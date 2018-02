Be OK: Nutrición deportiva y tendencias gastronómicas (03/02/18)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1 00:07 el

Voz 2 00:15 que yo he hecho lo mío te ha nado la eh

Voz 3 00:30 de de de suyo

Voz 0187 00:41 buenos días a todos bienvenidos otra sábado más al rinconcito de la Cadena Ser en el que charlamos de nutrición de cocina de tendencias gastronómicas de deporte de libros esta semana tenemos mucho de lo que habla ir siempre me acompaña Isabel Bolaño buenos días buenos días Ángela qué tal muy bien y cómo estás crearon este frío con este frío

Voz 4 01:01 sacar otro tema asegurar el tiempo total luego bueno

Voz 0187 01:05 pues bien bien Pita cocido esas cosas no del invierno y el deporte lo dices pues yo te quería preguntar yo porque recuerdo que cuando hicimos propósitos de año nuevo lo pusimos en firme con el tema deportes yo retomado yoga sería eh tú me dijiste sino recuerdo mal que te habías apuntado a boxeo si al final bueno he hecho alguna clase pero me he decantado por el Aquarium

Voz 4 01:31 te del boxeo

Voz 0187 01:33 que me pasó una cosa muy curiosa el otro día fui a mí allí en la que la media eran setenta y pico y oye una bolita tenía el mismo bañador

Voz 4 01:43 que yo oye que gracia brutal para que momento de os pusisteis al lado separadas al nacer las bañeras yo creo que una de dos olla va muy moderna yo estoy muy desfasada

Voz 0187 01:54 a ver de que tenías que apuntar boxeo bueno yo estoy probando hoy a mí la calle me mola pero la verdad que bueno a ver si consigo otro grupo un poquito más a bueno después de esta gran introducción del programa vamos a empezar y nos vamos a poner serias venga venga vamos

Voz 6 02:20 has estado tan alejados

Voz 7 02:23 eso todo la son Siro esta imagen como son más

Voz 6 02:36 The Mexico

Voz 8 02:40 aunque la buena hemos dicho que hoy hablamos de deporte envío hizo solemos hablar de deporte ver de vez en cuando cada cierta semanas tenemos a Sara a Sara Tavares que es directora de forma entrenadores personales bueno ya siempre nos da pues eso trucos consejos sobre todo nos dice a lo que no hay que hacer queso nosotras nos viene muy bien a nosotras y a todos los que nos escuchan pero es verdad que teníamos pendiente en un programa más en profundidad aunar estas dos grandes disciplinas que son el ejercicio la nutrición porque tienen mucho que ver iban de la mano tú lo sabes mejor que nadie

Voz 0187 03:12 la verdad es siempre acuérdate que siempre decimos que cuando alguien decide ponerse a dieta primero que se ponga en manos de alguien de un especialista que realmente adapte esa dieta a lo que él realmente necesita cuál es su objetivo y el deporte tiene que ser igual lo que decimos siempre yo no puedo pretender de repente hacer un cambio radical en mi vida de decir ahora me voy a poner a dieta voy a salir a correr ya pero es que a lo mejor antes de salir a correr deberías de perder un poco de peso quizá debería hemos de buscar un ejercicio que fuera adecuado para el momento en el que estás ahora ICO la alimentación es exactamente igual es decir si nosotros queremos tener un buen rendimiento necesita captar mi alimentación a al deporte por ejemplo que quiere hacer y para eso hay expertos que son expertos en nutrición deporte

Voz 8 03:53 las dos cosas en la cosa es claro que se dedican

Voz 0187 03:55 ah bueno a dar a cada persona lo que necesita para conseguir su objeto

Voz 8 03:59 sí claro no surgen a priori muchísimas dudas porque no somos en nuestro caso a deportistas profesionales y sin pensar que hagamos deporte a tal intensidad que necesitemos bueno pues tener cuidado con la alimentación no para que esto que decías que se adapte al ejercicio que hacemos pero eso no surge muchísimas dudas como por ejemplo si uno se quiere preparar una carrera tiene que ser diferente imagino la alimentación pre carrera que la pos carrera e incluso durante el ejercicio es de prolongado en el tiempo a lo largo de muchas horas de un par de días todos los mitos que hay en torno a la alimentación con la asociado al deporte como por ejemplo el tema de los suplementos la importancia de las proteínas famosos batidos de proteínas bueno no se tenemos muchísimas dudas y por eso para resolverlas hemos

Voz 0187 04:43 invitado hoy en Be Ok a Noelia día bueno tiene un currículum envidiable en en este campo de de la

Voz 8 04:50 elección y el deporte asesora deportistas tanto profesionales como amateurs en en su propia clínica pero además es profesora en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte la Universidad San Jorge también en varios másters la Escuela Real Madrid y la Universidad Europea y además también es vocal de comunicación en la junta directiva de dietistas nutricionistas de Madrid nos está escuchando ahora mismo Noelia buenos días

Voz 0187 05:13 hola buenos días Noelia cómo estás volviendo sobre hablar sobre el boxeo para el acuerdo

Voz 9 05:20 deporte es bastante diferente

Voz 0187 05:23 no cambia radical y bueno haber siempre hay momento para redirigir tu vida vale para hacer deporte precisamente estamos hablando de que la alimentación tiene que estar adaptada a cada deportista hay dependerá me imagino del deporte no que decía lo mismo para hacer una es que para hacer un deportista de élite de la rutina de la intensidad de su complexión todo esto debe estar muy muy adaptado no

Voz 9 05:52 totalmente primero lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo de ese deporte porque nosotros podemos entrenar por un por un objetivo de rendimiento deportivo donde va a ser un mundo aparte podemos entrenar para mantener mostrando incluso tener en cuenta que podemos querer perder peso a través de de ese deporte entonces ahí los objetivos son muy distintos y la forma de comer también de ahí claro la composición corporal es clave si tengo que perder peso graso lo que voy a priorizar no es el rendimiento deportivo no tiene a Congo a ser deportes porque porque quiero empezar a hacer deporte porque es es saludable y trato de probar algo claros de alimentación va a tener que acompañar esto para mejorar mi salud no para hacer la mejor boxeadora por poner el ejemplo eh cuando recién empiezo no

Voz 0187 06:40 claro que cambia mucho me imagino la alimentación dependiendo de qué tipo de deporte quiero hacer no es decir

Voz 10 06:46 no es lo mismo un corredor de fondo

Voz 0187 06:49 que que alguien que no sé qué hace por ejemplo taekwondo que hace otro tipo de deporte

Voz 9 06:56 sí totalmente las disciplinas deportivas definen lo que vas a comer obviamente hay unas bases que son bastante generales para todos por ejemplo el uso de hidratos de carbono como reserva energética y la necesidad de cargar los antes y después de hacer deporte eso pasan prácticamente todos los deportes eh lo mismo pasa con la recuperación de las fibras musculares que necesitó las proteínas pero después a la hora de repartir los nutrientes en la carga como bien decías antes a la carga previa en lo que voy a tomar durante au lo que tengo que comer después que va a variar mucho porque las intensidades son diferentes la modalidad deportiva la mecánica deportivas totalmente distinta por ejemplo nombrase el taekwondo que es un deporte que que va por categoría de peso con lo cual ahí no tiene nada que ver lo que vas a ser con con alguien de las artes marciales suda con lo que puedes hacer con un boxeador un futbolista

Voz 0187 07:50 la la mayoría de la gente que tú tienes en la consulta son deportistas profesionales o también gente que bueno que simplemente quiere cuidarse y que quiere que el deporte esté en en su vida y que realmente necesitan una ayuda en ese sentido

Voz 9 08:07 bueno eso al deporte pero me gusta tener las puertas abiertas de la consulta

Voz 10 08:12 a todo el mundo no es ahora

Voz 9 08:15 este último tiempo también por motivos de agenda como soy como profesora también investigó también hay también viajó al Reino Unido habrá trabajar con deportistas de esas normalmente veo más deportistas o personas que vienen de hace tiempo bajando peso pero con motivo de agenda pero mi digamos que mi consulta está abierta a todo el mundo lo que pasa que sales Tardán encontrar una cita pero vamos pero está abierta a todo el mundo ahí me gusta me gusta mucho trabajar con la nutrición y el ejercicio físico desde los dos puntos no creo que qué nos aporta mucho como profesionales nos complementa mucho saber bien diferenciar lo que es el deporte de El ejercicio físico en la actividad física y poder darle a cada persona que necesitan cada caso

Voz 0187 09:03 a nosotros en envió que siempre decimos la importancia de lo que decíamos antes no de liderato para llenar las reservas de Gluck coge no tanto ligado como en músculo antes de hacer un deporte la importancia por ejemplo de la proteína una vez que ha releído realizados deporte para la recuperación de ese músculo es verdad que muchas veces eh yo también lo veo la gente sí que tiene no porque ha oído no la de la idea de tengo que comer mucho y trato antes de hacer una por ejemplo una maratón algo así pero luego se olvidan muchas veces del proceso de recuperación no yo creo que una que es tan importante prepararte antes como después

Voz 9 09:39 totalmente que el justamente el después es la casi es la misma forma de prepararse para el antes no porque no recuperas bien por más que que después te comas un plato de pasta justo antes de salir a correr es que todo su proceso de recuperación durante el entrenamiento estudio voz ha sido estuvo mal hecho no vas a rendir bien los hidratos de carbono son esenciales para como y serán las reservas musculares y hepáticas Senna pero también hay veces que la gente sin saber se pasa sobre todo personas que están queriendo por ejemplo empiezan a correr para para estar motivados y porque tienen que para de grasa corporal con la idea de que necesito hidratos de carbono para correr

Voz 0187 10:21 comen demasiado Hydra por tener más

Voz 9 10:23 citan porque además Caro corriendo a bajas intensidades y larga duración también hizo mucho las grasas no puedo salir a correr en asuntos aunque no tenga iglú coge no se no de hidratos de carbono ni voy a correr igual si estoy Mazo menos entrenado entonces hay que tener cuidado con las cantidades es que son necesarios y sobre todo cuando mi objetivo es rendir bien en ese entrenamiento puesto y en competición y lo mismo después hay que recuperar esos hidratos de carbono especialmente si quiero mejorar mi rendimiento deportivo pero no dejar de lado las proteínas porque sino la fibra musculares no se van a no se van a reparar

Voz 0187 11:02 y tú qué opinas de lo de entrenar en ayunas o no

Voz 9 11:06 bueno es un tema que a mí personalmente me encanta porque creo que hay mucha controversia como todo hijo de nutrición y ejercicio se se dicen demasiadas cosas a veces con poco conocimiento la mano como pasa algo con este con el mundo revolucionado a través la Internet encontrado mucha información o desinformación sobre todo entonces es un tema interesante porque hay gente que dice no está mal no puedes entrenar en ayunas y otros que dicen que es la panacea para la pérdida de peso y el rendimiento deportivo y yo creo que no es ni una cosa ni la otra sea es una muy buena estrategia para tener en cuenta dentro de un plan nutricional global lo puedes hacer con dos objetivos porque quiero mejorar mi rendimiento en deportes de larga duración donde voy a usar grasas para hacer ejercicio no me sirve hacer esto sí y a jugar un partido de fútbol recibe a correr una maratón no hacer una carrera de ciclismo de doscientos kilómetros como puede ser por darte un ejemplo la quebrantahuesos en los Pirineos y el otro objetivo puede ser hacerlo para estimular la pérdida de grasa corporal bien hecho puede formar parte de un plan nutricional y entrenamientos con los dos objetivos ojo con lo que llamamos perdona me mes

Voz 0187 12:24 no yo tengo bastante experiencia lo que te puedo decir es que hacer deporte con el estómago vacío en gente que no tiene una capacidad adaptativa para hacer ese deporte es decir que no son deportistas que son deportistas de élite en ingente que hace mucho deporte yo me he dado cuenta que muchas veces baja mucho la masa muscular es decir les cuesta empezar a tirar de esa grasa sin embargo sí que es verdad que en deportistas que no deportistas de que ya pues no sé qué decir que están muy adaptados a hacer ese deporte la cosa cambia pero en alguien que de repente decide y quiero hacer dieta quiero cuidarme me compra unas zapatillas y voy a salir a correr yo creo que siempre sería mejor que al menos ingeniera en una pequeña porción de alimento que estuviera combinada de de hidratos proteínas antes de salir a correr

Voz 9 13:07 no estoy totalmente justa era lo que te iba a decir ahora que otro de los factores pero súper importante será el nivel de entrenamiento de la persona

Voz 0187 13:14 claro porque Bojan

Voz 9 13:16 dijo por primera vez basa alcanzar intensidades muy altas incluso cuando otra persona corriendo por ejemplo a la misma velocidad está usando grasa acabas antesala a entrenar

Voz 0187 13:29 eso lo que no se pueda empezar a hacer ejercicio

Voz 9 13:32 las unas en las entrena como todo eso es

Voz 0187 13:34 bueno eso siempre decimos que busquemos a alguien que realmente que nos oriente y que no se adapte ese ejercicio a cada a las necesidades de cada uno para que no aparezcan lesiones no como hablábamos antes no alguien que tiene mucho sobrepeso por ejemplo quizá correr no sería su mejor deporte sino mejor algo que no sea de impacto para que no se pueda dañar esa rodilla se lesiona

Voz 9 13:55 y sobre todo Juan volviendo a lo de las hace unas claro que quede claro que no puedes empezar a hacerlo a las unas ni tampoco subirse a la bicicleta porque es tu cuerpo no está acostumbrado eso yo misma hace diez años atrás y me decía yo entreno todos los días me decía es que tenía que sería corren a lo que decía que me parecía imposible ayudarían con los años me parece lo más normal del mundo y alcanza intensidades que antes no era capaz de hacer en la Sunna pero porque me entrené porque mi tengo más mitocondrias y porque soy capaz de olvidar que lo que era bastante

Voz 0187 14:27 pero aquí juega un papel muy importante lo que decíamos antes de Internet no que de repente te pones a mirar índices encuentras que hay gente que dice sí si hay que salir a correr en ayunas pero claro no estamos hablando de un caso en concreto que es lo importante no que cada uno adapte lo que tiene que hacer para su caso en concreto

Voz 9 14:43 totalmente siempre ponerse en manos de un nutricionista que sepa de de

Voz 0187 14:47 de nutrición deportiva es exactamente

Voz 9 14:49 especialista en nutrición deportiva incluso si es posible también de la mano de de un entrenador licenciado en Ciencias de actividad y el deporte porque las dos cosas como bien lo dijeron como lo describían al principio del programa van totalmente de la mano

Voz 0187 15:04 tándem perfecto se dice que no es o no hacerlo

Voz 9 15:07 cualquier deportes en ha sido en cualquier deporte unas unas suma poder hacer esprín eh al sin haber desayunado sea no me sirve de nada no voy a estar utilizando las grasas fui a depender de unos hidratos de carbono que no tenga sí también cuidado con la cena anterior porque así la noche anterior me comí una pizza o mes Nos fin italiano me Comín plató de pasan bueno salgo a correr en las urnas pero mis hidratos de carbono están bien guardada hitos en la masa muscular con lo cual los

Voz 0187 15:32 no tiene nada que ver exactamente claro y hay algún alimento que tú a ver suele recomendar que se elimine totalmente de la dieta cuando alguien está haciendo un entrenamiento

Voz 10 15:41 yo por ejemplo para una maratón no para algo así

Voz 0187 15:45 alimentos que dices no estos no los vamos a utilizar

Voz 10 15:48 mira que se elimine totalmente

Voz 9 15:50 no nunca lo hago porque creo que que todos los alimentos Juan formar parte de una alimentación saludable en su justa medida ahora que pueda recomendar que si podéis evitarte lo mejor entonces es evitar que los como pueden ser por ejemplo el Mi el consumo de de cosas fritas presta no sólo para la preparación

Voz 0187 16:09 claro barrera alimento ahora procesados no

Voz 9 16:12 que siempre a veces se pierde de vista también por lo que eso veo no que se ponen en Internet el deporte parece que se desprende de la mano de la salud si no es así no el deportista también tiene que que dar todos sus otros aspectos no sólo el rendimiento entonces y obviamente evitar el al máximo posible las grasas animales que obviamente no no las el pescado no no hablamos de de las razas de carnes rojas y etc embutidos todo lo que sea utilizar grasas para la cocción esas cosas tratar de de de evitarlas al máximo posible el alcohol por supuesto sea tratar de bueno tratar eso que uno enseña de la consulta no de repartir los hidratos de carbono a lo largo del día en relación al entrenamiento es ama la planificación nutricional la periodista acción nutricional Hinault comer cualquier tipo hidratos de carbono en cualquier momento del día porque al final o terminar ganando tejido adiposo antes de la maratón por

Voz 0187 17:10 por haber hecho muy intenso

Voz 9 17:13 es que los de fruta por ejemplo está muy de moda y la gente se lo toma a la mañana al mediodía antes de irme a cenar y aunque han saldrá a la mañana me un es Muti a las ocho de la noche y una carga demasiado a su cargo público

Voz 0187 17:28 Andrea se crea insulina como loco y que corres el riesgo activar la esta reacción que nosotros hablamos siempre que sea a Mali por Génesis que la gente se sorprende mucho dice cómo puede ser que algo que es fruta no que es un es Muti elaborado completa puede llegar a convertirse en mi cuerpo en grasa bueno por porque es demasiado hidratos de carbono que entra de golpe tu páncreas va volver loco a secretario insulina y al final puedes acabar activando esa relación

Voz 9 17:49 exactamente por eso todos los alimentos que hacer es en su momento y en su justa medida de los alimentos más sanos que tenemos así como diez frutas batidas en forma líquida que acelera la absorción el índice que lucía amigo no me voy a dormir entrene a las ocho de la mañana es decir es que estoy haciendo dos todo lo contrario posiblemente a largo plazo para terminar ganando tejido adiposo

Voz 0187 18:10 y qué deberíamos tomar después de un entrenamiento

Voz 9 18:14 después de un entrenamiento si el objetivo de mejorar la recuperación ya no estamos hablando de no estamos hablando de pérdida de grasa no específica sino de mejorar la operación si en ese caso obviamente alimentos ricos en hidratos de carbono al principio en lo que se llama la fase de recuperación temprana de mayor índice Lucía único así que se absorban más rápido como las frutas por ejemplo ahí un Muti sería

Voz 10 18:37 es una muy buena opción

Voz 9 18:39 pero nunca dejar de lado la recuperación de las proteínas tienen los alimentos tienen que estar combinados con hidratos de rápida absorción proteína también las que más rápido se absorban y las que aporten mucha alucina tengan todos los aminoácidos esenciales

Voz 0187 18:56 la perdona

Voz 9 18:58 los gays pueden lanzarse el de la recuperación tardías que se les ama donde empezamos a aportamos lo mismo las proteínas sin estar repartidas a lo largo todas las comidas de Osama buscó unos hidratos de carbono donde el índice luce Nico y la gana

Voz 0187 19:11 sería más baja tan tan alta y y tú qué opinas de los batidos de proteínas que la gente casi siempre suelen ser de suelo de leche se suelen tomar después de un entrenamiento para la mejor recuperación del músculo

Voz 9 19:23 a ver son son un buen suplemento sea el de aquel a la proteínas pero de leches

Voz 0187 19:29 sería la más indicada no en este caso para la recuperación del músculo una vez que el músculo se ha trabajado

Voz 9 19:34 sí sería la más indicada porque es muy rica en Lucinda porque se galo examinar sido llegan muy rápido al que mostró en estudios científicos que provoca mayor síntesis de proteínas mio similares pero eso no quiere decir que es la única forma recuperar porque por ejemplo la leche también es muy rica en Lucinda tiene abstracción de proteínas periodistas e Ina y encima de aporta hidratos de carbono Alavés ya ha mostrado también una muy buena recuperación y síntesis de las de las proteínas para estas vegetarianos también poder trabajar con soja

Voz 0187 20:07 me es porque tiene el liderato el tienen proteína

Voz 9 20:11 sí sobre todo porque las soja aporta todos los aminoácidos esenciales y también tiene Lucini entonces la lo que hay que ir hoy a lo que quiere es que no necesito voy corriendo a la tienda de suplementos proteínas sueros método no se por dictado dictada alto rendimiento

Voz 0187 20:25 eso no

Voz 9 20:26 es además era imbatido en casa con con leche baja en grasa con un queso del estilo requesón no cotas que te aportan un montón de proteínas y no aportan grasas complementar con frutas para que no los hidratos de carbono y tener un batido de recuperación excepcional y te gastaste de dinero

Voz 0187 20:44 poquito una cuarta parte de lo que te puede haber

Voz 9 20:46 el un suplemento también es verdad que algunos textos

Voz 0187 20:48 sí es verdad que son batidos de proteínas pero también tienen mucha cantidad de azúcar es porque yo lo he visto a veces me pongo a mirar etiquetas y tienen sabor esa cosas pero luego tienen proteína SL de leche a veces también están hechos con proteína de guisante pero tienen a veces muchas cantidad de azúcares y entonces es como que no tiene mucho sentido no que te tomes un esto para recuperar y que luego lleve azúcares no sé

Voz 9 21:11 bueno depende porque pensaba que en el momento hay esos tipos no tenerlas proteína al cero pura y los que vienen adicionales con también azúcares pero que en ese momento las caras va a ir a parar a tu tejido muscular por lo cual ese sería el momento en el que menos preocupación tenéis que tener por ese azúcar porque al final es parecido al azúcar que puedes estará visionando si le pones miel oscile poner dados y leonés eh por ejemplo dulce o una mermeladas de también se usan los hacia recuperación desde el momento inmediato para una persona que no tiene que bajar de más ahí Poza que tengo un poco de azúcar tampoco sería tan preocupantes

Voz 0187 21:51 pero no para alguien que ha corrido diez minutos

Voz 9 21:54 para alguien que está buscando la pérdida de peso porque ahí retrasar la recuperación a mí no me importa si si quiero que una persona baje grasa no me importa que recupere su coge no muscular al máximo

Voz 0187 22:05 lo que sí ha estimulado

Voz 9 22:08 nación y el uso del tejido adiposo con lo cual no recupero en seis

Voz 0187 22:11 eso es lo importante y es necesario beber bebidas isotónicas durante la práctica del deporte

Voz 9 22:18 no depende del tipo de la población sobre todo de la duración del tipo de deporte también lo cual también ha de ser define la duración de los hombres una maratón

Voz 0187 22:27 claramente sí

Voz 9 22:28 en un acto en un partido de fútbol también me has mirado para que tengas una una estadística o lo que dice la ciencia a partir de la hora de duración del ejercicio empieza a recomendar en la toma de hidratos de carbono durante el ejercicio no sea un deporte de equipo sea un deporte de larga duración y a partir de ahí la cantidad de hidratos que tomes va a depender de la duración del ejercicio cuanto más horas tenga el ejercicio más aumenta la cantidad de hidratos que necesitas

Voz 10 22:57 por cada hora de ejercicios sean una maratón

Voz 9 23:01 poder llegar a necesitar hasta sesenta gramos hidratos carbono por hora

Voz 0187 23:05 claro en una un Ironman imaginaria

Voz 9 23:08 valores van hasta noventa gramos pues ahora entonces Ayza se habla de lo que es el entrenamiento el intestino para ser capaz de absorber esos hidratos de carbono

Voz 0187 23:17 tú te has encontrado muchas veces porque yo sí que me encontrado el típico digo varón porque casi siempre suele ser varones de cuarenta años que de repente deciden qué quieren correr la maratón de Nueva York que lleva encima hacer deporte diez años hice lo ponen como objetivo en plan cuando cumpla cuarenta tengo que correr la maratón de Nueva York o cualquier otra maratón te has encontrado alguna vez con casas así

Voz 9 23:37 sí muchos muchos años

Voz 0187 23:40 qué tal lo cosas apunta

Voz 9 23:42 los míos pensaban en la Maratón de Madrid empiezan con la San Silvestre

Voz 0187 23:46 no no pero sí

Voz 9 23:49 sí sí son los casos más comunes sobre todo en personas de de cuarenta años

Voz 0187 23:52 a que sí y entonces ahí pues eso mucha precaución no poco a poco

Voz 9 23:56 sí sí mucha precaución y ahí no sólo con la nutrición sobre todo con el entrenamientos eso sí porque es el corazón se tiene que entrenar es que los músculos pueden estar muy entrenados que el corazón no

Voz 0187 24:08 claro y la exigencia que puede mandar cuarenta y dos kilos

Voz 9 24:11 metros corriendo por más bien nutrido que Estefi que hagas todas las estrategias es que puede haber un problema cardíaco de hecho los hay

Voz 0187 24:18 los Sara si no se ve

Voz 9 24:21 las estadísticas en carreras de larga duración de personas que tuvieron que ser sacadas en ambulancias tristes muy tristes porque el deporte salud cuando está bien hecho pero mal hecho o pueden ser lo contrario

Voz 0187 24:35 pues nos quedamos con esto Noelia yo creo que es un mensaje importante para que la gente lo tenga en cuenta muchísimas gracias por haber participado indie Ok hemos aprendido mucho contigo gracias a ustedes gracias a Elia Larrea voy a escuchar como siempre todos los gracias

Voz 11 24:55 tú la eh

Voz 4 25:33 hoy tenemos con nosotros a Carlos Cano que nos viene a hablar de las últimas tendencias a ver con qué nos sorprende es Carlos porque yo no me fío nada porque no se porque la última hay recuerdo que nos quedamos un poco como que es esto

Voz 0335 25:47 es tan rara yo creo que el tema de hoy no va a ser tan sorprendente pero es verdad que en las primeras semanas del año en lo que a comida se refiere todo el mundo está pensando uno en el que hacer para adelgazar

Voz 0187 25:59 ETA como bien

Voz 0335 26:02 cuáles son las tendencias que van a marcar el año no la verdad es que es difícil observarlo porque vamos cambiando muy poco muy poco a poco pero si miramos hacia atrás Si hablamos sobre todo pues con expertos con observatorios de tendencias a los que yo acudo como por ejemplo actriz Tecnalia que está en el País Vasco o como Innova Marketing Sáenz que es una empresa holandesa que también hace como un recuento de todos los nuevos productos que se ponen a la venta en supermercados bueno pues al final va sacando cositas no hay que decir que en las tendencias siempre conviven las que están las que son incipientes a las que parece que sí pero no no vale las que están empezando ya a abrir y las que están asentadas no sea que no hay como normas fija vale claro es un mundo como muy puso pero bueno aunque hay muchas yo creo que hay una que destaca por encima de todas las demás que es la alimentación consciente y que tiene como tres patas de hecho podríamos hablar de la Santísima Trinidad de las tendencias porque hay tres factores en esa alimentación consciente la salud la sostenibilidad medio ambiental y la responsabilidad social al final son tres cosas muy distintas pero que a la hora de consumir o de elegir un restaurante van asociadas porque cuando tenemos pues eso ponernos con un plato nos gusta que nos haga vivir mejor que nos haga sentir mejor sea saludable pero también queremos que sea respetuoso con el medio ambiente que no cause daño a los animales

Voz 0187 27:40 importante no perjudique a los socios

Voz 0335 27:43 Nos y si puede ser que beneficie a a la zona en la que vivimos no que repercuta positivamente

Voz 0187 27:50 te sobre la economía claro

Voz 0335 27:52 ejemplo pues en en ejemplos para que veamos el tema de la salud los productos ecológicos claramente la campaña que hay contra el azúcar la existencia de Be OK

Voz 0187 28:06 es parte de esta tendencia

Voz 0335 28:08 en lo medioambiental lo pesados que nos ponemos con consumir productos de temporada con el kilómetro cero lo ecológico el debate que hay ahora sobre las gallinas enjauladas no Nestlé por ejemplo ya ha anunciado que en breve va a dejar de usarlas estas gallinas enjauladas

Voz 0187 28:24 aquí no camperas no que puedan un poco caminar libremente fuera de sí

Voz 0335 28:27 exacto todo esto se se engloban esta tendencia en lo social pues está muy bien visto que las empresas Jean integrando cada vez más a trabajadores con algún tipo de discapacidad y no sólo eso sea simplemente por el hecho de ser de tu pueblo de tu provincia ya preferimos consumir a eso que no una empresa que está en todo el mundo y que al final se está llevando la hasta un tío que de Maqueda

Voz 12 28:55 Eric tiene la cuenta en las Islas Caimán

Voz 0335 28:58 no si al final estas tres actores de todas maneras si me dejas el otro día estuvo para Quique Dacosta y con tres estrellas Michelin estuvo en Hora Veinticinco haciendo una entrevista y él también dijo algo interesante sobre las tendencias yo creo firmemente que hay

Voz 13 29:12 hay primero el territorio los territorios van a seguir marcando el devenir de de la innovación y de la tradición en cuanto a la innovación los cocineros las mentes de los cocineros van a marcar un poco el impuso su talento su visión su manera de interpretar su territorio sea tradicional o innovador luego antes tres tendencias claras en las que cabe cualquier estilo unas el foco amargó la parrilla llámalo SAR de cualquiera de la fórmula la otra el crudo ya no solamente hablo de Japón nuestra hablando Moody's estoy hablando de sopa muy ensaladas pescados de carnes el crudo y la otra es la vías de conservación de los alimentos en sean fermentado bien sean salazones en San encurtidos estas tres vías y además lo bueno que tienen estos tres conceptos que están marcando tampoco le impuso el mundo es que no están definiendo un estilo de cocina

Voz 0335 30:03 qué te parece muy interesante no verdad yo a mí me parece haber estado habían todo sí sí sí pues nada ahí van las tendencias para dos mil dieciocho el año que viene ya veremos a ver si hemos acertado o no

Voz 0187 30:15 que sepan que siempre que voy a un restaurante ahora me fijo la música que antes es verdad que no me fijaba habrá siempre que voy digo vamos a ver cómo ves más a gusto o menos al fijar te lo hemos y depende de la música claro es interponen reggaetón ya te digo que no pero hay veces que es verdad que la música acompañé que es muy agradable si ya antes a lo mejor ni me había fijado hay muchas cosas gracias a Carlos hasta luego

Voz 8 31:02 aquí el programa de hoy ya saben que siempre digo lo mismo sino que pesaba pero pueden escribir arroba Cadena Ser punto com o a través de Facebook y Twitter si quieren bueno pues fomentar algo que han escuchado al programa proponer temas hacer alguna pregunta Ángela que contestamos de vez en cuando y hasta el sábado que viene que se me ha pasado muy rápido si verdad semana choque que has pasado bien yo creo que sí bueno pues problemas a escuchar la semana que viene el siempre el sábado

Voz 0187 31:28 doce y en Cadena Ser punto com y a partir de

Voz 8 31:30 en cualquier momento disponible pues en Airbus en I Tunes en la Cadena SER sitios estamos en Toro las adiós hasta luego