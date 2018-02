Las modas ‘gastro’ que seguirás en 2018

Voz 1 00:00 eh eh

Voz 2 00:42 hoy tenemos con nosotros a Carlos Cano que nos viene a hablar de las últimas tendencias a ver con qué nos sorprende es Carlos porque yo no me fío nada no tu tirando por qué no se porque la última hay recuerdo que nos quedamos un poco como que es esto

Voz 0335 00:56 es tan rara nada yo creo que el tema de hoy no no va a ser tan sorprendente pero es verdad que en las primeras semanas del año en lo que a comida se refiere todo el mundo está pensando uno en el que hacer para adelgazar gota como bien sabe dos y cuáles son las tendencias que van a marcar el año no sí la verdad es que es difícil observarlo porque vamos cambiando muy poco muy poco a poco pero si miramos hacia atrás sí

Voz 3 01:24 hablamos sobre todo pues con expertos

Voz 0335 01:26 todos con observatorios de tendencias a los que yo acudo como por ejemplo Asti Tecnalia que está en el País Vasco o como Innova Marketing Sáez que es una empresa holandesa que también hace como un recuento de todos los nuevos productos que se ponen a la venta en supermercados bueno pues al final va sacando cositas no hay que decir que en las tendencias siempre conviven las que están las que son incipientes a las que parece que sí pero aquello no no vale las que es están empezando ya a abrir y las que están asentadas no sea que no hay como normas fija claro es un mundo como muy difusa eso pero bueno aunque hay muchas yo creo que hay una que destaca por encima de todas las demás que es la alimentación consciente y que tiene como tres patas de hecho podríamos hablar de la Santísima Trinidad de las tendencias porque hay tres factores en esa alimentación consciente la salud la sostenibilidad medio ambiental y la responsabilidad social al final son tres cosas muy distintas pero que a la hora de consumir o de elegir un restaurante van asociadas porque cuando tenemos que pues eso ponernos con un plato nos gusta que nos haga vivir mejor que nos haga sentir mejor sea saludable pero también queremos que sea respetuoso con el medio ambiente que no cause daño a los animales impactante no perjudique a los océanos sí puede ser que beneficie a a la zona en la que vivimos no que repercuta positivamente en la economía claro por ejemplo pues en ejemplos para que veamos el tema de la salud los productos ecológicos y claramente la campaña que hay contra el azúcar la existencia de Vioque y todo eso pero aparte de esta tendencia en lo medioambiental lo pesados que nos ponemos con consumir productos de temporada con el kilómetro cero lo ecológico el debate que hay ahora sobre las gallinas enjauladas no Nestlé por ejemplo ya ha anunciado que en breve va a dejar de usarlas estas gallinas enjauladas que solamente tienen camperas no que puedan un poco caminar libremente fuera de exacto todo esto se se engloban esta tendencia y en lo social pues está muy bien visto que las empresas vayan integrando cada vez más a trabajadores con algún tipo de discapacidad y no sólo eso simplemente por el hecho de ser de tu pueblo o de tu provincia ya preferimos consumir a eso que no una empresa que está en todo el mundo y que al final se está llevando la pasta un tío que vive en Zúrich tiene la cuenta en las Islas Caimán no si al final estos tres actores de todas maneras si me dejas el otro día estuvo para Quique Dacosta con tres estrellas Michelin estuvo en Hora Veinticinco haciendo una entrevista y él también

Voz 4 04:18 dijo algo interesante sobre las tendencias yo creo firmemente que hay primero el territorio los territorios van a seguir marcando el devenir de de la innovación y de la tradición en cuanto a la innovación los cocineros las mentes de los cocineros van a marcar un poco el impuso su talento su visión manera de interpretar su territorio sea tradicional o innovador lotes tres tendencias claras en las que cabe cualquier estilo una es el foco llamaron la parrilla llámalo a pesar de cualquiera de la fórmula la otra es el crudo ya no solamente hablo de Japón este hablándoles Moody's estoy hablando de sopas ensaladas pescados de carnes el crudo y la otra es la días de conservación de los alimentos en San fermentado bien sean salazones en San encurtidos estas tres vías y además lo bueno que tienen estos tres conceptos que están marcando un poco el impulso del mundo es que no están definiendo un estilo de cocina