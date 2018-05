El Larguero: La previa de la jornada y charlamos con Elustondo, David López y Lekue (02/02/2018)

Voz 1991 00:00 y media en Canaria sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este dos de febrero día en el que ha arrancado la jornada veintidós en primera división y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Deportivo de la Coruña ya terminado con victoria clara goleada del conjunto donostiarra cinco cero goles de Willian José Canales Aritz Elustondo dos de Illarramendi con esta victoria la Real se ponen con veintiséis puntos se aleja de la zona del descenso que marca precisamente el Deportivo La Coruña que se queda con diecisiete puntos a dos de la salvación está ahora mismo el Alavés con el Levante con diecinueve puntos así que eso es a lo que aspira ahora el Deportivo de la Coruña alcanzar esas posiciones para en otros cuatro partidos a la una de la tarde en Ipurua Eibar Sevilla a las cuatro y cuarto en el Benito Villamarín Betis Villarreal a las seis y media Mendizorroza Alavés Celta de Vigo yp para las nueve menos cuarto de la noche nos queda al partido el Ciudad de Valencia donde el Real Madrid visita al Levante en el conjunto blanco Zidane recupera Isco hoy a Ramos es decir que tiene a todos dispone dobles para ese encuentro en el Levante hoy han sido presentado los siete jugadores que se han incorporado en el mercado de invierno todos de de una tacada por cierto que hoy el Valencia ha emitido un comunicado con el parte médico de Andrés Pereira después de esa durísima entrada que recibió ayer en el partido de Copa frente al Barça en la entrada Sergi Roberto eh que era roja clarísima lo que al final siguió disputando el encuentro en ese parte Se dice que el jugador presenta una rotura de fibras en el vasto intermedio con hematoma intramuscular y una contusión en el recto anterior de su muslo izquierdo pendiente de evolución en las próximas semanas es decir que Pereira estar al menos un mes de baja después como digo de esa durísima entrada que denegó ha sido castigada con roja de Sergi Roberto en Segunda División se ha disputado un partido correspondiente a la jornada veinticinco en el Sadar Osasuna uno Rayo Vallecano uno en baloncesto se han disputado partidos de la Euroliga jornada veintiuno el Unicaja ha caído Lucia frente al Khimki de dos puntos seis ocho seis seis y el Baskonia ha derrotado en casa al Estrella Roja sin problemas ciento tres ochenta y cuatro en la Copa Davis eliminatoria entre España y Gran Bretaña hoy se han disputado los dos primeros partidos individuales Victoria Albert Ramos no nos esperábamos la derrota de Roberto Bautista ha caído contra el ciento catorce del mundo así que estamos ahora mismo con empate a uno esa eliminatoria mañana el partido de dobles donde vamos a tener a Pablo Carreño Illa Feliciano López y lógicamente tenemos que llegar al domingo porque mañana se podrá eliminatoria o dos uno a favor o uno dos en contra y tendremos que ir a los individuales del domingo las once y treinta y tres contado todo empezamos

Voz 1991 04:35 la primera conexión desde el larguero la buscamos precisamente en Anoeta como dónde como digo ha goleado a la Real Sociedad a un Deportivo de La Coruña que la verdad estado vamos la tónica general de la temporada bastante flojo Roberto Ramajo qué tal muy buenas hola qué tal muy bueno una semana convulsa todo se cura con una goleada

Voz 8 04:54 a una goleada con Amanita redentora para poner fin a una semana muy complicada que empezó con Eusebio el técnico lo de la Real Sociedad cuestionado eh se planteaba incluso un ultimátum este partido sigue después con la marcha de Iñigo Martínez al Athletic de Bilbao por lo menos ha terminado con esta alegría que hacía ya mucho tiempo que no se lo llevaban los jugadores de la Real Sociedad y la afición de la de la Real Sociedad esto cinco cero frente al Deportivo de la Coruña Icon uno de los protagonistas de esta victoria marcaba el cuarto gol con

Voz 1991 05:25 había tremenda casi herramientas y falo

Voz 8 05:27 yo como he dicho la portería está estaría con nosotros en sintonía de El Larguero Ari Charleston no te escucha ya

Voz 1991 05:33 hola qué tal muy buenas muy buenas

Voz 9 05:36 pegar con margarina eso está claro

Voz 10 05:38 ha quedado en el área pequeña he dicho esto

Voz 9 05:41 o entre el balón entró yo entra cualquiera

Voz 3 05:45 cojas al portero lo meter dentro también lo que hacía falta llegar a meter un gol

Voz 10 05:51 sí bueno para mí más que meter el gol creo que lo importante era la la victoria al conseguir tres puntos Si ya te digo que muy contra

Voz 8 06:00 de ese gol que para mí suele ser especial

Voz 1991 06:02 sí y además un cinco cero victoria aclara el rival es cierto que tampoco ha puesto muchas complicaciones pero hay que hacerlo hay que hacerlo bien y lo habéis hecho una semana complicada que mejor que ganar no y además hacerlo de esta manera

Voz 10 06:14 sí está claro creo que no lo más importante era eso no conseguir la victoria y bueno creo que no se puede pedir más eh a acabar

Voz 11 06:22 a cero la portería a cero pues eh

Voz 10 06:25 yo creo que que no son más

Voz 1991 06:27 da la sensación que había salvado la cabeza el míster

Voz 9 06:30 bueno ultimátum lo tenía mono no

Voz 10 06:32 hemos sí sí tendría ultimátum o no al final nosotros siempre hemos creído en en nosotros mismos en Eli ya te digo que lo importante era conseguir los tres puntos si así ha sido

Voz 1991 06:44 junto además a los ponis con nueve puntos de colchón sobre la zona de descenso hombre está Real Sociedad tiene que aspirar a mucho más que que mirar abajo eh

Voz 10 06:52 sí está claro que tenemos que aspirar a más no al final pues bueno hemos conseguido cortar esta racha tan negativa Hay ya te digo que que lo importante eran los tres puntos hoy bueno intentaremos e ir jornada tras jornada consiguiendo los tres puntos

Voz 1991 07:07 cómo habéis vivido esta semana lo de Iñigo Martínez

Voz 10 07:09 bueno ha sido muy duro no afín al jugador como Iñigo pues eh tenía mucho peso en el equipo oí que se haya marchado pues ha sido muy duro pero bueno creo que que no hay que darle más vueltas ya Said oí lo importante era conseguir la victoria hoy y así ha sido

Voz 1991 07:23 pero tú te enteras por la prensa os había comentado ya algo como es el demonio

Voz 10 07:28 bueno a nosotros yo creo que que nos centramos en el día en la que el día en el que se hizo todo no si ya te digo que te bueno fue un palo muy duro nada nadie se lo esperaba pero pero creo que hay que olvidarse de eso oí mirar hacia adelante y mirar

Voz 11 07:45 el Bernabéu yo no sé si si lo has oído sino

Voz 1991 07:48 no puedo comentar Ramajo pero en el campo ya ha habido cánticos contra Íñigo no sé con insultos yo yo también entiendo no que a uno le pueda doler pero no sé quiero decir esto es deporte y uno puede cambiar de equipo o no no pasa nada

Voz 10 08:01 bueno nosotros también estamos dolidos no al final pues como viene he dicho es que un jugador como Iñigo pues teníamos mucho peso en el equipo oí ya te digo que casi un palo muy duro

Voz 1991 08:13 tú no se dices lo de palo muy duro nos sentimos traicionados de alguna manera

Voz 10 08:18 no no no es estar traicionado pero ya te digo que creo que que hay que olvidarse de eso hay que mirar el partido del sábado oí ya te digo que hay que estar contentos con la victoria de hoy en mirar hacia el sábado

Voz 1991 08:30 vale no te pregunto más sobre el tema que tampoco te voy con muchas ganas de hablar Aritz enhorabuena por la victoria del por el gol vale vale muchas gracias final y en Ramajo ha habido cánticos contra Íñigo

Voz 8 08:41 sí que lo ha sabido seis y lo sabido igual no es verdad que en fin yo yo creo que realmente creo que todo eso es evitable respetando siempre no lo haga lo que hace la afición y lo oí lo que ellos lo que ellos decidan hacer pero creo que que todo eso es evitable Iñigo ya se ha marchado al Athletic de Bilbao es verdad que ha dolido mucho es verdad que en el vestuario dolió mucho porque él vestuarios entera

Voz 1991 09:02 es que yo creo que Íñigo no le comenta nada a no sé si algún compañero de confianza no lo sé pero da la sensación que les sorpresa hasta incluso a los compañeros

Voz 8 09:11 la mayor parte de El vestuario te digo Llagostera el martes por la mañana

Voz 1991 09:14 claro que muchos de ellos entran cuando aparece

Voz 8 09:17 Iñigo Martínez en el entrenamiento del martes a puerta cerrada y entonces no se cambia Illes dice que se marcha y que se va al Athletic de Bilbao

Voz 1991 09:24 sí no claro si es que la noticia es dura es dura para el aficionado pero bueno también hay que entender qué ha cambiado para un proyecto que él considera que es mejor ya lo veremos en el futuro no nos olvidemos le ha dejado treinta y dos millones de euros a las arcas del de la Real Sociedad es decir que no es que haya ido a gratis Iniesta peor saquen no mataba a nadie

Voz 8 09:43 no hay no se pudo no solamente treinta y dos millones de euros y nos vamos a lo deportivo Yago no te olvides que SIMO encumbró a harías

Voz 11 09:51 los la diciendo que son jugadores que

Voz 8 09:53 llevaron a la Real de pelear por el descenso a pelear por la Champions por la UEFA Europa League Íñigo Martínez tuvo en ese en ese espacio de tiempo en estos últimos años de la Real tanta relevancia como ellos no nos olvidemos era el central titular marcaba goles del centro de campo hoy ha sido un hombre muy importante Si parafraseando al presidente que dice que cuando dice eso de ya es historia diciendo que ya está servido unos olvidamos del es verdad para mí es historia de la Real Sociedad pero lo he sentido

Voz 1991 10:18 yo es que en en este sentido creo que habría que haberle dado naturalidad y creo que el Athletic tenía que haberse puesto en contacto con la sociedad para decirle tengo la intención de depositar estoy de acuerdo con el jugador quiero avisar lo antes de aparecer llevármelo así como si estuviésemos haciendo algo malo es que son fácil como decir yo llegado a un acuerdo con jugador pago la cláusula viene a mi club que lo sepáis creo que le ha faltado tacto al Athletic y más teniendo en cuenta los precedentes que hay lo que sucedió en su día con Zubiaurre que fue el que abrió todo el melón de toda la disputa costó en aquella época fueron cinco millones de euros y a partir de ese momento la Real puso la cláusula anti Athletic las cosas buen hacer mejor Ramajo

Voz 8 10:59 sí sí sí en este mismo mercado de invierno tenemos un ejemplo aquí en Donosti con el Nápoles que en la recta final de mercado vino a por Mikel Oyarzabal con con la intención de llevárselo claramente

Voz 0231 11:11 lo con su entorno con el entorno de Mikel Oyarzabal para visto

Voz 8 11:13 ha puesto a marcharse y al mismo tiempo habló con el presidente de la Real con Jokin Aperribay diciéndole qué posibilidades había de poder llevárselo si podía hacer una oferta de hecho y le hizo una oferta yo piense remitió a la cláusula de rescisión acabó la historia es decir que que todo se puede hacer de de muchas formas y con una llamada decir oye no lo queremos llevar esta claro en estos a pagar la cláusula como hizo en su día el Real Madrid con Illarramendi sin ir más lejos

Voz 1991 11:36 es que si las cosas de que hacerlas bien en el Depor muy mal en muy flojo

Voz 8 11:41 sí sí la verdad es que estamos hablando de lo positivo de esta noche que es la Real Sociedad que saca la cabeza y que de alguna forma dar Capel da carpetazo a una semana muy complicada pero en en el otro bando estaban Deportivo de la Coruña que que también venía igual de de agobiado o incluso más descenso a Anoeta y la verdad es que ha dado una imagen bastante lamentable bastante penosa algunos compañeros incluso Yago haber sido podemos escuchar le preguntaban a a Cristóbal Parralo al técnico del Deportivo de la Coruña Se si le había parecido que su equipo había hecho el ridículo en Anoeta si tenía la fuerza necesaria para sacar esto adelante y él respondía esto

Voz 1991 12:18 Luce empeños de intentar mejorar lógicamente después de de este partido y ver cómo el rendimiento del equipo de un uno no puede estar contento ni mucho menos no hay ya te digo que sentimos haber dado esta imagen he tenido que todos muy por debajo del nivel que ellos tiene que yo soy responsable de que ellos no hayan rendido como como deberían apellido

Voz 8 12:44 incluso perdón a la afición normal Deportivo de la Coruña el técnico del Depor

Voz 1991 12:48 pues sí el Deportivo de la Coruña que de de capa caída desde luego tienen que mejorar mucho el equipo de Parralo para salir de la parte baja de la tabla algo más Ramajo

Voz 8 12:56 bueno pues o simplemente decir que el Deportivo La Coruña San marchado ya que las caras de los jugadores realmente eran un poema la cara de de Lucas Pérez realmente reflejaba la la sensación de decepción y de cabreo monumental que llevaba el Deportivo La Coruña todo lo contrario de los futbolistas de la Real Sociedad que han desfilado por aquí en conjunto realista que además deja después de muchos partidos la portería a cero Si es que ha salido una noche una noche redonda pero

Voz 11 13:22 es que esto es una simplemente un pequeño paso eh

Voz 8 13:25 qué queda Santiago gracias Ramajo

Voz 9 13:27 un abrazo Yago vamos a hablar con un histórico de la Real Sociedad avisó Gorriz qué tal muy buenas hola buenas noches como has visto ya la la Real en una semana complicada qué mejor manera que

Voz 1991 13:38 quitarse todas las penas con un partido como el de hoy no

Voz 12 13:41 sin duda era un partido importante yo creo que la yo creo que los jugadores han salido poco enrabietados han salido con ganas el equipo pues hasta o bien bueno no es lo que lo que estáis comentando no es un marcador bueno contundente y sobre todo nos encajado gol a sumar los tres puntos Si bueno te quitas un poquito pues esta semana que ha sido dura para la Real por todo lo que ha ocurrido no

Voz 1991 14:03 era un rival complicado en cuanto a la clasificación no en cuanto a lo deportivo porque hemos visto han valga la redundancia de por muy muy flojito rezos por eso está metido en la parte de abajo donde está pero es que si la Real hoy pierde se mete en problemas eh

Voz 12 14:16 sí sí sí eran partido importante eran tres puntos importantes porque la verdad es que las sacado bien adelante el partido la Real ha ganado bien pero lo que dice

Voz 13 14:23 a ver si hubieras perdido a alguno de los puntos

Voz 12 14:26 pues sí ahora estaríamos hablando de un tema bastante problemático sobre todo teniendo en cuenta el siguiente fin de semana Bernardo también entonces bueno yo porque era era importante sacar este partido adelante igual nos ha sacado con con solvencia con buena imagen bueno y ya te digo ya nos hace olvidar un poquito lo que lo que durante esta semana ha estado en boca de todos

Voz 1991 14:46 una de las cosas que de las que Salvador se vio el futuro yo creo que si hoy no llega a ganar pues igual en un alto porcentaje podría perder el el el puesto a la cabeza yo creo Eusebio

Voz 12 15:00 sí se está hablando mucho de semana hasta el domingo Jokin Aperribay hablaba de que de que nadie en el problema de que el que confían mucho en el entrenador suele ser siempre la antesala de que cuando ocurrió un resultó malo al final tiene la hecatombe no entonces yo creo que era importante para él también era una semana importante un partido importante que nos ha sacado adelante y de momento el tema sigue bien no hace falta que esto se siga siga cumpliendo las siguientes las siguientes semanas pero bueno yo creo que el equipo y la verdad es que ha dado una muy buena imagen

Voz 1991 15:30 el tema Íñigo Martínez tú como histórico de la Real en cómo te has sentido con la marcha de de Íñigo al Athletic

Voz 12 15:40 yo la verdad lo ha comentado en el más de una ocasión lo único que lo bueno que me ha gustado que me ha hecho más daño ha sido quizá el quizá sus propias declaraciones porque el resto volvió completamente normal yo creo que el Atleti que se ha ido Laporta ha cogido mucho dinero necesitaba un jugador de esas características venía directo a poder abrir

Voz 13 16:00 dijo

Voz 12 16:01 Íñigo ha tomado una decisión pues posiblemente porque económicamente es una decisión también para el importante su futuro todo eso lo puedo entender pero quizá las declaraciones de que bueno sabiendo que el daño que puede hacer aquí el decir que se va a un club grande que aspira queda por los puestos de arriba porque hoy en día yo creo que la realidad es que están muy igualados

Voz 9 16:21 no no lo hemos visto

Voz 12 16:23 el un equipo como otro tienen las aspiraciones de poder meterse en Europa si eso eso ha hecho un poquito me hace daño no por el resto yo lo puedo comprender y lo entiendo bueno día aparte que me quedo con lo positivo si un jugador pues fue no está al cien por cien la cabeza que el compromiso no lo tiene decir pues lo mejor que se ha sido oportunidad de Aritz Elustondo lo ha hecho muy bien a ver por encima bueno diga talante no está por encima de cualquier jugador

Voz 1991 16:50 hombre desde luego eh pero no sé qué pesa más lo económico en lo deportivo porque hasta el propio presidente dijo que en verano había tenido ofertas que habían preguntado porel equipos importantes el City el Barça es decir clubes que si van a pelear por títulos habitualmente aunque la trece ganó la Supercopa hace tres temporadas no es lo habitual quiero decir ha pesado más lo económico que lo deportivo

Voz 12 17:16 yo no estoy en la cabeza de Íñigo no pero yo creo que desde fuera parece que te sea mucho más lo económico porque yo creo que lo deportivo si lo hubiera tenido la opción de ir al Manchester City Barcelona este verano subdirector seguro estoy convencido entonces el Athletic ha venido ahora Le ha hecho una oferta económica muy buena yo creo que para mí yo que mi opinión de lo económico mucho

Voz 9 17:36 muy Deportivo lo deportivo

Voz 12 17:38 no creo que que el Atleti esté por encima para ganarlo

Voz 1991 17:42 y tú crees que acertado Íñigo marchándose al Athletic

Voz 12 17:47 hombre si me pongo en su piel pues posiblemente yo no lo hubiera hecho pero bueno pero el posiblemente piense que para él era una oportunidad como ha dicho el no que era una oportunidad que no podía desechar la hay que conoce querido allí no bueno no lo sé que tengo cada una tenemos nuestra opinión yo creo que yo ya te digo económicamente posiblemente ciudadana más del doble que en la real pues es un contrato de cuatro cinco años pues la verdad es que para él es una oportunidad única que bueno la aprovechado o no quería quería hacerlo así de esa manera ha dicho también que quizás ya había llegado el momento de que está un poquito en la pretemporada también estaba un poco

Voz 9 18:24 si el la cabeceando posibles esta temporada

Voz 12 18:27 no lo ha empezado bien aquí en la regla no está al cien por cien aquí y entonces bueno pues quizás ha sido el momento que tenía que tomar esa decisión lo he hecho así yo creo que hay que pasar página cuanto antes la radio tiene que ir a lo suyo no lo que ha hecho el partido sumar puntos hacia arriba no tiene equipo vivos una logia importante curioso yo creo que son una juegas pero bueno con los que están ahora tienen que sacarla adelante

Voz 1991 18:50 tú estuviste la Real Sociedad ni más ni menos que el setenta y nueve al noventa y tres que se dice pronto te tocó a la puerta del Athletic

Voz 12 19:01 no nunca nunca me acuerdo además que

Voz 1991 19:04 bonito lo habría planteado no

Voz 12 19:06 no no lo sé no lo sé porque no no se sabe nunca no pero yo la verdad tú tuvo oportunidades en el ochenta y cinco sobre todo que es una oportunidad que no una oportunidad sino que la regla en aquel momento tenía dudas sobre el nido bueno no quería el Almería incluso hasta la carta de libertad yo estuve a punto Betis hablando con Julio Cardeñosa iba a ganar bastante margen la Real pero la verdad es que en aquel momento me quería quedar aquí pero bueno son otros tiempos también hay no tiene nada que ver las cantidades que se hablando hoy en día en el fútbol con las que colas que ganábamos nosotros yo puedo entender que un jugador sabe que su vida es corta en el fútbol y que cuentes una oportunidad única por las cantidades que están hablando de él

Voz 9 19:43 pues pues me lo voy a decir cuál se inauguró

Voz 12 19:45 no bueno los traspasos de Gorrín

Voz 1991 19:48 es que hablamos mira estábamos repasando esta tarde la redacción el fichaje de Joseba Etxeberria que fue yo creo el primero así un poquito que marcó un poco las desavenencias entre Athletic y Real Sociedad de los últimos tiempos el Atleti pagó quinientos cincuenta millones de pesetas estamos hablando de tres coma tres millones de de euros que en aquel día también lio bastante importante que venía del del Mundial sub diecisiete de ser Bota de Oro Joseba el Atleti con diecisiete años lo firma le paga la cláusula y lo firma es que estamos hablando ahora embistió que un fichaje normal se te va a cincuenta millones de euros una locura

Voz 12 20:25 es que es que es increíble cambió tanto parece risa en su época fue un bombazo pues pues hoy en día pues imagínate lo que sería no es que no lo sé porque los viñedos de otras comentaban que se va pero deja también

Voz 9 20:39 claro que enreda con lo cual

Voz 12 20:41 vamos estamos hablando de unas cantidades de dinero que culo aprovecharlos y lo aprovecha bien pues le puede sacar un rendimiento muy alto también no igual que la pasada el Atlético en Laporta

Voz 9 20:50 eso sí claro dinero

Voz 12 20:53 que hoy en día que a veces el dinero la verdad esa mínima poquito la perspectiva la pierdo la lo porque va a hablar de las cantidades que se habla

Voz 1991 21:00 además es decir algo aficionados de la Real la culpa de que se haya ido Íñigo Martínez es de Guardiola Si Guardiola no hubiese fichado por el Athletic no habría fichado

Voz 9 21:08 o sea que las quejas seguro hacia Manchester esclusa una comer son esos así

Voz 12 21:14 seguro seguro es así es así si la poesía que si la hubiera ido al Atleti Íñigo seguía en la Raventós

Voz 1991 21:22 sí que las las quejas hacia Manchester y es que el Sage más caro de la historia del Athletic antes del de Íñigo Martínez que han sido treinta y dos millones era Roberto Ríos dos mil millones de pesetas le pagaron en sus dos nimios y al Betis osea que lo que ha cambiado lo los tiempos así que nada pues nada casi un placer tenerte en El Larguero que vamos hablando en el futuro sobre esta real que a ver si se acerca a un poquito a los puestos

Voz 9 21:48 probable saber si es otra vez un abrazo un abrazo venga pues te dejamos el partido de Anoeta donde ha derrotado

Voz 1991 21:56 la sociedad cinco cero al Deportivo de la Coruña el conjunto gallego que he estado mal realmente mal las once y cincuenta y dos seguimos

Voz 1991 24:45 un poquito de para hablar del partido del Real Madrid cierra la jornada del sábado a las nueve menos cuarto en el Ciudad de Valencia frente al Levante a ver qué Real Madrid Nos encontramos porque a estas alturas ya con la distancia que hay con el Barça la verdad es que es difícil enchufarse a la a la liga lo que pasa que tampoco se puede dejar llevar porque tiene que llegar con nivel competitivo a la eliminatoria de de Liga de Campeones frente al París Saint Germain porque como esa eliminatoria no se supera sí que es acabó la temporada yo estamos hablando el mes de febrero ver qué se puede hacer un año muy largo qué

Voz 9 25:16 muy buenas

Voz 0231 25:17 hola qué tal Yago como tal buenas noches

Voz 1991 25:19 estamos todos

Voz 0231 25:21 sí ya están todos y viaja mañana por la mañana a Valencia recuperado como dices Isco Alarcón recuperado Sergio Ramos el viernes pasado le comentaba a esta hora Álvaro Benito que no eran lesiones muy importante que se perdía en el partido de Mestalla pero que si fuera una final podrían estar segura las decidan pues hoy se ha visto en el entrenamiento no llevan ya varios días entrando en la dinámica del grupo hoy han entrenado mañana sabremos si finalmente les meten la convocatoria Zinedine Zidane también se ha recuperado ya un jugador importante como Cristiano Ronaldo molestias no importantes todos pensando en el partido contra el PSG es Yago un obsesión que te afecta casi el día a día en Valdebebas todo el mundo habla del PSG es la previa más larga de la historia desde diciembre desde que el Barça le ganó al Madrid en el Bernabéu sólo se habla del equipo de Emery

Voz 1991 26:05 sí sí no tengo ninguna duda es que ahora mismo con la Liga prácticamente olvidada tienen que ser una una debacle del Barça que a final de temporada para que el escape este este título con el desastre de Copa ahora sólo quedan el horizonte el París Anne Germaine es que claro se hace muy larga la espera hasta esa eliminatoria veremos veremos en qué condiciones llega el el Real Madrid tarde todo mañana en el vestuario de él el Madrid y cuando salen a zona la sala de prensa tienen claro que en la Liga no está perdida hasta que matemáticamente los números no digan lo contrario

Voz 0231 26:38 sí sobre todo el entrenador no que tiene que mantener enchufado al equipo que tiene que mantener enchufado al bloque los jugadores ya han reconocido en alguna ocasión que al Madrid ahora mismo pues no se le puede exigir ganar la Liga porque se descolgaron muy pronto pero Zidane hoy comentaban la sala de prensa que él no ve nada la Liga sentenciada

Voz 1994 26:54 me estás hablando de la Liga está sentenciada o no yo no lo creo lo única cosas que en el fútbol no nunca nunca se puede decir nada entonces no que vamos a ser nosotros seguir trabajando a intentar ganar nuestros partidos que tenemos por delante y luego la Champions claro con la máxima ilusión que es una competición que bueno como tú lo decía madre tiene muchas vamos a intentar hacerlo lo más Ivo para para ganar nuestro próximo partido de Champions

Voz 1991 27:27 el Real Madrid o en este caso hablando en Madrid tiene toda la razón del mundo la Liga no está sentenciada matemáticamente todavía no es el Barça campeón lo que tampoco está sentenciada es la cuarta posición el Real Madrid no tiene asegurado los puestos Champions para la temporada que viene eh veremos porque ahora mismo tiene al Villarreal a un punto tiene a cinco al al Sevilla es lo que tiene que pelear ahora mismo el Madrid yo creo que se tiene que preocupar más de los que vienen ahora mismo por detrás que de los que tiene por delante que además no es que tenga sólo al Barça es que tiene que fallar el Barça tiene el Atlético de Madrid tiene que fallar el Valencia tienen que fallar tres no está sentenciada no matemáticamente no que está casi imposible pues si está casi

Voz 0231 28:05 es tanto más el objetivo de un poco más de ser segundo igual no ser primero que ya es imposible pero no ven tan tan difícil agarrar al Atlético de Madrid aquí al mes de mayo y eso fijarse en que no te quite terreno el quinto o el sexto aunque el fin de semana pasado por ejemplo fue en ese sentido positivo

Voz 11 28:21 sí intentar eso agarrar

Voz 0231 28:23 la segunda plaza lo antes posible aprovechando que el Atlético de Madrid también tiene Europa aunque no sea Champions la Europa League que le va a desgastar en el último tramo de la temporada tiene que venir al Atlético al Bernabéu piensan en el Madrid creen eso que la segunda plaza es viable si el equipo no se desenganche mentalmente del campeonato

Voz 1991 28:40 complicado es complicado mantenerse cuando uno está acostumbrado a ganar títulos a luchar por ganar títulos cuando en este caso la motivación es acercarte todo lo que puede al al primero decía que lo deportivo está la BBC con lo cual me imagino que jugar a la BBC eh tema Isco encima de la mesa

Voz 0231 28:57 sí lo de Isco no tiene mucha más historia que a Zidane le gusta más jugar con la BBC con tres arriba que en cuatro en el medio y siempre que tiene la BBC la pone sobre todos los partidos importantes inspira a ser resignado lo vimos en diferentes partidos el día de la Copa del Rey contra el Leganés cuando le cambiaron se marchó contrariado y hoy le preguntábamos a Zidane antes de nada si él consideraba que que más que nada que que le gusta la BBC por encima del dibujo von cuatro en el medio él se justifica no que la BBC funciona muy bien que cuando también tienen que jugar cada uno el supuesto no por la izquierda otro por la derecha Benzema arriba cuando le preguntas un par de veces él se escuda piensa Yago que son debate desde la prensa lo escuchamos

Voz 1994 29:41 mañana es Cisco y hablaremos de de por qué no juega Marco Asensio y luego el día siguiente es es Se Bayo el día siguiente es otro esto de todas forma usó todos estáis ahí para para hablar de eso yo estoy aquí para mi mi equipo y lo que intento es que que todos están concentrado únicamente en trabajar bien y cuando uno tiene la oportunidad de jugar hacerlo bien nada más el resto siempre serán sea hablará

Voz 1991 30:16 igual a lo que hablemos lo que digamos y lo que nos gusta a nosotros que os lo que nos gustaría que que pusiese dejase de poner que lo va a seguir a lo suyo

Voz 11 30:24 sí está bien que de entrenador ahora haga eso porque para algo

Voz 0231 30:28 Madrid pero que los debates unos hacemos con Benzema

Voz 11 30:31 porque juega siempre o no los hacemos con Toni Kroos que juega siempre los hacemos con Isco que es un jugador que

Voz 0231 30:37 considera el que Zidane le tiene ha ninguneado en los partidos importantes con Asensio que es posiblemente la mayor promesa del fútbol español lleva medio año chupando banquillo porque no quieren darle alas no vaya a ser que vuele deje mal a más de uno que hace varios meses añadir un papel completamente residual y que con un equipo que está a diecinueve puntos del Barça no es tan raro pensar que podía haber tenido más minutos en lo que va de Liga pero que Zidane lo tiene muy claro que con su idea ha sido campeón de Europa también es verdad que la lesión de Bale el año pasado el ayudó mucho a Zidane pero que es indiscutible que él hace lo que quiere y que le ha ido muy bien y que también la prensa sacamos los debates con la información que manejamos acerca de lo que piensan Ceballos Asensio e Isco

Voz 1991 31:23 hace frío en la calle

Voz 0231 31:25 hace bastante frío en la calle la verdad que sí está quedando una noche meterse en la cama escuchar la radio pues nada que salió a cenar con unos amigos y cobertura nada estoy aquí sentado en una terraza te puedes imaginar el frío que hace la joya como diciendo que hace aquí uno de la SER

Voz 3 31:43 pero bien claro Vettel Healthcare el frío que hace gracias un abrazo ya Gozalo delante bastar

Voz 1991 31:55 ante un Levante que está en una situación complicada que está en la parte de abajo de la tabla tan solo dos puntos por encima del descenso pero ya le gustaría estar otros cuatro equipos cómo están ellos que están justo por detrás José Manuel Alemán qué tal muy buenas hola buenas noches ni para calentar motores hoy han presentado a sí siete

Voz 13 32:12 sí a siete jugadores de una tacada que son todos los que ha conseguido firmar el Levante en este mercado de invierno a dos porteros a un lateral derecho como Coke Andújar ha fichado a dos jugadores para las bandas y a dos delanteros aunque la gran mayoría de ellos mañana no van a participar sobre todo los que negado a última hora como es el caso de Rochina de sádico de faja que parece que podría tener alguna mínima opción entrar dentro de la lista dieciocho que ofrecerá mañana Muñiz ex delantero italiano Giampaolo Pazzini pero el resto ya te digo que se van a quedar fuera de la convocatoria porque todavía no tiene lo mejor condición física al menos como decías desde el punto de vista clasificatorio en Levante que vienen una racha francamente mala por no decir muy lamentable una victoria de las últimas dieciséis participaciones que ha tenido el campeonato tiene el alivio clasificatorio después de la derrota esta noche el Deportivo de la Coruña que pase lo que pase una semana más fuera de los puestos de descenso y es un poco lo que está jugando el Levante durante estas jornadas a tratar por lo menos de mantener

Voz 12 33:10 esa puntuación que me permita aunque sea

Voz 13 33:12 eh con mucho riesgo fuera de de los tres últimos puestos de la clasificación deportivamente por las bajas

Voz 19 33:18 de Chema hay de campaña que

Voz 13 33:20 si se tiene en el partido por sanción además de todo eso por lesión y con la incertidumbre de saber que fichajes como te digo de los que han llegado en las últimas horas va a poder entrar dentro de la lista de de convocados el once no creo que deja demasiadas dudas por lo que hemos visto durante la semana por lo que le queda Muñiz en el banquillo porque Oller bastar bajo palos con Koke en una en los laterales con Postigo y Cavaco en defensa trivote en el centro del campo para compensar el centro del campo también el Real Madrid con Lerma dure probablemente Lucky con inmorales en las bandas con Roger Martí que después de largos meses de lesión

Voz 19 33:54 pues poquito a poco cogiendo el tono

Voz 13 33:57 más o menos óptimo para poder estar a más de treinta cuarenta minutos en el terreno de juego el mañana probablemente apunte a la titularidad que en cuanto a lo ambiental pues la verdad es que el Valencia se va a llenar Se ha vendido todo el papel unas cuatro mil localidades y lógicamente nos imaginamos que mañana se lo merece no se perderán ninguno de los veintiun mil abonados el partido en de Valencia

Voz 1991 34:16 gracias alemán esta mañana yo hay cosas de los fichajes del mercado interno que lo entiendo esa jugadores a7 no puedes contar con cinco habló del Levante como hablo de todos los equipos de Segunda tras a jugadores al mejor cedidos fuera de forma no necesita a cuatro semanas tal piezas cuatro jornadas cuando te quieres dar cuenta se tienen que integrar Thiem hay que fichar a jugadores que estén para jugar sea cuando un equipo lo necesita lo toda la por viaja al día siguiente jugando titular en el Manchester City joe que hay que fichar a jugadores que puedan jugar tres a jugadores que se tienen que adaptar que tienen que perder peso que tienen que coger forma jode Yus que hay fichaje no lo entiendo de verdad has traído a7 vale sí cuantos te vale ni cuánto puede jugar con ellos desde el primer momento con dos con para que tras a los otros cinco o sea que decir los otro cuatro se que no no no entiendo muy bien estos fichajes raros que ahora necesita aún un mes y tal pues cuando te quieres da cuenta estás en junio ha devuelto la cesión del jugador en fin cosas raras vamos a hablar de este Levante Real Madrid con Rafa Alkorta que también

Voz 9 35:11 buenas noches Yago Álvaro Benito buenas

Voz 1991 35:14 tres noches Rafa en qué momento está el mal dicen lo mismo

Voz 1264 35:20 en qué momento pues en el momento bueno de de luego bolos

Voz 1664 35:23 que o un partido a Valencia que fue un partido muy complicado contra un equipo que juega muy bien y que está delante de ellos con lo cual tenemos que pensar que está que está en un buen momento es verdad que también tuvo humor momento contra el Sevilla y luego ha tenido malos momentos bueno yo creo que espero mañana ver al Madrid de la última semana que no haya más vaivenes que no haya más eh más turbulencias aunque será difícil seguramente pues por las mismas razones que hemos estado diciendo durante mucho tiempo no de esa lejanía ya del del líder pues quizás eso mentalmente el el está dejar tocados pero evidentemente tienen que pelear por el puesto la Champions

Voz 1991 36:01 de aquí también Álvaro más sensación de estabilidad ahora mismo Real Madrid unas semanas anteriores

Voz 20 36:06 bueno lo que te lo que el Real Madrid tiene que encontrarse totalmente de cara a preparar el la eliminatoria me parece bien porque a pesar de que se estaba escuchando ahí Zidane dice de una manera muy correcta que la Liga no está sentenciada mono que a lo mejor el Barça no es campeón pues si tiene dos o tres pinchazos consecutivos pero Al Madrid no lo no lo va alcanzarlo alcanzaría otro no tendrán que pinchar muchos equipos y de una manera muy alarmante para que el Real Madrid le diera vuelta a la situación lo que si tienes que llegar en la mejor condición para para competir el título que queda con opciones que tienes todas las opciones dependes de ti mismo ahí no hay puntuación que recortar ahí es una eliminatorias que superar lo que no es muy difícil darle un interruptor aunque

Voz 11 36:52 los jugadores buenos a veces lo han hecho ahí a veces

Voz 20 36:56 qué casualidad pues existe pero normalmente las dinámicas en el fútbol existen por algo o no en cuando tú tienes una buena dinámica de juego de confianza de resultados de de estructura equipo de automatismos pues es más probable que tengas éxito en esa eliminatoria entonces el Real Madrid tiene que darle continuidad a las buenas cosas que estuvieron en Valencia intentar pulir los defectos que todavía se tienen y llegar a un nivel competitivo muy alto para esa eliminatoria están físicamente

Voz 1991 37:22 los tres de la BBC Rafa innegociable no Alcampo

Voz 1664 37:26 bueno está claro que Zidane si están los tres bien cree que es lo mejor para el equipo no hay evidentemente si están los tres bien en ataque dar muchas cosas porque son jugadores con características muy diferentes y muy divididas parar lo pasa caso ustedes luego les tiene que arropar pues como pasó el otro día no Mon buen mediocampo una buena defensa y sobre todo aquellos sin balón sepan su trabajo no el otro día la primera parte lo hicieron bien en la segunda parte pues cuando se empezaron a despistar fue cuando Zidane hizo los cambios y el equipo volvió a resurgir no con los tres de arriba siempre va a haber el mismo problema llegará momento que por falta de gasolina o por falta ah y quizás de de de de actitud están más pensando en atacar que en defender cuantos más minutos estén haciendo ese equilibrio al equipo el equipo va a funcionar bien porque me parece que es un gran equipo con eso

Voz 1991 38:17 Álvaro

Voz 20 38:19 sí yo yo estoy en la misma línea que Rafa el fútbol de hoy en día lo igualado que está ahí no te permite que los once que estén en el campo no estén comprometidos con con la fase sin balón y con la fase con balón está está está claro que a todos nos gusta tener la pelota hay que replegar nos cuesta más no por eso por eso se llama sacrificio y cuando en las grandes citas lo han hecho porque lo pueden hacer cuando cuando la BBC ha estado comprometida con con el trabajo sin balón el Real Madrid ha sido un equipo casi inexpugnable para los rivales estos años atrás no lo que pasa que no se le da continuidad eso no es una es un problema y es difícil porque no nos gusta a los futbolistas correr para atrás y hay pero es que es necesario si no no no no supera es prácticamente a ningún equipo no y el Real Madrid este año pues quizá ha tenido más problemas de los de los previstos para recuperar la pelota ya que todos los rivales pues le han hecho partido hoy ya digo lo que para mí el fútbol de élite a día de hoy no te permite eso puedes cargar con el bagaje de un futbolista a lo mejor porque te tanto en lo ofensivo que se puede permitir reservarse un poco en el trabajo defensivo pero pero el fútbol camina hacia hacia eso no hacía que todos los jugadores tienen que estar iguale comprometidos en la fase con balón y sin balón

Voz 1991 39:36 qué es lo que está claro es que ahora mismo la única motivación que tiene el Real Madrid es la Liga de Campeones en el horizonte el catorce de febrero muy bonito el partido de ida de la eliminatoria contra el París Saint Germaine lo que pasa es que claro uno no sé puede dejar ir en la Liga sabiendo que no tiene tan complicado Rafa porque tiene que llega con nivel competitivo es difícil mantener ese nivel sabiendo que tu aspiración lo mejor es alcanzar la segunda posición pero es que hay que mantener este nivel en Liga para llegar competitivos a Champions

Voz 1664 40:03 bueno el otro día y lo demostraron que no se dejaban ir no porque ganar en Valencia y de la forma que lo hicieron no es fácil con lo cual cuando ellos que ellos se ponen su sistema que sea porque yo tengo claro los sistemas los hacen buenos o no los jugadores el hotelero demostraron que quieren estar en esta Liga no sé si peleando la como si de Zidane pero evidentemente saben que tienen una responsabilidad con los con los puestos de Champions y además yo creo que estamos hablando de profesionales y cuando hablamos de profesionales aunque haya habido partidos ya ha llovido circunstancias donde nos han dejado un poco aturdidos por decirlo de alguna manera por ser bastante sutil yo creo que el el jugador cuando está representando cualquier escudo hasta el final hasta final tiene que están intentando hacer las cosas bien y a mí no me vale las malas caras porque uno no juega porque el otro la quitándose a mí eso no me gol de NEC y menos en un equipo como el Madrid Álvaro

Voz 20 41:00 sí estoy de acuerdo que al final el jugador cada partido sale a ganar y es cierto que para un futbolista del Real Madrid verse que no tiene opciones de título es complicado pero fíjate que yo que yo creo que el el horizonte de la eliminatoria de Champions te hace estar motivado no te hace tener una un incentivo eh porque lo duro sería que oye aunque en en octavos en cuartos cuando sea pues que ojalá no sea y ojalá el Real Madrid repita título pero si cae es si cae eliminado ahí ya no tienes dónde ahorrarte no porque eso acabó

Voz 1991 41:38 temporadas es que te da igual quedar cuarto

Voz 20 41:41 segundo no el Real Madrid quedar segundo no le vale al jugador del Real Madrid quedar segundo no hace ninguna ilusión te lo aseguro yo

Voz 15 41:47 no

Voz 20 41:47 yo Niall ni al aficionado del Real Madrid que quedar segundo te da lo mismo que claro cuarto por eso es tan importante superar esa eliminatoria no porque si no no se va a hacer durísimo estos meses siempre tienes la motivación de de estar en Liga enchufado de de de con buenas sensaciones físicas con buenas sensaciones futbolísticas para que en estas eliminatorias dar el nivel alto no pero pero bueno eh no nos adelante vamos

Voz 8 42:14 pensemos que que el Real Madrid primer

Voz 20 42:16 yo creo que jugadores como Benzema que viene de lesión como el propio Bale que todavía quizá no está al cien aunque lo estamos viendo con buenas actuaciones no estamos recuperando a buen Marcelo Kroos Modric yo creo que hay cosas interesantes como para poder empezar a ser optimista

Voz 1991 42:35 acabo e os da la sensación que se está jugando su futuro Zidane en esa eliminatoria de Champions o vamos a decirlo si no llega muy muy muy lejos en Champions

Voz 3 42:46 te dices para el año que viene vino sí claro lo que le vayan a echar antes de que acabe la temporada

Voz 1664 42:52 no lo sé no no no lo conozco no sé qué le pasa por la cabeza pero a mí me da que no es el típico entrenador que tampoco se va a aferrar demasiado al cargo en caso de que haya muchas dudas sobre no le conozco personalmente por lo poco que conozco yo me da la sensación que sí sí día yo creo que sí sí si ve que no tienen confianza en él yo creo que sí días sin ningún problema ahora sí le eliminan esta ya sentenciado pues tampoco lo sé la verdad es que no se creó puedo decirlo

Voz 1991 43:21 Álvaro tú qué tienes

Voz 20 43:24 pues mis sensaciones que debería tener el puesto asegurado esa es mi sensación porque él en con el en tasarlo que pasa en la eliminatoria de

Voz 1991 43:33 en octavos o en cuartos o lo que sea que tienen continuará que eso ha ganado la continuidad