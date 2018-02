Aritz Elustondo: "No sabemos si Eusebio tenía ultimátum"

Voz 1991 00:00 Ari escucharía It's qué tal muy buenas muy buenas no se puede pegar con más ganas no lo está

Voz 1 00:06 claro se ha quedado ahí en el área pequeña he dicho esto o entre el balón entró yo entra cualquiera

Voz 1991 00:13 coges al portero lo mete dentro también lo que hacía falta que de meter un gol

Voz 1 00:19 sí bueno para mí más que meter el gol creo que lo importante era la la victoria al conseguir tres puntos Si ya te digo que muy contento por conseguir ese gol que para mí suele ser especial

Voz 1991 00:31 y además un cinco cero victoria aclara el rival es cierto que tampoco ha puesto muchas complicaciones pero hay que hacerlo hay que hacerlo bien y lo habéis hecho una semana complicada que mejor que ganar no y además hacerlo de esta manera

Voz 1 00:42 sí está claro creo que no lo más importante era eso no conseguir la victoria Hay bueno creo que no se puede pedir más eh a acabar cinco cero la portería a cero pues eh yo creo que que no se puede pedir más

Voz 1991 00:55 los da la sensación que habéis salvado la cabeza el mister bueno ultimátum lo tenía mono o no

Voz 1 01:00 hemos sí sí tendría ultimátum o no al final nosotros siempre hemos creído en en nosotros mismos en Eli ya te digo que lo importante era conseguir los tres puntos si así ha sido

Voz 1991 01:12 además ahora os ponéis con nueve puntos de colchón sobre la zona de descenso hombre esta Real Sociedad tiene que aspirar a mucho más que mirar abajo no si está claro que tenemos que aspira

Voz 1 01:23 hará más no al final pues bueno hemos conseguido cortar esta racha tan negativa Hay ya te digo que que lo importante eran los tres puntos hoy bueno intentaremos e ir jornada tras jornada consiguiendo los tres puntos como habéis vivir

Voz 1991 01:35 esta semana lo de Iñigo Martínez

Voz 1 01:38 bueno ha sido muy duro no afín al jugador como Iñigo pues eh tenía mucho peso en el equipo oí que se haya marchado pues ha sido muy duro pero bueno creo que que no hay que darle más vueltas ya se ha ido ahí lo importante era conseguir la victoria hoy y así ha sido

Voz 1991 01:51 pero tú te enteras por la prensa había comentado ya algo como es el demonio

Voz 1 01:56 bueno a nosotros yo creo que que nos centramos en el día en la que el día en el que se hizo todo no si ya te digo que bueno fue un palo muy duro nada nadie se lo esperaba pero pero creo que hay que olvidarse de eso oí mirar hacia adelante y mira

Voz 1991 02:13 del Bernabéu yo no sé si si lo ha salido presionando puedo comentar Ramajo pero en el campo y ha habido cánticos contra Íñigo no sé con insultos yo yo también entiendo que a uno le pueda doler pero no sé quiero decir esto es deporte y uno puede cambiar de equipo o no no pasa nada

Voz 1 02:29 bueno nosotros también estamos dolidos no al final pues como viene he dicho es que un jugador como Iñigo pues teníamos mucho peso en el equipo oí ya te digo que casi un palo muy duro

Voz 1991 02:42 no se dices lo de palo muy duro sentir traicionados de alguna manera

Voz 1 02:46 no no no es estar traicionado pero ya te digo que creo que que hay que olvidarse de eso hay que mirar el partido del sábado oí ya te digo que hay que estar contentos con la victoria de hoy en mirar hacia el sábado

Voz 1991 02:58 vale no te pregunto más sobre el tema que tampoco te voy con muchas ganas de hablar Aritz enhorabuena por la victoria del por el gol vale una hora