JJ Arcega-Whiteside: "Creo que sí, sería posible que el próximo año pueda ser drafteado para la NFL"

Voz 1 00:00 es en la madrugada del domingo al lunes a partir de las doce y media de la noche hora española se celebra uno de los eventos deportivos más espectaculares del mundo la Super Bowl donde este año se miden los New England Patriots contra Filadelfia Eagles José Antonio Ponseti qué tal muy buenas siete feliz feliz de madrugada las horas se tira uno viendo las pruebas que hay que hay trescientas mil

Voz 1991 00:25 propios del domingo de la Superbowl

Voz 1 00:27 los Yankees estos lo hacen muy bien hombre

Voz 1025 00:30 el para ellos sabes que es el evento es el espectáculo del momento y sobre todo tienes que tener en consideración que que es el negocio Mar Redondo dentro del mundo del deporte para ellos sabes que publicitariamente del momento es el punto en doce realmente se ganan muchísimo dinero estamos hablando de cinco

Voz 2 00:50 Clarés por treinta segundos y por tanto estamos frente quizá el espectáculo más importante de ese país queráis todo hay que meter un anuncio aventureros no las dos ofertas de dos por uno por nueve billones gracias te vas a atacar dos fue saqueado muy apañados puede ser rentable los prendas

Voz 1991 01:16 el fin José Antonio Duro muy buena muy buena Sábado uno de los datos por el sentir de de la Super Bowl esos cinco millones de dólares cuesta treinta segundos anunciarse durante la Superbowl pero tiene un montón de datos más no

Voz 3 01:29 son las sea más exclusiva para el evento los anuncios de este domingo de la Super Bowl hay una marca de caramelos me parece que es ese no será otra cosa es que vais a va a enseñar el anuncio Sue anunció que hecho para la Superbowl se lo va a enseñar sólo a una persona a Ibar retransmitir mar retransmitir por Facebook lie la la reacción reacción de esa persona ya mucha atención

Voz 1025 01:51 ya nos hemos vuelto locos el todo no

Voz 3 01:53 sí sí bueno esto ya es saber quién inventó la

Voz 1991 01:56 la mayoría excentricidad no

Voz 3 01:58 cinco millones de dólares cada treinta segundos anuncio a ciento veinte millones de espectadores para ver la Super Bowl se esperan superar los ciento doce del año pasado más que la final de la Champions más que Operación Triunfo el lunes que había cuatro millones

Voz 4 02:10 en el torbellino a la gente va a entender ya es bueno

Voz 3 02:17 además se juega la final en Minnesota entre doce y veinte grados bajo cero va a pasar frío la gente por lo menos que este fuera está claro que muchos datos curiosos de mil doscientos millones de litros de cerveza mil trescientos millones de alitas que salvan a comer

Voz 1025 02:32 para para para hay pobres Yago es que estaba haciendo el cálculo te digo una cosa es imposible si hace es el cálculo de seres humanos del planeta porque esa cantidad de pollos de alitas de pollo lo del otro día es poner una lista al lado de otra vale poner al lado de Uralita ya la otra das tres veces la vuelta al planeta dijo que nos quedamos sin tiene pollo tío corre porque vamos a salir está muy el dato de los pollos me tienen loco

Voz 1991 03:06 te digo una cosa eh yo he visto a algún amigo mío coger cubitos de estos de El famoso la famosa cadena está bien comerse dos cubos seguidos eh

Voz 1025 03:16 bien pero te voy a hacer una pregunta

Voz 4 03:18 alguien Jo igual voy preso por esto alguien te garantiza que son dos cubos lo que hay dentro es lo que tiene que haber centro hasta aquí hija lo bueno por un lado las alitas por otro

Voz 3 03:32 el gran producto de la Super Bowl la Superbowl dicen que es el día del aguacate el precio del kilo sepuede llegar a multiplicar por tres semana consumir cien mil toneladas de aguacate

Voz 1025 03:41 otra otro cuando la vuelta al mundo

Voz 4 03:44 a un aguacate al lado del otro

Voz 1025 03:48 por ello que llenamos medio mundo de aguacate pero hay un detalle que sí que es importante de lo que has dicho el aguacate y eso no viene por los americanos eso ya es la influencia latina en Estados Unidos porque viene por el guacamole por por por la comida mexicana y por eso se ha puesto tan de moda Nacho mitos claro que es el les ha gustado mucho sigue si es que llega más

Voz 1991 04:10 a el guacamole claro

Voz 4 04:12 yo te digo una cosa bien Pérez Pueyo igual de Tudela surgida estoy que dice la NASA es que tenemos alrededor del planeta de los satélites Candido explota

Voz 1991 04:22 yo sinceramente cuando como alguna comida basura estas sumas de pizza en las cosas como

Voz 3 04:26 ha llegado la última ya Eloy Justin Timberlake al descanso que va a presentar un nuevo tema es la tercera vez que actual descansa en la Superbowl en dos mil cuatro lo que solo o acompañado claro basado en qué pasó

Voz 4 04:37 venga enseñamos donde Jean

Voz 3 04:39 este y una curiosidad más desde que se anunció que Justin iba a ser en el descanso de la Super Bowl habido en las redes sociales un algo así como un movimiento no ya estéis por Yánez no para mostrar reproche por haber sido elegido in Berlin durante para que actuara durante el descanso esta

Voz 1025 05:00 pero pero a ver que no te estoy siguiendo la protesta es porque actúa Eli no actúa Shane

Voz 3 05:06 no tengo exactamente hombre

Voz 1025 05:08 la noticia que yo Ponseti al mil cuatro no gustó

Voz 1991 05:11 no no no perdona acuérdate que desde ese momento Ponseti las retransmisiones de este claro se retrasaban siete segundos de DJ seis por si lo veían en el control cortarlo y que nos se

Voz 1025 05:21 es más y eso no ha cambiado a día de hoy aparte que ya tenemos contra ellas masivo pero a día de hoy el el Dillehay continúa de los qué pasó en aquel entonces a día de hoy las retransmisiones en directo de los eventos en Estados Unidos llevan unos segundos de retardo para poder precisamente llegó en mil

Voz 1991 05:44 por ciertas cosas en algunos tienen DJ en la cabeza cosa en la vida no tienes más duro que hoy simpáticos estuvo estoy

Voz 3 05:52 por poner iba a saber más que yo porque he visto que el precio inicial de una entrada media para asistir al estadio era de cuatro mil euros y ahora en la reventa puede ser Ponce que este entorno

Voz 1025 06:04 veinte mil euros si fíjate que un palco los palcos VIPS que los los los los venden a bloque las entradas de los palcos son trescientos mil trescientos mil euros que vale que medida aún cada bebé a valer olé tú pero trescientos mil palos para ver tejidos que hay que tener mucha y ya hay overbooking para eso hay cola para tres años para poder de eso pero es que tenéis que entender qué es lo que hemos contado siempre para ellos la Super Bowl no sé sin nada comparable pero hay gente que ahorra y que toda o la mitad su vida para ir a una Super Bowl sin saber obviamente si va a ir su equipo no pero Banana Superbowl entonces es como una religión te diría casi no es tan difícil conseguir una entrada has estado en alguna

Voz 1991 06:58 eh eh eh en directo física

Voz 5 07:01 se diecinueve arrea si esta es mi supero XXVI llevo veinticinco hechas ya ahí estaba ser mi XXVI en directo estado en diecisiete diecinueve sí

Voz 1025 07:12 la nota alguna pues si yo invitaba muchos amigos la la hacerme prometió cuando regrese a Estados Unidos que seguiría haciendo en directo pero no Medea no me leí viene el contrato que ponía seguirás haciendo la Superbowl en directo

Voz 1991 07:28 pero desde Madrid

Voz 4 07:32 a Calvi te gusta es caro cuello las iba a ahí pero no vi la segunda cumplir esta mañana

Voz 1991 07:42 hablamos si te parece otro ratito más de lo meramente deportivo pero yo voy con breve

Voz 1025 07:46 me si eres de los hombres un tío que dichas pensar una cosa es un tío que lleva desde el dos mil osea lleva además en esos años

Voz 1991 07:55 macho es de mi quinta les sacó ocho días mayor mayor ocho días lo que él

Voz 1025 08:00 Yago puedo decir te da cosa estoy bastante bien

Voz 1991 08:03 la verdad es que dos caso

Voz 4 08:05 vaya mierda

Voz 1991 08:08 todo esto te voy a decir una cosa estás aquí hablando conmigo no con Breivik también

Voz 4 08:13 vais he visto en directo jugar predicho eso volviendo sobreviví

Voz 1025 08:18 es historia que sean realmente está por encima del vinieron mal todas las referencias eran Joe Montana que ha participado en cuatro superó a Navas cuatro buena este tío Ziganda está ya habrá ganado seis súper voz ya hoy no pero es que llevan veinticinco años llegando a las finales de conferencia llevándola al final de Conferencia sea es un equipo absolutamente brutal yo creo que hemos de ser conscientes de que estamos viviendo Historia ese deporte porque es muy difícil que una situación así se vuelva a dar el tiro se quiere jubilar que está la otra parte se hace bien porque sabes que está con la alimentación esta especial que le está dando el doctor Guerrero que esa alimentación y concepto de vi de ahí de todo todo dice que él que puede aguantar hasta los cuarenta y cinco tú te ves bien hasta los cuarenta y el micro dijo que todavía

Voz 4 09:12 con sólo nada

Voz 1991 09:15 también te quiero eh

Voz 4 09:18 hablamos mañana vale hablamos bañado abrazada

Voz 1991 09:20 todo te voy a presentar a los oyentes a un jugador Espanyol bueno nacido en España vive en Estados Unidos hace mucho tiempo que lo está rompiendo la liga de fútbol americano universitario que escucha hablamos de JJ Arzuaga White Site es hijo el sobrino de ex internacionales de baloncesto por España los Ortega Pepe Ortega Joaquín Arce llega Fernando Arce Gales hijo de de Joaquín como digo estuvo viviendo unos años en en Portugal y luego se fue muy jovencito a Estados Unidos empezó a practicar baloncesto natación atletismo fútbol americano al final ha decantado por el fútbol americano y lo está rompiendo tiene tan sólo veintiún años el año que viene ya puede ser draft creado por la NFL con lo cual al margen de Villanueva tendríamos aún segundo español en la NFL y como digo se llama JJ Arzuaga Wild Side hola JJ qué tal muy buenas

Voz 6 10:13 hola hola cómo estás qué qué tal estás cómo te va todo por Estados Unidos

Voz 7 10:19 todo va bien estoy gustando mucho no estoy viviendo en California

Voz 8 10:25 ya que tan fractura hasta sesenta grados para no

Voz 7 10:30 nosotros todos los días

Voz 8 10:32 para para

Voz 6 10:35 y eso vale oye tú eres una persona que lleva el deporte en la sangre mucha familia deportista si tuvimos eso espera baloncesto yo

Voz 7 10:51 yo he intentado pero no era tan bueno el fútbol pero lo lo es dijo artistas tan muchos consejos imposible así para para

Voz 9 11:04 a tener en el fútbol

Voz 1991 11:07 oye JJ tú con qué edad con cuántos años Tebas la Oza a Estados Unidos

Voz 9 11:14 yo yo pues yo vio de día en en

Voz 7 11:18 Portugal por seis años yo vi en en Costa y hay vivía en Aizoon por algunos meses a lo mejor un año o dos pero mi padre y mi madre jugaba para equipos de Portugal a ustedes mucho tiempo Portugal y luego regresamos a Carolyn al sur y aquí en Estados Unidos cuando tenía ocho años por ahí

Voz 1991 11:45 cómo es que hablas también Espanyol y que te obliga a un poco tu padre

Voz 7 11:51 pues yo hablo español con mi padre inglés con mi madre a también a teniendo familia en España yo hablo con ellos mucho nunca me escapaba

Voz 1991 12:03 hace cuánto que no vas a Zaragoza

Voz 7 12:07 hace como siete años por ahí pero estoy planeando a venir

Voz 6 12:13 muy pronto entonces echo de menos a mi a mi ciudad

Voz 1991 12:18 o sea que tienes ganas no tienes ganas de volver un poco a tus raíces visitar Zaragoza

Voz 7 12:24 sí sí también está con con el gente que son comió a que no he visto en siete años y ver el cultura Hay sitios como ha cambiado desde el último que visitado entonces tengo tengo muchas ganas oye tú desde desde que

Voz 1991 12:38 en Estados Unidos ya en el instituto jugabas al baloncesto practicaba atletismo y fútbol americano no

Voz 6 12:49 si todos los tres los tres el que mejor se te mayor que más te gustaba lo tenías claro el fútbol

Voz 1991 12:54 Cano

Voz 6 12:56 sí sí me gusta me he cantado fútbol americano yo he jugado baloncesto Gugino cinco faltos antes de entonces no podía jugar mucho en mí en el club cuando he visto que contacto era más para mí

Voz 1991 13:11 pero en el fútbol americano y muchos más contacto claro

Voz 6 13:15 sí pues si hay muchos más alto

Voz 1991 13:22 bueno tienes veintí veintiún años tan sólo tienes todo tu futuro deportivo por por delante llevas tres años no en la Universidad Stanford no

Voz 7 13:34 sí esto es mi tercer año que acabará en cuatro meses y tengo dos vas años a manos jugar poco si elijo pero si Dios quiere puedo ir a la ley y si hago bien este año a todo bien

Voz 1991 13:50 este año ha sido designado elegido el mejor receptor en un equipo importante de la liga universitaria no

Voz 7 14:00 sí puedo decir es hoy también cambia todos los años cientos planeta universidades que juega en nuestro lo liga a este es el de universidad depende en año que tienen on pero en los últimos años nuestros colas estaban mejor veinticinco por ahí

Voz 1991 14:22 JJ sería posible el próximo año el que fuese es drapeado entrar en el draft de la NFL si dos mil diecinueve el año que viene al terminar la temporada que viene

Voz 7 14:37 si entonces cómo cómo funciona sí sí

Voz 9 14:43 tienes cuatro años para empezar a el primero años y no juegas nada te dirán ese año en el Pacte detrás entonces tendrá cinco años pero como yo si si juegas bien

Voz 7 15:02 como yo yo yo no jugador primero año a Misilo jugaba todos años y jugaba bien entonces el cuarto año si yo puedo ir a NC esquí jugaba bien otra vez por si me dicen serán SL pero también tengo opción para hacer otro año desvela hay fútbol depende mucho en lo que pasearán el futuro pero lo ha sitios quiere en la posibilidad de bienes pues ojalá ojalá es decir

Voz 1991 15:33 al terminar tu cuarto año en la universidad podría ser drapeado e ir a la NFL y en el caso de que no poder completar tu último año universitario y a partir de ahí ver a ver qué expectativas se abre de de futuro los no

Voz 7 15:47 los números de este año

Voz 1991 15:49 gente que sabe de fútbol americano dicen que son de estrella de tienes nueve touch down setecientas ochenta hay una yardas en cuarenta y ocho recepciones en el último partido lograste tres touchdown récord histórico del equipo universitario si haces una temporada como esta muy mal se tiene que dar para que no esté a la NFL no

Voz 7 16:11 sí sí también depende en lo que a otros jugadores también ya sea como cinco seis otros receptores que hacen eso y entonces ya veremos que pasa pero si yo lo hago mejor que viene a otros nos están haciendo bien entonces Sara más oportunidad está ahí a pero lo que es lo que está mirando ahora esa hay muchos buenas posibilidades para gran y qué bien

Voz 1991 16:40 y cómo es tu vida como es el día a día porque no sólo es entrenar que los entrenamientos son muy muy duros sino que además estudias mucho

Voz 7 16:50 sí sí todos los días

Voz 10 16:54 a lo mejor tenemos

Voz 9 16:56 Sada tres semanas total todo el año para para libre a coman con Venizelos que tenemos

Voz 7 17:05 lo primero que hago es levantar por la mañana ir a comer con el equipo desayunó a tengo torso tres clases cada día entonces ir a clase todo el día a lo mejor toman si tengo tiempo pero también tengo que busca a un almuerzo y luego ir a entrenar hacer lo que lo que me digan si es de ver el delirio de otros equipos a correr ir acepta esa ir a entrenar fútbol a normalmente tuviera como cuatro horas cada día a volver a ser la cena Si hace los deberes a ir a ir a ir a dormir hasta tarde

Voz 1991 17:47 yo ya me he cansado solo de escucharte imagínate hacerlo

Voz 7 17:52 tiene los Talgo

Voz 6 17:55 también como Jo es muy muy largo el si de verdad de verdad que estamos diciendo mucho cada día pero después de algunas semanas están represión que que ni piensas eso

Voz 1991 18:07 el JJ qué estudias qué Carrer

Voz 7 18:11 sí yo estoy este año a la relaciones internacionales relaciones aquí

Voz 1991 18:17 Ikea es dura es complicada es difícil

Voz 7 18:20 a ver si es es decir porque es mucho mucho de leyendo

Voz 1991 18:26 mucho de estudiar Deco recodo de codos que decimos Aquí no de poner los codos encima de la mesa y leer mucho

Voz 6 18:32 exactamente pues en para mí yo lo hago mi cama más cómodo

Voz 1991 18:41 tenemos otro español en la NFL lo tenemos mejor dicho un Espanyol tu vas a ser el segundo que va a llegar a la NFL Alejandro Villanueva le conoces lo que se dice de él en en Estados Unidos

Voz 7 18:55 a ver si yo te de quién es yo lo he visto jugar muchas veces me gustaba mucho ver los hostiles que es el equipo

Voz 1991 19:03 sí bueno

Voz 7 19:04 a mí también encima es uno de los mejores en lo que hace es Espanyol entonces yo me me yo tengo mucho respeto para él

Voz 1991 19:13 y qué tal imagen tiene en Estados Unidos

Voz 7 19:15 pues todo lo que estaba bien de la niña saben que con unos mejores también pero eso es cosas de de fútbol es lo hay muchos ciertos exposiciones que coge ha de ser estrella y otro no los de la niña son uno de los predicciones que no musulmana a través de esos porque no tocan el balón mucho no marcando esta es de todos los cosas muy duro pero es una de las más importantes lo que es que salen de su posición tiene mucho respecto para pero los que sólo quedan pues los partidos para los puntos promete no

Voz 1991 19:58 es podemos decir que es hace el trabajo sucio es cara mediáticamente no pero para Unnim para un equipo es muy importante

Voz 6 20:08 exacto exacto

Voz 1991 20:11 el nada en dos días la Super Bowl como se vive en Estados Unidos esta semana de de Super Bowl se nota hay ambiente

Voz 9 20:20 el fútbol es para nosotros para Estados Unidos

Voz 7 20:25 el invento más grande e importante de todo año

Voz 1991 20:28 en Hoy no

Voz 7 20:30 la mejor no es nada mejor que eso

Voz 1991 20:34 vamos que todos los días en la tele la radio en los periódicos en todos los anuncios en todos los lados Super Bowl Super Bowl Super Bowl Superbowl no

Voz 7 20:42 el ahí el año pasado no de dos años el fútbol estaba aquí en San Francisco

Voz 6 20:50 sí había gente que no pudiese Nestlé allí ningún lado

Voz 1991 20:55 mejor quedarse en casa para estar tranquilo Patriots Eagles con quién vas

Voz 7 21:05 pues desvelar yo quiero que no he ido llenos de lleno lleno sigo los dos equipos cantos no pero yo creo que es porque ah pues bueno en el fútbol muchas veces de también te Agüera que también en uno de los mejores jugadores de nunca en su equipo que que que gana todos los partidos casi también juegan importantes situaciones entonces es un hombre Vic

Voz 1991 21:41 sí es un mito no mito en activo del fútbol americano la verdad es que es una pasada lo que ha conseguido eh y lo que puede conseguir todavía Tom Brady

Voz 7 21:51 sí con creo que cuarenta años y a uno es el mejor jugador L

Voz 1991 21:58 te has imaginado JJ algún día el poder estar tú en este fin de semana maravilloso de súper boli participar jugar

Voz 7 22:09 será el sueño será un sueño a que una cosa que que cuando era niño jugando videojuegos poniéndome en situaciones Innova vi a un a un campo e hiriendo a mí mismo que hubo el quién es pero cuando Agüero cómo es esto

Voz 9 22:29 hay más cerca es más sea la edad es su sueño de verdad que siempre estoy encantando mucho

Voz 1991 22:36 bueno poquito a poco todavía es muy joven ya llegará

Voz 6 22:40 exacto exacto entonces no puedo no puedo estar en tanto que trabajado en un poco más

Voz 1991 22:46 a trabajar a trabajar y paciencia sobretodo JJ te te gusta el fútbol español Soccer

Voz 6 22:53 sí es muy favoritos y deporte de verdad viví en Sergio

Voz 7 22:58 sí yo los sigo promete más que fútbol americano

Voz 1991 23:02 Decker de Zaragoza o de qué equipo eres

Voz 7 23:06 Zaragoza claro me que vi Mi equipo a su equipo de de ciudad

Voz 6 23:13 pero yo soy yo soy Real Madrid también ha Real Madrid también no

Voz 1991 23:17 cómo estás viendo la temporada del Real Madrid este año

Voz 7 23:21 está mal no está mal claro que podemos yo creo que nosotros somos el mejor equipo en todo el mundo entonces yo creo que

Voz 6 23:29 hagamos todos los conocido en realidad pues sí pero

Voz 7 23:34 Iker están haciendo bien tienen muchos buenos jugadores tiene muchos buenos y equipo entrenador muy bueno está bien

Voz 1991 23:43 JJ ha sido un placer conocerte charlar contigo unos minutos en el larguero y nada que te seguimos en la distancia y a ver si hablamos

Voz 3 23:52 hemos dentro de no mucho tiempo

Voz 1991 23:54 ya has cumplido su sueño de llegar a la NFL vale

Voz 7 23:58 igualmente igualmente muchas gracias para tener y creo que creo que veros muy pronto y hablamos mucho en el futuro

Voz 1991 24:06 cuida de mucho un abrazo muy fuerte