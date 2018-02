La mirada de Luis García Montero: "Una semana triste"

Voz 1341

00:00

y como es viernes se siente también en la mesa de análisis en estos primeros minutos Luis García Montero buenas noches buenas noches Damon su mirada a la semana pues si una semana triste yo no puedo reprimir Ángels un sentimiento de melancolía política al ver el espacio público cada vez más deteriorado ahora que Carles Puigdemont llora su sacrificio por el aplazamiento del pleno de investidura que decir que decidió Roger Torrent ahora quién es y el Gobierno consideran al independentismo partido por la mitad los políticos analizan en corro y hablan de victorias derrotas no sé si alguien de la finas del nacionalismo catalán analizará la factura que ha pagado Cataluña en este proceso y no me refiero al empobrecimiento de las empresas sino a la vida cultural y espiritual catalana la más viva de España durante muchos años la más enérgica hasta que un nacionalismo provinciano empezó a empobrecer la no sé si alguien pesar pensará en el catalán un idioma de diez millones de hablantes aunque nativos sólo la mitad qué has sentido su prestigio y su fuerza y su literatura en el difícil mundo de la globalización por convivir junto al español una lengua que se acerca ya a los quinientos millones de hablantes el diálogo entre Joan Maragall y Unamuno enriqueció a los dos el diálogo entre Blas de Otero y Salvador Espriu enriqueció a los dos el diálogo entre aferra ATI Gil de Biedma enriqueció a los dos pero a la hora de romper los lazos se hubiesen sentido más sólo los catalanes encerrados en un idioma minoritario y supongo que no habrá muchos políticos españoles no catalanes que sientan como suyo el triste deterioro catalán en España y en Europa y supongo también que no habrá muchos políticos que se duela ante el deterioro de la democracia en España una realidad tan débil con instituciones desprestigiada que no ha podido solucionar sus problemas a través de la política la corrupción y el conflicto territorial en Cataluña han situado ya a la España de Rajoy en un lugar deben de vergüenza en el panorama internacional la política ha estado desaparecida no nacionalistas catalanes durante años invirtieron crear movimientos ciudadanos hacia la independencia no liderados por políticos el movimiento fue tan fuerte que Puigdemont no se atrevió a dar el paso cuando comprendió que debía convocar elecciones en octubre el ruido era más fuerte que la política el Partido Popular decidió aprovechar la hora para ocultar sus corrupciones llenó España de gritos a por ellos ida bandera sustituyó la política por la policía en los jueces y mal asunto para los jueces metidos en laberintos difíciles porque en realidad más que en derechos y marcos constitucionales se han visto envueltos en causas plebiscitaria como estudio Luigi Ferraris en la Italia de Berlusconi movimientos populares en una sociedad del espectáculo los correos secretos de Puigdemont el manuscrito incautado a Ignacio González en el caso Gürtel demuestran la distancia que hay entre el relato demagógico y la realidad la leña se prepara ya arde en las hogueras largos años de estudios jurídicos han comprendido que el endurecimiento de las penas no detiene los delitos que no resulta convincente confundir justicia con venganza una pobre muchacha es asesinada por un canalla la telebasura monta el número y una campaña del padre de la víctima obtiene en poco tiempo dos millones de firmas en apoyo de la PES la prisión permanente revisable que es el eufemismo que devuelve al Código Penal la antigua cadena perpetua adiós al pensamiento progresista es difícil hablar hoy de feminismo o de justicia o de pobreza o de inmigración o de patrias sin caer en el vértigo de las causas frente a la razón y la culpa la tienen los políticos que han renunciado a su tarea es decir a la política habrá que ponerle una casa a la política española para que vuelva a vivir en Madrid y en Barcelona