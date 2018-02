SER Consumidor: Alimentos con propiedades engañosas, la asignatura pendiente de Europa (04/02/2018)

Voz 1 00:00 SER consumido con Jesús Soria

qué tal cómo están bienvenidos a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo en la producción Jorge García Jorge qué tal buenos días qué tal Jesús muy buenos días o bien todo bien todo bien cuéntanos

Voz 5 01:33 pues empiezo preguntando te Adige sus las bolsas en el supermercado cuando vas a hacer la compra te las dan las paga

Voz 0927 01:39 depende buenos sitios me las cobran y en otros sitios todavía me la siguen regalando

Voz 5 01:43 pues es que hoy vamos a hablar precisamente de eso sí deberían de colgarse siempre porque hay mucha confusión con este tema íbamos a tratar de Accra

Voz 6 01:49 pararlo a ver la legislación española todavía no ha sido aprobada pero prevé que a partir del uno de marzo de este año en en un mes ya la prohibición no

Voz 3 02:00 hablaremos de más líos bancario

Voz 5 02:03 es otra vez comisiones que no cesan por quedarnos en números rojos jueces que plantan cara al Tribunal Supremo por las hipotecas IRPH buenos parece que se avecinan malos tiempos para la banca

Voz 7 02:14 resultado empieza la revolución tenemos ya cuatro sentencias que consideran que la comercialización de ni rape a que no fue transparente y que por tanto se debe declarar abusiva

Voz 5 02:25 nutrición consulta Tremosa Julio Basulto y al abogado Francisco juegos sobre las propiedades nutricionales engañosas Jesús de muchos alimentos

Voz 8 02:35 actualmente productos sin saludables puede llevar declaraciones de salud que confunden al consumidor

Voz 9 02:40 esto debería cambiar

Voz 5 02:42 más de alimentación pero ya vamos a entrar un poco en el terreno de la curiosidad que lo eh tú crees Jesús que podríamos alimentarnos sólo a base de Potito

Voz 3 02:50 lo demás es aburrido sin bueno no volver

Voz 5 02:52 dos años pero ojo es que hay quién lo hace

Voz 10 02:55 creo que empecé a comer Potito los a principios del siglo XXI porque bueno era una opción rápida notan ecos no me queda ya de alimentar ventas

Voz 0927 03:06 Carlos

Voz 5 03:06 pero sí señor y por supuesto las consultas y denuncias de nuestros oyentes

Voz 11 03:10 quería un coche o un servicio oficial de Audi en Madrid

Voz 12 03:15 nada me lo entregaron como la trece del mediodía y a eso de la hora

Voz 11 03:21 la la un primer panel informativo medio una una avería

Voz 0927 03:24 madre mía sus se le llama empezar bien luego les contamos esta historia que tiene su miga por supuesto como siempre las noticias más curiosas del Mundo Today

Voz 1981 03:33 la familia era el fundador de IKEA recibe como herencia cuatro estanterías y la tarjeta Ikea Family con esta herencia los Jerez de dos ya tienen la vida montada

Voz 3 03:42 ya lo ven para gustos colores hay de todo en el programa nos metemos en faena que es mucha SER Consumidor serconsumidor puede ser un calvario

Voz 13 03:52 había que diversificar hervidero pues pasó me recogió la intervención sin haberlo hecho perdí quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 14 04:05 eh impresionante entonces realmente para para consumir un modelito cada fin de semana cada mes los analizamos destrozar el planeta y la vida de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también el sector textil algo divertido que es verdad que estoy preparando una opa hostil

Voz 0927 04:21 contra Ikea

Voz 3 04:24 es un rumor

Voz 1377 04:52 bueno cosas calentitos de esta semana que no quiero que olviden denunciar sirve para algo aquí denunciamos como otros medios que una cadena de híper se había inventado una idea genial llamar Línea azul como saludables a más de trescientos productos que no eran precisamente saludables eran procesados ultra procesados bueno pues Alcampo ha rectificado Volkswagen ha suspendido un alto directivo por las pruebas ya saben con monos y humanos sometidos a la contaminación de los coches para demostrar no sé qué como el diésel gay bueno e han echado a este directivo pero ustedes se creen de verdad que esto es una cosa de un directivo enloquecido Vodafone ha subido las tarifas el recuerdo

Voz 0927 05:29 de móvil como de fibra todo como como hace en Movistar

Voz 1377 05:33 no yo ojito que ha sido absuelto el curandero del joven que murió tras abandonar la quimio porque un especialista en medicina Ortuño molecular recomendó que tomara vitaminas de traca pero hay más líos más llevaderos

Voz 0927 05:47 que vivan en un lugar donde no les cobran por las bolsas de plástico quizá en otro donde sala cobran desde hace tiempo o quizá en otro donde desde enero será han empezado a cobrar vaya lío verdad vamos a intentar aclararlo ecología buenos practicas queremos ser sostenibles

Voz 3 06:04 Marta Beltrán que tal cómo estás hola buenos días

Voz 0927 06:07 coordinadora de campañas de la Fundación Red cero a ver explícanos esto que escuchábamos una pequeña frase tuya en el arranque que que es este lío de que en unas comunidades está cobrando en otras no en unas han empezado a cobrar desde desde enero diciendo que ya es obligatorio pero realmente no es obligatorio todavía cómo está el asunto Nos pues aplicar

Voz 16 06:25 sí a ver esto un poco parte de normativa europea

Voz 0509 06:29 que ya hace un par de años

Voz 16 06:32 pues aprobó una ley en que obligaba pues a todos los países de la Unión Europea a regular el consumo de bolsas no para conseguir uno efectivos de reducción de bolsa que en el dos mil diecinueve en el dos mil veinticinco entonces pues algunos países ya hace tiempo que han aprobado medida no la prohibición como es el caso de Francia o Italia e Irlanda imagínate en dos mil dos aprobó un impuesto ambiental a la bolsa la de veinte séptimos y consiguió reducir eh pues en tres meses el noventa por ciento de las bolsas de plástico muy bueno muchísimos países han aprobado medidas el Estado español todavía no no está implantada pero sí que está previsto que a partir del uno de marzo que se prohíba en todo el Estado

Voz 17 07:22 algunas regiones

Voz 16 07:25 sí hay normativa por ejemplo en Cataluña pues desde abril del año pasado que se prohibe la entrega gratis de de bolsas en los en los establecimientos en la venta a domicilio también online etcétera eh el Formentera en la isla no desde el dos mil quince También están prohibidas las bolsas de plástico sean no o no su entrega gratuita sino que directamente no se pueden entregar al consumidor hay bueno en Andalucía también hay un un impuesto ambiental etcétera

Voz 0509 07:58 en Baleares también ha sacado algo en esta línea no ser un poco que está en marcha que está en marcha

Voz 16 08:03 en Baleares ha aprobado bueno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Residuos que incluye la prohibición de de las bolsas de plástico

Voz 0927 08:10 sí sí porque estamos hablando de un problema grave Marta porque claro generamos muchas bolsas y en la mayoría de más no lo sé no son biodegradables porque por ejemplo Italia prohibió las balsas bolsas o en su caso que las cobrara que fueran todas biodegradables que no que no es el caso de nuestro país no

Voz 16 08:26 no a ver el tema es la bolsa de plástico que es un elemento que deberíamos eliminar de no nuestras vidas y eso es un ejemplo de de mal diseño sea un producto que lo utilizamos diez minutos para transportar nuestra compra a nuestras casas después que la tiramos aunque se recicla tiene muchos problemas sí sí al final también es un elemento que eh fácilmente se escapa no de los circuitos de recogida selectiva termina en el en el entorno integrada Tardà no muchísimos

Voz 0927 09:02 dimos años y fíjate que en las playas dicen que el ochenta y cinco por ciento los residuos son bolsas de plástico

Voz 16 09:07 exacto yo aquí la contaminación marina aunque no se vea porque a lo mejor no siempre lo tenemos presente e nuestros mares no el mar Mediterráneo tolos o los océanos están llenos de partículas de plástico no se dice que eh en unas décadas habrá más

Voz 17 09:24 plástico que Peces en el mar es una barbaridad no entonces para

Voz 16 09:29 poner freno a esta a esta locura digamos no de nuestra cultura y tirar a pues de aquí pues todas estas medidas no

Voz 0509 09:39 ya ya lo único lo único que quiero

Voz 16 09:41 también si es que a la sustitución por bolsas biodegradables tampoco es la solución

Voz 0509 09:47 al final

Voz 16 09:49 eh sustituir un un producto de plástico por otro biodegradable que al final es de un solo uso de usar y tirar nada no es la solución que necesitamos no y de hecho en el en el medio marino en el mar las bolsas biodegradables tampoco se degradan ya

Voz 0927 10:07 oye Marta las soluciones volver un poco lo del carrito de esas cosas que se ven la verdad que cada día más si esa es la solución

Voz 16 10:13 ah si todos los elementos reutilizables que tenemos todos de nuestra casa y al alcance porque en todos los comercios ya no ya no sepan ofreciendo estafa alternativas no bolsa reutilizable la de tela de toda la vida el carro no en laSexta lo que sea pero preparados a la a la hora de tiro

Voz 7 10:31 a comprar

Voz 16 10:34 y en ese sentido también para normativa lo que pasa es que como he comentado pues esta normativa española llega tarde porque ya muchos países están ya hace tiempo que no que están implantando medidas

Voz 0927 10:45 aquí llegamos tarde a muchísimas cosas demasiadas incluso estas que son tan importantes para para el medio

Voz 9 10:50 ambiente pero ya saben ustedes a partir del uno de marzo

todo va a cambiar ya en todas las comunidades incluso en las que lo tenían ya puesto por las propias entidades autonómicas así que nada bueno pues seguimos en contacto Marta Beltrán coordinadora de campañas de la Fundación Red cero muchísimas gracias

Voz 16 11:06 gracias a ustedes y sólo avanzar que la la ley está también prevé que dentro de dos años en enero del dos mil veinte y se prohiban directamente

Voz 0927 11:14 directamente

Voz 0509 11:15 prohibidas si no se ahora es cobrarlas Not pueden dar las gratis si dentro de dos años prohibirlas directamente

Voz 16 11:21 exactamente muy bien gracias Marta

Voz 0509 11:24 la próxima un beso

Voz 0927 11:33 está bien Nos estamos nos tenemos que ir acostumbrando a un señor que se enfadado un poquito porque le cobra en un establecimiento no hay que enfadarse esto hay que cambiar en no podemos estar con esto de que te estén regalando veinte mil bolsas y luego tiradas por ahí Tale esto tiene que gestionarse de otra manera bueno hay más historias en este caso bancarias que también afectan a millones de usuarios íbamos a repasar las hablamos de su dinero de sus derechos tus derechos Patricia Suárez que tal cómo estás buenos días buenos días

Voz 7 12:00 la presidenta de la Asociación de Usuarios financia

Voz 0927 12:03 pero saber cuéntanos qué qué que están pasando muchas cosas sentencia judiciales que van contra las resoluciones del Supremo concretamente sobre el IRPH Cuéntame qué está pasando con Kike qué está pasando realmente que no se nos está de acuerdo con con la resolución del Supremo en este caso

Voz 7 12:18 efectivamente Jesús ya no sé si recordarás la revolución que hubo en los tribunales con la cláusula suelo es tribunales no acataron la sentencia del Tribunal Supremo y empezaron a dictar sus propias sentencias hasta que Europa puso orden bueno pues con el IRPH estamos exactamente en la misma situación tenemos trece magistrados en la sala es supremo era una una con la votación de pleno dos de ellos dijeron que no estaban de acuerdo con la con el fallo del resto estos estos dos personas Javier Orduña redactó un voto particular en el que daba las claves necesarias para reclamar ante Europa resultado empieza la revolución Jesús tenemos ya cuatro sentencias de tribunales de primera instancia y una de tribunal de segunda instancia de la provincial de Girona que no siguen la doctrina del Supremo sino que siguen la doctrina de que voto particular y que consideran que la comercialización de que a que no fue transparente y que por tanto se debe declarar abusiva ha hecho que sus las tenemos que añadir que esta misma semana no tiene más reciente nos han llegado dos juzgados uno es una instancia XXXVIII de Barcelona y otra la Audiencia Provincial de Mallorca que ante la duda no no se revelan del todo pero casi nos nos hacen un favor mejor aún qué habré pieza separada para que los las partes aleguen lo que tengan que alegar y preparar preguntas que vayan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Voz 0509 13:45 claro es una suerte que haya empezado ya

Voz 7 13:47 que con el suelo tardamos casi dos años en en plantearlo Europa aquí lo estamos planteando en menos de un mes tenemos la sentencia de hace menos de un mes ya estamos cogiendo el tren para irnos a Bruselas o sea a que nos digan que el IRPH Si la comercialización de las hipotecas en España ha sido o no ácido abusiva

Voz 0927 14:09 esto qué qué pinta tiene tú crees que al final termina en Europa Europa va a dar la razón a los consumidores como como en otros casos similares como por ejemplo las hipotecas suelo

Voz 7 14:19 sí yo confío que sí porque además recordemos que el voto particular de Javier Orduña con la cláusula suelo fue las situaciones paralela fue exactamente igual hubo un voto particular de Xavier Orduña llegó a Europa dijo que Javier Orduña tenía razón yo de verdad voy a ser un club de fans de este magistrado

Voz 18 14:38 de verdad escrito así porque es muy

Voz 7 14:40 triste esas cosas muy trece que teniendo magistrados esta calidad jurídica en España tengamos mira a Europa

Voz 0927 14:46 a Gamarra salvarlo ante claro Patricia algo que tengas que recomendara a los miles de afectados tienen que hacer algo porque habrá mucha gente que habrá tirado la toalla cuando avisó que el Supremo se pronunciaba en contra de esto no pero pero ahora mismo tienen que hacer algo o esperar

Voz 7 15:01 nosotros estamos recomendando reclamar de hecho tenemos las demandas colectivas en marcha en estas demandas colectivas también hemos pedir al juez que se plantee la cuestión prejudicial a Europa y en el caso de las individuales vamos a pedir también que se paralicen esos procedimientos hace que hasta que Europa resuelva claro aquí depende un poco de consumidor yo a mi normalmente cada uno tiene su criterio a mí a Puerto que tire guerra reclamaría allá pero yo entiendo yo entiendo también que habrá consumidores qué dirán bueno pues me voy a esperar a ver que dice Europa y luego voy ya ven otra seguridad eso pero que no lo pierdan de vista muy importantes que no pierdan de vista exacto

Voz 0927 15:44 bueno además de esta rebelión en los juzgados hay otras

Voz 19 15:47 es por ejemplo en en el tema de las multi divisas

Voz 0927 15:49 y hemos visto que parece que se están ganando en el que el que se resuelva sin costas para los bancos cuando ganan los clientes pero eso no pasa cuando es al revés no sólo estáis denunciando

Voz 7 16:02 mira a mí la la multitud Ibiza tengo que dar con esto es como la noticia buena de la noticia más después de la sentencia de noviembre de dos mil diecisiete que ganamos además que fue socio era su fina que llegó al Supremo en que hemos ganado a partir de entonces tenemos prácticamente cien sentencias ganadas ha sido en los tribunales estaban reteniendo estas resoluciones idea pues un porcentaje altísimo sombra a su fin y que pasa lo has dicho muy bien no entendemos muy bien cómo es posible que ahora no no no nos den las costas es decir que no se condene al banco con las tocó las costas del procedimiento en los tribunales lo que nos están diciendo en primera instancia sobretodo en Segunda no es que es me ante el pleito empezó antes de la de la sentencia del Supremo y que entonces hay dudas de hecho y de derecho y nosotros lo que decimos es mire no no había ninguna duda lo teníamos clarísimo que no había superado la transparencia pero es que además el año pasado en junio julio del dos mil diecisiete ahora no recuerdo la fecha exacta él siempre Moyá dictó que cuando un consumidor reclamaba siempre tenía que haber con de las costas porque es la única manera de disuadir al banco de que lleve a todos sus clientes a tribunales con lo cual no podemos estar de acuerdo con esto herido vamos a pelear faltaba

Voz 0927 17:22 perfecto para terminar o otro otro tema que tiene que ver también con los bancos con los jueces hay recientes sentencias que están condenando a los bancos por el cobro de comisiones por ingresos en ventanilla por los números rojos cuando nos quedamos en números rojos

Voz 7 17:36 efectivamente lo ingresan en ventanilla es un escándalo

Voz 0509 17:39 sí es verdad porque que aquí estamos

Voz 7 17:41 este proceso de las propias entidades financieras que lo que quieren es que la mayoría de la gente gestiones su cuenta no acuda al banco y nos ahorramos puestos de trabajo yo parte lo puedo entender pero claro que hacen las personas mayores que no tienen acceso a Internet les estamos relegando al estamos haciendo de lado entonces sentencias contra estas comisiones por otro lado están las de los números rojos están bien indignante que cuando tienes a lo mejor un euro o dos en números rojos en tu cuenta hace cobren una comisión que puede doce euros a treinta de madre mía es una barbaridad lo que tenemos que decirle a la gente que tiene que reclamar reclamar formalmente no vale decir solamente la ventanilla porque el de la ventanilla no elevar

Voz 9 18:26 claro reclamo más formalmente

Voz 7 18:28 sí no sí no dicen que no sea el Banco de España está ahí ahí como otros filtro otro grupo de entidades financieras que sí que está devolviendo el dinero y otras que no vale pero lo cierto y verdad es que sí tienen más de guerra en a su fin ponernos la demanda no hay ningún problema porque lo hacemos a sus porque este tipo de prácticas tiene que acabar y no podemos permitir es que no son Mi dos pisos doscientos y dos mil euros este dinero que se va sumando poquito a poco claro y que nos van arañando arañando de nuestro bolsillo exacto Patricia Suárez presidente de

Voz 0927 19:00 la Asociación de Usuarios financiero muchísima

Voz 0509 19:03 un beso adiós adiós

Voz 23 19:26 y qué tanto por ver que hacer está bien

Voz 3 20:05 madre mía siempre siempre litigando con los bancos añitos que llevamos pero reclamar siempre el no ya lo tienen

Voz 0927 20:14 muchas veces hemos denunciado es su de las propiedades nutricionales de muchos alimentos alegaciones en muchos casos completamente engañosas en definitiva de las políticas de las industrias alimentarias que siguen haciendo en muchas ocasiones lo que les interesa no lo que interesa a sus clientes pueso hockey movimientos para intentar por lo menos cambiar las cosas lo analizamos

Voz 23 20:37 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 3 20:41 Julio Basulto qué tal cómo estás muy bien

Voz 0927 20:45 nutricionista de cabecera entre otros de Ser Consumidor y nos vamos nos enorgullece qué te parece esta esta historia esta petición de OCU y once asociaciones de consumidores de de once países de de Europa para tratar de arreglar esta situación que no se arregle que tenía que estar arregladas ya hace muchos años

Voz 1251 21:05 efectivamente me parece que es urgente que que la campaña de apoyo desde luego totalmente es flagrante que encontremos a día de hoy declaraciones de Salut en alimentos in sanos que hacen pensar tales declaraciones algo que el producto es saludable es decir ponen un halo de salud a un producto que no debería formar parte habitual por lo menos de la mitad de los españoles

Voz 0927 21:28 es una campaña de denuncia para exigir a la Comisión Europea que publiquen los perfiles nutricionales y acabe con las alegaciones de alimentos que no tienen un perfil nutricional saludable y critica que después de diez años de espera los fabricantes sigan teniendo carta blanca para hacer lo que quiere

Voz 1251 21:43 claro para que entiendan bien los los oyentes lo que significa los perfiles nutricionales yo solo poner un ejemplo que es el paradigma de alimento insalvable que es el azúcar blanco situado azúcar blanco hoy le ponen el calcio y añades calcio tuvo hoy puedes decir alimentos ricos en calcio estabas tomando azúcar que es un alimento que tiene un valor nutricional cero patatero la gente pensará que es saludable porque las puesto calcio el calcio es necesario para los huesos te diré al fabricante no pues eso significa con los perfiles nutricionales que en el caso de que alguien quiera poner una declaración de salud por ejemplo se arroz rico en proteínas o cualquier otra declaración el alimento un cierto perfil es decir no puede ser un alimento que sea insalvable y eso es lo que se supone que la Comisión Europea de hecho hace años que no ha hecho

Voz 0927 22:31 ya puede poner por ejemplo con aceite de oliva es muy destacado y sin embargo aunque sea una mínima parte CITEL Oliva el resto de de grasas sean poco saludables eso se puede hacer ahora mismo sino hay esos perfiles no

Voz 9 22:44 se respiraba

Voz 0927 22:45 a esto y tú cómo lo ves porque claro o el que lleve diez años sin hacer esto lo que significa que las empresas pueden hacer lo que quiera incluso si en algún caso quisieran ir contra las empresas difícilmente van a poder hacerlo porque no no no están marcados esos perfiles no

Voz 1251 23:04 claro no sé si esto beneficia claramente al al empresario al vendedor de productos en este caso son saludables que me parece me parece pues que que que va más allá de la sí no como suele decir el abogado Franco jugarlos

Voz 9 23:17 que no que es algo llevamos

Voz 1251 23:18 qué qué flagrante que durante estos años la Comisión Europea ha hecho movimientos mucho más complicados que éste hizo sin embargo aquí pues no hay non inmovilismo flagrantes

Voz 0509 23:29 citabas a Francisco gemelos Francisco abuelos que le tengo

Voz 0927 23:32 aquí al teléfono tal como está

Voz 0509 23:35 Francisco buenos días que estabas buenos días te estaba citando estaba citando Julio eh se que se que os conocéis eh estáis

Voz 0927 23:44 creando mucho con estas historias tú como tú cómo lo ves como verse esta historia Francisco que por cierto has escrito y lo publicamos el viernes en la en la web de Ser Consumidor para que ustedes vean en profundidad cómo analiza Francisco jugarlos como abogado experto en derecho alimentario esta situación cuéntanos lo así aunque la gente luego Telia

Voz 9 24:02 como si es una cosa a mí me parece una cosa las sangrantes no por complementar lo que decía Julio no es que la Comisión no haya sido los perfiles es que no haciéndolo está incumpliendo el el propio Reglamento en base al cual se monta todo se sistema no entonces hay un un artículo en ese reglamento que al artículo cuatro que es el que establece las condiciones para que se puedan utilizar todo este sistema que se crea precisamente pues para que no se engaña al consumidor y para proteger la salud no entonces resulta que ese artículo cuatro se que en dos mil nueve la Comisión tenía reglamentos al año dos mil seis se establece que en dos mil nueve es el límite de plazo que tenía la Comisión para estos perfiles que es una cosa como bien decía Julio que no es tan complicada porque complicado por ejemplo desmontar el sistema relativos el Reglamento mil trescientos detrás que es una auténtica locura lo digo en el texto no pero esto esto además es que haya tienen el trabajo hecho que es que la Oficina Regional de Naciones Unidas para Europa de la Organización Mundial de la Salud ya le ya ya establecido modelo de perfiles y podrían incluso partir de esa base au copiarlo para para para proteger algo al consumidor no porque lo que hay ahora es una cosa que es un auténtico

Voz 0927 25:16 tú dices que la ausencia de estos perfiles nutricionales y convierte las declaraciones nutricionales en un burdo fraude al consumidor esto es un Frodo al consumidor

Voz 9 25:27 para mí es un fraude total porque es que no tiene sentido establecer un reglamento hacer otro que lo complementa digamos conteniendo todas las declaraciones y al derecho montar todo un sistema tan complejo con un filtro tan difícil como es la ESA para que a día de hoy lo que tengamos es que cualquier alimento como explica Julio pueda tener una declaración cualquier alimento es decir no

Voz 16 25:53 ni un solo producto alimentario en Almería

Voz 9 25:55 dado que no pueda aspirar a día de hoy una declaración desató entonces de qué sirve montar un sistema tan complejo para al final que no haya filtros no hay filtró el consumidor pues está totalmente desprotegida todos asisten mal final pues son fraudes una apariencia pero ya no se puede decir que es una triquiñuela níquel la industria sea muy hábil han encontrado hueco del reglamento es que esto esto es una cosa que cualquiera que tenga unas nociones básicas sabe interpretar ir hecho alguna industria que está llegando a unos límites que ninguno podríamos pensar que que llegaría

Voz 0927 26:27 Julio no sé si ha leído el el post de de Francisco pero en uno de los párrafos dice la pérdida de luz asociada al consumo de ciertos alimentos seguros pero in sanos no había sido un problema sanitario de relevancia hasta ahora hasta ahora esa

Voz 0509 26:41 así pero ahora ya así es mucho más grave esto

Voz 1251 26:44 bueno siempre ha sido graves siempre pero pero ahora está siendo flagrantes es decir claro si tenían dos mil nueve como plazo no estamos en dos mil dieciocho pues esos son casi diez años como tú comentabas antes en los que durante esos diez años los dos consumidoras hemos sido engañados hemos sido manipulados sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles tipo diabetes tipo dos tipo cáncer enfermedades cardiovasculares en general suponen la principal causa de muerte en Occidente prácticamente cerca del ochenta y cinco por ciento al ochenta de las muertes por ciento de las muertes que se producen en España son atribuibles a enfermedades no transmisibles ileso enfermedades sino enfermos la nutrición desempeña un papel crucial un papel fundamental entonces yo creo que podemos decir abiertamente que durante estos casi diez años muchas personas han fallecido por razones que podrían haber sido evitados por la Comisión Europea por la autoridad europea de sobrealimenta y que no se ha hecho piernas me gustaría rogamos a los dos no no no lo tengo delante el texto de Franco jugarlos para que los que no se escuchan puedan acceder a él el título ha sido detenido antes si os acordáis

Voz 0927 27:48 bueno sí es grave me parece que era algo así como la ausencia de perfiles nutricionales o cómo convertir declaraciones nutricionales en un fraude a los consumidores

Voz 9 27:59 sí sí más o menos efecto

Voz 0927 28:01 tengo yo tampoco si entra pero de todas formas lo digo si entran en la página web de Ser Consumidor bajón muy destacado está el el artículo de de Francisco vuelos eh

Voz 1251 28:13 lo digo porque claro por escrito o no un gran abogado que como abonado mucho más reflejado todo esto que estamos

Voz 9 28:18 lo que queda en el aire si eso también invito a los a los que no se escucha una canción artículo

Voz 0927 28:24 Francisco una cosa hay no se argumentos para ir contra la Comisión Europea por el daño que ha podido hacer precisamente por no marcar estos perfil

Voz 9 28:33 hombre yo entiendo que sí lo que pasa es un tema de ingeniería

Voz 18 28:36 o jurídica porque estos

Voz 9 28:38 hablamos de la responsabilidad en este caso de del legislador que que ni siquiera estar porque bueno la comisión no es el legislativo es el digamos el Ejecutivo el Gobierno no aunque tiene potestad es un tema complicado la de la Comisión Europea tiene potestad legislativa compartirá con el Parlamento se podría ir no pero yo espero que esto no hay otras vías para para actuar en España en parte

Voz 18 29:01 popular que hay legislación que

Voz 9 29:04 a actuar contra lo que es engañoso yo publiqué hace ya algún tiempo un texto que se llaman a sí lo engañoso le parece ilegal en la que yo intentaba justificar cómo todo esto es atacarle también desde el punto de vista de la legislación de de publicidad y competencia desleal esto es muy complicado ya que facilita de alguna manera que todo esto sea perseguible de una manera más claro

Voz 0509 29:27 muy bien Julio Basulto que seguiremos peleando con esta historia de tu sobretodo pero bueno

Voz 0927 29:33 sobre todo oye por cierto antes de despedirnos una pregunta porque era vamos a tener una persona que no digo que viva solo comiendo Potito espero consume muchos poquitos es es saludable es bueno es una locura comer Potito es digo adultos

Voz 9 29:47 sí

Voz 0927 29:48 comer a base de Potito o comer muchos Potito

Voz 9 29:50 por hablo desde luego porque seguramente la falta fibra dietética y la masificación es necesaria para ayudar a la sociedad y probablemente algún nutriente alguna vitaminas esenciales posibilitó que le falte peor vivir a base de alcohol no y bebidas entre comillas prácticas pero no es muy recomendable unos depósitos

Voz 0927 30:08 en Julio Basulto dietista nutricionista muchísimas gracias

Voz 9 30:11 que lo haces algo suena abogado experto en derecho

Voz 0927 30:13 alimentarios les recomiendo otra vez que lean el artículo escrito en en SER Consumidor en nuestra web de acuerdo un un abrazo Francisco

Voz 9 30:21 muchas gracias a la próxima adiós abrazos gracias

Voz 0927 30:39 te preguntaba Julio se puede uno alimentar de poquitos pues es una moda y no hablo sólo de los bebés habló de Adif

Voz 1377 30:46 altos hay quién lo hace por diferentes motivos queremos saber qué pasa con esta historia tenemos a uno que come muchos poquitos

Voz 15 30:54 la curiosidad Sergio Fanjul

Voz 0927 30:58 qué tal cómo estás

Voz 0509 30:59 hola buenos días qué tal eres periodista colabora creo que en el País Vasco y me dicen que comes bastantes Potito

Voz 18 31:08 sí como patitos a escuchar invitados que sí que decía que Jabois ha no a ver no no propongo yo cuna de trabajar por delitos pero de vez en cuando me gustaba comer para alejarme la vida

Voz 0927 31:22 ya ya ya oye una cosa que creo que el inicio era porque es barato sencillo cómodo no te complica la vida no tienes que compras para no sé cuántas semanas es eso el inicio

Voz 18 31:36 bueno ya veremos es sucede cuando yo me vengo a vivir a Madrid hay empieza a ocupar un poco era estudiante para con poca alimentación y bueno para para hacer la vida más fácil sí que comprar protector no es cierto que sea barato como sea montar una polémica en las redes sociales y las no

Voz 0927 31:55 algunos no vale ni un euro no

Voz 18 31:58 quiero decir que si una persona tiene problemas de dinero lo más horas cuesta cuatro euros que sería como cuadro Potito verdad aunque dar las pues pues céntimos y nada es decir que no es la opción más barata

Voz 19 32:14 y ahora ahora Sergio como comes te comes un Potito al día dos Potito al día sólo de vez en cuando como es

Voz 0509 32:20 no yo

Voz 18 32:21 ese cual pues a veces voy a supermercado Hipercor por unos cuantos como eh uno por la eh la semana vuelvo de noche tarde y me apetece comer como Potito a veces tengo algo de comer pero es poco menos de primer plato de así voy tirando un poco

Voz 0509 32:38 acompañamiento con pescado con carnes y esas cosas por ejemplo tengo un segundo plato

Voz 18 32:43 de carne pescado algo y si no tengo nada de primero pues me me como Potito como quién ser comer un puré y lo que es la

Voz 3 32:49 aquí

Voz 0927 32:50 sí hubo un tiempo que creo que hacías Chris crítica crónica poco de los productos que iban saliendo

Voz 19 32:55 no sólo los peritos ánimo quedamos han a nuestros bebés a nuestros nietos a nuestros hijos son bueno son malos saben bien saben mal

Voz 0509 33:01 yo no tengo una gastronomía vaya vaya Arias organolépticas que te parecen bien

Voz 18 33:09 a mí me gusta a mí me gustan es verdad que hay que echarle un poco de sal para porque estamos deseosos peso entonces en una caso un poco de sal y bueno yo creo que es el más básico es el de arroz con pollo saben un poco igual que hizo que van apareciendo ahora con esto de la modernidad son nuevas nuevas cosas muy hipster como Potito Work Times dedica más sal a comida india comida tailandesa pollos ecológicos también lo que son más caros pero que son muy bonitos Itálica dicen que son muy sanos y en fin también están los proyectos que simula un poco comidas como es pague prisa lentejas que te encuentras un espagueti

Voz 0509 33:48 entre eso son para esos te lo están haciendo de

Voz 18 33:52 llevan ahora mismo tenemos ahí en la cocinar unas lentejas muy bien yo creo que en plan de coña

Voz 9 33:58 sí

Voz 18 33:58 era puedes hacer micro críticas ante comentaba un poco con el lenguaje de la críticas gustos Petronas alza vida tal iba comentando las piritas que me va comiendo las para horror de mucha gente no que le parece rarísima

Voz 0509 34:13 bueno pues Sergio que nada muchas gracias por atender nuestra llamada claro

Voz 18 34:16 hola

Voz 19 35:36 la repercusión en redes de lo que nos contó aquí en el programa de la semana pasada Borja con los

Voz 0927 35:41 de los pagos a terceros el encabeza Stop pagos a terceros las aplicaciones similares que nos descartamos sin querer o que nos colocan los grandes operadores de telefonía que nos cuestan un buen dinero y siguen siguen denunciando lo agradecido que su presencia pues ha despertado mucha muchas opiniones y mucha gente que se ha dado cuenta de del problema que de lo que el estaban cobrando no

Voz 5 36:02 si Jesús este primer comentario precisamente que traigo aparecía en nuestra web en esa noticia sobre los pagos a terceros Francisco Mena que nos contaba a mí me ha pasado con Vodafone me cargaron

Voz 0927 36:15 en tres meses veinticuatro euros

Voz 5 36:18 además sea que dice que luego oye por suerte le dieron de baja de ese servicio nada más llamar y además de bloquearon la opción eh bueno Undi vaga por Twitter y a mí me ha dado Jesús la idea para montar una voz

Voz 19 36:29 materia en la cervecería Cambrils de Chamartín a Bono una baguette

Voz 29 36:35 jamón de acuerdo se ve una foto con el jamón por por los lados como lleno rebosante importante de jamón Illa otra foto bueno pues no

Voz 30 36:44 a la par dentro levantan Navarra hizo lo está fuera no dentro no hay nada no hay nada lo hemos noventa más aquí pero

Voz 19 36:51 qué hicimos una prueba si yo me fui a comprar bocadillos de jamón

Voz 0927 36:54 eh hace ya el año pasado con

Voz 19 36:57 con Gemma Nierga para ser consumidor descubrimos las diferencias que había de jamón en entre no bocadillos y otros entes de precio no había mucha diferencia pero de jamón horrible había jamonero a eso es de lonchas transparentes pocas lonchas a sitios donde era muy mejorable pero lo podemos repetir eh pues y además así no damos un atracón de bocatas de jamón cualquiera

Voz 5 37:17 vamos a acabar venga con la pseudo ciencias que todavía siguen trayendo cola Adrian por Twitter nos decía una vergüenza que existan personas como Two Mari Alfaro que pongan en riesgo la vida de gente en situaciones como los enfermos de cáncer no

Voz 26 37:31 y desde el consumo

Voz 5 38:11 pues sobre las propiedades de los alimentos preguntamos si las marcas abusan de estas supuestas propiedades en sus alimentos cuatro opciones no algunas veces mucho

Voz 0927 38:22 sí si los resultados de la encuesta la semana pasada pues preguntaba

Voz 5 38:25 vamos a la audiencia que desayuna Nos han llegado bueno Jesús foto de todo de todo tipo que desayunos y los resultados en la encuesta bueno la mayoría un cuarenta y tres por ciento dice que desayuna café o leche ya sean pues sólo son mezclados el XXXIII por cien pan con tomate aceite y un diez por cien embutido ajá vale garbanzo no ha dicho nadie

Voz 30 38:46 garbanzo nada el resto es una buena gestión como nos todo

Voz 29 39:16 su huella

Voz 31 39:17 pues es una pretensión de medir nuestra huella ecológica el impacto de nuestra actividad diaria en el medio ambiente no buscamos que el mundo juvenil infantil se conciencie porque Asín aseguramos el éxito futuro no

Voz 29 39:38 disponible tanto en Android convenios para aquellos usuarios interesados en descargarla cómo funciona

Voz 31 39:45 pues muy sencillo va más elegir un ámbito de de consumo y así una vez que selección hacia el ámbito pues te hace una serie de preguntas donde pues claramente puedes decir te va marcando pues el porcentaje si por ejemplo yo qué sé te enaguas y vencía desde el consumo diario de una persona marcamos no hacían pues según la respuesta después llegará a poder comprobar que sumó web huella ecológica en el tema del agua pues es de un quince por ciento de un veinte por ciento y así con todos los ámbitos de esa misma aplicación no

Voz 29 40:33 Javier por es importante tener en cuenta esto de la huella ecológica

Voz 31 40:38 pues es importante porque está en juego el futuro no del desarrollo sostenible intentar pues que el mundo que puedan heredar nuestros descendientes sea un mundo por lo menos igual quizá mucho mejor no entonces para que eso sea posible pues necesitamos que todo el mundo se conciencie que nosotros no es concienciar hemos y que poco a poco a todo el mundo lo vayamos asumiendo en nuestra vida diaria

Voz 32 41:09 muy bien Javier Salazar director de la ONG Solidaridad Educación y Desarrollo encargados de crear esta huella muchas gracias por estar en SER Consumidor gracias a favor

Voz 33 41:25 no

Voz 33 41:42 Miwa

Voz 34 41:51 sí que ahora

Voz 33 41:57 yo vine que

Voz 3 42:00 ha sido otra de las víctimas de los fraudes por la reventa de espectáculos por eso Facua esta misma semana ha reclamado cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas ya saben cómo actúan ponen a la venta las entradas cuando llega la hora de las entradas hay una avalancha dicen que no pueden dar entradas o que sean agotado cualquier cosa curiosa

Voz 0927 42:20 ente hay una empresa que tiene que ver también con esta inicial que es la que pone a la venta esas entradas pero mucho más caras un fraude en otras palabras una auténtica estafa que hay que abordar ya de una

Voz 3 43:12 Jorge vamos allá venga vamos con el Consultorio de oyentes hoy con Gustavo a mayo presidente de FUCI hola Gustavo que tal cómo estás qué tal venga primer caso

Voz 5 43:22 de oyentes se compró un coche nuevo un Audi

Voz 3 43:24 a uno nada más y nada menos bueno nos lo cuenta él

Voz 11 43:27 de un coche o un servicio oficial de Audi en Madrid

Voz 12 43:32 nada lo entregaron como la trece del mediodía y a eso de la hora

Voz 11 43:38 la la un primer panel informativo medio una una avería por lo tanto tuve que llevar el coche al servicio técnico y me dijeron bueno pues quiere una posible avería pero que el fin de semana circulara con sin problema la cosa es que al día siguiente sábado unos se encendió una segunda luz el coche tuvo que meterle al garaje entonces claro yo un coche que no he usado más de una hora entiendo que es un fallo en origen y me han dicho que simplemente hacen una reparación a una sustitución de piensa yo el coche que comprados nuevo John no quiere un coche que está reparado

Voz 0927 44:17 vaya faena Gustavo que puede hacer realmente tiene derecho como él quiere a un coche nuevo se va a comer ese con la reparación

Voz 0751 44:24 mira la verdad es que la Ley de Garantías no prevé de la Ley de Garantías es clara que dicen que cuando has comprado una cosa luego tienes una garantías primero reparar luego otra entonces en por lo

Voz 38 44:38 la empresa por

Voz 0751 44:39 tal al consumidor por darle una buena satisfacción por una un marchamo de calidad lo tenía que cambiar hombre que lo acaba de sacar lo ha sacado en mal estado pero claro aplicando la ley pues es lo que le han hecho a en cuanto tú ya tomas posesión del bien

Voz 18 44:55 lo utilizas ahora

Voz 0751 44:58 pues ya la Ley de Garantías dice que que que repararlo prepararlo demostrarlo austral y lo eso al final pues pero con cambiaron y al final las arias continua etcétera etcétera no pero darle otro directamente no se lo

Voz 9 45:14 no es difícil no es que no es que la ley no le abriría por eso te digo siempre es buena voluntad la voluntad de la empresa

Voz 29 45:24 bueno bueno vamos con otro problema de coches estes de un oyente que además encima repite con nosotros

Voz 0846 45:32 el ocho de noviembre les mande un mensaje diciendo que tenía problemas con la CBI eh pero es que ahora después de pensar que estaba todo el solucionado ahora me dicen otra vez en el concesionario Renault sí que tenemos un problema con con el alojamiento de los pistones ERE que hacer otro rectificado imponer otros pistones sobre dimensionadas esto en el mal siento impotencia terrible vergonzoso desde luego gracias un saludo

Voz 29 46:03 o sea tuvo un problema gordo se elevan medio solucionado llegara otra vez excepto a este cree decimos porque es que es no quiere erró dos tazas

Voz 0751 46:12 no claro que aquí el problema es que los problemas de la no sabemos y les de lo mismo lo mismo porque lo mismo la reparación tiene un periodo de garantía para que te lo vuelvan a hacer así es otro pues empezamos de nuevo que mala suerte de los claro que la norma muy fría darme montería innovadora porque en este caso como en el anterior pues es complicado

Voz 9 46:38 que yo compro un coche nuevo

Voz 0927 46:41 de nuevo en un coche ya

Voz 0751 46:44 exactamente y el otro y éste que estamos tratando lo mismo si lo compró unos avería bien ella garantías pero luego otra avería y que mañana hay otra y otra y otra pues hay que hay que reparando no sufran merma reparando

Voz 0509 46:56 que se haya averías sus sucesivas este hombre tampoco una demanda porque lo normal es que lo pierda

Voz 9 47:02 siete lo mismo si es de lo mismo ingería declaró hoy a un momento en que que haciendo lo mismo

Voz 0751 47:08 pues ya tiene que tener un coche nuevo toda la vida reparando los claro claro no pero eso ya era normal luego ya son de distinto tipo de las averías no tiene que ver una con otra me refiero entonces estamos hablando de dos cosas distintas dos cosas que el tratamiento legal es separar

Voz 29 47:24 bueno que oyentes como mala suerte tenemos eh pues sí desde desde que se comen patinetes en vez de coches madre no marca así marcas y transporte público no son marcas que todos conocemos más no claro bueno de los coches a los móviles que también son habituales en el consultorio un móvil comprado por Internet que nunca llega

Voz 39 47:42 con telefóno entre la estuve en tres uves dobles Ali Express punto com mes registra en su página pero no me deja entrar en mi manera de ponerme en contacto con ellos hace ya dos meses que compré ya está pagado

Voz 29 47:55 qué puedo hacer paga pero el teléfono no llega dos meses que les decimos

Voz 0751 48:00 en primer lugar el problema es si las compras por Internet hay que estar muy muy seguro donde está comprando siempre hemos dado recomendaciones no de esas páginas seguras que tienen alguien detrás que puede reclamar que puede expedir en no se caso no puede ser que esta pagina fuese aseguré que ahora plante algún problema no está ante hay una vía Nadia arbitral la mía arbitral para las compras a través de la red

Voz 38 48:26 entonces yo lo que les recomiendo

Voz 0751 48:28 si así no localiza esta gente pues que ponga una reclamación en acosan hay dos aunque ese eh

Voz 40 48:37 la Agencia Española de

Voz 0751 48:39 sobre la alimentaria ahí somos

Voz 9 48:42 Sanidad ya sí del Ministerio de salida

Voz 40 48:44 la Príncipe de Vergara cincuenta

Voz 0751 48:47 hay cuatro de Madrid en ahí la sede central esté arbitraje será viraje de ámbito nacional entonces que pida hay un vamos que plantea que hacen ser sí porque ya te digo a través de aquí hay ahí un arbitrajes pegando social

Voz 0927 49:03 hemos aquí a una responsable de la policía experta en todos estos temas de fraudes en la en la red y nos dijo que tú estas cosas hay que denunciar la así que conviene que ellos también lo sepan poca a lo mejor resulta que tiramos del hilo uno Nos encontramos algo mucho más gordo eh así

Voz 29 49:16 lo digo al oyente para que lo tenga para que lo tengan en cuenta venga un Ángel que compró una mesa también pues como ha ocurrido a los oyentes la está esperando un hijo

Voz 41 49:25 dado un beso de templo no han a mi señora dejó veinte euros faltaban cien el señor a la mesa del siglo la captura me daba le la nota ahora siempre me ha dicho que en factura no se la pedí yo yo lo he dicho que la tienen que tener ellos porque según una compra me tienen que dar la factura entonces me dice que voy a perder los veinte euros que pueda hacer con esto

Voz 42 49:53 es mi estoy te vaya a atender vida

Voz 19 49:56 el cliente sea

Voz 42 50:01 qué nave que da veinte

Voz 19 50:03 euros luego no le llevan la factura y les reclaman tú te va a quedar así digo yo digo luego dice joe es que algunas empresas que mala suerte tienen que cierra no tributan ganando a pulso

Voz 9 50:16 te pueda acceder a ver las a clientes sentido que te

Voz 43 50:20 Soriano ha comprado en una tienda sí sí a través de la red claro había dado una señal Illa

Voz 0927 50:25 esa unos días después

Voz 43 50:27 claro que cuando iban la mesa lo digo factura es que llegan como el natural porque lo digo partitura pero no esté informado de ese documento

Voz 0751 50:36 no sé si luego se lleva a la vez aire usted váyase a la tienda si no hay ningún resultado eso es una reclamación de libro es también el producto que compraba hoy por lo tanto me lo tiene claro

Voz 0927 50:50 primero la tienda y luego sino no Asociación de Consumidores OMIC junta arbitral para solucionarlo

Voz 0751 50:54 ya reclamación directamente

Voz 0927 50:56 ya estaba vale muy bien muy bien que tiene toda la razón este este hombre está matrimonio Gustavo presidente FUCI como siempre muchísima gracia un fuerte abrazo

Voz 0751 51:05 cuatro días adiós

Voz 0927 51:20 ay qué pena que poco hemos podido ayudar a nuestros oyentes pero madre mía en las cosas que nos pasan bueno vamos cerrando la buena noticia que hoy nuestra Mariluque

Voz 1377 51:27 Marcos

Voz 44 51:32 la buena noticia

Voz 1981 51:36 el Seprona Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha abierto en el último año según el economista más de trescientas inspecciones para investigar posibles fraudes en la venta de jamón ibérico que venimos denunciando aquí desde hace

Voz 23 51:47 años