora a través de las palabras

Voz 2 22:27 ante eso después ocurre Rasputín debe morir

Voz 18 22:33 todo sucedió con abrumadora rapidez el Príncipe You que sus compinches lo tenían todo preparado el Príncipe uno de los hombres más ricos y Rusia organizó una gran fiesta en el Palacio Moe invitó a Rasputín según unos para encontrarse con la esposa de You supone según otros para encontrarse con el mismísimo Príncipe del que se rumorea que tenía predilección por los hombres sea como sea Rasputín acudió aquella noche

Voz 9 23:06 dichosos los ojos que le ven Grigori Príncipe veo que no ha escatimado para mis invitados lo mejor me gustaría que eligieron vino para el brindis me han dicho que es usted todo experto le han dicho mal les recuerdo que soy un campesino un noble como no me dirá que no quiere aprovechar para elegir el mejor vino que en su vida no puede entrar en mil novecientos diecisiete a medias siga me por favor voy a enseñarle la mejor bodega que ha visto usted en su vida

Voz 10 23:35 tiene usted no puedo demorar mucho alguien me tengo mis compromisos Príncipe cuidado no se caiga hay que bajar por

Voz 9 23:48 creo que este puede ser una excelente eléctrico sientes eh

Voz 6 23:51 todo está en su casa

Voz 9 23:53 haya ha hecho de su sótano una fortaleza hay que dejar lugar para los placeres del hombre no usted lo sabe mejor que hacer que me su copa me alegro mucho de que haya venido Rasputín reconozco que no siempre nos hemos llevado bien y creo que ya es momento de enterrar nuestras diferencias he mandado preparar una exquisitez para este momento le gustan las pastas estas hacen un maridaje espléndido con este vino dulce

Voz 1 24:18 veo que será informado sobre mis gustos

Voz 9 24:21 en nombre de mi tiempo padre en estos tiempos lo primordial es estar Info

Voz 1 24:24 bueno como va por favor a su salud Príncipe

Voz 22 24:29 tanto las pastas como el pino estaban envenenadas

Voz 1 24:32 no

Voz 1594 24:33 confianza suficiente para matar a un regimiento pero no se mata a un santo como se matan humano Grigori Rasputín conmigo y bebía

Voz 12 24:42 unas copas pero no parecía hacerle efecto

Voz 23 24:51 qué hacemos aquí Príncipe

Voz 9 24:52 sí ya tenemos en Latino el vino quería aprovechar saber su opinión sobre las últimas revueltas sobre los bolcheviques esos revolucionarios que quieren atentar contra la Monarquía usted no príncipe no la verdad es que voy a relacionarme esta noche todavía queda mucha fiesta por delante seguro que se encuentra usted bien perfectamente y usted lo notó nervioso le importa si le dejo solo momento tengo que dejarme precisa

Voz 2 25:19 claro

Voz 24 25:20 los inconvenientes desde vaya vaya por supuesto yo tomaré otra copa mientras la espero

Voz 9 25:26 yo no entendía que es algo difícil de cómo

Voz 2 25:29 en ver cómo ha muerto ya hemos hecho

Voz 9 25:31 bueno yo no entiendo sigue vivo y mediando la segunda botella si es cierto lo que dice

Voz 25 25:39 no

Voz 9 25:41 coges tu como

Voz 16 25:43 dijiste que sería más que suficiente policía Morón simplista

Voz 9 25:46 todas las coge y acaba lo que hemos empezado a hacerlo

Voz 24 25:49 ya no hay vuelta atrás valor que supone

Voz 2 25:52 por eso portal You supo bajó con la pistola no había otra salida Rasputín debe morir

Voz 10 26:05 voy a subir ya con su permiso parece que no me han sentado muy bien las pastas de comido muchas

Voz 18 26:10 y entonces ocurrió

Voz 2 26:14 la conjura estado usted Rasputín de de morir

Voz 13 26:24 acabado el juego Rasputín tuvo como tan fácilmente los hechos también se han dejado arrepentido sin cámaras cobarde

Voz 18 27:08 encontraron el cadáver de Rasputín en las gélidas aguas del río Neva la autopsia confirmó que no estaba muerto cuando le tiraron que había luchado por su vida y finalmente murió ahogado Gregori Rasputín había anunciado su propia muerte días antes con una carta alzar ese cumplió hasta el final

Voz 10 27:29 si muero por mis hermanos los campesinos rusos no tiene nada que tengo pero sí son sus amigos los que provocan ningún muerte nadie en su familia permanecerá vivo más de dos años todos serán asesinados por el pueblo ruso

Voz 18 27:46 el diecisiete de julio de mil novecientos dieciocho la familia Romanov al completo fue asesinada salvajemente por un grupo de bolcheviques tal y como vaticinó Rasputín antes de su muerte la dinastía Romanov desapareció para siempre

Voz 1594 28:02 Rasputín el muy el santo el iluminado el depravado el conjurado Rasputín el monje loco

Voz 0887 28:11 murió para siempre

Voz 27 28:22 en este crono ficción han participado Jon Roth como Rasputín Ana Isabel Rodríguez como al meterme lleva Carolina la pausa como zarina Alexandra Jos Gómez

Voz 0772 28:32 como el Zar Nicolás II Álvaro

Voz 27 28:35 estamos como el príncipe Félix yo supongo y las voces invitadas de Roberto García Arias Daniel Álvarez José Palacio Rebeca Villa guión de Mona León Siminiani Carmen Socías con la colaboración en el programa de Juan mucho a realización y diseño sonoro Alejandro Otegi producción Rebeca Revilla dirección Mona León Siminiani

Voz 28 29:01 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 29:18 Jesús Callejo realmente la figura de este personaje carismático donde los haya

Voz 6 29:23 ya lo era lo era sino ya te digo creen posible que tuviera esa influencia a alguien de tan baja estofa en todos los niveles además no luego comentaremos alguna sus características personales pero sí es cierto es está con oficio yo creo que nos ha remitido muy bien a ese momento de conjuras donde se pensaba que este hombre ejercía una influencia nefasta su creo que es muy importante saber que eso estamos en la primera guerra mundial que hay un movimiento revolucionario ruso que no quieren que Rusia esté en esa primera guerra mundial si quieren que esté entonces ahí hay un dimitir ate en el caso de Rasputín no quería el preconizaba la paz y eso no les gustaba mucha a los Príncipes a los duques que querían que esto continuara porque es lo que le daba prestigio lo daba pues una prestancia de Rusia en Europa en toda Europa y en ese momento es cuando entre sus dimes y diretes sexuales entre su influencia con la Farina entre que se tiraba a todas las damas de la corte pues en fin tenía la sentencia de muerte patrocinada pero y aquí viene a lo importante es una de las cualidades que tenía Rasputín Él tenía un don profético Él sabía que algo malo le iba a ocurrir algo malo como así fue quizá el tampoco falta no

Voz 0772 30:37 me falta ser muy

Voz 6 30:39 pero espero que venía cuánto iba a ocurrir pero por resto que vamos a decir ahora si sabía él cuando iba a ocurrir y no sólo lo que iba a pasar a él sino las consecuencias que iba a tener con toda la familia Romanov hay que recordar que Rasputín acertó en muchas de las profecías incluso hablando del cambio climático luego lo adelantamos

Voz 0772 30:56 bueno pues tengo aquí el teclado preparado para este nuevo Cronovisor cuál es la fecha que nos propones estas

Voz 6 31:02 bueno pues mira la fecha es el siete de diciembre de mil novecientos dieciséis

Voz 29 31:16 sí

Voz 20 31:20 adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 6 31:26 ah

Voz 17 31:28 no

Voz 0772 31:43 menos mal que me he puesto el abrigo el doble abrigo porque aquí hace un frío que pela

Voz 7 31:50 donde más traído a la casa de Rasputín te parece salir

Voz 0772 31:53 el estoy viendo ahí fíjate que AIS apasionantes esto de poder viajar en el tiempo y hacerlo casi en en directivo como ese programa emblemático de de de niño no el estoy viendo hay detrás está escribiendo en en su mesa imaginamos que su escritorio habitual tiene claro ese aspecto desaliñado con el que le conocemos de de las fotografías no sea barba larga el cabello también eh largo fíjate fíjate esas reflejen el cristal que tiene delante cuando levanta la cabeza los ojos profundamente azules que que tenía que es va a ser algo mueve que no

Voz 6 32:27 el al fijados son hoy casi casi mejor que no nos mire índole miremos directamente porque tiene un poder su jugador jugadores saneada que cuidad que ya tiene fama y si tiene fama no sólo con las mujeres también con los hombres que estamos apartarnos pero vamos a apartarnos

Voz 21 32:41 por dos razones porque esto qué olor Cillo

Voz 7 32:43 aquí en esta habitación otro de los elementos con los que se caracterizaba la personalidad más íntima de de respeto

Voz 6 32:50 lo que el olor que vamos a apartarnos la verdad porque la verdad que huele a tigre o a rebaños de vacas como decían en su en su momento pero lo que está escribiendo una carta muy importante por eso hemos llegado a este momento clave estamos hablando de este siete de diciembre ojo en el calendario gregoriano por qué en este momento en Rusia rige en el calendario juliano pero bueno nosotros vamos a dar nuestras fechas porque es verdad que al poco tiempo en mil ochocientos dieciocho ya recogieron en el calendario gregoriano y por lo tanto los vamos a basar en eso pero en esta fecha siete de diciembre está escribiendo una carta a la zarina que era algo más que un consejero ya sabes un poco la fama que corre en los mentideros de la Corte diciendo que algo está pasando hay en sus relaciones íntimas con la Farina para que tenga en tan buena estima pero la carta que estamos leyendo ahora lo que está escribiendo fíjate cómo empieza

Voz 0772 33:43 ah

Voz 6 33:44 siento que debo morir antes del Año Nuevo queda muy pocos días para el año nuevo como tiene el esta intuición pero lo que está diciendo la carta son dos posibilidades dice yo voy a morir pero cuidado Si me mata al pueblo llano me mata la gente campesina en fin los Demi ralea no va a pasar nada es decir los Ares van a seguir en en la familia Romanov va a continuar No tengas miedo le dice a la zarina permanecerá en tu trono it to gobernadas así como tus hijos pero cuidado si me mata a alguien de la Corte alguien que sí ha Príncipe alguien que se ha llegado a tu familia yo no sólo moriré sino que también vosotros antes de que pasen dos años se terminará vuestra descendencia eso que lo diga tanta gente aumente Rasputín a la zarina y que esta carta la tengamos aquí en vivo y en directo su indica de que este hombre tenía información privilegiada lo que no le impidió caer en la trampa que hemos visto lacra oficial pero por qué esa rotundidad porque él sabe que van a atentar contra su vida

Voz 0772 34:43 fíjate la figura de Gregory Yeti móvil se Rasputín que fallece precisamente en en mil novecientos dieciséis no hay nació en mil ochocientos sesenta y nueve con apenas cuarenta y siete años me la misma voz que tengo y ahora fíjate

Voz 6 34:57 queda más pelea

Voz 0772 34:57 cosa que ganamos por engrasada desde luego que se pues lo comentabas ahora no no solamente esa mirada esa personalidad de esa forma de hablar ha subyugado a generaciones no solamente de contemporáneos de coetáneos sino de referentes históricos y culturales que han leído después sobre sobre su vida no se habló de que era un político de que era un místico de que era un mago ahora podemos intentaremos desbrozar un poco las diferentes interpretaciones que que ha habido de de él pero si te parece vamos a escuchar un testimonio que tenemos ha recogido en este Cronovisor el es Pablo rigen Stein es un mago mentalista y esto es lo que nos contaba a raíz de dime pregunta sobre Si Rasputín era un mago aún místicos vamos a escuchar legítimamente down

Voz 31 35:49 eso lo que pasa es que también tenía algo de Mago de corte o más que Mago de de la Cortes sería un mentalista de la Corte porque ya estaba por ejemplo principio de mil ochocientos el mago que también trabajó para para Reyes y zares y lo que hacía LA estábamos influenciado por el momento de que era el espiritismo en Estados Unidos estaban las hermanas saben por así que yo diría que en parte era un analista de la Corte y sobre todo también

Voz 0772 36:27 Pablo estén este excepcional de mago amigo mentalista no podemos ver los jueves en la cripta mágica en Madrid los viernes en ese espectáculo maravilloso que tiene en el anticuarios Santa hay señora en Madrid fenómenos extraños y los sábados malísimo en el cine en el Palacio de la Prensa todos los espectáculo los podéis ver en su página web Regent Stein punto com vamos a poner también en nuestras nuestras redes sociales un Jesús la la figura como decía ahora Pablo de de Rasputín caballo un poco entre esa mística esa magia pues también un poco por imbuido por el propio escenario no de de de la época en donde la lo más racional y uno más supersticioso pues convivían de la mano ahí van paralelos en el caminos totalmente

Voz 6 37:16 pues es que este chico en su adolescencia tuvo una adolescencia muy complicada muy conflictiva de hecho él tiene la policía cuando es muy joven por robar caballos lo que pasa es que en lugar de meter en la cárcel lo que hacen consentimiento de la familia es llevarle aún monasterio ortodoxo entonces a partir de ahí empieza aprender algo de letras analfabeto empieza a enterarse un poco de lo que son las escrituras estamos la iglesia ortodoxa no la Iglesia católica ya hay empieza ya tener ese toque de misticismo también eran tío grandote es verdad que esa mirada llamaba mucho la atención no sabe hablar bien pero lo suficiente como para expresarse con una cierta fluidez así lo que es más interesante porque eso marca un punto de inflexión es que el cuando sale de ese monasterio él se casa y tiene tres hijos Él tiene sus aventuras amorosas pero tienes impresa crisis mística no y esa crisis mística nace meterse en una de las sectas más extremas que había en esa en ese mundo ortodoxo que es la secta de los flageló antes así se llamaba que decía esta secta cuerpos que decía que había que llegar al misticismo la espiritualidad por el dolor pero al dolor en el amplio sentido de la palabra hace que no había problemas y había orgías y había desenfreno si te acabas de una manera desorbitada porque decía que cuanto más pecado horas más de mía Dios eso

Voz 0772 38:36 eso eso eso no duele

Voz 6 38:39 de pues me imagínate las salvajadas que se podía hacer este tipo de orgías porque lo que buscaban también era eso era redimirse a través del sexo y el dolor juntándolos todo bueno hay acaba ya ya sabes que uno de los nombres que tienes el monje loco otro dicen que es el monje negro por las vestiduras que el tenía pero eso sí que marca ya tiene un punto de inflexión el lobo conoce tal hermano Makario que de alguna forma la reconduce por la buena vida y la buena senda porque él era un borrachín de mucho cuidado y no tenga no tienes que beber no coman carne daba igual no al final vuelve otra vez a las andadas pero Le Macario

Voz 0716 39:11 sí que hace que tenga un

Voz 6 39:14 las crisis mística hasta el punto que él asegura haber visto a la Virgen que la Virgen la vía de unos mensajes para Rusia para salvar a Rusia entonces bueno eso junto con su fama de curandero que decía que imponiendo las manos era capaz de curar a las personas y a través de un amigo común que tenía en la corte es cuando él se inmiscuye en esa corte de los zares para curar como piense decía la afición alzar Beach Alexis y a partir de ahí es cuando ya entra su personaje su influjo sol noticia como a influir en los devenir es no solo personales sino también profesionales militares y políticos de la Corte de Rusia

Voz 0772 39:51 antes decías que uno de los calificativos que tenía era el monje loco o el monje negro también hemos como

Voz 7 39:57 dado algunas de las características propias más Se oloroso del propio del propio Rasputín de él

Voz 0772 40:06 estamos ya en en hace varias temporadas aquí en Ser Historia lo hicimos con un amigo común compañero de Cuarto Milenio Santiago Camacho en el programa ciento cinco de ahí seis en nuestras redes sociales también en Twitter arroba a SER Historia en el Facebook que SER Historia vamos a poner los enlaces a ese programa ese corte en donde aparece Santiago Camacho hablándonos Un poco de la figura de de Rasputín y esto es lo que nos contaba un poco sobre esos aspectos de su personalidad más física

Voz 32 40:33 de hecho tenía absolutamente todos los condicionantes en teoría en su contra para ser siquiera aceptado en la Corte pues era era un hit que era un pobre campesino en un en uno de los entornos más clasistas yo creo que ha habido en toda la historia mundial era un hombre que no es leyendas se cuenta ahí está documentado que no se la hago en su vida pero no ya simplemente por principios todo el mundo decía que había despedía un olor a rancio muy muy especial y aún así pues se alternaba en los salones forrados de oro el de los palacios de los Romano conquistaba carne realmente a decenas de cortesanas todo ello pues efectivamente era porque una aura de misticismo les rodeaba

Voz 2 41:25 Jesús Callejo el crono

Voz 0772 41:26 agota el ese aura de misticismo que la rodeaba tenía que ser muy intensa para para poder de compensar no esa es esos baños nulos tú decías ahora bueno

Voz 21 41:39 que nunca cada seis meses lo hacía como intentando justificar estaba echando un capote

Voz 6 41:45 botella ha usado con Raña pero lo intentaba echar un capote porque nada es verdad que no no se apreciaba mucho de la limpieza a diferencia de Casanova uno de sus secretos para alegar es que se duchaba yo le había eso les sirvió también para sus menesteres en el caso Rasputín es cierto que tenía otro tipo de atractivos evidentemente la limpieza pero sí hizo que ya tuvo que entrara de lleno en la corte de los zares de hecho se decía calzar reina pero Rasputín gobierna era un dicho popular que se que se decía que hoy por hoy es verdad que sabe mucho más información fíjate mucha de esta formación que quedó relegada durante ochenta y cinco años no a raíz de la revolución bolchevique de mil ochocientos diecisiete pues muchos documentos quedaron sí pues escondidos con el tiempo fíjate un violonchelista de bueno de lo más prestigioso casos trapo Beach consigue por subasta en la en la subasta de Sotheby's en Londres quinientos papeles referidos a Rasputín incluidas cartas que luego sea las regala a un escritor para cada la biografía de Rasputín y entonces hay tenemos muchos datos tras la del año dos mil cosa que antes del año dos mil hay muchas de estas informa tienes que yo ahora que estoy diciendo que no se sabían y una de ellas es que esas cartas que dirigía la zarina parte esta que hemos visto nazarí cuando le contestaba decía mi cariño es decir que había algo más hay una relación de asesoramiento personal la mujer estaba loca está loca pero bueno también si fuera sólo ella el tema es que hacía a todo tipo de cosas de hecho You supone el príncipe no que que planea a esta esta matanza no bueno no matanza el asesinato parece que le tiraba también los tejos en no le correspondía Rasputín y eso también fue otro de los motivos que que a esta especie de conjura en la noche del veintinueve al treinta de diciembre que es cuando realmente ocurre está asesinato un asesinato conmover había que matarle cuarenta veces para conseguir que que muriera y al final muere ahogado cuando le tiran al río Neva las cuando se hace la autopsia Se sabe que no muere por los disparos no ERE por el cianuro no muere por el está cazo que le dan la cabeza mueren ahogados Theo tenía resistencia pero ahí surge un mito que es persistente a día de hoy que hace falta una parte de su cuerpo luego su cuerpo incinerado pero hay una parte que elefanta esa parte que les falta sí es verdad que es la que está en el museo erótico de San Petersburgo es lo que justificaría porque la harina y las mujeres de los duques las mujeres de los Príncipes estuvieran tan enamoradas de este hombre

Voz 0772 44:16 bueno ahora entraremos en el más más escabrosos más erótico festivos pero vamos a escuchar otra vez a Pablo Stein porque comentabas ahora no esas virtudes que tenía Rasputín a parte de todos esos problemas de de de baño de ducha que que no frecuentaba sin embargo no solamente a la mirada la forma de hablar la el carisma y la personalidad que proyectaba a la gente con la que con la que charlaba pues era pues como tú decía antes no algo absolutamente subyugado por no algo muy atractivo esto es lo que nos cuenta Pablo ejemplo sobre esas técnicas que podría haber utilizado Rasputín en su momento para atraer a toda su parroquia

Voz 31 44:58 bueno yo como como mentalista

Voz 33 45:00 te y además un mentalista bastante purista en el sentido de lo que simbolizó durante mucho tiempo la palabra

Voz 31 45:08 yo me baso

Voz 26 45:12 gran parte de lo que hacía Raúl

Voz 31 45:13 sin tanto de forma consciente como inconsciente Rasputín empleaba el bueno la hipnosis la hipnosis hablada en la sugestión y a lo mejor el lo que hacía era centrarse más en la fe el hace yo en mi caso me centro más en lo que es la historia precisamente de todo este tipo de de personajes en técnicas que era hoy empecemos que son más psicológicas que puede ir desde la hipnosis o la Zoología o incluso el lenguaje no verbal algo que puede haber pasado muy similar a todo el universo de Rasputín no la vida y lo que sabemos que se ha contado Putin pues es lo que pasó en el teatro con una espectadora no el año pasado en que viene bien espectáculo sí sin participar en la experiencia simplemente escuchando las pautas que yo daba a otra persona más pautas psiquiátricas ella esta persona entro en en trance hipnótico en en su butaca mucho fue muy curioso porque quedó simplemente por escuchar la voz matiza

Voz 0772 46:15 recuerdo la la anécdota que comentaba Pablo región Stein como esta esta joven en el en el patio de butacas quedó pues casi una hora hipnotizado y no volvía hacia atrás tuvieron que venir los los médicos del Samur para intentar recuperarla ya había caído en hipnosis solamente escuchando la voz de Pablo rigen este recuerdo régimen punto com lo vamos a poner nuestras redes sociales hay vais a ver todos los espectáculos con que cuenta en a lo largo de estos meses aquí en Madrid un extraordinario mago mentalista muy conocedor de la figura de de Rasputín que Jesús Callejo el escuchábamos ahora a Pablo la solamente la voz la manera de entonar era capaz de cautivar no voy a decir que hubiera hipnotizado no al a los zares no la familia Romanov pero con ello ya pues cautivado absolutamente a toda la gente que tenía su alrededor

Voz 6 47:05 tenía yo creo que tres virtudes tres poderes productoras y uno es la mirada que ya lo hemos dicho mirada penetrante la otra era un tipo de voz o no las que articular bien las palabras e hablaba con dificultad recordemos que el era analfabeto que era Mujica de de Siberia pero sí lo es eficiente como para llegar directamente al corazón de la gente no decía lo que la gente quería escuchar por otra parte tenía curación eso era evidente no cuando curar Zara evitó Se sabe perfectamente porque esa no tanto porque le imponga las manos estaréis era hemofílicos con lo cual era muy complicado curarle las heridas pero entonces estaba tomando las piscina llena le retira la aspirina porque sabe no sé porqué a ciencia infusa pero sabe que eso hace que que la sangre fue mucho más entonces es más es peor no para curar las hemorragias es lo primero que hace es quitarles la aspirina luego la imponer las manos y luego les cuenta historias Lynette es el niño bueno pues queda también un poco subyugado comentaba no te Bayern de Valle la cuarta Cuéntame más cosas bueno pues eso consiguió que al final ese curarse filial final Cabo no la puedes curar pero sí por lo menos que no no muriera desangrado de esa manera no pero sí es cierto que él tenía un tipo de poder hacia las personas que no sólo implicaba a la corte de los zares sino a las mujeres de en la propia Corte por eso te decía que ese momento en el que se dice que él ejercía una influencia sexual porque el organizaba orgías eran muy monje pero un monje totalmente carnal esas orgías sexuales que por otra parte estaba hayan visto en aquel momento es decir era un momento en el que precisamente parte de la Revolución rusa se genera por dos razones primero por la degradación de los Romanov las practicas licenciosa que se estaban haciendo sencillamente por haber entrado una segunda Guerra mundial que no quería nadie y que estaba desangrando al pueblo es decir a esos son los dos factores principales para que se produzca la revolución bolchevique bueno pues uno de los factores que pensaban el echaban la culpa porque había que buscar un chivo expiatorio pensaba que que harán parte de la degradación que estaba ocurriendo con los Romanov en esos últimos años era pues Rasputín porque Rasputín no tenía una vida encomiable que una cosa es lo que decía una cosa es el aspecto místico con el que se dirigía a la gente y otras lo que hacía de cara pues bueno ocultando un poco sus maniobras al pueblo es decir lo que hacía las alcobas muchas de las mujeres sabían de sus poderes curativos a además de las otras entonces el que decía dice muy bien yo te pudo curar el alma pero para curar tu alma necesito poseer tu cuerpo las mujeres aceptaba esto de hecho el decía yo te beso través adiós sitúa a cuestas conmigo te estás acostado con Dios

Voz 0772 49:42 metan mal Dios dirían ellas entonces

Voz 6 49:45 estos argumentos que nos parecen pueriles en aquel momento claro entre este hombre que ahora ya Chon un ruso de Siberia en fin como como Dios manda en aquella época si encima tenía el poder que tenía en la corte decían hombre por algo será con lo cual quiere decir que todo lo que él diga lo que él haga está no sólo bendecido por Dios sino que la reforma también está bendecido por la corte de los Romanov y eso es lo que hizo que se adentrará en más historias más historias que luego pues Le Le repercutieron negativamente caro un tío que tiene la mentalidad de que para repetir decirte de grandes pecados tienes que pecar de una forma casi bestial porque Dios sólo consiente en perdonar a aquellos que han pecado grandemente entonces claro esta mentalidad ya digo que nos parece muy infantil muy fácil es la que el vaticinaba por supuesto estaba en contra de lo que decía la ortodoxia de indica mejor dicho de la Iglesia ortodoxa porque él no estaba no estaba bien visto por los popes a esos entonces sí que influirá mucho en la gente no sólo con su mirada no sólo con el poder sanador sino sencillamente porque se consideraba que era un transmisor de la palabra de Dios por eso el decía que Rusia se tenía que salir de la Primera Guerra Mundial dice algo más dice la única forma de ganar esta guerra es calzarse ponga al frente de sus tropas lanzar le hace caso y se pone al frente de sus tropas iguana tiene unas derrotas asombrosas lo cual pro enciende mucho más la llama de los revolucionarios rusos de los bolcheviques porqué porque le dice pero donde más no es que lo estamos perdiendo la guerra porqué te alías con ellos hecho cuando asesinan a Rasputín Rusia automáticamente cuando hacen un golpe de Estado al caer es que automáticamente firman tratado de no beligerancia con Alemania porque se dan cuenta que por ahí no van a ninguna parte pero ya habían muerto muchos millones de rusos gran parte de la culpa el achacan a Rasputín porque tenía que haber asesorado rápidamente a cuartos alzar no sólo que se retirara sino que tenía que haber protagonizado otra serie de frentes para que el frente alemán se hubiera dividido las bateas de Berdún por ejemplo pues hubiera sido menos sangrientas dicen que eso es importante saberlo porque eso son los debates políticos y militares que había en aquel momento en San Petersburgo bueno mejor dicho retornado porque es como se llamaba la capital

Voz 0772 52:01 yo no quería despedir este Cronovisor todavía tenemos un par de minutos por delante Jesús sin sin escuchar lo hemos puesto de fondo es la yo creo es la primera vez a lo largo de este año que llevamos de de Cronovisor que comenzamos precisamente pues hace casi un año en febrero del año pasado e sin la la música de fondo habitual que algún día diremos cuáles que mucha gente no pregunta cuál es la sintonía de este de este Cronovisor en el año mil ochocientos setenta y ocho Bonnín sacó una canción que es mítica además Putín donde se habla precisamente de todas esas eh aspectos más frívolos también de la de la figura de este místico el monje loco o el monje negro como decías antes no también la la idea de de esa muerte que que al final como comentabas acabó ahogado pero mira que Le dispararon la intentaron envenenar el dio parece que que que que surgía siempre de sus cenizas no como el Ave Fénix